Trong ngày 3.6, Việt Nam ghi nhận thêm 250 ca mắc mới. Từ sáng đến chiều trong ngày 3/6/2021, TP.SG có thêm 30 ca nghi COVID-19. Nhiều tỉnh, thành yêu cầu cách ly tập trung 21 ngày với người về từ vùng dịch ở TP.SG.

- Lara Trump (con dâu Trump): không thấy kế hoạch để Trump về Bạch Ốc tháng 8

- Trump do thám phóng viên, nắm hồ sơ phone, email; Biden nói thế là bậy quá

- Trung tá hồi hưu diễn văn Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, bị tắt mic vì nói nguồn gốc Lễ này

- DB Gaetz (Cộng Hòa-FL) vụ sex vị thành niên: bây giờ bị điều tra cản trở công lý

- tòa cho thêm 60 ngày truy lùng vì Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa) đã tàng hình

- VN dịch COVID tăng đều, nhiều bệnh viện SG ngưng hoạt động để chống dịch, Nga sắp giao VN bào chế vaccine, Bắc Ninh vừa sản xuất vừa lưu trú

- kinh tế sau đại dịch: Cali xét luật cho ngồi hè phố ăn nhậu, rượu chè thoải mái

- không tin vaccine, không chịu chích ngừa: nhà truyền giáo dính COVID, nằm thở máy

- nữ sinh thủ khoa một trung học ở Texas đổi diễn văn, lên án luật cấm phá thai

- Huntington Beach: từ chức Phó Thị Trưởng vì không tin có COVID-19, bị quậy hoài

- Orange (ở Quận Cam): thành phố "sung sức giường chiếu" thứ nhì Hoa Kỳ

- HỎI 1: Kể từ 1978, tiền lương, tiền thưởng của các Tổng quản trị (CEO) tăng hơn 1,000% nhưng chỉ tăng 11.9% cho nhân viên trung bình? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Việt Nam có thể chống dịch mà không cần vaccine? ĐÁP 2: Đại sứ Israel nói, vaccine là cách duy nhất để chống dịch.

QUẬN CAM (VB-3/6/2021) --- Lara Trump (con dâu của cựu Tổng Thống Donald Trump) lên chương trình "Fox & Friends" của Đài Fox News nói rằng theo như cô biết, hiện thời không có kế hoạch nào để Donald TRump trở về Bạch Ốc trong tháng 8/2021 như bố chồng cô mơ tưởng. Lara Trump cũng được suy đoán có thể sẽ tranh cử chức Thượng nghị sĩ North Carolina năm 2022.

Lara Trump là vợ của Eric Trump. Hiện thời cô là một cộng sự viên có lương của Fox News. Báo politico kể rằng Trump nói với một số người thân tín chung quanh rằng Trump sẽ đăng quang trở lại vào Bạch Ốc trong tháng 8/2021 nhờ kết quả kiểm toán phiếu bầu tại Arizona chứng minh là có "gian lận" bầu cử và sẽ gây ra nhũng chấn động dây chuyền.

Mike Lindell (Tổng quản trị công ty MyPillow) nói với báo The Daily Beast rằng chính Lindell mồi ý tưởng đó vào đầu Trump, và rồi Trump tin thật. Lindell nói rằng nói như thế vì dự kiến sẽ có gì đó đưa lên Tòa Tối Cao vào tháng 7/2021, và rồi tháng 8/2021 thì Trump lên ngôi trở lại. Báo Washington Post ghi lời một cố vấn Trump, nói rằng nói có sự thực ra với Trump cũng y hệt như đứng tè trước gió.

--- Chính phủ Trump đã bí mật nắm hồ sơ các cuộc gọi điện thoại của 4 phóng viên báo New York Times -- Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau và Michael S. Schmidt --- trong thời gian 4 tháng trong năm 2017, một phần trong cuộc điều tra để truy tìm các nguồn tin từ nội bộ chính phủ Trump đã lộ tin cho báo chí.

Bộ Tư Pháp của Biden cũng nói chính phủ Trump cũng bí mật lấy hồ sơ điện thoại và emails của các phóng viên The Washington Post và CNN, theo các tiết lộ gần đây của Bộ Tư Pháp. Một phát ngôn nhân Bộ Tư Pháp nói các viên chức Trump cũng thu góp hồ sơ các phóng viên năm 2020 xem những nguồn lộ tin nào trong năm 2019-2020.

Biden nói rằng chính phủ Biden sẽ không do thám các phóng viên, không truy tìm hồ sơ phóng viên, gọi đó là "sai lầm, đơn giản là sai lầm."

--- Báo Akron Beacon Journal kể rằng khi Trung Tá hồi hưu Barnard Kemter, một người da trắng, đang đọc bài diễn văn giải thích vai trò người da đen trong việc lập truyền thống Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), đột nhiên micro đứt tiếng. Kemter nghi là do lỗi kỹ thuật dây điện, hay máy móc. Hóa ra là do ban tổ chức sự kiện ở Hudson, Ohio, tắt mic để "bịt miệng" ông vì nội dung bài diễn văn.

Kemter trước phút đó đang nói thoải mái, nhưng khi nói về một nhóm người da đen cựu nô lệ được trả tự do đã là trong nhóm những người đầu tiên lập truyền thống bây giờ gọi là Memorial Day sau khi quân đội miền Nam đầu hàng năm 1865. Một người trong ban tổ chức là Cindy Suchan, đã duyệt bài diễn văn trước khi Kemter đọc, yêu cầu hủy các đoạn văn đó, nhưng rồi khi Kemter đọc thì Suchan liền tắt mic. Kemter nói với báo chí rằng ông thất vọng khi bị bịt miệng: "Đây không phải cùng một đất nước mà tôi đã chiến đấu cho."

--- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) đang bị công tố liên bang điều tra về nghi vấn có thể đã cản trở công lý, theo tin báo Politico. DB Gaetz từ nhiều tháng nay bị điều tra về tội sex với gái vị thành niên, sau khi bạn thân là Joel Greenberg thú tội và tháng trước đã khai rằng DB Gaetz dan díu với một cô bé 17 tuổi.

Bây giờ DB Gaetz dính nghi vấn tính kế làm cho đổi lời khai nhân chứng: khi cô bạn gái cũ của Gaetz nói chuyện điện thoại với một nhân chứng trong hồ sơ, thì cô bạn gái cũ liền giúp nối dây để Gaetz chen vào hội thoại 3 người trên phone. Báo Politico nói rằng công tố đang điều tra về nội dung cuộc hội thoại 3 người, vì có thể là chứng cớ "cản trở công lý" nếu Gaetz năn nỉ hay hăm dọa để nhân chứng sửa lời khai.

--- Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL), nổi tiếng vì cuồng nhiệt theo Trump, bây giờ lại nổi tiếng vì liên tục trốn nhận hồ sơ tòa suốt 3 tháng qua. Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) trong 3 tháng qua tìm cách trao đơn kiện tới tay Mo Brooks trong đó cáo buộc Brooks kích động bạo loạn 6/1/2021, nhưng không tìm ra Brooks ở đâu để đưa giấy tòa. Chánh án đã quyết định cho luật sư của Swalwell thêm 60 ngày để trao Brooks giấy tòa.

Swalwell đã phải thuê thám tử tư để tìm Brooks, nhưng cửa văn phòng của Brooks trong tòa nhà Hạ Viện khóa kín, không ai gặp Brooks trong hầu hết thời gian trong ngày, điện thoại và emails cho Brooks và nhânv iên cũng không được trả lời. LS Philip Andonian của Swalwell nói với CNN: "Chúng tôi không nói rằng Brooks đang trốn dưới hầm nào đó. Nhưng đã mất quá nhiều nỗ lực mà tìm chưa ra."

Brooks bị kiện vì vài tiếng đồng hồ trước bạo loạn 6/1/2021, Brooks kêu gọi đám đông từ nhiều tiểu bang về thủ đô biểu tình là "hãy bắt đầu nắm cổ bọn chúng và đá đít văng ra hết" (nguyên văn: “start taking down names and kicking ass”). Đám đông sau đó xông vào tòa nhà Quốc Hội, đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và đòi bắn vào giữa trán Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. Bây giờ, DB Brooks trốn biệt.

--- Tin COVID-19 tại VN, tổng hợp từ Bộ Y Tế, báo, đài VN. Hình từ video. Vào đêm 3/6/2021, Bộ Y tế VN cho biết ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19, trong đó 79 ca trong nước. Như thế, tính trong ngày 3.6, Việt Nam ghi nhận thêm 250 ca mắc mới. Từ sáng đến chiều trong ngày 3/6/2021, TP.SG có thêm 30 ca nghi COVID-19.

Nhiều tỉnh, thành yêu cầu cách ly tập trung 21 ngày với người về từ vùng dịch ở TP.SG. Tỉnh Hải Dương yêu cầu tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với 11 huyện, thị xã, thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp tại Bắc Ninh lập mô hình: công nhân vừa sản xuất, vừa lưu trú ngay tại nhà máy. Nhiều giường tầng đã dựng ngay trong nhà máy cho công nhân ngủ thay vì để công nhân rời cổng như bình thường.



Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã đàm phán thành công và sẽ có hơn 120 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm 2021, từ các hãng AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, từ Nga và Cơ chế Covax (khối y tế của Liên Hiệp Quốc). Trong đó, Covax tài trợ miễn phí 38,9 triệu liều vaccine. Việt Nam đã nhận hai lô, gồm 811.200 liều vào ngày 1/4 và 1.682.400 liều vào ngày 16/5, đều là vaccine AstraZeneca.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam dự kiến cần 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 75% dân số Việt Nam trong năm nay. Bộ trưởng đánh giá số vaccine từ các nguồn cung Nga, Anh và Mỹ đang tiệm cận với mục tiêu này. Bộ Y tế cũng hướng tới hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ vaccine. Trong đó, Công ty Vabiotech hợp tác với Nga, dự kiến đến tháng 7 sẽ tiến hành đóng ống, gia công Sputnik V tại Việt Nam, công suất dự kiến 5 triệu liều một tháng. Phía Nga có thể tiến hành chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới.





Tối 3-6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.SG (HCDC), từ 3 trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện có liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, quận Gò Vấp, đến nay thành phố đã có 267 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố liên quan đến nhóm này, và trong đó 9 trường hợp nghi nhiễm mới đang chờ công bố.



Nhiều bệnh viện và phòng khám đa khoa tại TP.SG ngưng hoạt động để cách ly, chống dịch. Trong đó có Bênh viện quận Tân Phú, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn, Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Phụ sản Mê kông, Bệnh viện Tâm Thần (cơ sở Lê Minh Xuân), Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh, Phòng khám đa khoa Xóm Mới (cùng quận Gò Vấp), tạm ngưng hoạt động do phát hiện nhân viên đã nhiễm hay đã có ca bệnh COVID-19 đã từng đến khám.

--- Trong mùa đại dịch vừa qua, tiệm ăn hàng quán được phép để bàn ngoài hè phố, nơi lộ thiên để tránh lây dịch. Hình ảnh này có thể sẽ được cho phép vĩnh viễn tại California, theo một dự luật. Điều kiện là: nếu các thành phố cho phép như thế.

Dự luật có tên SB314 đã thông qua Thượng Viện California, cho ngồi uống rượu ở hè phố khắp tiểu bang và hiệu lực sẽ là vĩnh viễn. Nhưng sẽ tùy các thành phố và quận sẽ quyết định xem khu phố nào được phép như thế.

Dự luật trên còn có tên là California Bar and Restaurant Recovery Act, bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ tiểu bang Scott Weiner (Dân Chủ-San Francisco), muốn hình ảnh ngồi nhậu nơi hè phố sẽ là vĩnh viễn: sẽ cho các tiệm ăn dễ dàng xin giấy phép bán rượu nơi không gian chia sẻ, nơi hè phố và nơi sân đậu xe.

Dự luật cũng gây tranh cãi, vì uống rượu nơi hè phố sẽ gây tiếng ồn cho khu phố, và có thể là kém an toàn công cộng. Dù vậy, nhiều quán rượu rất hài lòng, vì ngồi hè phố vẫn an toàn, trong khi nhiều người còn sợ vào trong quán kín cổng cao tường, lại dễ lây dịch cho nhau.

