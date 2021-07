Chiếc xe bay đầu tiên của thế giới đã bay chuyến đầu tiên vào hôm 28/6/2021. Xe bay này có tên là AirCar, thực hiện chuyến bay 35 phút đồng hồ từ sân bay quốc tế ở Nitra tới sân bay quốc tế ở Bratislava, Slovakia.

- California 14/9/2021 sẽ chi 276 triệu đôla để bầu cử, hỏi ý dân có nên truất phế Thống Đốc Newsom

- nữ DB gốc Việt Stehanie Murphy (Dân Chủ), DB Liz Cheney (Cộng Hòa) vào ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021

- Giám đốc Tài chánh của Trump Organization bị truy tố 15 tội, cơ nguy tù 105 năm. Hồ sơ truy tố có nhân vật có bí danh "Người Đồng Lõa Số 1 Chưa Bị Truy Tố". Cậu Eric Trump nói tiền gian lận thuế 3.5 triệu đô là nhỏ, sao lại truy tố. Hồ sơ nội bộ ghi rõ dòng tiền đi lòng vòng trốn thuế.

- SG sẽ lây lan nhiều hơn. lập thêm khu cách ly tập trung. Đồng Nai phong tỏa 4 xã. Huyện Châu Thành (Đồng Tháp) ra lệnh giãn cách xã hội 14 ngày. VN chủ động sản xuất máy thở oxy chống COVID-19.

- Bộ Trưởng Tư Pháp ra lệnh ngưng thi hành án tử hình liên bang, lật ngược quyết định của Trump

- Trump nói trên Fox News: đã quyết định xong là sẽ tranh cử Tổng Thống lần nữa vào năm 2024

- Rudy Giuliani bị trát tòa mới, đòi nộp tòa hồ sơ Giuliani lên đài Fox News bịa đặt về bầu cử 2020

- 130 quốc gia ký vào hiệp định thuế kinh doanh toàn cầu ít nhất là 15%, chỉ 9 nước không ký

- 7 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa xin Biden gỡ rào thương mại với TQ, Châu Âu do Trump dựng lên vì chỉ hại cho Mỹ (ghi nhận: nếu gỡ rào cho TQ, Biden có thể bị chụp mũ là XHCN?)

- Canada: 7 nhà thờ Công Giáo bị đốt để trả thù cho gần 15,000 trẻ em thổ dân chết không bia mộ

- Ohio: cảnh sát trưởng đặt huy hiệu KKK trên bàn 1 cảnh sát da đen, bị Thị trưởng sa thải

- Iowa: chánh án mắng Trump là tên hình sự ân xá bọn hình sự, 6 tháng sau xin lỗi là đã sai tư pháp

- xe hơi bay đầu tiên của thế giới đã bay 35 phút tại Slovakia, cao độ 2500 mét, tới tốc độ tối đa 118 dặm/giờ

- HỎI 1: Lý Tiểu Long, tức Bruce Lee, có phải là công dân Mỹ? ĐÁP 1: Đúng, họ Lý là công dân Mỹ.

- HỎI 2: Quan chức ngoại giao VN gạ tiền ngư dân Việt đang bị giam ở Indonesia để ra tù? ĐÁP 2: Bản tin RFA tiết lộ nhiều bí mật.

QUẬN CAM (VB-2/7/2021) --- Cựu Tổng Thống Trump nói với Sean Hannity trên đài Fox News rằng ông đã quyết định xong là sẽ tranh cử Tổng Thống lần nữa vào năm 2024 hay không. Hannity hỏi Trump hôm Thứ Tư về quyết định ứng cử Tổng Thống 2024, "Cho tôi hỏi, ông không cần trả lời, rằng ông đã quyết định xong chưa?" Trump đáp, "Quyết định xong."

Hannity nói với Trump rằng tranh cử lần này là khó. Trump nói: "Đó không phải điều tôi muốn. Đất nước cần như thế. Chúng tôi phải chăm sác đất nước này. Tôi không muốn. Có phải là vui không? Chiến đấu liên tục? Luôn luôn chiến đấu?"

--- Da vàng cũng nên đọc chuyện này, để nhớ rằng có một thời nhiều chính quyền địa phương trong ảnh hưởng KKK đã xem mạng người da đen không ar gì. Anthony Campo, Trưởng Ty Cảnh Sát Sheffield Lake, Ohio, đã từ chức sau khi ông bị bắt gặp trong video giám sát cho thấy ông đặt một huy hiệu của nhóm kỳ thị da đen Ku Klux Klan trên bàn của một cảnh sát da đen. Campo có 33 năm troong ngành cảnh sát, đã đặt tờ giấy có trang trí 3 chữ “Ku Klux Klan” trên bàn của 1 cảnh sát da đen mới vào ty chưa tròn 1 năm. Ngoài huy hiệu kia, Campo cũng xếp 1 chiếc áo khoác trông giống như các dây trang trí của thành viên KKK. Rồi Campo ngồi chờ cảnh sát da đen kia tới để thấy các thứ đó.

Thị Trưởng Dennis Bring nói với báo Cleveland.com rằng bản thân Campo cũng không bày tỏ hối hận, y làm như kiểu chuyện giỡn thôi, nhưng đây là xúc phạm lớn nhất mà người ta có thể làm. Khi được thông báo là có than phiền, Campo chỉ mỉm cười và hỏi: "Do vậy, tôi bị sa thải?" Rồi Campo đánh máy thư từ chức trước khi bước ra.

Thị Trưởng Bring kể ông đã xin lỗi trực tiếp người cảnh sát da đen kia, "Nhưng cũng phải tới 10 phút để mở miệng nói với nhau, vì chúng tôi cùng ngồi đó, bật khóc."

--- Chánh án liên bang Robert Pratt ở Iowa hồi tháng 12/2021 đã trả lời thông tấn AP về chuyện Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ đã ân xá nhiều người đã bị kết án hoặc gặp cơ nguy bị kết án hình sự, rằng "Không ngạc nhiên khi những tên hình sự như Trump lại ân xá các tay hình sự khác. Hiển nhiên là để được ân xá, kẻ đó hoặc phải là một Cộng Hòa, hay một kẻ giết trẻ em, hay một con gà tây."

Tòa liên bang khu vực phía Nam Iowa hôm Thứ Hai 28/6/2021 đã đăng 1 lá thư của Pratt. Trong thư đề ngày 16/4/2021, Chánh án Pratt nói rằng ông nhận rằng các bình luận của ông là "sai phạm hiểu được," thêm rằng chúng cũng có thể bị diễn giải như "tuyên bố mang tính đảng phái không thích nghi. Tôi xác nhận tuyên bố đó là sai và tôi ân hận đã làm những gì xấu hổ cho tòa án của tôi và cho tư pháp nói chung. Tôi chân thành xin lỗi..."

Pratt đã mắng Trump khi được AP hỏi cụ thể về trường hợp TRump ân xá cho John Tate và Jesse Benton. Hai người này phụ tá cho cựu Dân biểu Ron Paul (Cộng Hòa-Texas) và đã xử có tội vì giấu $73,000 trị giá cho Thượng nghị sĩ tiểu bang Kent Sorenson để ông này ủng hộ Paul. Pratt xử hồ sơ này năm 2017, và kêu án Sorenson tới 15 tháng tù vào năm 2017. Cả Tate và Benton đều không vào tù, được án 6 tháng giam tại nhà và 2 năm án treo.

Tuyên bố của Pratt dẫn đến thư than phiền về sai trái tư pháp đưa ra từ Lavenski Smith, Chánh án trưởng của tòa kháng án 8th U.S. Circuit Court of Appeals. Thế là, Pratt xin lỗi. Có mắng bọn hình sự cũng thế thôi, cõi này nó như thế.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 02/7, Việt Nam ghi nhận thêm 545 ca mắc mới: + 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (9), Khánh Hoà (4), Thanh Hóa (3), Long An (1), Kiên Giang (1).//+ 527 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (419), Phú Yên (40), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Long An (7), An Giang (6), Đồng Nai (5), Nghệ An (3), Đồng Tháp (3), Hưng Yên (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hoà (1), Bình Phước (1), Trà Vinh (1), Hải Phòng (1), Lâm Đồng (1); trong đó 428 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h30 ngày 02/7: Việt Nam có tổng cộng 16.285 ca ghi nhận trong nước và 1.836 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.715 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Sài Gòn sẽ lây lan nhiều hơn. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định tỉ lệ lây nhiễm thứ phát và tốc độ lây lan của biến thể virus Delta mạnh mẽ và số ca COVID-19 có khả năng vẫn còn tăng trong những ngày tới. Sáng 2-7, Phong nhấn mạnh đợt dịch lần thứ 4 này nguy hiểm, phức tạp và khó dự đoán hơn các lần trước. Có thời điểm TP ghi nhận trên 500 ca nhiễm/ngày.

SG lập thêm khu cách ly tập trung. Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu rà soát, tận dụng quỹ nhà tái định chưa sử dụng để làm khu cách ly tập trung, dự kiến có thể tiếp nhận khoảng 5.000 người. Yêu cầu trên được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của TP HCM ngày 2/7. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã trải qua 32 ngày giãn cách xã hội và đã ghi nhận 4.573 ca nhiễm, xếp thứ hai cả nước. Hiện, 13.429 người cách ly tập trung, 30.426 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đồng Nai phong tỏa 4 xã với hơn 70.000 nhân khẩu. Ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19 liên quan chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hóc Môn cùng nhiều ca lây nhiễm thứ phát, tỉnh Đồng Nai đã thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch gồm 4 xã là Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm với hơn 70.000 nhân khẩu. Huyện sẽ phối hợp Sở Công thương, các đơn vị kinh doanh, vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hoá, thực phẩm, nhu yếu phẩm câng thiết phục vụ người dân trong vùng phong toả

Đồng Tháp nguy cơ cao. Đồng Tháp: Từ 12h ngày 2.7, huyện Châu Thành giãn cách xã hội 14 ngày. Sáng 2.7, ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã ký ban hành công văn số 2587/UBND-VX về việc áp dụng chống dịch COVID-19 với mức “nguy cơ rất cao”. Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện từ 12h ngày 2.7.

Sản xuất máy thở. VN chủ động sản xuất máy thở oxy dòng cao phòng chống COVID-19. Chia sẻ tại Lễ công bố máy oxy dòng cao BKVM-HF1 phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 2/7, ông Trịnh Đức Nam - Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế nhấn mạnh: Việc chủ động sản xuất các trang thiết bị y tế trong nước để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 là hết sức quan trọng và cần thiết. Sau khi đưa vào sử dụng, các bên liên quan sẽ tiếp tục đánh giá và đưa ra những cải tiến mới để hỗ trợ tối đa cho công tác phòng chống dịch. Chuyên gia giải pháp công nghệ y tế Ngô Thanh Sơn chia sẻ, máy oxy dòng cao được đo lường tại phòng thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bởi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, giám định kỹ thuật từ Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol, thử nghiệm tại Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, và được Bộ Y tế quyết định lưu hành vào giữa tháng 6/2021. Loại máy thở này có giá trị ứng dụng cao để kịp thời chuyển đến các điểm nóng về điều trị COVID-19, cũng như nhanh chóng trang bị cho các bệnh viện phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

--- Một nhóm dân cử Cộng Hòa đã xin Tổng Thống Biden chấm dứt mặt trận thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và Châu Âu do Trump khai chiến, vì trận chiến chỉ là "tự gây thương tích cho mình." Nhóm 7 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã gửi thư tới Biden, xin gỡ rào thuế quan và các rào thương mại khác, mà Trump dựng lên trong nhiều kỹ nghệ, kể cả nông nghiệp, xe hơi và sản xuất.

Lá thư đề ngày Thứ Tư mang chữ ký các Thượng nghị sĩ: Joni Ernst và Chuck Grassley của Iowa, Ron Johnson của Wisconsin, Pat Toomey của Pennsylvania, Thom Tillis của North Carolina, Mike Lee của Utah và Deb Fischer của Nebraska.

Đây có thể là cạm bẫy cho Biden? Vì gỡ rào thuế quan cho TRung Quốc là sẽ bị cuồng Trump chụp mũ là hiến dâng Hoa Kỳ cho Tập Cận Bình?

--- Công ty Trump Organization và Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg chính thức bị công tố New York hôm Thứ Năm truy tố các tội về gian lận tài chánh và trốn thuế kèo dài trong thời gian 16 năm. Biện lý Cyrus Vance truy tố Weisselberg về 15 tội đại hình, kể cả âm mưu, gian lận thuế, giả mạo hồ sơ kế toán công ty. Nếu bị kết án có tội toàn bộ, tối đa sẽ là 105 năm tù.

Weisselberg bị còng tay, dẫn vào tòa, nhưng được thả ra sau buổi điều trần, trong đó ông nộp sổ thông hành (passport). Các phiền tòa xử dự kiến sẽ là năm tới. Cả công ty và cả bản thân Weisselberg đều khai là vô tội.

Trong hồ sơ truy tố, nhiều lần nhắc tới một người được công tố đặt tên là "Người Đồng Lõa Số 1 Chưa Bị Truy Tố" (“Unindicted Co-Conspirator #1”), nhân vật còn ẩn danh này bị cáo buộc âm mưu với Allen Weisselberg và Trump Organization để thực hiện tội hình sự gian lận tài chánh nhiều năm.

Một số nhà quan sát đoán rằng "Người Đồng Lõa Số 1 Chưa Bị Truy Tố" là cựu Tổng Thống Donald Trump. Nhưng phần lớn bình luận gia được phỏng vấn NBC News đoán không phải Trump, nhưng có thể là Jeff McConney, người giữ chức Controller (Trưởng ban Kế toán) của Trump Organization. Gần đây có tin McConney chịu hợp tác với công tố, đã ra khai trước đại bồi thẩm với tư cách nhân chứng để giảm tội. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.

Trump ưa thủ tiêu hồ sơ. Đó là điều nhức đầu cho công ty, theo lời phóng viên và là chuyên gia thuế David Cay Johnston, khi nói trên đài MSNBC. Trong Bạch Ốc, nhiều người chứng kiến Trump xé tờ lịch calendar mỗi khi tới cuối tháng. Sau buổi họp riêng với Vladimir Putin, trước mắt các thông ngôn, Trump cầm các tờ giấy ghi chú của các thông ngôn và xé vụn ngay tức khắc. Đó là lý do Allen Weisselberg sẽ thiếu nhiều tài liệu chứng minh. Thêm nữa, lại có tin công ty có 2 sổ kế toán thì chưa rõ tại sao, nếu 2 sổ chệch nhau là hỏng cả.

--- Cậu Eric Trump đêm Thứ Năm lên đài Fox News than phiền về lệnh truy tố 15 tội nhắm vào Trump Organization và Giám đốc Tài chánh Allen Weisselberg. Cậu nói New York đầy dẫy tội hình sự, vậy mà Biện Lý lại chú ý đìều tra chuyện $3.5 triệu đôla đề tấn công đốit hủ chính trị.

Có vẻ như cậu Eric Trump nói tiền gian lận thuế như thế là nhỏ, không đáng truy tố? Nhưng đây chỉ là khởi đầu của các hồ sơ truy tố. Và tai hại là nhiều sai trái không biện hộ được.

Lộ quá. Cái gian lận đều có giấy tờ chứng minh. Thí dụ trường hợp này. Weisselberg yêuc ầu Trump Corporation gửi chi phiếu cho 1 nhân viên Trump Organization, người này đổi ar tiền mặt. Tiền mặt này trao lại Weisselberg để Weisselberg xài riêng. Trump Corporation ghi chi phí đó là "Giải trí ngày lễ" nhưng hồ sơ nội bộ vẫn cho thấy tiền mặt này là tiền thưởng nhân viên mà Weisselberg lãnh.

Thí dụ khác, cũng lộ y hệt. Trong nhiềm năm, Trump Organization ghi hồ sơ nội bộ số tiền chi trả cho Weisselberg về tiền thuê nhà, điện nươ1c, chỗ đậu xe. Đồng thời, Trump Organization giảm số lượng tiền thưởng trực tiếp mà Weisselberg nhận qua chi phiếu hay chuyển khoản trực tiếp vào tài khoảng. Tiền thưởng gián tiếp không ghi trong mẫu thuế W-2 của Weisselberg, cũng không báo cáo các sở thuế liên bang, tiểu bang, hay địa phương, và các khoản tiền thưởng gián tiếp cũng không giữ lại trong thuế thu nhập (no income taxes were withheld by the corporate defendants in connection with the indirect compensation). Nghĩa là, trốn thuế và có ghi vào hồ sơ nội bộ.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) đã bổ nhiệm Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) vào làm trong ủy ban đặc biệt điều tra về trận bạo loạn 6/1/2021 do Trump kích động. Quyết định bổ nhiệm này không ngạc nhiên vì DB Cheney là một trong những người chỉ trích Trump nặng nề về vụ Trump kích động bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc Hội.

.

Quyết định của Pelosi cũng có tính chiến lược, bảo đảm là ủy ban có mặt lưỡng đảng, bất kể lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.) có muốn bổ nhiệm DB Cộng Hòa nào vào hay không. DB Pelosi bổ nhiệm người chỉ huy là Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Miss.), chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia Hạ Viện, người soạn ra dự luật để thành lập một ủy ban độc lập.

.

Các bổ nhiệm khác của DB Pelosi vào ủy ban điểu tra là: Chủ tịch ủy ban công quyền Hạ Viện Zoe Lofgren (DC-Calif.), Chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện Adam Schiff (DC-Calif.), DB Pete Aguilar (DC-Calif.), DB Stephanie Murphy (DC-Fla.), DB Jamie Raskin (DC-Md.) và DB Elaine Luria (DC-Va.).

.

Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện DB McCarthy sẽ có quyền bổ nhiệm 5 Dân biểu vào ủy ban điều tra, nhưng chưa có dấu hiệu ông có muốn bổ nhiệm hay không, và nếu muốn sẽ là ai. Điều này cực kỳ tế nhị, vì dân biểu Cộng Hòa nào vào ủy ban điều tra sẽ có thể phải hứng trận mưa đá từ Trump và những ngưởi ủng hộ Trump, vì một số dân biểu Cộng Hòa đã nói ngày 6/1/2021 không phải bạo loạn, chỉ là biểu tình, tuần tự vào chụp hình lưu niệm.

Chiếc xe bay đầu tiên

Trong ủy ban có DB Stephanie Murphy (DC-Fla.). Bà Murphy sinh năm 1978 tại Sài Gòn với tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung, rồi cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 1979. Bà từng là chuyên gia an ninh quốc gia trong Bộ Quốc Phòng, rồi giáo sư ngành kinh doanh tại Rollins College. Trong bầu cử 2016 bà Murphy đã bứng ghế Dân Biểu đương nhiệm Cộng Hòa John Mica, người đã 12 nhiệm kỳ giữ ghế này. Và sau đó, DB Murphy thắng thêm 2 nhiệm kỳ nữa tại địa hạt rất gay go ở miền Trung Florida.DB Murphy là phụ nữ gốc Việt đầu tiên vào Hạ Viện. Mới tháng 2/2021, DB Murphy cho biết có ý định tranh cử chức Thượng nghị sĩ và sẽ tranh ghế của TNS Rubio năm 2022. DB Murphy đã làm những chuyến đi thăm dò dư luận, tới nói chuyện với các câu lạc bộ Dân chủ khắp Florida về tương lai chính trị của bà, kể cả mới hôm Thứ Năm 6/5/2021 đã tới gặp trực tiếp các lãnh đạo Dân Chủ ở quận Duval County tại thị trấn Jacksonville.Thế nhưng, DB Murphy, với lập trường trung dung, đã rút lui vài tuần sau, lý do để nhường cuộc tranh ghế Thượng nghị sĩ của Rubio cho cựu biện lý Aramis Ayala, một đảng viên Dân Chủ da đen, người có sự nghiệp chính trị được hỗ trợ bởi một mạng lưới những người cấp tiến tả khuynh. Bà Ayala được lợi thế: gần 29% cử tri Dân Chủ tại Florida là da đen.Lập trường của bà Murphy tuy là Dân Chủ nhưng trung dung, đã bỏ phiếu trong các vấn đề chính cho Dân Chủ như luận tội Trump, ủng hộ quyền phá thai theo quy định Hiến pháp và quyền của người LGBTQ. Bà Murphy đã chứng minh làm việc chung được với các DB Cộng Hòa Florida, và bà là một lãnh đạo của nhóm trung dung Blue Dog Coalition, cũng về phía bênh vực tu chính cân bằng ngân sách. Dân Biểu Murphy là tỵ nạn CS, do vậy được ưu thế là không thể bị cử tri Florida, nơi có nhiều người tỵ nạn từ Cuba và Venezuela chụp mũ là xã hội chủ nghĩa như trên các làn sóng truyền thông Florida trước bầu cử 2020.--- Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland hôm Thứ Năm loan báo lệnh tạm ngưng việc thi hành các án tử hình liên bang, một quyết định đi người với chính phủ Trump. Garland viết trong thư rằng Bộ Tư Pháp sẽ duyệt lại chính sách và thủ tục để bảo đảm "phù hợp với các nguyên tắc" Bộ đưa ra.Garland viết: "Bộ Tư Pháp phải bảo đảm rằng mọi người trong hệ thống tư pháp hình sự liên bang không chỉ được cho các quyền bảo đảm bởi Hiến pháp và luật pháp Mỹ, nhưng cũng được đối xử công bằng và nhân đạo."Khi duyệt lại, Bộ cũng sẽ xem về "rủi ro đau đớn và sầu khổ trong việc sử dụng chất pentobarbital,” một loại thuốc chính phủ TRump dùng chích vào để xử tử, cũng như các thay đổi [của Trump] hồi tháng 11/2020 đã "mở rộng các phương pháp xử tử vượt ra ngoài việc chích thuốc xử tử, và đã cho phép sử dụng các cơ sở [tư pháp] tiểu bang và nhân sự trong việc xử tử liên bang."Chính phủ liên bang dưới thời Trump trong 2020 đã cho xử tử các trường hợp đầu tiên trong vòng 20 năm ở cấp liên bang tại Mỹ. Có tổng cộng 13 vụ xử tử cấp liên bang trong nhiệm kỳ của Trump, vài tử tội bị xử tử vài ngày trước khi Trump rời Bạch Ốc.--- Hơn 1 năm sau khi Cộng Hòa mở chiến dịch vận động kiếm chữ ký để truất phế Thống Đốc Gavin Newsom, tiểu bang California hôm Thứ Năm cho biết cuộc bẩu phiếu về truất phế Newsom hay không sẽ là ngày 14/9/2021. Loan báo đưa ra sau khi trưởng ban tổ chức bầu cử tiểu bang là Shirley Weber xác nhận đủ chữ ký để hỏi ý về truất phế.Cuộc bầu phiếu đặc biệt ngày 14/9/2021 dự kiến sẽ làm tiểu bang tốn kém 276 triệu đôla. Những người muốn ra ứng cử chức Thống Đốc sẽ có 2 tuần để quyết định xem có muốn ra tranh ghế của Newsom hay không. Thời gian vận động kiếm phiếu sẽ là 3 tháng.Tiểu bang California có truyền thống là Dân Chủ, do vậy Cộng Hòa chỉ hy vọng ở bầu cử truất phế, vì thời điểm lệch với tổng tuyển cử và sẽ ít người đi bầu. Cử tri sẽ bầu trên phiếu với 2 câu hỏi: (1) có muốn truất phế Newsom (Dân Chủ) hay không? Nếu ghi dấu Không, thì không cần trả lời câu hỏi thứ nhì. Nếu ghi là Có, thì sẽ trả lời câu (2) trong các ứng cử viên khác ra tranh thì bạn bầu cho ai?Từ khi Newsom lên chức Thống Đốc tháng 1/2019, đây là nỗ lực thứ 6 Cộng Hòa tung ra để truất phế Newsom, và lần này thì dư chữ ký để có bầu cử đặc biệt. Khởi đầu đại dịch, Newsom ra lệnh đóng cửa các siêu thị, tiệm ăn, hàng quán, và trường học, gây bất mãn vì lệnh phong tỏa cho dù cứu mạng được nhưng vẫn thiệt hại nhiều cơ sở kinh doanh. Nhưng mấy tháng gần đây, dịch xẹp dần, số người chết giảm, Thống Đốc Newsom cho mở lại kinh tế và gỡ khẩu trang, lòng dân lại tăng lên. Có vẻ như Cộng Hòa lần này cũng không bứng ghế Thống Đốc Newsom nổi.--- Có ít nhất 7 nhà thờ ở Canada đã bị đốt cháy, có lẽ là để trả thù cho các vụ mới khám phá ra những nấm mồ không bia mộ của các trẻ em thổ dân, theo bản tin VICE. Nhiều nhà thờ khác, phần lớn là Công Giáo La Mã, đã bị đập phá, ném máu và đồ dơ, sơn xịt với những chữ phẫn nộ về các di hải trẻ em thổ dân chết không bia mộ.Lính cửh hỏa ở thị trấn Edmonton được tin báo rằng ngôi nhà thờ cổ xưa cả trăm năm đã cháy sáng Thứ Tư 30/6/2021, trong khi lính cứu hỏa thị trấn Nova Scotia được tin nhà thờ Công Giáo khác bốc cháy cùng thời điểm đó.Trong các tuần gần đây, hơn 1,000 nấm mồ không bia mộ của trẻ em thổ dân được tìm thấy ở các trường đạo nội trú, nguyên hoạt động từ 1800s để cưỡng bách học đạo và đồng hóa trẻ em thổ dân. Chính phủ Canada ước tính hơn 4,000 trẻ em đã chết ở các trường này, trong khi các sử gia ước tính con số là gần 15,000 trẻ em thổ dân.--- Rudy Giuliani liên tục lún sình pháp lý. Đã xui là xui tận mạng: mới vừa bị New York tước bằng hành nghề luật sư vì tội bịa đặt về bầu cử 2020, bây giờ lại bị trát tòa mới. Báo Bloomberg loan tin rằng Giuliani lại gặp trát tòa, một phần trong đơn kiện do Dominion Voting Systems Inc. đưa ra kiện công ty truyền hình Fox News về chuyện Giuliani bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020.Giuliani bị Dominion kiên vì Giuliani chụp mũ rằng hãng Dominion bí mật hoạt động cho Đảng Dân Chủ và bọn tin tặc hải ngoại để lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Bidne. Trát tòa mới yêu cầu Giuliani trình tòa bất kỳ giấy tờ nào liên hệ chuyện Giuliani lên đài Fox News, cũng như giấy tờ liên hệ các cuộc nói chuyện của ông trên đài Fox News về bầu cử 2020.--- Tổ chức Hợp Tác Kinh Tế và Phát Triển OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) cho biết hoàn tất các buổi họp về thương mại toàn cầu xong, kết quả là: tổng cộng 130 quốc gia ký vào đề nghị tỷ suất thuế kinh doanh toàn cầu ít nhất là 15%. Nhóm các nước này đại diện cho 90% tổng sản lượng quốc dân GDP thế giới.Hiệp định trên được ký, bất kể chống đối từ 9 quốc gia đang có mức thuế thập đối với các công ty. Việc họ từ chối ký có nghĩa là họ muốn chiêu dụ các đại công ty vào lãnh thổ của họ để được giảm thuế. Đó là các nước: Barbados, Ireland, Hungary, Estonia, Kenya, Nigeria, Peru, Sri Lanka, Saint Vincent và the Grenadines.Tại sao thế giới cần thuế doanh nghiệp thấp nhất là 15%? Lý do vì, nhiều công ty khổng lồ ở Mỹ và Tây Phương có bản doanh toàn cầu, đã không nộp thuế ở Mỹ và Tây Phương mà chỉ nộp thuế ở các thiên đường thuế, nơi thuế rất thấp.---của thế giới đã bay chuyến đầu tiên vào hôm 28/6/2021 trong một thử nghiệm thành công được công ty sản xuất là Klein Vision gọi là "dấu mốc phát triển." Xe bay này có tên là AirCar, thực hiện chuyến bay 35 phút đồng hồ từ sân bay quốc tế ở Nitra tới sân bay quốc tế ở Bratislava, Slovakia.Chỉ cần bấm nút, chiếc phi cơ chuyển hóa thành một chiếc xe hơi thể thao trong vòng 3 phút, và được lái đi bởi người phát minh xe này là Stefan Klein và đồng sáng lập là Anton Zajac trong hình ảnh được kể là chuyến hạ cánh thành công lần thứ 142.Xe hơi bay này là mô hình mẫu đầu tiên của AirCar, với động cơ BMW có 160-mã lực, cánh quạt cố định, và một chiếc dù. Tính chung, phi cơ đã bay hơn 40 giờ bay thử và bay ở cao độ 8,200 feet (2500 mét), tới tốc độ tối đa 118 dặm/giờ (190 kilômét/giờ).Mẫu xe AirCar Prototype 1 là tiền thân của mẫu xe AirCar Prototype 2, dự kiến trang bị động cơ 300 mã lực, sẽ có tốc độ bay tới 186 dặm/giờ (300 kilômét/giờ) và tầm bay xa sẽ là 621 dặm (1000 kilômét).Video dài 2:59 phút xe hơi bay:

https://youtu.be/zomcXYwHrQk

--- HỎI 1: Lý Tiểu Long, tức Bruce Lee, có phải là công dân Mỹ?

ĐÁP 1: Đúng, họ Lý là công dân Mỹ. Siêu võ sư Lý Tiểu Long, ngôi sao võ thuật phim quyền cước, là công dân Mỹ. Lý sinh ngày 27/11/1940 tại San Francisco, ba mẹ là người Trung Hoa vào Mỹ làm việc với giấy chiếu khán lao động tạm thời. Thân phụ là ca sĩ, nghệ sĩ hí kịch tiếng Quảng Đông, trình diễn tại rạp hát Mandarin Theater,theo hồ sơ văn khố National Archives tại San Francisco. Trước khi họ về Hong Kong, ba mẹ Lý Tiểu Long muốn con mình có thể về Mỹ sau đó, nếu cậu con muốn, nên điền đơn theo mẫu Return Certification Application. Lý Tiểu Long trưởng thành ở Hong Kong, và trở về Mỹ khi 18 tuổi. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/bruce-lee-american-citizen/

--- HỎI 2: Quan chức ngoại giao VN gạ tiền ngư dân Việt đang bị giam ở Indonesia để ra tù?

ĐÁP 2: Bản tin RFA tiết lộ nhiều bí mật. Bản tin nhan đề "Ngư dân Việt Nam bị giam ở Indonesia: Phí hồi hương liên tục đội giá, không có tiền là còn bị giam" của phóng viên Cao Nguyên trên đài RFA đăng ngày 1/7/2021 trích như sau.

Ngày 20/6 vừa qua, 103 ngư dân bị giam giữ ở trại Tanjung Pinang, Indonesia đã được về Việt Nam. Tuy nhiên, một số người cho biết chi phí phải đóng để được làm thủ tục về nước không rõ ràng và nhiều lần bị đội giá lên cao. Hiện nhóm người này bị ban quản lý nơi cách ly tập trung yêu cầu đóng thêm khoảng sáu triệu đồng mỗi người. Những thuyền viên này cho hay đó là con số quá cao và họ không còn khả năng chi trả nữa.

Những người không có tiền để làm thủ tục về đợt này vẫn đang bị giam giữ mà không nhận được sự hỗ trợ nào từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

Lo được chi phí về nước là “trắng tay”

Ông H, là một người trong nhóm được về Việt Nam hiện đang cách ly ở doanh trại quân đội tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu được giấu tên, phản ánh với Đài Á châu Tự do rằng mọi người muốn về nước phải đóng gần 40 triệu đồng cho một người mô giới để làm thủ tục. Hầu hết ai cũng khó khăn, vét hết tiền của trong nhà mới đủ tiền đóng cho người này.

Ông H nói ngư dân cứ nghĩ 40 triệu đã là toàn bộ chi phí. Nhưng khi về đến Việt Nam, họ lại bị yêu cầu tự chi trả thêm chi phí cách ly tập trung 14 ngày với giá gần sáu triệu đồng mỗi người. Đó là con số quá cao, vượt khả năng của họ lúc này:

“Người ta chỉ mới báo giá này. Bọn tôi cũng đang băn khoăn. Về tới Việt Nam là trắng tay, gia đình cũng đã quá đuối sức rồi, đó ngoài khả năng.

Bây giờ có người về không có cái nhà để ở. Nhà thì đã cầm cố. Do bọn tôi cũng đã đi mấy năm nên vợ con có người chờ được, có người cũng đã đi rồi.”

Theo lời ông H, trước khi về Việt Nam, một người làm việc cho Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia có nhắn tin cho ngư dân nói rằng hãy để một người tên là Hoàng Xuân Triều đứng ra làm giấy tờ thủ tục cho mọi người được về nước, nhưng không nói rõ chức danh của ông Triều là gì, có phải nhân viên Sứ quán Việt Nam hay không.

Ngoài ra, nhân viên Sứ quán cũng căn dặn thêm là không nên đưa thông tin cho báo chí vì việc đó không giúp mọi người được về sớm hơn.

Khoảng cuối năm 2020, ông Triều từng báo giá để được làm thủ tục về Việt Nam 25 triệu đồng. Nhiều người đã đóng tiền nhưng chưa được về vào thời điểm đó do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Đến cuối tháng 5/2021, ông Triều lại thông báo có chuyến bay về, nhưng chi phí lúc này là 35 triệu đồng đối với những người có tên trong danh sách về của Sứ quán Việt Nam. Những ai không có tên trong danh sách lần này nếu muốn về phải đóng 40 triệu đồng “trọn gói”. Có 103 người đã đóng tiền và được về trong chuyến bay ngày 20/6.

Do ông Triều đã từng làm thủ tục về nước cho một số ngư dân về nước trước đây, do tin tưởng nhân viên Sứ quán, và cũng do lo sợ không được làm thủ tục về nước, nên mọi người chỉ chuyển tiền qua ngân hàng cho ông Triều mà không hề đòi hỏi bất kỳ giấy tờ cam kết hay các điều khoản liên quan:

“Bên Đại sứ quán có nhắn tin trả lời là mọi chi tiết về Việt Nam muốn biết rõ thì liên hệ với anh Triều. Đợt đó nhắn tin và gọi điện lại cho Đại sứ quán thì cũng không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Họ chỉ tóm tắt rằng muốn gì thì liên hệ với anh Triều.”

Phóng viên RFA Liên hệ với ông Hoàng Xuân Triều, ông này trả lời rằng ông đã nói rõ từ đầu là chỉ làm thủ tục cho những ai đóng tiền về được đến Việt Nam, những việc còn lại ông không có trách nhiệm nữa:

“Cái đó chỉ là thỏa thuận với nhau chứ không có cam kết gì hết. Nói thẳng ra là người ta nhờ tôi chứ không phải là tôi yêu cầu người ta đóng tiền. Cho họ về tới đó là được rồi, còn sau này là chuyện của họ, tôi không có biết.

Ví dụ như tôi nhận tiền mà họ không về được thì tôi chịu trách nhiệm, còn về tới đó là cách ly thì họ phải tự chịu trách nhiệm.

Tôi là người hỗ trợ giấy tờ thủ tục để được về sớm với gia đình là mừng rồi, còn đừng bao giờ gọi cho tôi để hỏi về vấn đề đó, tôi đã nói từ ban đầu rồi!”

Không có tiền là chưa được về

Hiện tại, có khoảng hơn 60 ngư dân vẫn còn bị giam giữ tại trại Tanjung Pinang ở Indonesia do không có tiền đóng để làm thủ tục về. Anh T, một người trong nhóm ngư dân chưa được về nước nói với Đài Á châu Tự do về tình cảnh của những người bị kẹt lại:

“Tại vì không có tiền đóng để về. Bây giờ tiền vé đến hơn ba mươi mấy triệu lận, toàn là những người có hoàn cảnh khó khăn không.

Nói chung bây giờ ở đây còn lại toàn những người không có tiền, từ đó giờ giờ gia đình không có ai gửi tiền qua luôn, cũng như em bị bắt đến giờ gia đình không có tiền để gởi qua.”

Trên trên web Cổng Thông tin điện tử về công tác Lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam có thông báo về “Quỹ Bảo hộ công dân”. Quỹ này được thành lập từ năm 2007, với mục đích “bảo hộ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài; Hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho công dân, pháp nhân Việt Nam gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà họ không thể tự khắc phục được tại thời điểm đó”.

Một trong các hoạt động hỗ trợ cụ thể mà quỹ này đề cập đến là “Tạm ứng các chi phí chuyên chở, tiền ăn, ở đối với ngư dân chờ làm thủ tục về nước”. Ông T nói không ai biết gì về quỹ bảo hộ này, nhân viên Sứ quán cũng không... Xin xem tiếp:

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/viet-fishermen-in-indonesia-have-to-pay-huge-amount-for-repatriation-claim-no-help-from-embassy-07012021112122.html

