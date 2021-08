Tòa Tối Cao Calif. bác đơn Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam: Thống Đốc bảo mang khẩu trang là đúng - Từ 23-8, dân TP.SG 'ai ở đâu ở yên đó'. 71,42% người SG trên 18 tuổi đã tiêm vacccine. Thêm 1.000 quân y vào giúp. Lo vốn ngoại rời đi nếuSG kéo dài giãn cách. Hà Nội giãn cách xã hội tới 6/9. Vaccine thủ tục nhanh hơn. Chùa Tường Nguyên SG: 20.000 suất ăn từ thiện/ngày. - Tòa Tối Cao Texas bác lệnh Thốn

Từ trái: Quận Trưởng Salima Mazari, Thị Trưởng Zarifa Ghafari và Phó Chủ Tịch Quốc Hội Salima Mazari. Họ là 3 vị nữ lưu không tìm cách rời nước, chấp nhận ở lại cùng người dân, bất kể số phận sẽ bị Taliban trù dập, hy vọng làm gương cho thế hệ trẻ bảo vệ được các giá trị dân chủ và bình quyền nam nữ.

- Tòa Tối Cao Calif. bác đơn Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam: Thống Đốc bảo mang khẩu trang là đúng

- Từ 23-8, dân TP.SG 'ai ở đâu ở yên đó'. 71,42% người SG trên 18 tuổi đã tiêm vacccine. Thêm 1.000 quân y vào giúp. Lo vốn ngoại rời đi nếuSG kéo dài giãn cách. Hà Nội giãn cách xã hội tới 6/9. Vaccine thủ tục nhanh hơn. Chùa Tường Nguyên SG: 20.000 suất ăn từ thiện/ngày.

- Tòa Tối Cao Texas bác lệnh Thống Đốc: học sinh phải nghe lời học khu buộc mang khẩu trang

- Bắc Texas: cạn giường ICU, bác sĩ xét bệnh nhân vào ICU có thể từ chối kẻ chưa chích ngừa

- Bộ Giáo Dục xóa nợ vai đi học đối với 323,000 người bị phế tật, tổng cộng tha nợ 5.8 tỷ đôla

- Texas: cảnh sát bắt giam, truy tố cô Khanh Kim Phan, tình nghi cô bắn chết bạn tình cũ

- WHO: sẽ tặng 2.97 triệu liều thuốc Sinovac của TQ cho Bắc Hàn, chưa rõ thời gian tới Bắc Hàn

- Kansas: That Nguyen không chích ngừa, lây COVID triệu chứng nặng, chờ ghép 2 lá phổi mới

- 3 Thượng nghị sĩ Mỹ dính dương tính COVID, nhờ đã chích ngừa nên chỉ có triệu chứng nhẹ

- Amazon sẽ mở nhiều tiệm bán lẻ diện tích lớn, các tiệm đầu tiên sẽ ở California và Ohio

- HỎI 1: Thông tin thực & ảo về Afghanistan? ĐÁP 1: Mỹ đã xài $2.26 ngàn tỷ đôla cho cuộc chiến ở Afghanistan

- HỎI 2: Gián điệp TQ móc nối cao cỡ nào ở Đài Loan? ĐÁP 2: Cấp tướng.

QUẬN CAM (VB-20/8/2021) --- Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước: Cụ thể tại Bình Dương (4.223), TP. Sài Gòn (3.375), Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367), Đà Nẵng (167), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (147), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (122), An Giang (111). Hà Nội (72), Nghệ An (61), Thừa Thiên Huế (61), Bến Tre (59), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đắk Lắk (56), Trà Vinh (47), Bình Thuận (29), Phú Yên (27), Vĩnh Long (23), Bắc Giang (18), Quảng Nam (17), Hà Tĩnh (15), Kiên Giang (14), Bình Định (14), Bình Phước (11), Bắc Ninh (10), Gia Lai (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (7), Lạng Sơn (7), Quảng Bình (7), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (4), Ninh Thuận (4), Thanh Hóa (3), Ninh Bình (2), Sơn La (2), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.132 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương tăng 968 ca, TP. Sài Gòn giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.

Từ 23-8, dân TP.SG 'ai ở đâu ở yên đó'. Từ ngày 23-8, người dân TP.HCM phải đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp...

