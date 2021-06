Bàn giao quân kỳ: Thiếu Tướng Lương Xuân Việt (phải) hôm 25/6/2021 đã bàn giao chức vụ tư lệnh đơn vị U.S. Forces Japan (Quân Lực Mỹ Tại Nhật Bản) cho Chuẩn Tướng JB Vowell (trái), theo tin báo Stars and Stripes hôm 25/6/2021, và về hưu sau 34 năm binh nghiệp. (Photo: Stars and Stripes)

.

- Thiếu Tướng Lương Xuân Việt bàn giao chức tư lệnh đơn vị U.S. Forces Japan, về hưu sau 34 năm binh nghiệp

- Trump tới Ohio, sẽ bứng ghế 1 DB Cộng Hòa, lộ ý ứng cử TT 2024, hăm dọa các đối thủ

- Cộng Hòa huấn luyện gián điệp, gài nằm vùng vô Dân Chủ, để bôi nhọ, phá hoại bầu cử tương lai

- SG dính COVID nhiều nhất VN, mở thêm 2 bệnh viện dã chiến, sẽ xét nghiệm 5 triệu người dân trong 10 ngày. Phú Yên giãn cách

- Cộng Hòa phân tích: cần phải rời bỏ Trump, Cộng Hòa mới thắng nổi bầu cử 2022

- Manhattan: tuần sau sẽ truy tố hình sự chống lại Trump Organization

- thử máu theo phương pháp mới có thể dò ra 50 loại bệnh ung thư khác nhau

- Mỹ phổ biến bản tường trình về 140 "vật lạ bay", thú nhận không rõ nguồn gốc

- Bộ Tư Pháp kiện tiểu bang Georgia về luật bầu cử mới, tố Cộng Hòa dìm phiếu

- Bắc Calif. bắt ổ pháo lậu 7.5 tấn, bắt 2 người gốc Việt, tịch thu 1 triệu đô tiền mặt

- HĐ Giám Mục Hoa Kỳ: không quy định toàn quốc về cấm dự thánh lễ, chỉ muốn làm sáng tỏ

- Chauvin (cựu cảnh sát Minneapolis) bị kêu án 22 năm rưỡi ngồi tù vì làm chết George Floyd

- HỎI 1: Có phải phóng viên Fox News gọi Tướng 4 sao Mark Milley là "đồ ngu" và "con heo"? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Một người khách vào tiệm ăn ở New Hampshire, gọi món ăn 37 đôla, rồi tặng tiền tip (tiền bo) là $16,000? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/6/2021) --- Các chức sắc trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) đưa ra một bản văn để làm sáng tỏ rằng họ sẽ không lập ra "một chính sách toàn quốc về việc cấm tham dự rước lễ bí tích thánh thế đối với một số chính khách" -- bản văn nhằm làm giảm tầm quan ngại về cuộc tranh luận trong nhà thờ về việc cấm Tổng Thống Biden tham dự thánh lễ bí tích.

.

Giáo lý Công Giáo cấm phá thai. Tuy nhiên, TT Biden có lập trường tôn trọng phán quyết của Tòa Tối Cao năm 1973 về phá thai với điều kiện. Cuộc tranh luận giữa các giám mục sôi nổi từ khi Biden nhậm chức Tổng Thống, và lên cao điểm là hội nghị dài 3 ngày tuần trước với cuộc bỏ phiếu của các giám mục -- 168 giám mục thuận, và 55 giám mục chống -- về soạn thảo bản văn dự kiến có thể cấm cửa thánh lễ đối với các chính khách chủ trương phá thai, nghĩa là có thể ảnh hưởng tới bầu cử tương lai đối với Biden và 60 Dân Biểu Công Giáo.

.

Tuy nhiên, bản văn hôm 21/6/2021 viết trong hình thức Hỏi & Đáp do USCCB đưa ra, nói rằng bản văn soạn thảo tương lai chỉ để làm rõ ý nghĩa thánh lễ bí tích Eucharist. Một cựu viên chức trong Hội Đồng Giám Mục là Jayd Henricks nói với báo Washington Post hôm Thứ Sáu rằng mặc dù khởi đầu là cuộc thắng cử của Biden đã dẫn tới tranh luận và rồi sẽ soạn bản văn [dự kiến sẽ hoàn tất tháng 11/2021] nhưng các giám mục không có ý đưa ra quy định toàn quốc, mà chỉ muốn giáo dân hiểu về thánh lễ.

.

--- Trump bắt đầu khởi động những buổi tập họp đông người hôm Thứ Bảy 26/6/2021, với nơi đầu tiên là thị trấn Wellington, Ohio, nhằm củng cố thế lực cho những ứng cử viên do Trump ủng hộ và sẽ đánh phá các ứng cử viên TRump không ưa. Buổi tập họp hôm Thứ Bảy là sẽ ủng hộ Max Miller (cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump) sẽ tranh sơ bộ chống lại Dân Biểu Anthony Gonzalez (Ohio), một trong 10 Dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu để luận tội Trump về tội kích động bạo loạn 6/1/2021.

.

Xuất hiện của Trump tuần này cũng là một bước để làm đà cho Trump ứng cử Tổng Thống 2024, theo lời một phụ tá của Trump, và kèm lời cảnh báo cho các quan chức Cộng Hòa rằng chớ có ai ra tranh với Trump hay thách thức sự kiểm soát của Trump đối với Cộng Hòa. Theo phóng viên báo Daily Beast là Asawin Suebsaeng, qua lời các phụ tá của Trump, rằng Trump có ý định giúp Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện và sẽ ủng hộ DB Kevin McCarthy (Cộng Hòa) vàoc hức Chủ Tịch Hạ Viện. Các phụ tá của Trump cũng nói Trump hăm dọa mọi chuyện sẽ xấu đi nếu có ai thách thức Trump trong sơ bộ Cộng Hòa 2024, dù là Thống Đốc Ron DeSantis của Florida, hay cựu Phó TT Mike Pence và cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo.

.

--- Derek Chauvin, cựu cảnh sát ở Minneapolis, bị kêu án 22 năm rưỡi ngồi tù vì tội làm chết George Floyd. Vụ sát nhân năm 2020 đã gây ra biểu tình khắp Hoa Kỳ về hình ảnh một cảnh sát da trắng quỳ chẹn cổ 1 người da đen tới tắt thở. Chauvin bị tòa xử có tội từ tháng 4/2021 về hai tội sát nhân bậc 2 và bậc 3, và bị xử có tội ngộ sát bậc 2 vì quỳ chẹn cổ Floyd làm tắt thở. Chauvin sẽ còn bị xử bên vụ án dân sự ở tòa liên bang.

.

--- Báo New York Times hôm Thứ Sáu 25/6/2021 cho biết Erik Prince (cựu gián điệp Anh quốc, người góp tiền nhiều cho Cộng Hòa, và là người sáng lập quân đội tư nhân chuyên đánh thuê có tên là Blackwater đã đổi tên là "Academi" và là anh/em của cựu Bộ Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ Betsy DeVos) đã tuyển một nhóm người Mỹ từ tổ chức bảo thủ Project Veritas và các tổ chức khác để huấn luyện làm gián điệp cho Cộng Hòa, gài vào nội bộ các cấp đảng Dân Chủ để lấy tin bí mật, để ghi âm, ghi hình để sẽ bôi nhọ, hay làm áp lực khi cần thiết.

.

Prince tuyển 1 cựu gián điệp MI6 (của Anh) tên là Richard Seddon làm trưởng nhóm gián điệp Cộng Hòa để nằm vùng trong hoạt động Dân Chủ, đồng thời cũng nhắm theo dõi để sẽ phá hoại hay bôi nhọ những người Cộng Hòa bị xem là có lập trường cấp tiến (gọi là RINO, tức là "Republican In Name Only" -- Cộng Hòa Giả Danh), và những người Cộng Hòa bị Trump và cựu hữu xem là chệch hướng hay thiên tả.

.

Báo NYT nói rằng 2 cựu gián điệp trên được tài trợ từ Susan Gore (người thừa kế tài sản khổng lồ của Gore-Tex), đã huấn luyện các gián điệp của họ tại 1 trang trại Wyoming về "kỹ thuật căn bản về gián điệp" và về "kỹ năng phá hoại chính trị."

.

Báo N.Y.T. nói rằng 2 gián điệp từ trường huấn luyện trên đã đưa ra hoạt động được biết là Beau Maier (cháu trai của bình luận gia bảo thủ Glenn Beck), và cô Sofia LaRocca -- hai người này đã được đưa nằm vùng sâu trong các tổ chức chính trị của Đảng Dân Chủ tại Wyoming, Arizona, và Colorado. Bây giờ, 2 gián điệp này mới bị lộ. Tuy nhiên, không rõ 2 người này đã có những hình ảnh hay tài liệu nào có thể gây nguy hiểm cho các ứng cử viên Dân Chủ trong các kỳ bầu cử tương lai hay không.

.

--- Thiếu Tướng Lương Xuân Việt hôm 25/6/2021 đã bàn giao quân kỳ, chức vụ tư lệnh đơn vị U.S. Forces Japan (Quân Lực Mỹ Tại Nhật Bản) cho Chuẩn Tướng JB Vowell, theo tin báo Stars and Stripes hôm 25/6/2021, và về hưu sau 34 năm binh nghiệp.

.

Tướng Lương Xuân Việt sinh ngày 26/7/1965 tại Biên Hòa, Nam Việt Nam. Các năm phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ: 1987–2021. Về hưu ngày 25/6/2021, lúc 55 tuổi, sau khi bàn giao chức Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Tại Nhật Bản.

.

Tiểu sử của Thiếu Tướng Lương Xuân Việt theo Wikipedia như sau. Lương Xuân Việt với quân hàm thiếu tướng lục quân là vị tướng người Mỹ gốc Việt có quân hàm cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái. Ông có mẹ sinh năm 1937, sinh sống tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ và cha ông là cựu Thiếu tá Sư đoàn Thủy quân Lục chiến Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam Việt Nam) Lương Xuân Đương, đã qua đời năm 1997 ở tiểu bang California.

.

Khi tới Mỹ vào năm 1975, sau khi Chính phủ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, cậu bé Lương Xuân Việt chưa đầy 10 tuổi và gia đình ông đã chọn Thành phố Mountain View, bang California để sinh sống. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học (thạc sĩ) khoa học quân sự tại Đại học Nam California, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc Thiếu úy Bộ binh, năm 1987 và được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch. Đồn trú tại Colorado, ông lần lượt giữ chúc vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó Bộ binh.

.

Ông được đề bạt sang Sư đoàn 101 Biệt kích dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng rồi lữ đoàn trưởng. Ông lần lượt giữ các chức vụ tác chiến cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, cũng như tham mưu và huấn luyện. Trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3, Sư đoàn 101 Không kỵ, ông đã làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, Trung đoàn 505 Bộ Binh Nhảy Dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá phục vụ "Chiến Dịch Người Iraq Tự do".

.

Thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng cho chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được cử về đại học Stanford để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp. Ông được Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc chuẩn tướng Lục quân Hoa Kỳ ngày 20 tháng 5 năm 2014 (chính thức tấn phong ngày 6 tháng 8 năm 2014), trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ. Ông làm Tư lệnh phó Sư đoàn Kỵ binh số 1 (Hoa Kỳ), phụ trách hành quân tác chiến. Tháng 5 năm 2017 ông được thăng cấp thiếu tướng, là phó tư lệnh của Quân đoàn 8 đóng tại Hàn Quốc.

.

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, trong lễ chuyển giao tại Trại Zama, thiếu tướng Lương Xuân Việt nhận nhiệm vụ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản, kế nhiệm thiếu tướng James Pasquarette. Đơn vị của ông có 2.500 binh sĩ, nhân viên dân sự và các thành viên gia đình, chịu trách nhiệm khai thác 16 cơ sở (cảng và kho tiếp vận) ở vùng đại lục và đảo Okinawa của Nhật Bản.

.

Thiếu Tướng Lương Xuân Việt hôm 25/6/2021 đã bàn giao quân kỳ, chức vụ tư lệnh đơn vị U.S. Forces Japan (Quân Lực Mỹ Tại Nhật Bản) cho Chuẩn Tướng JB Vowell, theo tin báo Stars and Stripes hôm 25/6/2021, và về hưu sau 34 năm binh nghiệp.

.

Tin COVID tại VN.

TP. Sài Gòn (58)

SG thêm 2 bệnh viện dã chiến

SG xét nghiệm tăng tốc

Phú Yên

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

---Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới: + 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (4), Khánh Hoà (2), Kiên Giang (2), An Giang (1), Tây Ninh (1), Hà Nội (1).// + 164 ca ghi nhận trong nước tại, Bắc Giang (16), Hưng Yên (11), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Hà Tĩnh (7), Đà nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Tây Ninh (5), Long An (7), Bắc Ninh (5), Bình Dương (5), Hải Phòng (2), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Cần Thơ (1); trong đó 131 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.. Hai ký túc xá TP SG được chuyển thành bệnh viện dã chiến 5.000 giường. Sở Y tế ngày 26/6 quyết định lập hai bệnh viện dã chiến từ hai ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia TP SG, nâng số giường điều trị Covid-19 lên 10.000. Hiện TP đã có các bệnh viện chuyên trách hồi sức cấp cứu chuyên sâu đối với các trường hợp COVID-19 nặng và nguy kịch (tầng 3 của hình tháp) và các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 (tầng 2 của hình tháp) với tổng công suất là 5.000 giường.Nhu cầu cấp bách là cần bổ sung các bệnh viện dã chiến chuyên thu dung điều trị các trường hợp mới mắc hoặc đang cách ly (F1, F2) chuyển sang F0 nhưng không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ (tương ứng tầng 1 của hình tháp), dự kiến cần khoảng 5.000 - 10.000 giường.. TPSG triển khai xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 5 triệu người dân và người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong 10 ngày tới: Phải lấy 500.000 mẫu/ngày trong 10 ngày. Dự kiến, từ ngày 26.6 đến 30.6 thực hiện lấy mẫu tại quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Hiện số lượng mẫu đã lấy tại 5 địa phương này là 399.420 người, số mẫu còn lại phải lấy là hơn 2,5 triệu người, tức 500.000 mẫu/ngày. Từ ngày 1.7 đến ngày 5.7 thực hiện lấy mẫu tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện còn lại cho 2,5 triệu người.. UBND tỉnh Phú Yên quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 27-6 để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh này. Theo báo cáo của ngành y tế và các địa phương, đến 12h trưa 26-6, toàn tỉnh Phú Yên đã xác định có 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Sơn Hòa; ngoài ra cũng đã xác định 280 ca F1 và 754 ca F2.--- Cảnh sát quận San Mateo County đã bắt 1 đường dây buôn pháo bông lậu, bắt giam hai nghi can --- Sam San, 61 tuổi, cư dân San Francisco, và Jennifer Nguyen, 54 tuổi, cư dân San Jose --- và tịch thu 15,000 pounds (7.5 tấn) pháo bông.Cảnh sát đã điều tra từ hai tháng qua, theo dõi hai nghi can từ 2 ngôi nhà của họ và một nhà kho ở Oakland, nơi họ giấu hàng. Hôm Thứ Tư 23/6 và Thứ Năm 24/6/2021, cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại nhiều địa chỉ ở 4 quận San Mateo, San Francisco, Alameda và Santa Clara. Bên cạnh 15,000 pounds pháo bông lậu, cảnh sát cũng tịch thu 1 triệu đôla tiền mặt.--- Theo một bản tin phân tích trên báo bảo thủ Washington Examiner, một nhà thăm dò Cộng Hòa đưa ra phân tích cho Đảng Cộng Hòa rằng chính Donald Trump đang tiếp tục gây thiệt hại cho Cộng Hòa nnắm lại quyền lực trong các cuộc bầu cử sắpt ới.Ed Goeas, đồng giám đốc của Georgetown University Battleground Poll, viết rằng Cộng Hòa có hy vọng thắng lớn trong bầu cử giữa kỳ 2022 nếu họ dựa vào cử tri nền tảng có sẵn và mời lại những cử tri Cộng Hòa đã rời bỏ vì bất mãn Trump. Goeas viết rằng cần rời bỏ Trump, Cộng Hòa mới có sức mạnh thắng cử tương lai.Goeas viết rằng nhiều nữ cử tri Cộng Hòa đã rời bỏ Cộng Hòa vì không chấp nhận Trump, trong khi cách Trump đối phó đại dịch COVID làm 600,000 người chết đã làm nhiều chuyên gia bất mãn. "Một trong những di sản bất hạnh của chính phủ TRump là làm suy giảm lòng tin của nhiều cử tri Cộng Hòa đối với các cơ chế chính quyền."Goeas cũng ghi rằng TRump trong 4 năm cầm quyền đã giảm thuế quá nhiều cho người giàu, trong khi tiêu xài y hệt như kẻ say rượu, nên làm mất vũ khí truyền thống của Cộng Hòa [là cần kiệm ngân sách]."--- Một bản tường trình của chính phủ Mỹ không đưa ra được giải thích nào cho hơn 140 "vật lạ bay" (tên truyền thống đời thường là "dĩa bay") được ghi nhận nhiều năm qua bởi các phi công Hải quân Mỹ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng không thấy chứng cớ gì gọi là "người hành tinh" tới thăm địa cầu.Bản phúc trình đưa ra theo yêu cầu của Quốc Hội về "hiện tượng vật lạ bay" hiển nhiên cũng không vén màn bí mật gì, và có thể là phủ thêm bức màn sương khói bí ẩn. Một viên chức Mỹ nói với báo Washington Post, “Không có một câu trả lời về các 'vật lạ bay' này." Bản phúc trình chia hiện tượng nhìn thấy làm 5 trường hợp khả nghi: thiên thạch vũ trụ, hiện tượng thời tiết, có thể là phi cơ Mỹ thí nghiệm, phi cơ nước ngoài, và "các trường hợp khác" chưa rõ.--- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã kiện tiểu bang Georgia về luật bầu cử nơi này mới thông qua, theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland hôm Thứ Sáu, hai tuần sau khi Garland nói sẽ xem xét kỹ các luật mới do Cộng Hòa đưa ra ở các tiểu bang để siết quyền bầu phiếu của cử tri.Tính tới giữa tháng 5/2021, đã có 22 luật dìm phiếu thông qua tại ít nhất 14 tiểu bang, theo báo cáo của viện Brennan Center for Justice, nơi nghiên cứu về quyền bầu phiếu. Quan ngại nơi tiểu bang Georgia là, luật mới cho quốc hội tiểu bang (do Cộng Hòa kiểm soát) thẩm quyền đối với hội đồng tiểu bang điều hợp về bầu cử, và như thế có thể can thiệp vào các văn phòng bầu cử cấp quận ở Atlanta, nơi là trung tâm quyền lực của Dân Chủ ở Georgia. Thêm nữa, luật mới sẽ làm ít người bầu phiếu vì buộc có căn cước có hình để xin bầu qua thư, và buộc giảm thùng nhận phiếu nơi các khu phố Atlanta.--- Công tố liên bang khu vực Manhattan cảnh báo các luật sư của cựu Tổng Thống Trump rằng họ đang cân nhắc sẽ truy tố hình sự chống lại Trump Organization, theo báo The New York Times. Các hồ sơ truy tố chống lại kinh doanh của gia đình Trump và ông Allen Weisselberg, Giám đốc Tài chánh cơ sở kinh doanh đó, có thể đưa ra vào tuần tới, nếu Biện Lý Cyrus Vance Jr. quyết định tiến hành sau cuộc điều tra dài 3 năm về chuyện Trump trốn thuế và gian lận tài chánh.Phần nhiều truy tố tuần sau sẽ tập trung vào Weisselberg, kể cả thuế cá nhân của ông này và cả những viên chức khác trong kinh doanh này được phúc lợi mà không nộp thuế thích nghi. Luật sư của Trump đã họp với công tố hôm Thứ Năm 24/6/2021 trong nỗ lực thuyết phục công tố dẹp bỏ hồ sơ truy tố. Chưa rõ, bản thân Trump có sẽ bị truy tố hay không.--- Thử máu theo phương pháp mới có thể dò ra có dính 50 loại bệnh ung thư khác nhau hay không. Đây sẽ là cuộc cách mạng y khoa. Trưởng nhóm nghiên cứu này là bác sĩ Eric Klein, Chủ tịch viện Glickman Urological and Kidney Institute tại bệnh viện Cleveland Clinic, nói rằng phương pháp xét nghiệm máu với DNA như thế sẽ làm một lần mà dò ra nhiều loại bệnh ung thư, thay vì phải trải qua nhiều xét nghiệm khác nhau.Xét nghiệm máu kiểu mới này gọi là cell-free DNA (cfDNA), mục đích dò ra các dấu hiệu bướu ung thư. Đợt xét nghiệm mới liên hệ với khoảng 2,800 người tham dự đã có kết quả ung thư và với 1,250 người khỏe mạnh. Kết quả chính xác bất ngờ: nhận ar ung thư trong 51.5% trường hợp. Tỷ lệ dương tính sai (nghĩa là, xét nghiệm thấy có ung thư, nhưng thực ra là không) chỉ là 0.5%, theo lời Klein.---Có phải phóng viên Fox News gọi Tướng 4 sao Mark Milley là "đồ ngu" và "con heo"?: Đúng vậy. Tucker Carlson là người dẫn chương trình Fox News hôm 24/6/2021 nói trên làn sóng TV rằng Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley là "đồ ngu" và "con heo". Lúc đó Carlson nổi nóng tường trình về cuộc tranh luận giữa Tướng Milley và Dân Biểu Matt Gaetz, Cộng Hòa-Florida, một ngày trước đó. Trong khi tranh luận, DB Gaetz quy chụp vô căn cớ rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đã thuê một "lý thuyết gia về sắc tộc phê phán" (“critical race theorist”) để cố vấn. Tướng Austin nói là không hề có chuyện gì như thế. Tướng Milley trả lời trước Ủy ban Quân Vụ Hạ Viện, nói rằng lời DB Gaetz quy chụp quân đội là "woke" như thế là xúc phạm. (ghi chú: chữ woke trong tiếng lóng là 'đáng ngại về những bất công sắc tộc và xã hội'.)Carlson chiếu lại lời thanh minh của Tướng Milley và nói trên Fox News: "Ông này không chỉ là 1 con heo. Ông này còn là 1 thằng ngu.". Phóng viên Mehdi Hasan của đài MSNBC phóng tweet nói rằng: "Nếu tôi -- một di dân da nâu, cánh trái, Hồi giáo --- lên chương trình MSNBC của tôi và gọi 1 ông tướng 4 sao Mỹ là con heo & đồ ngu, nói rằng ông tướng không xứng đáng mặc quân phục, và so sánh Mỹ với Rwanda, thì cánh hữu sẽ yêu cầu sa thải tôi và gọi tôi là thằng phản quốc rồi. Nhưng Tucker đã nói như thế." Ngôn ngữ nhiều người Cộng Hòa, kể cả Trump, rất thô tục. Chi tiết ở:---: Một người khách vào tiệm ăn ở New Hampshire, gọi món ăn 37 đôla, rồi tặng tiền tip (tiền bo) là $16,000?: Đúng thế. Chuyện đó xảy ra ở tiệm Stumble Inn Bar & Grill tại thị trấn Londonderry, tiểu bang New Hampshire. Người tiếp viên là cô Michelle McCudden kinh hoàng khi thấy con số tiền tip là 16,000 đôla trên hóa đơn, tưởng ghi nhầm, mới thấy trả tiền qua thẻ tín dụng số tiền khổng lồ như thế.Video dài 1 phút 34 giây ở đây:

https://youtu.be/-GuuIoF8lQY

.

Chủ tiệm là Mike Zarella kể với đài WMUR-TV rằng người khách nói rằng muốn tặng tiền tip nhiều như thế vì biết rằng các tiếp viên nhà hàng rất cực nhọc. Tiền tip này sau đó được chủ tiệm chia cho 8 tiếp viên trong đêm đó, tách một pjhần cho các đầu bếp. Chủ tiệm McCudden nói rằng một năm đại dịch kinh hoàng đã làm toàn bộ nhân viên nhà hàng gian nan, "đối với người làm những việc tử tế như thế đã hồi phục niềm tin của tôi vào nhân loại." Chi tiết ở:

https://www.upi.com/Odd_News/2021/06/23/Stumble-Inn-Bar-Grill-huge-tip-Londonderry-New-Hampshire/4101624480589/

.

.