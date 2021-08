Dominion kiện 2 đài OAN, Newsmax đòi mỗi đài 1.6 tỷ đô vì bịa đặt máy Dominion đổi phiếu Trump ra phiếu Biden - Thượng Viện hôm nay bỏ phiếu dự luật hạ tầng 1.1 ngàn tỷ đô, tuần này sẽ bỏ phiếu dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đô. Ngân sách sẽ giảm tuổi Medicare (thấp hơn 65 tuổi), miễn phí lớp tiền mẫu giáo và cao đẳng 2 năm, mở rộng trợ cấp gia cư, tăng thuế người lương trên 400,000$/năm (từ 21% lê

Tiền, tiền... Thượng Viện hôm nay bỏ phiếu dự luật hạ tầng 1.1 ngàn tỷ đô, tuần này sẽ bỏ phiếu dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đô. Sẽ giảm tuổi Medicare (thấp hơn 65 tuổi), tặng 300$/tháng/trẻ em...

.

- Dominion kiện 2 đài OAN, Newsmax đòi mỗi đài 1.6 tỷ đô vì bịa đặt máy Dominion đổi phiếu Trump ra phiếu Biden

- Thượng Viện hôm nay bỏ phiếu dự luật hạ tầng 1.1 ngàn tỷ đô, tuần này sẽ bỏ phiếu dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đô. Ngân sách sẽ giảm tuổi Medicare (thấp hơn 65 tuổi), miễn phí lớp tiền mẫu giáo và cao đẳng 2 năm, mở rộng trợ cấp gia cư, tăng thuế người lương trên 400,000$/năm (từ 21% lên 28%), tặng 300$/tháng/trẻ em

- SG thiếu máu. Vaccine nội hóa COVIVAC thử giai đoạn 2. Thử nghiệm thuốc nam trị COVID-19. Bình Dương kêu cứu.

- các bệnh viện Texas quá tải, phải thuê BS, y tá nơi khác vào, hoãn chữa các bệnh khác chưa nguy hiểm

- 1.500 bệnh viện (1/4 tổng số bệnh viện Mỹ) ra lệnh cưỡng bách nhân viên chích ngừa

- Mỹ sẽ ép toàn quân (1.3 triệu lính) chích ngừa 15/9, sẽ sớm hơn nếu FDA phê thuận vaccine đầy đủ

- California: Quận Cam báo động lây dịch tăng gấp đôi, kêu gọi cư dân đi chích ngừa để tự vệ

- phản đối Trump vụ chích thuốc tẩy Lysol chữa COVID, BS Bright bị trả thù, bây giờ Bộ Y Tế chịu bồi thường

- San Diego: nhiều y tá biểu tình trước bệnh viện nhi đồng, phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa

- Colorado: điều tra quan chức cuồng Trump lộ password để vu khống máy bầu phiếu Dominion bị tin tặc

- California bầu cử đặc biệt: Dân Chủ giữ ghế cho Thống Đốc Newsom, Cộng Hòa thúc giục truất phế

- nhiều học khu Florida và Texas ra lệnh cưỡng bách thầy cô và học sinh mang khẩu trang

- Thống đốc Florida: sẽ giam lương các ủy viên học khu nơi ép buộc thẩy cô, học sinh mang khẩu trang

- Canada: Ha Nguyen, cư dân thị trấn Vancouver, trúng số Maxmillions trị giá $1 triệu đồng

- HỎI 1: Hoạt động dân sự hay gián điệp cho Bắc Hàn? ĐÁP 1: Nam Hàn bắt 4 nhà hoạt động nghi gián điệp.

- HỎI 2: Hãng xưởng Mỹ xin Biden tặng vaccine cho Việt Nam? ĐÁP 2: Đúng vậy, theo tin RFI.



.

QUẬN CAM (VB-10/8/2021) --- Công ty Dominion Voting Systems đã nộp đơn kiện 2 công ty truyền thông và cựu chủ tịch công ty Overstock.com vì đã vu khống Dominion làm máy bầu phiếu "gian lận" để đổi phiếu bầu Trump sang cho phiếu bầu Biden.

.

Dominion nộp các đơn kiện khác nhau nhắm vào hai đài One America News (OAN) và Newsmax cũng như nhắm vào Patrick Byrne, cựu Tổng quản trị Overstock.com, vì liên tục bịa đặt về máy bầu phiếu của Dominion đã làm Trump thua trong bầu cử 2020. Mỗi đơn kiện đòi bồi thường 1.6 tỷ đôla. Trong đơn kiện OAN cũng kiện các phóng viên Chanel Rion và Christina Bobb.

.

--- Thượng Viện hôm Thứ Hai đã nói một số chi tiết về dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đôla. Dự luật này đưa ra khi Thượng Viện sửa soạn hoàn tất bỏ phiếu cho dự luật hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1.1 ngàn tỷ đô vào đêm Thứ Ba.Cộng chung lại, 2 dự luật này có nhiều lời hứa của Biden khi tranh cử.

.

Trong khi dự luật hạ tầng 1.1 ngàn tỷ tập trung vào xây cầu, đường, hải cảng, phi cảng... dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ tập trung vào chương trình xã hội, giáo dục, y tế... Lời cam kết khi tranh cử của Biden nằm ở dự luật ngân sách: miễn phí và phổ quát tất cả các lớp tiền mẫu giáo, miễn phí cao đẳng cộng đồng 2 năm, nghỉ để chăm sóc gia đình sẽ có lương, tăng đầu tư trợ cấp gia cư (housing), mở rộng phúc lợi Medicare và bảo hiểm ACA (tức ObamaCare).

.

Các Thượng nghị sĩ Dân Chủ dự kiến sẽ thông qua dự luật hạ tầng 1.1 ngàn tỷ đô nhờ có thêm 17 phiếu từ các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa vào hôm Thứ Ba (hôm nay). Nhưng sẽ thông qua dự luật ngân sách, y tế và gia đình 3.5 ngàn tỷ đô trong tuần này chỉ với phiếu Dân Chủ, vì sẽ không có TNS Cộng Hòa nào ủng hộ gói này.

.

Trong dự luật 3.5 ngàn tỷ, dự kiến Medicare (hiện nay cho người trên 65 tuổi) sẽ thêm phần chi trả cho răng, mắt và nghe (nha khoa, nhãn khoa, nhĩ khoa). Thêm nữa, tuổi sẽ hạ thấp, chưa rõ bao nhiêu, có thể sẽ cho người từ 60 tuổi được hưởng Medicare, một bước tiến tới "bảo hiểm Medicare cho toàn dân" và như thế sẽ gây tranh luận dữ dội, vì Cộng Hòa từ lâu đã chống.

.

Dự luật ngân sách sẽ tăng đầu tư an ninh biên giới để chận người nhập cư (nhưng không xây tường như Trump), sẽ ra lộ trình nhập tịch Mỹ cho di dân bất hợp pháp. Nhưng sẽ bị Cộng Hòa chống gay gắt là phần tăng thuế cho những người có lương cao hơn 400,000 đôla/năm và doanh nghiệp, trong khi cam kết giảm thuế cho các gia đình trung lưu. Báo The Hill ghi rằng cụ thể tăng thuế Thượng Viện sẽ bàn sau (trước đó, Biden đòi tăng thuế công ty từ 21% lên 28%, tức là mức có trước thời Trump).

.

Dân Chủ nói tăng thuế như trên không hại cho doanh nghiệp nhỏ, nông trại và các gia đình lương từ 400,000 đô/năm trơ xuống. Đặc biệt có phần tặng tiền: tặng 300 đô/trẻ em/tháng cho nhiều triệu gia đình qua tín dụng thuế. Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Charles Schumer (Dân Chủ-N.Y.) nói đây là dự luật giảm thuế nhiều nhất cho các gia đình trong vòng một thế hệ trong khi buộc người giàu phài đóng thuế công bằng. Thực tế, nhiều đại công ty và người giàu đóng thuế zero đôla/năm, trong đó có Trump.

.

--- Greg Abbott, Thống Đốc Texas, ra lệnh cho Bộ Y Tế Texas sử dụng các cơ quan tuyển dụng để thuê bác sĩ và y tá từ ngoài tiểu bang vào làm việc trong khi các bệnh viện Texas đã quá tải, tràn ngập bệnh nhân COVID-19. Ông cũng kêu gọi các bệnh viện trì hoãn các hoạt động chữa trị các bệnh không khẩn cấp để tập trung giường và chuyên viên y tế ngăn chận làn sóng dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông vẫn giữ lệnh cấm các trường không được cưỡng bách mang khẩu trang.

.

Trong khi đó, trên toàn quốc Hoa Kỳ, gần 1,500 bệnh viện, tức là 1/4 tổng số bệnh viện Hoa Kỳ, yêu cầu nhân viên phải chích ngừa, theo lời Colin Milligan, phát ngôn nhân của hội American Hospital Association. Các bệnh viện cho biết làn sóng lây dịch từ biến thể Delta đang tăng tốc, trong khi nhiều bệnh viện không đủ nhân sự khi nhập viện quá tải.

.

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ cưỡng bách toàn quân chích ngừa COVID-19 với hạn chót là giữa tháng 9/2021. Và thời hạn này có thể kéo tới sớm hơn, nếu FDA chấp thuận các thuốc chích ngừa theo thủ tục đầy đủ (hiện nay chích là thủ tục khẩn cấp). Lệnh toàn quân chích ngừa ảnh hưởng 1.3 triệu quân nhân, hiện mới là tự nguyện chích thôi.

.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 10/8 ghi nhận 8.390 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua) tại TP. Sài Gòn (3.956), Bình Dương (1.325-giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61), Hà Nội (61); Bến Tre (58), Đắk Lắk (55), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Bến Tre (49), Gia Lai (43), Phú Yên (37), Kiên Giang (29), Hậu Giang (19), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Quảng Ngãi (11), Hải Dương (8 ), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Bạc Liêu (4), Thái Bình (4), Cà Mau (2), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1), trong đó có 1.115 ca trong cộng đồng.

.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 10/8, Việt Nam có 228.135 ca nhiễm trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 224.198 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

SG thiếu máu. Nguồn máu dự trữ tại TP. HCM đang sụt giảm nghiêm trọng, nguy cơ thiếu máu điều trị cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân COVID-19. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu TP. HCM và Sở Y tế đang phối hợp với Công an Thành phố tạo "luồng xanh" cho người dân được di chuyển thuận lợi đến các điểm hiến máu.

.

Vaccine nội hóa COVIVAC thử giai đoạn 2. Ngày 10/8, ông Dương Hữu Thái - Viện trưởng Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) cho biết, ngày mai 11/8, sẽ bắt đầu sàng lọc, tuyển tình nguyện viên tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin "made in Việt Nam" Covivac tại Vũ Thư, Thái Bình. Giai đoạn 2 sẽ có 375 tình nguyện viên tham gia, chia làm 3 nhóm tiêm khác nhau: Nhóm 1 sẽ tiêm vắc xin Covivac mức liều 3mcg, nhóm 2 tiêm vắc xin Covivac mức liều 6mcg, nhóm 3 tiêm vắc xin đối chứng là AstraZeneca. Ngày 18/8 sẽ bắt đầu tiêm thử nghiệm 3 nhóm vắc xin này trên tình nguyện viên và kết thúc giai đoạn 2 vào ngày 20/9. Sau đó, nhóm nghiên cứu sẽ gửi mẫu sang Canada để đánh giá. Khoảng tháng 11, sẽ có đánh giá về kết quả giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng trên người của vắc xin Covivac.

.



Thử nghiệm thuốc nam trị COVID-19. Thuốc điều trị COVID-19 VIPDERVIR có nguồn gốc dược thảo, có tác dụng ức chế phát triển virus SARS-CoV-2 khi thử nghiệm trên động vật. Thuốc điều trị COVID-19 VipderVir - chế phẩm thuốc y học cổ truyền đầu tiên điều trị COVID-19 đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia, Bộ Y tế đồng ý cho thử nghiệm lâm sàng. Sáng 10/8, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc điều trị COVID-19. Bộ Y tế đang chỉ định cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đống Đa và Bệnh viện Đức Giang tham gia tuyển đối tượng nghiên cứu. Hội đồng Đạo đức Quốc gia đã đánh giá tính an toàn trên người tình nguyện khi sản phẩm sử dụng thảo dược nên cho phép triển khai ngay giai đoạn 2, 3 trên đối tượng đích là bệnh nhân. Dự kiến thời gian thử nghiệm lâm sàng sẽ kéo dài khoảng 2-3 tháng, kỳ vọng vào cuối năm nay thuốc VipderVir sẽ được cấp phép lưu hành.

.

- Bình Dương kêu cứu. Có nhiều ca mắc COVID-19 diễn biến nặng và tử vong, Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, thành lập bệnh viện hồi sức cấp cứu. Tỉnh đang tranh thủ thời gian vàng lọc quét F0 nhiều lần với quyết tâm đến tháng 9 trở về trạng thái bình thường mới. Trong đợt dịch thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 27.639 người mắc COVID-19, trong đó có 176 ca tử vong. Trong số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị ở Bình Dương, có 77 phụ nữ mang thai, 236 người trên 65 tuổi, 402 người có bệnh lý nền, 514 người có diễn biến nặng.

.

--- Trong tình hình dịch lây trở lại nhanh chóng, làm tăng áp lực trên các bệnh viện Quận Cam, và nhiều bệnh viện vùng Nam California, các quan chức địa phương hôm Thứ Hai cảnh báo cho những người chưa chích ngừa rằng họ nhiều phần sẽ bị lây nhiễm siêu vi COVID-19.

.

Giám sát viên Quận Cam Katrina Foley nói trong buổi họp báo rằng biến thể Delta đang chiếm hơn 90% các trường hợp mới lây trong khu vực, làm nhập viện tăng gấp đôi trong 2 tuần qua. GSV Foley nói, khoảng 90% những người nhập viện ở Quận Cam là người chưa chích ngừa.

.

--- Nhưng kế cận Quận Cam, vẫn có cuộc biểu tình phản đối thuốc chích ngừa tại Quận San Diego hôm Thứ Hai: một đoạn video thu hình cuộc biểu tình chống chích ngừa bên ngoài Bệnh Viện Nhi Đồng Rady Children's Hospital ở San Diego, California — người thu hình là một bà mẹ chở con nhỏ bệnh nặng vào bệnh viện này.

.

Một phụ nữ trong nhóm biểu tình và cầm biểu ngữ, trang phục có vẻ là nhân viên bệnh viện này, nói rằng bà công khai chống lại chính sách bệnh viện cưỡng bách chích ngừa và nếu không chích ngừa lạ bị sa thải. Bà y tá này nói trong video: "Tôi cũng không thể chờ. Tôi không thể chờ bị sa thải. Tôi khôngt hể chờ bị sa thải để tôi có thể kiện cái bệnh viện [chửi thề] này."

.

--- Bác sĩ Rick Bright là giám đốc Biomedical Advanced Research and Development Authority từ 2016 tới 2020 trong chính phủ Trump, cũng là người đã nộp đơn khiếu kiện "thổi còi" (whistleblower) sau khi ông bị cấp trên trả thù vì từ chối quảng bá thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine như lời Trump thúc giục để làm thuốc chữa trị COVID-19.

Bright cũng đã công bố công khai rằng Bộ Y Tế & Nhân Dụng đã bị yêu cầu phải làm cho hợp lý y khoa việc chích thuốc tẩy rửa (was asked to justify injecting disinfectants) sau khi Trump tuyên bố thuốc tẩy rửa chữa trị được COVID-19. Bây giờ thì Sở Pháp Lý Đặc Biệt (Office of the Special Counsel) chính thức đồng ý rằng chính phủ Trump đã trả thù BS Bright.BS Bright đã ra điều trần trước một ủy ban Hạ Viện, khai rằng những chuyện xảy ra ở Bộ Y Tế dưới thời Trump thực kinh hoàng, thực là bệnh hoạn, đặc biệt là ông nhận cú điện thoại từ Bạch Ốc nói rằng họ cần tìm ra một cách để chích thuốc tẩy rửa (disinfectant) vào người, và thậm chí Trump còn nói trong một buổi họp báo rằng người ta nên đưa ánh sáng cực tím (UV) vào "dưới làn da" để giết vi khuẩn hay chích thuốc tẩy như Lysol hay thuốc giặt. Sau khi TRump nói như thế trong buổi họp báo, nhiều người Mỹ bị nhiễm độc vì làm theo lời Trump.Thế rồi Bộ Y Tế trả thù BS Bright bằng cách chuyển ông này sang chức vụ không chỉ huy trong viện y tế National Institutes of Health. Và sau một đơn kiện dai dẳng, Bộ Y Tế đồng ý thương lượng với BS Bright, nhưng không tiết lộ là bồi thường bao nhiêu.Xem lá thư về thương lượng bồi thường:--- Chuyện này xảy ra ở tiểu bang Colorado: quan chức cuồng Trump bị điều tra vì thò tay vọc phá hệ thống máy bầu phiếu. Báo The Daily Sentinel ghi rằng Bộ Trưởng Hành Chánh Colorado đang điều tra Văn phòng Lục sự Quận Mesa (Mesa County Clerk and Recorder's Office) vì "xâm nhập mạng an toàn" của hệ thống bầu cử.Bộ Trưởng Hành Chánh Jena Griswold của tiểu bang Colorado ra lệnh yêu cầu Tina Peters (Chánh lục sự Quận Mesa) phải nộp các tài liệu và video giám sát về chuyện ạti sao một số thông tin về an toàn mạng bầy cử lại lộ ra trên mạng xã hội, và "Nếu Peters không thể cho thấy chuỗi thông tin an ninh mạng, trong đó có một số mật khẩu (passwords) chỉ dùng cho các viên chức bầu cử cấp tiểu bang và cấp quận, mà những người này đã có lý lịeh khiểm tra an toàn, tất cả hệ thống bầu cử quận có thể tức khắc bị tuyên bố mất an toàn, những là quận phải tốn tiền mua toàn bộ các máy bầu phiếu mới."Báo này ghi nhận rằng Tina Peters (Chánh lục sự quận Mesa) là người ủng hộ TRump cuồng nhiệt, có vẻ như đã làm một chuyện động trời. Mới tuần trước, những người QAnon phóng lên video cho thấy một "người thổi còi" cung cấp chứngc ớ rằng máy bầu phiếu Dominion nối kết với Internet, một quy chụp trước giờ Trump thường bịa đặt ra.Trong video, có một hình chiếu lên BIOS password của hệ thống máy bầu cử ở quận Mesa. Tuy nhiên, khi Bộ Trưởng Hành Chánh ra lệnh điều tra, điều này cho thấy "kẻ tin tặc xâm nhập mạng bầu cử không phải Antifa hay cố lãnh tụ Hugo Chavez mà là một người có thực trong văn phòng của Chánh Lục Sử Tina Peters."--- Nếu bạn là cư dân California, trong vài tuần nữa, các phiếu bầu cử đặc biệt sẽ gửi qua bưu điện tới tận nhà bạn, với 2 câu hỏi:. câu hỏi 1: Bạn có muốn truất phế Thống Đốc Dân Chủ đương nhiệm Gavin Newsom; nếu bạn trả lời KHÔNG thì thôi, khỏi cần đọc tới câu hỏi thứ 2.. câu hỏi 2: Bạn đã nói muốn truất phế Newsom, thì bạn chọn ai?Có 46 ứng cử viên trên phiếu bầu đặc biệt này. Đây là chiến dịch Đảng Cộng Hòa muốn tranh ghế Thống Đốc, vì bầu cử bình thường trong Ngày Tổng Tuyển Cử kể như luôn luôn thua phiếu Dân Chủ, vì cử tri Dân Chủ tại California đông gấp đôi cử tri Cộng Hòa. Nhưng bầu cử đặc biệt thì cử tri Dân Chủ làm biếng, lười hơn.Nguy hiểm cho Newsom trong kỳ bầu cử đặc biệt giữa tháng 9/2021 này, vì 40% cử tri cho biết vẫn chưa quyết định là có nên truất phế hay muốn chọn ai thay Thống Đốc Dân Chủ Gavin Newsom, theo cuộc thăm dò mới tuần này của UC Berkeley's Institute of Governmental Studies.Đó cũng là lý do Đảng Cộng Hòa California quyết định hôm Thứ Bảy là không ủng hộ ứng cử viên nào, vì có thể gây xích mích trong nội bộ Cộng Hòa, và rồi sẽ có nhiều cử tri Cộng Hòa không chịu bầu phiếu.Hầu hết cử tri Dân Chủ đứng về phía muốn giữ Thống Đốc Newsom lại, và do vậy họ chống truất phế. Rusty Hicks, Chủ tịch Đảng Dân Chủ California, thúc giục cử tri đừng truất phế và cũng chớ động chạm gì tới câu hỏi 2, vì đó là chuyện hiển nhiên là "không người Cộng Hòa nào xứng đáng được bạn ủng hộ, mà họ cũng không xứng đáng được ủng hộ từ cử tri California."---

.

Một phụ nữ gốc Việt, cư dân thị trấn Vancouver, đã trúng số Maxmillions trị giá $1 triệu đồng Canada. Ha Nguyen mua vé số này từ tiệm London Drugs trên đường Robson Street và đã kiểm vé số này trên một máy kiểm số, theo bản tin từ Ty Xổ Số BCLC.

.

Bà Ha Nguyen vui mừng kinh hoàng khi thấy vé số bà cầm đã trúng lô $1 triệu đồng Maxmillions trong cuộc xổ số Lotto Max ngày 18/6/2021. Bà Nguyen kể, ngay cả con trai bà cũng không tin, phải kiểm tra lại trên điện thoại và rồi mới vui mừng khi thấy mẹ trúng số. Bà Ha Nguyen dự định dùng tiền trúng số mua một căn condo.

.

--- Nhiều học khu lớn ở cả Florida và Texas đều đang chống lại Thống Đốc của họ. Các học khu muốn ra lệnh cưỡng bách thầy cô và học sinh mang khẩu trang trong lớp, nhưng hai Thống Đốc Florida và Texas đều đã ký lệnh cấm cưỡng bách mang khẩu trang. Trong khi đó tại Texas, hai học khu tại Dallas và Houston cho biết sẽ yêu cầu thầy cô và học sinh mang khẩu trang.

.

Tai thì trấn Tallahassee của Florida, học khu Leon County Schools đã trở thành học khu mới nhất ở Florida ra lệnh các học sinh tiểu học và trung học cơ sở mang khẩu trang khi bắt đầu niên học mới, theo lời Tổng Giám Đốc Rocky Hanna của học khu này, rằng mang khẩu trang là tự vệ, và là bảo vệ người chung quanh.

.

Một hội đồng học khu tại quận Alachua County đã bỏ phiếu, buộc mang khẩu trang ít nhất là vài tuần đầu niên học. Tương tự, Học khu Orange County Public Schools cũng tại Florida yêu cầu mang khẩu trang trong 30 ngày đầu. Học khu Broward County Public Schools đã yêu cầu mang khẩu trang cho tới khi cho chỉ thị mới.

.

--- Ron DeSantis, Thống Đốc Florida, hăm dọa chiều Thứ Hai rằng các viên chức Hội Đồng Học Khu trorng tiểu bang Florida sẽ không được lãnh lương nếu họ thực hiện chính sách cưỡng bách mang khẩu trang trong học khu, theo tin CBS Miami.

.

Bản văn của DeSantis ghi rõ rằng ông sẽ chỉ thị cho State Board of Education giam lương các Tổng giám đốc hay ủy viên học khu trong các hội đồng học khu vì họ vi phạm luật [khi ép mang khẩu trang].

.

--- HỎI 1: Hoạt động dân sự hay gián điệp cho Bắc Hàn?

.

ĐÁP 1: Nam Hàn bắt 4 nhà hoạt động nghi gián điệp. Báo Korea Herald cho biết 4 nhà hoạt động dân sự đã nhận lệnh hoạt động từ điệp viên Bắc Hàn. Họ đã lãnh $20,000 từ các điệp viên Bắc Hàn. Bản tin ghi rằng các nhà hoạt động dân sự Nam Hàn bị giam tuần trước vì bị cho là nhận lệnh từ Bắc Hàn để biểu tình phản đối việc chính phủ Nma Hàn mua các chiến đấu cơ tàng hình F-35A từ Hoa Kỳ, đã nhận ít nhất là $20,000 từ các gián điệp Bắc Hàn.

Cảnh sát đã lục soát nhà của 4 nhà hoạt động ở thị trấn Cheongju hồi tháng 5/2021, tịch thu các thẻ nhớ USB có các hồ sơ mã hóa ghi các lệnh và các báo cáo họ trao đổi với gián điệp Bắc Hàn.

Cảnh sát nói 2 người nam và 2 người nữ nhận lệnh từ tình báo Bắc Hàn để thuyết phục hơn 60 chính khách, nhà hoạt động lao động tại khu vực Cheongju mở chiến dịch chống mua phi cơ tác chiến tàng hình.

Các nhà hoạt động này bị truy tố vi phạm Luật An Ninh Quốc Gia. Một trong 4 nghi can bị giam này đã gặp một gián điệp Bắc Hàn ở Beijing (Trung Quốc) hồi tháng 5/2017. Một nghi can khác đã gặp các gián điệp Bắc Hàn tại thủ đô Cam Bốt hồi tháng 4/2018. Một nghi can khác đã dùng một tủ chứa nhỏ tại một siêu thị ở Shenyang (Trung Quốc) tháng 11/2019 để nhận $20,000 đôla tiền mặt từ một gián điệp Bắc Hàn.

Chi tiết ở:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210809000649

.

--- HỎI 2: Hãng xưởng Mỹ xin Biden tặng vaccine cho Việt Nam"

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, theo tin RFI. Bản tin như sau.

.

Covid: Các thương hiệu lớn vận động tổng thống Mỹ viện trợ vac-xin cho Việt Nam

RFI

Việt Nam đang cung cấp 20% tổng số hàng may mặc và giày dép tiêu thụ tại Mỹ, và hiện nay chỉ mới có 4% dân số được chích ngừa Covid. Cơ quan vận động hành lang của ngành may mặc và giày dép Hoa Kỳ kêu gọi tổng thống Biden gia tăng viện trợ vac-xin cho Việt Nam.

Olympic Tokyo kết thúc, ngọn lửa thế vận được chuyển sang cho Paris kể từ tối qua. Hôm nay nước Pháp bước vào ngày đầu tiên áp dụng thông hành dịch tễ, và hôm nay cũng vừa đúng một năm phong trào phản kháng nổ ra ở Belarus. Đó là các đề tài chính của báo chí Pháp ngày 09/08/2024.

.

Nỗi lo thiếu hụt giày thể thao vì biến thể Delta

Liên quan đến Việt Nam, Les Echos trong bài « Biến thể Delta sẽ làm thiếu hụt giày thể thao ? » cho biết đại dịch Covid đã làm hàng ngàn nhà máy ở Đông Nam Á phải đóng cửa, trong đó có những nước xuất khẩu quần áo và giày thể thao như Việt Nam, Indonesia, Bangladesh. Các thương hiệu lớn đang vận động viện trợ vac-xin cho các nước này, đặc biệt là Việt Nam.

Đã bị thiếu chất bán dẫn, thương mại quốc tế nay lại bị đe dọa với việc hàng loạt nhà máy sản xuất trang phục, giày, phụ kiện…cho thế giới phải ngưng hoạt động. Tương đối an toàn trong năm 2020, giờ đây Việt Nam, Thái Lan, Indonesia vốn có tỉ lệ người được tiêm chủng rất ít, đang bị tê liệt do biến thể Delta lây lan nhanh chóng, số người bị nhiễm và tử vong tăng vọt.

Tại Việt Nam, cuộc khủng hoảng dịch tễ đặc biệt trầm trọng từ giữa tháng Bảy, khiến chính quyền buộc lòng phải phong tỏa chặt chẽ các khu công nghiệp ở miền Nam xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh tức Sài Gòn cũ. Sau nhiều tháng trời chưa bao giờ phát hiện được quá 10 ca dương tính một ngày, đất nước 98 triệu dân từ nay phải đối mặt với tình trạng mỗi ngày trên 8.000 ca. Và có đến 85% trong số 1.306 trường hợp tử vong vì Covid diễn ra chỉ trong tháng Bảy!

Để dập dịch, chính quyền từ đầu tháng Tám đã mở rộng việc kiểm soát ra nhiều tỉnh, khiến các nhà cung cấp cho các nhãn hiệu Nike, Adidas, Uniql hay Gap phải đóng cửa các nhà máy mới, và kéo dài thời gian nghỉ việc tại nhiều địa điểm. Công nhân viên được yêu cầu làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại nhà máy, một dạng « quả bóng dịch tễ » để tránh tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng khoảng vài chục ổ dịch vẫn xuất hiện, khiến nhiều công ty đành phải từ bỏ chính sách « sản xuất ba tại chỗ ».

.

Lobby vac-xin cho Việt Nam để không đứt gãy chuỗi cung ứng

Nhà kinh tế Trinh Nguyen của Natixis nhận định : « Việt Nam là nhân tố chính trong lãnh vực hàng dệt may và giày dép, chiếm 7,7% thị phần thế giới. Thế nên các nhà máy ở Việt Nam đóng cửa sẽ gây tác động dây chuyền ở tầm quốc tế ». Chuỗi cung ứng sẽ bị ảnh hưởng, trong khi tình trạng vốn đã rất căng thẳng vì vận tải đường biển tắc nghẽn.

Các thương hiệu đặc biệt lo ngại về việc cung ứng hàng cho các thị trường phương Tây. Tuy không cho biết tình hình chuỗi cung ứng hiện nay, Nike nhìn nhận gần phân nửa số giày của mình được sản xuất tại Việt Nam trong năm tài chính 2020. Adidas cũng đang ngồi trên đống lửa, khi 75/500 nhà cung ứng là ở Việt Nam.

Đầu tháng Tám, American Apparel and Footwear Association (Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ - AAFA), cơ quan vận động hành lang của ngành này trong một lá thư ngỏ đã kêu gọi tổng thống Biden giúp đỡ chính phủ và kỹ nghệ Việt Nam. Chủ tịch hiệp hội, ông Steve Lamar viết : «Tôi đề nghị tổng thống lập tức đẩy nhanh việc phân phối số vac-xin đang có dư của Mỹ cho Việt Nam và các nước đối tác chính». Tổ chức lobby này nhắc nhở, Việt Nam đang cung cấp 20% tổng số hàng may mặc và giày dép tiêu thụ tại Mỹ, và hiện nay chỉ mới có 4% dân số được chích ngừa Covid.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210809-covid-m%E1%BB%B9-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-vac-xin-vi%E1%BB%87t-nam

.

.