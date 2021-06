California sẽ trả toàn bộ các khoản tiền nợ thuê nhà mà cư dân còn vướng trong đại dịch - Vaccine "made in VN" xịn hơn quốc tế? SG dịch vẫn tăng vọt. Cần Thơ: 2 chợ 0 đồng' từ thiện. Quỹ vaccine dư tiền gửi ngân hàng. Gần 23.000 công nhân Bình Dương, SG tạm nghỉ. Hà Nội 1 thanh niên chích xong là chết. - Sách mới kể về 2020: Trump muốn giam bệnh nhân Mỹ dương tính COVID vào tù Guantanamo Bay, sợ x

Sách mới kể về 2020: Trump muốn giam bệnh nhân Mỹ dương tính COVID vào tù Guantanamo Bay, sợ xét nghiệm COVID-19 nhiều sẽ làm thất cử, Bạch Ốc đầy những tiếng chửi thề, la mắng...

.

- California sẽ trả toàn bộ các khoản tiền nợ thuê nhà mà cư dân còn vướng trong đại dịch

- Vaccine "made in VN" xịn hơn quốc tế? SG dịch vẫn tăng vọt. Cần Thơ: 2 chợ 0 đồng' từ thiện. Quỹ vaccine dư tiền gửi ngân hàng. Gần 23.000 công nhân Bình Dương, SG tạm nghỉ. Hà Nội 1 thanh niên chích xong là chết.

- Sách mới kể về 2020: Trump muốn giam bệnh nhân Mỹ dương tính COVID vào tù Guantanamo Bay, sợ xét nghiệm COVID-19 nhiều sẽ làm thất cử, Bạch Ốc đầy những tiếng chửi thề, la mắng

- Bạch Ốc: hôm nay Thượng Viện bỏ phiếu về quyền bầu cử, nếu thất bại sẽ xóa sổ thủ tục filibuster

- giám mục cấm Biden rước lễ bị tố giả hình: nhà thờ không cấm các linh mục có tội sex rước lễ

- Demers (Giám đốc Sở An Ninh QG) kinh hoàng khi Trump bảo lật ngược bầu cử 2020 cho Trump thắng

- Vì nhân quyền, Mỹ sẽ cấm nhập polysilicon từ Tân Cương, dù hại cho ngành điện mặt trời Mỹ

- Bạch Ốc: nếu người giàu nộp thuế tử tế, mức thu sẽ lớn hơn so với thuế xăng chỉ hại dân nghèo

- Trump hậm hực lên đài: vẫn thất vọng với Pence, lẽ ra Pence đừng xác nhận phiếu đại cử tri

- Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC liên tục lấy tiền quyên góp để cúng cho Trump

- gần 4,000 người chích ngừa đầy đủ ở Massachusetts xét nghiệm dính dương tính COVID

- Tổng Thống Philippines: toàn dân chỉ có 2 lựa chọn, hễ không chích ngừa là vào tù

- HỎI 1: Trump gửi lời chúc Ngày Lễ Cha tới "những kẻ thua cuộc trên thế giới"? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chính quyền VN tới tận nhà ép dân góp tiền cho Quỹ vắc-xin? ĐÁP 2: Bản tin VOA kể như thế.

.

QUẬN CAM (VB - 22/6/2021) --- Rodrigo Duterte, Tổng Thống Philippines, hăm dọa bỏ tù những người từ chối chích ngừa COVID-19 trong tình hình đại dịch đang lây lan nơi đây. Duterte nói trong bài diễn văn trên TV đêm Thứ Hai, "Quý vị lựa chọn, hoặc chích vaccine, hoặc tôi đưa quý vị vào tù" sau khi thấy vắng người chích ngừa.

.

Philippines hiện có hơn 1.2 triệu trường hợp dương tính coronavirus và hơn 23,000 người đã chết vì đại dịch.

.

--- Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC liên tục lấy tiền người dân quyên góp để cúng cho cựu Tổng Thống Trump. Báo Business Insider ghi rằng RNC bơm $175,000 trong mùa xuân vừa qua cho một sự kiện họp mặt người quyên góp ở Mar-a-Lago của Trump trong đó Trump có bài diễn văn cảm ơn người tham dự và đã công khai gọi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) là "thằng chó đẻ ngu ngốc" ("dumb son of a b*tch").

.

Bài báo Business Insider duyệt bản báo cáo từ Federal Elections Commission cho thấy RNC xài khoảng $2.6 triệu tại các khách sạn/sân golf của Trump trong 14 năm qua, và tăng tốc nộp tiền từ khi Trump vào Bạch Ốc 2017. Trump cũng xài tiền công quỹ táo bạo: cho mật vụ thuê 1 phòng tại Mar-a-Lago riêng năm nay tính hóa đơn tới hơn $40,000, tức là mới khoảng nửa năm.

.

--- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Tổng số trong ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận thêm 248 ca mắc mới: + 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. // + 236 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (136), Bắc Giang (31), Bình Dương (33), Bắc Ninh (6), Nghệ An (2), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (5), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), trong đó 217 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

VN 12.010 ca. Tính đến 18h ngày 22/6: Việt Nam có tổng cộng 12.010 ca ghi nhận trong nước và 1.717 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.875 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

.

Bệnh viện Đa khoa SG đóng cửa. Ngày 22.6, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Lê Lợi, quận 1, TP.SG) thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Trước đó, trong ngày 21.6, thông qua việc khám sàng lọc bệnh nhân khi đến cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện đã phát hiện 5 dương tính với SARS-CoV-2.

.

9 bệnh viện SG chữa COVID. Tính chung, 9 bệnh viện TP SG đang điều trị gần 1.700 ca Covid-19. Tính đến ngày 22/6, các bệnh viện TPSG đang điều trị 1.686 bệnh nhân, trên tổng số 3.500 giường, nhiều nơi sắp hết công suất giường.

.

Vaccine "made in VN" xịn hơn quốc tế? Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (gọi tắt Nanogen, Khu công nghệ cao TP.SG) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nano Covax. Nanogen cho biết, dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nano Covax đạt 99,4%. Nếu so sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Dù vậy, giá bán dự kiến hiện thấp nhất thế giới, chỉ với 120.000 đồng/liều. Nguyễn Ngô Quang - phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) - nói: Kiến nghị cấp phép vắc xin Nano Covax là 'nóng vội, chưa đầy đủ dữ liệu khoa học'.

.

Quỹ vaccine. Tính đến 17 giờ chiều ngày 22/6, Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận 6.882 tỷ đồng (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi), thì dự kiến trong tháng 7 sẽ chi khoảng gần 2.000 tỷ đồng cho việc mua vaccine theo đề nghị của Bộ Y tế, một phần trích dự phòng thanh khoản, số tiền còn lại sẽ được gửi vào các ngân hàng thương mại theo quy định.

.

Bình Dương, TPSG. Hiện đang có 22.700 công nhân, lao động ở Bình Dương, TP SG tạm nghỉ việc sau khi một loạt nhà máy tại các khu công nghiệp ghi nhận nhiều ca Covid-19. Bình Dương và TP SG là hai địa bàn có nhiều khu công nghiệp thuộc tốp đầu cả nước. Bình Dương có 29 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp với khoảng 1,2 triệu lao động. TP SG có 1,6 triệu lao động làm việc ở các nhà máy, trong đó 17 khu công nghiệp, khu chế xuất hơn 320.000 người. Môi trường làm việc ở nhà máy khép kín, đông người... khiến dịch dễ lây lan, bùng phát.

.

Cần Thơ. Một mô hình xúc động ở Sài Gòn đang thực hiện ở Cần Thơ: Chợ 0 đồng' giúp người khó khăn trong đại dịch Covid-19. Hiện có 2 chợ 0 đồng, ở quận Cái Răng và quận Ninh Kiều. Ninh Kiều: Trường Tiểu học Ngô Quyền đứng ra kêu gọi cả quận Ninh Kiều thành lập “Chợ 0 đồng”, chợ hoạt động từ 8 giờ đến 10 giờ hàng ngày. Cái Răng: ban đầu do bà Dương Thanh Hà, 60 tuổi, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng đã mở “Chợ 0 đồng” với đầy đủ mặt hàng nhu yếu phẩm.

.

Hà Nội: chết kỳ bí. Nam giáo viên 26 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội tử vong ngoại viện tối qua 21-6 sau 39 giờ tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Theo cơ quan y tế, trước khi tiêm chủng, nam giáo viên này có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh. Anh L. được chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất. Sau tiêm, anh được theo dõi 30 phút tại Trạm y tế và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà theo đúng quy định. 39 giờ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 tại trạm y tế xã, người nhà phát hiện nam thanh niên có tình trạng co giật. Đây là trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân sau tiêm vắc-xin.

.

--- Bản tin Fox News cho biết gần 4,000 người chích ngừa đầy đủ ở tiểu bang Massachusetts đã xét nghiệm dương tính COVID-19, theo số liệu báo cáo từ Bộ Y Tế Công Massachusetts. Thống kê này ghi rằng tính vào ngày 12/6/2021 đã có 3,791 người dính dương tính coronavirus trong hơn 3.7 triệu người đã chích ngừa đầy đủ ở Massachusetts.

.

--- John Demers, Giám đốc An ninh Quốc gia của Bộ Tư Pháp, kể về những tháng cuối cùng trong chính phủ Trump: nói với báo Wall Street Journal, Demers kể về hoàn cảnh kinh hoàng khi ông nhận lệnh từ Bạch Ốc là hãy dùng quyền lực Bộ Tư Pháp để lật ngược kết quả thắng cử 20202 từ Biden về cho Trump.

.

Demers trả lời báo W.S.L. trước khi từ chức: "Tôi lúc đó không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Tôi đã nghĩ là sẽ có 1 cơ hội thực sự đó sẽ là ngày cuối cùng cùa tôi trong Bộ Tư Pháp." Lúc đó, Trump hăm dọa sa thải quyền Bộ Trưởng Tư Pháp, người mới lên thay cho Bill Barr từ chức lấy cớ Barr cần thêm thời giờ với gia đình.

.

Demers nói ông lúc đó tìm cách suy nghĩ xem ai sẽ ký lệnh do thám các hạot động tình báo hải ngoại và thực hiện công việc trong sở nếu ông từ chức cùng với các viên chức hàng đầu khác. Tuy nhiên, cũng có thắc mắc về thời điểm Demers từ chức (xin từ chức vừa khi lộ ra chuyện Bộ Tư Pháp của Trump do thám một số dân biểu, vợ con các dân biểu và nhiều phóng viên).

.

Bài báo nói Demers, 49 tuổi, tiếp tục điều hành sở an ninh quốc gia dưới quyền TT Biden, viên chức cao cấp nhất của Trump tiếp tục làm trong chính phủ Biden.

.

--- Trump nói hôm Thứ Hai 21/6/2021 rằng Trump vẫn còn "thất vọng" với cựu Phó Tổng Thống Mike Pence vì Pence đã xác nhận kết quả bầu cử rằng Joe Biden thắng cử Tổng Thống 2020. Trả lời phỏng vấn trên Real America's Voice, được ngườid ẫn chương trình David Brody mớm ý rằng người ủng hộ Trump sẽ "không bao giờ tha thứ" cho Pence.

.

Brody mới hỏi Trump về Pence, và được Trump nói rằng: "Vâng, tôi luôn luôn thích Pence, và tôi thất vọng rằng Pence đã không ra lệnh gửi các đoàn cử tri về lại các tiểu bang..." Trump không nhắc chuyện hôm đó người của Trump đã tấn công tòa nhà Quốc Hội và mang theo giá treo cổ để đòi treo cổ Pence. Thêm nữa, các cử tri đoàn là do 50 tiểu bang gửi tới, với xác nhận phiếu từ 50 Thống Đốc và 50 Bộ Trưởng Hành Chánh, và hơn 60 phiên tòa đã công nhận Biden thắng cử thì đuổi cử tri đoàn về đâu.

.

--- Nhiều nhà bình luận nói rằng các Giám mục Công Giáo đã giả hình khi thúc đẩy một nỗ lực để dọn đường, dự kiến sẽ từ chối Tổng Thống Biden tham dự rước lễ bí tích thánh thế vì lập trường cho phép phá thai, mà Tòa Tối Cao năm 1973 qua hồ sơ Roe v. Wade đã cho phụ nữ quyền phá thai với một số điều kiện.

.

Biden nổi tiếng là tín đồ Công Giáo ngoan đạo, rước lễ hàng tuần tại nhà thờ, và ca ngợi rằng đức tin của ông là chiều sâu thẳm trong đời ông. Nhưng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) tuần qua bỏ phiếu để soạn ra một bản văn chính thức về ý nghĩa Communion (Bí tích Thánh thể), trong đó dự kiến sẽ cấm cửa rước lễ đối với các chính khách lập trường phá thai. Như thế, Hội Đồng Giám Mục cũng chống lại quan điểm Đức Giáo Hoàng, khi ngài nói rằng đừng lấy thánh lễ ra làm vũ khí chính trị.

.

Dân Biểu Ted Lieu (Dân Chủ-Calif.), một tín đồ Công Giáo, nói rằng các giám mục chỉ giả hình, vì họ không cấm cửa thánh lễ với Bill Barr, một tín đồ Công Giáo, trong khi Barr mở rộng thêm hồ sơ tử hình nhiều tử tội.

.

Maggie Siddiqi, Giám đốc chương trình Faith and Progressive Policy Initiative tại viện nghiên cứu Center for American Progress, nói rằng ai cũng biết Trump là người có đời sống mất tư cách về mọi phương diện đối với giáo lý Công Giáo, thậm chí bị cả chục cô kiện về tội hiếp dâm, nhưng nhà thờ Công Giáo chưa từng lên tiếng. Bà nói rằng các giám mục đang tấn công Biden vì lý do chính trị, không phải giáo lý, trong khi chính sách Biden về chăm sóc trẻ em, về y tế bà bầu, về giúp dân nghèo, xóa bất công sắc tộc là hoàn toàn theo giáo lý Công Giáo.

.

Một số bình luận gia nói các giám mục dọn đường cho Cộng Hòa sẽ thắng bầu cử giữa kỳ 2022, vì trong Hạ Viện có khoảng 60 Dân Biểu Công Giáo và nếu cấm cửa thánh lễ đối với Biden và 60 Dân Biểu thì Cộng Hòa có thể chiếm đa số Hạ viện dễ dàng. Buổi họp kế tiếp của Hội Đồng Giám Mục là tháng 11/2021, nếu bản văn chính thức là cấm cửa Biden và các dân biểu cùng lập trường, đó sẽ là độc chiêu của Cộng Hòa. Trong khi đó, các linh mục sờ mó trẻ em và làm nhiều thiếu nữ có bầu vẫn được các giám mục bao che nhiều thập niên, không hề hé miệng đòi cấm cửa thánh lễ. Nếu các giám mục chất vấn về quyền phá thai năm 1973, tại sao không đặt vấn đề với Tòa Tối Cao.

.

-- Bạn còn nợ tiền thuê nhà nhiều tháng sau khi thất nghiệp trong đại dịch? Tiểu bang California sẽ chi trả toàn bộ các khoản tiền nợ thuê nhà mà bạn còn vướng trong đại dịch COVID-19, theo bản tin AP hôm 21/6/2021. Quyết định chi trả này là từ một lời hứa đã có đối với các chủ cho thuê nhà.

.

KQED loan tin rằng hơn 2% trong số các cư dân California đã nộp đơn xin giúp tiền thuê nhà trong thời đại dịch đã nhận được tiền giúp. Tiểu bang California đã trích quỹ 5.2 tỷ đôla từ nhiều gói cứu trợ liên bang đủ để trả dứt nợ thuê nhà của cư dân, theo lời Jason Elliott, cố vấn cao cấp của Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) chuyên trách về gia cư và vô gia cư, theo lời AP.

.

Tuy nhiên, tốc độ chi tiền ra lại chậm. California đã nhận đơn xin trợ giúp tiền thuê nhà là $490 triệu đô nhưng chỉ mới chi ra 32 triệu đôla --- thống kê này không tính 12 thành phố và 10 quận có chương trình trợ giúp tiền thuê nhà độc lập, theo AP. Hạn chót cấm trục xuất nhà ở California là 30/6/2021, và dự kiến tiểu bang có thể nới thêm hạn này để chương trình giúp trả nợ thuê nhà hoàn tất.

.

--- Chính phủ Biden đang suy tính ngăn cấm nhập cảng chất polysilicon, một chất quan trọng trong kỹ nghệ điện mặt trời, từ Tân Cương vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với sắc dân thiểu số Hôi Giáo, theo tin từ báo Politico hôm Thứ Hai, dẫn nguồn tin riêng. Các chất này sẽ bị tịch thu ở các hải cảng Mỹ nếu các viên chức nghi là sản xuất từ cưỡng bức lao động.

.

Tân Cương hiện sản xuất phân nửa nguồn cung chất polysilicon toàn cầu. Nếu trừng phạt, kỹ nghệ điện mặt trời của Mỹ sẽ thiệt hại và mục tiêu năng lượng xanh của Biden sẽ khó đạt.

.

Tuy nhiên, các dân cử Hoa Kỳ nói rằng lý tưởng nhân quyền là quan tâm cao hơn nhu cầu sản xuất tạm thời. Trước đó, Bộ Ngoại Giao mỹ cũng đã ra lệnh cấm tương tự với kỹ nghệ bông sợi (cotton), yêu cầu các công ty bông sợi phải chứng nhận rằng không sản xuất từ Tân Cương.

.

--- Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Hai rằng Cộng Hòa muốn gây khó khăn đối với quyền bầu phiếu. Psaki nói rằng cuộc bỏ phiếu ngày mai (tức hôm nay, Thứ Ba 22/6/2021) đối với dự luật For the People Act, trong đó có quy định liên bang dễ dàng cho việc bầu phiếu là một cơ hội đối với người Dân Chủ để chứng minh rằng họ đoàn kết trong nỗ lực giúp tất cả cử tri dễ dàng bầu phiếu, và thêm rằng đây không phải chuyện đảng phái.

.

Bà thêm rằng, nếu cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Ba thất bại, dự kiến vì Cộng Hòa gây khó khăn để dìm phiếu, chính phủ Biden và các dân cử Dân Chủ sẽ tìm cách khác để bảo vệ quyền bầu phiếu, kể cả biện pháp thay đổi hay xóa bỏ thủ tục filibuster.

.

--- Cuộc tranh luận về dự luật xây hạ tầng đang dẫn tới tranh luận về làm sao kiếm tiền để tài trợ cho việc xây hạ tầng. Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Hai rằng nếu IRS bảo đảm những người giàu không trốn thuế, thì mức thu sẽ lớn hơn nhiều so với việc đánh thuế xăng dầu.

.

Psaki lập lại rằng Tổng Thống Biden không muốn tăng thuế xăng dầu, vì như thế sẽ thiệt hại cho các gia đình có lương thấp hơn $400,000/năm. Thêm nữa, Psaki nói rằng Biden đã đưa ra nhiều cách tài trợ cho dự luật xây hạ tầng, mà phần nhiều "không vượt qua lằn đỏ Cộng Hòa đã vạch" ra sẵn. Psaki nói Biden sẽ trực tiếp gặp các dân cử tuần này để bàn thêm về dự luật hạ tầng.

,

--- COVID, COVID... Trump kinh hoàng vì COVID, đã có nhiều phản ứng bất ngờ, theo tác phẩm mới của 2 phóng viên báo Washington Port -- Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta. Sách mới của 2 tác giả này có nhan đề "Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History" (Kịch Bản Ác Mộng: Bên Trong Phản Ứng của Chính Phủ Trump đối với Đại Dịch Đã làm Thay Đổi Lịch Sử).

.

Trong đó có mấy điều ghi nhận:

1. Trump muốn phong tỏa các bệnh nhân Hoa Kỳ dính dương tính COVID vào nhà tù Guantanamo Bay, nơi chính phủ Bush giam tù khủng bố sau trận tấn công 9/11. Tump nói như thế hồi tháng 2/2020.

.

2. Cậu Kushner (con rể Trump và là cố vấn cao cấp Bạch Ốc) khi được Robert Kadlec (Giám Đốc Sở Phòng Dịch Bộ Y Tế và Nhân Dụng) nói hồi tháng 3/2020 rằng các khẩu trang sẽ tới Mỹ trễ và sớm là tháng 6 mới có, Kushner chửi mắng Kadlec, "You fucking moron! We'll all be dead by June!" (Mày đồ ngu, mẹ kiếp. Tất cả chúng at sẽ chết vào tháng 6/2020.)

.

3. Trump lo sợ xét nghiệm COVID-19 nhiều thì sẽ tăng số người nhiễm dương tính về thống kế, và Trump sẽ thất cử. Trump nói điện thoại ngày 18/3/2020 với Alex Azar (Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng), hét lớn rằng, "Xét nghiệm đang giết tôi. Tôi sẽ thua bầu cử vì xét nghiệm. Thằng ngu nào cho chính phủ liên bang xét nghiệm như thế hả?"

.

4. Không ai biết chính xác ai chỉ huy chống dịch trong chính phủ Trump. Trump có 2 ban đặc nhiệm riêng rẽ về COVID-19 trong năm 2020: một ban đặc nhiệm Bạch Ốc do Phó TT Mike Pence chỉ huy chống dịch. Nhưng theo sách này, phản ứng của chính phủ Trump hỗn loạn, khó biết ai chỉ huy. Người ta không rõ là ai chỉ huy chống dịch, vì những người này có lúc xuất hiện như tư lệnh chống dịch: BS Deborah Birx (điều hợp ban đặc nhiệm), Pence (trưởng ban đặc nhiệm), Trump (tư lệnh), Kushner (cậu luôn luôn chỉ tay ra lệnh), hay Marc Short (Chánh văn phòng của PTT Pence) hay Mark Meadows (Chánh văn phòng của TT Trump). Tận cùng, không ai trách nhiệm chính.

.

5. Mark Meadows (Chánh văn phòng của TT Trump) ưa la mắng Kadlec (Giám Đốc Sở Phòng Dịch Bộ Y Tế và Nhân Dụng), làm bầu không khí lúc nào cũng nặng nề.

.

--- HỎI 1: Trump gửi lời chúc Ngày Lễ Cha tới "những kẻ thua cuộc trên thế giới"?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hôm Chủ Nhật 20/6/2021 là Ngày Lễ Cha, ngày những ông bố được vinh danh và biết ơn tại Hoa Kỳ. Trưmp hôm 20/6/2021 đã gửi lời chúc: "Tuyên bố của Donald J. Trump, Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ: Chúc Mừng Ngày Lễ Cha tới tất cả, kể cả bọn cực tả, bọn RINO, và các bọn thua cuộc khác của thế giới. Một cách hy vọng, sự kiện là, mọi người sẽ tới chung nhau." (ghi chú: RINO = Cộng Hòa giả danh). Hiển nhiên, Trump luôn luôn biết cách gây chú ý. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/trump-happy-fathers-day-losers-world/

.

--- HỎI 2: Chính quyền VN tới tận nhà ép dân góp tiền cho Quỹ vắc-xin?

.

ĐÁP 2: Bản tin VOA kể như thế. Bản tin VOA nhan đề "Người dân phàn nàn việc tổ dân phố ‘đến tận nhà’ quyên tiền cho Quỹ vắc-xin" ghi nhận, trích như sau.

Nhà chức trách Hà Nội cho biết họ vừa quyên góp được 1.700 tỉ đồng và 2,5 triệu liều vắc-xin sau một chương trình vận động. Trong khi đó, nhiều người dân của thành phố phàn nàn với VOA về việc họ phải chịu cảnh tổ dân phố “đến tận nhà” quyên góp tiền cho Quỹ vắc-xin. Chính quyền thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, tổ chức chương trình mang tên “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19” vào tối 19/6, trang tin Vietnamplus thuộc Thông tấn xã Việt Nam tường thuật. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý rằng cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có nhiều khó khăn, thách thức, và vì vậy ông kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, và người dân chung tay ủng hộ, hỗ trợ chương trình tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của Hà Nội, bản tin của Vietnamplus cho hay.

Vị lãnh đạo của thủ đô Việt Nam khẳng định rằng chính quyền thành phố “cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, quản lý công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đặc biệt là trong việc đảm bảo vắc-xin để tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất”, vẫn theo Vietnamplus. Ban Tổ chức cho hay khi chương trình kết thúc, họ nhận được hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vắc-xin do “các đơn vị quận, huyện, thị xã, các tập đoàn, doanh nghiệp và người dân” ở Hà Nội đóng góp. Chính quyền thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn rằng sau chương trình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân vẫn “tiếp tục ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19”. Vietnamplus tường thuật rằng tham gia chương trình vận động quyên góp kể trên có cháu Vũ Lê Mộc An, 6 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội. Cháu đã ủng hộ “toàn bộ số tiền hơn 4 triệu đồng” là tiền mừng tuổi mỗi dịp Tết được cất trong lợn đất của cháu.

Những ngày qua, báo chí Việt Nam cũng viết về nhiều “tấm gương” trên khắp đất nước là các em nhỏ, cụ già, người về hưu, người lao động thu nhập thấp, v.v… sẵn sàng đem những số tiền lớn nhỏ mà họ phải khó khăn, vất vả mới kiếm được hay dành dụm được để đóng góp cho Quỹ vắc-xin do chính phủ Việt Nam thành lập.

Trong khi đó, một số người dân ở Hà Nội phàn nàn với VOA về việc các hội đoàn của chính quyền địa phương đến nhà họ quyên góp cho Quỹ vắc-xin.

Một phụ nữ chỉ muốn nêu tên là Q. chia sẻ với VOA rằng tổ trưởng dân phố nơi chị ở “nói” mỗi hộ đóng góp “tùy tâm” nhưng “tối thiểu là 400.000 đồng”. Trước đó, chị đã đóng góp ở công ty và nhắn tin ủng hộ cho quỹ.

Cũng không muốn nêu đầy đủ danh tính, hai ông Nguyễn A. và Đỗ V. D. cho VOA biết tổ dân phố “đi gõ cửa từng nhà, từng hộ đề nghị đóng góp” và dù họ đã đóng ở cơ quan rồi nhưng về tổ dân phố “vẫn phải đóng” với mức ít nhất là 500.000 đồng.

Ông Nguyễn A. bày tỏ quan điểm rằng những gì đang diễn ra cho thấy người dân đang bị “ép phải đóng tiền” theo phương thức “thành phố bổ về quận, quận bổ về phường, phường bổ về tổ dân phố”. Công dân này khẳng định rằng người dân sẵn sàng nộp tiền trước để... xem tiếp ở:

https://www.voatiengviet.com/a/nguoi-dan-phan-nan-viec-to-dan-pho-den-tan-nha-quyen-tien-cho-quy-vac-xin/5936820.html

.

.