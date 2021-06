Trump và Barr đồng ý: nhóm luật sư của Trump chỉ là một nhóm lưu diễn làm trò hề - Ngoại Trưởng Mỹ gặp Đức Giáo Hoàng, có nói gì chuyện Biden bị đòi cấm rước lễ? - Trump chụp mũ công tố New York bảo kê sát nhân, hiếp dâm, cướp bóc (như từng bảo kê Trump?) - SG vẫn lây dịch tăng vọt. Vaccine Nhật tặng VN sẽ tới ngày 1 và 8/7/2021. Vaccine 'made in Vietnam' thứ nhì sẽ thử pha 3 vào năm 2022.

Trump và Barr đồng ý: nhóm luật sư của Trump chỉ là một nhóm lưu diễn làm trò hề.

.

.

QUẬN CAM (VB-29/6/2021) --- Chuyện cô giáo không chồng mà có bầu là bình thường ở Hoa Kỳ. Nhưng cô giáo, cũng là họa sĩ, lúc đó đang dạy hội họa ở trường Công Giáo St. Theresa School tại thị trấn Kenilworth, N.J. lại bị trường sa thải sau khi cô báo với hiệu trưởng rằng cô mới có bầu. Có phải trường muốn đẩy cô vào chỗ đói nghèo hay muốn cô phá thai? Cô đã nộp đơn kiện ra tòa New Jersey.

.

Báo New York Times kể rằng khi trường yêu cầu cô giáo làm thêm một số việc, cô xin tăng lương, nói rằng cô mới có thai. Vài tuần sau, trường sa thải cô. Hiệu Trưởng là một bà sơ Công Giáo La Mã nói trong hồ sơ tòa rằng cô bị sa thải "vì không chồng mà có bầu." Cô liền kiện. Con gái cô giáo bây giờ 7 tuổi rồi, nhưng đơn kiện cứ chạy từ tòa này qua tòa kia của tiểu bang New Jersey.

.

Một tòa kháng án hai lần bênh vực cô giáo Victoria Crisitello. Nhưng tòa cao nhất của tiểu bang làm theo đơn kháng án của trường, đồng ý xét lại vụ kiện. Chuyện xét lại đơn kiện nhằm lúc vừa qua một năm, khi Tòa Tối Cao liên bang cho các trường nhà thờ có quyền sa thải giáo viên. Tổng giáo phận chủ trì ngôi trường St. Theresa tại Kenilworth viết trong đơn kháng án rằng trường làm theo "quyền tự do tôn giáo."

.

Luật sư của trường viết trong đơn kháng án gửi Tòa Tối Cao tiểu bang New Jersey rằng "giao du tình dục khi chưa kết hôn là vi phạm giáo điều căn bản Công Giáo, nên trường không thể làm khác hơn. Nhưng luật sư Thomas A. McKinney của cô giáo Crisitello viết rằng vụ này là kỳ thị tính phái và là "tiêu chuẩn kép tình dục" (sexual double standards) khi nói về Tu Chánh Án thứ nhất. Lý do tiêu chuẩn kép là vì: Hiệu Trưởng viết trong hồ sơ tòa rằng bà đã không có nỗ lực quyết định nếu các nhân viên ban giám hiệu khác, kể cả đàn ông, ngoại tình. Một lý do căn bản nữa: cô dạy hội họa, không dạy giáo lý.

.

Cô giáo Crisitello theo học trường St. Theresa School khi còn thơ ấu, rồi vào dạy trường này, bị sa thải năm 2014. Con gái cô sau đó rửa tội ở nhà thờ Công Giáo, nơi điều hành trường này (từ tiền-mẫu-giáo tới lớp 8). Luật sư McKinney nói rằng cô hoàn toàn không có ý định tấn công nhà thờ. Hồ sơ cô kiện 2 lần bị tòa dưới quăng bỏ, rồi cô 2 lần đưa lên tòa kháng án, khi thành công thì trường đưa đơn lên Tòa Tối Cao tiểu bang.

.

--- Trump lại chửi mắng ồn ào hôm Thứ Hai, sau khi nghe tin công tố Manhattan sẽ truy tố Trump Organization và một vài viên chức cao cấp về tội gian lận tài chánh và trốn thuế. Trump viết trong bản văn lên án các công tố thành phố New York City và tiểu bang New York là "Bọn cực tả đã để cho bọn sát nhân, bọn hiếp dâm, bọn buôn ma túy và các laoị tội khác tăng cao kỷ lục, và mới loan báo là sẽ truy tố một cách thiên vị đối với Trump Organization."

.

Tuy rằng Trump chưa bị truy tố, nhưng các nhà phân tích nói rằng viễn ảnh tài chánh của Trump Organization sẽ thê thảm, vì ngân hàng sẽ cắt hay từ chối tín dụng, khách hàng sẽ bỏ chạy, nhiêu công ty hợp đồng sẽ chạy trước vì lo sợ Trump Organization sẽ có cớ mới để quỵt nợ. Gần nhất, công ty Trump Organization đã từng bị tòa phạt 2 triệu đôla năm 2019 vì gian lận tiền từ thiện.

.

--- Một cuộc thăm dò cho thấy cuộc kiểm toán phiếu bầu đang diễn ra ở Arizona có thể phản ứng nghịch đối với Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử tương lai. Sean Noble, một nhà hoạt động Cộng Hòa ở Arizona, nói với báo Politico rằng cuộc đếm phiếu lại ở Maricopa County cho thấy Cộng Hòa lún sâu vào "một thất bại, một trò giễu," và nói Cộng Hòa ở các tiểu bang khác nên "tránh chuyện đó. Bầu cử 2020 qua lâu rồi, nhìn về trước, chớ nhìn lui."

.

Cuộc đếm phiếu lại diễn ra bí mật, đã dùng máy dò tia laser để xem vì thuyết âm mưu nói là nhiều phiếu bầu có dấu thủy ấn (watermark), đã phân chất sớ giấy để tìm sản phẩm tre vì có tin đồn người Châu Á in phiếu bầu có bột tre và bí mật chở vào Arizona nhét vào thùng phiếu để tăng phiếu cho Biden.

.

Thăm dò cho thấy cử tri Arizona chống cuộc kiểm phiếu ở tỷ lệ 49-46%. Nếu ứng cử viên nào ủng hộ kiểm phiếu, cử tri Arizona sẽ không muốn ủng hộ chính khách đó ở tỷ lệ 9%, theo thăm dò.

.

Hôm Thứ Hai, Hội Đồng Giám Sát Quận Maricopa County nói sẽ thay thế toàn bộ các máy móc đã trao cho nhóm kiểm toán phiếu bầu đang làm việc, nói rằng quận trong bầu cử tương lai sẽ dùng máy mới mua hoàn toàn, bởi vì "tính chính đáng [các máy bầu] đã bị [nhóm kiểm toán] làm cho ngờ vực là hỏng." Tiền công quỹ sẽ mua máy hoàn toàn mới, nhưngq uận không đưa ra ước tính.

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 29/6, Việt Nam ghi nhận thêm 372 ca mắc mới: + 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (5), Tây Ninh (3), Kiên Giang (2), An Giang (1).//+ 361 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (155), Bắc Giang (27), Bình Dương (24), Đồng Tháp (22), Tiền Giang (22), Quảng Ngãi (21), Phú Yên (20), Hưng Yên (15), Nghệ An (14), Long An (12), Hà Tĩnh (12), Bắc Ninh (5), Đồng Nai (4), Hải Phòng (2), Lạng Sơn (2), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1); trong đó 308 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

VN 14.624 ca. Tính đến 18h30 ngày 29/6: Việt Nam có tổng cộng 14.624 ca ghi nhận trong nước và 1.789 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.054 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Vaccine 'made in Vietnam' thứ nhì. Sáng 29-6, theo tin từ Bộ Y tế, Covivac - "ứng viên" vắc xin phòng Covid-19 thứ hai do Việt Nam sản xuất - đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên thử nghiệm lâm sàng trên người. Đây là vắc xin do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC), trực thuộc Bộ Y tế, nghiên cứu và sản xuất. Covivac cũng là "ứng viên" vắc xin phòng Covid-19 thứ hai của Việt Nam, sau vắc xin Nano Covax của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen, được cấp phép thử nghiệm trên người. Vắc xin COVIVAC do công ty Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang (IVAC) nghiên cứu đã hoàn thành pha 1 và đang gửi kết quả đánh giá sang Canada để một cơ quan độc lập đánh giá tính sinh miễn dịch. Dự kiến, cuối tháng 6 này sẽ có kết quả và sẽ bắt đầu tiến hành pha 2 vào tháng 7 tới, trong năm 2021 sẽ xong pha 2 và đầu 2022 sẽ tiến hành pha 3.

.

Nhật giúp vaccine. Vắc xin Nhật Bản dành tặng sẽ tới Việt Nam vào ngày 1 và 8/7/2021. Trong khuôn khổ viện trợ từ Nhật Bản, 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 mà nước này dành tặng Việt Nam mà Chính phủ Nhật Bản công bố hôm 25/6/2021 dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam 2 đợt, vào ngày 01/7/2021 và ngày 08/7/2021. Tính chung với lô vắc xin 1 triệu liều đã về Việt Nam ngày 16/6/2021, tổng cộng Nhật Bản cung cấp viện trợ cho Việt Nam lên đến 2 triệu liều vắc xin của hãng AstraZeneca.

.

--- Đó là cái giá phải trả cho việc gỡ khẩu trang, bình thường hóa sinh hoạt: các trường hợp dương tính COVID-19 tăng vọt tại California, tính trong tuần lễ kết thúc hôm Chủ Nhật là tăng 14.7% với 7,493 người lây nhiễm. Tuần lễ trước đó, có 6,530 người mới lây nhiễm ở California.

.

Tiểu bang California đứng thứ 27 trong các tiểu bang nơi lây nhiễm vi khuẩn coronavirus tính theo số người, theo dữ kiện từ đại học y khoa Johns Hopkins University. Trong tuần lễ mới nhất, số người mới nhiễm tại Hoa Kỳ tăng 4% so với tuần trước đó, với 83,096 trường hợp được báo cáo.

.

Trong nội vi California, tốc độ lây nhiễm tuần qua tăng nhanh so với tuần trước là ở các quận Alameda, San Mateo và Contra Costa. California đứng thứ 12 trong các tiểu bang có tỷ lệ dân đã chích ngừa ít nhất 1 mũi, với 61% cư dân. Tỷ lệ trên toàn quốc là 54% cư dân đã chích ít nhất 1 mũi.

.

--- Giá xăng tại tiểu bang California tăng mấy tuần nay. Vài ngày nữa, giá xăng lại tăng thêm vì thuế. Kể từ Thứ Năm 1/7/2021, thuế xăng Californai sẽ tăng nữa, theo luật SB-1 đã ký thành luật năm 2017 và cứ tăng mỗi năm để có tiền sửa đường lộ và cầu cống.

.

Tính chung, khoản thuế 51.1 cents/gallon làm cho thuế xăng tại California lên cao nhất Hoa Kỳ. Đó là lý do xăng tại California thuộc hàng đắt nhất Hoa Kỳ. Giá xăng trung bình tại San Diego là $4.26/gallon cho loại xăng không chì bình thường.

.

--- Một thiếu nhi 3 tuổi tại California đã vô ý làm nổ súng, tự bắn chết sau khi em này gặp một khẩu súng trong căn nhà của bé này tại Fresno, theo lời cảnh sát. Chuyện xảy ra vào lúc 8:30 a.m. Thứ Bảy tại một ngôi nhà gần đường West Clinton Avenue.

.

Cảnh sát Fresno cho biết cậu bé 3 tuổi đã bị một phát súng nổ ngay đầu. Cậu bé tên là Bryson Vang, 3 tuổi, được chở tới bệnh viện, được bác sĩ cho biết đã chết. Cảnh sát nói khẩu súng có đăng bộ, có vẻ như không được khóa an toàn. Ba mẹ cậu bé lúc đó có mặt ở nhà. Cuộc điều tra đang tiến hành, nhưng chưa ai bị truy tố.

.

--- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki đã kiên nhẫn giải thích cho một phóng viên Fox News về Tu Chánh Án thứ nhất. Một lần nữa, phóng viên Peter Doocy của Fox News hỏi kiểu như chụp mũ Tổng Thống Biden là đỡ đầu cho các hành vi làm phe bảo thủ ngứa mắt, rằng TT Biden cảm thấy thế nào khi lực sĩ điền kinh Thế Vận Hoa Kỳ Gwen Berry đã quay lưng lại đối với cờ Mỹ trong khi quốc ca trổi lên.

.

Nữ lực sĩ da đen Berry trong khi thi thử hôm Thứ Bảy, đã đứng hạng 3 môn ném búa để được tham dự Thế Vận, đã quay lưng với lá cờ khi quốc ca trổi lên. Berry cũng là một nhà hoạt động da đen, giải thích rằng cô phản đối để gây ý thức rằng mạng sống người da đen tại Mỹ bị coi rẻ mạt. Nhưng phóng viên Doocy nói cô Berry đại diện Mỹ để đi Thế Vận, lại quay lưng với cờ, thì Biden nghĩ có thích hợp không về hành vi của người đại diện Đoàn Thế Vận Mỹ.

.

Jen Psaki trả lời, giọng giảng bài cho phóng viên Fox News: "Tôi không được nói chuyện với Tổng Thống cụ thể về chuyện này. Nhưng tôi biết Biden tự hào là 1 người Mỹ, lại rất mực tôn kính quốc ca và tất cả những gì quốc ca đại diện, đặc biệt cho nam nữ chiến binh Mỹ trên khắp thế giới. Biden, dĩ nhiên, cũng sẽ nói rằng một phần hãnh diện đó tại Hoa Kỳ nghĩa là công nhận có những khoảnh khắc mà chúng ta, trong thế đứng quốc gia, đã không sống phù hợp với lý tưởng cao nhất của chúng ta, và điều đó có nghĩa là tôn trọng quyền của người dân mà Hiến Pháp đã cho họ phản đối một cách ôn hòa."

.

--- Xuất hiện trên CNN sáng Thứ Hai, Jonathan Karl -- người có cuộc phỏng vấn với cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr đã ghi lại chuyện Barr và Trump gây nhau lớn tiếng khi Barr từ chối điều tra cái gọi là "gian lận" bầu cử 2020 --- giải thích rằng Barr đã có một buổi họp nghiêm túc với Trump, lúc đó Barr nói rằng các luật sư của Trump chỉ đang làm một trò hề.

.

Người dẫn chương trình CNN là Erica Hill hỏi thêm Karl về chuyện Barr và Trump đồng ý với nhau, như Karl mô tả trong tác phẩm "Betrayal" sắp ấn hành. Karl trả lời rằng cuộc đối thoại trong phòng ăn của Bạch Ốc giữa Barr và Trump dài dòng, nhưng tới lúc Barr phải nói thẳng rằng các luật sư đai diện cho Trump đi kiện khắp các tiểu bang để lật ngược bầu cử chỉ là trò lửa gạt.

.

Karl cũng hỏi những người khác trong Bạch Ốc để bổ túc cho sách, và có nhiều người chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Barr-Trump. Barr nói với Trump rằng nhóm pháp lý của Trump, dẫn đầu bởi Rudy Giuliani chỉ là một trò hề, và nếu Trump có hy vọng gì trong việc kiện tụng để lật ngược bầu cử thì cần 1 nhóm pháp lý cực kỳ xuất sắc, nếu TRump có hy vọng chút nào, còn đây chỉ là 1 gánh lưu diễn làm hề.

.

Karl kể tiếp, Barr không nghĩ là Trump còn có cơ hội nào, vì Barr nói tiếp, "Tổng Thống có một ban pháp lý làm hề, trong khi không có một luật sư thích nghi nào muốn tham dự chuyện này." Và Karl kể tiếp, "Điều tuyệt vời là nơi khoảnh khắc đó, Trump dịu lại và nói với Barr, 'Ông biết, ông có thể đúng về chuyện đó.'"

.

Phóng viên Karl nói, lúc đó thì, chuyện đó xảy ra sau khi Rudy Giuliani họp báo trong văn phòng Cộng Hòa RNC với phẩm đỏ nhuộm tóc chảy dài trên mặt. Bà Sidney Powell cũng đứng đó, nói về chuyện Tổng Thống quá cố Hugo Chavez và chính phủ Venezuela tấn công máu bầu cử của Mỹ để chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu Biden. Cảnh này, Barr gọi là trò hề.

.

--- Đức Giáo Hoàng Francis bày tỏ lòng thương yêu dân Mỹ trong khi tiếp đón Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Thứ Hai khoảng 40 phút, thời lượng dài hơn bình thường, theo lời Vatican. Buổi họp kín, đóng cửa, trong cung điện Apostolic Palace.

.

Các phóng viên sau đó đã hỏi Ngoại Trưởng về nội dung buổi họp với Giáo Hoàng, hỏi có nói gì về chuyện các giám mục Hoa Kỳ thảo luận chuyện cấm rước lễ đối với các chính khách Công Giáo, như TT Biden, vì họ ủng hộ lập trường phá thai. Blinken từ chối trả lời các phóng viên, nói đó là những màn "chính trị nội bộ" Hoa Kỳ.

.

Hồi đầu tháng này, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra bản văn sau một hội nghị, nói sẽ soạn một văn bản giải thích về ý nghĩa bí tích thánh thể, nhưng được báo chí suy diễn là hàm ý sẽ cấp cửa Biden, không cho dự thánh lễ bí tích thánh thể. Bản văn sẽ hoàn tất và phổ biến vào tháng 11/2021. Nếu các giám mục quyết định cấm cửa các chính khách như thế, bầu cử giữa kỳ 2022 có thể nghiêng phần thắng về Cộng Hòa vì 60 dân biểu Dân Chủ đang theo Công Giáo nhưng có lập trường cho phá thai theo quy định Hiến Pháp do Tòa Tối Cao phán quyết năm 1973.

.

Ned Price, phát ngôn nhân của Ngoại Trưởng Blinken, nói rằng Ngoại Trưởng đã họp với Đức Giáo Hoàng Francis về nhiều đề tài có tính thách thức với địa cầu, về tự do tôn giáo toàn cầu, về hâm nóng địa cầu, về tỵ nạn và di dân cùng nhiều đề tài khác.

.

--- HỎI 1: Hâm nóng địa cầu có phải là chu kỳ thiên nhiên?

.

ĐÁP 1: Không, đó là do nhân loại gây ra. Các khoa học gia đã tìm hiểu về lý do địa cầu tăng nhiệt độ kể từ thế kỷ 20. Một số người nghi ngờ nói rằng khí thải CO2 do nhân loại đưa ra không có hiệu quả hâm nóng địa cầu như thế, nhưng các chứng cớ ngày càng dày đặc cho thấy chính nhân loại đã làm nóng địa cầu. Địa cầu có lịch sử 4.5 tỷ năm, và đã trải qua những thời kỳ nóng lạnh khác nhau. Sau nhiều ngàn năm, nhiệt độ địa cầu định hình từ vòng quỹ đạo xoay quanh mặt trời. Hễ xa mặt trời, thì địa cầu lạnh. Hễ gần mặt trời, thì địa cầu nóng hơn. Cuối thế kỷ 20, các khao học gia nhận thấy địa cầu nóng nhanh hơn, kể từ 1980s, so với thời kỳ trước.

. Năm 1998, các nhà nghiên cứu từ US University of Massachusetts Amherst và Laboratory of Tree-Ring Research tại đại học University of Arizona phổ biến cuộc nghiên cứu cho thấy nhiệt độ trung bình thường niên trong hơn 1,000 năm qua. Để dò ra nhiệt độ cả ngàn năm trước, các nhà nghiên cứu phải tìm số đo của các lõi băng, các vòng cây (nơi lát cắt ngang), và san hô. Kết quả: cứ gần thế kỷ 20, thì nhiệt độ ngày càng tăng.

. Năm 2013, một nghiên cứu trên tạp chí Science dò nhiệt độ xa hơn: khoảng 11,000 năm trên địa cầu và nhiệt độ. Kết quả như nhau: địa cầu nóng dần theo thời gian. Bây giờ cũng khám phá ra: địa cầu nóng dần là do khí thải nhà kính (greenhouse gases) do nhân loại sản xuất ra.

