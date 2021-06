COVID kinh hoàng. SG quá tải, F1 sẽ cách ly ở nhà. "Made in Vietnam": Nano Covax sẽ tiêm thử nghiệm giai đoạn 3c trên 1 triệu người - Barr: chuyện bầu cử 'gian lận' là bịa đặt, đầy cứ t bò; Trump chửi thề, hỏi sao Barr nói thế - nhiều dân cử Cộng Hòa Ohio: Trump lưu diễn trả thù, sẽ hại thêm nội bộ Cộng Hòa - DB Greene (Cộng Hòa-GA) nói trong buổi của Trump, chụp nón cối và đòi giam DB Ocasio-Cort

Arizona: Dân biểu tiểu bang Quang Nguyen (Cộng Hòa, Arizona), người sinh tại Việt Nam năm 1962 và định cư ở Mỹ sau 1975, nói rằng cần dạy trẻ em rằng chủ nghĩa CS đã nhận chìm 250,000 người Việt ở Biển Đông, đã xử tử 86,000 người Việt sau khi Miền Nam sụp đổ.

- COVID kinh hoàng. SG quá tải, F1 sẽ cách ly ở nhà. "Made in Vietnam": Nano Covax sẽ tiêm thử nghiệm giai đoạn 3c trên 1 triệu người

- Barr: chuyện bầu cử 'gian lận' là bịa đặt, đầy cứ t bò; Trump chửi thề, hỏi sao Barr nói thế

- nhiều dân cử Cộng Hòa Ohio: Trump lưu diễn trả thù, sẽ hại thêm nội bộ Cộng Hòa

- DB Greene (Cộng Hòa-GA) nói trong buổi của Trump, chụp nón cối và đòi giam DB Ocasio-Cortez

- DB Ocasio-Cortez họp phố: nếu Cộng Hòa nắm đa số Hạ Viện ngày 6/1/2021 thì khác rồi

- bản văn soạn sẵn cho Trump để dùng Luật Chống Nổi Loạn, đưa lính vào đàn áp biểu tình

- GS chính trị Rachel Bitecofer: Đảng Dân Chủ phải coi chừng bầu cử giữa kỳ 2022

- Arizona: dự luật Hạ Viện yêu cầu dạy học trò K-12 về những tàn bạo của chủ nghĩa CS

- Johnson & Johnson đền $263 triệu đô vì gây ra khủng hoảng chất an thần gây nghiện opioid

- HỎI 1: Có thể lây nhiễm COVID mà không có triệu chứng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: "Vaccine Trung Quốc gửi sang Việt Nam: Sứ quán Trung Quốc ‘không hài lòng’"? ĐÁP 2: BBC loan tin như thế.

QUẬN CAM (VB-27/6/2021) --- Nhà khoa học chính trị Rachel Bitecofer nổi tiếng sau mấy kỳ bầu cử qua với những tiên đoán chính xác, đặc biệt là đưa ra mô hình tiên đoán bầu cử giữa kỳ 2018: ngày 1/7/2018, bà tiên đoán Dân Chủ sẽ chiếm 42 ghế Dân Biểu trong bầu cử 11/2018, kết quả gần như chính xác, trong khi các giáo sư khoa học chính trị khác đưa ra con số thấp hơn.

Bầu cử giữa kỳ 2018 là cuộc trưng cầu dân ý về Trump, và bây giờ sẽ tới lúc gian nan cho Đảng Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ 2022. Bitecofer trả lời phỏng vấn trên báo Salon năm 2019 cũng nói rằng theo mô hình tính toán của bà, Dân Chủ sẽ thắng Bạch Ốc năm 2020, và rồi năm 2022 Dân Chủ sẽ gặp khó khăn vì cử tri Dân Chủ sẽ bình thường hóa, mất động cơ.

Bitecofer nói rằng cách làm việc trong vận động của Dân Chủ trì trệ, do vậy bà đã thiết lập riêng một PAC (ủy ban hành động chính trị) đặt tên là Strike PAC, nhằm đưa ra các thôngt in cần thiết từ cuộc nghiên cứu riêng của bà và sẽ khuyến cáo về các quan tâm để thắng cử thích hợp tùy riêng từng khu vực. Đợt quảng cáo đầu tiên bà đưa ra là làm sáng tỏ viễn ảnh hiểm họa dân chủ do Đảng Cộng Hòa đưa ra, và về cách Đảng Dân Chủ nên đáp ứng.

