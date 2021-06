Sài Gòn kỷ lục mới: thêm 95 ca/ngày, có tổng cộng 335 điểm phong tỏa, với 540.000 người tại TP SG liên quan các ca Covid-19, chích 2 mũi vẫn dính.

- Khối G7 sẽ: tặng 1 tỷ liều vaccine cho nước nghèo năm 2022, điều tra cội nguồn COVID, chận hâm nóng địa cầu, gỡ mã độc tin tặc, xóa sổ than đá.

- Sài Gòn kỷ lục: thêm 95 ca/ngày, có tổng cộng 335 điểm phong tỏa, với 540.000 người tại TP SG liên quan các ca Covid-19, chích 2 mũi vẫn dính. Quỹ Vaccine: 291.818 tổ chức, cá nhân đã góp tiền, vẫn còn thiếu. Du lịch tê liệt, nhiều doanh nghiệp sụp tiệm.

- Merkel lên án TQ cưỡng bức lao động, khen Biden sức năng động mới cho thế giới.

- Mỹ, Anh, Canada, Pháp muốn cứng rắn hơn với TQ; Đức, Ý, Châu Âu muốn hòa dịu

- Biden sẽ đón Thủ Tướng Đức Angela Merkel thăm Mỹ vào tháng 7/2021

- Cộng Hòa than phiền: truyền thông bảo thủ cũng không tấn công Biden

- Phó Tổng Thống Harris tuần hành với Pride

- Lara Trump lên đài Fox News, kêu gọi cư dân 4 tiểu bang mua súng, sẵn sàng bắn di dân

- các con Trump mờ nhạt vào bóng tối

- GĐ Cảnh sát Spokane: bạo loạn 6/1/2021 chỉ là khúc dạo đầu, cực hữu sẽ quậy dữ dội nữa

- trong 500 cựu SV cùng trường luật đòi DB Gaetz từ chức, 34 là cùng lớp: Gaetz quậy từ thời đi học

- 55 hãng Mỹ không trả thuế doanh nghiệp năm 2020, chỉ bơm tiền vận động giảm thuế

- nửa năm 2021, có 260 vụ nổ súng sát thương tập thể, riêng tháng 6 đã có 25 vụ

- New York: cảnh sát Philip Huynh bị ông da đen chửi mắng bằng ngôn ngữ kỳ thị

- Florida: ông da trắng đấm ông da vàng, bảo mày dẫn vợ con về Châu Á đi

- HỎI 1: Nợ quốc gia Hoa Kỳ lên tới hơn 30 ngàn tỷ đôla? ĐÁP 1: Sai, chưa tới.

- HỎI 2: Tại Nam Hàn, 3/10 học sinh 2 dòng máu Hàn và ngoại tộc bị bắt nạt, quậy phá? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/6/2021) --- Trả lời phỏng vấn của báo Business Insider, các bạn học của của Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa -FL) khi học chung ở trường luật William & Mary Law School, bày tỏ kinh hoàng khi liên tục đọc các bản tin Gaetz vui chơi sắc dục, và muốn Gaetz từ chức Dân Biểu tức khắc.

Các bạn học cũ không muốn lộ tên tuổi vì nghề luật riêng của họ có thể bị ảnh hưởng, trong đó một bạn học cũ nói là từ thời đi học Gaetz đã thuộc loại tưng bừng thích chơi hơn học, và nói tất cả các bạn tốt nghiệp 2007 với Gaetz đều mắc cỡ khi lộ tin Gaetz đã chi tiền để dan díu với gái vị thành viên. Báo B.I. đã phỏng vấn 14 bạn học cũ của Gaetz.

Báo này cho biết trong hơn 500 cựu sinh viên trường luật William & Mary Law School ký tên vào lá thư kêu gọi Gaetz từ chức khỏi Quốc Hội, trong đó có 34 là bạn cùng lớp ra trường 2007 của Gaetz. Lớp ra trường 2007 của Gaetz có khoảng 200 sinh viên tốt nghiệp.

--- Trả lời phỏng vấn trên báo Daily Beast, Ozzie Knezovich, cảnh sát trưởng thị trấn Spokane, nơi có nhiều hoạt động cực hữu và nhiều người đã bay về thủ đô dự bạo loạn 6/1/2021, nói rằng Hoa Kỳ chỉ mới nhìn thấy khúc dạo đầu những chuyện mà cực hữu muốn làm.

Knezovich (Cộng Hòa) là Trưởng Ty Cảnh Sát quận Spokane County ở tiểu bang Washington trong 15 năm qua, nói rằng theo ông quan sát các hoạt động tân phát xít The Aryan Nations thì họ là các nhà độc tài mới, muốn Hoa Kỳ vào cuộc cách mạng mới của cực hữu, và họ đang giấu những ý định thực sự. Tương lai sẽ không chỉ là mấy tiếng đồng hồ bạo loạn như ngày 6/1/2021 đã thấy. Knezovich nói rằng cách duy nhất ngăn chận cực hữu là tất cả những người ôn hòa đều phải đi bầu, chỉ bầu cho ứng cử viên ôn hòa và biết tôn trọng pháp luật, gạt bỏ tất cả các ứng cử viên có ngôn ngữ kích động cực hữu hay hành vi khả vấn.

---- Tin COVID tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Hình từ video. Bộ Y tế cho biết: Ngày 13/6, cả nước thêm 297 ca mắc COVID-19, riêng TPSG 95 bệnh nhân: thêm 293 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (129), TP. SG (95), Bắc Ninh (54), Hà Tĩnh (9), Lạng Sơn (2), Hà Nội (2), Phú Thọ (1), Bình Dương (1); trong đó 254 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả./// thêm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3), Quảng Nam (1).

Sài Gòn. Gần 540.000 người tại TP SG liên quan các ca Covid-19: Đến ngày 13/6, TP SG đã lấy mẫu 535.941 người, trong đó 8.632 F1 và hơn 527.300 các F khác liên quan các ca Covid-19 cộng đồng. ​



Nhân viên y tế dễ bị lây. Ngày 13-6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố SG đã hoàn thành xét nghiệm RT-PCR cho 887 nhân viên, phát hiện 53 ca dương tính, chủ yếu tại khối hành chính. Các bệnh nhân đang điều trị các bệnh khác tại bệnh viện đều âm tính với SARS-CoV-2.

Vaccine. Tính đến 17h ngày 13.6, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 đã tiếp nhận 4.851 tỉ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); 291.818 tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp. Theo tính toán của Bộ Tài chính, để tiêm phòng COVID-19 cho 75 triệu dân, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine với tổng kinh phí là 25.200 tỉ đồng.

Chích 2 mũi vẫn dính COVID. Đó là trường hợp nhiều nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP SG mắc Covid-19 dù đã tiêm vắc-xin. Các chuyên gia trả lời rằng vắc-xin không bảo vệ tuyệt đối, nhất là khả năng phòng ngừa việc mang mầm bệnh. Có những loại vắc-xin hiệu lực bảo vệ với 90% nhưng có vắc-xin chỉ hiệu lực bảo vệ khoảng 50%-60%. Nghĩa là một số người đã tiêm vắc-xin vẫn có khả năng mang virus và lây bệnh cho người khác. Thêm nữa, vắc-xin Covid-19 không đem lại sự bảo vệ tức thì. Ít nhất 14 ngày sau tiêm mũi 1 mới bước đầu có tác dụng và mức bảo vệ lúc này chỉ đạt rất thấp.

SG phong tỏa, cách ly. Tính đến 17 giờ ngày 13/6/2021, TP. Sài Gòn có tổng cộng 335 điểm phong tỏa. Ngày 13/6, quận Bình Tân đã phong tỏa toàn bộ 14 block chung cư Ehome 3 (phường An Lạc, quận Bình Tân) vì nơi này liên tục xuất hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19, đặt hàng rào chắn, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khử khuẩn.

Bình Dương. Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, 600 công nhân công ty may mặc phải đi cách ly tập trung. Chiều 13.6, khoảng 600 công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng An 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã đến cách ly tập trung tại khu cách ly ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tiền Giang. Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã quyết định phong tỏa toàn xã Mỹ Hạnh Đông với 2.327 hộ dân do trên địa bàn nghi ngờ có nhiều ca mắc COVID-19. Xã Mỹ Hạnh Đông có 2.327 hộ với 8.593 người, bị phong tỏa từ 12 giờ ngày 13-6.





Hà Tĩnh. Sau khi xác định có 1 công nhân là F1, chiều 12.6, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm phong tỏa Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech đóng tại xã Tùng Ảnh. Hiện tại nhà máy có 900 công nhân, chủ yếu đến từ các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, và xã Nga Lộc, huyện Can Lộc.

Du lịch tê liệt. Sở Du lịch TP.SG cho biết, qua rà soát của thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn TP.SG cho thấy hiện có 1.049 DN lữ hành. Trong đó 567 DN đang hoạt động, tỷ lệ 52%; 105 DN tạm ngưng hoạt động (9,6%), 392 DN không hoạt động (35,9%); 27 DN thay đổi trụ sở sang nơi khác (2,5%).

--- Con dâu của Trump là cô Lara Trump mới lên đài Fox News nói chuyện với chủ chương trình là bà Jeanine Pirro, nêu ý kiến rằng các cư dân Texas, New Mexico, Arizona, và California có thể phải cần tới bạo lực chống lại những người bị xem là di dân từ phía nam biên giới vào Mỹ. Lara Trump nói có thể nhiều cư dân phải tự giải quyết vấn đề di dân bằng súng.

Fred Wellman, Giám đốc Điều hành Lincoln Project, nói rằng ngôn ngữ xách động của cô Lara Trump có thể là một tội hình sự liên bang, khi kích động bạo luật (Luật Hình Sự: điều khoản 18 U.S. Code § 373) nghĩa là cô có thể lãnh án tù tới 20 năm, khi xách động người khác dùng bạo lực đối với người khác. Trên mạng Twitter, nhiều người phản ứng, nói rằng cô Lara Trump kêu gọi bắn vào di dân là ý kiến kinh hoàng.

--- Các lãnh đạo khối G-7 hôm Chủ Nhật đưa ra lời cam kết sẽ tặng 1 tỷ liều vaccine trong năm tới cho các nước nghèo. Trước đó một ngày, Biden đã hứa là Hoa Kỳ sẽ tặng 500 liều thuốc chích ngừa COVID-91. Nhóm G7 hôm Chủ Nhật cũng yêu cầu phải điều tra xem vi khuẩn từ cội nguồn nào xuất phát, có phải từ giới tự nhiên, hay là từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc. ​

Lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Đức, Canada, Pháp, Nhật, Ý đã ký bản tuyên bố chung, đưa ra nhiều kế hoạch của nhóm về đại dịch, về biến đổi khí hậu toàn cầu, về mã độc tin tặc, và tham nhũng. Bản văn cũng kêu gọi khói độc từ khí thải phải là zero vào năm 2050, cam kết "giữ mức tăng nhiệt độ 1.5 độ trong tầm tay" và "làm mọi thứ có thể" để đạt mức đó. Khối G7 cũng hứa xóa sổ than đá.

Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Chủ Nhật cũng ca ngợi sự xuất hiện của Tổng Thống Biden là "sức đẩy năng động mới" đã làm những vấn đề bế tắc được giải pháp để sẽ giải quyết nhẹ nhàng. Merkel cũng chỉ trích chính sách TQ về cưỡng bức lao động, và nói rằng chính sách hạ tầng của TQ "đang rất thành công" và khối G7 cần phải đối phó hiện thực đó để tự có những dự án hạ tầng riêng.

--- Có hơn 260 vụ nổ súng sát thương tập thể đã xảy ra trong năm nay, tính tới bây giờ, với 25 vụ xảy ra trong tháng 6/2021, theo báo cáo của hội bất vụ lợi Gun Violence Archive. Hội này định nghĩa nổ súng sát thương tập thể là khi có 4 người hay nhiều hơn bị bắn trúng đạn.

Chỉ riêng trong hai ngày Thứ Sáu 11/6 và Thứ Bảy 12/6/2021 là có ít nhất nửa tá vụ nổ súng sát thương tập thể. Vụ nổ súng bắn tập thể thứ 267 xảy ra hôm Thứ Bảy khi 2 người xả súng bắn tại khu phố chính thị trấn Austin, làm 14 người bị thương. Không ai chết nhưng 2 người nguy kịch. Chưa bắt được nghi can nào.

--- Sau khi đại dịch đã làm hều hết các cuộc diễn hành và sự kiện Pride hủy bỏ trong năm 2020, Phó Tổng Thống Kamala Harris hôm Thứ Bảy 12/6/2021 đã cùng tham dự diễn hành hỗ trợ đồng tính CapitalPride Walk and Rally tại thủ đô Washington, D.C. Đây là một trong nhiều lễ hội tổ chức khắp Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy để ủng hộ những người giới tính thứ ba.

Bà Harris cùng đi với phu quân Doug Emhoff xuống đường, vẫy tay chào đám đông. Cuộc diễn hành không được thông báo trước trên thời khóa biểu của bà hôm Thứ Bảy, có lẽ vì lý do an ninh. Bà Harris nói với đám đông rằng Thượng Viện cần thông qua dự luật Equality Act để bảo vệ cộng đồng LGBTQ+. Dự luật thông qua hồi tháng 2/2021 ở Hạ Viện, nhưng còn kẹt ở Thượng Viện.

--- Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Thứ Bảy nói rằng ông hào hứng để sẽ đón Thủ Tướng Đức Angela Merkel tại thủ đô Washington DC vào tháng 7/2021. Viết trên một tin nhắn ở mạng Twitter, Biden mô tả buổi họp với bà Merkel ở thượng đỉnh G7 là "vĩ đại" và thêm rằng "kết thân giữa Mỹ-Đức mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Bà Merkel nói với các phóng viên rằng bà đã nói về buổi họp với Biden với Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Geneva và về dự án ống dầu Nord Stream 2.

--- Khối 7 nước siêu cường, G7, có ý kiến dị biệt về cách đối phó với Trung Quốc, theo bản văn ghi lại của Bạch Ốc về buổi họp báo của một viên chức cao cấp chính phủ Biden. Viên chức này ám chỉ rằng Tổng Thống Joe Biden, Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson, Thủ Tướng Canada Justin Trudeau và Tổng Thống Pháp Emanuel Macron muốn có lập trường cứng rắn hơn với TQ.

Tuy nhiên, Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Thủ Tướng Italia Mario Draghi, Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel muốn tập trung vào "bản chất hợp tác của quan hệ" với TRung Quốc.

--- Cộng Hòa không vui khi truyền thông bảo thủ không giúp họ tấn công Biden, theo bản tin của MSNBC. Bản tin này ghi nhận từ báo Washington Post, cho biết nhiều dân cử Cộng Hòa đã lên sóng chỉ tríh Tổng Thống Biden, nhưng lại nổi giận vì các đài chỉ muốn nói về các vấn đề văn hóa, do vậy nhiều người cực hữu không hài lòng.

Trong tình hình Cộng Hòa chuẩn bị cho tranh cử giữa kỳ 2022 với hy vọng chiếm đa số Hạ Viện, các dân cử Cộng Hòa liên tục lên các làn sóng TV và phát thanh, chỉ trích Biden về cách điều hành kinh tế, cách sử dụng tiền cho các dự án tốn tiền, và về tình hình di dân ở biên giới. Nhưng nhiều đài chỉ muốn nói về vấn đề văn hóa, như lý thuyết sắc tộc chủ yếu (critical race theory - chủ yếu về da trắng, kỳ thị, da màu...) thì lại là đề tài giáo dục, chẳng dính gì tới Biden và kinh tế.

Như mới đây, Thượng nghị sĩ Kevin Cramer (Cộng Hòa-ND) lên đài Newsmax, nói về chuyện [Biden] hủy bỏ việc xây ống dẫn dầu nội địa, về tình hình thất nghiệp, về giá xăng tăng vọt, các đề tài mà Cộng Hòa hy vọng xoáy vào sẽ giúp Cộng Hòa lấy thêm phiếu năm 2022. Nhưng 2 phút sau, người dẫn chương trình Newsmax chuyển sang đề tài ngân sách Bộ Quốc Phòng và về chuyện Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đã có hay không cho tư tưởng "cấp tiến" chen vào các chương trình huấn luyện quân sự.

Thế là Cramer không vui, nói rằng chưa nói xong đề tài muốn nói. Tương tự, lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell tuần trước lên đài Fox News, dự định nói về chính sách Cộng Hòa và sẽ nêu ý kiến về Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-NY) và các tweet của bà này. Nhưng rồi lại chệch sang đề tài khác, khi DB AOC chỉ được gọi là một dân cử đó của Quốc Hội.

--- Trong một bài viết trên báo Daily Beast, bình luận gia Molly Jong-Fast ghi nhận rằng những câu chuyện về các con của TRump đã dần dần lắng xuống, không làm nhiều người bận tâm, kể từ khi Trump rời Bạch Ốc, cho thấy ảnh hưởng dư luận của các con của Trump không bền, bất kể họ từng được TRump bổ nhiệm vào các chức cố vấn cao cấp Bạch Ốc.

Như Jong-Fast ghi nhận, mới cách đây không lâu, người ta còn bình luận rằng cô Ivanka Trump có thể ra tranh ghế Thượng nghị sĩ của TNS Marco Rubio (Cộng Hòa-FL) khi cô dọn nhà về Florida. Tương tự, các bình luận gia cũng thảo luận về khả năng Lara Trump -- con dâu của Trump, vợ của Eric Trump -- có thể tranh ghế Thượng nghị sĩ North Carolina.

Tương tự, họ cũng bàn rằng cậu Don Trump Jr. có thể sẽ tranh cử ở đâu đó. Bây giờ, 6 tháng sau, không ai nói gì, và có vẻ như họ sẽ chìm vào bóng tối lịch sử, nếu Trump không thắng cử 2024, nếu Trump ra ứng cử nữa. Và nếu Trump thắng cử 2024, các cô các cậu sẽ lại vào Bạch Ốc, xài tiền công quỹ tưng bừng như mấy năm trước.

--- Bản báo cáo của tổ chức Public Citizen ghi rằng 55 đại công ty Mỹ không trả đồng thuế doanh nghiệp nào trong năm 2020, và nhóm công ty này đã góp tiền cho các ban vận động tranh cử của các chính khách Hoa Kỳ và cho việc vận động hành lang, kể cả vận động để xin giảm thuế.

Bản báo có có tên là The Price of Zero (Giá của Số Không), dẫn ra các con số từ viện Institute on Taxation and Economic Policy (Viện Chính Sách Kinh Tế và Thuế Khóa), cho thấy ít nhất 55 đại công ty đã không trả thuế doanh nghiệp năm 2020 với tổng số thu nhập chưa thuế của họ là 40.5 tỷ đôla.

Bản báo cáo viết, nếu các đại công ty này nộp thuế ở tỷ lệ 21% (mức thuế liên bang hiện nay) thì chính phủ liên bang đã có 8.5 tỷ đôla. Không chỉ không nộp thuế, nhóm công ty này còn được tiền hoàn thuế (tax rebates) từ chính phủ là $3.5 tỷ đô, nâng tổng số tiền chính phủ tặng cho 55 công ty này trong 2020 là 12 tỷ đôla.

Thay vì nộp thuế, nhóm 55 công ty này bơm 408 triệu đôla tiền để vận động và 42 triệu đôla tiền góp quỹ giúp tranh cử trong 3 chu kỳ bầu cử, theo phúc trình của Center for Responsive Politics.

Trong đó, FedEx xài nhiều nhất trong 55 công ty—$71 triệu đô tiền vận động và giúp tranh cử từ 2015 tới 2020. Các công ty xài nhiều khác trong top-5 là: Charter Communications ($64 triệu), American Electric Power ($42 triệu), Duke Energy ($37 triệu), và Textron ($22 triệu).

--- Chuỵện xảy ra ở thành phố New York. Cảnh sát Philip Huynh kể với đài ABC7 rằng hồi cuối tuần trước, khi cảnh sát chuẩn bị xua đám đông ra khỏi công viên Greenwich Village để thực hiện lệnh giới nghiêm từ 10 giờ đêm nơi này. Thế rồi có 1 người nhắm vào cảnh sát Philip Huynh chửi mắng bằng ngôn ngữ kỳ thị sắc tộc hơn 20 lần ngay giữa không gian xanh của thành phố Manhattan đêm Thứ Bảy tuần trước.

Cảnh sát Huynh nói rằng anh bực dọc, thấy chưa từng có ai bị chửi mắng tệ hại như anh bị như thế, và có vẻ như kẻ kia muốn khiêu khích anh để anh phản ứng. ABC loan tin rằng kẻ hung hăng mắng chửi kỳ thị đó là một người da đen làm vệ sinh trong đại học State University of New York. Huynh nói rằng lẽ ra kẻ hung hăng chửi mắng kia phải chịu trách nhiệm về những lời nói nhục mạ da vàng. Cảnh sát không cho biết kẻ kia sẽ bị truy tố gì hay không.

--- Một cư dân Texas tới thăm tiểu bang Florida đã bị bắt và truy tố về tội căm ghét sau khi người này quấy nhiễu 1 gia đình gốc Á tại công viên Beasley Park trên đảo Okaloosa Island hôm Thứ Năm. Báo Orlando Sentinel loan tin rằng Wade Anton, 54 tuổi, đã đấm người cha và chửi mắng người mẹ và cậu con trai gia đình gốc Á châu, nói "tụi ban về lại quê nhà tụi bay đi nhé."

Cảnh sát nói Anton đấm người cha kia nhiều lần. Người cha trong gia đình gốc Á rút 1 khẩu súng ra để tự vệ nhưng không xảy ra chuyện gì gây bị thương. Anton giải thích với cảnh sát rằng y nổi giận vì cậu bé vuốt ve các con chó của Anton. Cảnh sát đang bắt giam Anton với tiền tại ngoại là $10,000.

--- HỎI 1: Nợ quốc gia Hoa Kỳ lên tới hơn 30 ngàn tỷ đôla?

ĐÁP 1: Sai, chưa tới. Dữ kiện từ Bộ Ngân Khố Mỹ cho thấy Hoa Kỳ chưa bao giờ có nợ quốc gia tới 30 ngàn tỷ đôla. Trên 2 băng hình YouTube ngày 24/3/2020 và 26/3/2020, từ kênh “Filipino Future” nói rằng nợ quốc gia của Mỹ đã tới hơn 30 ngàn tỷ đôla. Hai video có tới 181,215 lượt xem tuần này. Theo báo cáo Bộ Ngân Khố Mỹ, nợ quốc gia Hoa Kỳ từ 1970 tới ngày 20/9/2020 chưa bao giờ tới 30 ngàn tỷ đô. Nơi mức cao nhất là ngày 11/6/2021, nợ quốc gia Mỹ là gần $28.37 ngàn tỷ đôla, theo trang usdebtclock.org. Chi tiết ở:

--- HỎI 2: Tại Nam Hàn, 3/10 học sinh 2 dòng máu Hàn và ngoại tộc bị bắt nạt, quậy phá?

ĐÁP 2: Đúng thế. Báo Korea Times trong một bản tin hôm 12/6/2021 ghi rằng cảnh sát đang điều tra về trường hợp một học sinh 15 tuổi tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh South Jeolla Province bị cáo buộc là liên tục bắt nạt một bạn học nhiều tháng. Người học sinh bị bắt nạt là mang hai dòng máu Việt-Hàn, có mẹ là người Việt, bị kẻ cùng trường hung hăng bắt nạt từ tháng 1/2021. Cả 2 đều trong đội bóng rugby của trường. Nạn nhân tối cáo kẻ kia nhiều lần dùng một máy hút bụi tấn công, và nhái giọng giả giọng của bà mẹ Việt Nam để chọc quê bạn này trước mặt nhiều học sinh khác. Kẻ hung hăng cũng lấy 50,000 won ($45 đôla) từ nạn nhân, bằng cách hăm dọa sẽ rêu rao chuyện nạn nhân có mẹ là cô dâu Việt nếu không nộp tiền này. Cậu bé nạn nhân không báo cáo vì sợ ba mẹ buồn lo. Cậu bé nạn nhân đặc biệt là lo sợ sức khỏe của cha, vì đang nhập viện chữa trị ung thư phổi thời kỳ cuối. Nghe chuyện từ một phụ huynh khác, bà cô của nạn nhân mới báo cáo với trường và cảnh sát hôm 1/6/2021. Trường cho biết đã tách xa 2 cậu học trò, và nói học khu sẽ điều tra.

. Bản tin Korea Times nói hôn nhân đa sắc tộc là bình thường ở Nam Hàn, nhưng nhiều học sinh hai dòng máu vẫn bị kỳ thị. Có 147,378 học sinh hai dòng máu Hàn và ngoại tộc khắp Nam Hàn trong năm 2020, gấp 3 lần con số năm 2013. Trong khi đó, 3/10 bậc ba mẹ các học sinh 2 dòng máu nói các con họ bị kỳ thị, theo bản khảo sát National Youth Policy Institute hồi tháng 4/2021. Chi tiết ở:.

