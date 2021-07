Xem Tranh Con Quỷ Của Họa Sĩ Naotaka Hiro: Cuộc Chiến Chống Bất An Vì Bạo Động, Kỳ Thị

Bức tranh Không Tên của Naotaka Hiro, năm 2021, acrylic, than chì, bút chì mỡ, bút chì màu trên gỗ, kích thức 42x58x2 in. (nguồn: www.artnews.com

Một con quỷ trừu tượng thống trị bức tranh Không Tên (Untitled), vào năm 2021, một bức tranh acrylic với tranh hỗn hợp trên bảng điều khiển, theo www.artnews.com. Những ngón tay trắng quá dài của nó dường nhưng tan chảy hay dang ra như đôi cánh dọc theo hai mép rìa của họa phẩm được đóng khung chặt chẽ. Phần dưới con quỷ là dấu X chính giữa của các phần phụ như cặp giò bị biến dạng (của nhà nghệ sĩ?) mà nhìn như là một thanh gươm chéo, như một huy hiệu. Những mối tương quan chính thức này gợi nhớ đến bức tranh đau khổ mãnh liệt khác, Figure With Meat của Francis Bacon vào năm 1954, mà trong đó các xương sườn của hai mặt thịt bò ôm lấy vị Giáo Hoàng ngồi; chúng cũng gợi nhớ lại các vạc áo thẳng đứng của chiếc áo giáp của vị tướng Nhật Bản, một chiếc áo khoác ngoài áo giáp. Các vết xước rạch thẳng vào gỗ làm mạnh thêm những mâu thuẫn thị giác này.





Con quỷ có lẽ đã bị tống ra khỏi tiềm thức của Naotaka Hiro. Nhà họa sĩ sinh ở Osaka tại Nhật, có trụ sở tại Los Angeles trước đây đã làm nghề vẽ họa đồ và vẽ tranh để nghiên cứu các khía cạnh của thân thể của ông mà ông không thể thấy – những bộ phận nội tạng, các tiến trình tâm thức – nhưng tác phẩm của ông đã có được tiếng dội tâm lý tối tăm hơn sau khi ông bị lây nhiễm Covid-19 vào năm ngoái. Hiro đã bị trầm cảm không chỉ vì chứng bệnh của ông, mà cũng vì sự gia tăng bạo động chống lại người Á Châu và sự bất an và nổi dậy liên quan đến bầu cử. Tên cuộc triển lãm của ông hiện nay tại The Box ở Los Angeles là “Armor,” gói gém ước muốn của ông để chống lại sự bất an đó qua tự phản ảnh nghệ thuật.





Hiro đã bắt đầu họa phẩm Không Tên bằng việc vẽ với bề mặt treo theo chiều ngang cao trên ông 2 feet. Nằm dưới khung hình với tầm nhìn và cử động của ông bị hạn chế, ông đã áp dụng quy trình tương tự như chủ nghĩa tự động Siêu Thực, tạo ra những bức tranh theo cử chỉ trực giác. Sau đó ông đã điều chỉnh lại tấm hình từ phần trên, thêm các chi tiết được vẽ như váy kim loại để làm sắc nét ảnh hưởng chủ đề và thị giác.





Như Tôn Tử đã nói trong Binh Pháp (The Art of War – Nghệ Thuật Chiến Tranh), “Nếu bạn biết rõ kẻ thù và tự biết mình, thì bạn không cần sợ kết quả của hàng trăm trận chiến.” Các thế lực mà Hiro đang vật lộn rất đáng gờm, đòi hỏi một tính toán xã hội lớn hơn; trong khi đó, những biểu tượng về sự thống khổ riêng tư của nghệ sĩ cho thấy rằng sự nội quan có thể cống hiến một thành trì.