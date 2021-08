TQ sẽ gây chiến trong 6 năm tới, dự kiến sẽ đánh Đài Loan. Mỹ, Úc, Nhật, Ấn... sẽ tham chiến - SG chê vaccine Tàu, đề nghị tặng các tỉnh, xin vaccine Mỹ. Czech nhượng lại 500.000 liều vaccine cho VN. Vaccine nội hóa thứ 2 thử giai đoạn 2. Robot vào SG giúp chống dịch. Hà Nội ra đường phải đủ giấy tờ, thêm 'Siêu thị 0 đồng'. Giáng chức quan chức tát nữ nhân viên y tế. Tin dỏm bị phạt. - TQ ra lệnh

TQ ra lệnh gỡ bỏ các bài về tangping trên mạng, đóng diễn đàn gần 200.000 người trong phong trào học Phật để "nằm thẳng cẳng an bình" kiểu anh Luo Huazhong.

- TQ sẽ gây chiến trong 6 năm tới, dự kiến sẽ đánh Đài Loan. Mỹ, Úc, Nhật, Ấn... sẽ tham chiến

- SG chê vaccine Tàu, đề nghị tặng các tỉnh, chỉ xin vaccine Mỹ. Czech nhượng lại 500.000 liều vaccine cho VN. Vaccine nội hóa thứ 2 thử giai đoạn 2. Robot vào SG giúp chống dịch. Hà Nội ra đường phải đủ giấy tờ, thêm 'Siêu thị 0 đồng'. Giáng chức quan chức tát nữ nhân viên y tế. Tin dỏm bị phạt.

- TQ ra lệnh gỡ các bài về tangping, dẹp bỏ diễn đàn 200.000 người bỏ việc để "nằm thẳng cẳng an bình"

- cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen ra Thượng Viện, nói 7 giờ về áp lực Trump đòi lật ngược bầu cử

- Florida: vì không chích ngừa, 1 nhà thờ trong 2 tuần lễ có 6 tín đồ chết, 20 nằm viện, 10 cách ly tại gia. Tổng Giám Đốc NIH: phải thúc đẩy chích ngừa. 11% giáo viên Mỹ nói không chích ngừa. Công đoàn giáo viên AFT ủng hộ cưỡng bách chích ngừa.

- Biden bổ nhiệm hàng loạt thẩm phán cấp tiến, da màu, phụ nữ, đồng tính, tín ngưỡng thiểu số

- Cuomo có vẻ sắp đi: Melissa DeRosa, phụ tá cao cấp nhất của Thống Đốc Andrew Cuomo, từ chức

- Nhật Bản: thị trấn Nagasaki tưởng niệm 76 năm ngày bị dội bom nguyên tử, gần 200.000 người chết

- HỎI 1: Quận Humboldt County (Bắc Calif.) báo động lây dịch tăng 400%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- Vấn Đề: Giảng viên đại học hỏi SV về hỗ trợ, liền bị công an điều tra. Nhà văn Thái Hạo nêu thắc mắc trên Văn Việt.

QUẬN CAM (VB- 9/8/2021) --- Đảng CS Trung Quốc báo động về hiện tượng mới trong giới trẻ: chỉ muốn nằm thẳng cẳng bình yên. Khát vọng này có tên là "tangping," tức là "lying flat" -- từ chữ thảng là "nằm thẳng cẳng" và chữ bình là "an bình, thoải mái." Như thế được hiểu là một thái độ chống đảng, trong khi nhà nước thúc giục toàn dân hãy tăng giờ làm việc, tăng năng suất lao động, và tăng lượng mua sắm.

Phong trào tangping khởi phát từ Luo Huazhong, khi anh Luo rời công việc nhà máy, đạp xe đạp từ Tứ Xuyên lên Tây Tạng (lộ trình 2,100 km), sống sót bằng tiền làm linh tinh dọc đường, và viết blog kể lại kinh nghiệm bụi đời: "Tangping (nằm thẳng cẳng bình an) là chính đáng, nghĩa là ra quyết tâm, chọn Đức Phật và không ra sức tranh giành tên tuổi và tài sản gì."

Luo sử dụng tên mạng là "Kind-Hearted Traveler" (Người lữ khách từ bi) từ bỏ việc làm nhà máy năm 2016, lúc đó anh 26 tuổi. Bây giờ anh Luo đã đạp xe về quê nhà là thị trấn nhỏ tên là Jiande ở tỉnh Zhejiang, để thì giờ đọc kinh sách, làm linh tinh để sống và xài US$60/tháng từ tiền tiết kiệm. Nhiều ngàn người, trong giới công nhân viên chức, cho biết cũng đã nghỉ sở, sống như Luo.



Luo cho biết cán bộ đang cấm anh trả lời phỏng vấn của phóng viên quốc tế. Cán bộ tuyên giáo TQ ra lệnh gỡ bỏ các bài về tangping trên mạng, đóng diễn đàn gần 200.000 người trong phong trào theo Đức Phật để "nằm thẳng cẳng an bình" kiểu anh Luo. Tháng 5/2021, Tân Hoa Xã viết bài bình luận nói tangping là nỗi xấu hổ. Một video trên đài CCTV chiếu toàn cầu, trong đó bình luận viên Bai Yansong lên án thái độ "nằm thẳng cẳng quên đời" của cư sĩ Luo.



--- Melissa DeRosa, phụ tá cao cấp nhất của Thống Đốc Andrew Cuomo, cho biết đêm Chủ Nhật rằng bà từ chức, viết rằng bà đã làm việc tận lực, tận tâm trong 10 năm qua cho New York, nhưng 2 năm vừa qua là những nỗ lực quá căng thẳng và mệt nhọc.

DeRosa là người quyền lực nhất tiểu bang New York mà không phải là dân cử. Bà là thư ký chính của Cuomo, khi từ chức cho suy đoán rằng Cuomo có thể sắp phải từ chức trước làn sóng các dân cử Dân Chủ kêu gọi Cuomo từ chức Thống Đốc New York khi bị 11 phụ nữ cáo buộc là Cuomo đã quấy nhiễu tình dục họ. Trong những người đòi Cuomo từ chức có Tổng Thống Biden.

--- TIN COVID-19 tại VN, theo Bộ Y TẾ, báo, đài. Trong ngày 09/8 ghi nhận 9.340 ca nhiễm mới (kỷ lục: ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay), trong đó 17 ca nhập cảnh và 9.323 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.991), Bình Dương (2.887), Đồng Nai (538), Tây Ninh (290), Long An (287), Tiền Giang (251), Bà Rịa - Vũng Tàu (242), Cần Thơ (98), Phú Yên (84), Hà Nội (78), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (60), Vĩnh Long (57), Bình Định (45); An Giang (37), Bình Thuận (34), Khánh Hòa (33), Lâm Đồng (30), Thừa Thiên Huế (27), Kiên Giang (20), Quảng Ngãi (18), Hậu Giang (18), Trà Vinh (15), Hà Tĩnh (15), Gia Lai (14), Đắk Nông (14), Nghệ An (12), Hải Dương (12), Quảng Nam (11), Ninh Bình (10), Bình Phước (5), Quảng Bình (3), Đắk Lắk (3), Thái Bình (2), Sơn La (1), Lào Cai (1), Cà Mau (1), Bạc Liêu (1), Bắc Giang (1), trong đó có 1.556 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 09/8, Việt Nam có 219.745 ca nhiễm trong đó có 2.362 ca nhập cảnh và 217.383 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 215.813 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG chê vaccine Tàu, đề nghị tặng các tỉnh. TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cho phép san sẻ với một số tỉnh, thành phố có nhu cầu sử dụng vaccine Vero Cell của Sinopharm bằng hình thức phù hợp nhằm kịp thời phục vụ nhân dân. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tặng thành phố 5 triệu liều vaccine Vero Cell để tổ chức tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, nhiều địa phương trong cả nước nhận lượng vaccine còn ít. Do đó, TP.HCM đề nghị được Bộ Y tế cho phép san sẻ với một số tỉnh, thành phố có nhu cầu bằng hình thức phù hợp nhằm kịp thời phục vụ nhân dân.

SG xin thêm vaccine khác. Tối 9/8, thông tin từ Sở Y tế Thành phố SG, dự kiến số vaccine phòng COVID-19 mà Bộ Y tế cung ứng cho Thành phố chỉ đủ tiêm đến ngày 12/8, vì vậy Thành phố SG tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế cung ứng thêm vaccine cho Thành phố phục vụ công tác tiêm chủng cho người dân.

Thông tin từ Sở Y tế TP.SG, sáng 9/8, Bộ Y tế đã bổ sung về cho TP.SG thêm 600.000 liều vaccine AstraZeneca. Thành phố đang tiếp tục duy trì tốc độ tiêm chủng để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Theo đó, với 600.000 liều vaccine AstraZeneca vừa được bổ sung, ngay sau khi nhận được, Sở Y tế sẽ nhanh chóng phân bổ đến các quận, huyện và TP.Thủ Đức để đảm bảo tiến độ tiêm chủng tại các điểm tiêm cố định trong cộng đồng, tại bệnh viện và lưu động.

Điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng CH Czech Andrej Babis ngày 9/8 cho biết Czech sẵn sàng nhượng lại 500.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Andrej Babis và chính phủ Czech đã tặng Việt Nam 250.000 liều vaccine ngừa Covid-19. Thủ tướng khẳng định đây là sự hỗ trợ kịp thời, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong suốt hơn 70 năm qua.

COVIVAC (vaccine nội hóa thứ 2) thử giai đoạn 2. TS. Dương Hữu Thái ,Viện trưởng Viện vaccine và sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) cho biết, dự kiến, từ ngay ngày mai (10/8), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thu tuyển người tình nguyện đầu tiên của giai đoạn 2 để thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC tại Thái Bình. Vaccine COVIVAC được IVAC bắt đầu nghiên cứu và phát triển từ tháng 5/2020. Đây là dự án hợp tác với các trường Đại học của Mỹ (Mount Sinai, New York; Texas, Austin) và tổ chức PATH. Ba đơn vị sản xuất (gồm IVAC- Việt Nam, GPO- Thái Lan, Butantan - Brazil) cùng nghiên cứu phát triển dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức PATH, là môt nhánh nằm trong liên minh sáng tạo và phát triển vaccine COVID-19 (CEPI). Đây là vaccine phòng COVID-19 "made in Vietnam" thứ 2 tại nước ta được Bộ Y tế cấp phép thử nghiệm lâm sàng, sau NanoCovax của công ty Nanogen hiện đang tiêm thử nghiệm giai đoạn 3.

Hà Nội ra đường phải đủ giấy tờ. Từ 10/8, Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp ra đường không đủ giấy tờ quy định. Ngày 8/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, giữ nguyên mẫu giấy đi đường do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 29/7/2021, người đi đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hà Nội tăng mô hình 'Siêu thị 0 đồng'. Ngày 9/8, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành tích cực vào cuộc triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua việc triển khai các mô hình 'Siêu thị 0 đồng', 'Ô tô siêu thị 0 đồng'…

Robot vào SG giúp chống dịch. Sáng 9/8, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức xuất quân triển khai robot vận chuyển y tế Vibot hỗ trợ thành phố SG chống dịch COVID-19. Robot Vibot-2 có nhiệm vụ vận chuyển đồ ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm cho bệnh nhân COVID-19 cũng như giúp các y, bác sĩ giao tiếp từ xa với bệnh nhân. Để đáp ứng được nhiệm vụ trên, các cán bộ, nhóm nghiên cứu đã tìm ra giải pháp kỹ thuật đáp ứng các phương án khác nhau, đảm bảo robot sẽ sẵn sàng phục vụ hết các bệnh nhân tại khu vực điều trị. Dự kiến, tổ công tác cùng robot Vibot sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh sau hai ngày tới; tiếp đó, sẽ tiến hành thiết lập cơ sở hạ tầng để robot hoạt động trong hai ngày và bắt đầu vận hành hệ thống robot hỗ trợ quá trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 15/8.

Giáng chức Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tát nữ nhân viên y tế. Chiều 9/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ việc ông Trần Vinh - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP đã có hành vi tát nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tin dỏm bị phạt. Chiều 9/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết, liên quan đến thông tin về bác sĩ rút ống thở của mẹ đẻ để nhường cho sản phụ song sinh được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, Sở đã có buổi làm việc với chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Hai chủ tài khoản facebook này đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả, không có thật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tài khoản facebook này.

--- Bác sĩ Francis Collins, Tổng giám đốc Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (United States National Institutes of Health - NIH), nói hôm Chủ Nhật rằng chính quyền nên tăng lực thúc đẩy những người chưa chích ngừa để buộc họ đi chích ngừa COVID-19.

BS Francis Collins nói rằng chính quyền cầu sử dụng "tất cả các công cụ y tế công cộng" để tăng người đi chích ngừa, vì làn sóng lây dich mới đang trở lại, và số người chết dịch mỗi ngày đang tăng vọt. Ông cũngt han phiền rằng chuyện mang khẩu trang và thuốc chủng vaccine đang bị biến thành vấn đề chính trị và điều này đang "chia rẽ [dân Mỹ] về một siêu vi đang giết người hàng loạt."

Mới đầu tuần qua, Bạch Ốc nói là đã ủng hộ các công ty áp dụng chính sách cưỡng bách nhân viên chích ngừa, trong khi TT Biden nói hầu hết những cái chết dịch là ngăn ngừa được.

--- Lãnh đạo một công đoàn giáo viên hàng đầu Hoa Kỳ ủng hộ lệnh cưỡng bách giáo viên chích ngừa. Hôm Chủ Nhật, Randi Weingarten, Chủ tịch công đoàn giáo viên American Federation of Teachers (AFT), trả lời phỏng vấn của Chuck trên đài NBC, chương trình “Meet the Press”, rằng đây là vấn đề lương tâm, cần phải ủng hộ chính sách cưỡng bách giáo viên chích ngừa.

Công đoàn AFT đại diện cho 1.7 triệu giáo viên Hoa Kỳ, và là công đoàn lớn thứ nhì, chỉ sau National Education Association. Lý do AFT ủng hộ lệnh cưỡng bách giáo viên chích ngừa vì hiện nay trẻ em dưới 12 tuổi không được phép chích ngừa. Và như vậy, các em có thể bị lâyd ễ dàng nếu trong trường chưa tạo được miễn dịch cộng đồng.

Theo thống kê Bạch Ốc, gần 90% giáo viên và nhân viên ban giám hiệu toàn quốc đã chích ngừa. Trong khi 71% người lớn Hoa Kỳ đã chích ít nhất 1 mũi vaccine. Dù vậy, 11% giáo viên nói họ không muốn chích ngừa, theo bản khảo sát EdWeek Research Center.--- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thế rồi, khi thấy quan tài xong, mới biết cầu nguyện không đủ. Mục sư George Davis tại nhà thờ Impact Church ở thị trấn Jacksonville, Florida, cho biết chỉ trong vòng 2 tuần lễ, đã có 6 giáo dân trong nhà thờ này chết vì dịch Covid-19. Cả 6 nạn nhân đều không chích ngừa, theo lời MS Davis. Do vậy, hôm Chủ Nhật 8/8/2021, nhà thờ tổ chức một buổi chích ngừa tại khuôn viên nhà thờ.Mục sư George Davis nói trong bài giảng hôm Chủ Nhật rằng mọi người trong nhà thờ đều đau đớn. Mục sư nói với đài truyền hình WJXT hôm Thứ Sáu rằng 4 trong nhóm người chết là chưa tới 35 tuổi, và họ đều khỏe mạnh, không bệnh nền, và đều không chích ngừa: "Đau đớn. Họ là những người tôi biết, tôi đã hướng dẫn tâm linh họ. Có 1 cậu 24 tuổi nữa, tôi biết cậu này từ khi cậu chập chững biết đi."Chưa hết. Mục sư nói bây giờ còn khoảng 15-20 giáo dân đang nằm ở bệnh viện để chữa trị COVID, và khoảng 10 giáo dân đang cách ly tại gia vì nhiễm dương tính. Mục sư Davis nói với WJXT rằng ông biết chắc chắn rằng các giáo dân không bị lây dịch từ trong nhà thờ. Có lẽ, Mục sư muốn đổ lỗi cho Thống Đốc Florida, người ký lệnh cấm cưỡng bách khẩu trang?--- Rosen điều trần. Nói chuyện với Dana Bash, người dẫn chương trình "State of the Union" trên CNN, Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-IL) tiết lộ rằng Jeffrey Rosen -- cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp trong chính phủ Donald Trump --- hôm Thứ Bảy đã điều trần kín bảy giờ đồng hồ trước các dân cử lưỡng đảng và nhân viên phụ tá, nói rất nhiều về áp lực của Trump đòi lật ngược bầu cử 2020 sau khi thua phiếu Biden ngày 3/11/2021.Jeffrey Rosen đã trả lời thoải mái, tự nhiên trước các câu hỏi từ các Thượng nghị sĩ lưỡng đảng. Rất nhiều và rất cụ thể. Rằng Trump không nói mơ hồ khi Trump muốn gì. TNS Durbin nói: "Một điều tốt lành cho Hoa Kỳ là có một người như Rosen giữ chức vụ [quyền Bộ Trưởng Tư Pháp] đó đó, chính Rosen đứng chống lại mọi áp lực. Durbin nói Durbin chưa được quyền tiết lộ nhiều điều bí mật Rosen nói ra.--- Sau 4 năm Trump cài cắm hàng loạt thẩm phán phần lớn là da trắng phe hữu Ky Tô Giáo, kể cả những người có tư tưởng bảo thủ kiểu thời trung cổ, bây giờ Biden phải lo làm quân bình cán cân tư pháp, bổ nhiệm hàng loạt thẩm phán thuộc nhiều thành phần đa dạng, đại diện cho quần chúng Mỹ -- cấp tiến, da màu, phụ nữ, đồng tính, nhiều tôn giáo thiểu số. Phân tích này là của Russell Wheeler, nhà nghiên cứu ở viện Brookings Institution.Tính tới ngày 7/8/2021, Thượng Viện đã phê thuận 9 thẩm phán theo thủ tục Article III do Biden đề cử: 4 cho tòa kháng án liên bang (US courts of appeals), 5 cho tòa khu vực liên bang (US district courts). Hiện có 24 đề cử đang chờ Thượng Viện xét: 6 cho tòa kháng án và 18 cho tòa khu vực. Hiện thời đang trống 5 vị trí thẩm phán tòa kháng án, trống 73 vị trí thẩm phán tòa khu vực, trống 2 vị trí thẩm phán tòa thương mại quốc tế (US Court of International Trade), và sẽ trống 32 vị trí thẩm phán liên bang trước khi hết nhiệm k2y Biden (11 cho tòa kháng án, 21 cho tòa khu vực).Hôm Thứ Năm 5/8/2021, Biden đề cử thêm một số thẩm phán liên bang, trong đó có 2 phụ nữ đồng tính luyến ái: Thẩm phán Beth Robinson (hiện là Thẩm phán tòa tối cao tiểu bang Vermont) như thế sẽ trở thành phụ nữ đồng tính đầu tiên vào tòa liên bang địa hạt; Luật sư Charlotte Sweeney cũng sẽ là thẩm phán liên bang đồng tính đầu tiên ở Colorado và như thế sẽ trở thành phụ nữ đồng tính đầu tiên trở thành thẩm phán tòa khu vực liên bang tại các tiểu bang phía tây sông Mississippi.Những người kỳ thị liên tục kinh hoàng, khi các dấu mốc lịch sử liên tục vượt qua với Biden. Cũng nên nhắc hồi tháng 6/2021, Thượng Viện đã phê chuẩn Zahid N. Quraishi, người trở thành thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đầu tiên theo Hồi Giáo trong lịch sử Mỹ.--- Trung Quốc sẽ gây chiến tranh trong vòng 6 năm nữa, theo lời các chuyên gia, và dự kiến Úc châu sẽ bị lôi vào vòng chiến này. Đó là cuộc thảo luận có phải Châu Á sắp chiến tranh, do đại học LaTrobe University nêu lên với các chuyên gia về TQ hôm Thứ Tư, trong đó có Matt Smith (viện nghiên cứu La Trobe Asia), Oriana Skylar Mastro (viện Freeman Spogli Institute for International Studies, tại đại học Stanford University), Guy Boekenstein (viện nghiên cứu Asia Society).Câu trả lời đồng thuận của các chuyên gia: TQ sẽ gây ra chiến tranh. Tham vọng Tập Cận Bình rõ ràng, đã nói rõ là không để thống nhất Đài Loan cho thế hệ sau, và Tập đang quậy ở Hy Mã Lạp Sơn, Biển Đông (tức Nam Hải), Biển Hoa Đông, và không ngừng quậy ở Đài Loan. Nhật và Ấn Độ đang hợp tác quân sự. Philippines thất vọng với TQ, nên trở lại liên minh với Mỹ. Việt Nam liên tục mời tàu chiến Mỹ tới ghé các hải cảng VN. Nhiều nước Châu Âu cũng gửi tàu chiến vào Biển Đông. GS Mastro nói Mỹ chắc chắn 100% sẽ tham chiến đánh TQ.--- Hôm thứ Hai 9/8/2021, dân Nhật Bản đã trang nghiêm tưởng niệm các nạn nhân của một trong những thảm họa chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử. Thành phố Nagasaki dành một phút mặc niệm vào 11 giờ 02 phút, đúng thời điểm quả bom phát nổ. Bản danh sách nạn nhân hiện có tên của 189.163 người, trong đó có 3.202 người được bổ sung kể từ năm ngoái.Bản tin NHK ghi rằng trong lễ tưởng niệm ở Nagasaki, thay mặt cho các nạn nhân bom nguyên tử còn sống sót, bà Oka Nobuko kể về trải nghiệm của mình. Vào thời điểm vụ ném bom, bà Oka mới 16 tuổi và đang học để trở thành y tá. Dù bản thân bị thương, bà vẫn được huy động đi chăm sóc cho những người bị thương nặng hơn và những người đang hấp hối.Đúng vào ngày 9/8/1945, tròn 76 năm trước, Hoa Kỳ đã thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki ở Tây Nam Nhật Bản, chỉ 3 ngày sau khi ném quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới xuống Hiroshima. Trong bản tuyên bố hòa bình, Thị trưởng Nagasaki, ông Taue Tomihisa, đề cập đến hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc. Hiệp ước này đã có hiệu lực từ tháng 1 nhưng các cường quốc hạt nhân, cũng như Nhật Bản và những nước được bảo vệ dưới ô hạt nhân của Mỹ, vẫn chưa ký kết.

Ông Taue phát biểu: "Là quốc gia nhận thức được rõ ràng nhất hậu quả đầy bi thảm của vũ khí hạt nhân, Nhật Bản hãy tham dự cuộc họp đầu tiên của các bên ký kết hiệp ước Liên hợp quốc với tư cách quan sát viên, để tìm ra con đường phát triển hiệp ước. Và tôi yêu cầu Nhật Bản ký kết và phê chuẩn hiệp ước càng sớm càng tốt".

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nói rằng Nhật Bản sẽ từng bước thúc đẩy nỗ lực của cộng đồng quốc tế để xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Suga cho biết mục tiêu của Nhật Bản là đạt được kết quả có ý nghĩa trong cuộc họp sắp diễn ra để xem xét lại Hiệp ước về Cấm phổ biến Vũ khí hạt nhân.

--- HỎI 1: Quận Humboldt County (Bắc Calif.) báo động lây dịch tăng 400%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Biến thể Delta là lý do làm lây lan dịch COVID-19 tại quận Humboldt County, một quận ít người ở phía Bắc California. Bác sĩ Ian Hoffman, Trưởng Ty Y Tế Quận Humboldt, nói rằng chỉ trong vài tuần lễ, số ca lây nhiễm tăng 400% và trong vài ngày là có 25 người nhập viện. Quận Humboldt đã chính thức ra lệnh cưỡng bách mang khẩu trang cho hầu hết các hoạt động để làm chậm đà lây dịch. Trong buổi họp hôm Thứ Sáu 6/8/2021, các Giám sát viên Quận kêu gọi cư dân hãy đi chích ngừa. Trong khi đó, Bác sĩ Ian Hoffman nhắc rằng sau 18 tháng chữa trị và ngăn ngừa COVID-19, các nhân viên bệnh viện, các chuyên gia y tế và mọi người trong ngành y tế đều đang rất mệt, rất kiện sức, và bây giờ lại gặp làn sóng dịch mới,c hủ yếu từ người chưa chích ngừa. Quận cho biết trong tuần qua có thêm 387 trường hợp, và trong đó 3 người đã chết.

BS Hoffman kêu gọi mọi người chưa chích ngừa hãy ghi danh xin chích ngừa ở trang:

MyTurn.ca.gov

Và cho biết hiện nay hầu hết các tiệm thuốc tây đều có ngày giờ chích ngừa, với nhiều loại thuốc chích ngừa đang có, trong đó có Pfizer, Johnson & Johnson.

Chi tiết:

https://www.times-standard.com/2021/08/08/covid-humboldt-county-cases-jump-400-in-a-few-weeks-top-health-official-says/

--- Vấn Đề: Giảng viên đại học hỏi SV về hỗ trợ, liền bị công an điều tra. Nhà văn Thái Hạo nêu thắc mắc trên Văn Việt.

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ TƯƠNG LAI GIÁO DỤC

Thái Hạo, vanviet.info



Theo VietNamnet (https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dieu-tra-video-giang-vien-dai-hoc-phat-ngon-phien-dien-ve-cong-tac-phong-dich-763804.html), đoạn hội thoại trong hình là lời của nữ giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Tờ báo cho biết đây là những “phát ngôn sai lệch, gây bức xúc” và công an Đà Nẵng đang điều tra.

Điều làm tôi khó hiểu đến mức như thấy một sự quái gở là tại sao lại “điều tra” một phát ngôn bình thường như thế?

Nữ giảng viên hỏi: “Từ đầu mùa dịch tới giờ Chính phủ đã hỗ trợ cho em cái gì chưa? Đã tiếp cận được vắc xin chưa?”, SV trả lời “Em không nằm trong diện hỗ trợ”. Câu hỏi trên có gì sai chăng? Nó chỉ là việc muốn biết một thông tin rất thông thường, không có gì là “nhạy cảm, bí mật” hay sai trái, vi phạm gì cả.

Hay là chỗ cần điều tra nằm ở đoạn dưới nhỉ? “Có dân nước nào chạy 1.500km về quê, như vậy hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém đúng không?” Câu hỏi này vi phạm gì ư? Tất nhiên đây là một câu hỏi tu từ, nhằm ý khẳng định rằng rất hiếm có “dân nước nào chạy 1.500km về quê” như nước ta. Điều này là sự thật và cái sự thật ấy ai cũng thấy, và điều đó chứng tỏ “hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém” – điều này lại cũng đúng nữa, không hề có một chút sai lệch nào. Nếu cô giáo nói “hệ thống an sinh xã hội của chúng ta không có hoặc vô hiệu thì mới là nói sai chứ!



Vậy rốt cuộc thì cô giáo đáng bị “điều tra” vì lý do gì? Hay là tại Cô nói “cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó”? Chuyện tâm trạng vui, buồn, tự hào, nhục nhã là tình cảm cá nhân lành mạnh của con người, tại sao việc “thấy nhục” khi chứng kiến cảnh đồng bào vất vả gian lao mà bản thân không làm gì để giúp được lại đáng bị “điều tra xử lý”?



Một con người, với những quyền sơ đẳng của nó là nói ra suy nghĩ, tâm trạng, tình cảm của mình, đó phải là một điều hiển nhiên như hít thở không khí từng giây từng phút. Nhưng nhất là ở đây, một giảng viên đại học, thì càng cần chính kiến và lòng trắc ẩn với đồng bào đồng loại, vì thế việc nói ra lại càng phải được khuyến khích chứ? Hay là Đà Nẵng và ngành giáo dục nói chung muốn tất cả giảng viên và giáo viên trong hệ thống giáo dục phải là những kẻ vô cảm, vô trí, luôn bưng tai bịt mắt với nỗi đau và sự gian nguy của nhân dân?

Khi nào trong giáo dục còn kiểm soát suy nghĩ và tình cảm của con người thì khi đó mọi “cải cách đổi mới” chỉ là việc làm vô ích, hoàn toàn lãng phí tiền bạc và hao tốn sức lực của xã hội.

Sau sự kiện này, có lẽ sẽ không còn một tiếng nói trung thực thật thà nào trong ngành giáo dục ở Đà Nẵng (và Việt Nam) cất lên nữa cả. Và chúng ta chỉ còn thấy những giảng viên và giáo viên an phận, hèn nhát, vô cảm. Đà Nẵng và ngành giáo dục chỉ muốn dùng loại người ấy để dạy dỗ con người ư, hòng đưa đất nước tiến lên?



Cô giáo không vi phạm Hiến pháp và Pháp luật, càng không vi phạm đạo đức nhà giáo. Cô cần được khen ngợi vì đã nói tiếng nói của một công dân có trách nhiệm với đất nước, đã nói tiếng nói hiểu biết và nặng tình cho học trò để chúng biết và yêu thương đồng bào.

Giáo dục và giáo dục đại học Việt Nam nói chung sẽ vĩnh viễn không thể “đối mới” được nếu những hành xử kiểu khủng bố này còn được duy trì. Vì con người, vì quốc gia dân tộc hãy tôn trọng người thầy, cổ xúy họ nói thẳng nói thật, nói chân thành và tha thiết về hiện tình đất nước. Chỉ có như thế thì nền giáo dục và xã hội mới có tương lai.

Nguồn: http://vanviet.info/van-de-hom-nay/quyen-con-nguoi-v-tuong-lai-gio-duc/

.