. Từ đó, nhiều cuộc nghiên cứu khác đưa ra kết quả tương tự: nhân loại làm địa cầu hâm nóng. John Cook, nhà nghiên cứu thuộc viện Climate Change Communication Research Hub tại Australia's Monash University, cùng nhiều nhà nghiên cứu Mỹ, Anh, Canada khảo sát 11,944 bản tóm lược của 11,944 cuộc nghiên cứu ấn hành trên các tạpc hí nghiên cứu từ 1991 tới 2011. Chưa tới 1% cuộc nghiên cứu bác bỏ nhận định rằng nhân loại gây ra hâm nóng địa cầu. Tổng cộng 97.1% cuộc nghiên cứu đó đồng thuận rằng hâm nóng địa cầu là do nhân loại. Nguồn thán khí nhiều nhất là từ việc đốt than đá, xăng dầu -- tức là, năng lượng hóa thạch (fossil fuels).

. Năm 2019, một bản phân tích 11,602 bài viết khoa học đã được đồng nghiệp duyệt ấn hành trong 7 tháng đầu năm 2019, đưa ra 100% đồng ý rằng nhân loại gây ra hâm nóng địa cầu. Chi tiết ở:

.

--- HỎI 2: Tòa án Nhật có văn bản xác nhận Nhật từng cưỡng ép phụ nữ mua vui cho quân lính?

.

ĐÁP 2 : Đúng thế. Bản tin từ thông tấn Hàn quốc KBS ngày 28/6/2021 cho biết: Thêm một chứng cứ cho thấy Nhật Bản từng cưỡng ép phụ nữ mua vui cho quân lính.

Vào tháng 3/1937, Tòa án tối cao Nhật Bản tuyên án 10 bị cáo tội danh lừa gạt 15 phụ nữ, hứa hẹn rằng sẽ cho họ làm "nhân viên nhà hàng, không phải tiếp khách", nhưng trên thực tế lại ép các nạn nhân làm mại dâm tại một điếm mua vui thuộc Hải quân Nhật Bản ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Nội dung phán quyết này là một chứng cứ khác củng cố cho "Tuyên bố Kono" từng được cựu Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yohei Kono đưa ra hồi năm 1993 với nội dung thừa nhận sự tồn tại của chế độ nô lệ tình dục phục vụ cho binh lính Nhật trong Thế chiến II và xin lỗi những nạn nhân của chế độ này.



Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong văn bản trả lời Quốc hội được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 25/6 vừa qua cho biết Bộ Tư pháp nước này công nhận đây là văn bản có liên quan tới vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui, và đã trình lên Văn phòng Nội các vào ngày 31/3 vừa qua.

Từ năm 1991, Văn phòng Nội các Nhật Bản (tương đương với Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc) đã tiến hành thu thập các công văn liên quan tới chế độ người phụ nữ bị ép mua vui còn sót lại ở các ban ngành.



Tuy nhiên, vào ngày 31/3, đúng vào ngày nhận được văn bản trên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu vẫn tiếp tục phủ nhận việc Chính phủ Nhật Bản từng cưỡng ép, huy động người phụ nữ mua vui. Khi đó, ông này phát biểu rằng trong tài liệu mà Chính phủ Tokyo phát hiện được, không có nội dung nào cho thấy quân đội và Chính phủ Nhật Bản đã trực tiếp huy động, cưỡng ép phụ nữ mua vui cho binh lính.

Một tháng sau, Chính phủ Nhật Bản quyết định dùng từ "người phụ nữ mua vui" thay cho từ "người phụ nữ mua vui cho binh lính thời chiến", do từ này sẽ có thể làm liên tưởng tới hành vi cưỡng ép của quân đội Nhật Bản. Tokyo còn đang chuẩn bị sửa cụm từ này trong sách giáo khoa lịch sử đã được kiểm duyệt xong.



Ông Kobayashi Hisamoto, Tổng thư ký của tổ chức dân sự mang tên "Mạng lưới nghiên cứu về cưỡng ép lao động thời chiến", nhấn mạnh hành vi lừa gạt người khác để bắt họ đi là tương đương với tội "bắt cóc", phải bị coi là hành vi "cưỡng ép".

Nội các Thủ tướng Suga trong văn bản trả lời Quốc hội nhấn mạnh vẫn kế thừa "Tuyên bố Kono". Điều này cho thấy Nhật Bản một mặt phủ nhận nội dung quan trọng nhất đó là việc "cưỡng ép" người phụ nữ mua vui cho quân lính, mặt khác lại "khoe khoang" rằng nước này đã xin lỗi các nạn nhân. Xem:

.

.