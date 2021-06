Tướng Mark Milley (hình trên) đã từ chối áp lực của Trump bảo đưa quân can thiệp biểu tình. Trong nhiều buổi họp, Trump đã thúc giục Tướng Milley đưa quân ra đàn áp biểu tình, kêu gọi bằng ngôn ngữ như "Đập bể sọ tụi nó." (“Crack their skulls!”) và "Cứ bắn tụi nó." (“Just shoot them!”). Một lần, bị ép quá, trong 1 buổi họp, tướng này chỉ mặt cố vấn Stephen Miller và chửi thề.

.

- Cựu PTT Pence tự hào đã xác nhận phiếu Biden thắng cử, mắng bọn xúi ông làm nghịch Hiến Pháp

- Trump yêu cầu quân đội dẹp biểu tình, cho bắn chết bỏ; Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân từ chối

- SG trong 24 giờ có thêm 667 ca lây dịch COVID, cơ nguy sẽ phải "sống chung với lũ." Báo động: Chậm chích ngừa là thê thảm. Hãng Nam Hàn tặng 1 triệu đô

- tòa treo bằng hành nghề luật của Giuliani vì liên tục bịa đặt để lật ngược bầu cử cho Trump

- Chủ tịch Hạ Viện Pelosi lập ủy ban đặc biệt điều tra bạo loạn 6/1/2021: Cộng Hòa sợ sự thực

- Không lo thờ Chúa, lại đi thờ Trump: 2 mục sư bố con dự bạo loạn 6/1/2021, rủ nhau vào tù

- San Francisco: toàn bộ 35,000 công chức sẽ phải chích ngừa

- Florida: sụp khu nhà condo chết 4 người, mất tích 159 người, đang đào gạch đá để cứu người

- Ủy ban Tư pháp Hạ Viện điều tra Bộ Tư Pháp thời Trump do thám phone, email các dân biểu

- Cậu Donald Trump Jr. lại quậy, giảng Hiến pháp, bị tố ngược: chính bố con Trump gây bạo loạn

- HỎI 1: Có phải Biden là lý do làm cho xăng tăng giá? ĐÁP 1: Không.

- HỎI 2: Có phải nô lệ đã giúp xây nhiều tòa nhà khu vực Quốc Hội? ĐÁP 2: Đúng vậy, nô lệ da đen đã giúp xây lên.

.

QUẬN CAM (VB-25/6/2021) --- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence nói rằng ông tự hào khi cùng với Quốc Hội xác nhận phiếu đại cử tri để công nhận Joe Biden thắng cử Tổng Thống trong ngày Trump kích động bạo loạn 6/1/2021. Pence nói như thế trong bài diễn văn hôm Thứ Năm ở Thư Viện Tổng Thống Ronald Reagan Presidential Library, điều mà báo New York Times mô tả là quyết định mạnh mẽ nhất để tự tách rời khỏi những lời bịa đặt của Trump.

.

Pence kể về ngày bạo loạn 6/1/2021, khi nhiều người cuồng Trump xông vào tòa nhà Quốc Hội đòi treo cổ Pence, Pence nói: "Tôi sẽ luôn lôn tự hào rằng chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ trong ngày bi thảm đó để triệu tập lưỡng viện và hoàn tất nhiệm vụ theo Hiến Pháp và luật pháp Hoa Kỳ."

.

Pence kể chuyện Pence từ chối lời Trump thúc giục đi ngược lại Hiến Pháp, rằng có một số người trong Đảng Cộng Hòa muốn Pence trong cương vị chủ tọa khóa họp lưỡng viện phải bác bỏ hay trả về phiếu đại cử tri do các tiểu bang đưa lên, "Nhưng Hiến Pháp không cho Phó Tổng Thống quyền lực như thế trước khóa họp lưỡng viện. Và sự thật là, gần như không có ý tưởng nào không-Mỹ hơn là ý tưởng rằng bất kỳ ai có thể chọn ra Tổng Thống Hoa Kỳ." Như thế, Pence sẽ ra tranh cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024 với lập trường chống Trump.