Báo Salon lần này lại phỏng vấn Bitecofer về ủy ban PAC của bà, được cảnh báo rằng các nhà tham vấn Dân Chủ đang đưa ra các lời cố vấn sai lầm, như "Đừng lo nữa [về 2022]" hay là "Đừng phản đối 'tư tưởng xã hội chủ nghĩa' hay đừng chống đòi hỏi 'cắt ngân sách cảnh sát.'" Bà nói chính những thông điệp đó có thể thúc đẩy những người trung dung. Trong khi lẽ ra [Dân Chủ] cần tập trung chỉ rõ Cộng Hòa đã có hành vi phản dân chủ, chống Hiến Pháp, hỗ trợ bạo loạn... Bà nói, Dân Chủ phải coi chừng 2022.

--- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr đã từng nói rằng Trump chỉ phun ra những lời bịa đặt đầy "cứ t bò" (bull--) khi Trump lặp đi lặp lại rằng có "gian lận bầu cử" năm 2020, theo 1 cuốn sách mới về những ngày cuối chính phủ Trump. Sách có nhan đề “Betrayal” (Phản Bội) của tác giả Jonathan Karl, Trưởng ban phóng viên ABC News tại thủ đô. Sách sẽ phát hành vào tháng 11/2021.

Báo Atlantic đăng một trích đoạn từ sách này hôm Chủ Nhật 27/6/2021, ghi lại cuộc phỏng vấn Barr do Karl thực hiện, giải thích vì sao Barr cho các công tố điều tra về các cáo buộc gian lận bầu cử, và về lý do vì sai Barr mở riêng cuộc điều tar không chính thức về các cáo buộc đó.

Barr nói, "Nếu có chứng cớ gian lận bầu cử, tôi không có động cơ nào để dìm đi. Nhưng tôi ngờ vực suốt tất cả các cuộc điều tra đó thực sự chẳng có gì hết. Nó điều là thứ cứ t bò cả." Barr cũng nói về chuyện quy chụp máy đếm phiếu đổi phiếu bầu Trump ra bầu cho Biden toàn là bịa đặt, Barr nói với Karl, "Chúng tôi thấy ngay từ khởi đầu đó toàn là chuyện cứ t bò. Đó là máy đếm, và máy lưu giữ mọi thứ máy đếm. Do vậy bạn chỉ so sánh 2 hàng số. Không có dị biệt nơi nào hết."

Barr cũng tiết lộ rằng lúc đó cựu lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) liên tục thúc giục Barr trong cương vị Bộ Trưởng Tư Pháp phải lên tiếng phản bác lời Trump bịa đặt về "gian lận" bầu cử. McConnell liên tục nói với Barr rằng Trump bịa đặt như thế sẽ làm hại cả Hoa Kỳ và Cộng Hòa, làm hại cả bầu cử chung kết 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia.

McConnell xác nhận với phóng viên Karl rằng có nói với Barr như thế. Sách ghi rằng McConnell đã nói với Barr rằng, "Chúng tôi không có thể trực diện chỉ trích [Tổng Thống Trump] bây giờ. Nhưng ông [Barr] ở vị trí tốt để đưa một vài thực tế vào tình hình. Ông thực sự là người duy nhất có thể làm như thế."

Barr trả lời McConnell rằng Barr sẽ nói với Trump khi thích hợp. Rồi sau khi Barr nói với AP rằng bầu cử an toàn, không hề có gian lận, thì Trump nổi giận chất vấn Barr, "Sao [chửi thề] ông có thể làm như thế với tôi? Tại sao ông nói như thế?" (“How the f--- could you do this to me? Why did you say it?”)

Lúc đó, Barr trả lời, "Bởi vì đó là sự thực."

Trump trả lời, "Ông hẳn là ghét Trump. Ông hẳn là ghét Trump." (“You must hate Trump. You must hate Trump.”)

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 27/6, Việt Nam ghi nhận thêm 323 ca mắc mới: + 09 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (4), Tây Ninh (3), Khánh Hòa (2).// + 314 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Sài Gòn (200), Bình Dương (36), Bắc Giang (20), Hưng Yên (15), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (8 ), Long An (7), Bắc Ninh (6), Nghệ An (4), Đà Nẵng (2), Bắc Kạn (1); trong đó 284 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

13.874 ca. Tính đến 18h ngày 27/6: - Việt Nam có tổng cộng 13.874 ca ghi nhận trong nước và 1.769 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.304 ca, trong đó có 3.545 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

SG quá tải, F1 cách ly ở nhà. Khu cách ly quá tải, TP.SG sắp cho 'tự quản' F1 tại nhà. TP.SG là địa phương đầu tiên được Bộ Y tế đề nghị xem xét triển khai cách ly F1 tại nhà trước diễn biễn ca bệnh Covid-19 tăng cao. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nơi cách ly F1 tại nhà phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Cạnh phòng cách ly phải có phòng riêng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe. Phòng cách ly phải khép kín, có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, không dùng điều hòa trung tâm. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Người cách ly không ra khỏi phòng trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác.

Vaccine 'made in VN' thử với 1 triệu người. Tổng giám đốc Công ty Nanogen cho biết, Công ty đang thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Nano Covax giai đoạn 3 (gồm 3a và 3b) trên 13.000 tình nguyện viên và sắp tới sẽ tiêm thử nghiệm giai đoạn 3c trên 1 triệu người, đây là một trong những nghiên cứu có quy mô lớn nhất trên thế giới về vắc-xin. Công suất sản xuất hiện tại của Công ty đạt khoảng 8 đến 12 triệu liều mỗi tháng và tới tháng 9 có thể lên tới 30 đến 50 triệu liều mỗi tháng. Trước yêu cầu tiêm chủng quy mô lớn trên cả nước, Công ty đã tiến hành nhiều cải tiến công nghệ, như đóng lọ vắc-xin có sẵn kim tiêm, thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều khi tiêm. Công ty cho biết đang hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và thời gian tới, tổ chức này sẽ xem xét đưa Nano Covax vào chương trình COVAX nếu đủ tiêu chuẩn.

--- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) xuất hiện và đọc diễn văn trong buổi tụ họp đông người do TRump tổ chức tại Ohio hôm Thứ Bảy. DB Greene hỏi đám đông rằng hãy trả lời lớn rằng ai là Tổng Thống để "bảo đảm rằng bà đang nói chuyện với những người thông minh." Đám đông hô lớn: "Trump."

DB Greene than phiền về các dân cử Dân Chủ tại thủ đô, giải thích vì sao bà bị đuổi ra khỏi các ủy ban Hạ viện, "Tôi không tới thủ đô để kiếm bạn." Bà không nói về chuyện bả ủng hộ thuyết âm mưu của QAnon, cũng không nói về nỗ lực lật ngược bầu cử 2020 để tìm cách đưa Trump thay Biden. Bà lập lại lời bịa đặt rằng Dân Chủ đã "trộm cuộc bầu cử" và chính Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez là một "người cộng sản" và cần tống giam vào tù.

--- Trong khi Trump tới Ohio hôm Thứ Bảy để trả thù các dân biểu bỏ phiếu luận tội ông, một thị trưởng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại về chuyến đi lưu diễn để trả thù của Trump, nói rằng nhiều người Cộng Hòa đã trật đường rầy khi vuốt ve Trump.

Nói với CNN, Dave Handwerk, 68 tuổi, Thị trưởng thị trấn Orrville, Ohio, người nói rằng ông là trọn đời Cộng Hòa, than phiền bây giờ Cộng Hòa đã tới hoàn cảnh rất buồn: "Nếu Cộng Hòa có nghĩa là phải ủng hộ Trump, tôi không biết điều đó có nghĩa gì với tôi nữa. Tôi không biết rồi Cộng Hòa sẽ đi tới đâu."

Chuyến đi Ohio của Trump là nhằm đánh phá, trả thù Dân Biểu Anthony Gonzalez (Cộng Hòa-OH) người liên tục bị Trump chỉ trích vì đã bỏ phiếu luận tội Trump. DB Gonzalez nói rằng Cộng Hòa cần phải có chỗ cho những người suy nghĩ khác TRump, vì "nếu chúng ta rút phép thông công những người suy nghĩ dị biệt... tôi nghĩ đó là chiến lược để thua của Cộng Hòa."

--- Dân Biểu Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez (New York) nói hôm Thứ Sáu rằng nhờ ơn Trời, nên Dân Chủ chiếm đa số Hạ Viện vào ngày bạo loạn 6/1/2021, nếu lúc đó mà Cộng Hòa chiếm đa số thì Hạ Viện [Cộng Hòa] có thể đã bác bỏ xác định phiếu bầu của Biden để sẽ đưa kẻ thua phiếu là Trump vào Bạch Ốc. "Tôi ạt ơn trời đã cho Dân Chủ nắm đa số Hạ Viện hôm đó. Nếu chúng ta không [nắm đa số] thì sẽ phải dựa vào số lượng lớn dân biểu Cộng Hòa để làm điều chính đáng."DB Alexandria Ocasio-Cortez nêu nghi vấn đó trong buổi họp phố viễn liên cùng với Dân Biểu Jamaal Bowman, cũng là một Dân Chủ từ New York. Trong buổi họp phố, 1 người hỏi là những DB Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại việc xác định phiếu cho Biden có cách nào buộc họ trách nhiệm không. DB Bwman nói hiện thời thì không, nhưng bước đầu là Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã quyết định lập ủy ban điều tra về cuộc bạo lạon 6/1/2021.DB Ocasio-Cortez nói rằng ủy ban sẽ có thể buộc các dân biểu chống kết quả bầu cử phải chịu trách nhiệm. Dân biểu này nói nhiều Dân Biểu Cộng Hòa biết rằng họ đã sai khi quyết định bỏ phiếu chống xác minh phiếu cho Biden, nhung họ quyết định làm điều sai trái. Nếu lúc đó Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện thì không biết chuyệng ì sẽ xảy ra.DB Ocasio-Cortez cũng nói trong buổi họp phố rằng nhiều Cộng Hòa không muốn lập ủy ban điều tar vì họ muốn ém sự thật, không muốn cho thấy chính nhiều dân cử Cộng Hòa tiếp tay bạo loạn. Nhiều tháng sau, Cộng Hòa vẫn còn bào chữa, như DB Andrew Clyde (Cộng Hòa, Georgia) đã bịa đặt hồi tháng 5/2021 rằng không hề có bạo loạn, chỉ có những du khách tới xem và chụp hình.--- Công ty dược Johnson & Johnson sẽ phải trả $263 triệu đô trong vòng 9 năm để giải quyết thảm họa giúp gây ra khủng hoảng chất an thần gây nghiện opioid tại New York. Trong thương lượng với tòa, công ty và các chi nhánh sẽ ngưng sản xuất hay bán thuốc opioids trong tiểu bang. Nhưng công ty J&J không nhận trách nhiệm, cũng không nhận tội.Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Letitia James nói trong bản văn rằng đại dịch thuốc an thần gây nghiện opioid đã làm hại nhiều cộng đồng trong tiểu bang New York và nhiều nơi khác, làm hàng triệu người nghiện loại thuốc chết chóc này. Bà viết, Johnson & Johnson đã mồi ngọn lửa này và hôm nay họ cam kết rời kinh doanh opioid, không chỉ tại New York nhưng cũng là toàn bộ Hoa Kỳ.--- Một bản tuyên bố đã được soạn thảo sẵn cho Trump để tuyên bố tình trạng áp dụng Luật Chống Nổi Loạn năm 1807 khi những cuộc biểu tình tới gần Bạch Ốc để phản đối cái chết của George Floyd mùa hè vừa qua. Bản văn soạn sau khi Trump bảo Bộ Trưởng Tư Pháp và các tướng lãnh rằng Trump muốn đưa quân đội vào thù đô ngày 1/6/2020, theo báo New York Times.Ban tham mưu thuyết phục Trump bỏ ý định đưa lính đàn áp biểu tình, nhưng các phụ tá của Trump soạn sẵn bản văn để khi cần thì Trump có sẵn trong tay sắc lệnh. Luật Chống Nổi Loạn (The Insurrection Act of 1807) cho Tổng Thống quyền đưa quân đội và Vệ Binh tới bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ, khi có nổi loạn hay bất ổn dân sự. Đó cũng chính là ngày người biểu tình bị đuổi ra khỏi công viên Lafayette Park, phía đối diện Bạch Ốc, và là khi Trump cầm cuốn Kinh Thánh đứng trước nhà thờ St. John's Church, theo tin CNN.Trump đã thảo luận và nói với ban tham mưu về ý định đưa lính đàn áp biểu tình, nhưng ba viên chức --- Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper, và Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley --- đều chống lại việc áp dụng luật kia. Lúc đó, các phụ tá của Trump bàn tới kế hoạch đưa viên chức liên bang chiếm quyền kiểm soát Sở Cảnh Sát Thủ Đô.--- Các dân biểu tiểu bang Arizona hôm Thứ Sáu 25/6/2021 đã bỏ phiếu thuận 31-25 cho dự luật để yêu cầu các học sinh phải được học về hoàn cảnh những người bỏ chạy ra khỏi các nước cộng sản, một phần trong học trình chuẩn bị cho các em trở thành "những người thành niên có kiến thức và trách nhiệm dân sự," theo tin của báo Arizona Capitol Times.Dự luật dày 232 trang về các thay đổi về luật giáo dục lớp K-12 (lớp mẫu giáo tới lớp 12) có thêm yêu cầu học về truyện những người trốn chạy khỏi cộng sản được đưa thêm vào là do Dân biểu Judy Burges, Cộng Hòa-Skull Valley, để học sinh có thể thảo luận về ý thức hệ chính trị như chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa toàn trị và xem chúng "trái nghịch với nền tảng dân chủ và tự do là nguyên tắc sáng lập Hoa Kỳ."Trong dự luật có nhiều phần tranh cãi, như cấm các học khu cưỡng bách học sinh hay nhân viên trong sân trường mang khẩu trang. Cũng như có điều khoản cấm dạy rằng sắc tộc hay tính phái các em quyết định cá tính hay làm cho các em trách nhiệm về hành động thực hiện bởi cùng nhóm; vi phạm thì học khu sẽ bị phạt $5,000 và giáo viên mất bằng hành nghề. Tranh cãi cũng về ngân sách thực hiện dự luật.Dân biểu Daniel Hernandez, Dân Chủ-Tucson, nói dự luật quên 1 điểm quan trọng, đó là hiểm họa của "chủ nghĩa quốc gia da trắng" (“White nationalism”) một khái niệm thường liên hệ tới chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. DB Hernandez nói rằng chính bạo loạn 6/1/2021 là từ các nhóm thượng tôn da trắng, và chớ bao giờ dạy con em chúng ta rằng hãy chấp nhận hành vi lật đổ chính quyền dân cử [như bạo loạn kia do Trump kích động].Dân biểu tiểu bang Quang Nguyen, Cộng Hòa-Prescott Valley (Arizona), người sinh tại Việt Nam năm 1962 và định cư ở Mỹ sau 1975, nói rằng chủ nghĩa quốc gia da trắng không nhận chìm 250,000 người Việt ở Biển Đông, nhưng chính chủ nghĩa CS đã nhận chìm; tương tự, chính CS đã xử tử 86,000 người Việt sau khi Miền Nam sụp đổ. DB Nguyen nói, chủ nghĩa CS là lý do ông vào Mỹ, "nếu chúng ta không dạy về chủ nghĩa CS cho con em, chúng ta sẽ mất quốc gia này."Vấn đề là dự luật song song ở Thượng Viện Arizona có nhiều điều khoản khác, cần tranh cãi. Thượng nghị sĩ Paul Boyer, Cộng Hòa-Glendale, không đồng ý không đồng ý quốc hội phải ấn định ra chương trình học. Điểm tranh cãi cũng là dự luật Thượng Viện có khoản cho phụ huynh dùng vouchers (phiếu do tiểu bang cấp, để dùng như tiền) để lấy tiền công quỹ đưa con đi học trường tư và trường đạo (điều khoản này đã bị bác bỏ ở Hạ Viện).---: Có thể lây nhiễm COVID mà không có triệu chứng?: Đúng vậy. Đó là một hiện tượng thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm của đại dịch COVID-19, nhưng một tài khoản phóng lên mạng Instagram nói rằng lây nhiễm không triệu chứng thì không có thực, và lại được truyền đi khắp các mạng. Các chuyên gia nói thực sự là có nhiều người lây nhiễm COVID-19 mà không lộ ra triệu chứng nào. BS Ellen Foxman, Giao sư Yale School of Medicine, nói trường hợp như thế, nhìn thì khỏe mạnh, nhưng xét nghiệm PCR mới có chứng cớ là đã lây nhiễm mà không triệu chứng. Các nhà nghiên cứu nói dương tính mà không triệu chứng là khoảng từ 17% tới 81% trường hợp, theo 1 bài viết hồi tháng 11/2020 trên tạp chí Nature. Còn trường hợp xét nghiệm PCR mà có "dương tính sai" thì rất là hiếm. BS Matthew Laurens, giáo sư University of Maryland School of Medicine, nói qua email với USA TODAY rằng hiển nhiên là có trường hợp đã dính COVID-19 mà không có triệu chứng nào lộ ra. Rồi chính những người đó làm lây vi khuẩn sang cho người khác. Cuộc phần tích 94 cuộc nghiên cứu về COVID-19 ước tính 20% người lây nhiễm mà không triệu chứng. Phân tích này in trên số tháng 9/2020 của tạp chí PLOS Medicine. Các chuyên gia cũng nói về hiện tượng "tiền triệu chứng" (“presymptomatic”) nghĩa là khi dương tính thì không triệu chứng, nhưng về sau, thường là vài ngày, mới lộ ra triệu chứng. Hiện tượng này xảy ra với mọi lứa tuổi, bất kể già trẻ. Đó là lý do cần cách ly dù không triệu chứng. Chi tiết ở:---: "Vaccine Trung Quốc gửi sang Việt Nam: Sứ quán Trung Quốc ‘không hài lòng’"?: BBC loan tin như thế. Bản tin này đăng ở BBC tiếng Việt hôm 25 tháng 6/2021 ghi rằng trong diễn biến bất thường, Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội công khai bày tỏ sự không vui về cách Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vaccine vero cell của Sinopharm. Báo Hong Kong South China Morning Post ngày thứ Sáu 25/6 nói Sứ quán Trung Quốc tuyên bố Việt Nam "đã thất hứa về việc ưu tiên cho công dân Trung Quốc" được tiêm vaccine trong lô hàng này. Theo tờ báo Hong Kong, sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội lên tiếng hôm thứ Năm 24/6.Tờ báo dẫn lại cái mà họ cho hay là thông cáo của sứ quán Trung Quốc, rằng: "Theo sự nhất trí của Trung Quốc và Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần cam kết rằng vaccine do Trung Quốc cung cấp trước tiên sẽ đến tay người Trung Quốc ở Việt Nam, người Việt Nam có kế hoạch làm việc tại Trung Quốc và người Việt Nam sống gần biên giới Trung Quốc. Nhà chức trách Việt Nam đã không liên lạc với Trung Quốc theo sự đồng thuận trên trước khi công bố kế hoạch phân phối."Đại sứ quán cho biết họ đã "bày tỏ ngay lập tức" quan ngại của mình và nhà chức trách Việt Nam đã đồng ý rút lại kế hoạch, theo báo South China Morning Post.Tờ báo Hong Kong nói rằng tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc đã làm dấy lên "sự phẫn nộ của chủ nghĩa dân tộc trên truyền thông xã hội" Trung Quốc.Theo đó, hôm 25/6, hashtag "Chính phủ Việt Nam đã không thực hiện lời hứa với Trung Quốc" đã được xem hơn 450 triệu lần trên nền tảng Weibo tại Trung Quốc.