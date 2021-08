đội bóng đá nữ Mỹ hạ Australia 4-3, lấy huy chương đồng Thế Vận; Trump chọc quê: nếu không cực tả, sẽ là huy chương vàng - SG quá tải, khỏi đếm ca dương tính. Gần 25% dân SG từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine. Hải Phòng xin mượn 500.000 liều vắc-xin Sinopharm từ SG. Mỹ sẽ sớm giúp VN 50 triệu liều vắc xin Pfizer, 77 tủ âm sâu. Hải Phòng xin mượn 500.000 liều vắc-xin Sinopharm từ SG. Tin dỏm,

Đội bóng đá nữ Mỹ hạ Australia 4-3, lấy huy chương đồng Thế Vận. Trump chọc quê: nếu không theo phe cực tả Dân Chủ, đội tuyển sẽ thắng huy chương vàng.

đội bóng đá nữ Mỹ hạ Australia 4-3, lấy huy chương đồng Thế Vận; Trump chọc quê: nếu không cực tả, sẽ là huy chương vàng

- SG quá tải, khỏi đếm ca dương tính. Gần 25% dân SG từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine. Hải Phòng xin mượn 500.000 liều vắc-xin Sinopharm từ SG. Mỹ sẽ sớm giúp VN 50 triệu liều vắc xin Pfizer, 77 tủ âm sâu. Tin dỏm, bị phạt. Chích ngừa chậm sẽ mất thị trường.

- 60% dân Mỹ: Mỹ thê thảm, nếu Trump ứng cử năm 2024; chỉ 33% nói Trump ứng cử sẽ tốt cho Mỹ

- thẻ Pokemon là trò trẻ em, xưa rồi. Trump mời tín đồ MAGA mua thẻ "Trump Cards" để chứng tỏ yêu nước

- dân ghét chích ngừa, thế là 2 tiểu bang Mississippi và Arkansas thiếu giường ICU; trẻ em cũng nhập viện tăng

- thiếu y tá kinh hoàng, bệnh viện UAMS thưởng 25.000 đô cho các y tá tân tuyển khi ký hợp đồng

- Mỹ sẽ dựng rào y tế: phải chích ngừa đầy đủ trước, du khách quốc tế mới được vào Hoa Kỳ

- Cộng Hòa cơ nguy mất Florida: DB Dân Chủ Charlie Crist hơn 1% điểm so với Thống đốc DeSantis

- Tòa Colorado phạt 2 luật sư Fielder và Walker vì đơn kiện cứu Trump là vu khống, kích động bạo loạn

- bị kiện vì bạo loạn 6/1/2021, DB Brooks xin tha vì: chưa bao giờ hút thuốc lá, nhậu, cần sa, ngoại tình

- Arkansas tăng vọt COVID, Thống Đốc ân hận vì đã lỡ ký luật cấm cưỡng bách mang khẩu trang

- 1 cựu viên chức FEC: Trump chơi cú lừa, quyên tiền chủ yếu xài riêng và nuôi đàn em, không xài kiểm toán

- Boston: Lilly Nguyen trộm căn cước, khai gian, lấy 250.000 đô trợ cấp COVID-19, cơ nguy 22 năm tù

- HỎI 1: BS Fauci nói rằng đã thấy 1 biến thể coronavirus mà xét nghiệm không dò ra? ĐÁP 1: Không hề nói thế.

- HỎI 2: Chích xong vaccine TQ, 26% dân trên 60 tuổi không có đủ kháng thế, thế là vô ích? ĐÁP 2: Đó là nghiên cứu ở Budapest, theo Nguyễn Hoàng Linh, Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-5/8/2021) --- Thê thảm, nhưng cũng may, còn cầm được huy chương đồng về Mỹ: đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ rất mực thất vọng trong Thế Vận Tokyo -- sau những mùa chiến thắng huy chương vàng vào các năm 1996, 2004, 2008 và 2012 -- bây giờ hài lòng với huy chương đồng sau khi đá thắng đội bóng đá nữ Australia hôm Thứ Năm với tỷ số 4-3.

Hai ngôi sao bóng đá nữ Hoa Kỳ là Megan Rapinoe và Carli Lloyd mỗi người ghi hai bàn, với bàn thắng thứ hai của Lloyd đưa cô vượt qua Abby Wambach với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu Olympic Hoa Kỳ.



Bàn thắng của Lloyd ở đầu hiệp hai đã nâng tỷ số lên 4-1 cho Mỹ, nhưng Australia ghi bàn thứ hai ở phút thứ hai và Emily Gielnik đã kết thúc căng thẳng cho Mỹ với bàn thắng thứ ba ở phút bù giờ cho Australia.

Cũng nên nhắc rằng với chức vô địch World Cup 2019, đội tuyển bóng đá Mỹ được coi là mạnh nhất thế giới, nhưng Thế Vận Tokyo có thể là giải đấu cuối cùng của một số ngôi sao lớn nhất của đội tuyển này, trong đó ngôi sao Lloyd đã tới 39 tuổi, Rapinoe tới 36 tuổi và Becky Sauerbrunn cũng 36 tuổi.

Tuyển thủ Hoa Kỳ Loyd được thay ra ở phút 81, các đồng bạn đã chạy tới để chào bằng tay chạm cao high-fives để chúc mừng các bàn thắng xuất sắc, và toàn bộ phái đoàn Mỹ từ hàng ghế quan sát đều đứng lên hoan hô cô Loyd.

Chỉ có Trump là chọc quê đội tuyển bóng đá Hoa Kỳ: Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Năm đã chỉ trích một mục tiêu Trump trước giờ ưa thích chọc quê - đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của Hoa Kỳ - nói rằng lẽ ra các cầu thủ này sẽ giành được huy chương vàng chứ không phải huy chương đồng tại Thế Vận Tokyo nếu họ không theo phe "cực tả Dân Chủ."



Trump nói hễ cực tả có nghĩa là quý bạn thua, mọi thứ cực tả đều trở nên tồi tệ, và đội bóng đá nữ của chúng ta thê thảm vì thế. Trump viết trong một bản văn tuyên bố do tổ chức Save America PAC của Trump đưa ra.

--- Đa số người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới cho rằng sẽ có hại cho đất nước nếu cựu Tổng thống Trump tranh cử vào năm 2024. Cuộc khảo sát do Đại học Quinnipiac thực hiện cho thấy 60% số người trả lời cho rằng sẽ có hại cho Hoa Kỳ nếu Trump tiến hành tranh cử tổng thống vào năm 2024.

. Trong khi đó, 33% trả lời rằng một chiến dịch tranh cử khác của Trump sẽ tốt cho đất nước.

. Có tới 49% nói rằng họ nghĩ Trump sẽ tranh cử Tổng Thống 2024, nhưng 39% nói họ nghĩ Trump sẽ không ra lại.

. Khi được hỏi họ sẽ bầu cho các ứng cử viên do Trump ủng hộ: 19% nói sẽ bầu cho người Trump ủng hộ, 41% nói sẽ không bầu như thế, 37% nói Trump không ảnh hướng quyết định bầu phiếu của họ.

--- Chơi thẻ Pokemon là trò trẻ em, xưa rồi. Trump luôn luôn có mưu kế kiếm tiền: Người lớn MAGA sẽ chơi thẻ mới. Trump đang cung cấp cho MAGA một số thẻ nhựa cứng và dường như các thẻ này không dùng cho bất cứ chuyện gì, chỉ là để cho vui và khoe nhau.

Theo báo Business Insider, trong các email được gửi đến những người ủng hộ Trump vào tối Thứ Tư, đã yêu cầu họ chọn mẫu thẻ yêu thích của họ cho thứ mà chiến dịch gọi tên là “Trump Cards”. Với nền màu đặc trưng là vàng/đỏ huyết dụ với chữ vàng, các thẻ ghi tên của Trump và tên người đặt mua.



Trong email, Trump viết: “Tấm thẻ bạn chọn sẽ được những người Yêu nước mang trên khắp đất nước. Chúng sẽ là dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ tận tình của bạn đối với phong trào SAVE AMERICA (Cứu Hoa Kỳ) của chúng tôi và tôi đang đặt trọn niềm tin vào bạn ”. Báo Insider ghi rằng một liên kết (link) để chọn một trong bốn mẫu thẻ đã đưa người dùng trực tiếp đến một trang gây quỹ của Trump.

--- Dịch lây lan dữ dội trở lại với biến thể Delta. Bây giờ tiểu bang Mississippi chỉ còn trống 6 giường ICU (chăm sóc đặc biệt), tiểu bang Arkansas chỉ còn trống 25 giường vì dịch bùng phát lại: hai tiểu bang Mississippi và Arkansas phải đối mặt với tình trạng thiếu giường chăm sóc đặc biệt, trong khi biến thể Delta làm tăng số ca nhiễm coronavirus trên khắp Hoa Kỳ.

Hai tiểu bang này có nhiều người không chịu chủng ngừa: chỉ khoảng 35% dân số Mississippi đã tiêm chủng đầy đủ, khoảng 42 phần trăm dân số Arkansas đã tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, công ty quản lý đầu tư Vanguard cho biết sẽ thưởng cho nhân viên của mình 1.000 đô la để họ chịu tiêm vắc xin COVID-19.

Các bác sĩ cho rằng, sự gia tăng COVID-19 được thúc đẩy bởi biến thể Delta đang đưa nhiều trẻ em đến các bệnh viện địa phương và trên toàn quốc, một dấu hiệu cho thấy người lớn cần làm tốt hơn nữa trong việc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những trẻ dưới 12 tuổi không thể tiêm chủng.

Trên toàn quốc Mỹ, trẻ em nhập viện vì COVID-19 đã tăng 84% từ ngày 10/7/2021 đến ngày 31/7/2021, từ 665 trường hợp lên 1.224, theo Bộ Y tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ.

--- Nhân viên y tế kiệt sức, mệt mỏi với làn sóng người không chích ngừa khiêng vào nhập viện, thế là nhiều chuyên viên y tế ở tiểu bang Arkansas cũng bỏ nghề vì đuối sức. Bác sĩ Cam Patterson, giám đốc hệ thống bệnh viện UAMS, cho biết tình trạng thiếu nhân sự đang ảnh hưởng đến tinh thần đến mức một số nhân viên phải bỏ dở công việc giữa ca làm việc của họ. Nhiều người khác đã dự tính nghỉ hưu sớm.

UAMS hiện đang cần tuyển 360 vị trí trong cương vị nhân viên chăm sóc sức khỏe, trong đó có 230 vị trí tuyển dụng dành cho y tá, theo lời Patterson cho biết. UAMS rất khao khát tìm được nhân viên y tá đến mức sẵn sàng trả khoản tiền thưởng khi ký hợp đồng làm việc lên tới 25.000 đô la.

--- CHáy rừng đã thiêu rụi một thị trấn nhỏ ở miền núi phía Bắc California, làm phần lớn khu trung tâm thành đống tro tàn. Đám cháy Dixie đã tràn qua và thiêu rụi thị trấn Greenville, miền bắc Sierra Nevada vào tối Thứ Tư. Nhiều di tích lịch sử ra tro bụi. Một trạm xăng, một khách sạn và một quán bar nằm trong số nhiều công trình được xây dựng trong thị trấn, có từ thời Cơn sốt vàng của California và có một số tòa nhà đã hơn một thế kỷ.

Video dài 1:32 phút:

https://youtu.be/NZ8QurEA54U

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong ngày 05/8 ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 7.239 ca ghi nhận trong nước (giảm 379 ca so với hôm qua) tại TP. Sài Gòn (3.886), Bình Dương (822 - giảm 60% so với hôm qua), Long An (715), Đồng Nai (358), Tây Ninh (235), Tiền Giang (169), Đồng Tháp (114), Bà Rịa - Vũng Tàu (112), Khánh Hòa (96), Đà Nẵng (92), Bình Thuận (75), Hà Nội (69); Vĩnh Long (58), Phú Yên (55), Cần Thơ (52), Bến Tre (36), Bình Định (35), Đắk Lắk (32), Ninh Thuận (32), Gia Lai (24), An Giang (21), Hải Dương (21), Sóc Trăng (20), Kiên Giang (12), Quảng Bình (11), Quảng Ngãi (10), Quảng Nam (9), Trà Vinh (9), Bình Phước (8 ), Bạc Liêu (7), Đắk Nông (7), Thái Bình (7), Hà Tĩnh (6), Thừa Thiên Huế (6), Lào Cai (5), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (2), Thanh Hóa (2), Cà Mau (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1), Quảng Trị (1), Yên Bái (1) trong đó có 1.562 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 04/8, Việt Nam có 185.057 ca nhiễm trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 182.723 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 181.153 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG quá tải, khỏi đếm ca dương tính. TP.HCM "không đếm ca dương tính" nhưng không có nghĩa là không quan tâm. Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trong công tác điều trị COVID-19, hiện nay thành phố đang chịu áp lực lớn vì số ca bệnh diễn biến nặng ngày càng nhiều trong khi năng lực tiếp nhận và điều trị có giới hạn. Mặc dù thành phố nêu quan điểm "hiện nay không đếm ca dương tính" nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến các ca mắc mới.

.

1 triệu lọ thuốc chữa COVID tới VN. Ngày 5/8, một triệu lọ thuốc kháng virus Remdesivir của Ấn Độ đã được chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.SG). Số thuốc Remdesivir này sẽ được phân bổ cho TP.SG, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19. Sắp tới, Việt Nam cũng nhận thêm 500.000 lọ Remdesivir do Tập đoàn Vingroup gửi tặng Bộ Y tế. Hiện hơn 50 quốc gia gồm các nước EU, Mỹ, Australia, Singapore… đang sử dụng thuốc này. Giá mỗi lọ thuốc Remdesivir khoảng 390 USD, trung bình mỗi bệnh nhân liệu trình điều trị khoảng 5 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua và sử dụng thuốc Remdesivir nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Gần 25% dân SG từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine Covid-19. TP.HCM đã được phân bổ hơn 4,1 triệu liều vaccine Covid-19 và bắt đầu tiêm chủng đợt 6. Mục tiêu của thành phố là tiêm đủ cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên trong tháng 8. Tính đến ngày 4/8, TP.HCM đã tiêm được 1.711.849 liều vaccine Covid-19. Như vậy, đến nay, hơn 1,7 triệu người (từ 18 tuổi trở lên) đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Con số này chiếm 24,57% trong số hơn 6,9 triệu dân số cần được tiêm chủng.

Bình Dương dự báo số ca nhiễm tăng lên 30.000. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND Bình Dương cho biết tỉnh đang triển khai xét nghiệm 1,8 triệu người, số ca có thể tăng lên 30.000 trong hai tuần tới. Tính tới chiều 5/8, Bình Dương đã ghi nhận 22.058 ca nhiễm, 139 bệnh nhân tử vong. Các địa phương "vùng đỏ" (TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên) tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi, khẩn trương dập dịch. Các địa phương "vùng vàng" (thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng) khẩn trương làm sạch ca F0, nhanh chóng chuyển thành "vùng xanh".

Chích ngừa chậm sẽ mất thị trường. Ngày 4-8, Hiệp hội Công nghiệp thực phẩm Mỹ (AFI) đã có công văn gửi Chính phủ Việt Nam, đề nghị ưu tiên phân phối vắc xin ngừa COVID-19 tới lực lượng lao động, công nhân sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm ở Việt Nam, đặc biệt là ngành điều. Theo đó, bức thư có đoạn: "Thị trường Mỹ chiếm gần 1/3 trong tổng giá trị 3,5 tỉ USD xuất khẩu hạt điều hằng năm của Việt Nam và việc giữ ổn định nguồn cung chính là chìa khóa để đảm bảo cho việc tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi đề nghị Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Vinacas triển khai thực hiện việc tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19 và các giải pháp khác liên quan đến COVID-19 nhằm giúp Việt Nam giữ được vị trí dẫn đầu trong ngành, một vị trí mà nếu mất đi, có thể sẽ không bao giờ lấy lại được".

Từ giờ đến cuối năm, Việt Nam sẽ nhận gần 50 triệu liều vắc xin Pfizer, 77 tủ âm sâu. Ngay đầu tháng 9, Mỹ sẽ chuyển tặng 77 tủ âm sâu để bảo quản vắc xin. Hiện tại, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vắc xin Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều nữa. Tuy nhiên, phải tới 3 tháng cuối năm nay, 47 triệu liều mới về Việt Nam. Do đó, VN xin USAID tăng tốc cung ứng vắc xin Pfizer cho Việt Nam, để nhận thêm một số lô ngay trong tháng 8-9. VN cũng xin USAID vận động Mỹ hỗ trợ VN máy thở chức năng cao để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ thêm tủ cấp đông âm sâu (-75 độ C) để bảo quản vắc xin cũng như các bồn chứa oxy và thiết bị phụ trợ. Theo USAID, đầu tháng 9, dự kiến 77 tủ cấp đông âm sâu sẽ đến Việt Nam. Đây là số tủ âm sâu quà tặng được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo trong chuyến thăm Việt Nam tháng 7/2021 vừa qua.

Tin dỏm, bị phạt

Hải Phòng xin mượn 500.000 liều vắc-xin Sinopharm từ SG

HỎI 1

ĐÁP 1

https://www.politifact.com/factchecks/2021/aug/04/facebook-posts/fauci-did-not-say-there-was-covid-19-variant-can-e/

HỎI 2

ĐÁP 2:

10 triệu đồng. Ngày 5/8, UBND huyện Thường Tín, Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng với bà N.V.A. (36 tuổi, trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín) do đưa thông tin sai sự thật về các ca mắc COVID-19 ở Công ty Coca-Cola (nhà máy ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín), bà này đã đăng tin sai sự thật Công ty Coca-Cola có 18 F0 gây hoang mang dư luận.: Vì Hải Phòng cần sớm triển khai tiêm vắc-xin cho 3 nhóm ưu tiên. Hiện Hải Phòng đang cần khoảng 3,2 triệu liều vắc-xin. Trong khi đó, tại TP HCM được hỗ trợ 1 triệu liều vắc-xin Sinopharm và số lượng lớn vắc-xin các loại khác. TP HCM đang triển khai tiêm vắc-xin các loại khác cho người dân trên địa bàn. Còn vắc-xin Sinopharm vẫn đang chờ Bộ Y tế thẩm định để triển khai sau (đa số dân SG không chịu chích vaccine TQ). Do đó, trong khi TP HCM chưa sử dụng hết, TP Hải Phòng đề xuất mượn tạm 500.000 liều vắc-xin Sinopharm để tiêm sớm cho 3 nhóm đối tượng ưu tiên. Khi Bộ Y tế phân bổ vắc-xin, TP Hải Phòng sẽ hoàn trả TP HCM.--- Hoa Kỳ đang soạn thảo một kế hoạch để yêu cầu tất cả du khách quốc tế sẽ phải chích ngừa đầy đủ trước khi vào Mỹ, theo tin Reuters. Biện pháp này sẽ cho phép Mỹ gỡ rào đi lại với các quốc gia khác, hiện đang dựng rào ngăn từ khi xảy ra đại dịch COVID-19.Các cơ quan liên bộ đang soạn thảo quy định mới, trong khi thảo luận với các công ty hàng không về một chính sách hiệu quả, kể cả việc chứng minh là đã chích ngừa đầy đủ. Một viên chức Bạch Ốc nói quy định sẽ thực hiện trong thời gian tới, với "một số ngoại lệ hạn chế" được phép.--- Cộng Hòa sẽ mất Florida? Dân Biểu liên bang Charlie Crist (Dân Chủ) hơn điểm một chút xíu so với Thống đốc Ron DeSantis trong một cuộc bầu cử giả định sẽ xảy ra bây giờ giữa 2 người trong năm 2022, theo cuộc khảo sát mới nhất từ St. Pete Polls. Kết quả cho thấy đang có thêm nhiều người bất mãn DeSantis về cách đối phó với COVID-19 trong bối cảnh số ca bệnh và số người nhập viện tăng mạnh khiến Florida trở thành tâm điểm của đại dịch.Crist hơn điểm chút xíu thôi: với sai số 1,6% của cuộc thăm dò, có 45% người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Crist (hiện là Dân Biểu Dân Chủ nhưng trước đây từng là Thống đốc với tư cách là đảng viên Cộng hòa), trong khi chỉ 44% cử tri nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho DeSantis. Và 11% cử tri khác vẫn chưa quyết định. Đó là một bước tiến lớn đối với Crist, người trong các cuộc thăm dò trước đây, đã lẽo đẽo theo sau DeSantis tới tận hai con số.Một cuộc khảo sát trước đây của St. Pete Polls được thực hiện vào cuối tháng 5/2021 cho thấy Crist ở một vị trí yếu hơn nhiều. Khi được hỏi về cơ hội đánh bại DeSantis của Crist vào thời điểm đó, khoảng 30% cử tri đã nói Crist hy vọng thắng phiếu DeSantis, nhưng 38% khác nói là ngang ngửa 50/50 cơ hội chiến thắng, trong khi 27% nói cơ hội chiến thắng cực kỳ hẹp cho Crist.--- Adav Noti, một cựu Phó giám đốc Phòng tham vấn tại Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC, nói rằng Trump đã chơi trò lừa đảo khác đối với những người cuồng nhiệt theo Trump. “Trump yêu cầu họ bơm tiền để Trump có thể lật ngược kết quả bầu cử, nhưng sau đó Trump đã sử dụng khoản đóng góp đó để trả các món nợ không liên hẹ”. Đây là cách cư xử điển hình của Trump.Politico cũng báo cáo tương tự rằng Trump không sử dụng 102 triệu đô la mà Trump đã quyên góp được cho các cuộc kiểm toán hoặc để hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa giữa nhiệm kỳ, điều mà Trump đã cam kết thực hiện với số tiền này. Thay vào đó, những khoản tiền này đang được sử dụng để trả cho các phụ tá và cố vấn, cho chi phí đi lại và cho “chiến dịch gây quỹ”, nhằm giúp Trump kiếm được nhiều tiền hơn.Politico báo cáo rằng Trump cũng đã chi hơn 8 triệu đô la chi phí pháp lý cho nhiều công ty luật và luật sư trong nỗ lực lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử công bằng mà Trump đã thua. Trump cũng đã sử dụng một phần kinh phí để đối phó vụ luận tội lần thứ hai. Politico cũng chỉ ra rằng Trump đã một lần tặng tiền cho một nhóm bên ngoài: Trump đã tặng 1 triệu đô la cho Viện America First Policy Institute, nơi tậo trung chủ yếu là các phụ tá cũ của Trump.--- Cô Lilly Nguyen, 24 tuổi, ở Stoneham, Massachusetts, hôm Thứ Ba thú nhận đã trộm căn cước và sử dụng danh tính nạn nhân để gian lận, chôm hơn 250.000 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp liên quan đến COVID-19. Cô nhận tội trước Tòa án khu vực liên bang ở Boston về âm mưu gian lận bưu tín (wire fraud) và trộm căn cước gia trọng.Theo các công tố viên, Nguyen đã tham gia vào một cú lừa, gửi đơn xin Trợ cấp Thất nghiệp Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance) gian lận bằng thông tin cá nhân trộm của những người khác. Cuộc điều tra đã kết nối Nguyen và một đồng phạm với cáo buộc gian lận hơn 250.000 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020. Nguyen phải đối mặt với 22 năm tù khi ra tòa nghe tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 1/12/2021.--- Trong một phán quyết pháp lý dài 68 trang, một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư đã trừng phạt hai luật sư Colorado vì đã đệ đơn kiện "trên mây" nhằm lật ngược bầu cử năm 2020 để cứu Trump. Thẩm phán N. Reid Neureiter đã ra lệnh cho các luật sư, Gary D. Fielder và Ernest John Walker, phải trả án phí cho 18 pháp nhân (cá nhân/công ty) được liệt kê là bị cáo trong vụ kiện tập thể của họ đã bị bác bỏ vào tháng 4/2021, trong đó có Facebook và công ty Dominion, theo báo Washington Post đưa tin.Đề cập đến đơn kiện lật ngược như là "một thuyết âm mưu khổng lồ", Neureiter nói các luật sư đã nỗ lực rất ít để chứng minh những cáo buộc trên mây của họ - trong đó có một tweet từ cựu Tổng Thống Trump vu khống công ty Dominion "đã xóa 2,7 triệu phiếu bầu của Trump trên toàn quốc", mà thẩm phán gọi là "rất mực khó tin và đầy kích động."Chưa hết, thẩm phán còn nói rằng vụ kiện cứu Trump không phải là vụ trượt ngã ở cửa hàng tạp hóa địa phương [để moi tiền chủ tiệm] mà là vu khống "cực kỳ nghiêm trọng, và nếu được chấp nhận như sự thật bởi nhiều người, thì đó là mồi lửa bạo loạn." (are the stuff of which violent insurrections are made.)--- Dân biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) đang bị Dân biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) kiện vì vai trò của Brooks đã tiếp tay kích động cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. DB Brooks vào ngày 6/1/2021 đã đọc diễn văn tại cuộc biểu tình MAGA của Trump và nói với ước tính 12.000 người tham dự, "Hôm nay là ngày những người yêu nước Mỹ bắt đầu tống cổ và đá đít [bọn Dân Chủ ở Quốc Hội]." Chính DB Brooks khi ra biểu tình đã mặc áo giáp chống đạn vì dự kiến sẽ có bạo lực.Chính Brooks cũng là thành viên Quốc hội đầu tiên tuyên bố sẽ bỏ phiếu để lật ngược cuộc bầu cử để trao Bạch Ốc cho Trump. Và vào tháng 12, Politico đưa tin Brooks đang "dẫn đầu nỗ lực dài hơi để lật ngược kết quả bầu cử tại Quốc hội", đồng thời lưu ý rằng ông đã tổ chức "ba cuộc họp ở Bạch Ốc, kéo dài hơn ba giờ và bao gồm khoảng một chục nhà lập pháp."Theo phóng viên chuyên về các vấn đề pháp lý Jan Wolfe của Reuters, hồ sơ tự biện hộ của DB Mo Brooks viết các chủ điểm như sau, để xin thẩm phán xóa bỏ đơn kiện của DB Swalwell:"Brooks đã 67 tuổi.""Brooks chưa bao giờ hút thuốc lá. Brooks không uống rượu. Brooks chưa bao giờ phê ma túy.""Brooks chưa bao giờ bị bắt hoặc bị kết án về bất kỳ trọng tội hoặc tiểu hình.""Brooks chưa bao giờ dính một vụ say rượu lái xe, một thẻ lái xe ẩu, hoặc thậm chí một thẻ chạy quá tốc độ.""Brooks chưa bao giờ đụng xe mà trong đó bất kỳ ai khẳng định Brooks là người có lỗi.""Brooks đã kết hôn được 45 năm. Brooks luôn chung thủy với vợ. Họ đã cùng nhau nuôi nấng 4 đứa con, tất cả đều đã kết hôn, chưa ai ly hôn, không đứa nào bị bắt vì lỗi gì, tất cả đều tốt nghiệp đại học và có việc làm."--- Asa Hutchinson, Thống đốc tiểu bang Arkansas, đã rất hối tiếc vì đã ký luật cấm cưỡng bách mang khẩu trang trong tiểu bang, theo CBS News đưa tin. Có vẻ như thống đốc Đảng Cộng Hòa hiện đã hiểu những rủi ro mà các trường học địa phương phải đối mặt vì Arkansas vẫn là một trong những tiểu bang ít tiêm chủng nhất trên toàn quốc, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC.“Vâng, trong nhận thức muộn màng, tôi ước rằng nó đã không trở thành luật. Nhưng tôi ký thành luật rồi, và cơ hội duy nhất mà chúng ta có là sửa đổi luật hoặc để tòa án nói rằng luật này vi hiến,” theo lời Hutchinson nói trong một cuộc họp báo hôm Thứ Ba. Tiểu bang Arkansas đã chứng kiến mức tăng cao kỷ lục số lượng các ca nhập viện COVID-19 vào Thứ Hai, báo cáo của KATV. Theo CDC, biến thể Delta hiện chiếm 93% các ca nhiễm COVID-19.---: BS Fauci nói rằng đã thấy 1 biến thể coronavirus mà xét nghiệm không dò ra?: Không hề nói thế. BC Fauci không nói rằng đã có một biến thể COVID-19 có thể tránh bị phát hiện. Các biến thể siêu vi coronavirus được phát hiện ở Pháp và Phần Lan rất khó phát hiện khi sử dụng một số loại xét nghiệm COVID-19 nhất định. Tuy nhiên, các loại xét nghiệm khác nhau vẫn có thể dò ra các biến thể mới này. Politifact đã xem xét các cuộc phỏng vấn, các lần xuất hiện trên những phương tiện truyền thông đại chúng và các cuộc họp Bạch Ốc thì không tìm thấy bằng chứng nào về việc Bác sĩ Anthony Fauci nói rằng có những biến thể có thể tránh bị xét nghiệm phát hiện. Chi tiết ở:---: Chích xong vaccine TQ, 26% dân trên 60 tuổi không có đủ kháng thế, thế là vô ích?Xin mời đọc nghiên cứu ở Budapest, theo Nguyễn Hoàng Linh, Báo Tiếng Dân.

Sinopharm không tạo đủ kháng thể ở nhiều cư dân Budapest cao niên

Nguyễn Hoàng Linh, Báo Tiếng Dân - 04/08/2021



Chính quyền Tự quản Budapest vừa ra thông cáo về kết quả xét nghiệm kháng thể miễn phí được thực hiện vào tháng 7/2021 với đối tượng là cư dân thủ đô từ 60 tuổi trở lên. Kết quả sơ bộ cho thấy quan ngại về việc vaccine Sinopharm (Trung Quốc) không tạo ra đủ lượng kháng thể trung hòa IgG trong máu của người đã tiêm chủng, là có cơ sở.

Trên nguyên tắc, người từng mắc Covid-19 hoặc đã tiêm đủ hai liều vaccine kháng virus SARS-CoV-2 sẽ sản sinh kháng thể ngăn ngừa bệnh. Do đó, xét nghiệm kháng thể là một trong những phương pháp để phát hiện cơ thể có thực sự sản sinh kháng thể chống virus hay không và cơ thể đã đạt được khả năng miễn dịch với virus này hay chưa.



Chiến dịch xét nghiệm kháng thể miễn phí nói trên của chính quyền thành phố Budapest được thực hiện sau khi có nhiều “nghi án” về việc có một tỷ lệ đáng kể người tiêm vaccine Sinopharm – đặc biệt là người cao tuổi – không sản sinh kháng thể, hoặc không có nồng độ kháng thể ở mức được xem là đủ (50 AU/ml). Tổng cộng, 13.524 trường hợp đã được đưa ra khảo sát trong dịp này và kết quả có được rất đáng để tâm.

Cụ thể, 25,89% số người ở độ tuổi trên 60 được khảo sát, đã không có đủ lượng kháng thể ở mức giới hạn như trên. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ người chích ngừa Sinopharm có đủ kháng thể ở mức chấp nhận được, là 74,11% (5.858 trên tổng số 7.904 người được khảo sát). Đối với các loại vaccine khác mà Hungary cho nhập và sử dụng, tỷ lệ “đủ” cao hơn rất nhiều:

– AstraZeneca – 98,71% (689 trên tổng số 698 người được khảo sát).

– Janssen – 95,24% (40 trên tổng số 42 người được khảo sát).

– Moderna – 98,91% (545 trên tổng số 551 người được khảo sát).

– Pfizer–BioNTech – 98,4% (3.199 trên tổng số 3.251 người được khảo sát).

– Szputnyik V – 96,85% (1.044 trên tổng số 1.078 người được khảo sát).

Khảo sát cũng cho thấy, đối với trường hợp Sinopharm, con số các ca được nghiên cứu cho phép đưa ra kết luận rằng có mối quan hệ rõ ràng giữa độ tuổi và lượng kháng thể không đủ sau khi tiêm chủng. Cụ thể, chỉ có 65,54% người trên 80 tuổi có đủ kháng thể sau khi chích ngừa vaccine Trung Quốc, con số này ở độ tuổi 75–79 là 71,12%, ở độ tuổi 70–74 là 74,61%, ở độ tuổi 65–69 là 75,96%, ở độ tuổi 60–64 là 78,77%.

Xét nghiệm kháng thể có phản ánh được mức độ bảo vệ của vaccine hay không vẫn còn là vấn đề mà giới khoa học chưa nhất trí. Nhiều người cho rằng, kể cả khi không có đủ kháng thể sau khi tiêm, thì vaccine cũng bảo vệ được bằng cách khác, ví dụ thông qua miễn dịch tế bào. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu uy tín của Hungary thì cho rằng, nếu không có kháng thể, không thể nói tới miễn dịch tế bào.

Kết quả “tụt hậu” của vaccine Sinopharm trong khảo sát lần này thật ra cũng trùng khớp với một số nghiên cứu trước đó tại Hungary, và việc nhiều người tiêm vaccine Trung Quốc nhưng vẫn không có đủ kháng thể đã là một trong những lý do khiến chính quyền nước này quyết định tiêm mũi “nhắc” thứ 3 cho tất cả những ai có nhu cầu – nhưng đối tượng chính trong thực tế vẫn là người đã chích ngừa Sinopharm – kể từ ngày 1/8/2021. (Bình Luận từ Facebook) Link:

https://baotiengdan.com/2021/08/04/sinopharm-khong-tao-du-khang-the-o-nhieu-cu-dan-budapest-cao-nien/

