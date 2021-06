Sắp Mất Chức Thủ Tướng, Netanyahu Bắt Chước Trump Nói Bầu Cử ‘Gian Lận Lớn Nhất’ Lịch Sử Do Thái

Benjamin Netanyahu đã nắm quyền 12 năm liền. (Photo Ariel Schalit/AP – nguồn: https://www.theguardian.com)

Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói rằng liên minh Do Thái mới thành lập đã sẵn sàng để bứng ghế thủ tướng của ông là kết quả của “sự gian lận bầu cử lớn nhất” trong lịch sử dân chủ, theo báo The Guardian tường thuật hôm Chủ Nhật, 6 tháng 6 năm 2021.

Sự cáo buộc xả lán, tương tự giọng điệu được tuyên truyền về cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ bởi cựu đồng minh thân cận Donald Trump, đến trong lúc cơ quan an ninh Do Thái đã cảnh báo về một sự leo thang trong tranh luận bạo động trong nước này.

Cầm quyền liên tục 12 năm, thủ tướng Do Thái đang đối diện bị bứng ghế bởi một liên minh đa dạng của các nhà lập pháp đã thống nhất bởi vì họ có chung sự thù ghét đối với ông.

Bị lôi kéo trong cuộc chiến tại tòa về những cáo buộc tham nhũng có thể dẫn đến án tù, chính trị gia kỳ cựu này đã vận động những người ủng hộ ông moi ra cái xấu của những người đào tẩu trước khi cuộc bỏ phiếu xác nhận.

Netanyahu tập trung những cáo buộc của ông vào sự thất hứa lúc vận động từ một người đàn ông sẽ thay thế ông ở chức vụ thủ tướng, là người theo chủ nghĩa dân tộc Naftali Bennett.