DB gốc Việt Stephanie Murphy cảm ơn cảnh sát chống bạo loạn: quý vị là tuyến bảo vệ cuối cùng - Tổng Thống Thái Anh Văn ghi danh chích ngừa Medigen vaccine do Đài Loan bào chế và sản xuất - SG dự kiến giới nghiêm đêm thêm 1-2 tuần, cho chích ngừa sau 18:00 giờ đêm. Anh tặng VN 415.000 liều vaccine. Cần Thơ đề nghị miễn, giảm tiền điện nước cho dân. - báo W.P. đòi đưa cô Ivanka và chồng (Kushner) v

Trong buổi điều trần đầu tiên của Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021, DB gốc Việt Stephanie Murphy cảm ơn cảnh sát chống bạo loạn: quý vị là tuyến bảo vệ cuối cùng.



.

.

QUẬN CAM (VB - 28/7/2021) -- Các quan chức Việt Nam hãy nên can đảm học theo Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan: xin chích ngừa sau rất nhiều người dân Đài Loan, Tổng Thống Thái Anh Văn hôm Thứ Ba 27/7/2021 mới lên mạng đăng ký xin tiêm vaccine. Và đây là vaccine do chính Đài Loan sản xuất, có tên là Medigen Vaccine, tên tiếng Đài Loan là Cao Đoan Dịch Miêu (高端疫苗), do Medigen Vaccine Biologics Corp. bào chế và sản xuất.

.

Theo Phủ Tổng thống Đài Loan vào ngày 28/7 cho biết, vào chiều hôm 27/7/2021 Tổng thống Thái Anh Văn đã lên mạng hoàn thành đăng ký nguyện vọng tiêm vắc-xin, đợi tới khi nhận được thông báo sẽ đi tiêm. Sau đó Tổng thống cũng đã phát biểu trên Facebook cho biết, bà chọn tiêm vắc-xin Medigen. Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm cũng chứng thực, chỉ cần ủy quyền sử dụng khẩn cấp EUA được thông qua, thì Phó Tổng thống Lại Thanh Đức cũng có ý định ưu tiên tiêm chủng vắc-xin Medigen. Tổng thống cho biết, vắc-xin phải an toàn, hiệu quả, hợp pháp, đạt tiêu chuẩn khoa học thì mới cung cấp để tiêm chủng cho mọi người, bà cũng sẽ tiêm loại vắc-xin này, xin mọi người hãy yên tâm.

.

Bộ Y tế - Phúc Lợi Đài Loan cho biết, thuốc chủng ngừa Medigen an toàn và hiệu quả. Đài Loan hiện đang chích ngừa cho dân 3 loại vaccine khác nhau: AstraZeneca, Moderna, và Medigen.

.

Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 28/7 có 6.559 ca mắc mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 6.555 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (4449), Bình Dương (631), Đồng Nai (271), Đồng Tháp (244), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (120), Trà Vinh (92), Bến Tre (84), Hà Nội (74), Cần Thơ (71), Phú Yên (64), Bà Rịa - Vũng Tàu (56), Đà Nẵng (50), Bình Thuận (32), Tiền Giang (30), Ninh Thuận (25), An Giang (24), Đắk Lắk (13), Sóc Trăng (12), Vĩnh Phúc (12), Quảng Nam (11), Hải Dương (6), Hậu Giang (6), Thái Nguyên (5), Gia Lai (4), Ninh Bình (4), Hà Giang (3), Bình Phước (3), Bình Định (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Tĩnh (2), Cà Mau (2) Đắk Nông (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1) trong đó có 1.184 ca trong cộng đồng.

.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 28/7, Việt Nam có tổng 2.207 ca nhập cảnh và 118.612 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 117.042 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

SG chích ngừa sau 18:00 giờ đêm. TPSG đã quy định người dân sau 18 giờ không được ra đường, song nếu tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trước 18 giờ thì sẽ bị giới hạn. Vì vậy, TPSG sẽ tổ chức tiêm vắc-xin sau 18 giờ.

.

SG kéo dài giới nghiêm đêm thêm 1-2 tuần. TPSG có thể áp dụng các biện pháp như hiện nay thêm 1-2 tuần sau ngày 1-8. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi nhìn nhận như vậy, đồng thời đề nghị người dân TP tiếp tục thực hiện tốt giãn cách xã hội, không đi ra ngoài đường khi không thực sự cần thiết.

.

Anh tặng VN 415.000 liều vaccine. Hôm Thứ Tư 28-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh, Dominic Raab thông báo Vương quốc Anh sẽ trao tặng 415.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho Việt Nam. Khoản hỗ trợ này nằm trong 9 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 mà Anh sẽ bắt đầu chuyển đến các quốc gia trên thế giới trong tuần này. Đây là lô vắc-xin đầu tiên trong số 100 triệu liều mà Vương quốc Anh sẽ tặng trong vòng 1 năm tới, theo cam kết của Thủ tướng Boris Johnson tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Cornwall vào tháng trước, với 30 triệu liều sẽ được chuyển đi trước cuối năm nay.

.

Cần Thơ đề nghị miễn, giảm tiền điện nước cho công nhân và người lao động. UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp điện, nước xem xét miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động. Ngày 28.7, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã có văn bản gửi Công ty Điện lực thành phố (TP), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, các Công ty CP cấp nước, gồm: Cần Thơ 2, Cái Răng, Trà Nóc - Ô Môn, Thốt Nốt và Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ đề nghị hỗ trợ miễn, giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

.

--- Biện Lý Thủ Đô tiếp tục điều tra về hồ sơ ủy ban lễ đăng quang của cựu Tổng Thống Trump đã xài tiền bất hợp pháp hơn 1 triệu đôla hồi năm 2017. Biện Lý đã kiện theo thủ tục dân sự nhắm vào ủy ban trên và Trump Organization, và hồ sơ dân sự này có thể chuyển sang hình sự. Luật sư của Trump Organization xin thương lượng ngoài tòa, nhưng Biện Lý Karl Racine không đồng ý, xin Chánh án José López tiến hành vụ kiện.

.

Biện Lý nói rằng các nhân sự -- trong đó có Donald Trump Jr., Ivanka Trump và vài người khác --- đã chuyển tiền từ ủy ban đăng quang sang cho chi phí thổi phồng cắt cổ ở Trump International Hotel tại Washington, và như thế là tiền từ ủy ban bất vụ lợi chuyển sang lợi tức cá nhân trong gia đình Trump. Biện Lý yêu cầu tòa triệu tập lời khai từ Gentry Beach (bạn của Don Jr.) và cựu nhân viên Trump Organization là Kara Hanley, hai người liên hệ chuyện chuyểnt iền bất hợp pháp này. Tom Barrack, Chủ tịch ủy ban đăng quang, đã bị bắt tuần trước vì bí mật hoạt động cho chính hủ UAE.

.

--- Uy tín của Trump bị sứt mẻ: ủng hộ một ứng cử viên tranh chức Dân Biểu ở Texas, nhưng ứng cử viên này thua phiếu rồi, theo kết quả đếm phiếu đêm Thứ Ba 27/7/2021. Người thắng cử trong cuộc bầu cử đặc biệt này cho ghế Dân Biểu liên bang ở Texas là Jake Ellzey (Cộng Hòa), người thua cuộc là Susan Wright (Cộng Hòa) bất kể Trump ủng hộ và cổ vũ cho Susan Wright.

.

Trong đêm Thứ Hai, chính Trump cũng điện thoại kêu gọi cử tri ở địa hạt gần Dallas hãy bầu cho Susan Wright. Nhưng đếm phiếu đêm Thứ Ba, với tất cả phòng phiếu đã báo cáo, thì Jake Ellzey nắm chắc phần thắng với tỷ lệ 53% phiếu.

.

Kết quả này làm cho những người Cộng Hòa bám theo Trump lạnh mình: có Trump ủng hộ, cũng vẫn thất cử thê thảm. Chiến lược tranh cử của Ellzey vẫn là nghị trình Cộng Hòa, nhưng tránh nhắc tới tên TRump. Ghế Dân Biểu địa hạt 6 Texas bầu đặc biệt hôm Thứ Ba là vì DB Ron Wright (chồng bà Susan Wright) chết hồi tháng 2/2021 vì dịch COVID-19.

.

-- Ban biên tập báo Washington Post viết bài bình luận hôm Thứ Ba, kêu gọi ủy ban điều tra ngày bạo loạn 6/1/2021 hãy gửi trát đòi ra điều trần đối với cô Ivanka Trump, chồng cô là Jared Kushner, và cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows để hỏi về những gì họ biết về bạo loạn 6/1/2021.

.

Báo này viết dân Mỹ cần biết về những gì Trump làm trong ngày bạo loạn trước đó, trong khi và sau trận tấn công tòa nhà Quốc Hội; về cách Trump chuẩn bị bài diễn văn, về khi nào Trump biết là bọn bạo loạn đã tràn vào nhà Quốc Hội. Theo tác phẩm của 2 phóng viên Carol D. Leonnig và Philip Rucker, cô Ivanka Trump đã khuyên giải Trump để xin bố cô bình tĩnh trong ngày bạo loạn, khuyên bố kêu gọi người bạo loạn rút khỏi nhà Quốc Hội, và Trump liên tục từ chối, theo sách này.

.

Báo W.P. cũng yêu cầu ủy ban gọi ra chất vấn nhiều tay chân của Trump trong Quốc Hội, kể cả các Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.), Mo Brooks (CH-Ala.), Jim Jordan (CH-Ohio), và Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (CH-Ala), tất cả những người đó được nói là có nói điện thoại với Trump trong ngày bạo loạn.

.

--- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken gửi email cho toàn bộ nhân viên trong trụ sở Bộ ngoại giao cho biết: Một dấu chữ Vạn kiểu phát xít Đức đã khắc vào một nơi trong 1 thang máy nơi khu vực gần văn phòng đặc sứ chống kỳ thị Do Thái. Dấu chữ Vạn này đã được gỡ bỏ, và điều tra đang tiến hành.

.

Bản thân Blinken có bố dượng là một người Do Thái sống sót từ lò thiêu Holocaust của Đức Quốc Xã. Blinken nhấn mạnh về hiểm họa căm thù người Do Thái. Tổng Thống Biden dự kiến sẽ bổ nhiệm một người giữ chức đặc sứ toàn cầu về chống hiện tượng căm thù người Do Thái.

.

--- Trung Tâm Phòng Chống Bệnh CDC hôm Thứ Ba khuyến cáo rằng tất cả học sinh từ mẫu giáo cho tới hết lớp 12 nên mang khẩu trang khi trở lại trường niên học tới. Khuyến cáo này áp dụng cả các học sinh đã chích ngừa.

.

Mới tuần trước, Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) cũng khuyến cáo rằng trẻ em 2 tuổi trở lên nên mang khẩu trang khi vào trường học. Hiện nay trẻ em từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện được chích ngừa chống Covid-19. Hiện có hơn 163 triệu người Mỹ đã chích ngừa đầy đủ.

.

--- Vương quốc Bhutan trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn đã chích ngừa đầy đủ 90% trong khối dân số người thành niên chỉ trong vòng 7 ngày, theo Bộ Y Tế Bhutan hôm Thứ Ba. Bhutan nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, có dân số 800,000 người, bắt đầu chích mũi thứ 2 từ ngày 20/7/2021 trong đợt vận động chích ngừa mà cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc gọi là "chiến dịch chích ngừa nhanh thần tốc trong đại dịch."

.

Hồi tháng 4/2021, Bhutan cho biết đã chích ngừa mũi thứ nhất cho cùng tỷ lệ người thành niên đủ điều kiện trong chưa tới 2 tuần lễ sau khi Ấn Độ tặng 550,000 liều thuốc AstraZeneca. Thế rồi nhiều tháng chờ, sau khi Ấn Độ ngừng xuất cảng thuóc chích ngừa vì dịch lây lan nhanh chóng ở Ấn Độ. Thế rồi tuần qua, Bhutan được Mỹ tặng nửa triệu liều thuốc Moderna qua chương trình LHQ có tên là COVAX. Thế là chích ngay, thần tốc.

.

--- Một người gốc Việt ở thị trấn Windsor, Canada, đã trúng số $500,000 qua xổ số Maxmillions của Canada có tên là Lotto MAX xổ ngày 22/6/2021. Xuan Nguyen, 59 tuổi, làm nghề sửa đệm, đã nhận lãnh giải này. Nguyen cho biết ông mua tấm vé số may mắn ở một tiệm tạp hóa 7-Eleven tại Windsor.

.

Nguyen nói ông thường xuyên mua vé số. Bây giờ không có kế hoạch lớn này để xài tiền, sẽ đưa tiền vào tài khoản trong ngân hàng, và rồi khi có dịp thì về thăm bà chị tại Việt Nam.

.

--- Nếu bạn là cư dân quận King County ở tiểu bang Washington thì xin nhắc: tuần này đã bắt đầu bầu phiếu sớm. Ngày bầu cử chính thức là 3/8/2021, tức là Thứ Ba tuần sau. Có gần 650 ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ. Trong đó, hơn 200 ứng cử viên là có tên trong bầu cử sơ bộ, khi tranh cử chức vụ đó có 3 hay nhiều hơn ứng viên cho cùng 1 ghế dân cử.

.

Nổi bật trong các ứng viên là Joe Nguyen, 37 tuổi, Dân Chủ, tranh chức Tổng Giám Đốc Quận King (King County Executive), hiện là đương nhiệm Thượng nghị sĩ tiểu bang và làm toàn thời ở Microsoft, cư ngụ ở West Seattle, có vợ là giáo viên ở học khu Highline Public School District và 3 con nhỏ.

.

.

Chương trình làm việc của Joe Nguyen rất nhiều, có thể đọc ở đây:

https://meetjoenguyen.com/

.

--- Một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã bị tuyên xử có tội khủng bố và gây bạo loạn ly khai. Tong Ying-kit, 24 tuổi, là nhà hoạt động dân chủ đầu tiên bị kêu án theo luật an ninh quốc gia của Hong Kong. Phiên xử dài 15 ngày, kết thúc hôm Thứ Ba.

.

Tong bị cáo buộc lái xe gắn máy, phóng vào đám đông cảnh sát dã chiến trong khi anh cầm lá cờ với khẩu hiệu "Hãy giải phóng Hong King. Cách mạng của thời đại chúng ta." Dự kiến phiên tòa sắp tới sẽ nghe lý luận của luật sư xin giảm án, vào Thứ Năm. Và phiên tòa chung kết sẽ được chọn ngày sau. Án này tối đa là chung thân.

.

--- Trưởng ban báo chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Ba nói rằng chính phủ chưa thấy dấu hiệu ảnh hưởng kinh tế từ biến chủng Delta của siêu vi khuẩn COVID-19. Các cố vấn kinh tế Bạch Ốc đã nghiên cứu các trường hợp, và chưa thấy cần đột ngột thay đổi các chương trình kinh tế để chống dịch.

.

Psaki nói dự kiến phần nhiều ảnh hưởng kinh tế sẽ có trong các cộng đồng có tỷ lệ chích ngừa thấp, nhưng nhìn toàn cảnh sẽ không có chuyện trở ngược đồng hồ về tháng 3/2020 hay ngay cả 6 tháng trước đây.

.

--- Trái ngược với nhiều tin vịt loan truyền trên mạng xã hội. Sự thật từ các nghiên cứu mở ở đại học University of Miami cho thấy thuốc chích ngừa không gây ra rối loạn chức năng tình dục, cũng như không làm quý ông tuyệt sản.

.

Ngược lại, nghiên cứu này từ nhóm nghiên cứu Reproductive Urology Program at the University of Miami's Miller School of Medicine, sau khi mổ tinh hoàn từ 6 người đàn ông chết vì dịch COVID-19 thấy rằng: siêu vi coronavirus xuất hiện trong 1 người đàn ông, thấy giảm lượng tinh trùng nơi 3 người đàn ông.

.

Một bệnh nhân khác, sống sót được, lấy biopsys khoảng 3 tháng sau lần đầu nhiễm dương tính, cho thấy siêu vi vẫn còn trong tinh hoàn ông này. Nhóm nghiên cứu cũng thấy ảnh hưởng COVID-19 vào dương vật sau khi phân tích mô bắp thịt 2 người đàn ông khoảng 7 tới 9 tháng sau khi nhiễm dương tính: cả 2 đều suy yếu chức năng có lẽ vì lây nhiễm làm giảm lượng máu bơm vào dương vật. Tính ra khoảng 20% đàn ông dính siêu vi khuẩn sẽ suy yếu chức năng sản xuất tinh trùng.

.

Nhóm này cũng nghiên cứu về 45 người đàn ông có chích ngừa cho thấy thuốc chủng Pfizer và Moderna mRNA an toàn cho hệ thống sinh con của quý ông, giữ được bình thường chức năng truyền giống.

.

--- Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ-Fla.), một thành viên trong ủy ban điều tra bạo loạn, hôm Thứ Ba đã cảm ơn các cảnh sát đã bảo vệ tòa nhà Quốc Hội, nói "quý vị là tuyến bảo vệ cuối cùng của chúng tôi." DB Murphy đã chiếu một đoạn video cho thấy cảnh sát Daniel Hodges bị đè bẹp nơi cửa vào khi cảnh sát này tìm cách đẩy ngược người bạo loạn ra.

.

DB Murphy nói rằng hành động can đảm của cảnh sát đã ảnh hưởng sâu sắc tới bà. DB Murphy kể lúc đó bà đang ở trong 1 văn phòng nhỏ cùng với DB Katherine Clark (Dạn Chủ-Mass.) “chỉ khoảng 40 bước là tới” nơi cảnh sát Hodges đang chống cự bọn bạo loạn ở hành lang Lower West Terrace khoảng 3 p.m. ngày 6/1/2021. Bà nói bà nghe các cảnh sát vật nhau với người bạo loạn.

.

DB Murphy kể rằng từ văn phòng đó, bà nghe các cảnh sát trong khi chống cự bọn bạo loạn đã hô hào lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hô các chỉ thị về một tuyến phòng thủ nơi cuối hành lang. Bà kể, "Và rồi, tôi nghe có tiếng ai ho, thở rất khó khăn, nhưng tôi nhìn ra quý vị và nghe quý vị xông lên trở lại để ngăn cản bạo loạn.

.

DB Murphy nói trực tiếp với 2 cảnh sát Michael Fanone và Aquilino Gonell, những người nói rằng họ thấy họ là tuyến phòng thủ cuối cùng: "Tôi biết, thưa trung sĩ Gonell và cảnh sát Hodges, cả 2 ông đều nói đã không nhận ra các phần khác trong tòa nhà Quốc Hội đã bị bạo loạn xông vào, nhưng 2 ông tự thấy là tuyến phòng thủ cuối cùng. Vâng, tôi nói rằng 2 ông là tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng tôi."

.

Dân Biểu gốc Việt này (bà Stephanie Murphy có tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung) nói với Hodges rằng việc ông chống cự đã giúp có đủ thời gian đề bà và DB Rice thoát ra khỏi văn phòng, nói rằng bà "run rẩy khi nghĩ" về những gì đã xảy ra. Murphy nói với Hodges rằng lý do bà còn sống để gặp các con bởi vì nhờ "sự can đàm mà ông và các cảnh sát đồng sự biểu lộ hôm đó. Do vậy, đây là lời cảm ơn rất chân thành tới quý ông."

.

Bài nói chuyện và cảm ơn cảnh sát của DB Murphy còn dài, có thể nghe qua video 12 phút này:

.

--- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ quyết định không nới hạn đặc quyền hành chánh đối với các viên chức Bộ Tư Pháp, những người sẽ ra điều trần trước ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021, theot in CNN. Việc ngưng áp dụng đặc quyền hành chánh sẽ cho phép một số nhân chứng -- trong đó có quyền Bộ TRưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen (của chính phủ Trump) ra khai về những gì họ nghe và thấy từ phía Trump sau khi Trump thất cử 2020, đặc biệt là đối với việc Trump bịa đặt về "gian lận bầu cử."

.

Lúc đó, có tin là Trump muốn thay thế Rosen bằng một người có thể sẽ tận lực ủng hộ lời Trump bịa đặt về "gian lận bầu cử" -- bất kể Bộ Trường Tư Pháp Bill Barr đã nói rằng không có gian lận gì hết rồi từ chức, để Rosen lên tạm quyền. Quyết định của Bộ Tư Pháp không ảnh hưởng nhân sự ở các bộ khác. Đặc quyền hành chánh do Trump đưa ra là để giữ im lặng, không cho các viên chức nói gì.

.

--- HỎI 1 : Có phải Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi không cho Vệ Binh tới cứu ngày 6/1/2021?

.

ĐÁP 1 : Không phải bà Pelosi, vì chỉ huy trực tiếp Vệ Binh Thủ Đô là TT Trump. Cộng Hòa gần đây tung tin vịt rằng hàng phòng thủ tòa nhà Quốc Hội mong manh là do lỗi DB Pelosi. Thực ra không phải, đây chỉ là chiến thuật vu khống của Cộng Hòa, muốn che giấu những liên hệ của họ trong vụ bạo loạn 6/1/2021. Dân Biểu lãnh đạo Cộng Hòa Kevin McCarthy cũng phóng tweet và lên đài Fox News nêu câu hỏi: Tại sao tòa nhà Quốc Hội không phòng thủ kỹ, tại sao không có Vệ Binh hôm đó, và tương tự.



. Sự thực là, Pelosi không hề ngăn cản Vệ Binh tới, và Pelosi không trực tiếp kiểm soát Vệ Binh.

Jane L. Campbell, Chủ tịch hội nghiên cứu sử U.S. Capitol Historical Society, nói với CNN: “Chủ tịch Hạ Viện không chỉ huy an ninh tòa nhà Quốc Hội Mỹ, cũng không chỉ huy Hội Đồng Cảnh Sát Capitol."

. Vệ Binh tại thủ đô Washington, D.C., dưới quyền trực tiếp của Tổng Thống Mỹ. Không phải Chủ Tịch Hạ Viện (DB Pelosi), cũng không phải lãnh đạo Thượng Viện (TNS Mitch McConnell), có quyền gì kiểm soát Vệ Binh. Vệ Binh Thủ Đô có hơn 2,700 chiến binh và phi công có căn cứ trong 3 nơi: thủ đô D.C., tiểu bang Maryland, tiểu bang Virginia. Vệ Binh Thủ Đô là đơn vị Vệ Binh duy nhất (trong Vệ Binh của 54 tiểu bang và vùng lãnh thổ) báo cáo trực tiếp tới Tổng Thống (Lúc đó là Trump).

. Hội Đồng Cảnh Sát Capitol (Capitol Police Board), cơ quan chỉ huy cảnh sát Capitol Police, đã không yêu cầu Vệ Binh giúp, khi bạo loạn ngày 6/1/2021.

. Viên chức phụ trách bảo vệ Hạ Viện là "House sergeant-at-arms" là trực tiếp dưới quyền bà Pelosi. Không có dấu hiệu Pelosi ngăn cản viên chức này kêu gọi Vệ Binh giúp.

. Viên chức phụ trách bảo vệ Thượng Viện là "Senate sergeant-at-arms" là trực tiếp dưới quyền lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện, TNS Mitch McConnell. Không có dâu hiệu McConnell ngăn cản viên chức này kêu gọi Vệ Binh giúp.

. Drew Hammill, phát ngôn nhân của Pelosi, đưa ra bản văn trả lời luận điệu Cộng Hòa: "Chủ tịch Hạ Viện tin rằng các viên chức an ninh sẽ có quyềt định về an ninh. Trong buổi chiều 6/1/2021, Chủ tịch hạ Viện [Pelosi] tức khắc ủng hộ việc đưa Vệ Binh tới cứu khi bà được báo cáo về tình hình lúc đó. Các lời điều trần công khai xác nhận sự kiện rằng Chủ Tịch Hạ Viện không biết về yêu cầu nào về việc động binh trước đó."

. Thị Trưởng thủ đô Washington D.C. là Muriel Bowser cũng xin Vệ Binh tới cứu khi thấy bạo loạn 6/1/2021 tràn vào khuôn viên Quốc Hội, nhưng lời xin quân cứu đã bị Bộ Quốc Phòng (Pentagon) từ chối, không phải bà Pelosi.

. Vào tháng 3/2021, Thiếu Tướng William Walker, Tư Lệnh Vệ Binh Thủ Đô, khai trước 1 tiểu ban Hạ Viện rằng ông chuyển lời yêu cầu từ Cảnh Sát Capitol xin quân đội cứu khoảng 2 p.m. hôm 6/1/2021 nhưng sau 5 p.m. yêu cầu đó mới được Bộ Quốc Phòng trả lời chấp thuận. Và 18 phút sau thì lính mới tới vì chở bằng xe buýt. Tại sao trễ nhiều giờ thì đành phải chờ điều tra. Chi tiết:

.

--- HỎI 2 : Sài Gòn vỡ trận trước làn sóng COVID-2?

.

ĐÁP 2 : Có lẽ thế, theo 1 bản tin ở VOA.

.

Ông Đoàn Ngọc Hải nêu ca tử vong vì không được cấp cứu, y tế Tp.HCM vỡ trận?

VOA Tiếng Việt -- 27/07/2021

Ông Đoàn Ngọc Hải nêu một ca tử vong vì không được cấp cứu hôm 27/7 ở Tp.HCM.



Ông Đoàn Ngọc Hải, một cựu quan chức trong bộ máy công quyền thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động mạnh trên mạng xã hội từ chiều 27/7 khi phản ánh đến lãnh đạo đương nhiệm của thành phố về một ca tử vong tại nhà giữa đại dịch COVID-19, mà theo lời ông Hải là do không được cấp cứu.





Từng là Phó Chủ tịch Quận 1, từ tháng 9/2020, ông Hải lái xe cứu thương tư nhân, giúp đỡ mọi người trên tinh thần thiện nguyện, nhận được nhiều lời ca ngợi và sự ủng hộ từ người dân cả nước. Trang Facebook cá nhân của ông có tới hơn 244.000 người theo dõi.

Bài đăng của ông Hải - đang thu hút sự chú ý của dư luận - xuất hiện trên Facebook hồi 4h12 chiều, trong đó, ông cho biết vừa chứng kiến một phụ nữ 54 tuổi bị sốt và khó thở ngụ tại Phường 6 Quận 3 đã qua đời sau khi chờ đợi hàng giờ từ sáng nhưng không có đơn vị y tế nào đến cứu.

Không có thông tin nào trong bài cho biết liệu người phụ nữ có dương tính với COVID-19 hay không.





Vị cựu quan chức Quận 1 nêu rõ từ đầu rằng thông điệp của ông được gửi đến ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Tp.HCM.

Sau khi mô tả vụ việc, ông Hải cho biết tâm tư: “Một điều tôi rất trăn trở là các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa họ đi bệnh viện từ lúc sáng nay mặc dù họ đã kêu gào trong điện thoại trước mặt tôi”. Ông Hải cũng bày tỏ mong muốn rằng Bí thư Nên “chỉ đạo gấp”.





Theo bài đăng của ông Hải, người phụ nữ 54 tuổi vừa qua đời là em ruột của kiến trúc sư tài năng Ngô Viết Nam Sơn, người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đô thị của Tp.HCM.

Hơn 8.000 người đã lan truyền bài viết của ông Hải. Trong số hơn 6.000 lời bình luận dưới bài này, nhiều người cho biết tình hình phòng, chống dịch COVID-19 ở Tp.HCM đang hết sức căng thẳng, thực tế còn khốc liệt hơn nhiều so với trường hợp ông Hải nêu ra, thậm chí có người cho rằng bộ máy y tế của thành phố đã “quá tải”, “vỡ trận”.





Trong 3 tháng trở lại đây, Tp.HCM là tâm dịch của Việt Nam với số ca dương tính và ca tử vong luôn chiếm đa số trong con số thống kê của cả nước.

Thông tin cập nhật của chính phủ Việt Nam cho thấy chỉ từ 6h sáng đến 7h tối ngày 27/7, cả nước có thêm 5.149 ca nhiễm, trong đó Tp.HCM có tới 4.469 ca. Tổng số ca dương tính của cả nước trong hơn 1 năm rưỡi qua là 114.260 ca.

Trước đó, như VOA đã đưa tin, trong số 154 ca tử vong được Bộ Y tế thống kê trên toàn Việt Nam vào sáng 26/7, chiếm đại đa số là các ca ở Tp.HCM, gồm 129 người. Từ đầu đại dịch đến nay, 524 người đã thiệt mạng vì COVID-19 ở trong nước.

VOA cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM, và với Sở Y tế thành phố để kiểm chứng thông tin cho rằng ngành y tế ở đây đã “vỡ trận”, nhưng không có hồi đáp.





Ở cấp địa phương, ông Đỗ Mạnh Phú, Trưởng trạm y tế Phường 7 Quận Phú Nhuận, nói với VOA rằng ông không có bình luận gì về thông tin do ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải lên mạng xã hội.





Ông Phú cho biết tuy Tp.HCM đang là tâm dịch những tình hình tại địa phương của ông “vẫn ổn”.

Đưa ra quan sát của ông về việc người dân địa phương đang ứng phó với đại dịch ra sao, vị trưởng trạm y tế Phường 7 Quận Phú Nhuận nói:

“Người dân mình cũng ý thức được về chuyện phòng chống dịch vì đợt dịch bùng phát lần này có mức độ lây lan rất nhanh nên ai cũng ý thức, cũng chấp hành chỉ thị của nhà nước, không ra đường, không tụ tập, sau 18h không ra khỏi nhà nữa cho đến 6h sáng”.





Chính quyền Tp.HCM, đô thị lớn nhất và cũng là trung tâm kinh tế quan trọng nhất Việt Nam, thi hành lệnh cấm người dân không ra đường kể từ ngày 26/7, trong khung giờ từ 6h tối hàng ngày đến 6 giờ sáng hôm sau.

Theo lệnh cấm này, tất cả hoạt động trên thành phố tạm dừng trừ trường hợp cấp cứu hoặc để phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh.

Chính quyền nói họ “sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, những trường hợp chống đối có thể áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính. Đồng thời, điều tra, khởi tố các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Ông Đỗ Mạnh Phú, Trưởng trạm y tế Phường 7 Quận Phú Nhuận, nói với VOA rằng cá nhân ông nhận thấy... Xin xem tiếp:

https://www.voatiengviet.com/a/ong-doan-ngoc-hai-neu-ca-tu-vong-vi-khong-duoc-cap-cuu-y-te-tphcm-vo-tran/5980656.html

.

QUẬN 3 TRẢ LỜI: CHƯA VỠ TRẬN

(Sau đây là thông tin bổ túc: Quận 3 trả lời ông Đoàn Ngọc Hải. Ghi theo báo Người Lao Động).



Phản hồi thông tin trên, Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu cho biết bà Châu mất do viêm phổi cấp, hoàn toàn không liên quan đến bệnh Covid-19. Kết quả xét nghiệm của bà Châu là âm tính với Covid-19, người nhà bà Châu cũng âm tính với Covid-19. Địa phương để cho gia đình lo hậu sự, quàn tại tư gia.





Đối với thông tin cho rằng địa phương nhận được cuộc gọi kêu cứu từ gia đình mà không đến đưa đi bệnh viện cấp cứu, Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu cho hay phường nhận được cuộc gọi của gia đình vào lúc 15 giờ 36 và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà bà Châu lúc 15 giờ 45.

"Lúc lực lượng y tế phường đến nơi thì bà Châu đã qua đời. Vì vậy thông tin trên Facebook ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh là không chính xác" - Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu khẳng định.





Về phía gia đình bà Châu cho hay bà bị mệt từ sáng 27-7, gia đình đã gọi đến trung tâm cấp cứu, nhiều bệnh viện, y tế phường và quận nhưng nơi thì không bắt máy, có một số nơi hứa đến nhưng không đến.

Đến trưa thì người nhà mới gọi nhờ ông Đoàn Ngọc Hải vì ông có xe chở bệnh nhân cấp cứu làm từ thiện. Tuy nhiên, do người bệnh không có xét nghiệm âm tính Covid-19 nên không đưa đi bệnh viện cấp cứu được. Theo thông tin từ gia đình thì bà Châu bị viêm phổi cấp, âm tính với Covid-19.

.

Độc giả có 2 lựa chọn: hoặc tin sự kiện như ông Đoàn Ngọc Hải kể, hoặc tin lời quan chức quận 3.

.

.