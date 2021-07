Hà Nội dùng thùng container, xe tải, ống cống để phong tỏa. SG, 18 tỉnh phía Nam giãn cách thêm 14 ngày. Bình Dương: sẽ tới 20.000 ca, nên xin trung ương giúp 5.500 bác sĩ, y tá. SG kêu gọi dân đừng về quê, vì Miễn Trung cơ nguy vỡ trận. Đà Nẵng phong tỏa.

.

- 1 cựu Tướng Đài Loan kêu gọi quân đội Đài Loan lật đổ chính phủ, đầu hàng TQ để "tận trung, tận hiếu"

- Hà Nội dùng thùng container, xe tải, ống cống để phong tỏa. SG, 18 tỉnh phía Nam giãn cách thêm 14 ngày. Vaccine tới SG, nhiều nhất VN. Sẽ giảm tiền điện 2 tháng cho vùng giãn cách. Bình Dương: sẽ tới 20.000 ca, nên xin trung ương giúp 5.500 bác sĩ, y tá. SG kêu gọi dân đừng về quê, vì Miễn Trung cơ nguy vỡ trận. Đà Nẵng phong tỏa.

- sau khi thua phiếu 2020, Trump chỉ thị Bộ Trưởng Tư Pháp: hãy nói bầu cử hỏng rồi, để phần còn lại cho tôi và các Dân Biểu Cộng Hòa xào nấu. GS luật Harvard: Trump phạm 2 tội hình sự khi đòi Bộ lật ngược bầu cử

- Bộ Tư Pháp: Bộ Ngân Khố phải cung cấp cho Ủy ban Chuẩn chi Hạ Viện hồ sơ khai thuế của Trump

- Cộng Hòa Texas ra luật siết quyền bầu cử để dìm phiếu dân Mỹ gốc Latino (80% bầu cho Dân Chủ)

- 2 nhà bình luận MSNBC: cuồng Trump là tà giáo tử thần, vì rủ nhau chống chích ngừa, chấp nhận chết

- Nashville: nhà truyền thông khét tiếng bảo thủ không chích ngừa, vô thở máy 2 tuần lễ, mới ân hận

- Chết dịch: Texas qua mặt New York, chỉ sau Calif.; Lây kinh hoàng: Louisiana tăng 218%, Georgia tăng 214%

- Nga: phi cơ chiến đấu đa năng Sukhoi Su-35 bay huấn luyện, rớt xuống biển, phi công phóng ra kịp

- Cộng Hòa gây quỹ nhiều nhất là: Trump MAGA, CH Hạ Viện, CH Thượng Viện, Trump Save America

- Phoenix Phan thú tội khai gian thuế cho mình và cho khách hàng, sẽ bị án tù và bồi thường tiền

- HỎI 1: Bầu phiếu qua thư không cần xác minh chữ ký? ĐÁP 1: Phải xác minh chữ ký.

- HỎI 2: Mỹ cấm Trung Quốc tấn công lực lượng Philippines ở Biển Đông? ĐÁP 2: Đúng thế, theo tin RFI

.

QUẬN CAM (VB-31/7/2021) --- Một phi cơ chiến đấu đa năng Sukhoi Su-35 của Nga đã rớt xuống Biển Okhotsk, theo lời Lực lượng Quốc Phòng vệ Không Gian Nga cho biết hôm thứ Bảy.

Thông cáo báo chí của cơ quan này giải thích rằng phi cơ này lúc đó đang thực hiện chuyến bay huấn luyện, lý do bị rơi là do hỏng động cơ.

.

Phi công của chiếc phi cơ phóng kịp ra ngoài: Bốn phút sau khi cất cánh, phi công phóng ra, và chiếc máy bay chiến đấu tiếp tục bay về phía Sakhalin. Sau đó, Su-35 bị rơi ở Biển Okhotsk. Không có ai bị thương. Su-35 là thế hệ máy bay chiến đấu Su-27 mới nhất từ ​​thời Liên Xô.

.

--- Thế lực của Trump vẫn lớn. Cựu Tổng Thống Trump đã giúp đảng Cộng hòa gây quỹ được 56 triệu đô la trong sáu tháng đầu năm 2021, cho thấy ảnh hưởng vẫn còn mạnh của cựu tổng thống trong Đảng Cộng Hòa. Theo Reuters, Trump đã quyên được 56 triệu đô la từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021. Trong đó, tiền này bao gồm hơn 34 triệu đô la từ Ủy ban “Trump Make America Great Again” (Trump MAGA).

.

Gây quỹ nhiều nhất trên nền tảng @WinRed của Cộng Hòa trong nửa đầu năm 2021 là, theo thứ tự (M = triệu đôla):

$34.36M - Trump MAGA

$26.71M - NRCC (Ủy Ban Cộng Hòa Hạ Viện)

$23.02M - NRSC (Ủy Ban Cộng Hòa Thượng Viện)

$21.27M - Trump Save America (liên ủy ban)

$19.09M - RNC (Republican National Committee - Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc)

$7.79M - TNS Tim Scott (CH - South Carolina)

.

--- Bản tin Taiwan News cho biết: nhiều chuyên gia pháp lý Đài Loan đang kêu gọi điều tra một tướng về hưu về tội phản quốc sau khi tướng này đăng 1 video thúc giục quân đội Đài Loan lật đổ chính phủ Đài Loan và đầu hàng Trung Quốc khi "Ngày D" đến. Tướng về hưu Kao An-kuo đã mặc quân phục rằn ri, mang kính mát, mũ nồi xanh khi lên video vào ngày 7/6/2021.

.

Trong video, cựu Tướng An-kuo cáo buộc chính phủ Đài Loan vu khống Trung Quốc và "từ chối vắc-xin đại lục một cách ác ý." Kao nói rằng Đài Loan đã đánh mất lợi thế quân sự trong những năm 1980 và sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc đã dẫn đến những bước tiến vượt bậc về sức mạnh quân sự của nước này. Ông tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không còn là phiên bản được thấy trong những năm 1950s và 1960s và kêu gọi "những người anh em thuộc ba binh chủng" (ám chỉ Hải, Lục, Không quân) thể hiện "lòng tận trung và tận hiếu" với quê mẹ Hoa Lục.

.

Chỉ mới tuần này, video mới xuất hiện trên mạng xã hội ở Đài Loan. Hôm thứ Năm, Dân Biểu Lai Jui-lung nói rằng những lời lẽ của Kao là phản quốc vì tướng Kao đã kêu gọi đầu hàng Trung Quốc và nên bị truy tố vì vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia. Băng video trên YouTube dài 5.50 phút này, Tướng Kao nói tiếng Trung:

https://youtu.be/L4EmWYqM1_A

.

Trong ngày 31/7 VN ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước tại TP. SG (4180), Bình Dương (2075), Long An (544), Đồng Nai (456), Khánh Hoà (335), Đồng Tháp (146), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (115), Bình Thuận (75), Cần Thơ (72), Tây Ninh (72); Phú Yên (58), Đà Nẵng (55), Vĩnh Long (48), Hà Nội (46), Đắk Lắk (32), Bình Định (28), Hậu Giang (19), Kiên Giang (16), Bình Phước (14), Thừa Thiên Huế (13), Nghệ An (13), Gia Lai (13), Đắk Nông (12), Sơn La (10), Quảng Nam (10), Ninh Thuận (5), Thanh Hoá (5), Quảng Trị (4), Hà Tĩnh (4), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Ninh Bình (2), An Giang (2), Kon Tum (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 2.045 ca trong cộng đồng.

.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 31/7, Việt Nam có 145.686 ca mắc trong đó có 2.239 ca nhập cảnh và 143.447 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 141.877 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Hà Nội: Dùng thùng container, xe tải, ống cống phong tỏa, làm chốt cứng kiểm soát dịch COVID-19. Lực lượng mỏng trong khi địa bàn rộng, nhiều đường ngang lối tắt nên phường Long Biên (quận Long Biên - TP. Hà Nội) đã sử dụng thùng container, xe tải, ống cống... để tạo "chốt cứng", ngăn không cho người dân di chuyển qua. Chính vì vậy, nếu người dân có nhu cầu di chuyển ra ngoài chỉ còn cách có mặt tại các "chốt mềm", nơi có lực lượng chức năng kiểm soát ra/vào nghiêm ngặt.

.

Một triệu liều vắc xin Sinopharm đã về TP.SG. Theo Bộ Y tế, đây là lô vắc xin nhập khẩu đầu tiên của TP.SG do Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) ký kết hợp đồng mua và nhập khẩu dưới sự ủy quyền của UBND TP.HCM. Chiều 31/7, Bộ Y tế cho biết, TP.HCM đã nhận được 1 triệu liều vắc xin trong tổng số 5 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm do công ty Sapharco mua.

.

Vaccine tới SG, nhiều nhất VN. Chiều 31/7, Bộ Y tế cho biết đến nay, TP SG đã được phân bổ 3 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này. Dự kiến phân bổ vắc xin phòng COVID-19 năm 2021, SG sẽ được phân bổ khoảng 13,8 triệu liều, đảm bảo tỷ lệ đạt khoảng 99% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin. Riêng trong tháng 8/2021, dự kiến SGh sẽ nhận được 5 triệu trong số 13,8 triệu liều này. ​





.

TP.SG và 18 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày đối với TP.HCM và 18 tỉnh, thành phố phía Nam. 19 địa phương ngày gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

.

Đà Nẵng phong tỏa. Từ 18 giờ ngày 31-7 cho đến khi có thông báo mới, Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn TP theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện. Yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà. Chỉ được phép ra khỏi nhà trong những trường hợp: mua/bán lương thực, thực phẩm; cấp cứu, khám chữa bệnh, xét nghiệm, công vụ...

.

Bình Dương: Cần thêm 5.500 bác sĩ, nhân viên y tế để chống dịch Covid -19. Chiều 31.7, Bộ Y tế đã tăng cường đoàn y tế của Hải Dương với số lượng trên 300 người từ TP.SG lên hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid-19. Bình Dương trong 2 tuần tới số ca Covid - 19 tại địa phương này có thể tăng đến 20.000 ca do tỉnh đang đẩy nhanh chiến lược xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho khoảng 1,8 triệu người. Do đó, Bình Dương xin hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị y tế theo phương án có 20.000 ca Covid-19 và chi viện thêm 1.486 bác sĩ, 4.014 nhân viên y tế, điều dượng, kỹ thuật viên… để chống dịch.



.

Sẽ giảm tiền điện 2 tháng cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo Bộ Công Thương, tính đến thời điểm ngày 30/7, cả nước có 21 tỉnh, thành phố phải phép đã thực hiện giãn cách xã hội, nên đời sống của đại bộ phận người dân trong vùng giãn cách gặp nhiều khó khăn. Mức hỗ trợ giảm giá điện sẽ giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng. Cùng đó, giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là hai tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9/2021.

.

Người dân không nên tự ý trở về quê. Người dân tự phát rời vùng dịch, miền Trung có nguy cơ vỡ trận. Nhiều địa phương ở miền Trung đang đối diện với nguy cơ vỡ trận khi hàng chục ngàn người dân tự phát rời vùng dịch ở TP.SG trở về bằng phương tiện cá nhân. Đến thời điểm này thì các địa phương ở miền Trung như Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… đã ra văn bản chính thức tạm ngừng tiếp nhận người dân trở về từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh từ ngày 1.8 với lý do các khu cách ly y tế tập trung ở các địa phương đã quá tải.

.

Quay đầu xe. Sáng 30-7, hàng trăm người chạy xe máy để về quê ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây nhưng khi đến các cửa ngõ của TP.HCM đều bị chặn lại. Nhiều người quay xe nhưng cũng có hàng trăm người bám trụ tại chốt vì tiến không được, lùi không xong. Tuy nhiên cũng có hàng ngàn trường hợp may mắn được các tỉnh đón hoặc cho cảnh sát hộ tống về quê.

.

--- Stephen Colbert, người dẫn chương trình truyền hình "The Late Show", cảnh báo rằng những người cuồng Trump đang sống y hệt như một "tà giáo tử thần" khi từ chối chích ngừa chống COVID-19.

.

Bình luận đó đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Joy Reid của đài MSNBC khi nói về các tin giả phóng trên mạng trong 2 cuộc vận động tranh cử Tổng Thống 2016 và 2020, và trong đại dịch. Reid nói mục tiêu tin giả là nhắm vào người Cộng Hòa, đặc biệt là Cộng Hòa da trắng và Tin Lành. Rồi mới dân Mỹ da đen và gốc Latin. Đó cũng là 3 nhóm người bị tuyên truyền tin giả về thuốc chích ngừa để rồi khỏi đi chích ngừa.

.

Reid nói rằng người tung tin giả không bận tâm về những người sẽ chết, nhưng chuyện cuồng Trump thì y hệt như một tà giáo, kiểu như tà giáo kiểu Jim Jones. Colbert trả lời, "Đó là tà giáo tử thần. Khi giáo chủ [Trump] không bận tâm chuyện giáo dân chết hay sống, thì đó là tà giáo tử thần."

.

--- Theo các nhà phân tích, người Cộng Hòa Texas ra luật siết quyền bầu cử vì mục tiêu rất đơn giản: dìm phiếu của cử tri Mỹ gốc Latino, một cộng đồng có truyền thống đa số bầu cho Dân Chủ. Khi Luật về quyền bầu cử Voting Rights Act kích hoạt năm 1975, dân Mỹ Latinos chỉ khoảng 22% tổng dân số Texas, và lượng phiếu bầu chỉ là 15% tổng số phiếu Texas, theo lời giáo sư Cal Jillson về khoa học chính trị ở Southern Methodist University và là tác giả sách “Texas Politics: Governing the Lone Star State” (Chính Trị Texas: Điều Hành Tiểu Bang).

.

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Tổng thống Philippines duy trì với Mỹ một thỏa thuận quân sự quan trọng

Trọng Nghĩa, RFI

Bây giờ thì khác rồi, khoảng 40% dân số Texas là dân gốc Latino, gần tương đương da trắng (chiếm 41% dân số Texas). Nói về phiếu thì dân gốc Latino bầu khoảng từ 20% tới 25% tổng số phiếu bầu bây giờ.Cộng Hòa đã kinh hoàng khi phân tích phiếu bầu Tổng Thống 2016: khoảng 80% cử tri Mỹ Latino bầu cho Dân Chủ, và trong bầu cử năm 2020 thì là 69% bầu cho Dân Chủ. Do vậy, Cộng Hòa ra luật để dìm phiếu, trong đó sẽ cấm bầu trong khi ngồi trên xe hơi, tăng thêm điều kiện ghi danh bầu cử phải có thẻ căn cước ID. Thực tế, căn cước có hình thường là bằng lái xe. Trong khi nhiều người Mỹ Latino không có căn cước này vì không có xe, hoặc quá nghèo, hoặc quá già, không còn sức lái xe nổi nữa.Clarissa Martínez-de-Castro, Phó chủ tịch hội bênh vực người Latino có tên là UnidosUS, nói rằng bên cạnh chuyện dìm phiếu bằng các điều kiện khó khăn, Cộng Hòa còn kỹ thuật vẽ lại bản đồ địa hạt.--- Nhà phát thanh bảo thủ nổi tiếng Phil Valentine bây giờ nhập viện vì dính COVID-19 rồi, đang thở máy từ 2 tuần nay. Em của ông là Mark Valentine nói rằng ngay khi có tin ông anh bị chở đi cấp cứu, Mark liền đi chích ngừa ngay, và gia đình Valentine đã thông báo qua nhiều mạng truyền thông khi được phỏng vấn về sự vắng mặt và vắng tiếng của Phil Valentine, người nổi tiếng là chống mang khẩu trang, liên tục nêu nghi ngờ về thuốc chủng và đã nói là nhất định không chịu chích ngừa.Sức khỏe Phil Valentine tuần này đỡ rồi, theo lời người em, và người em nói rằng khi ông anh trở về đài phát thanh nổi tiếng này ở Nashville, được truyền đi nhiều chi nhánh khắp nước, thì ông anh sẽ khuyên mọi người hãy đi chích ngừa.--- Covid-19 đã giết ít nhất 612,135 người và đã lây nhiễm khoảng 34.8 triệu người tại Mỹ kể từ tháng 1/2020, theo các dữ kiện từ Johns Hopkins University. Khi khởi đầu đại dịch, tiểu bang New York trở thành chiến trường y tế tệ hại, khi các bệnh viện và nhà quàn bị tràn ngập. Nhưng bây giờ thì, theo báo Houston Chronicle, tiểu bang Texas đã qua mặt New York, nơi đã có 53,257 người chết vì dịch tính tới bây giờ: Texas tính tới hôm nay (Thứ Bảy 31/7/2021) là 53,367 người chết vì dịch. Chết nhiều nhất vẫn là California, tới giờ là 64,415 người chết vì dịch.Nhưng lây lan thần tốc trong 2 tuần qua là biến chủng Delta, tăng cao kỷ lục là Louisiana, Georgia. Sau đây là mức tăng lây dịch 14 ngày qua, tập trung vào các tiểu bang đông người gốc Việt:Louisiana: tăng (+218%)Georgia: tăng (+214%)California: Rising (+122%)Texas: tăng (+155%)Virginia: tăng (+140%)Maryland: tăng (+176%)New York: tăng (+154%)Massachusetts: tăng (+198%)Florida: tăng (+61%)--- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngân Khố phải cung cấp cho Ủy ban Chuẩn chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee) hồ sơ khai thuế của Trump. Trong văn thư đề ngày Thứ Sáu 30/7/2021, Phỏng Tư Vấn Pháp Lý của Bộ Tư Pháp nói rằng Chủ tịch Ủy ban "đã nêu lý do cần thiết để nhận các thông tin thuế của cựu Tổng Thống" và theo luật liên bang thì "Bộ Ngân Khố phải cung cấp thông tin đó cho Ủy ban."Văn thư dài 39 trang ký tên Dawn Johnsen, người được chính phủ Biden bổ nhiệm vào chức quyền Trưởng Phòng này, theo tin AP. Hồ sơ thuế của Trump đã bị Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin, người do Trump bổ nhiệm, giấu suốt 4 năm Trump làm Tổng Thống. Như thế, Trump sẽ có 72 tiếng đồng hồ để khiếu kiện, nếu không muốn lộ hồ sơ thuế sang cho Hạ Viện.Trong một bản tin New York Times, nơi từng tìm được hồ sơ thuế của Trump đã phân tích rằng Trump không hề đóng thuế suốt 20 năm, và trong 2 năm đầu ngồi ở Bạch Ốc thì Trump chỉ đóng thuế 750$/năm, một con số quá thấp. Lúc đó, Trump nói rằng những người thông minh thì biết cách trốn thuế. Cyrus Vance Jr., Biện Lý Manhattan, đã có một bản hồ sơ thuế của Trump từ nhiều tháng nay, nhưng vì luật đại bồi thẩm, không được tiết lộ cho công chúng -- và nhờ bản khai thuế hiện Biện Lý đã truy tố Trump Organization và Giám Đốc Tài Chánh Allen Weisselberg về tội gian lận tài chánh và trốn thuế.--- Các bản ghi chép mới phổ biến cho thấy Trump đã áp lực các quan chức Bộ Tư Pháp phải lật ngược kết quả bầu cử, theo bản tin trên báo Washington Post. Các ghi chép này ghi bởi Richard Donoghue, một phụ tá cao cấp của quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen, người hiện diện trong một vài cú điện thoại TRump gọi cho Rosen cuối năm 2020.Rosen ghi câu trả lời cho Trump rằng Bộ Tư Pháp "không thể búng ngón tay là thay đổi được kết quả bầu cử," theo ghi chép của Donoghue, và lúc đó ghi câu trả lời của Trump là: "[Bộ Tư Pháp] chỉ cần nói rằng bầu cử đã hỏng bét, rồi để phần còn lại cho tôi và các Dân Biểu Cộng Hòa [xào nấu]." (nguyên văn: Trump's reply: "Just say that the election was corrupt + leave the rest to me and the R. Congressmen.")Trump đã điện thoại thường xuyên cho Rosen, thúc đẩy phải bịa đặt về bầu cử gian lận: "Chúng ta có một trách nhiệm nói với mọi người rằng đây là một cuộc bầu cử bất hợp pháp, hỏng bét rồi, và mọi người đang nổi giận."Theo bản ghi chép, Donoghue ghi câu trả lời cho Tổng Thống Trump rằng "phần nhiều thông tin Tổng Thống nhận được chỉ là tin giả." Thế rồi Trump nói với quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Rosen rằng "mấy ông có thể không theo dõi Internet như tôi đang theo dõi."Các bản ghi chép này đã trao sang Quốc Hội, báo Washington Post nói rằng Trump không ngăn cản vì thấy các bản ghi chép này không tai hại. Dân Biểu Dân Chủ Carolyn Maloney, Chủ tịch Ủy ban Cải tổ và Giám sát, nói các bản ghi chép "cho thấy Tổng Thống Trump trực tiếp ra lệnh các quan chức tư pháp cao nhất phải lật ngược cuộc bầu cử tự do và công bằng trong những ngày cuối nhiệm kỳ."--- Trả lời phỏng vấn của CNN, Laurence Tribe, Giáo sư luật Harvard, nói rằng Trump đã phạm tội hình sự khi áp lực Bộ Tư Pháp nói dối về cuộc bầu cử Tổng Thống 2020. GS Tribe nói rằng các bản ghi chép cuộc đối thoại trên điệnt hoại giữa Trump và quyền Bộ Trưởng Tư Pháp là chứng cớ Trump đã phạm nhiều tội hình sự.GS Tribe nói, như thế Trump phạm các tội hình sự trộm cắp bầu cử, tội hình sự áp lực công chức thực hiện hành vi chính trị, vi phạm 2 điều khoản trong luật hình sự: "18 U.S. Code section 610" và luật "18 U.S. Code section 2383."GS Tribe nói chuyện cũng không đơn giản như thế, vì khi nối kết các hành vi hình sự này dẫn tới cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 thì là tội âm mưu để kích động bạo loạn.--- Phoenix Phan, 62 tuổi, cư dân Syracuse, New York, hôm Thứ Sáu đã nhận tội đã khai thuế gian lận cho chính bà và đã giúp khai thuế gian lận cho một khách hàng. Trong lời nhận tội, Phan nhìn nhận đã khai thuế gian lận các năm 2013-2017, cùng thời kỳ cũng đã trợ giúp cho một số người khác khai gian thuế.Phiên tòa tuyên án sẽ là ngày 30/11/2021, khi ra trước Chánh án Thomas J. McAvoy. Phoenix Phan đối diện với 3 năm tù cho mỗi tội danh. Chánh án cũng có thể buộc quản chế lên tới 1 năm. Bên cạnh án tù và quản chế, Phan còn đối diện tiền phạt lên tới $100,000 cho mỗi tội danh, và trong lời nhận tội để xin giảm án, Phan đồng ý bồi thường ít nhất $222,999 cho Sở Thuế IRS.---: Bầu phiếu qua thư không cần xác minh chữ ký?: Phải xác minh chữ ký. Một bài viết trên Facebook ghi rằng "Bầu phiếu qua thư không cần xác minh chữ ký" -- và điều này hoàn toàn sai, vì các tiểu bang đều có cách xác minh chữ ký nguyên thủy khi cử tri ghi danh. Trong năm 2020, có 31 tiểu bang có luật đòi hỏi so sánh chữ ký các phiếu bầu qua thư, theo cơ quan National Conference of State Legislatures. Các tiểu bang không đòi hỏi so sánh chữ ký thì dùng các tiến trình khác để xác minh phiếu khiếm diện, trong đó có thể buộc kèm theo phó bản các hồ sơ căn cước (ID) khi bầu phiếu, hay là phong bì đựng phiếu phải có chữ ký 1 nhân chứng, hay là phong bì đựng phiếu phải được công chứng (notarized), hay kết hợp các thủ tục xác minh đó. Gian lận bầu cử, kể cả bầu qua thư, rất là hiếm xảy ra. Bầu qua thư đã có từ nhiều thập niên, không phải mới đây, đặc biệt là các chiến binh không trú đóng gần nhà. Bầu qua thư được dân nghèo ưa chuộng vì ngày bầu cử là Thứ Ba đầu tháng 11 trong năm bầu cử, nhiều cử tri vẫn phải đi làm bình thường, và với người đi làm 2 công việc thì không thể nào về phòng phiếu gần nhà để xếp hàng bầu phiếu.. Nhóm 31 tiểu bang trong năm 2020 có luật bắt buộc so sánh chữ ký trên phiếu bầu là: Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Washington và West Virginia. Trong đó có nhiều tiểu bang chiến trường mà Trump thua Biden như Arizona, Georgia, Pennsylvania. Nếu sót chữ ký, hay chữ ký không đúng với chữ ký ghi đăng ký, thì phiếu bầu sẽ bị quăng bỏ. Chi tiết ở đây:---: Mỹ cấm Trung Quốc tấn công lực lượng Philippines ở Biển Đông?: Đúng thế, theo tin RFI hôm 30/7/2021. Bản tin như sau.-- 30/07/2021Tổng thống Philippines đã quyết định duy trì một thỏa thuận quân sự đã ký với Hoa Kỳ - Hiệp Ước về các Lực Lượng Thăm Viếng VFA - quy định sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines. Hai bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và Philippines hôm nay, 30/07/2021 đã loan báo như trên. Quyết định của tổng thống Philippines có thể được coi là kết quả rõ nét nhất trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á vừa kết thúc của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin.

Hãng tin Anh Reuters dẫn lời bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định hủy bỏ thư thông báo chấm dứt thỏa thuận VFA, sau cuộc tiếp xúc vào hôm qua, 29/07, với bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. Ông Lorenzana khẳng định không biết vì sao tổng thống Duterte lại thay đổi hoàn toàn ý kiến như vậy.

Được hai bên ký kết vào năm 1998, VFA đề ra những quy định cho việc luân chuyển hàng ngàn binh sĩ Mỹ đến Philippines để tham gia các cuộc tập trận. Theo Reuters, Hiệp Ước VFA rất quan trọng vì được dùng làm cơ sở cho nhiều thỏa thuận quân sự khác.

Năm 2020, ông Duterte từng tuyên bố sẽ hủy bỏ Hiệp Ước VFA, nhưng sau đó đã gia hạn văn kiện này nhiều lần, lần cuối cùng là vào tháng 6 vừa qua, với việc triển hạn hiệp ước cho đến tháng 12/2021.

Theo quy đinh trong VFA, văn bản này hết hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi một trong hai bên thông báo ý định chấm dứt thỏa thuận.

Do việc Hiệp Ước VFA vẫn có hiệu lực, quyết định hôm qua của tổng thống Philippines không làm thay đổi gì trong thực tế, nhưng đối với phía Mỹ, đây là một động thái quan trọng.

Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Philippines, ông Lloyd Austin giải thích: “Điều này cho phép cả hai nước tiến về phía trước trong ổn định, có thể hoạch định các kế hoạch lâu dài và tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau”.

Theo Reuters, sự hiện diện, dù chỉ là tạm thời của lính Mỹ tại Philippines, quan trọng không chỉ đối với việc phòng thủ của quốc gia Đông Nam Á này, mà cả đối với Mỹ về mặt chiến lược, vào lúc Washington và đồng minh muốn đối phó với một Trung Quốc ngày càng hung hăng trong khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông.

Trong tháng này, Hoa Kỳ đã lặp lại lời cảnh báo Trung Quốc rằng một cuộc tấn công vào các lực lượng Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt một hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines năm 1951.

Washington cũng đã gửi cho Philippines hàng triệu liều vac-xin Covid-19 để giúp chống đại dịch. Chi tiết ở:

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210730-phimippines-hoa-ky-thoa-thuan-quan-su-lloyd-austin

.