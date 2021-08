Nổ súng ở cửa Bắc sân bay Kabul: 1 chết, 3 bị thương. Taliban tái chiếm 3 quân, và bắt đầu bố ráp kháng chiến quân. Nga không muốn đón tỵ nạn Afghanistan, vì sợ cực đoan Hồi Giáo chen vào. Trong 24 giờ, Mỹ đã di tản 10,400 người, đồng minh di tản 6,000 người. Trực thăng Mỹ đón người từ ngoài sân bay Kabul, vì họ không đi bộ tới được...

- FDA chấp thuận theo thủ tục toàn diện thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech chống COVID-19.

- Quân đội vào SG là ngừa bạo loạn, như đã xảy ra ở Chí Hòa, Tân Uyên. Có tin đồn quân đội sẽ chôn tập thể, nếu không kịp thiêu. SG chết dịch 340 người/ngày. Lính Quân khu 7 và Quân khu 9, cùng với nhiều cảnh sát giao thông từ Hà Nội vào TP.SG hỗ trợ chống dịch. Tâm dịch cũng là Bình Dương: 17.000 F0 được trung chuyển.

- GS Marc L. Busch: PTT Harris nên tặng quà VN, tuyên bố công nhận VN là kinh tế thị trường

- vài nhân viên sứ quán Mỹ không tới được sân bay, bị đám đông xô đạp, bị Taliban tấn công, thất lạc con

- Biden: suy tính để lính ở quá hạn 31/8 để di tản rời Kabul toàn bộ người Mỹ và người Afghan đồng minh

- Cựu Tham Mưu Trưởng Liên Quân Đô Đốc hồi hưu Michael Mullen: Biden sáng suốt, giết xong Bin Laden, lẽ ra Mỹ nên rút liền

- Taliban: quân khủng bố al-Qaeda không có mặt ở Afghanistan, cũng không dính gì tới Taliban

- Thống Đốc Maryland: đã đón nhận một số dân tỵ nạn Afghanistan, và sẵn sàng đón nhiều thêm nữa

- 1 bé gái 2 tuổi đã bị đám đông nơi sân bay Kabul đạp chết. Có tin Taliban truy tìm người chế độ cũ

- phụ tá của Pence tố Miller (phụ tá của Trump) kỳ thị dân Afghan & Iraq, làm khó, siết thủ tục visa di dân đặc biệt

- Trump kêu gọi chích ngừa, bị la hét phản đối. Trẻ em Mỹ bị lây dịch tăng 5%. Lây dịch ở Texas chủ yếu do da trắng không chích ngừa.

- HỎI 1: North Carolina thời đại dịch có số người chết vì COVID hàng thấp nhất, cũng như tỷ lệ mất việc làm thấp nhất? ĐÁP 1: Hầu hết là đúng.

- HỎI 2: Tân Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ nói Trung Quốc là thách thức lớn nhất? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-23/8/2021) --- Phó Tổng Thống Kamala Harriss tới thăm Việt Nam, nên tặng quà gì cho chính phủ Việt Nam? Nếu là vaccine chống COVID-19, dĩ nhiên là thiết thực nhất. Tuy nhiên, Marc L. Busch, giáo sư chuyên ngành Ngoại giao kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngoại giao Walsh School of Foreign Service tại đại học Georgetown University, đề nghị bà Harris nên tuyên bố công nhận VN là nền kinh tế thị trường (“market economy” status).

GS Busch lý luân trên báo The Hill rằng VN vẫn nằm trong 11 quốc gia mà Mỹ gọi là "kinh tế phi-thị-trường" - nghĩa là, Mỹ không tin kinh tế VN hoạt động theo quy luật thị trường, mà vẫn nằm trong kinh tế chính phủ bao cấp nhiều mặt hàng, do vậy Mỹ luôn luôn nghi ngờ VN bán hàng dưới giá thị trường vì có chính phủ VN tài trợ để phá giá.

GS Busch nói nhiều chuyên gia nói lẽ ra Mỹ phải công nhận VN là kinh tế thị trường trong năm 2019, nhưng Trump lại xem VN như một hiểm họa kinh tế đối với Mỹ, "VN còn tệ hại hơn cả Trung Quốc, [vì] VN lạm dụng tệ hại nhất thế giới." GS Busch gọi điều đó là vô nghĩa.

Vì trong bản báo cáo về rào cản thương mại 2021 "the 2021 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers" thì đại diện thương mại Hoa Kỳ chỉ viết 10 trang về VN, nhưng viết 7 trang về Canada, 35 trang về Trung Quốc, 50 trang về Liên Âu EU.

Thêm nữa, nếu lấy đơn kiện ra WTO làm thước đo, thì Mỹ chưa bao giờ kiện VN. Cũng chưa nước nào kiện VN. Nhưng VN kiện ra WTO tới 4 hồ sơ chống lại Mỹ (3 hồ sơ về thuế chống phá giá đối với hải sản, 1 về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm với cá ba-sa). Bài viết của GS Busch còn dài, nhưng nói ngắn gọn là, Mỹ xử ép với kinh tế VN trong khi vô cớ dán nhãn "chưa có nền kinh tế thị trường." Và, GS Busch nói, món quà đẹp cho VN là Phó Tổng Thống Harris tuyên bố tặng VN quy chế "kinh tế thị trường," mới là thiết thực.

Thêm nữa, khi tuyên bố VN là kinh tế thị trường, không có nghĩa là Mỹ rút lại mức thuế chống phá giá Mỹ đang áp đặt vào cá catfish của VN. Chỉ có nghĩa Mỹ công nhận bình thường hóa thương mại Mỹ-VN. Các nước như Úc châu, Ấn Độ, Nhật và Nam Hàn đều công nhận VN là quy chế kinh tế thị trường. Và GS Busch viết rằng Phó Tổng Thống Harris có toàn quyền tuyên bố công nhận VN là quy chế kinh tế thị trường.

--- Một dấu mốc lịch sử: cơ quan FDA hôm Thứ Hai chính thức chấp thuận theo thủ tục toàn diện thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech chống COVID-19. Quyết định này dự kiến sẽ cho nhiều chính quyền địa phương và nhiều công ty cưỡng bách nhân viên phải chích ngừa. Từ trước tới giờ, thuốc chích ngừa chỉ được chấp thuận theo thủ tục khẩn cấp.

Thuốc chủng ngừa này sẽ có tên thị trường là Comirnaty, chấp thuận th3u tục toàn diện cho mọi người 16 tuổi trở lên, theo thông báo FDA. Nhưng FDA vẫn giữ theo thủ tục khẩn cấp với người giữa tuổi 12 và 15. Thủ tục khẩn cấp vẫn giữ cho mũi thứ 3 cho những người suy yếu hệ miễn nhiễm.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump bị la hét phản đối trong buổi vận động đông người hôm Thứ Bảy tại Alabama sau khi Trump nói với người ủng hộ rằng họ nên đi chích ngừa. Trump nói kiểu nước đôi: "Tôi tin hoàn toàn vào sự tự do của quý bạn. Quý bạn có toàn quyền tự do làm điều quý bạn muốn. Nhưng tôi đề nghị: hãy chích ngừa. Điều này tốt. Hãy chích ngừa." Nhiều tín đồ của Trump bỗng nhiên la hét phản đối. Buổi tụ họp này phần lớn không mang khẩu trang.

--- Phó Thống Đốc Texas là Dan Patrick tuần trước đổ tội cho dân da đen là lý do làm tăng số bệnh nhân dương tính COVID ở Texas. Nhưng số liệu y tế hôm nay cho thấy ngược lại: da trắng là động cơ chính. Khoảng 24.1 triệu người đủ điều kiện chích ngừa tại Texas, nhưng chỉ có 15.9 triệu ngườic hích ngừa, tức là 66% dân số đã chích ít nhất 1 mũi tới giờ.

Khoảng 13.2 triệu dân Texas, tức 55% dân số, chích đủ 2 mũi. Nhưng, hầu hết trong 8 triệu người chưa chích ngừa là da trắng. Ước tính số dân da trắng Texas đủ điều kiện chích ngừa nhưng không chịu chích ngừa đông gấp 3 lần dân da đen Texas như thế, tức là 4.9 triệu da trắng so với 1.6 triệu da đen không chịu chích ngừa.

--- Người lớn không chịu chích ngừa, rồi trẻ em lãnh đủ. Fox News cho biết chỉ trong tuần qua, có thêm 121,000 trường hợp trẻ em dương tính COVID, tức là tăng 5% trường hợp kể từ đầu tháng 8/2021. Các trường hợp mới có số liệu báo cáo tới ngày 12/8/2021, nâng tổng số trẻ em lâyd ịch tại Mỹ tới hơn 4.4 triệu em, tức là 14.4% trong tổng số toàn quốc, theo Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics - AAP). Chỉ riêng tuần lễ kết thúc vào ngày 12/8/2021, trẻ em chiếm 18% số bệnh mới.

--- Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam mỗi ngày thê thảm hơn. Nguồn tin riêng của Việt Báo cho biết chiến binh quân khu 7 (Bộ tư lệnh ở SG) vào giúp phong tỏa Sài Gòn không đủ, phải thêm lính từ quân khu 9 (Bộ tư lệnh ở Cần Thơ), và từ Cảnh sát giao thông từ Hà Nội và phía Bắc vào. Quân đội xin Bộ Y Tế hỗ trợ túi tử thi. Dự kiến sẽ không đóng hòm, mà cho thiêu luôn.

Nguồn tin này nói người chết dịch thường là ở 3 nơi: từ bệnh viện dã chiến (5-6%), từ bệnh viện đặc biệt (>90%), khu cách ly (0%), tại nhà (>3%). Dịch nhiều quá, đang xin Bộ y tế cấp Bộ tư lệnh quân đội 100 chiếc xe cứu thương. Thiêu không kịp, đang ứ đọng nhiều tử thi ở lò thiêu Bình Hưng Hòa, bây giờ thiêu sẽ đưa xuống Đa Phước, do thành phố quản lý. Các lò thiêu 2 nơi này chạy bằng điện, mỗi lò thiêu 12 thi thể/ngày. Trước giờ mỗi thi thể thiêu mất 4 giờ, bây giờ 2 giờ rưỡi là thiêu xong. Đang xin 30 xe thùng container để đựng xác.

--- Theo lời một nhà phân tích quốc nội, trường hợp quân đội phong tỏa Sài Gòn đã dẫn tới tin đồn rằng khi xét nghiệm toàn bộ dân Sài Gòn có thể những người bị dương tính (F0) có mức CT dưới 30 sẽ bị xúc luôn về trại cách ly. Nhưng lý do chính, là chính phủ sợ dân nổi loạn, vì tình hình giới nghiêm đã dẫn tới nạn đói, và từ đói có thể dẫn tới bạo loạn. Đó là lý do quân nhân sẽ đi chợ giùm dân. Thêm nữa, lại có tin đồn rằng thiêu không kịp, thì quân đội có thể tính phương án tạm thời chôn ở mồ tập thể, và như thế khi lộ tin sẽ làm dân nổi loạn. Số người chết thực sự cao hơn số liệu báo cáo.

Nhà quan sát này cũng phân tích rằng dấu hiệu bạo loạn vì dịch và vì đói đã xảy ra vài nơi trong tháng 7/2021. Hàng trăm phạm nhân trong Khám Chí Hòa (Sài Gòn) vào tối 6/7 nổi dậy sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trong trại diễn biến ngày càng tệ hại hơn khi có 81 cán bộ và phạm nhân dương tính, trong đó có một nam phạm nhân 26 tuổi vừa tử vong. Nhiều báo đăng tin này, nhưng vài giờ sau phải gỡ các bản tin. Tương tự, mấy hôm trước có tin dân nổi loạn ở Tân Uyên (Bình Dương), và tỉnh đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên, để xoa dịu lòng dân.

. Quân đội vào trị an Sài Gòn vì hiện tượng bạo loạn vì đói đã xảy ra tại thiên đường chuyên chính vô sản Cuba: Cuộc biểu tình lịch sử của người dân Cuba hôm Chủ nhật 11/07 đã làm rung chuyển toàn quốc. Kể từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959, chưa bao giờ người dân dám công khai thách thức chế độ như thế.

. Tương tự, bạo loạn cũng bùng nổ ở Nam Phi ngày 13/7, đám đông đụng độ với cảnh sát, cướp phá hoặc đốt cháy các cửa hàng cửa hiệu ở nhiều thành phố trên khắp Nam Phi: 72 người chết và 1.234 người bị bắt. Đói nghèo Nam Phi trầm trọng vì nhiều biện pháp hạn chế kinh tế và xã hội để hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.

. Rồi tới bạo loạn Nigeria ngày 6/8/2021, nơi thông tấn Pháp cho biết đang có ít nhất 2,3 triệu trẻ em và thanh niên bị đói ở phia đông bắc Nigeria.

--- Tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4.251), Bình Dương (3.183), Đồng Nai (623), Tiền Giang (459), Long An (388), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Đà Nẵng (152), Đắk Lắk (128), Khánh Hòa (125), Nghệ An (111), Đồng Tháp (100), Cần Thơ (85), An Giang (75), Bến Tre (65), Kiên Giang (57), Phú Yên (43), Hà Nội (40), Bình Thuận (36), Trà Vinh (34), Sơn La (21), Bình Định (19), Tây Ninh (17), Thừa Thiên Huế (17), Bình Phước (13), Vĩnh Long (10), Bắc Giang (9), Quảng Nam (8 ), Đắk Nông (7), Ninh Bình (6), Quảng Bình (6), Gia Lai (5), Bạc Liêu (5), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (4), Bắc Ninh (2), Thanh Hóa (1), Hà Nam (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1) trong đó có 6.021 ca trong cộng đồng.

SG (340 tử vong)

Trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca. Tại TP., Bình Dương giảm 612 ca, Đồng Nai giảm 226 ca, Tiền Giang giảm 250 ca, Long An tăng 23 ca.- Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại TP., Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).Nhiều ngàn chiến binh từ, cùng với nhiềuvào TP.SG hỗ trợ chống dịch. Ghi nhận: tại sao SG cần lính Quân khu 9 là từ Cần Thơ và các tỉnh phía Nam, cũng như cảnh sát giao thông Hà Nội? Lính Cần Thơ và cảnh sát Hà Nội không biết đường xá gì về Sài Gòn, sao lại vào giúp SG đi chợ giùm dân, giúp xét nghiệm hay lo hậu sự?: Tỉnh Bình Dương thêm hàng trăm cảnh sát cơ động chi viện, 17.000 F0 được trung chuyển. Nhiều giải pháp cấp bách đã được thực hiện nhằm đảm bảo trật tự cho 'điểm nóng' Bình Dương và chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhân COVID-19. Cùng ngày,, điều trị của các huyện, thị xã, thành phố phía bắc (Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên), nơi có cơ sở vật chất tốt hơn. Bình Dương hiện có 70.242 ca mắc COVID-19 kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư (tính tới hết ngày 22-8). Trong đó đã có khoảng 29.000 F0 được xuất hiện. Hiện còn gần 31.000 người đang điều trị tại các cơ sở y tế...--- Bộ Quốc Phòng Đức cho biết đã xảy ra một cuộcở Cổng phía bắc phi trường Kabul, nơi đang giúp di tản ra ngoài Afghanistan. Một lính Afghan (đang giúp Mỹ trị an sân bay) bị bắn chết. Nguyên do là giao chiến giữa lực lượng an ninh người Afghanistan và một nhóm vũ trang không rõ là ai. Một lính Afghan chết và 3 bị thương. Giao chiến được lính Mỹ và lính Đức tham dự. Bản tin không nhiều chi tiết. Bộ Quốc Phòng Mỹ chưa nói gì.--- Quân Taliban nói là đã tái chiếm 3 quận mới tuần trước bị quân kháng chiến tấn chiếm. Đó là các quận Bano, Deh Saleh, Pul e-Hesar ở tỉnh Baghlan. Phát ngôn nhân Taliban cũng nói Taliban đang đưa quân vào càn quét kháng chiến quân đang lập căn cứ ở thung lũng Panjshir. Phần nhiều kháng chiến quân là lính chế độ cũ.--- Taliban không đồng ý kéo dài thời hạn di tản người nước ngoài ra khỏi Afghanistan sau hạn chót 31/8/2021. Taliban nói không muốn để các chiến binh ngoài nước "nối dài chiếm đóng" và như thế là "lằn ranh đỏ" -- theo lời Suhail Shaheen, một nhân vật đại diện Taliban ở Doha, thủ đô Qatar, nói hôm Thứ Hai. Tuy nhiên, Tổng Thống Biden nói có thể ngày 31/8/2021 sẽ không di tản kịp hết những người cần di tản.--- Chính phủ Nga cảnh báo về cuộc nội chiến mởi ở Afghanistan, nhưng phát ngôn nhân Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng Nga sẽ không can thiệp. Phần nữa, Nga lo sợ các chiến binh ở Trung Á có thể sẽ xâm nhập lãnh thổ Nga. Nga nói không muốn nhận tỵ nạn nào từ Afghanistan vì sẽ có quân khủng bố xâm nhập.--- Taliban bổ nhiệm Haji Mohammad Idris vào chức quyền Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Afghanistan để cứu vãn kinh tế, ổn định đời sống cư dân trong khi các ngân hàng đều đóng cửa và công sở trống rỗng.--- Bạch Ốc hôm Thứ Hai nói quân Mỹ đã di tản 10,400 người trên 28 chuyến bay từ Kabul trong thời gian từ Chủ Nhật tới sáng Thứ Hai. Các đơn vị lính đồng minh đã di tản gần 6,000 trên 61 chuyến bay. Kể từ ngày 14/8/2021, Bạch Ốc nói, khoảng 37,000 đã được di tản, và 42,000 đã di tản từ cuối tháng 7/2021.--- TT Biden dự tính đưa thêm lính Mỹ vào giúp di tản theo chiến dịch mới, vì nhiều người Mỹ không tới được sân bay: trực thăng Mỹ sẽ tới một số điểm tập trung, có thể là tầng cao nhất của một số khách sạn, để chở các nhóm công dân Mỹ tập trung nơi đó về sân bay Kabul, và từ đây sẽ bay về Mỹ sau. Chiến dịch đón từ nhóm nhỏ ngoài sân bay tới giờ đã bốc 169 người Mỹ an toàn. Hôm Thứ Năm, 3 chiếc CH-47 Chinook đã chở người Mỹ tập trung ở Baron Hotel, gần sân bay Hamid Karzai International Airport.--- Một số nhân viên Tòa đai sứ Mỹ tại Kabul đã phải nhập viện sau khi nỗ lực di tản ra khỏi Kabul, theo một điện văn Bộ Ngoại Giao Mỹ. Các nhân viên này được chỉ thị phải tìm tới sân bay Kabul, nhưng họ lại bị quân Taliban tấn công trong khi tới sân bay. Trong khi đó, hàng chục người bị thương trong khi bị giày đạp ở sân bay, trong đó có một số nhân viên sứ quán.Bức điện văn ghi rằng một vài nhân viên sứ quán thất lạc con của họ. Một nhân viên nói về Bộ Ngoai Giao, "Thà là bị Taliban bắn 1 viên đạn vào người, tôi sẽ hạnh phúc mà chết nơi đây, nhưng là với phẩm cách và tự hào."- Tổng Thống Biden cam kết sẽ đưa tất cả người Mỹ về Mỹ, và sẽ chấp nhận giữ lính Mỹ ở qua hạn chót 31/8/2021 nếu cần, để di tản toàn bộ công dân Mỹ về nước.- Ngoại Trưởng Antony Blinken nói rằng chính phủ Mỹ sẽ trợ giúp tất cả những người Afghan đã giúp chính phủ Mỹ được rời Afghanistan, và cho tới giờ đã có 8,000 người Afghan rời được Kabul.--- Cựu Tham Mưu Trưởng Liên Quân (thời Tổng Thống Obama) Đô Đốc hồi hưu Michael Mullen nói hôm Chủ Nhật rằng Mỹ lẽ ra lên rời Afghanistan sớm hơn, ngay sau khi bắn chết lãnh tụ al Qaeda là Osama bin Laden năm 2011.Mullen nói như thế trên chương trình “This Week” của ABC, khen ngợi Tổng Thống Biden vì tập trung chống khủng bố tại Afghanistan. Mullen nói rằng khi nhìn lại, mới thấy Biden lúc đó là sáng suốt, khi nói rằng sau khi chống khủng bố, giết xong lãnh đạo khủng bố, thì quân Mỹ nền rút về, tôi phải công nhận Biden đã nhìn xa như thế.--- Mohammed Naeem, phát ngôn nhân Taliban, trả lời phỏng vấn trên đài Al Hadath TV (thuộc sở hữu Saudi) nói rằng quân khủng bố al-Qaeda không hề có mặt tại Afghanistan. Naeem cũng nói rằng Taliban không hề có liên hệ gì với al-Qaeda. Ông nói các cuộc thương thuyết đang diễn ra, giữ Taliban với Mỹ và nhiều quốc gia về tình hình tại Afghanistan.--- Thống Đốc Maryland là Larry Hogan (Cộng Hòa) nói hôm Chủ Nhật rằng tiểu bang của ông đã đón nhận một số người tỵ nạn Afghanistan, và dự định sẽ đón nhận nhiều thêm nữa. Trả lời phỏng vấn trên CBS, Hogan nói ông là Thống Đốc đầu tiên tại Hoa Kỳ có quyết định đón người tỵ nạn Afghan, "và sẵn sàng đón định cư thêm những người có visa di dân đặc biệt này vì những người Afghan này là đồng minh của chúng ta mà chúng ta đã cam kết đón nhận như thế."--- Một bé gái 2 tuổi đã bị đám đông nơi sân bay Kabul đạp chết hôm Thứ Bảy trong khi gia đình bé này tuyệt vọng tìm đường thoát ra khỏi Afghanistan, theo báo New York Times. Mẹ bé gái là một cựu thông ngôn cho 1 công ty Mỹ nói với báo NYT rằng bả tuyệt vọng vì không cứu được con, khi đám đông xô bà và cả gia đình té ngã, rồi bé gái bị đạp chết giữa đám đông.Bài báo NYT cũng ghi lời kể của một số nhân chứng, rằng bất kể Taliban tuyên bố hòa hợp hòa giải, nhưng bạo lực vẫn xảy ra, nhiều người vũ trang đis ăn lùng các nhà báo và người thông ngôn của chế độ cũ, cũng như một số trí thức, đã đánh đập, bắt đi.--- Cô Olivia Troye, cựu phụ tá của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, phóng tweet nói rằng Stephen Miller, cựu cố vấn cao cấp của Donald Trump, đã móc nối cùng nhiều quan chức có quan điểm kỳ thị sắc tộc thực hiện chính sách kỳ thị sắc tộc trong việc thực hiện hệ thống chiếu khán di dân đặc biệt (special immigrant visa system) tại Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội An.Do vậy, đã không đưa được nhiều thông ngôn Afghan ra khỏi Afghanistan trước khi Mỹ rút quân. TRoye ghi rằng Stephen Miller đã nhuộm màu sắc kỳ thị sắc tộc khi giải quyết hồ sơ di trú cho đồng minh Mỹ tại Iraq & Afghanistan. Troye ghi rằng Pence biết rõ chuyện Miller gây khó dễ cho người Afghan muốn vào Mỹ tỵ nạn.Bản thân Troye là cố vấn cho Pence về an ninh nội địa, chống khủng bố và chống dịch COVID trước khi rời chính phủ tháng 8/2020, viết: "Tất cả chúng tôi đều biết sự khẩn cấp phải di tản họ [người thông ngôn cho lính Mỹ] ra, nhưng nguồn lực bị [Miller] làm cho cạn kiệt rồi."---Tiểu bang North Carolina thời đại dịch có số người chết vì COVID hàng thấp nhất, cũng như tỷ lệ mất việc làm thấp nhất?: Hầu hết là đúng. Đó là câu nói của Thống Đốc North Carolina là Roy Cooper (Dân Chủ) trong buổi họp báo ngày 4/8/2021.Cooper nói như thế là dẫn ra cuộc nghiên cứu từ tháng 4/2021 cho thấy tiểu bang N.C. là một trong vài tiểu bang chết vì COVID thấp nhất, và mất việc trong nhóm thấp nhất so với trung bình toàn quốc.. Nghiên cứu của viện Hamilton Place Strategies ấn hành tháng 4/2021, cho thấy trung bình toàn quốc chết dịch 184 người trên mỗi 100,000 người vào ngày 3/8/2021, trong khi North Carolina trung bình chết dịch 130 người trên mỗi 100,000 người, thấp hàng thứ 12 toàn quốc.. Thấp hơn North Carolina là tỷ lệ chết dịch/100,000 người: Chỉ Idaho (123), Colorado (120), Nebraska (117), New Hampshire (102), Washington (80), Utah (76), Oregon (67), Maine (66), Alaska (52), Vermont (40) và Hawaii (37) tính vào ngày 3/8/2021.. Tỷ lệ thất nghiệp của North Carolina là 3.6% vào tháng 2/2020, tăng tới 12.9% vào tháng 4/2020, và giảm về 4.4% trong tháng 7/2021. Trong tháng 7/2021, có 20 tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn North Carolina.Nghĩa là, Thống Đốc North Carolina nói hầu hết là đúng. Chi tiết:---Tân Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ nói Trung Quốc là thách thức lớn nhất?Đúng thế. Carlos Del Toro, tân Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ, nói rằng có 4 thách thức lớn nhất mà Hoa Kỳ đối diện, đứng đầu là Trung Quốc. Ông gọi là "4 C" --- China, culture, climate and COVID (Trung Quốc, văn hóa, khí hậu và COVID). Bộ Trưởng Hải Quân Del Toro viết trong một lá thư cho toàn quân, và báo Navy Times ghi rằng, cũng như nhiều lãnh đạo quân sự khác, Del Toro cảnh báo về mục tiêu TQ muốn thách thức thế siêu cường quân sự của Mỹ, "nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ ngăn cản sự hung hăng của TQ, sẽ bảo vệ an ninh quốc gia chúng ta, và giữ gìn hòa bình." Chi tiết: