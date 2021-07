Báo AppleInsider: công nhân Bắc Ninh, Bắc Giang, TPSG ăn ngủ ngay ở nhà máy để chống dịch COVID-19. SG lây tăng vọt, phải giãn cách toàn diện, lên kế hoạch 12.000 giường điều trị COVID. (Photo: AppleInsider)

.

- Virginia: Fi Duong (gốc Việt?) bị truy tố 4 tội liên hệ bạo loạn 6/1/2021 và lập tổ do thám

- Lindell (TQT MyPillow): ngày 13/8/2021, Trump sẽ chính thức đăng quang và vào lại Bạch Ốc

- báo Mỹ: công nhân Bắc Ninh, Bắc Giang, TPSG ăn ngủ ngay ở nhà máy để chống dịch COVID-19

- SG lây tăng vọt, phải giãn cách toàn diện, lên kế hoạch 12.000 giường điều trị COVID. Thêm 97.110 liều vaccine tới VN. Long An giãn cách toàn tỉnh.

- phóng viên NYT: Trump tin "kết quả kiểm toán" sẽ buộc Tòa Tối Cao xét lại để Trump vào lại Bạch Ốc

- DB Mo Brooks khai ở tòa: vô tội vì theo lời Trump mời, ra đọc diễn văn trước giờ bạo loạn 6/1/2021

- Kushner (rể Trump) gây lộn với Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa: Tôi không bận tâm *chửi thề* về tương lai Cộng Hòa

- đa số dân Missouri: từ chối chích ngừa để làm cho Biden không đạt nổi mục tiêu

- Trump sẽ nộp đơn kiện 2 mạng xã hội Twitter và Facebook vì đã cấm cửa Trump

- Thăm Châu Âu, Trump nói với Chánh văn phòng Bạch Ốc Kelly năm 2018: Hitller đã làm nhiều việc tốt

- Gallup: 59.2% dân Mỹ tự xem là đời sống 'tăng vọt' hài lòng; 3.4% tự xem còn hoàn cảnh đau khổ

- Quận Cam 70% đã chích, nhưng chưa miễn dịch cộng đồng, cần 82% dân đã chích mới đủ miễn dịch

- ông nha sĩ bạn thân của Trump bị truy tố sờ mó nữ bệnh nhân, thú tội và xin lỗi qua phone bị ghi âm

- Phó Thủ Tướng Nhật: Mỹ-Nhật cần bảo vệ Đài Loan, nếu TQ đánh; TQ phản đối: Đài Loan là của TQ

- HỎI 1: Có phải 'LOL' có nghĩa là ‘Lucifer our Lord’ (Quỷ Lucifer là Vua của chúng ta) mà người đạo quỷ Satanists kết thúc bài kinh bằng câu ‘Lucifer our Lord’? ĐÁP 1: Không phải.

- HỎI 2: Các Nhóm Nhân quyền ở Campuchia có bỏ mặc người Việt Nam? ĐÁP 2: Đó là câu hỏi nêu lên từ Báo Tiếng Dân

.

QUẬN CAM (VB-7/7/2021) --- Jared Kushner, con rể cựu Tổng Thống President Donald Trump và là cựu cố vấn Bạch Ốc, đã gây lộn dữ dội với Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc (RNC) Ronna McDaniel trước ngày bầu cử 2020, theo cuốn sách mới nhan đề "Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost" (Nói Thẳng, Chúng Ta Đã Thắng Bầu Cử Này: Chuyện Bên Trong vì sao Trump Thua) của phóng viên Wall Street Journal là Michael Bender.

.

Kushner nói với McDaniel nơi hành lang khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington, DC rằng, "Tôi không bận tâm *chửi thề* gì về tương lai Đảng Cộng Hòa." Hồi năm 2020, RNC không chỉ là cánh tay nối dài của ban vận động của Trump, và Ronna là một trong những cố vấn gần nhất của Trump. RNC trả lương cho nhân viên ban vận động của Trump, trả chi phí cho các giám đốc ban vận động cấp tiểu bang, trả ngay cả tiền thuê văn phòng của ban vận động.

.

--- Bản thăm dò Gallup's Live Evaluation Index mới phổ biến cho thấy dân Mỹ hài lòng với đồng sống tăng cao kỷ lục trong tháng 6/2021 sau một năm gian nan vì đại dịch.

. 59.2% tự xem là đời sống 'tăng vọt';

. 3.4% tự xem là trong hoàn cảnh đau khổ.

. 38% nói rằng căng thẳng và lo âu "còn hôm qua tràn đầy".

.

--- Quận Cam đã đạt dấu mốc chích ngừa 70% ít nhất 1 liều thuốc ngừa COVID-19 cho cư dân 18 tuổi trở lên trong tuần qua, nhưng không tự xem là đã miễnd ịch cộng đồng vì biến chủng Delta đang lây tràn ngập ở California, và đặc biệt là ở quận Los Angeles, giáp biên Quận Cam.

.

Quận Cam có gần 700,000 trẻ em vị thành niên, với 65% trong đó dưới 12 tuổi và do vậy chưa được chích ngừa thuốc Pfizer-BioNTech. Để đạt ngưỡng 70% chích ngừa, cần phải có gấn 82% cư dân Quận Cam trên 12 tuổi sẽ phải chích ngừa hay đã có kháng thể trong cơ thể sau khi hồi phục bệnh.

.

--- Siêu vi coronavirus đang lây dữ dội ở Missouri, nơi chưa tới 1/4 cư dân đã chích đầy đủ, và là nơi tất cả các quận (chỉ trừ 3 quận) đã ủng hộ Trump trong bầu cử 2020. Người ủng hộ Trump phần lớn nghi ngờ thuốc chích ngừa. Jennifer Davis, 41 tuổi, ủng hộ Trump từ thị trấn Springfield, nói với Bloomberg rằng thuốc ngừa chưa nghiên cứu đủ, và cô tin hệ miễn nhiễm của cô, và nếu phải chết thì chịu.

.

Nhiều người việc từ chối chích ngừa như bày tỏ lòng trung thành với Trump. Marc Johnson, một trong các nhà khoa học chuyên ngành về nước thải tại đại học y khoa University of Missouri School of Medicine, nói với đài KMIZ-TV rằng các chuyêng ia y tế lo ngại vì biến chủng delta đang lây thần tốc.

.

Nhiều người vẫn còn tin rằng thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine, loại thuốc Trump từng ca ngợi chống được COVID-19, sẽ chữa được siêu vị nếu họ bị lây nhiễm. Nhưng Craig McCoy, chủ tịch các cộng đồng Mercy Springfield Communities, nói rằng có nhiều người nói rằng "chính phủ Biden đã định ra chỉ tiêu chích ngừa, thì chúng ta không chích để bảo đảm họ không đạt mục đích đó."

.

--- Một cuốn sách sắp phát hành của Michael Bender, phóng viên Wall Street Journal, ghi rằng Trump từng có lời nồng nhiệt ca ngợi lãnht ụ phát xít Adolf Hitler. Sách có nhan đề "Frankly, We Did Win This Election" ghi lời Chánh văn phòng của Trump là John Kelly trong chuyến đi 2018 thăm Châu Âu để kỷ niệm 100 năm kết thúc Đệ Nhất Thế Chiến.

.

Khi Kelly nói với Trump về lược sử cuộc chiến, và cả những tàn bạo của Hitller, thì Trump trả lời: "Nhưng Hitller đã làm nhiều việc tốt." Bấy giờ Kelly mới nói với Trump: "Đừng bao giờ nói lời ủng hộ Hitler. Ông chớ làm thế." Về sau, Trump chối không khen ngợi như thế.

.

--- Theo báo AppleInsider, trong nỗ lực giữ vị trí nguồn cung cấp thiết bị cho thế giới, công nhân Việt Nam bắt đầu ngủ trên sàn nhà máy, hy vọng giảm lây lan siêu vi COVID và sẽ cho các nhà máy tiếp tục mở cửa hoạt động, sau một thời gian đóng cửa nhà máy để giãn cách chống dịch.

.

Tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, khoảng 150,000 công nhân tạm thời sống tại chỗ, trong khu công nghiệp, để giảm lây nhiễm. Tại Thành phố Sài Gòn, khoảng 2 tá công ty đang giữ 25,000 lưu ngụ ngay tại chỗ. Chính phủ VN đã yêu cầu hãng Samsung và các hãng hợp đồng của Apple tìm thuốc chích ngừa cho công nhân.

Công nhân Việt Nam ngủ trong cơ xưởng. (Photo: AppleInsider)

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 07/7, Việt Nam ghi nhận 1.007 ca mắc mới: + 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (8 ), An Giang (1), Quảng Bình (1).//+ 997 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (766), Bình Dương (60), Khánh Hòa (41), Vĩnh Long (24), Long An (19), Tiền Giang (18), Phú Yên (14), Quảng Ngãi (13), Bắc Ninh (6), Bắc Giang (5), Vĩnh Phúc (5), Hưng Yên (5), Đồng Tháp (5), Trà Vinh (3), Hà Nội (3), Đồng Nai (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Nghệ An (2), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), Đắk Lắk (1), Thanh Hóa (1); trong đó 968 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

Tính đến 19h30 ngày 07/7: Việt Nam có tổng cộng 21.180 ca ghi nhận trong nước và 1.891 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 19.610 ca, trong đó có 5.753 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

SG giãn cách toàn diện. TP.SG sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9-7, thời gian áp dụng 15 ngày. Người dân vẫn có thể ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết: mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ. SG cũng tạm ngưng hoạt động các loại hình vận tải công cộng, xe hai bánh kết nối công nghệ với hành khách, xe ôm. Yêu cầu người dân không cần tích trữ hàng hóa, không tập trung đông người tại siêu thị, chợ truyền thống.

.

SG lên kế hoạch 12.000 giường điều trị COVID-19. Theo tin từ Sở Y tế TP.HCM, thực hiện kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 với kịch bản 10.000 và 15.000 ca mắc trên địa bàn thành phố, bên cạnh 5.000 giường của các bệnh viện được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận và điều trị COVID-19, 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với tổng quy mô 12.000 giường đã đi vào hoạt động.

.

Long An giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8-7, theo chỉ thị 16 tại TP Tân An và 4 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đều tạm dừng. Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát chỉ được phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ, đảm bảo khoảng cách tối thiểu và các quy định phòng chống dịch.

.

Vaccine tới thêm. Sáng 7/7, chính phủ VN đã tiếp nhận 97.110 liều vaccine Covid-19 Comirnaty của Pfizer/BioNtech tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNtech cho Việt Nam trong năm 2021.

.

--- Phó Thủ Tướng Nhật Bản Taro Aso nói rằng Nhật cần phải cùng với Mỹ bảo vệ Đài Loan nếu Đài Loan bị xâm chiếm, theo bản tin Kyodo hôm Thứ Hai. Do vậy, Trung Quốc nổi giận, vì TQ xem Đài Loan như một tỉnh nhà và chưa bao giờ loại bỏ giải pháp vũ lực tấn chiếm để thống nhất Đài Loan về "quê mẹ" Hoa Lục.

.

Aso nói trong tiệc gây quỹ tổ chức bởi một dân cử bạn trong Đảng Dân Chủ Cấp Tiến, rằng nếu chuyện gì lớn lao xảy ra ở Đài Loan thì Nhật Bản có thể rơi vào tình thế sinh tử, bị đe dọa sống còn. Aso nói, "Chúng ta cần phải nghĩ kỹ rằng Okinawa có thể bị xâm chiếm kế tiếp."

.

Phát ngôn nhân Ngoại giao TQ Zhao Lijian nói hôm Thứ Ba rằng tuyên bố của Aso "gây hại cho nền tảng chính trị của quan hệ Nhật-TQ" và TQ "quyết tâm chống đối như thế. Không ai nên đánh giá thấp quyết tâm, ý chí vững chắc và năng lực của nhân dân TQ để bảo vệ chủ quyền đất nước."

.

--- Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow, tuyên bố rằng ngày 13/8/2021 sẽ là ngày cựu Tổng Thống Donald Trump chính thức đăng quang và vào Bạch Ốc. Trong nhiều tháng, Lindell hứa rằng Trump sẽ nhậm chức Tổng Thống trở lại vào tháng 8, nhưng bây giờ mới nói ngày cụ thể.

.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm cuối tuần, Lindell tiết lộ ngày 13/6/2021 Trump lên ngôi. Lindell nói với Brannon Howse rằng vào buổi sáng ngày 13/8/2021, chuyện Trump lên ngôi sẽ là đề tài nói chuyện của khắp thế giới.

.

--- Maggie Haberman, phóng viên báo New York Times, hôm Thứ Ba nói trên CNN rằng cựu Tổng Thống Donald Trump vẫn đang bị ám ảnh về viễn ảnh "đăng quang trở lại" vào ghế Tổng Thống, mặc dù phóng viên này không biết giải thích vì sao Trump tin như thế.

.

Cô Haberman nói rằng Trump tập trung vào những "cuộc kiểm toán" mà những người ủng hộ Trump đang thực hiện ở vài tiểu bang chiến trường. Một khi các kết quả của những "cuộc kiểm toán" được phổ biến, phóng viên Haberman nói, Trump tin rằng Hoa Kỳ sẽ mời Trump vào lại Bạch Ốc. Haberman nói rằng Trump mơ hồ tin rằng các "kết quả kiểm toán" sẽ buộc Tòa Tối Cao xét lại để đưa Trump về dinh trở lại.

Video dài 7:33 phút về chuyện Trump mơ mộng:

https://youtu.be/giJBeH5W2jg

.

--- Báo Washington Post hôm Thứ Ba loan tin rằng một bạn thân và là người thường xuyên đi chơi golf với Trump đã bị bắt. Albert Hazzouri Jr., 65 tuổi, một nha sĩ từng dùng quan hệ với Trump để vận động cho luật về nha khoa, bị bắt tuần trước, chính thức bị truy tố với tội tấn công "kém đạo đức."

.

Theo hồ sơ tòa, Hazzouri bị truy tố vì thò tay sờ mó một nữ bệnh nhân sau khi cô này làm răng, theo bản tin trên báo Times-Tribune tại Scranton. Dina Albanesi, thám tử của Ty Cảnh Sát Scranton Police, viết rằng Hazzouri đề nghị đưa nữ bệnh nhân tới tận xe. Rồi, khi cả 2 đang còn ở cầu thang, thì "Hazzouri nói nữ bệnh nhân hãy để ông cõng xuống" thì cô bệnh nhân từ chối.

.

Thế rồi Hazzouri đỡ phía sau cô, vòng hai tay quanh cô, bóp mông cô và nhéo, theo cảnh sát ghi trong hồ sơ. Rồi Hazzouri bị tố cầm lòng không đặng, thò tay sờ nắn nhũ hoa cô và giữa 2 đùi cô, khi họ tới cuối bậc thang. Cô tới trình cảnh sát ngay trong ngày.

.

Trump trước đây cũng từng khoe, và bị ghi âm, rằng Trump có thể "sờ phụ nữ chỗ đó" và các cô cho làm như thế, vì TRump nổi tiếng. Khi ở Ty Cảnh Sát, cô kia điện thoại cho Hazzouri trên đường dây ghi âm, theo chỉ dẫn của thám tử, và trong điện thoại thì nha sĩ Hazzouri thú nhận rằng đó là một lỗi lầm, nên xin lỗi và đề nghị sẽ làm răng cho cô miễn phí suốt đời cô. Ghi âm rồi là hết cãi. Ông bị truy tố 3 khinh tội, có thể mỗi án là 2 năm tù hay tiền phạt $5,000. Bayg iờ ạti ngoại với tiền bail là $75,000.

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

--- Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) viết trong hồ sơ tòa rằng một viên chức Bạch Ốc đã yêu cầu ông đọc diễn văn trong cuộc biểu tình vài giờ trước bạo loạn 6/1/2021. Và vì như thế, tham dự biểu tình chỉ vì Trump yêu cầu, nên ông không thể bị truy tố, theo lý luận của luật sư của Dân Biểu Mo Brooks.Trump đã chính thức tuyên bố ủng hộ Mo Brooks ra tranh cử chức Thượng nghị sĩ Alabama sau khi Brooks đọc diễn văn trong buổi biểu tình, mà một đơn kiện nói rằng DB Brooks kích động bạo loạn. Hồ sơ luật sư nói, Brooks trong cương vị Dân Biểu chỉ làm theo yêu cầu của Tổng Thống Trump, và do vậy không thể bị kiện.--- Maggie Haberman, phóng viên báo New York Times, nói rằng cựu Tổng Thống Donald Trump dự định kiện 2 mạng xã hội Twitter và Facebook vì đã cấm cửa Trump. Trump nói như thế đêm Thứ Ba rằng Trump sẽ có một thông báo quan trọng vào hôm Thứ Tư, nhưng Haberman tiết lộ rằng thông báo quan trọng đó là đơn kiện Trump đưa ra chống 2 mạng xã hội đã cấm cửa ông.Lý do Trump bị cấm cửa vì bị xem là kích động bạo loạn. Trên nguyên tắc, Trump sẽ không thành công với đơn kiện, vì mỗi mạng có nội quy riêng --- "Terms of Service" --- mà ai cũng phải đồng ý khi gia nhập mạng. Trump cũng bị cấm cửa ở các mạng Snapchat, Instagram, Pinterest và vài mạng khác, nhưng Trump chỉ có ý nộp đơn kiện Twitter và Facebook.--- Một hồ sơ tòa hôm Thứ Ba cho biết một người đàn ông ở Virginia đã nói với FBI rằng anh này nằm trong nhóm dân quân đã giúp điều hợp "nỗ lực giám sát" tại tòa nhà Quốc Hội sau trận tấn công ngày 6/1/2021. Hồ sơ tòa ghi rằng nhân vật tên Fi Duong (trông hình có vẻ là gốc Á hay gốc Việt) không nói rõ là giám sát vì và vì sao giám sát.Hồ sơ truy tố nói rằng 1 cảnh sát chìm đã vài buổi họp với Duong và các phụ tá của Duong, ghi lại các đoạn truyền tin đã mật mã về việc tổ chức nỗ lực giám sát. Một trong những ngươi kia hỏi Duong trong cuộc nói chuyện ngày 13/2/2021 về "tình hình tin tình báo ở tòa nhà Quốc Hội đêm nay." Duong trả lời là hãy ra một tiệm ăn hay gì đó, hãy đi bộ quanh đó.Hồi tháng 5 và tháng 6/2021, Duong bàn chuyện chế tạo và thử nghiệm bom xăng Molotov, theo hồ sơ tòa. Duong thường xuyên nói về bạo lực và nói mục tiêu của Duong có thể gọi là "cuộc nội chiến Hoa Kỳ lần thứ 2." Duong bị truy tố 4 tội liên hệ tới ngày 6/1/2021, trong đó có tội cản trở công quyền có thể có án tù 20 năm.---Có phải 'LOL' có nghĩa là ‘Lucifer our Lord’ (Quỷ Lucifer là Vua của chúng ta) mà người đạo quỷ Satanists kết thúc bài kinh bằng câu ‘Lucifer our Lord’?: Không phải. LOL thường có nghĩa là "cười phá lên." Bạn có thể mở tự điển ra xem chữ LOL. Hoàn toàn không có chuyện, khi bạn gõ lên chữ LOL, là sẽ dính gì tới chuyện ma quỷ Satan. Theo tự điển Oxford English Dictionary, "LOL" nguyên thủy và chủ yếu dùng trong :ngôn ngữ truyền thông điện tử" để bày tỏ cảm hứng, hay là để gây chú ý cho một chuyện giễu. Hoàn toàn không dính gì tới tôn giáo hay tới nhân vật huyền thoại nào. Xem chi tiết:---: Các Nhóm Nhân quyền ở Campuchia có bỏ mặc người Việt Nam?: Đó là câu hỏi nêu lên từ Báo Tiếng Dân qua bài "Các Nhóm Nhân quyền ở Campuchia có bỏ mặc người Việt Nam?" của David Hutt do Dương Lệ Chi chuyển ngữ. Bài gốc trên báo The Diplomat.Các Nhóm Nhân quyền ở Campuchia có bỏ mặc người Việt Nam?Tác giả: David HuttDương Lệ Chi, chuyển ngữBáo Tiếng Dân, 6-7-2021Sau nhiều thập niên cưỡng đoạt, cả trên thực tế lẫn tưởng tượng, Việt Nam vẫn là ông kẹ chính của chủ nghĩa dân tộc Campuchia.Các tổ chức nhân quyền nổi tiếng ở Campuchia đã phớt lờ sự phân biệt đối xử và vi phạm đối với cộng đồng người gốc Việt ở nước này, do lo sợ phản ứng dữ dội từ những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người ủng hộ đảng đối lập hiện đã giải thể, theo các nguồn tin nói với tạp chí The Diplomat.Chẳng hạn, kể từ đầu tháng 6, chính quyền Campuchia đã trục xuất hàng trăm người Việt ra khỏi những căn nhà nổi của họ trên bờ sông Tonle Sap, có vẻ như là một phần của việc “dọn sạch” thủ đô, trước khi Campuchia đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN trong năm sau và đăng cai SEA Games năm 2023.Tuy nhiên, vấn đề này chỉ nhận được sự quan tâm hạn chế, chủ yếu là bình luận trên các bản tin, từ các nhóm nhân quyền. Trong một bài báo ngày 15/6 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Seoung Senkarona, người phát ngôn của nhóm Adhoc, một nhóm nhân quyền địa phương, đã được diễn giải rằng, ông “ủng hộ lệnh trục xuất, nhưng các nhà chức trách nên lắng nghe yêu cầu của người dân vùng sông nước và cho họ đủ thời gian để dọn đi nơi khác”.Nhóm Adhoc thường xuyên đưa tin về các công dân Việt Nam được cho là không có giấy tờ hợp pháp, đang làm việc ở Campuchia và [Adhoc] thường lên tiếng phản đối việc nhập cư bất hợp pháp, ngay cả khi không rõ những người di cư, thường là người gốc Việt, là công dân Việt Nam hay những người đã sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ. Cheap Sotheary, điều phối viên của Provincial Adhoc, được trích dẫn hồi tháng trước, kêu gọi các nhà chức trách làm nhiều hơn nữa để chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông nói: “Ở tỉnh Preah Sihanouk, người nước ngoài đến ở và làm ăn bất hợp pháp và họ cũng lấy đi việc làm của người Campuchia”.Vấn đề người Việt ở Campuchia rất phức tạp. Trong hơn một thế kỷ, Việt Nam là mục tiêu của những người theo chủ nghĩa dân tộc Campuchia (sau này càng nhiều hơn). Theo số liệu điều tra dân số chính thức từ năm 2013, có khoảng 63.000 người gốc Việt sống ở Campuchia, nhưng con số thực có thể cao hơn nhiều. Một tổ chức ước tính, có từ 400.000 đến 700.000 [người Việt ở Campuchia]. Một số người Việt ở Campuchia ngày nay là những người mới di cư, trong khi có nhiều người đã sống ở đất nước này qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử chính thức là, số đông không thể đòi hỏi có quyền công dân hoặc giấy tờ hợp pháp, có khoảng 90%, theo Tổ chức Quyền của Người thiểu số (Minority Rights Organisation) có trụ sở ở Phnom Penh. Điều này có nghĩa là, họ bị từ chối các quyền bầu cử, quyền sở hữu đất đai, và thậm chí quyền đi học, và do đó về cơ bản, họ là những người vô tổ quốc.Theo các nguồn tin ở Campuchia, hầu hết trong số họ yêu cầu được giấu tên vì tính nhạy cảm của chủ đề này và lo sợ phản ứng dữ dội của công chúng, các tổ chức nhân quyền hàng đầu hiếm khi báo cáo chính thức về sự phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người Việt. Được biết, các tổ chức này hoặc không quan tâm đến những vấn đề như vậy, hoặc cảnh giác khi đưa tin về chúng, có lẽ cũng sợ nhận được những lời đe dọa từ đông đảo công chúng, nếu họ lớn tiếng ủng hộ các cộng đồng dân Việt.“Tình cảm chống Việt Nam lan rộng ở Campuchia, ngay cả trong những người tự xưng là bảo vệ nhân quyền”, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, đồng thời nói thêm rằng “không có gì đáng ngạc nhiên khi họ vẫn im lặng trước những sự kiện này”.Thật vậy, tất cả những điều này không có gì mới. Năm 2000, Licadho, một trong ba nhóm nhân quyền nổi tiếng nhất của đất nước, đã đóng cửa một chương trình đặc biệt để hỗ trợ các dân tộc thiểu số sau phản ứng dữ dội của dân chúng. Năm 2014, Ou Virak, khi đó là người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia (CCHR), đã nhận được lời đe dọa giết chết sau khi ông chỉ trích ngôn ngữ phân biệt chủng tộc mà các chính trị gia đối lập sử dụng. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Pung Chhiv Kek của Licadho từ chối bình luận về vấn đề này. Thật vậy, có rất ít sự đoàn kết từ các nhóm khác. Nhưng Tom Fawthrop là một nhà báo, đã khẳng định rằng, Pung Chhiv Kek nói với ông vào những năm 2000 rằng, “cô vô cùng thất vọng khi rất nhiều nhân viên trong tổ chức phi chính phủ của cô tại Licadho đã nuôi dưỡng sự bất bình đối với bất kỳ việc áp dụng các nguyên tắc nhân quyền nào, để che đậy sự phân biệt đối xử, chống lại dân Việt ở Campuchia”.Các cuộc tìm kiếm không toàn diện những tài liệu lưu trữ của ba nhóm nhân quyền cho thấy, họ ít chú ý đến vấn đề phân biệt đối xử với những người gốc Việt, mặc dù đã có một số vụ trục xuất lớn trong các cộng đồng người Việt những năm gần đây, hầu hết bằng vũ lực, cũng như vấn đề vĩnh viễn về tình trạng ‘vô tổ quốc’ của họ. Trong khi Naly Pilorge, giám đốc của Licadho, lên tiếng phản đối việc trục xuất đang diễn ra với các cư dân gốc Việt, thì tuyên bố quan trọng cuối cùng của tổ chức về vấn đề này, có lẽ trong năm 2015, với tiêu đề: “Campuchia nên đăng ký, không trở lại, với những người xin tị nạn Việt Nam”. Không có tuyên bố cụ thể nào về việc phân biệt đối xử với người dân Việt dường như đã được CCHR công bố kể từ năm 2014 hoặc 2015. Tài liệu lưu trữ của Adhoc cũng rất thưa thớt.“Khi nói đến các vấn đề nhân quyền ảnh hưởng đến người Campuchia gốc Việt, ba tổ chức nhân quyền, phi chính phủ lớn (Adhoc, Licadho, CCHR) có lịch sử giữ im lặng. Rõ ràng là họ thận trọng về việc lo ngại làm mất lòng những người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc của họ”. Tim Frewer, một nhà nghiên cứu, đã nghiên cứu các cộng đồng dân tộc Việt trong nhiều năm, cho biết. Ông nói thêm: “Các tổ chức nhân quyền ở Campuchia đã ủng hộ những người này mà không thừa nhận những tư tưởng chủ nghĩa cực đoan của họ và khiến họ trở nên phổ biến trong số những người theo chủ nghĩa dân tộc”.Người Việt Nam là ông kẹ lịch sử của chủ nghĩa dân tộc Campuchia, vì sự mở rộng từ từ của Việt Nam về phía Nam vào các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từng do Vương quốc Campuchia kiểm soát, âm mưu xâm lược đất nước trong nhiều thế kỷ trước, và nhận thức rằng, người Việt được đối xử tốt hơn dưới sự cai trị của Pháp, với công dân Việt Nam thường làm công chức và thu thuế ở Campuchia thuộc địa.Sau khi thủ lĩnh quân đội Lon Nol lật đổ chính phủ Norodom Sihanouk năm 1970, tạo ra một nước Cộng hòa Khmer tồn tại trong thời gian ngắn, chính phủ của ông đã tổ chức một chiến dịch “thanh lọc” sắc tộc trong các cộng đồng người Việt. Sau khi chính phủ Lon Nol rơi vào tay Khmer Đỏ năm 1975, chế độ cực đoan Maoist đã lãnh đạo cuộc diệt chủng chống lại các nhóm người thiểu số ở Campuchia, chủ yếu là người Việt Nam, người Chăm và người Hoa.Tuy nhiên, những quan điểm phân cực ngày nay về Việt Nam và người dân Việt xoay quanh các sự kiện tháng 1 năm 1979, khi chế độ Khmer Đỏ bị Việt Nam lật đổ, đã “xâm lược” cùng với những người cộng sản do Hà Nội đào tạo và những người đào thoát khỏi Khmer Đỏ – gồm cả thủ tướng đương nhiệm Hun Sen, là người được cài vào thành một chế độ xã hội chủ nghĩa mới, do Việt Nam hậu thuẫn.Đối với những người bên này của cuộc tranh luận, cứu quốc đến vào năm 1979 khi Khmer Đỏ bị lật đổ và đến thập niên 1990, cuộc nội chiến của đất nước kết thúc, hòa bình trở lại và sự phát triển kinh tế của đất nước bắt đầu khởi sự. Trong câu chuyện này, sự cứu rỗi của Campuchia là nhờ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc lật đổ chế độ diệt chủng.Đối với phía bên kia, dẫn đầu bởi nhiều người có kinh nghiệm chính trị trong việc sống lưu vong hoặc trong nhóm đối lập có vũ trang, được chính phủ Việt Nam hậu thuẫn trong thập niên 1980, “cứu quốc” vẫn là một mục tiêu cần đạt được. Họ cho rằng Campuchia cần được cứu khỏi di sản của năm 1979 mà từ đó Campuchia đã trở thành một chính phủ bù nhìn của Việt Nam. Với những người bị ý kiến này thuyết phục, mọi thứ tồi tệ ở Campuchia đều bắt nguồn từ việc Việt Nam bị cáo buộc là tiếp tục thống trị đất nước, trong đó Hun Sen chỉ là một con rối của Hà Nội.Ngay cả cái tên của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, hiện đã giải thể, cũng là một sự ám chỉ trực tiếp đến cuộc đụng độ lịch sử này. Nhóm người Campuchia đào tẩu, những người theo quân đội Việt Nam vào Phnom Penh năm 1979, được gọi là Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia. Thuật ngữ “Cứu nước” tiếng Khmer là sangkros cheat – cùng một cụm từ xuất hiện trong tên của đảng CNRP.Phong trào đối lập đã trở thành tình cảm cốt lõi chống Việt Nam và chống người Việt trong các chiến dịch của nó kể từ... Xin mời xem tiếp: