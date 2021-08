Mật Vụ: có 12.000 người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 để tấn công tòa nhà Quốc Hội - SG thú nhận quá tải. Từ thiện ATM Oxy cứu mạng. Anh tặng vaccine. Bệnh viện tư xin thu phí dịch vụ tiêm chủng. Khánh Hoà và Bình Dương xin thử nghiệm vaccine nội hóa Nanocovax. Quan chức tát y tá, hôm sau xin lỗi. SG thu hồi 2 văn bản giới thiệu thuốc. - người cảnh sát thứ 4 tự sát nhiều tháng sau những căng thẳ

SG thú nhận quá tải. Từ thiện ATM Oxy cứu mạng. Anh tặng vaccine. Bệnh viện tư xin thu phí dịch vụ tiêm chủng. Khánh Hoà và Bình Dương xin thử nghiệm vaccine nội hóa Nanocovax. Quan chức tát y tá, hôm sau xin lỗi.

- Mật Vụ: có 12.000 người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 để tấn công tòa nhà Quốc Hội

- SG thú nhận quá tải. Từ thiện ATM Oxy cứu mạng. Anh tặng vaccine. Bệnh viện tư xin thu phí dịch vụ tiêm chủng. Khánh Hoà và Bình Dương xin thử nghiệm vaccine nội hóa Nanocovax. Quan chức tát y tá, hôm sau xin lỗi. SG thu hồi 2 văn bản giới thiệu thuốc.

- người cảnh sát thứ 4 tự sát nhiều tháng sau những căng thẳng khi chống trả bạo loạn 6/1/2021

- một quan chức Cộng Hòa viết: thuốc chủng vaccine là dấu hiệu tiên báo cho quỷ Satan lên trần gian

- Mỹ đã tặng hơn 110 triệu liều vaccine, tới cuối tháng sẽ tặng 500 triệu liều vaccine cho 100 nước nghèo

- Thống đốc Louisiana: dịch vượt kỷ lục cũ, yêu cầu mang khẩu trang trong sinh hoạt nội thất

- tòa phúc thẩm cho đại học Indiana bắt buộc 90.000 SV và 40.000 viên chức chích ngừa hay mang khẩu trang

- 43 ngày nữa là bầu cử đặc biệt ở California, ráo riết quảng cáo: truất phế Thống Đốc hay không

- Biden trễ 1 tháng: đạt dấu mốc 70% dân trưởng thành ở Mỹ được chích ít nhất một liều thuốc chủng

- Alabama 21/8/2021: Trump sẽ tới họp phố Cullman, nơi Trump chiếm 81% phiếu năm 2020, và 80% phiếu 2016

- Hội đồng Giám sát Quận Maricopa trả lời Thượng viện Arizona: Trump đã thua, đừng kiểm toán nhảm nữa

- Alabama: Tòa xử Phuoc Van Huyen Nguyen có cướp, nhưng vô tội đối với cáo buộc mưu sát

- Bà Melinda Gates hoàn tất ly dị Bill Gates, chia tài sản 152 tỷ đô, có thể mỗi người giữ 76 tỷ đô

- Georgia: 1 học khu thưởng 1.000 đôla cho nhân viên đã chích ngừa, hay sẽ chích ngừa đầy đủ

- HỎI 1: George Washington năm 1777 đã cưỡng bách toàn quân phải chích ngừa đậu mùa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đức Giáo Hoàng sắp thăm Bắc Hàn? ĐÁP 2: Có thể, đó là theo tin chính phủ Nam Hàn.

QUẬN CAM (VB-3/8/2021) --- Các trường học ở một quận phía đông nam tiểu bang Georgia sẽ thưởng 1.000 USD cho các nhân viên nhà trường chịu tiêm chủng để ngừa Covid-19 trong nỗ lực bảo vệ trường học tránh khỏi đại dịch đang bùng phát trở lại. Tổng Giám đốc Học khu Mary Elizabeth Davis viết trong bản văn: "Năm ngoái là một thử thách chưa từng có đối với học sinh và nhân viên học khu."

Học khu quận Henry County, phía đông nam của thành phố Atlanta, sẽ thưởng 1.000 đô la cho người trong số gần 6.000 nhân viên học khu, những người đã được tiêm chủng đầy đủ hiện nay, hoặc những người sẽ được chủng ngừa trước ngày 30/9/2021 với một liều vaccine của Johnson & Johnson hoặc cả hai liều từ Pfizer hoặc Moderna. Các viên chức giáo dục cho biết tiền này sẽ đến từ một chương trình liên bang nhằm chống dịch ở các trường tiểu học và trung học.

--- Như thế là có 4 cảnh sát tự sát, tính tới tuần này, nhiều tháng sau những căng thẳng khi chống trả cuộc bạo loạn 6/1/2021. Một cảnh sát thứ tư trong lực lượng đã giúp bảo vệ tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ chống bạo loạn ngày 6/1/2021 đã tự kết liễu mạng sống của mình. Phóng viên Mike Valerio của WUSA 9 báo cáo rằng người cảnh sát thủ đô Kyle DeFreytag đã chết do tự sát, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát thủ đô Gunther Hashida tự sát.

Đầu năm nay, cảnh sát Howard "Howie" Liebengood, 51 tuổi, thuộc Ty Cảnh Sát Capitol, và cảnh sát thủ đô Jeffrey Smith, cả hai đều trong hàng ngũ chống bạo loạn ở Quốc Hội 6/1/2021, đã tự sát. Ngoài ra, Brian Sicknick, cựu cảnh sát Ty Capitol, đã chết vì đột quỵ ngay tại tòa nhà Quốc Hội vài giờ sau cuộc bạo loạn.

--- Bà Melinda Gates đã sử dụng tên Melinda French Gates kể từ khi tuyên bố ly thân Bill Gates. Cuộc ly dị của hai người đã hoàn tất về pháp lý hôm Thứ Hai, và theo các tài liệu tòa về giải thể hôn nhân được báo People trích dẫn, bà sẽ giữ họ Gates trong danh tính. Bà cũng sẽ không nhận tiền cấp dưỡng nuôi con nhỏ từ Bill Gates, người bà kết hôn vào năm 1994.

Đứa con út trong ba người con của họ đã 18 tuổi, vì vậy không có tiền cấp dưỡng nuôi con dính vào hồ sơ ly dị. Theo CNN, giá trị tài sản ròng của Bill Gates là khoảng 152 tỷ USD tính vào hôm Thứ Hai, có nghĩa là khi chia đôi theo luật ly dị, mỗi người có thể có tài sản ròng khoảng 76 tỷ USD. Nhưng báo Daily Beast lưu ý rằng không rõ hai người quyết định phân chia tài sản ra sao.

--- Một quan chức Cộng Hòa tin rằng thuốc chủng vaccine là dấu hiệu tiên báo cho quỷ Satan lên trần gian này. Phóng viên CNN tìm lại các bài viết của Peter Feaman, một luật sư và là một quan chức của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa từ Florida, khám phá ra niềm tin đầy huyền thoại tôn giáo khá rõ ràng.

Vào tháng 5, Feaman đã lên án thuốc chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 là một lời nguyền của Satan, cảnh báo rằng Thống đốc Gretchen Whitmer (Dân Chủ) của tiểu bang Michigan, “muốn cư dân của mình có được Dấu ấn của Quái vật (Mark of the Beast) để được tham gia vào xã hội”.

Thế rồi, vào tháng 7, ông đã so sánh chiến dịch chích vaccine để ngừa dịch với Đức Quốc xã, viết: “Những người áo nâu Biden đang bắt đầu xuất hiện tại các nhà cư dân để hỏi về giấy chứng nhận đã chích vaccine”. Theo CNN, Feaman cũng gọi vắc-xin là “thần giả” (“false god”), một khái niệm trong Kinh Thánh. Như thế, có thể nhiều người không chích ngừa vì sợ theo quỷ Satan?

--- Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ đã tài trợ và chở đi tặng hơn 110 triệu liều vaccine ngừa coronavirus được sản xuất tại Mỹ tới hơn 60 quốc gia. Hoa Kỳ hôm Thứ Hai cho biết thêm rằng phần lớn vaccine đã được vận chuyển thông qua sáng kiến ​​COVAX: “Theo Liên Hiệp Quốc, con số này nhiều hơn số tiền quyên góp của tất cả các quốc gia khác cộng lại.”

Bạch Ốc ghi thêm: "Bắt đầu từ cuối tháng này, chính phủ [Hoa Kỳ] sẽ bắt đầu chở đi tặng nửa tỷ liều Pfizer mà Hoa Kỳ đã cam kết mua và tặng cho 100 quốc gia nghèo đang cần thuốc chích ngừa."

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 03/8 ghi nhận 8.429 ca nhiễm mới, trong đó 52 ca nhập cảnh và 8.377 ca ghi nhận trong nước TP. Sài Gòn (4.171), Bình Dương (1.606), Long An (566), Đồng Nai (364), Tây Ninh (298), Khánh Hòa (189), Đồng Tháp (141), Cần Thơ (120), Bến Tre (98), Hà Nội (98), Bà Rịa - Vũng Tàu (81), Vĩnh Long (72), Bình Thuận (72), Đà Nẵng (66), Phú Yên (60), Gia Lai (39), Sóc Trăng (33), Trà Vinh (33), Đắk Lắk (29); Ninh Thuận (29), An Giang (26), Quảng Ngãi (23), Bình Định (18), Đắk Nông (16), Kiên Giang (16), Hậu Giang (16), Nghệ An (12), Quảng Nam (12), Thừa Thiên Huế (9), Lào Cai (8 ), Hà Tĩnh (7), Ninh Bình (7), Bạc Liêu (6), Bình Phước (5), Quảng Trị (4), Kon Tum (4), Phú Thọ (3), Sơn La (3), Hải Dương (3), Thanh Hóa (3), Quảng Bình (3), Điện Biên (2), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2), Hưng Yên (1), Cà Mau (1) trong đó có 1.570 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 03/8, Việt Nam có 170.190 ca nhiễm trong đó có 2.324 ca nhập cảnh và 167.866 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 166.296 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG thú nhận quá tải. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận thành phố đang tăng cường nhân lực, trang thiết bị, nhưng khâu tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 "vẫn đang quá tải". Ông Mãi phát biểu như trên tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn, trưa 3/8. "Việc điều trị bệnh nhân nặng, tử vong là vấn đề của thành phố hiện nay", ông Mãi nói. Theo ông Mãi, thành phố tiếp tục tăng năng lực tiếp nhận điều trị mỗi ngày, điều chỉnh những bất hợp lý, hạn chế tối đa việc bệnh nhân có nhu cầu nhưng chưa được nhận, tiếp nhận trễ, dẫn đến bệnh nặng hơn và tử vong.



Từ thiện ATM Oxy. 'ATM oxy' ra đời nhằm giúp đỡ những bệnh nhân Covid-19, đồng thời hỗ trợ các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM có nguồn cung ứng oxy phục vụ công tác điều trị cho người bệnh. Từ buổi sáng 2/8, đường dây nóng của chương trình "ATM oxy" liên tục tiếp nhận những cuộc gọi. Đó là những bà con có người thân mắc Covid-19, cần gấp bình oxy để hỗ trợ thở. Sau mỗi cuộc điện thoại, các tình nguyện viên của chương trình lập tức mang theo đồ bảo hộ y tế, chạy xe máy chở theo bình oxy đến với người dân. Bệnh nhân cần đổi bình oxy chỉ cần liên hệ đường dây nóng (+84) 0796555564, các tình nguyện viên Quận đoàn sẽ chở oxy bằng xe máy đến tận nhà. Với người chưa có bình oxy và hoàn cảnh khó khăn, chương trình sẽ cho mượn bình miễn phí.





SG thu hồi 2 văn bản giới thiệu thuốc. Sở Y tế TP.HCM đã thu hồi văn bản 'giới thiệu' cụ thể 2 loại thuốc kháng viêm, kháng đông điều trị COVID-19 và tên nhà sản xuất, nhà phân phối. Ngày 3/8, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn số 5216 gửi các bệnh viện trực thuộc, bệnh viện điều trị COVID-19, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 về việc mua thuốc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Văn bản này gây tranh cãi trong dư luận và hiện đã bị thu hồi. Văn bản này nêu rõ tên thuốc, tên công ty và liều lượng sử dụng: Thuốc kháng viêm Medrol (Methyl prednisolone) 16mg của Công ty Pfizer) sáng uống 1 viên; thuốc kháng đông Xarelto (Rivaroxaban) 20mg của Công ty Bayer, sáng uống 1 viên.

Loạn quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 trên mạng xã hội. 'Thuốc' thường xuyên được đăng tin bài quảng cáo; công dụng thì chưa được kiểm chứng nhưng những người kinh doanh đã tự thêu dệt, thổi phồng về tác dụng điều trị COVID-19. Điều đáng nói là công dụng thì chưa được kiểm chứng nhưng những người kinh doanh đã tự thêu dệt, thổi phồng về tác dụng hỗ trợ và điều trị COVID-19.





Anh tặng vaccine. Sáng 3-8, tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, ông David McNaught, Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, đã trao 415.000 liều vắc-xin AstraZeneca do Chính phủ Anh tài trợ giúp Việt Nam chống dịch Covid-19. Đây là số vắc-xin Covid-19 AstraZeneca được sản xuất tại Vương quốc Anh.

Xin thu phí dịch vụ tiêm chủng. Họp với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chiều qua, Bệnh viện FV tại Sài Gòn cho biết họ có thể tiêm 10.000 mũi mỗi ngày, nhưng mong được thu phí dịch vụ tiêm. Bà Phạm Thị Thanh Mai, giám đốc điều hành Bệnh viện tư nhân FV tham gia cuộc họp chiều 1/8 giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và lãnh đạo của các bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP HCM. Tuy nhiên, người đại diện bệnh viện cũng kiến nghị Bộ trưởng cho phép họ "thu phí dịch vụ tiêm chủng" vì đây là điều kiện cần thiết để "cân đối ngân sách trong bối cảnh khó khăn chung". Bà Mai lý giải, FV là cơ sở y tế tư nhân, phải tự huy động ngân sách rất lớn để mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ hoạt động tiêm chủng, bao gồm hệ thống trữ lạnh âm sâu và kho lạnh hiện đại để bảo quản vaccine, trả lương cho nhân viên y tế, chi phí cho các hoạt động phụ trợ.

Quan chức tát y tá, hôm sau xin lỗi. Tối 3.8, ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng, người tát nữ nhân viên y tế - đã có thư xin lỗi gửi chị này và đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cùng toàn thể cán bộ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Sau khi nhận được thư xin lỗi của ông Vinh, chị T cho hay, bản thân chị cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn và mong muốn sự việc dừng ở đây để tập trung vào công việc. Ngày 2.8, nữ nhân viên y tế P.T., công tác tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng khẳng định: “Sau khi lấy mẫu xong, ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đứng dậy, tát vào mặt tôi rồi bỏ đi. Đó không phải là cái gạt tay . Ông Vinh cũng đã thừa nhận sai và xin lỗi tôi nhưng sau đó lại đổ lỗi tại tôi lấy mẫu đau”.





- Khánh Hoà và Bình Dương là 2 tỉnh đầu tiên xin tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 "made in Viet Nam" Nano Covax số lượng lớn. Bình Dương, Khánh Hoà xin tiêm thử nghiệm tiêm vaccine COVID-19 Nano Covax. Tỉnh Bình Dương xin tiêm thử nghiệm tiêm vaccine COVID-19 Nano Covax cho 200.000 công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, chiếm khoảng 16% trong tổng số hơn 1,2 triệu người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh. Lý do Bình Dương đưa ra là tình hình dịch tại tỉnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc đã vượt 18.000 ca và những ngày tới sẽ tiếp tục tăng.



Khánh Hòa

UBND tỉnhcũng đề nghị Bộ Y tế sớm cho phép tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 Nanocovax trên địa bàn tỉnh để "góp phần đưa Nano Covax sớm đến tay người dân". Hiện tại, Nanocovax là ứng viên vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm lâm sàng pha 3a và 3b trên 13.000 tình nguyện viên. Trong đó đã có hơn 4.000 tình nguyện viên được tiêm đủ 2 mũi tại Học viện Quân Y, tỉnh Hưng Yên và tại huyện Bến Lức tỉnh Long An.--- Nhất định không chịu chích ngừa, khi đại học ra lệnh ép chích ngừa, liền kiện ra tòa, thua kiện lại kiện lên phúc thẩm, và hôm Thứ Hai lại thua kiện ở Tòa Phúc Thẩm. Luật sư liền nói sẽ kiện lên Toa Tối Cao. Những người phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa thuốc chủng chống COVID-19 tại Đại học Indiana University đã thua kiện trước tòa án liên bang. Tòa án phúc thẩm khu vực 7 tại Chicago đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng yêu cầu của trường đại học đối với tất cả sinh viên và nhân viên phải được tiêm chủng trước ngày 15/8/2021 khi khởi đầu khóa học mùa thu có thể được áp dụng, theo báo Indianapolis Star.Chánh án Frank Easterbrook viết: “Những người không muốn chủng ngừa có thể đi nơi khác [để học]." Tòa án đã bác bỏ lập luận từ 8 sinh viên rằng cưỡng bách chích ngừa là vi hiến, lưu ý rằng miễn trừ chích ngừa vì lý do tôn giáo và y tế vẫn đang được cho phép. Sinh viên chưa được tiêm chủng sẽ phải mang khẩu trang, giữ giãn cách xã hội và phải xét nghiệm COVID hai lần một tuần.Tuy nhiên, chưa êm, vì chuyện ép chích ngừa hoặc ép mang khẩu trang vẫn sẽ bị quậy tiếp lên Tòa Tối Cao. James Bopp, luật sư của các nguyên đơn sinh viên, cho biết ông có kế hoạch yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét lại vụ kiện này, theo AP đưa tin. Lệnh cưỡng bách chích ngừa ảnh hưởng đến khoảng 90.000 sinh viên và 40.000 nhân viên trên bảy cơ sở địa phương của đại học Indiana.--- Chỉ còn 43 ngày nữa là bầu cử với câu hỏi truất phế hay không đối với Thống Đốc Califonria, và nếu truất phế thì cử tri muốn chọn ai. Bạn hãy xem kỹ, đừng để sót thư tín: các phiếu bầu sắp tới hộp thư nhà bạn nay mai. Chỉ nhớ thế này: Thống Đốc đương nhiệm Gavin Newsom là người của Đảng Dân Chủ, thế là người Cộng Hòa rủ nhau tìm chữ ký để bầu cử đặc biệt nhằm truất phế để đưa 1 người Cộng Hòa lên thay.Hiện thời có 36% là tỷ lệ cử tri đã ghi danh (registered voters) ở California cho biết họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc truất phế Thống đốc Dân chủ Gavin Newsom, theo cuộc thăm dò của LA Times / Berkeley IGS tuần trước. Hãy nhớ rằng con số đó rất quen thuộc: cũng gần bằng tỷ lệ Donald Trump có được ở tiểu bang California vào năm 2020 (34%) và ứng cử viên Cộng Hòa John Cox ra giành ghế của Gavin Newsom vào năm 2018 (38%).Nguy hiểm cho Newsom là: Tới 47% là tỷ lệ cử tri nhiều phần sẽ đi bầu (likely voters), theo cùng cuộc thăm dò đó, nói rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ truất phế Newsom, cho thấy rằng đảng Cộng Hòa có nhiệt tình muốn giành ghế này. Nghĩa là, có những người trung dung đang nghiêng về Cộng Hòa.Tuy nhiên, ủng hộ Newsom vẫn đông hơn: 50% số cử tri nhiều phần sẽ đi bầu (likely voters) nói họ sẽ bỏ phiếu chống truất phế. Nhưng con số cần thuyết phục, những người đứng giữa, có vẻ không còn nhiều lắm. Đó là lý do tại sao những người ủng hộ Newsom lại phát sóng quảng cáo với xuất hiện của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Mass.): “Chúng ta đã thấy các đảng viên Cộng Hòa của Trump trên khắp đất nước tấn công kết quả bầu cử và quyền bỏ phiếu. Bây giờ họ thò tay giựt quyền lực ở California, lạm dụng thủ tục truất phế và làm người nộp thuế phải trả hàng triệu đô la.”--- Hiện thời 70% người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã được chích ít nhất một liều thuốc chủng ngừa coronavirus, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố hôm Thứ Hai. Hoa Kỳ đã đạt được cột mốc quan trọng trễ một tháng sau mục tiêu ngày 4/7/2021 do chính phủ Biden đặt ra. Dữ liệu mới cũng tiết lộ Hoa Kỳ đang thực hiện trung bình khoảng 660.000 mũi tiêm chủng mỗi ngày.Tuy nhiên, do tỷ lệ chích ngừa rất khác nhau trên toàn quốc, từ chỉ 50% ở Mississippi đến hơn 80% ở các tiểu bang như Vermont và Connecticut, các chuyên gia đã cảnh báo rằng biến thể Delta của COVID-19 sẽ tiếp tục gây hại đến sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, câu hỏi về việc liệu có cần tiêm mũi thứ ba để bổ sung cho các mũi chích ngừa có sẵn vẫn chưa dứt khoát được trả lời.--- Quậy tiếp, quậy tưng bừng. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tổ chức Cuộc biểu tình Cứu nước Mỹ (Save America Rally) tại thị trấn Cullman, Alabama, vào ngày 21/8/2021, theo lời Đảng Cộng hòa Alabama thông báo hôm Thứ Hai. Trump dự kiến sẽ phát biểu vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương.Đây là khu vực ủng hộ Trump cuồng nhiệt. Trump đã tràn ngập địa hạt quốc hội thứ 4 của Alabama, nơi có quận Cullman, với 81% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và với 80% vào năm 2016. Đây được coi là địa hạt Cộng Hòa mạnh nhất ở Mỹ.--- Một người gốc Việt đã bị bồi thẩm đoàn Quận Autauga xử có tội cướp tại sân đậu xe một thương xá, nhưng được phán là vô tội trong vụ mưu sát trong cùng hồ sơ: Phuoc Van Huyen Nguyen, 19 tuổi, bị kết tội cướp tài sản sau một ngày xét xử. Nguyen là một trong nhóm ba hung thủ bị bắt trong vụ ngày 19/10/2019 tại Thương xá Heritage Place, Alabama.Amir James, 19 tuổi, cư dân Montgomery, bị cáo buộc đã bước tới gần 1 phụ nữ 62 tuổi trong bãi đậu xe và giật túi xách của bà. Khi người phụ nữ nắm chặt túi xách, thì James rút súng và bắn một phát. Người phụ nữ không trúng đạn nhưng bị lên cơn trụy tim và phải nhập viện 5 ngày sau. Tòa vẫn chưa xử hồ sơ James.Hung thủ thứ 3 trong vụ này là Gary Edwards, 24 tuổi, cư dân Atalla, đã nhận tội cướp tài sản. Edwards là người lái chiếc xe. Cả Edwards và Nguyen đều không bước đến gần nạn nhân. Nhưng để xin giảm án, Edwards đã ra làm chứng chống lại Nguyen tại phiên tòa. Ngày tuyên án cho Nguyen sẽ là 26/8/2021. Ngày tuyên án của Edwards chưa ấn định vì Edwards sẽ được giảm án vì làm chứng chống lại Nguyen và James.--- Louisiana đang bắt đầu lại cưỡng bách mang khẩu trang trong các sinh hoạt nội thất để ngừa COVID, vì lây nhiễm đang tăng tốc. Thống đốc John Bel Edwards (Dân Chủ) đã thông báo vào chiều thứ Hai rằng ông đang "tái lập cưỡng bách mang khẩu trang trên toàn tiểu bang của Louisiana trong các sinh hoạt nội thất cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên vì các ca COVID-19 và số ca nhập viện tiếp tục gia tăng trên khắp Louisiana, đe dọa khả năng chăm sóc của các bệnh viện."

Edwards cũng khuyến khích cư dân của tiểu bang cẩn thận trong tình hình tăng vọt các ca bệnh hiện nay. Ông nói: “Mọi người cần thực hiện các bước để bảo vệ bản thân và làm chậm sự lây lan. Hãy đeo khẩu trang, tránh đám đông, hãy xét nghiệm nếu bị tiếp cận, và hãy hiểu rõ các rủi ro của quý vị."

Theo phóng viên Zeke Miller của Associated Press, cưỡng bách mang khẩu trang sẽ bao gồm các trường công lập ở Louisiana. Dữ liệu do báo New Orleans Advocate tổng hợp cho thấy Louisiana hiện có trung bình hơn 3.400 ca nhiễm coronavirus mới mỗi ngày, vượt qua kỷ lục đã tới vào mùa đông năm ngoái khi tiểu bang đạt đỉnh trung bình chỉ dưới 3.000 ca mới mỗi ngày. Ngoài ra, New Orleans Advocate nhận thấy rằng gần 2.000 cư dân Louisiana hiện đang phải nhập viện vì dịch này.

--- Bao nhiêu người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội? Chỉ mới hơn 500 người bị truy tố. Nhưng tahm dự bạo loạn là hơn 12.000 người. Một tài liệu của Sở Mật vụ đã xác định quy mô của đám đông tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ. Tài liệu được cung cấp theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin và sau đó được nhà văn Jon Ward chia sẻ trên Twitter. Tài liệu chỉ ra rằng hơn 12.000 người đã xông tới tòa nhà Quốc Hội, tức là Điện Capitol, sau khi nghe bài phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump.

Báo cáo viết: "Vào ngày 6/1/2021, lời kêu gọi lần thứ ba để biểu tình ủng hộ Trump đã diễn ra ở thủ đô Washington, DC. Một sự kiện đã lên kế hoạch để Tổng thống Trump nói chuyện với những người biểu tình trên công viên Ellipse phía nam Bạch Ốc. Khoảng 25.000 người tham gia đã được kiểm tra bởi đơn vị cảnh sát Uniformed Division Officers.Rồi sau bài Trump xách động, cảnh sát nhìn thấy đa số đám đông đi từ công viên Ellipse tới tòa nhà Quốc Hội.

--- Hội đồng Giám sát Quận Maricopa đã bác bỏ các trát triệu tập mới nhất của Thượng viện tiểu bang Arizona do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Jack Sellers, chủ tịch Hội đồng Giám sát, đã viết một lá thư gửi tới các thượng nghị sĩ ngay trước hạn chót trả lời trát triệu tập: "Bây giờ là tháng 8/2021. Cuộc bầu cử vào tháng 11/2020 đã kết thúc. Nếu quý vị chưa nhận ra rằng cuộc bầu cử ở Quận Maricopa đã diễn ra tự do, công bằng và chính xác, tôi không chắc quý vị sẽ có bao giờ hiểu được như vậy." Sellers (Cộng Hòa) cũng chỉ trích về thời lượng cuôc kiểm toán, khi khởi đầu là ngày 22/4/2021.

Sellers cũng viết: "Lý do quý vị chưa hoàn thành 'cuộc kiểm toán' của quý vị là vì quý vị đã thuê những người không có kinh nghiệm và ít hiểu biết về cách tổ chức các cuộc bầu cử chuyên nghiệp. Hội đồng [Giám Sát] có rất nhiều việc phải làm và có rất ít thời gian để giải trí cho cuộc phiêu lưu này ở vùng đất không-bao-giờ-tin-vào-sự-thực." ("The Board has real work to do and little time to entertain this adventure in never-never land.")

--- HỎI 1: George Washington năm 1777 đã cưỡng bách toàn quân phải chích ngừa đậu mùa?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Năm 1777, George Washington ra lệnh cưỡng bách toàn bộ quân đội phải được tiêm chủng chống bệnh đậu mùa. Tổng thống Joe Biden gần đây cho biết ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tìm hiểu "làm thế nào và khi nào họ sẽ thêm COVID-19 vào danh sách tiêm chủng mà lực lượng vũ trang của chúng ta phải thực hiện" thế là thu hút sự chỉ trích của những người phản đối lệnh cưỡng bách tiêm chủng. Tuy nhiên, nhiều người đã lên mạng bênh vực Biden, nói rằng trong thời quá khứ George Washington đã ra lệnh toàn quân chích ngừa đậu mùa, nếu lúc đó binh lính cư xử như Cộng Hòa bây giờ, nhất định không chích ngừa... thì không hình dung nổi.

. Đúng vậy. Theo học viện Fred W. Smith National Library for Study of George Washington, lúc đó Washington và Quân đội Lục địa của ông đã "đối mặt với một mối đe dọa đáng sợ hơn cả người Anh" trong những năm đầu tiên của Chiến tranh Cách mạng - đó là bệnh đậu mùa. Các đợt bùng phát dịch bệnh không thường xuyên và sự dè dặt đối với việc tiêm chủng khiến quân đội của ông rất dễ bị nhiễm bệnh. Sau khi thua thê thảm ở Boston và Quebec, Washington ra lệnh toàn quân chích ngừa, và đó là chính sách chích ngừa tập thể đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Lệnh cưỡng bách toàn quân chích ngừa ký ngày 5/2/1777. Đến cuối năm 1777, khoảng 40.000 binh lính đã được tiêm chủng chống lại căn bệnh này. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jul/30/viral-image/yes-george-washington-ordered-troops-be-inoculated/

--- HỎI 2: Đức Giáo Hoàng sắp thăm Bắc Hàn?

ĐÁP 2: Có thể, đó là theo tin chính phủ Nam Hàn. Bản tin KBS từ chính phủ Nam Hàn ghi nhận rằng "Khả năng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Đức Giáo hoàng hiện tại cao hơn bất cứ lúc nào."

Giám mục Giáo phận Công giáo thành phố Daejeon Hàn Quốc Lazarus You Heung-sik, người được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ (tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh) đã đến thủ đô Roma, nước Ý vào chiều ngày 30/7 (giờ địa phương) để nhậm chức.

20 người bao gồm Đại sứ Hàn Quốc tại Tòa thánh Vatican Choo Kyu-ho, Đại sứ Hàn Quốc tại Ý Kwon Hee-seog, các linh mục, nữ tu sĩ và tín đồ người Hàn tại thủ đô Roma đã đến đón và chào mừng Giám mục You.

Ông You cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong công việc, giữ thái độ lắng nghe, mở lòng và trao đổi với các đồng nghiệp để hiểu thêm về công việc của bản thân. Giám mục You cho biết sẽ là một vinh dự lớn nếu ông có thể trở thành cầu nối xúc tiến chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Đức Giáo hoàng. Khả năng Đức Giáo hoàng thăm miền Bắc ở thời điểm hiện tại là cao hơn bất cứ lúc nào. Việc cần làm là đối thoại từ những vấn đề nhỏ nhất để có thể mang lại kết quả tốt đẹp.

Giám mục You sẽ nhậm chức và bắt đầu công việc trong vai trò Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ vào ngày 2/8. Chi tiết:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=50990

.