TPSG: 71,42% người trên 18 tuổi đã được tiêm vacccine Covid-19. Ngày 19/8, theo công bố từ Cổng thông tin tiêm chủng vaccine Covid-19 Quốc gia, tính đến ngày 19/8, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, người trên 18 tuổi, được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19 đã đạt tỷ lệ 71,42%.

Thêm 1.000 quân y vào giúp. Dự kiến sẽ có thêm 1.000 cán bộ, nhân viên quân y và các trang thiết bị được vận chuyển vào Nam chống dịch theo đường hàng không (từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất) trong những ngày tới. Ngày 20.8, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng có công điện hỏa tốc về việc tăng cường lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 cho Quân khu 7 và các tỉnh phía Nam. Theo đó, Cục Quân y đề nghị Học viện Quân y huy động 300 bác sỹ và học viên đại học tăng cường cho Quân khu 7 và các tỉnh phía Nam.

Lo vốn ngoại rời đi nếu TPSG kéo dài giãn cách. Đại diện Intel Việt Nam mong TP SG dừng giãn cách sau ngày 15/9 và nêu lo ngại, nếu biện pháp này kéo dài, dòng vốn FDI sẽ rời bỏ. Ý kiến trên được bà Hồ Thị Thu Uyên - Giám đốc Đối ngoại Intel Việt Nam nêu tại buổi gặp mặt giữa các doanh nghiệp, hiệp hội FDI với lãnh đạo TP HCM sáng 20/8. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh TP HCM đang phải thực hiện giãn cách xã hội với mức độ siết chặt ngày càng tăng để phòng chống dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có khối FDI bị đình trệ, công nhân gặp nhiều khó khăn.

VN sẽ nhận 1 triệu viên thuốc Avigan của Nhật Bản điều trị Covid-19. Chiều 19/8, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn Fujifilm (Nhật Bản) về việc cung cấp thuốc Avigan do hãng này sản xuất cho Việt Nam.

Hà Nội giãn cách xã hội đến ngày 6/9. Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội toàn thành phố đến 6h ngày 6/9 trước các nguy cơ phức tạp của dịch Covid-19.

Vaccine sẽ có thủ tục nhanh. Vắc-xin Covid-19 đã được cấp phép lưu hành tại ít nhất một nước trên thế giới và có dữ liệu lâm sàng về an toàn, hiệu quả có thể được miễn một số giai đoạn thử lâm sàng khi đăng ký lưu hành. Theo Bộ Y tế, các cơ quan lý quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 32 có thể kể đến: Cơ quan Quản lý Dược và thực phẩm Mỹ (US-FDA); Cơ quan quản lý dược của các nước thuộc Ủy ban Châu Âu (European Commission); Cơ quan quản lý Dược thuộc Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu (EFTA- European Free Trade Association),… Tại Việt Nam hiện có 3 ứng viên vắc-xin Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng trên người gồm: vắc-xin Nano Covax (của công ty Nanogen - đang thử nghiệm giai đoạn 3), vắc-xin Covivac (của IVAC- đang thử nghiệm giai đoạn 2) và vắc-xin ARCT-154 (do Vingroup mua công nghệ của Mỹ về thử nghiệm, sản xuất ở Việt Nam - bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1).

Bản tin Zing ghi nhận về chùa Tường Nguyên ở quận 7 SG, trong 3 tháng qua mỗi ngày có hơn 100 tình nguyện viên cùng nhau dựng lều dã chiến ở lại trong khuôn viên bếp ăn, nấu các suất cơm miễn phí gửi đến người nghèo và các y tá, bác sĩ. Nhà chùa này chi 200 triệu đồng mỗi ngày nấu suất ăn miễn phí. Bếp luôn đỏ lửa, mỗi ngày bếp chùa nấu 15.000-20.000 suất ăn. Thầy Thích Minh Phú cho biết trước đây bếp chỉ nấu món chay, nhưng thời gian này, người nhận chủ yếu là các y tá, bác sĩ tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhân, nên bếp phải nấu thêm món mặn để mọi người có thêm dưỡng chất. Trần Hữu Danh (24 tuổi, quê ở Tiền Giang) tham gia được gần 40 ngày. Trước đó, anh làm đầu bếp tại một nhà hàng ở quận Gò Vấp. “Thay vì về quê, tôi quyết định tham gia làm việc thiện cùng anh em, góp một phần sức lực hỗ trợ thành phố chống dịch”, anh Danh nói. Anh Trí quê ở Ninh Thuận, là đồng nghiệp của anh Danh, đã xách balo đến bếp ở lại suốt thời gian qua để góp sức cùng thành phố chống dịch. Thầy Thích Minh Phú cho biết mỗi ngày bếp thiện nguyện chi hơn 200 triệu đồng để mua lương thực, thực phẩm. Trung bình một ngày, nhà chùa nấu khoảng 2 tấn gạo, xử lý 1,5 tấn rau. Lúc cao điểm, bếp nấu 26.000 suất ăn mỗi ngày để phục vụ các đơn vị trên toàn thành phố.

--- Bài của phóng viên Dalia Faheid trên báo NPR kể về 3 nữ lãnh đạo Afghanistan: sau khi Taliban chiếm Afghanistan, 3 nữ lưu này không tìm cách rời nước, chấp nhận ở lại cùng người dân, bất kể số phận sẽ bị Taliban trù dập, hy vọng làm gương cho thế hệ trẻ bảo vệ được các giá trị dân chủ và bình quyền nam nữ. Đó là Zarifa Ghafari (Thị trưởng trẻ nhất Afghanistan), Salima Mazari (nữ Thống Đốc), và Fawzia Koofi (Phó Chủ Tịch Quốc Hội).



Zarifa Ghafari

Zarifa Ghafari (27 tuổi, trình độ tiếng Anh tuyệt hảo, từng đọc diễn văn tại Washington DC năm 2020 khi được giải thưởng International Woman of Courage), một trong những nữ Thị Trưởng đầu tiên của Afghanistan, ngày 14/8/2021, viết tweet ngày 14/8/2021: "Quê mẹ yêu thương của tôi ơi, tôi biết mẹ đau khổ, đau đớn. Những đứa con thực sự của mẹ đang tìm cách xây dựng cho mẹ toàn lực, nhưng với tận lòng can đảm đang tìm cách cứu mẹ ra khỏi những ngày gian nan này." ("My dear homeland, I know you are suffering and in pain," Zarifa Ghafari, one of Afghanistan's first woman mayors, tweeted on Aug. 14. "... your real children who are looking to build you are very hard but with full courage trying to pull you out of these bad days.")

.

Các phụ nữ như Ghafari đangchấp nhận rủi ro vê sinh mạng và tự do không chỉ để cứu đất nước và con người Afghanistan, mà còn vì quyền của nữ giới. Khi Taliban nắm quyền từ 1996 tới 2001, nữ giới bị cấm các quyền căn bản, không được học, làm việc hay du hành.

Taliban bây giờ hứa sẽ tôn trọng nữ quyền và sẽ mời phụ nữ vào chính quyền mới, nhưng nhiều người nghi ngờ. Bây giờ đã có tin là nhiêu phụ nữ Afghan bị cưỡng ép kết hôn với một số chiến binh Taliban, và có tin một số phụ nữ bị đưa ra phố để bị đánh gậy. Tại tỉnh Herat, Taliban vào lục soát nhà các nữ nghị viên và tịch thu xe hơi.

Zarifa Ghafari là Thị Trưởng trẻ nhất của Afghanistan, nói hôm Chủ Nhật rằng cô chờ Taliban tới, và có thể họ sẽ giết cô và chồng. Thêm nữa cô không thể rời gia đình, và đi thì đi đâu bây giờ. Cô là Thị Trưởng Maidan Shar từ 2018,

Mới 3 tuần trước, Ghafari tin vào tương lai quê nhà.Cô nói với báo Anh inews rằng giới trẻ biết các chuyện đang xảy ra, họ có mạng xã hội, họ truyền thông nhau [qua Internet], tôi tin họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho tiến bộ và dân quyền tại Afghanistan, tôi nghĩ họ là tương lai.

Cô Ghafari nổi tiếng về hoạt động nữ quyền liên tục, mở ra chương trình phát thanh riêng của cô, lập 1 hội bất vụ lợi vì kinh tế phụ nữ. Cô thoát nhiều vụ ám sát. Mới năm ngoái, thân phụ cô bị ám sát ở Kabul, mà cô Ghafari nói hung thủ là Taliban. Cô nói khi nhận giải International Woman of Courage năm 2020, "Phụ nữ trong thế hệ tôi không quên thời Taliban cầm quyền và luôn luôn lo sợ về tương lai."

Salima Mazari, một trong 3 nữ Quận Trưởng tại Afghanistan, nổi tiếng về một chiến dịch từ năm 2019: tuyển mộ dân địa phương để bảo vệ Quận Charkint để chống lại Taliban. Trước khi Taliban chiếm cả nước, phân nửa quận này vẫn còn do lính của Mazari kiểm soát.

Mazari nói với AFP ngày 6/8/2021: "Taliban là những kẻ chà đạp nhân quyền." Bản thân cô trưởng thành như một người tỵ nạn ở Iran, Mazari nói rằng cô đã trở về Afghanistan để phục vụ quê hương. Lực lượng quân sự chống Taliban do Mazari tuyển mộ và huấn luyện gồm 600 người, trong đó có nông dân, người chăn cừu.

Mazari kể rằng người của cô ở tuyến đầu hàng ngày, không vì lương tiền hay danh vọng, họ phải bán cừu, bò, vả cả đất để mua súng. Cô nói với AP rằng Taliban không chấp nhận phụ nữ ở vị trí lãnh đạo nào, không chỉ thế, tất cả phụ nữ đề là tù nhân trong nhà, trong bếp. Tin mới nhất, NPR nói rằng Taliban đã bắt được Mazari.

Fawzia Koofi,

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

Đệ nhị Phó chủ tịch Quốc Hội. Mới năm ngoái, sau khi thăm tỉnh phía bắc Parwan cùng với cô em Maryam, Fawzia Koofi bị bắn trúng vào cánh tay trong vụ một nhóm vũ trang phục kích để ám sát cô gần Kabul.Koofi là một trong vài phụ nữ đại diện chính phủ Afghanistan trong các buổi thương thuyết về hòa bình vơí Taliban năm ngoái. Koofi viết trên báo Foreign Policy rằng tiến trình hòa bình "tùy thuộc vào phụ nữ Afghanistan."Thế rồi, khi Taliban tới Kabul, Koofi, người phụ nữ đầu tiên giữ chức Đệ nhị Phó chủ tịch Quốc Hội, kêu gọi ngưng bắn: "Chúng ta đang sống trong thời hỗn loạn của Afghanistan. Người ta bị giết chẳng vì đâu. Chẳng có tòa án gì."Cô nói cô sẽ tiếp tục nói về nhân quyền và nữ quyền bất kể bị hăm dọa cỡ nào. Hôm 12/8, Koofi nói cô dự định vận động giúp cho phụ nữ và trẻ em về áo quần, xà phòng... "Phụ nữ đang làm hết sức lực của họ. Quý vị thấy khắp Afghanistan đó, tất cả phụ nữ đều lên truyền thông. Họ nói về những gì đang xảy ra cho họ, cho cộng đồng."--- May mắn, sẽ có thêm nhiều trẻ em Quận Cam, California, thoát chết là nhờ Tòa Tối Cao California. Chuyện là thế này: Lệnh Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra là buộc tất cả trẻ em K-12 (từ lớp mẫu giáo tới 12) phải mang khẩu trang khi tới trường. Nhưng Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam phản đối, nói không muốn trẻ em mang khẩu trang.Hồi đầu tháng này, Hội Đồng bỏ phiếu 4-0 để kiện Thống Đốc ra tòa, nói rằng lệnh mang khẩu trang sẽ làm hại cho trẻ em. Thế rồi Tòa Tối Cao California hôm Thứ Tư dẹp bỏ đơn kiện của Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam. Không xét đơn. Nghĩa là, phải giữ lệnh của Thống Đốc, buộc mang khẩu trang.Alex Stack, Phó phòng Báo chí của Thống Đốc Newsom, hôm Thứ Năm nói rằng quyết định của Tòa Tối Cao California là tái xác nhận chiến lược của tiểu bang cần có các biện pháp an toàn như buộc học sinh mang khẩu trang.--- Câu chuyện Texas cũng thế: Tòa Tối Cao Texas cứu mạng trẻ em. Thống Đốc Greg Abbott (Cộng Hòa) đã ra lệnh, cấm các lệnh địa phương ép mang khẩu trang. Tuy nhiên, các học khu Quận Travis nói rằng học sinh cần mang khẩu trang để chống dịch COVID lây lan.Thế là rủ nhau ra tòa án quận Travis County. Thẩm phán quận tuyên xử là phải ngăn chận lệnh của Thống Đốc, vì nếu không mang khẩu trang như lệnh Thống Đốc thì trẻ em sẽ lây nhiễm COVID la liệt. Bộ Tư Pháp Texas liền nộp đơn xin Tòa Tối Cao Texas can thiệp. Thế rồi, hôm Thứ Năm, Tòa Tối Cao từ chối xét đơn của Thống Đốc Abbott vì sai thủ tục. Nghĩa là, học sinh phải nghe lời Học khu, nghĩa là, phải mang khẩu trang.--- Các bệnh viện ở Bắc Texas đang lặng lẽ đưa ra kế hoạch: trong tình hình giường bệnh ICU (chăm sóc đặc biệt) bị tràn ngập, bây giờ sẽ cho các bác sĩ khi phân loại bệnh nhân nặng nhẹ thì cho xét thêm yếu tố đã chích ngừa hay chưa, theo báo Dallas Morning News.Bản văn cho phép xét yếu tố đã chích ngừa hay chưa ký tên bởi Bác sĩ Robert Fine, đồng Chủ tịch ban đặc nhiệm y tế North Texas Mass Critical Care Guideline Task Force. Nghĩa là, chưa chích ngừa có thể sẽ bị từ chối vào ICU.Tuy nhiên, có vấn đề đạo đức. Bác sĩ Harald Schmidt, giáo sư đạo đức y tế tại University of Pennsylvania, nói rằng bác sĩ xét cho bệnh nhân vào giường còn thêm yếu tố đã chích ngừa hay chưa sẽ dẫn tới cơ nguy bất công xã hội.--- Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO nói là dự kiến sẽ trao tặng cho chính phủ Bắc Hàn khoảng 3 triệu liều thuốc chích ngừa chống COVID loại do Trung Quốc sản xuất. Edwin Salvador, Trưởng phòng WHO tại Pyongyang, nói rằng 2.97 triệu liều thuốc Sinovac của Trung Quốc sẽ trao tặng Bắc Hàn, nhưng không nói rõ thời gian tới Bắc Hàn.--- Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ hôm Thứ Năm loan báo Bộ sẽ tự động xóa nợ đối với những người vay thời đi học và bây giờ bị tàn phế vĩnh viễn và toàn bộ. Quyết định xóa nợ này ảnh hưởng hơn 323,000 người vay. Bộ sẽ dò theo danh sách về những người còn nợ thời đi học qua Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) và sẽ xóa khoảng 5.8 tỷ đôla tiền vay thời đi học kể từ tháng 9/2021.Cũng hôm Thứ Năm, Bộ Giáo Dục nói sẽ nới vô hạn định một chính sách để ngưng hỏi người vay nợ (mà bây giờ bị phế tật vĩnh viễn) về các thông tin về lợi tức của họ, và cũng xóa bỏ yêu cầu báo cáo lợi tức mỗi ba năm.--- Công ty Amazon dự định sẽ mở nhiều tiệm bán lẻ kích thước lớn tại Hoa Kỳ, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Năm. Y hệt các tiệm bách hóa, các tiệm Amazon sẽ bán nhiều mặt hàng, kể cả áo quần, vật dụng trong nhà, và hàng điện tử.Các tiệm Amazon cỡ lớn đầu tiên sẽ mở ở tiểu bang California và Ohio, và sẽ chiếm diện tích 30,000 square feet mỗi tiệm, nghĩa là vẫn còn nhỏ hơn diệnt ích nhiều tiệm bách hóa khác hiện nay. Nguồn tin cho báo WSJ nói kế hoạch chung quyết chưa hoàn tất.--- Cảnh sát thị trấn College Station tại Texas đã bắt cô Khanh Kim Phan, 43 tuổi, nghi can sát nhân trong vụ người bạn trai cũ của cô là Jeff Blankley, 51 tuổi, bị bắn chết trong khi Blankey đang ngồi ở ghế lái xe chiếc Chevy Suburban màu trắng nơi sân đậu xe của công viên Altitude Trampoline Park.Phan và Blankley được kể là hẹn hò với nhau hồi năm ngoái, nhưng gần đây đã tan vỡ. Cô Phan vẫn theo sát Blankey, kể cả tới nhà và sở làm của anh này, nhưng tan vỡ không hàn gắn được. Cô Phan bị bắt hôm Thứ Tư. Cảnh sát khám nhà cô Phan, thấy chứng cớ cô Phan có mặt ở hiện trường tội phạm. Cô cũng đã nói với vài người bạn thân rằng cô sẽ không "ở quanh đây lâu nữa" và đã sắp xếp bán và tặng nhiều đồ đạc của cô. Cô bị giam ở nhà tù Brazos County Jail với tiền tại ngoại $250,000.--- That Nguyen, 43 tuổi, cư dân thị trấn Wichita, tiểu bang Kansas, đã nằm trong một bệnh viện Oklahoma từ mấy tháng nay vì nhiễm dịch COVID. Lời That Nguyen nài nỉ vợ, là bảo mọi người phải chích ngừa. Vợ Nguyen kể rằng That Nguyen không hề chích ngừa, vì lý do chính trị, bây giờ mới ân hận, phải chờ ghép hai lá phổi.Hong Mai kể rằng chị tôn trọng quyền tự do không chích ngừa, nên không ép chồng phải chích ngừa, bây giờ tiếc thì trễ rồi. Chuyện xảy ra từ tháng 5/2021, khi gia đình cô Mai sang Hawaii chơi, nhưng cô Mai phải ở lại Kansas vì xét nghiệm thấy dương tính COVID. Thế rồi 2 ngày trong chuyến đi nghỉ ngơi, Nguyen có triệu chứng.Mai kể rằng anh Nguyen bệnh nặng, tự cách ly 5 ngày rồi mới về lại Wichita hôm 6/3/2021, khi về lại nặng hơn, thế rồi nhập viện ngày 4/6/2021. Bác sĩ nói tình hình bệnh anh Nguyen là chỉ trong vòng 5 ngày, đã trắng xóa 2 lá phổi. Ngày 15/6/2021, bệnh nặng hơn, phải chuyển sang bệnh viện khác ở Oklahoma City; nơi đây sắp bó tay, bây giờ chờ chuyển sang bệnh viện khác ở Dallas, Texas để chờ ghép 2 lá phổi. Cô Mai kể, từ khi lâm bệnh, chồng cô gọi tất cả bạn hữu, thúc giục mọi người chích ngừa.--- Siêu vi khuẩn coronavirus không phân biệt một ai: 3 Thượng nghị sĩ --- Roger Wicker (Cộng Hòa), John Wright Hickenlooper (Dân Chủ), và Angus King (Độc Lâp) --- hôm Thứ Năm cho biết họ đã dính dương tính COVID-19. Cả 3 Thượng nghị sĩ đều đã chích ngừa chống COVID.May mắn, cả 3 Thượng nghị sĩ nói là chỉ có triệu chứng nhẹ, bây giờ đang tự cách ly. Theo báo cáo của đại học y khoa John Hopkins University, có 137,815 người Mỹ xét nghiệm dương tính hôm Thứ Ba. Trong cùng ngày Thứ Ba, có 1,145 người Mỹ chết vì dịch.---Thông tin thực & ảo về Afghanistan?Mỹ đã xài $2.26 ngàn tỷ đôla cho cuộc chiến ở Afghanistan từ năm 2001 cho tới 2021. Đó là theo phân tích của dự án Costs of War tại đại học Brown University. Thêm nữa, ước tính có 241,000 người chết trong cuộc chiến ở Afghanistan. Hầu hết là dân Afghanistan. Thành phần chết nhiều nhất là cảnh sát và chiến binh, tiếp theo là các du kích Taliban và thường dân.. Quân lực Mỹ có 6 thường dân và 2,442 chiến binh chết vì hậu quả trực tiếp của chiến tranh, cũng như gần 4,000 nhân viên hợp đồng Hoa Kỳ.. Tổng Thống Biden trong bài diễn văn hôm 16/8/2021 về Afghanistan — sau khi quân Taliban chiếm trọn nơi này — nêu lên một số câu hỏi thường gặp, nhưng câu trả lời lại có vấn đề.Mục tiêu Mỹ ở Afghanistan là gì? Lý do trực tiếp là tổ chức al-Qaeda đặc căn cứ ở Afghanistan, đã tấn công Mỹ vào ngày 11/9/2001. Biden nói nhiệm vụ Mỹ "không bao giờ là xây dựng quốc gia [cho Afghanistan]. Nhiệm vụ không phải là xây dựng một nền dân chủ thống nhất, tập trung." Nhưng câu này chỉ đúng nửa sự thật.Mỹ không chính thức xây dựng quốc gia Afghanistan, nhưng những gì Mỹ làm lại có thể mô tả là như thế. Vì đất nước và con người Afghanistan đã có sẵn. Mỹ chỉ giúp lập 1 tân chính phủ và 1 tân Hiến Pháp, nghĩa là, không xây dựng quốc gia Afghanistan nhưng là xây dựng một nhà nước Afghanistan.Mỹ xài bao nhiêu ở Afghanistan? Khoảng từ $2 ngàn tỷ tới $3 ngàn tỷ đôla. Đó là xài cho cuộc chiến,c hưa tính chi phí tương lai để chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh. Một nguồn phân tích thường được dẫn là từ nghiên cứu phổ biến tháng 4/2021 của dự án Costs of War tại đại học Brown University: từ 2001, Mỹ xài khoảng $2.26 ngàn tỷ đô cho cuộc chiến ở Afghanistan. Tiền đó bao gồm cả lãi suất về mượnt iền cho chiến tranh và cho 296 tỷ đô chăm sóc cựu chiến binh. Nói vay mượn tiền, là vì Mỹ bán công khố phiếu để lấy tiền, xem như xài trước, trả sau. Đó là chưa tính tiền chăm sóc y tế trọn đời cho cựu chiến binh, và chưa tính lãi suất phải tar3 tương lai cho tiền đã vay cho cuộc chiến. Chi tiết ở đây:---Gián điệp TQ móc nối cao cỡ nào ở Đài Loan?: Cấp tướng. Bản tin Taiwan News ghi rằng 2 cựu sĩ quan cao cấp Đài Loan bị tình nghi móc nối một cựu Thứ Trưởng Quốc Phòng để làm gián điệp cho TQ sáng Thứ Năm 19/8/2021 đã được tòa cho tạm tha với tiền tại ngoại sau nhiều giờ thẩm vấn.Công tố đã lục soát nhà và tra vấn cựu Thiếu Tướng Không Quân Đài Loan Chien Yao-tung (Tiền Diệu Đống) và Trung Tá Không Quân hồi hưu Wei Hsien-yi (Ngụy Tiên Nghi) hôm Thứ Tư 18/8/2021 cho tới hôm Thứ Năm, theo tin CNA. Sáng sớm, họ được thả tạm sau khi nộp tiền ạti ngoại NT$200,000 (US$7,150) và NT$300,000, theo thứ tự.Nhóm 2 cựu sĩ quan cao cấp bị nghi là thiết lập mạng lưới gián điệp. Truyền thông trước đã đã nói rằng 1 doanh nhân Hong Kong tên là Tse (Tạ) đã làm việc cho tình báo TQ để tuyển mộ các cựu sĩ quan cao cấp Đài Loan chuyền cho thông tin mật. Một mục tiêu chiêu dụ cho mạng lưới tình báo này là cựu Thứ Trưởng Quốc Phòng Chang Che-ping (Trương Triết Bình), người dự bữa ăn tối với những người âm mưu kia, và vợ của ông Trương được kể là được bao chi phí một chuyến du lịch Hong Kong. Cựu Thứ Trưởng Trương, bây giờ là Viện Trưởng Đại Học Quốc Phòng (National Defense University) đã nói ông không lộ bí mật quốc gia nào, và vợ ông đi Hồng Kông bằng tiền túi chứ không ai bao cấp cả. Chi tiết: