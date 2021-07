Trịnh Y Thư Ra Mắt Tác Phẩm: Tập sách Cái cười & Sự lãng quên

Jared Kushner, con rể cựu Tổng Thống President Donald Trump và là cựu cố vấn Bạch Ốc, đã gây lộn dữ dội với Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) Ronna McDaniel trước ngày bầu cử 2020, theo cuốn sách mới nhan đề "Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost" (Nói Thẳng, Chúng Ta Đã Thắng Bầu Cử Này: Chuyện Bên Trong vì sao Trump Thua) của phóng viên Wall Street Journal là Michael Bender.