--- Rick Wiles, người nổi tiếng chương trình phát thanh Thiên Chúa Giáo cực hữu TruNews, đã vào bệnh viện nằm sau khi dính dương tính COVID-19, chưa đầy một tháng sau khi Wiles nói là ông sẽ không bao giờ chịu đi chích ngừa.

Bản tin Right Wing Watch ghi nhận rằng trang web TruNews loan báo hồi cuối tuần rằng Wiles đã nhập viện vì dính COVID-19 và bây giờ đang nằm giường bệnh và thở máy oxygen. Wiles mới tháng trước nói trên đài rằng ông sẽ không chích ngừa vì ông tin rằng vaccine dùng để "diệtc hủng" dự kiến xóa sổ hàng trăm triệu sinh mạng nhân loại.

Trang TruNews, có lẽ dự đoán rằng tin Wiles nhập viện vì dính COVID-19 sẽ làm nhiều người chọc quê, nên cảnh giác rằng lửa đời đời sẽ giáng xuống người nào vui mừng khi nhà truyềng íao Wiles đạu khổ, viết: "Hãy để bọn chúng nói những lời ngu xuẩn, hãy để bọn chúng giễu cợt. Kẻ nào làm thế sẽ bị tưới dầu vào lửa trong địa ngục."

--- Cô nữ sinh thủ khoa tại một trường trung học ở Texas đã chuyển bài diễn văn mà các giáo viên của cô đã chấp thuận sang bài diễn văn khác do cô viết, trong đó cô chỉ trích luật mới đầy gắt gao của Texas về phá thai, một luật có tên là "luật nhịp tim đập" nội dung là cấm phá thai khi cấn thai được sáu tuần lễ.

Paxton Smith là thủ khoa trung học Lake Highlands High School, hôm Chủ Nhật nói: "Tôi có giấc mơ, hy vọng và tham vọng. Tất cả các cô nữ sinh nơi đây đều thế. Chúng tôi đã dùng trọn đời chúng tôi để làm việc hướng về tương lai chúng tôi, và không có sự đồng thuận của chúng tôi, sự kiểm soát trên tương lai chúng tôi đã bị tước đoạt khỏi tay chúng tôi. Tôi kinh hoàng [khi nghĩ rằng] nếu thuốc ngừa thai không hiệu quả, rằng nếu tôi bị hiếp dâm, thì những hy vọng, những nỗ lực và những giấc mơ cho chính tôi sẽ không còn liên hệ gì nữa."

--- Chưa đầy 1 năm sau khi đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach, California, cựu võ sĩ võ tự do MMA Tito Ortiz đột ngột từ chức, than hiền về sự "thù nghịch và phán đoán." Ortiz loan tin từ chức trong buổi họp nghị viên hôm Thứ Ba, đây là buổi họp hiện diện đầu tiên kể từ tháng 12/2021.

Nghị viên Ortiz (ngườ nổi tiếng vì không tin là có COVID-19) nói trong buổi họp hôm Thứ Ba 1/6/2021, rằng người ta đang chống lại anh, chống cả gia đình anh, và an toàn của gia đình anh bị đe dọa. Anh nói côngv iệc nghị viên không thích hợp với anh. Mới vài tuần trước, các con của anh bị trường đuổi về vì không chịu mang khẩu trang.

Từ trước bầu cử 2020, Ortiz đã gọi COVID-19 là một hình thức kiểm soát dân số của phe tả, bất kể siêuv i coronavirus đã giết hơn 200,000 vào tháng 10/2020. Nhưng Ortiz được phiếu bầu nhiều nhất trong lịch sử hội đồng nghị viên Huntington Beach: hơn 42,000 phiếu bầu. Từ sau bầu cử, Ortiz nhậm chức Phó Thị Trưởng, cho anh thay mặt Thị Trưởng khi cần thiết, Ortiz liên tục từ chối mang khẩu trang, làm cho các nghị viên khác đòi đuổi anh về vườn.

--- Quận Cam tại California là thủ đô tỵ nạn người Việt hải ngoại... nhưng có lẽ bạn chưa biết rằng một số nhà nghiên cứu Hoa Kỳ khi đánh giá 200 thành phố Hoa Kỳ đã chọn thành phố Orange, phía bắc Little Sàigòn cùng trong Quận Cam, là "sung sức giường chiếu" hạng nhì Hoa Kỳ.

Danh sách này chấm điểm bởi tạp chí LawnStarter, được in trước ấn bản cho National Sex Day (Ngày Tình Dục Hoa Kỳ) vào ngày 9/6/2021. Chấm điểm để tìm thành phố "horniest cities" theo 5 lĩnh vực: nội dung "người lớn" được phổ biến ở thành phố đó, tiếp cận dễ dàng tới chỗ vui chơi kiểu "người lớn", tiếp cận sản phẩm người lớn (như: sex toys, đồ lót), dễ tìm bạn tình giường chiếu, và hoạt động tình dục không bảo vệ (theo thống kê bệnh phong tình trên mỗi 100,000 cư dân).

Đứng đầu về thành phố giường chiếu nhất là Paradise (tiểu bang Nevada) là dễ hiểu, vì nghe tên là biết rồi. Nhưng thứ nhì mới là thắc mắc: Orange ở California. Riêng Texas nổi bật: 7 trong 10 thành phố "kém người lớn nhất" (10 least horny cities) là tại Texas. Hẳn là, Texas toàn thầy tu?

Nhóm thành phố sung sức "giường chiếu" nhất là: 1. Paradise, Nev. 2. Orange, Calif. 3. Hollywood, Fla. 4. Providence, RI. 5. Atlanta. 6. Fort Lauderdale, Fla. 7. Newark, NJ. 8. Dayton, Ohio. 9. Tempe, Ariz. 10. Baltimore.

Các thành phố kém sung sức "giường chiếu" nhất: 191. Omaha, Neb. 192. McKinney, Texas. 193. Naperville, Ill. 194. Plano, Texas. 195. Brownsville, Texas. 196. Laredo, Texas. 197. Amarillo, Texas. 198. Cape Coral, Fla. 199. Frisco, Texas. 200.Midland, Texas.

--- HỎI 1: Kể từ 1978, tiền lương, tiền thưởng của các Tổng quản trị (CEO) tăng hơn 1,000% nhưng chỉ tăng 11.9% cho nhân viên trung bình?

ĐÁP 1: Đúng thế. Bản báo cáo năm 2019 từ Viện Chính Sách Kinh Tế (Economic Policy Institute) ghi rằng lương hàng năm trung bình cho các Tổng Quản Trị tại các công ty hàng đầu Hoa Kỳ đã tăng 1,007.5% trong thời gian từ 1978 tới 2018.

. Trong khi đó, lương hàng năm cho nhân viên trung bình tăng chỉ 11.9% trong 4 thập niên qua, theo báo cáo này.

. Cộng Hòa với Dân Chủ hiếm khi đồng ý với nhau. Nhưng trên một vấn đề: Phó Thống Đốc Wisconsin là Mandela Barnes (Dân Chủ) và Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ron Johnson (Wisconsin) cùng đồng ý như thế. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/02/mandela-barnes/yes-pay-ceos-has-far-outpaced-compensation-average/

--- HỎI 2: Việt Nam có thể chống dịch mà không cần vaccine?

ĐÁP 2: Đại sứ Israel nói, vaccine là cách duy nhất để chống dịch. Akiva Tor, Đại sứ Israel tại Nam Hàn, đã trả lời phỏng vấn của báo Korea Herald tại trụ sơ tòa đại sứ Israel ở thị trấn Jongno-gu, Seoul. Đại sứ nói, vaccine là cách duy nhất để thoát đại dịch, và khẩn cấp chích ngừa là điều cốt tủy phải thực hiện. Israel -- nơi 59% dân số đã chích ngừa đầy đủ vào tuần này, đã gỡ bỏ hấu hết các hạn chế về COVID-19. Không có cách nào khác hết. Chi tiết ở:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210602000979

.