.

--- Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Mark Milley, đã nhiều lần từ chối lời yêu cầu của cựu Tổng Thống Trump về cách đối phó, can thiệp các cuộc biểu tình từ cái chết năm ngoái của George Floyd, theo cuốn sách mới của Michael Bender, phóng viên báo The Wall Street Journal, nhan đề "Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost" (Chúng ta đã thắng cuộc bầu cử này: Chuyện bên trong vì sao Trump thất cử).

.

Tướng Milley đã từ chối áp lực của Trump bảo đưa quân can thiệp biểu tình. Trong nhiều buổi họp, Trump đã thúc giục Tướng Milley đưa quân ra đàn áp biểu tình, kêu gọi bằng ngôn ngữ như "Đập bể sọ tụi nó." (“Crack their skulls!”) và "Cứ bắn tụi nó." (“Just shoot them!”). Trump dẫn ra các video cho thấy cảnh sát địa phương dùng bạo lực chống người biểu tình, nói quân đội cũng có thể làm như thế. Tướng Milley đã từ chối.

.

Trong một buổi họp, cố vấn cao cấp của Trump là Stephen Miller tiếp lời Trump, nói rằng cần quân đội can thiệp vì người biểu tình đã biến nhiều thành phố thành bãi chiến trường, Tướng Milley chỉ tay vào mặt Miller trong buổi họp và mắng "shut the f---up" (tiếng chửi thề, bảo câm miệng... ).

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Sài Gòn trong 24 giờ có 667 trường hợp nghi nhiễm, chưa kịp cập nhật. Trong ngày 25/6, Việt Nam ghi nhận thêm 305 ca mắc mới: + 23 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (13), TP. SG (4), Quảng Nam (3), Kiên Giang (1), Quảng Ninh (1), An Giang (1).// + 282 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (161), Bình Dương (30), Bắc Giang (22), Long An (22), Tiền Giang (8 ), Bắc Ninh (6), Nghệ An (6), Bình Thuận (5), Đà Nẵng (5), Hải Phòng (3), Hưng Yên (3), Gia Lai (2), Quảng Ninh (2), Phú Yên (2), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (1), Lạng Sơn (1), Thái Bình (1); trong đó 251 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

SG thêm 667 ca/ngày. Chiều 25/6, Sở Y tế TP. SG công bố ghi nhận thêm 667 trường hợp nghi nhiễm tại TP. SG. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đang rà soát, đối chiếu và tiếp tục cập nhật thông tin ca bệnh lên Hệ thống quản lý ca bệnh COVID-19 quốc gia. Do đó số ca bệnh còn lại của TP. SG sẽ được công bố trong bản tin sau. (Có vẻ, Bộ Y Tế trung ương muốn ém tin này, nhưng Sở Y Tế SG muốn nói sự thực?)

.

Sẽ sống với lũ? TP.SG phát hiện 667 ca nghi mắc COVID-19 trong 24h, hầu hết trong khu cách ly, phong tỏa. Từ 6h ngày 24-6 đến 6h ngày 25-6, TP.HCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc COVID-19. 667 ca nghi mắc trong 24 giờ, hầu hết trong khu cách ly, phong tỏa. Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG (HCDC) - cho biết số bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng và triệu chứng nặng đang thấp hơn giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4. "Có thể chúng ta cần tính tới phương án "sống chung với lũ". Nghĩa là chúng ta chỉ truy tìm rắn độc thay vì đi tìm những con rắn nước", ông Nguyễn Trí Dũng nói.

.

Quỹ vaccine. Ngày 25-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gặp mặt trao đổi với đại diện hai tập đoàn SK và Samsung (đều của Hàn Quốc) về hợp tác y tế và tiếp nhận 1 triệu USD bổ sung vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19. Chiều 25/6, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đến trưa 25/6, các doanh nghiệp đã cam kết đóng góp vào quỹ số tiền hơn 8.000 tỷ đồng. Số dư thực tế của quỹ tính đến 11h trưa 25/6 là 7.594 tỷ. Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV sẽ được mời thầu và ngân hàng nào trả lãi suất cao hơn sẽ được quỹ ưu tiên gửi với kỳ hạn 1 tháng hoặc 3 tháng.

.

Bình Dương. Chiều 25-6, Bình Dương phát hiện thêm 22 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca chưa xác định được nguồn lây. Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng đã có kế hoạch lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quy mô 100 giường, có khả năng mở rộng lên 200 giường. Giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh mở rộng các khu cách ly tập trung đảm bảo 10.000 giường, giao lực lượng quân sự phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải lên phương án kịp thời vận chuyển người cách ly tập trung.

.

Hà Nội. Từ 0h ngày 26-6: Người dân Thủ đô được phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 0h ngày 26-6-2021, UBND thành phố cho phép một số hoạt động như sau: Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực): Khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp "5K", không tụ tập đông người,...

.

Chậm là thê thảm. Nếu chậm tiêm vaccine COVID-19 sẽ làm cho những tiềm năng có được của Việt Nam bị “thất thế” và rơi vào một số nước khác. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nói rằng, từ quý I/2021 đến nay đã có 9,1 triệu người Việt Nam bị tác động bởi dịch bệnh, trong đó 540.000 người đã rơi vào tình trạng mất việc và thiếu việc làm. 19,2% cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp; 21% hợp tác xã, liên doanh bị ảnh hưởng. Có 60.000 người lao động trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, 40.000 lao động ở Bắc Ninh và 23.000 người lao động ở TPHCM, Bình Dương bị ảnh hưởng. Có đến 5.840 công nhân đã trở thành F0, 37.496 công nhân là F1 và 5.900 doanh nghiệp đã phải rút khỏi thị trường.

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

--- Số người chết xác định được trong vụ sụp khu nhà condo Florida tăng tới 4 người hôm Thứ Sáu, trong khi số người mất tích, chưa xác định rõ an nguy, tăng từ 99 người lên tới 159 người. Lính cứu cấp vẫn đang tìm người kẹt dưới các đống gạch đổ nát. Có 1 trường hợp, bác sĩ phải cưa chân một phụ nữ để đưa người này ra khỏi đống gạch đè lên người.Khu condo có tên là Champlain Towers South Condo tại thị trấn ven biển Surfside, có 136 đơn vị gia cư, trong đó 55 đơn vị gia cư đã sụp đổ. Khu vực này được kể là nhiều năm qua nhiều người có cảm giác như tòa nhà rung rinh, được suy đoán là do các kiến trúc đang xây cất gần đó ảnh hưởng. Cũng có suy đoán là đất lún dần từng năm. Dự kiến cuộc điều tra lý do sụp đổ có thể sẽ kéo dài nhiều năm mới có thể có kết luận.--- Công chức thành phố San Francisco sẽ bị buộc phải chích ngừa COVID khi một thuốc chích ngừa được liên bang chấp thuận đầy đủ (không phải chấp thuận theo thủ tục khẩn cấp). Chính sách này áp dụng cho 35,000 công chức có thể là lần đầu một thành phố hay 1 quận tại Hoa Kỳ áp dụng, theo báo San Francisco Chronicle.Công chức nào từ chối chích ngừa mà không được giấy phép đặc miễn thì có thể bị sa thải. Hiên thời có 3 loại thuốc chích ngừa COVID tại Hoa Kỳ chấp thuận theo thủ tục khẩn cấp của FDA. Dự kiến các thuốc chích ngừa này sẽ được chấpt huận đầy đủ trong nhiều tháng nữa.San Francisco là thành phố có gần 900,000 cư dân, là nơi đầu tiên ở Mỹ phong tỏa hồi năm ngoái và là nơi tỷ lệ chích ngừa cao hàng đầu: ít nhất 80% cư dân đã chích ít nhất một mũi, 70% người trên 12 tuổi đã chích đầy đủ 2 mũi. Yêu cầu công chức chích ngừa không áp dụng cho giáo viên, vì các học khu không bị thành phố kiểm soát.Khoảng 55% công chức thành phố SF đã chích ít nhất 1 mũi. Có khoảng 5% nói chưa chích ngừa. Số 40% công chức còn lại không rõ đã chích hay chưa.Hệ thống đại học University of California (UC) cho biết bắt buộc toàn bộ sinh viên, giáo sư và nhân viên phải chích ngừa khi vào khóa mùa thu này. UC có hơn 280,000 sinh viên và 227,000 GS và nhân viên sẽ khai giảng khóa mùa thu vào tháng 8/2021.--- Cậu Donald Trump Jr. lại quậy. Sau khi TT Biden nói rằng nếu nói dân Mỹ cần có súng để kềm giữ không cho chính phủ trở thành độc tài thì người dân sẽ cần có chiến đấu cơ F-15 và vũ khí nguyên tử nữa, cậu Donald Trump Jr liền lên tiếng, giảng bài về Hiến pháp.Cậu nói rằng những người lập quốc Hoa Kỳ muốn dân Mỹ có súng để chính phủ không trở thành độc tài, thế là "ông cụ bô lão" Biden, thay vì hăm dọa dội bom nguyên tử vào dân Mỹ, có thể nên tự hỏi vì sao tội phạm tăng cao ở các thành phố có luật kiểm soát súng gắt nhất.Lev Parnas, người trước đây làm việc chung pháp lý với Rudy Giuliani, nhưng đã tự tách ra với lập trường chống Trump, liền trả lời cậu Donald Trump Jr: "Những vị lập quốc Hoa Kỳ không bao giờ có thể hình dung ra 1 Tổng Thống, rồi luật sư của Tổng Thống này, và cả cậu con trai Tổng Thống lại đi kích động một nhóm khủng bố cực hữu đi chiếm tòa nhà Quốc Hội. Bây giờ lời tweet của cậu này lại mồi thêm lửa nữa. Cậu [Trump Jr.] là một nỗi xấu hổ y hệt bố cậu và y hệt luật sư của Trump là Rudy Giuliani.”--- Các dân biểu Dân Chủ Hạ Viện đã khởi động cuộc điều tra để xem có phải Bộ Tư Pháp của Trump đã có một chiến dịch bí mật chuyên đối phó các đối thủ chính trị. Dẫn đầu cuộc điều tra là DB Jerry Nadler (Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ Viện) tập trung cuộc điều tra vào thời điểm khi Bộ Tư Pháp của Trump gửi trát tòa để lấy thông tin điện thoại, emails của 2 DB Dân Chủ Adam Schiff và Eric Swalwell năm 2018.Báo The Guardian nói rằng cuộc điều tra không ngừng ở đó, bởi vì Bộ Tư Pháp của Trump đã tìm thông tin vài chục người khác, kể cả một số phóng viên và cả vợ con các dân biểu Dân Chủ. Hai Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump là William Barr và Jeff Sessions đều chối, không biết chuyện Bộ Tư Pháp theo dõi các thông tin điện thoại và email đó.--- Hôm Thứ Năm 24/6/2021, Bộ Tư Pháp loan báo đã truy tố một mục sư Florida và con trai vị này, cũng là một mục sư, về tội tham dự bạo loạn 6/1/2021. Hồ sơ truy tố ghi tên nghi can là James Cusick, và con trai là Casey Cusick, mỗi người bị truy tố tội xâm nhập tòa nhà liên bang, hành vi gây rối và bạo lực tại tòa nhà Quốc Hội.Hai cha con mục sư bị lộ vì một giáo dân trong nhà thờ này là ông David Lesperance khi bị FBI truy tố đã khai là đi cùng bạo loạn với 2 cah con mục sư. Cảnh sát cũng có video ghi hình 2 bố con Cusick có mặt trong buổi bạo loạn 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội. Bố là mục sư sáng lập và con trai là mục sư Phó chủ tịch hội thánh Global Outreach Church ở thị trấn Melbourne, Florida. Không lo thờ Chúa, lại đi thờ Trump, 2 mục sư bố con đành rủ nhau vào tù.--- Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ Viện, hôm Thứ Năm cho biết một ủy ban đặc biệt sẽ điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021. Pelosi không cho biết ủy ban điều tra sẽ do ai chỉ huy hay tham dự, nhưng nói ủy ban sẽ có nhiều thì giờ để điều tra "tận gốc rễ bạo loạn, các nhóm thượng đẳng da trắng, những người chống Do Thái, chống Hồi giáo" đứng sau cuộc bạo loạn.Ủy ban cũng sẽ điều tra về an ninh khu vực Quốc Hội, về hoàn cảnh tấn công và về đối phó trận tấn công. Ủy ban có thể rồi sẽ chỉ có Dân Biểu Dân Chủ, nhưng Pelosi nói hy vọng Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy tuy là chống việc lập ủy ban nhưng sẽ bổ nhiệm một vài Dân Biểu Cộng Hòa vào ủy ban điều tra.Cộng Hòa trước giờ liên tục chống việc điều tra về bạo loạn 6/1/2021, vì cho là sẽ không làm hài lòng Trump. Pelosi nói hôm Thứ Năm, "hiển nhiên là Cộng Hòa sợ sự thực."--- Một tòa kháng án đã tuyên bố treo bằng hành nghề luật của Rudy Giuliani tại New York vì Giuliani liên tục đưa ra những lời bịa đặt sai trái trong khi xin các tòa lật ngược kết quả bầu cử những nơi Trump thua phiếu Biden.Một ủy ban tư pháp về kỷ luật nói rằng những lời bịa đặt sai trái của Giuliani đã làm chia rẽ đất nước Hoa Kỳ bằng cách tấn công liên tục vào tính chính đáng của bầu cử 2020. Phán lệnh ký hôm Thứ Năm sẽ không cho Giuliani đại diện thân chủ với tư cách luật sư. Giuliani trong khi biện hộ nói rằng Giuliani có quyền tự do phát biểu theo Tu Chánh Án 1, và khi đưa ra những "tuyên bố sai trái, sai sự thực" thì Giuliani không biết đó là những "điều sai trái, sai sự thực." Tòa nói đã thú nhận là nói sai vì không biết là nói sai thì treo bằng luật sư vậy.---Có phải Biden là lý do làm cho xăng tăng giá?Không. Bây giờ thì đủ thứ giá hàng tăng giá, không riêng gì xăng, thế là Cộng Hòa chụp mũ cho Biden. Dân Biểu Cộng Hòa Jim Jordan (Ohio) quy lỗi cho Biden làm tăng giá xăng hôm Thứ Hai, nói rằng giá xăng trung bình tăng 86 cents/gallon từ tháng 6/2020 tới tháng 6/2021 và nói đó là "kinh tế của Tổng Thống Biden," nhưng sự thực không đơn giản như thế. Bởi vì kinh tế Mỹ tăng vọt trở lại, trong khi Biden chỉ mới vào Bạch Ốc có 5 tháng, nguồn cung xăng dầu lại phức tạp, và nếu quy lỗi thì chính vì đại dịch đã làm các công ty lọc dầu từ năm ngoái đã giảm sản lượng xăng dầu cung cấp. Thế rồi khi gỡ hạn chế về đại dịch, nguồn cung không bắt kịp sức cầu, khi dân chúng rủ nhau lái xe ra đường, theo lời các chuyên gia trong cơ quan US Energy Information Administration. Chi tiết ở:---: Có phải nô lệ đã giúp xây nhiều tòa nhà khu vực Quốc Hội?: Đúng vậy, nô lệ da đen đã giúp xây lên. Tòa nhà vòm của khu vực Quốc Hội là nơi ngành lập pháp Mỹ đặt trụ sở. Khu vực Quốc Hội xây từ năm 1793, ừ đó đã từng bị hỏa thei6u, rồi xây lại, và rồi mở rộng ra. Nhưng chỉ mới vài hập niên gần đây, người ta mới xác nhận xây lên là có công sức của nô lệ da đen, bên cạnh các công nhân khác. Chi tiết ở: