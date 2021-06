Florida: cấm GS, SV các đại học công có lập trường 'gây khó chịu', vi phạm sẽ bị kiện hình sự - Hồng Kông: báo dân chủ Apple Daily bị bố ráp lần 2, bắt thêm biên tập viên, sẽ đóng cửa vĩnh viễn - SG lây nhiễm COVID kỷ lục. Bộ Y Tế thúc giục SG và 9 tỉnh tăng tốc tiêm vaccine. Bộ Văn Hóa xin cứu trợ nghệ sĩ hạng 4 và 30.000 hướng dẫn viên du lịch - Cộng Hòa bác bỏ dự luật S-1, dìm phiếu dân Mỹ, l

Hình trên, du khách thăm Sài Gòn vài năm trước. SG bây giờ lây nhiễm COVID kỷ lục. Bộ Y Tế thúc giục SG và 9 tỉnh tăng tốc tiêm vaccine. Bộ Văn Hóa xin cứu trợ nghệ sĩ hạng 4 và 30.000 hướng dẫn viên du lịch.

- Florida: cấm GS, SV các đại học công có lập trường 'gây khó chịu', vi phạm sẽ bị kiện hình sự

- Hồng Kông: báo dân chủ Apple Daily bị bố ráp lần 2, bắt thêm biên tập viên, sẽ đóng cửa vĩnh viễn

- SG lây nhiễm COVID kỷ lục. Bộ Y Tế thúc giục SG và 9 tỉnh tăng tốc tiêm vaccine. Bộ Văn Hóa xin cứu trợ nghệ sĩ hạng 4 và 30.000 hướng dẫn viên du lịch

- Cộng Hòa bác bỏ dự luật S-1, dìm phiếu dân Mỹ, làm khó ghi danh cử tri và phiếu qua thư

- Miami: bảng quảng cáo xa lộ chạy chữ đòi bắt bác sĩ Fauci, tố COVID-19 là tin giả, nói vaccine giết người

- Trump: phải chi John Bolton (cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump) mắc dịch COVID rồi chết

- Trump chối, nói không yêu cầu Bộ Tư Pháp kiếm cớ dẹp chương trình TV ưa giễu cợt Trump

- Houston: không chịu chích ngừa COVID-19, hơn 150 nhân viên y tế về vườn

- Mỹ: sinh giảm 4% trong 2020 so với 2019

- giá nhà trung bình ở 6 quận Nam Calif. tăng 25% so với tháng 5/2020 để tới kỷ lục cao

- bác sĩ Albert Nguyen nộp tòa Oklahoma $325,000, thương lượng tiền phạt dân sự

- HỎI 1: Các hãng hàng không cấm người đã chích ngừa bay vì sợ máu đóng cục? ĐÁP 1: Sai. Ngược lại, còn khuyến khích bay.

- HỎI 2: Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in không biết nâng đỡ con như Trump? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/6/2021) --- Bản phúc trình mới từ National Center for Health Statistics (Viện Thống Kế Y Tế Quốc Gia) tại Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cho thấy sinh nở tại Hoa Kỳ giảm 4% trong khoảng 2019 và 2020, mức giảm thường niên lớn nhất kể từ 1973.

Hầu hết mức giảm là trong tháng 12, 11 và 10 (của năm 2020), tức là 9 tháng sau khi đại dịch khởi đầu và là dấu hiệu cho thấy các cặp hôn phối quyết định hoãn có con.

Chỉ có hơn 3.6 triệu vụ sinh nở trong năm 2020, theo dữ kiện sơ khởi đưa lên từ hầu hết các tiểu bang. Như thế là khoảng ít hơn 150,000 vụ sinh nở trong năm 2019, và khoảng ít hơn 700,000 vụ sinh nở trong năm 2007, năm mà sinh nở đột nhiên tăng cao kỷ lục.

--- Donald Trump đã từng một lần thốt lên rằng phải chi John Bolton (cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump) mắc dịch COVID rồi chết đi, theo cuốn sách mới nhan đề "Nightmare Scenario" (Kịch Bản Ác Mộng) của Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta, 2 phóng viên của báo Washington Post.

Sách kể rằng Trump đã tìm cách giỡn về vi khuẩn này nhiều tháng. Trong 1 buổi họp nhiều tháng trước khi TRump dính COVID, Larry Kudlow (Giám đốc Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế NEC) đột nhiên ho. Cả phòng họp kinh hoàng. Trump mới đưa bàn tay ra trước mặt, giỡn như xua cho vi khuẩn bay xa, rồi cười.

Trump nói trong phòng họp Bạch Ốc lúc đó, "Tôi chỉ giỡn thôi. Larry sẽ không bao giờ dính COVID. Larry sẽ đánh bại COVID với tinh thần lạc quan. Nhưng còn John Bolton, tôi hy vọng COVID sẽ bắt John đi luôn." Các nguồn của sách này nói họ tin rằng TRump thực sự muốn Bolton chết vì dịch.

--- Ron DeSantis (Thống Đốc Cộng Hoa của Florida) ký luật bắt buộc sinh viên, ban giám hiệu và nhân viên tại các đại học công ở Florida phải ghi danh rõ quan điểm chính trị của họ với chính quyền tiểu bang như một cách để gọi là khuyến khích "đa dạng hóa trí thức" --- nhằm các ý tưởng chính trị cạnh tranh nhau đều có mặt tại các đại học này, theo báo Tampa Bay Times.

Người ta chưa rõ chính quyền Florida dự định sẽ làm gì với các kết quả ghi danh chính trị như thế, theo báo này. Nhưng DeSantis giải thích rằng ông nhìn thấy có một số quan điểm chính trị bị gạt bỏ ra khỏi sân trường đại học, nhưng DeSantis không nêu cụ thể trường hợp chèn ép quan điểm chính trị nào, chỉ nói rằng ông biết nhiều phụ huynh lo sợ con của họ bị "nhồi sọ" bởi các ý tưởng họ không ủng hộ, và đã có hai dân cử than phiền rằng nhiều đại học Florida đã trở thành "lò ấp xã hội chủ nghĩa."

Chủ tịch Thượng Viện tiểu bang Wilton Simpson (Cộng Hòa-Trilby) hôm Thứ Ba nói trong buổi họp các hội đồng khoa của các đại học Florida rằng: "Chúng tôi luôn luôn nghe về các phần cấp tiến trong hệ thống đại học (university system), và chúng tôi không nghe nhiều như thế từ hệ thống cao đẳng (college system)." Nên ghi chú: chữ "cấp tiến" là Cộng Hòa ám chỉ ảnh hưởng "Dân Chủ" trong học giới.

Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang Chris Sprowls (Cộng Hòa-Palm Harbor) cũng than phiền trong buổi họp báo chung với DeSantis rằng các đại học Florida "thiếu sự đa dạng tư tưởng" -- ám chỉ Cộng Hòa không được sinh viên và các giáo sư ưa chuộng.

Từ trước tới giờ, một số hội thánh Thiên Chúa đã than phiền về các đại học Mỹ dạy về thuyết tiến hóa làm nhiều người giới trẻ mất lòng tin vào sự sáng tạo của Thượng Đế. Nhưng luật mới này do DeSantis ký thuần túy hàm ý chính trị (Cộng Hòa vs Dân Chủ). Luật này cấm các viên chức và giáo sư đại học nói hay đọc trong trường các tư tưởng "có thể đối kháng hay làm mất thoải mái" và sẽ cho sinh viên ghi âm hay ghi hình mà không cần cho phép để sẽ dùng làm chứng cớ kiện hình sự hay hộ sự các đại học đó ra tòa.

--- Nhật báo có lập trường ủng hộ dân chủ lớn nhất Hồng Kông là Apple Daily đã đóng cửa sau một loạt bố ráp của công an và bắt giam người chủ nhiệm, chủ bút và các cây bút điều hành. Bản tin tiếng Anh BBC News nói đây là cú đánh vào nền tự do truyền thông tại Hồng Kông. Người chủ báo là tỷ phú Jimmy Lai, người ủng hộ dân chủ công khai, đạ bị bắt vào tù, bị truy tố nhiều cáo buộc.

Mới tuần trước, khoảng 500 cảnh sát xông vào tòa soạn, trong khi cảnh sát bắt chủ bút và các người điều hành báo này tại nhà, quy chụo họ tội vi phạm luật an ninh quốc gia. Hiện thời các tài khoản tài chánh của báo này đã bị phong tỏa. Ban biên tập còn lại đã họp hôm Thứ Tư 23/6/2021, thì cảnh sát xông vào lần nữa, bắt 1 biên tập viên, cho là thông đồng với người nước ngoài. Báo này sẽ đóng cửa từ nửa đêm, do vậy ấn bản Thứ Năm là số báo cuối cùng.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ y tế, báo, đài. Sài Gòn kinh hoàng lây nhiễm, cao nhất VN. Trong ngày 23/6, Việt Nam ghi nhận thêm 220 ca mắc mới: + 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (1).// + 217 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (152), Bình Dương (23), Bắc Giang (11), Nghệ An (7), Đà Nẵng (6), Long An (5), Hưng Yên (4), Bắc Ninh (4), Lào Cai (2), Kiên Giang (2), Bắc Kạn (1); trong đó 196 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 23/6: Việt Nam có tổng cộng 12.227 ca ghi nhận trong nước và 1.720 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.657 ca, trong đó có 2.910 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tăng tốc chích vaccine. Bộ Y tế vừa hỏa tốc yêu cầu TP Sài Gòn và 9 tỉnh thành (Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang) đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19. TP SG hiện mới tiêm hơn 50.000 liều, khoảng 69% số vắc-xin được phân bổ đợt 3 và 6% số vắc-xin được phân bổ của cả 2 đợt.

