Taliban vào Kabul, vây trung tâm, chờ bàn giao. Tổng Thống Ghani đã bay ra hải ngoại. Cựu Bộ Trưởng Nội Vụ đóng vai Tướng Dương Văn Minh để bàn giao. DB McCaul (Cộng Hòa): Biden bàn tay vấy máu, làm mất Afghanistan. DB Cheney (Cộng Hòa): Trump và Pompei là 2 tội đồ chính, làm mất Afghanistan. Crocker (cựu Đại sứ Mỹ ở Afghanistan): Mỹ-Taliban ký Hòa ước Qatar tháng 2/2020, lúc đó Trump không cho ch

Tổng Thống Ghani đã bay ra hải ngoại. Cựu Bộ Trưởng Nội Vụ đóng vai Tướng Dương Văn Minh để bàn giao. DB McCaul (Cộng Hòa): Biden bàn tay vấy máu, làm mất Afghanistan. DB Cheney (Cộng Hòa): Trump và Pompei là 2 tội đồ chính, làm mất Afghanistan. Crocker (cựu Đại sứ Mỹ ở Afghanistan): Mỹ-Taliban ký Hòa ước Qatar tháng 2/2020, lúc đó Trump không cho chính phủ Kabul vào họp, Trump ép Kabul thả 5.000 tù binh Taliban, bây giờ mất là phải.

- Biden: Mỹ vào Afghanistan 20 năm, chi 1 ngàn tỷ đô, huấn luyện 300,000 lính và cảnh sát, ở thêm sẽ vô ích nếu lính Afghan không giữ được đất nước của họ

- Nancy Pelosi: quan ngại về nữ giới tại Afghanistan sẽ bị Taliban đối xử vô nhân đạo

- SG tự cách ly thêm. Thủ Tướng: Vaccine sẽ miễn phí. Cho thầu mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Quá tải, từ chối nhận bệnh, chết người.

- da trắng thượng đẳng biểu tình chống chích ngừa ở Los Angeles: đấm đá, rút dao đâm 1 người

- FBI bắt Chủ tịch Chi Bộ SV Cộng Hòa Minnesota vì giúp chiến lược gia Cộng Hòa mua sex trẻ em

- động đất 7.2 độ ở Haiti: 304 người chết, 1.800 người bị thương và mất tích, hàng trăm nhà sụp

- Diễn viên và là nhà hoạt động dân quyền George Takei mắng kẻ không chích ngừa: thời của bọn ngu

- chưa chích ngừa sẽ phải trả thêm tới $50 trên mỗi chi phiếu lương cho tiền bảo hiểm y tế

- hơn 5 triệu cư dân tại Nhật Bản nhận lệnh di tản ra khỏi nhà vì bị đe dọa lũ lụt và đất lở

- Texas luật mới: sẽ truy tố đại hình, có thể 2 năm tù, đối với người mua dâm, ma cô và tú bà

- Lục Quân Indonesia hủy bỏ chính sách "bác sĩ khám màng trinh" của các nữ tân binh

- cấm các linh mục ký giấy miễn chích ngừa, Giáo Phận San Diego kêu gọi tín đồ hãy đi chích ngừa

- HỎI 1: CIA sẽ gài gián điệp Mỹ toàn cầu để chuyên về theo dõi TQ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VĂN HỌC: "Chống Covid phú" của nhà thơ Cao Bồi Già trên Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-15/8/2021) --- Giáo Phận Công Giáo San Diego ra lệnh cấm các linh mục không được ký giấy xin miễn chích ngừa chống COVID-19. Kevin Eckery, phát ngôn nhân giáo phận S.D., nói rằng giáo phận không ủng hộ việc miễn chích ngừa, nói là không có lý do tôn giáo nào bịện hộ cho miễn chích ngừa. Linh mục Bernardo Lara nói rõ hơn, rằng giáo hội khuyến khích đi chích ngừa.

Mới tuần này, Giám Mục Bishop Robert McElroy gửi thư mục vụ tới tất cả linh mục tại San Diego yêu cầu từ chối bất kỳ lời xin miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo. Thư đưa ra sau khi tiểu bang Califonria ra lệnh cưỡng bách công chức chích ngừa, nhưng cho miễn chích ngừa đối với lý do tôn giáo. Giám Mục McElroy trong thư, bên cạnh lời khuyến khích chích ngừa, cũng phản đối 1 lá thư từ tổ chức Các Giám Mục Công Giáo La Mã (Roman Catholic Bishops) tại Colorado trong đó các giám mục nói chích ngừa có thể không ràng buộc về đạo đức. GM McElroy nói rõ rằng thư của các giám mục Colorado đã gạt bỏ cái thiện chung (common good). Ngắn gọn, nếu là Giáo Phận San Diego kêu gọi giáo dân chích ngừa.

--- Đất nước Hồi Giáo Indonesia cũng đang thay đổi. Lục Quân Indonesia loan báo kết thúc chính sách "bác sĩ khám màng trinh" của các tân binh nữ quân nhân, theo một loan báo của Tướng Tư lệnh Lục Quân Andika Perkasa. Thủ tục khám nữ quân nhân đã áp dụng từ lâu, để bảo đảm các nữ quân nhân có đời sống trong sạch trước khi vào quân ngũ.

Tổ chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization) đã lên án thủ tục khám xét đó là vô đạo đức. Chưa rõ việc hủy bỏ thủ tục này có áp dụng cho các quân binh chủng khác hay không.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) hôm Thứ Bảy lên tiếng quan ngại về các phụ nữ và thiếu nữ tại Afghanistan trong khi quân Taliban sắp kiểm soát toàn bọ đất nước này và dự kiến sẽ áp đặt các chính sách Hồi Giáo cực đoan.

Trong bản văn đưa ra đêm Thứ Bảy, Pelosi kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các phụ nữ và thiếu nữ tránh khỏi các "đối xử bất nhân từ Taliban. Taliban phải biết rằng thế giới đang quan sát. Chúng toi quan ngại sâu sắc về các bản tin Taliban đối xử tàn bạo với tất cả người dân Afghan, đặc biệt với nữ giới."

--- Trong tình hình Taliban sắp chiếm trọn Afghanistan, Tổng Thống Biden hôm Thứ Bảy đưa ra bản văn, nói rằng Mỹ đang gửi 5,000 quân để di tản công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan. Biden bảo vệ quyết định rút quân về Mỹ, kết thúc sự tham dự của Mỹ trong cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan.

Biden viết rằng trong 20 năm tham chiến ở Afghanistan, Mỹ đã gửi tới những nam nữ thanh niên xuất sắc nhất tham chiến, đầu tư gần 1 ngàn tỷ đôla, huấn luyện hơn 300,000 chiến binh và cảnh sát Afghan, trang bị cho họ quân dụng hiện đại nhất, và bảo trì không lực cho họ trong cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Biden viết rằng: "Thêm một năm nữa, hay thêm 5 năm nữa, hiện diện của lính Mỹ sẽ không gây ra dị biệt nếu quân lực Afghan không có thể hay sẽ không giữ được chính đất nước của họ. Và sự hiện diện vô tận của Mỹ trong một cuộc nội chiến của nước khác thì tôi không chấp nhận được."

--- Hôm Chủ Nhật 15/8/2021, quân Taliban đã vào các ngoại ô của thủ đô Kabul, nhưng đang chờ, không tiến vào các phố trung tâm. Tiếng súng rải rác vài nơi, nhưng tình hình êm lặng hầu hết. Suhail Shaheen (phát ngôn nhân Taliban) nói với đài Al-Jazeera của Qatar rằng Taliban đang chờ chuyển giao quyền lực ôn hòa cho Kabul.





Taliban nói loạn quân đang chờ thương thuyết về bàn giao quyền lực, "Chúng tôi bảo đảm với dân Afghanistan là sẽ không có trả thù bất kỳ ai."

Tổng Thống Ashraf Ghani đã rời Afghanistan, theo tin TOLO. Các tin địa phương cũng nói Tổng Thống Ghani và các phụ tá thân cận đã bay sang Tajikistan.

Cựu Bộ Trưởng Nội Vụ Ali Ahmad Jalali của Afghanistan lãnh đạo chính phủ lâm thời chờ bàn giao sau khi chính phủ của TT Ghani đạt thương lượng chuyển giao quyền lực ôn hòa cho quân Taliban. Tình hình nhìn chung là ôn hòa, trong khi quân Taliban nói rằng họ đã chiếm toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, bất kể rằng trung tâm Kabul chưa bước vào. Như thế, cựu Bộ Trưởng Jalali sẽ đóng vai trò như Tướng Dương Văn Minh trong ngày 30/4/1975 tại Việt Nam.





Taliban tiến quân thần tốc, lý tưởng Hồi Giáo đã chiến thắng, và Hoa Kỳ chưa kịp rút hết nhân sự ra khỏi Afghanistan. Chính phủ Mỹ nói sẽ di tản toàn bộ nhân sự ngoại giao ra vào ngày Thứ Ba, tức là 72 giờ tới, trong khi Nga tiết lộ một phiên họp khẩn của Hội Đồng Bảo An LHQ dự định sẽ họp về Afghanistan.

Hầu hết công dân Mỹ và nhân viên ngoại giao Mỹ đã vào phi trường chính của Kabul, và đóng cửa tòa đại sứ Mỹ hoàn toàn vào hôm Chủ Nhật. Quân Taliban nói họ sẽ không tấn công người Mỹ và người ngoại quốc, như đã cam kết trong thương lượng 2020 với Hoa Kỳ.



Taliban kêu gọi các tòa đại sứ nước ngoài và nhân viên ngoại giao đừng rời Afghanistan, theo lời Mohammad Sohail Shahin, phát ngôn nhân chính trị của Taliban, hôm Chủ Nhật, nhấn mạnh rằng Taliban "muốn tất cả các sứ quán tiếp tục làm việc như bình thường."

Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa-Texas) nói hôm Chủ Nhật trên CNN rằng Tổng Thống Biden đã "có bàn tay vấy máu" vì quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan trong khi quân Taliban tiến sát Kabul. DB McCaul nói Biden làm hỏng cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan, rằng 100% Biden phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, nhiều dân biểu Cộng Hòa khác --- trong đó có DB Liz Cheney (Wyo.) và DB Ben Sasse (Nebr.) --- đều nói tình hình thất thủ Afghanistan là do cả 2 chính phủ Trump và Biden. Chính phủ Biden chỉ mới lên cầm quyền từ ngày 20/1/2021, tức là gần 8 tháng, và giữ các lời hứa của chính phủ Trump tại Afghanistan là Mỹ sẽ rút quân.



Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) hôm Chủ Nhật nói cụ thể hơn, rằng đúng ra cựu Tổng Thống Trump và cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo chia sẻ trách nhiệm sau khi Mỹ khó khăn chuyện rút quân khỏi Afghanistan.

DB Cheney xuất hiện trên đài ABC, trả lời phóng viên Jonathan Karl, nói rằng chính phủ Trump đã tổ chức hòa đàm với Taliban và đã ra lịch rút quân Mỹ từ đầu năm nay. DB Cheney nói TT Biden có trách nhiệm thực hiện lịch rút quân đó, nhưng trách nhiệm rất lớn là chia sẻ bởi Trump và Pompeo.

DB Cheney nhắc rằng chính Trump đã nói với dân Mỹ rằng: "Taliban là đối tác hòa bình của Mỹ, rằng Taliban sẽ giúp Mỹ chống lại khủng bố [toàn cầu]. Ngoại Trưởng Pompeo nói với chúng ta rằng Taliban cam kết giúp Mỹ chống Al Qaeda. Nhưng không có gì như thế xảy ra. Chính Trump ngỏ ý mời lãnh đạo Taliban tới họp ở ở Camp David. Rằng chúng ta cần kết thúc cuộc chiến bất tận. Thế là mọi người dân Mỹ đều nói Mỹ phải rút quân về..."

Video dài 1:57 phút ghi lời DB Cheney:

https://youtu.be/4HzZ_E7LbCs

Trước đó, Ryan Crocker, cựu Đại sứ Mỹ ở Afghanistan, trả lời CNN hôm Thứ Năm rằng phần lớn trách nhiệm sụp đổ Afghanistan là do Trump, rằng chính Trump tổ chức hòa đàm giữa Mỹ và Taliban. Cũng chính Trump dự định gặp các lãnh đạo Taliban ở Camp David năm 2019. Sau khi hủy buổi họp đó, một đại diện Mỹ về Afghanistan họp với các lãnh đạo Taliban tại Qatar tháng 2/2020, và cả 2 phía đã ký Hiệp định Hòa bình.

Crocker nói rằng Hiệp định đó dẫn tới tình hình hiện nay. Các buổi hòa đàm đều không có tham dự của chính phủ Kabul, nhưng buộc chính phủ Kabul chấp thuận, theo lời Crocker: "Trump chỉ thị đặc sứ Mỹ họp với Taliban, không cho tham dự từ phía Kabul. Đó là điều kiện chính của Taliban. Chính điều này làm chính phủ và quân lực Afghanistan xuống tinh thần. Mỹ ép Kabul trả tự do 5,000 tù binh Taliban, chính phủ Kabul phải thả, và chúng ta nhìn thấy các tù binh này bổ sung các đơn vị Taliban tác chiến. Như thế là một năm rưỡi để xuống tinh thần."

Bản tin chi tiết và video xem ở đây:

https://www.yahoo.com/now/former-ambassador-afghanistan-blames-taliban-surge-trump-delegitimizing-afghan-government-075957663.html

Tin COVID tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 18h ngày 14/8 đến 18h30 ngày 15/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 9.574 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4.516), Bình Dương (2.358), Đồng Nai (546), Long An (514), Đồng Tháp (271), Tiền Giang (209), Cần Thơ (170), Khánh Hòa (166), Tây Ninh (159), Đà Nẵng (83), Sóc Trăng (82), Bến Tre (60), Hà Nội (39), Bình Thuận (39), Quảng Ngãi (34), An Giang (34), Nghệ An (27), Phú Yên (27), Quảng Nam (26), Ninh Thuận (22), Bình Định (22), Bắc Ninh (21), Kiên Giang (19), Lào Cai (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Hà Tĩnh (14), Đắk Nông (13), Lâm Đồng (11), Hậu Giang (10), Thừa Thiên Huế (8 ), Quảng Trị (8 ), Gia Lai (8 ), Cà Mau (6), Hải Dương (5), Bình Phước (4), Quảng Bình (2), Thanh Hóa (2), Thái Bình (2), Ninh Bình (1), Hưng Yên (1), Bắc Giang (1) trong đó có 2.470 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.798 ca nhiễm).

SG tự cách ly thêm. TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16 trong một tháng, từ 0 giờ ngày 16-8 đến hết ngày 15-9-2021 với nguyên tắc 'ai ở đâu thì ở đó'. Từ 0 giờ ngày 2-8, TP.HCM tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày. TP yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân TP an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi TP cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được UBND TP phối hợp với các tỉnh, thành đưa về quê theo nhu cầu.

Vaccine miễn phí. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng vaccine, chủ trì tiêm miễn phí cho toàn dân. Ngày 15/8, tại hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các địa phương về phòng chống COVID-19, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu: "Tiêm miễn phí cho toàn dân, dứt khoát là như vậy". Đồng thời, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp, các địa phương tìm nguồn, kết nối, mua vaccine nhưng Bộ Y tế phải thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng vaccine bảo đảm an toàn, hiệu quả, cấp phép, bảo quản, lưu trữ, chủ trì tiêm miễn phí cho toàn dân.

VN cho thầu mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung vaccine BNT162 của Pfizer.

Quá tải, từ chối nhận bệnh, chết người. Liên quan đến thông tin “5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến một bệnh nhân tử vong”, xảy ra trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thanh tra Sở Y tế Bình Dương đã vào cuộc kiểm tra. Lãnh đạo TP Dĩ An, Bình Dương làm việc với các cơ sở y tế liên quan đến bệnh nhân không được cấp cứu và tử vong. Sáng 15/8/2021, ông đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông Ng.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh), đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn vào cuộc xác minh.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc TTYT TP Dĩ An, cơ sở y tế được cho là gia đình đưa bệnh nhân vào đầu tiên phân trần, là đơn vị y tế được giao trách nhiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn trong suốt thời gian qua đã căng sức thực hiện phòng chống dịch, nên đã quá tải.--- Một cú động đất 7.2 độ làm lay chuyển Haiti sáng Thứ Bảy, gây ra hơn 300 người chết và hàng trăm người khác bị thương hoặc mất tích, theo lời các viên chức địa phương. Số người chết là 304, dự kiến sẽ còn tăng nữa.Hơn 1.800 người nhập viện vì bị thương. Hàng trăm nhà sụp đổ. Động đất xảy ra tâm chấn ngoài khơi 7.5 dặm phía đông bắc của Saint-Louis-du-Sud và sâu dưới đáy biển 6.2 dặm. Có báo động đỏ, nhưng không có sóng thần.--- Một người đàn ông bị đâm bị thương trong một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Thị Chính Los Angeles City Hall sau khi xảy ra một cuộc xô xát, đánh nhau giữa nhiều người, theo lời Ty Cảnh Sát Los Angeles Police Department. Một nhà báo cũng bị tấn công.Nhìn trong video thấy đám đông hầu hết là da trắng. Không thấy da vàng. Bản tin trên báo Los Angeles Times ghi rằng một số người trong đám đông xô xát là thành viên nhóm cực hữu, da trắng thượng đẳng Proud Boys.Mục đích cuộc biểu tình là phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa của quận Los Angeles. Nhà nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan Nick Martin nhìn thấy trên 1 video khác có người tấn công nhắm vào các nhà báo.Cảnh sát tới can thiệp sau khi có tin một người đàn ông bị đâm bị thương và được Ty Cứu Hỏa L.A. chữa trị. Hiện thời chưa có ai bị bắt. Cuộc điều tra đang tiến hành.Video dài 2:20 phút về xô xát, đánh đấm, rút dao đâm ở đây:

https://twitter.com/andrewkimmel/status/1426659835102121986?s=20





--- Diễn viên nổi tiếng và là một nhà hoạt động dân quyền George Takei thấy mệt mỏi vì những người ngoan cố không chịu chích ngừa, và bây giờ bệnh viện tràn ngập. Takei viết lên mạng Twitter nơi ông có 3.2 triệu người theo dõi, rằng những người không chịu chích ngừa tự cho là có quyền tư do như thế, nhưng họ lây dịch và nhập viện tràn ngập, chiếm giường bệnh lẽ ra cho những người phải chăm sóc y tế, và mắng người không đi chích ngừa: "Chúng ta đang sống trong thời của bọn ngu ngốc."

--- Các công nhân chưa chích ngừa chống COVID-19 có thể sẽ phải trả thêm tới $50 trên mỗi chi phiếu lương cho tiền bảo hiểm y tế, trong khi các công ty khắp Hoa Kỳ đang tìm cách bảo vệ nhânv iên của họ, và chính họ, để không bị lây dịch.

Đơn giản: nếu không chích ngừa, bảo hiểm y tế phải tăng giá. Vì người chưa chích sẽ dễ dàng lây dịch, và nếu nhập viện thì y phí rất tốn kém. CBS MoneyWatch cho biết các chuyên gia y tế nói nếu một người bị mắc dịch và có triệu chứng nặng, khi nhập viện, y phí có thể tới $50,000/người. Dự kiến, bảo phí sẽ tăng từ $20 tới $50 mỗi chi phiếu lương.

--- Mưa lụt Nhật Bản. Bản tin CNN ghi rằng có hơn 5 triệu cư dân tại Nhật Bản nhận lệnh di tản ra khỏi nhà vì bị đe dọa lũ lụt và đất lở, trong khi mưa lớn ào ạt đổ xuống phía tây nam Nhật Bản. Lệnh di tản cao nhất này là Level 5, đưa ra hôm Thứ Bảy cho hơn 1 triệu cư dân ở các tỉnh Saga, Nagasaki, Fukuoka, và Hiroshima, theo tin NHK.

Sau lệnh đó là lệnh cảnh báo mạnh kế tiếp, ở mức Level 4, đưa ra cho 17 tỉnh khác, ảnh hưởng hơn 4 triệu cư dân. Sở Khí Tượng Nhật Bản, nơi ra hai lệnh di tản đó viết trong bản văn rằng trận mưa lụt có thể kéo dài khoảng 1 tuần lễ.





Hình ảnh từ các tỉnh bị mưa lụt cho thấy cư dân đi với nước ngập tới ngang hông trên nhiều đường phố. Línhc ứu hỏa và nhân viên cấp cứu đi theo các xuồng bơm hơi tới di tản người.



Mực nước vẫn lên cao ở nhiều dòng sông, đe dọa tràn ra các đường lộ chung quanh. Adachi Yushi, Trưởng phòng quan sát khí tượng ở sở Meteorological Agency, nói trận mưa này là lớn chưa từng có trước đó, và kêu gọi cư dân theo lệnh di tản.

--- Texas trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ sẽ truy tố người mua dâm theo tội đại hình. Quốc Hội Texas đã thông qua dự luật HB1540, rồi được ký thành luật từ tháng 6/2021 bởi Thống Đốc Greg Abbott để sẽ kết án đại hình quý ông đi mua sex. Luật này sẽ hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

Trên thế giới, đặc biệt với các nước Hồi Giáo, trừng phạt tội đại hình với quý ông mua sex thì không gì lạ, nhưng đây là lần đầu tại Hoa Kỳ có tiểu bang ra luật này. Dân Biểu tiểu bang Senfronia Thompson nói rằng luật này sẽ giảm hay chận được nạn buôn người mà các cô thường là nạn nhân. Tuy nhiên, có chận ở Texas thì cũng xảy ra ở tiểu bang khác. Thêm nữa, nhiều nhà quan sát lo ngại chuyện mua bán sex sẽ ẩn kín hơn, khó bị bố ráp hơn.

Luật mới này sẽ phạt tội mua sex theo án hình sự, tối đa 2 năm tù đối với vi phạm lần đầu, cũng sẽ truy tố tội đại hình với các ông "ma cô" hay "tú bà" tuyển dụng thiếu nữ vị thành niên từ các trung tâm cải huấn giới trẻ. Luật mới cũng truy tố khinh tội, có thể tới 1 năm tù, đối với những người xâm nhập vào các trung tâm cải huấn giới trẻ.

--- Cảnh sát Florida đã bắt giam cô Gisela Castro Medina, 19 tuổi, bị cáo buộc về tội trợ giúp móc nối cho Anton Lazzaro, 30 tuổi, một chiến lược gia Cộng Hòa nổi tiếng ở Minnesota để Lazzaro mua sex một trẻ em vị thành niên, và về tội cản trở công lý.

.

Một tấm ảnh đăng lên mạng Instagram cho thấy cô Castro Medina và Lazzaro tham dự chung một sự kiện hồi tháng 5/2021, mỗi người đều có một bạn tình bên cạnh họ. Cô Medina tự mô tả công khai trên mạng là 1 sinh viên đang sống ở thị trấn St. Paul, Minnesota, đang học ở đại học Công Giáo University of St. Thomas và làm việc tại 1 công ty quản trị bất động sản. Cô Medina là Chủ Tịch Chi Bộ Sinh viên Đảng Cộng Hòa Minnesota, tổ chức này cũng xác minh như thế.

.

.

Chi Bộ Sinh viên Đảng Cộng Hòa Minnesota (The Minnesota College Republicans) đã thú nhận rằng cô Medina là Chủ Tịch Chi Bộ này, và cho biết Chi Bộ Sinh viên Đảng Cộng Hòa Minnesota đứng về phía các nạn nhân bị dụ dộ bán sex, và viết "Lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về các nạn nhân của Anton Lazzaro và Gisela Medina — chúng tôi tin vào quý vị. Chúng tôi đứng bên quý vị. Xin cầu nguyện cho công lý thực hiện hoàn mãn."

--- HỎI 1: CIA sẽ gài gián điệp Mỹ toàn cầu để chuyên về theo dõi TQ?

ĐÁP 1: Đúng thế, theo báo Taiwan News. Báo này nói CIA suy tính lập trung tâm đặc vụ mới riêng về vấn đề TQ, sẽ gài chuyên gia về TQ khắp thế giới, y hệt như thời Chiến Tranh Lạnh chuyên về theo dõi Liên Xô. Báo Bloomberg News hôm Thứ Năm nói CIA muốn thành lập trung tâm đặc vụ mới chuyên về TQ. Hiện thời vấn đề TQ nằm trong Mission Center for East Asia and Pacific Affairs (Trung Tâm Đặc Vụ Đông Á Thái Bình Dương). Khi lập trung tâm đặc vụ mới chuyên về TQ, sẽ có ngân sách riêng và sẽ có sự chú ý tầm cao hơn. Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4269475

--- VĂN HỌC: "Chống Covid phú" của nhà thơ Cao Bồi Già trên Báo Tiếng Dân.

Chống Covid phú

Cao Bồi Già, Báo Tiếng Dân -13/08/2021

Vi khuẩn vi trùng;

Cô veo cô vít.

Tỉnh Hồ Nam xuất phát họa cơn;

Thành Vũ Hán bung ra đại dịch.

Ngó lân bang, kẻ kẻ nhiễm lây;

Nhìn phương bắc, người người lăn chết.

Hòng giữ mạng mua nước tẩy rửa xát tay xoa;

tự lo thân, sắm khẩu trang mũi che mặt bịt.

truyền thông lớn tiếng, bài mỗi buổi khuyên răn;

chánh phủ mạnh tay, lệnh hai tuần giãn cách.

không cảng đó kiểm tra khách ngoại, quyết lập phòng biệt giữ cách ly;

địa phương nào phát hiện trùng ma, là xua quân bủa vây truy vết.

Xem kìa:

Văn minh cỡ “nhà giàu” Ý Quốc, mà khốn đốn thoắt thành phố ma;

Hùng mạnh như “ông lớn” Huê Kỳ, cũng lao đao bỗng hóa tâm dịch.

Khắp hoàn cầu, nước nước lốc đao;

Quanh thế giới người người lăn chết.

Nhà thương bốn bể ních đầy;

Kinh tế năm châu thoái liệt.

Thế mà ta:

Chỉ vài chục kẻ nhiễm lây;

Và không một em lăn chết.

Phi công Anh thoát sổ Bắc Đẩu, toàn năm châu lừng lẫy uy danh;

Bác sĩ Việt ngời ánh Nam Tào, cả ê kíp dội vang thành tích. (1)

Thảm sầu quá, túc cầu âu đành chết lặng Li- Ga;

Hạnh phúc thay, sân cỏ Việt vẫn nhiệt cuồng Vi – Lít.

Mây đà xám ngoét, phủ bóng toàn cầu;

Nắng vẫn rạng ngời soi trời nước Việt.

Sóng lần kế vừa xô trong nửa tháng vung lệnh xua tan;

Đợt thứ ba ập tiếp quá mười ngày phẩy tay dẹp tiệt.





Rõ tự hào, chính phủ nao giỏi liệu, ắt tìm đến mà noi;

Thật kiêu hãnh, cột đèn Mỹ biết đi, hẳn chuồn sang bằng hết. (2)

Mặc nước người đang nhào nháo, săn đồ phòng: Nào … thuốc chữa – vắc xin;

Còn quan ta vẫn ung dung, thủ vũ khí: Đầy … công văn – nghị quyết.

Xoa tay quá đỗi yên tâm:

Quan kê gối ngủ yên;

Dân mơ màng thiêm thiếp.

Dịp lễ lạc, toàn cả nước tưng bừng hớn hở khách du; (3)

“Hội Toàn Dân”, khắp ba miền nhộn nhịp xênh xang vở kịch. (4)

Trên xa mã đại hội họp đoàn;

Dưới rắn rồng ngoạn sơn du biển.

Đợt sóng thần đệ tứ hung hăng:

Tuyến phòng ngự thủng gót A Sin;

Chủng Đen Tà bội lần Cô Vít.

Thành Hồ hỡi, ngỡ ngàng nhuộm đẫm màu tang;

Sài Gòn ơi, thoắt chốc bùng toang tâm dịch.

Chốn cách ly thành ổ Cô Vi;

Khu dân cư nặng mùi thần chết.

Nhân viên y tế liều mạng đấu với tử thần toát vã mồ hôi;

Phòng trại nhà thương nhận bệnh tiếp hơi máy thở tận cùng công suất.

Chỉ thị 16 uy dũng tung ra:

Chặn ngựa xe, bãi trường bãi thị, cấm bán buôn chính phủ phong thành;

Vây công xưởng, đóng phố đóng hè, cấm hàng quán nhân dân thất nghiệp.

Chẳng xe ngựa, cảnh phồn vinh nay hóa vắng tanh;

Không bóng người, chốn hoa lệ bỗng như phố chết.

Lệnh quan trên rùng rùng bổ xuống, chỉ đạo sít sao;

Quân lính dưới răm rắp tuân theo, thi hành quyết liệt.

Khỏi ngõ lơ ngơ, chẳng tờ chẳng giấy giam ngay;

Ra đường xớ rớ, không lý không do phạt nghiệt.

Việc cấm chợ làm nông lương kiếm mua hiếm khan;

Lệnh ngăn sông khiến hàng hóa lưu thông tắc tịt.

Nhưng hỡi ôi:

Ca nhiễm cứ mãi tăng cao;

Số vong vẫn vọt kinh khiếp.

Lò hỏa táng, nghẹt lộ môn xe xếp hòm chờ;

Đài hóa thân, hết công suất lửa mù khói khét.

Bước đi vào khu cách ly, cha giã con ghìm nén dạ, lời vấn tợ trấn an;

Trở về trong bình gốm đất, con đón cha tái tê lòng, lệ tưởng chừng pha huyết.

Bao xóm ngõ, khăn trắng nhà nhà – tim thắt tim đau;

Lắm gia đình, lệ khô hốc mắt – tang trùng tang điệp.

Thương thay:

Em vé số, bà lượm lon, ông làm mướn ngơi mấy buổi là lập tức màn trời;

Anh ve chai, chị bán gánh, người bán rong nghỉ dăm ngày chẳng oong đơ bụng lép.

Thật đẹp thay:

Trong đói khát, dân giúp dân, cơm cháo qua cơn;

Giữa họa tai, người trợ người, trú thân thoát nghiệt.

Ôi cảnh lá rách đùm bọc lá nát thắm lệ yêu thương;

Và tấm lòng vàng, sẻ chia cháo cơm rộng tay nghĩa hiệp.

Oái oăm thay:

Giận toát mồ hôi, Y bầy rô bốt lạm quyền cấm cản: Rau muống không phải tối cần;

Cười ra nước mắt, hệt lũ âm binh cao giọng dạy răn: Bánh mì không chi cấp thiết.

Dân gầm cầu đứt bữa vì lệnh giới nghiêm;

Quán từ thiện gác nồi, bởi còi tuýt suỵt. (5)

Thế mới biết:

Dân khổ thế nào rõ ngỡ ngàng trên chả cần nghiên;

Chữ THỰC là gì thật té ngửa quan không hề biết.

Như gà mắc tóc, quan xuất chưởng ồ ạt công văn;

Hệt cờ bí đường, dân mở mồm oán ai lời thiết.

Chỉ thị mới vừa ký, đà đột tử toi ngay;

Công văn chưa kịp thi, phải thu hồi yểu chết.

Sáng kiến ngộ nghĩnh hơn:

Truyền xuống phố hoa cùng hoét rong chạy thúc trống trừ ma;

Lệnh cho dân quạt với cờ treo ra gõ phèng chống dịch. (6)

Tức nước ắt là toang:

Không nhà không việc, kẻ tạm cư trụ bám đứt hơi;

Hết bạc cạn lương, dân lao động nín gồng khôn xiết.

Tựa ong vỡ tổ, khách trú tha cõng đồ rùng rùng ngược gót hồi hương;

Như kiến kéo bầy, dân quê bồng bế nhau nháo nhào bỏ thành chạy dịch.

Người quá giang, kẻ xe máy, đất tổ ngàn dặm bụng rỗng ráng lê;

Anh căng hải, chị xế câm, quê cha vạn lý sức cùng cố lết.

Rõ rơi lệ, cảnh sa cơ lời ngỏ bạc trao;

Thật ấm lòng, dân giữa đàng cơm mời nước tiếp. (7)

Nhưng than ôi:

Nơi cắt rốn, quan lạnh lùng từ chối không dung;

Chốn chôn nhau, sếp ngoảnh ngơ rào ngăn chẳng tiếp.

Vì quân cấp dưới: Quản gốc cam chặn chốt gốc cam;

Bởi lệnh trên cao: Ở vườn quýt yên nơi vườn quýt. (8)

Thây đồng quán, lỡ độ nằm bụi nắng mưa;

Mặc đồng hương, giữa đàng ngủ bờ đói rét.

May thay:

Mỹ viện trợ hàng triệu liều Pfizer giúp ta

WHO sẻ chia cả vạn mũi Astra ngăn dịch

Lại “ăn trên ngồi chốc” được hưởng ưu tiên

Còn “già yếu bệnh nền” cứ nằm chờ mệt

Cậy ông ngoại, nhận gấp liều Pfizer cùng cán bộ cấp cao

Nhờ mỹ nhan, hưởng ngay mũi Moderna từ đốc tờ quen biết

Vạn Thịnh Phát ưu tiển ưu tiên tiêm thuốc Âu viện Âu cho;

Trương Mỹ Lan từ bi từ bỉ tặng quà dân nghe dân rét.

Quên đi lắm nhập nhằng:

Vượt qua lúng túng quy hoạch phối phân;

Thoát độ loay hoay xếp loại tiêm chích.

Mất nửa tháng cuống quýt mong phủ đại trà;

Sau mấy tuần vội vàng lệnh tiêm cấp thiết.

Các tổ trưởng gõ từng nhà ghi danh;

Nhiều đội quân tỏa khắp phường tiêm chích.

Vực niềm tin Việt Nam thoát vòng hiểm nguy;

Thắp hy vọng Sài gòn vượt qua họa dịch.

Xin Thượng Đế tiêu diệt giống khuẩn trùng;

Khẩn Cao Xanh thương cứu người dân Việt.

Ghi chú:

(1) Phi công người Anh được các BS Việt cứu chữa bằng máy thở, sau mấy tháng đã vượt cửa tử.

(2) Câu nói của Thủ Phúc

(3) Dịp 30/4 và 1/5

(4) Bầu cử

(5) Quán cơm từ thiện bị tuýt còi cấm cửa vì tụ họp quá … 2 người.

(6) Phường Thắng Tam, Vũng Tàu ra lệnh cho dân treo cờ và cho xe hoa chạy rong để …chống dịch.

(7) Dân quê về ngang đường được dân địa phương cấp tiếp cơm nước và hỗ trợ cả tiền nữa.

(8) Thủ Tướng ra lệnh: Ai ở đâu thì ở yên đấy.

.