. Cho rằng viên chức nghệ sĩ hạng IV và gần 30.000 hướng dẫn viên du lịch có đóng góp lớn nhưng đang rất khó khăn vì dịch COVID-19, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa đề xuất Chính phủ hỗ trợ tiền. Vì lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất do tác động của dịch COVID-19 nhưng cho tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch gần như không thể hoạt động do đại dịch COVID-19 không được tổ chức sự kiện, tập trung đông người.--- Bản tin từ Tòa Khu Vực Phía Tây Oklahoma cho biết bác sĩ Albert T. Nguyen, cư dân thị trấn Oklahoma City, đã chi trả $325,000 thương lượng tiền phạt dân sự từ các cáo buộc rằng Nguyen đã vi phạm luật Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970.BS Nguyen là người chủ và là bác sĩ duy nhất tại y viện Budget Medical Clinic tại Oklahoma City. Công tố nói rằng BS Nguyen điều hành 2 phòng mạch tại Oklahoma City. Khi BS Nguyen gặp bệnh nhân ở địa chỉ này thì thường để ở địa chỉ kia các toa thuốc ký tên sẵn nhưng để trống tên thuốc, nhằm cho người thay mặt (không giấy hành nghề bác sĩ) biênt oa cho bệnh nhân các thuốc mà người thay mặt không có thẩm quyền biên toa. BS Nguyen đồng ý nộp chính phủ Mỹ $325,000 và sẽ không nhận trách nhiệm.--- Hôm Thứ Ba 22/6/2021, báo Newsweek kể rằng một bảng quảng cáo lớn dựng bên xa lộ phía nam Florida bị tin tặc để phát sáng lên các dòng chữ, "Arrest Fauci" (Hãy bắt bác sĩ Fauci), "COVID-19 was a hoax" (COVID-19 chỉ là tin giả) và "VACCINES KILL" (Thuốc chích ngừa giết chết người).Đài NBC 6 loan tin rằng vào giữa buổi sáng Thứ Ba, các viên chức xa lộ Miami-Dade Expressway biết chuyện bảng hiệu bị tin tặc, nên đã tắt điện bảng hiệu đó. Báo Newsweek đã tìm liên lạc phỏng vấn Ty Giao Thông Miami nhưng không được trả lời.Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc viện Dịch Tễ và Bệnh Lây Nhiễm Hoa Kỳ, thường xuyên bị Trump và người Cộng Hòa chỉ trích từ 2020 vì các biện pháp chống dịch gắt gao. Tiểu bang Florida đa số nghiêng về Cộng Hòa, và hiện thời khoảng 1/3 người Cộng Hòa vẫn không chích ngừa vì nhiều lý do, kể cả lý do không tin COVID là có thiệt.--- Bất kể toàn bộ 50 Thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu cho dự luật về quyền bầu phiếu hôm Thứ Ba, Cộng Hòa đã thành công trong việc ngăn cản dự luật S-1, một dự luật sẽ tạo ra cải tổ quyền bầu phiếu cả nước. Thượng Viện bỏ phiếu kết quả 50-50 theo đúng lằn ranh đảng phái cho dự luật S-1, còn gọi là dự luật The For The People Act (Luật Vì Dân) với toàn bộ Dân Chủ ủng hộ và toàn bộ Cộng Hòa chống.Vì quy định Thượng Viện cần 60 phiếu, nên Cộng Hòa đã có thể bác bỏ dự luật này. Dự luật này đưa ra nhằm đưa ra quy định toàn quốc về quyền bầu cử, cho toàn dân dễ dàng ghi danh cử tri và dễ dàng nhận phiếu bầu qua thư, trong khi sẽ ngăn chận hay bác bỏ các luật Cộng Hòa siết chặt quyền này ở cấp tiểu bang.--- Trump hôm Thứ Ba đưa ra bản văn chính thức, trong đó Trump bác bỏ một bản tin của báo Daily Beast về chuyện Trump yêu cầu các viên chức Bộ Tư Pháp kiếm chuyện để dẹp bỏ chương trình Saturday Night Live (SNL) trong đó thường giễu cợt Trump. Tuy nhiên, cùng trong bản văn, Trump xác nhận rằng chương trình truyền hình SNL đã có hành vi bất hợp pháp vì ưa chọc quê Trump.Trump nói Trump không hề yêu cầu Bộ Tư Pháp gây khó dễ chương trình truyền hình SNL. Tuy nhiên bản tin The Daily Beast đã dẫn ra 2 nguồn tin nói rằng Trump đã yêuc cầu các viên chức Bộ Tư Pháp xem có cách nào ngăn chận SNL.--- Hơn 150 nhân viên tại một hệ thống y tế lớn ở Houston đã hoặc là từ chức hoặc là bị sa thải hôm Thứ Ba vì họ không chịu chích ngừa theo nội quy bắt buộc của bệnh viện. Bệnh viện Houston Methodist đã yêu cầu nhân viên phải chích ngừa trước ngày 1/4/2021 để tiếp tục làm việc.Tổng cộng có 24,947 nhân viên bệnh viện chịu chích ngừa COVID-19 đúng y lịch trình quy định. Một số từ chối chích, và 178 nhân viên bị cho ạtm nghỉ từ 7/6/2021. Trong đó, 25 người cuối cùng chịu chích ngừa và làm việc tiếp; phần còn lại mất việc. Một số nhân viên kiện bệnh viện, nhưng một chánh án liên bang đã bác đơn kiện.--- Giá nhà Nam California tăng vọt trong tháng 5/2021, tới cao kỷ lục mọi thời, mặc dù một số dữ liệu cho thấy có thể nhu cầu nhà có thể chậm lại. Giá bán nhà trung bình ở 6 quận Nam California tăng 24.7% so với tháng 5/2020 để tới kỷ lục cao $667,000 trong tháng 5/2021, theo thống kê của công ty DQNews. Thương vụ cũng tăng so với năm ngoái.---: Các hãng hàng không cấm người đã chích ngừa bay vì sợ máu đóng cục?: Sai. Ngược lại, còn khuyến khích bay. Tin đồn lúc nào cũng có, nhưng tin đồn này lại kỳ dị, nói rằng các hãng hàng không thảo luận về chuyện sẽ cấm những người đã chích ngừa vì sẽ có rủi ro máu đóng cục trên độ cao. Các chuyên gia nói không có chuyện máu đóng cục đối với người đã chích ngừa bay trên phi cơ. Ngược lại, nhiều hãng hàng không tìm cách dễ dàng cho hành khách đã chích ngừa bay phi cơ. Như hãng hàng không American Airlines cung cấp 1 app di động để làm dễ dàng cho hành khách xác nhận là đã chích ngừa và sẵn sàng bay trước khi tới phi trường. Trong khi đó, hàng không United Airlines tổ chức cuộc xổ số “Your Shot to Fly” (Bạn chích ngừa để bay): mỗi ngày trong tháng 6/2021, một hành khách thành viên United đã chích ngừa COVID-19 sẽ có cơ may trúng số là vé bay khứ hồi cho 2 người; và sẽ có 5 người trúng số là thẻ bay quanh năm miễn phí. Trong khi đó, Giáo sư Adam Cuker tại University of Pennsylvania nói rằng GS Cuker chuyên nghiên cứu về huyết khối và hỗn loạn máu, nói không thấy chứng cớ nào có huyết đóng cục đối với người chích ngừa bay phi cơ. Chính thức, cơ quan CDC kêu gọi người chưa chích ngừa đừng lên phi cơ bay đường quốc tế. Chi tiết ở đây:---Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in không biết nâng đỡ con như Trump?Đúng vậy. Moon thua Trump rồi. Họa sĩ Moon Joon-yong, 39 tuổi, con trai Tổng Thống Moon Jae-in, bị báo chí Nam Hàn chỉ trích là được biệt đãi khi nhận gần 13,000 đôla tiền tài trợ nghệ thuật từ quỹ cứu trợ đại dịch do thành phố Seoul trao ra. Moon mới đây cũng thắng giải hội họa và được khoản tiền trị giá $61,000 từ cơ quan Arts Council Korea, theo tin Yonhap. Dân Biểu Nam Hàn Bae Hyun-jin, thuộc đảng đối lập People Power Party, nói hôm Thứ Ba rằng họa sĩ Moon đã được phỏng vấn bởi ủy ban tuyển chọn. Nhưng DB Bae nói trong buổi họp đảng của bà rằng có lẽ vì Moon là con Tổng Thống nên được biệt đãi. Họa sĩ Moon đã trả lời Bae và đưa đoạn đối thoại lên mạng xã hội rằng được giải nghệ thuật chỉ vì thuần túy nghệ thuật, không phải vì là con Tổng Thống. DB Bae nhìn nhận bằng cách trả lời rằng "Đúng như thế." Thế là Tổng Thống Nam Hàn thua Trump rồi, không biết nâng đỡ các con, cả dâu và rể. Chi tiết ở: