- Tướng Flynn kêu gọi quân đội Mỹ nên làm như Miến Điện, lật Biden để đưa Trump lên

- dịch COVID chưa êm ở VN, tăng đều. Hai sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPSG) tạm ngừng nhập cảnh. Thêm nhiều sinh viên trường y dược ra phố giúp xét nghiệm. Hà Nội dò ra 40 người liên quan đến ổ dịch SG. Bắc Giang chống dịch, mất 87 triệu đô/ngày, 140.000 thợ nghỉ. Phong tỏa Gò Vấp (SG). LHQ khen VN chống dịch hay.

- Cô thiếu nữ 10 năm bán dâm viết bài: Cộng Hòa dắt mối để các cô phải bán dâm

- Texas: dân biểu tẩy chay, bỏ họp, ngưng bỏ phiếu dự luật siết quyền bầu phiếu

- Trump lập danh sách thanh trừng: bứng ghế 10 Dân Biểu Cộng Hòa năm 2022

- Trump giận dữ vì lệ phí pháp lý tăng vọt, bổ nhiệm nhiều chánh án mà chẳng ai giúp

- vợ chồng TQ được cho sinh 3 con

- 2020: có 17 triệu dân mua súng, 39% hộ dân Mỹ sở hữu súng, tăng từ 32% năm 2016

- 3 người ngồi xe, bắn vào xe khác, bị cảnh sát Los Angeles rượt bắt, tịch thu 2 súng

- HỎI 1: Bác sĩ Anthony Fauci và Peter Marks nói 40% tới 50% nhân viên CDC và FDA từ chối chích ngừa COVID-19? ĐÁP 1: Sai, tin bịa đặt.

- HỎI 2: Dân tỵ nạn Haiti tưng bừng vui mừng vì Biden quyết định gỡ lệnh trục xuất họ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-31/5/2021) --- Một dự luật siết quyền bầu phiếu tại Texas đã ngưng lại trong đêm Chủ Nhật sau khi các dân biểu Dân Chủ của tiểu bang Texas tẩy chay bằng cách bước ra ngoài phòng họp trước hạn chót đã quy định là nửa đêm Chủ Nhật 30/5/2021. Nghĩa là, không đủ người họp để Hạ Viện bỏ phiếu (luật quorum: 2/3 dân biểu Texas hiện diện mới bỏ phiếu chung kết được).

Dự luật có tên là SB-7 đã thông qua ở Thượng Viện Texas và được Thống Đốc hứa là sẽ ký ngay khi Hạ Viện chấp thuận. Với các Dân Biểu Texas rời phòng họp để làm ngưng trệ, Thống Đốc Greg Abbott (Cộng Hòa) nói là sẽ triệu tập khóa họp đặc biệt để thông qua, nhưng không nói cụ thể là bao giờ. Hiện thời Cộng Hòa kiểm soát cả lưỡng viện, nhưng muốn ra luật SB-7 để ngăn chận khả năng bỏ phiếu của nhiều người nghèo và già, không có khả năng đứng xếp hàng nhiều giờ để bỏ phiếu.

Dự luật SB-7 sẽ xóa bỏ các trạm bầu phiếu trong khi ngồi trên xe hơi, sẽ tăng quyền cho người quan sát có tính đảng (Cộng Hòa đang kiểm soát), sẽ ra điều kiện mới khó hơn để xin bầu phiếu qua bưu điện (hiện nay, luật Texas về bầu qua thư đã là khó nhất Hoa Kỳ), sẽ cho chánh án địa phương quyền lật ngược kết quả bầu phiếu trong các tranh chấp, sẽ hủy bỏ bầu phiếu ngày Chủ Nhật (truyền thống nhà thờ da đen: dự thánh lễ Chủ Nhật xong, mục sư dẫn cả nhà thờ đi bầu), sẽ bỏ các trung tâm bầu phiếu 24 giờ/ngày (nhắm vào quận Harris County, nơi tổ chức trạm bầu 24 giờ và là nơi đông cử tri Dân Chủ).

Nghĩa là, nếu bạn bận đi làm trong ngày bầu cử (truyền thống là Thứ Ba đầu tháng 11) thì không đi bầu được, trừ phi bạn bỏ sở mà ra xếp hàng đi bầu. Các cụ trong nhà dưỡng lão muốn xin bầu qua thư cũng không còn dễ nữa, không lẽ bảo con cháu dìu ra phòng phiếu mà bầu. Các mục sư da đen có thể giữ truyền thống bằng cách chuyển ngày làm thánh lễ từ Chủ Nhật sang Thứ Ba?

--- Trung Quốc đang gặp viễn ảnh suy giảm dân số--- với dân số 1.412 tỷ dân hiện nay, mức tăng dân số chỉ là 0.53% trong 10 năm qua --- từ chính sách mỗi cặp vợ chồng chỉ 1 con từ 1980, rồi cho 2 con mỗi cặp từ 2016, và ròi từ tuần này chính thức cho mỗi gia đình có 3 con.

TQ trong năm 2020 chỉ có 12 triệu em bé ra đời, tức là giảm 18% so với năm trước, và là năm thứ 4 liên tục giảm sinh nở. Trong khi đó, số người trên 60 tuổi trong năm 2020 là gần 19% dân số, tăng từ 10% trong năm 2010. Số người tuổi lao động, tuổi 15 tới 59, giảm còn 63% từ mức 70% trong năm 2010. Đó là quả bom dân số. Và là lý do TQ cho các cặp vợ chồng sinh 3 con.

--- Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam, theo Bộ Y Tế và các báo VN, hình từ các video. Tính từ 12h đến 18h ngày 31.5 có 85 ca mắc mới. Như thế, tính đến 18h ngày 31.5: Việt Nam có tổng cộng 5.815 ca ghi nhận trong nước và 1.506 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 4.245 ca; Số lượng xét nghiệm từ 29.4.2021 đến nay đã thực hiện 1.318.564 mẫu cho 2.427.467 lượt người.





Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài từ ngày 1-6, và kéo dài thời gian tạm dừng nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14-6.

Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã xác minh 40 người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cư trú tại huyện Chương Mỹ. Trong đó, 30 người đã tiếp xúc với người từ TP.SG đến. Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết các trường hợp này đã có kết quả âm tính ban đầu.



Từ 0h ngày 31-5, TP.SG đã chính thức thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện chỉ thị 16. Cũng từ 0h, quận Gò Vấp lập 10 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào quận. Tại quận Gò Vấp, nhiều người bất ngờ khi đi làm về thì bị chặn chốt, không vào quận được; nhiều người nài nỉ xin vào để về nhà ngủ nhưng không được phép. Sài Gòn bắt đầu phong tỏa khu Mả Lạng, Q1. Trong khi có tin số bệnh nhân Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hiện có ở 22/24 quận-huyện trên địa bàn TPSG.

Trong tình hình Sài Gòn dự kiến xét nghiệm trên diện rộng, công suất 50.000 mẫu mỗi ngày, lực lượng y tế thành phố phải huy động người từ các bệnh viện và sinh viên ngành y. Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y dược TPSG và Nguyễn Tất Thành được huy động tổng cộng 500 người để giúp lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ. Trước đó đã có hơn 120 sinh viên đã ra quân hai ngày trước - làm việc tại các điểm "nóng" dịch bệnh ở quận 12, Gò Vấp, Tân Phú.

Tỉnh Bắc Giang cho biết hiện tại 4 KCN trên địa bàn đang phải từng dừng hoạt động do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Ước tính, mỗi ngày Bắc Giang mất hơn 2.000 tỷ đồng (hơn 87 triệu đôla) tổng giá trị sản xuất công nghiệp, và hơn 140.000 lao động phải ngừng làm việc, trong đó có hơn 60.000 lao động ngoại tỉnh.

Sẽ phạt người có smartphone không cài Bluezone, NCOVI... Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. Hiện nay, có 03 ứng dụng dùng để khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration) và tokhaiyte.vn; ứng dụng Bluezone và ứng dụng NCOVI.



Liên Hợp Quốc khen ngợi VN chống dịch hay. Báo Lao Động ghi lời Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen hôm 31/5/2021 khi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã cung cấp hơn 1.500 bộ sinh phẩm xét nghiệm RT PCR cho Bộ Y tế Việt Nam để hỗ trợ nỗ lực xét nghiệm khẩn cấp tại các điểm bùng phát dịch rằng kinh nghiệm của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch, với việc huy động toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, đã được thế giới công nhận là cách làm hay.

Bà Caitlin Wiesen nêu rõ: “Việc quản lý các đợt bùng phát COVID-19 ở các khu vực khác nhau của Chính phủ thật phi thường. Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc ngăn chặn đại dịch, với việc huy động toàn bộ chính phủ và toàn xã hội, đã được thế giới công nhận là cách làm hay. Tôi rất xúc động khi thấy số lượng bác sĩ, y tá từ khắp mọi miền của đất nước lên đường chi viện cho các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Với kinh phí do quỹ JSB của Nhật Bản và nhóm sản xuất Ghen CoVy tài trợ, UNDP cung cấp các bộ sinh phẩm xét nghiệm này nhằm hỗ trợ nỗ lực xét nghiệm khẩn cấp tại các điểm dịch bùng phát."

--- Trong một bài viết trên báo Daily Beast, cô Casey Thompson (người tự kể rằng có 10 năm bán dâm) viết rằng không ngạc nhiên khi Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gaetz có thể tìm các thiếu nữ, một số cô có thể là vị thành niên, để đổi sex lấy tiền, bởi vì Đảng Cộng Hòa đã tạo ra một xã hội mà người nghèo quá đông và xã hội tương trợ quá ít. Cô ghi rằng Gaetz và bạn là Joel Greenberg bị cáo buộc trả tiền mua sex cho các cô qua mạng Venmo -- với Greenberg đã thú nhận 6 tội trong đó có tội đưa thiếu nữ vị thành niên xuyên bang để trao đổi sex.

Hiện tượng này cho thấy các thiếu nữ Mỹ rất nguy ngập về tài chánh. Cô dẫn ra trường hợp có cô cần được giúp đóng tiền học phí, tiền thuê phòng, và các cô sẵn lòng trao đổi thân thể cho các dân biểu Cộng Hòa vùi dập, đó cũng chính là các dân biểu Cộng Hòa đề cao "giá trị gia đình Mỹ."

Nhưng cũng chính dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu để giảm thuế cho người giàu, để ngăn chận tăng lương tối thiểu, để cắt bỏ chương trình chăm sóc trẻ em, để chấp nhận tăng học phí đại học và ngăn cản các dự luật Dân Chủ muốn xóa nợ sinh viên, để cắt giảm tiền trợ cấp xã hội và trợ cấp gia cư... Trong hoàn cảnh Cộng Hòa tạo ra như thế, nhiều cô trở thành món mồi cho các quan chức như DB Gaetz.

Cô viết trong bài rằng cô đã bán dâm trong 10 năm, nhưng toàn bộ thời gian chỉ nghĩ tới tiền, không hề nghĩ tới chuyện gì khác, và cô hiểu hoàn cảnh nhiều thiếu nữ đang trải qua hoàn cảnh đó, chính là Cộng Hòa dắt mối cho các quan chức lạm dụng.

--- Trong một hội nghị của những người tin vào thuyết âm mưu QAnon tại Dallas, cựu Trung Tướng Michael Flynn (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump) tuyên bố rằng bản thân ông không phải người đưa ra thuyết âm mưu, và ông nói "sự thực là Trump đã thắng cử 2020".

Băng video trên Twitter là trích từ truyền hình Newsmax, cho thấy Flynn kêu gọi quân đội Mỹ đảo chánh để đưa Trump vào Bạch Ốc nắm quyền. Có khán giả trong hội nghị hỏi: "Tại sao những gì xảy ra ở Miến Điện không thể xảy ra ở Mỹ?"

Flynn nói: "Không lẽ nào. Tôi muốn nói rằng, nên xảy ra như thế." Cần ghi nhớ rằng quân đội đảo chánh ở Miến Điện dẫn tới hậu quả biểut ình toàn quốc, và 840 người biểu tình đã bị quân đội bắn chết, trong khi 4,400 người bị quân đội Miến Điện bắt giam trong các cuộc biểu tình.

Đây không phải lần đầu tiên Flynn gợi ý rằng Trump có thể kích động bạo loạn sau bầu cử 2020 để chiếm ngôi Tổng Thống của Biden. Băng video ghi lời Flynn nói ở đây:

https://twitter.com/atrupar/status/1339730530661789696?s=20

-- Ty Cảnh Sát Quận Los Angeles cho biết có 3 người bị bắt giam sau khi xảy ra vụ súng bắn từ xe này sang xe kia ngay trước mặt một cảnh sát, và dẫn tới tình hình cảnh sát rượt theo xe nghi can xuyên thị trấn Carson đêm Thứ Bảy cho tới khi xe nghi can đụng vào tảng bê tông ngăn đường.

Cảnh sát này lúc đó đang đit uần trong khu vực Central Avenue và University Drive thì thấy súng bắn từ xe này sang xe kia ngay trước mắt, nên bật đèn rượt theo xe nghi can. Lúc đó có thêm xe cảnh sát tiếp sức. Khi bị rượt trên đường University Drive, xe nghi can quay đầu, tính lao vào xe cảnh sát, nhưng cảnh sát này bình tỉnh, khéo léo rượt theo sau.

Khi tới đường Wilmington Avenue, xe nghi can đâm vào tảng bê-tông ngăn đường. Nghi can nhảy ra chạy bộ, nhưng bị bắt cùng với 2 người khác trong xe, tịch thu 2 khẩu súng. Nạn nhân trong xe bị bắt được đưa vào bệnh viện. Các chi tiết khác chưa được phổ biến.

--- Khoảng 1/5 dân Mỹ, những người mua súng trong năm vừa qua, là những người lần đầu mua súng, theo dữ kiện từ đại học Northeastern University và viện Harvard Injury Control Research Center. Trong những người lần đầu mua súng trong năm 2020, phân nửa là đàn bà, 1/5 là da đen, 1/5 là Latino.

Báo New York Times ghi rằng những người lần đầu mua súng chiếm khoảng 20% lượng súng bán trong năm 2019. Dữ kiện cho thấy 39% hộ dân Mỹ sở hữu súng trong năm 2020, tăng 32% so với năm 2016, theo thống kê của General Social Survey.

Dữ kiện từ Northeastern và Harvard cũng cho thấy 6.5% người thành niên Mỹ mua súng trong năm 2020, tương đương 17 triệu người. Những con số này, là tăng từ 5.3% người trong năm 2019.

--- Theo bản tin trên báo Business Insider, Donald Trump ngày càng giận dữ vì lệ phí pháp lý tăng vọt từ nhiều vụ kiện, cũng như từ các cuộc điều tra liên bang và tiểu bang nhắm vào kinh doanh của Trump. Khi nghe tin đại bồi thẩm đoàn triệu tập ở New York City để nghe chứng cớ từ công tố về tình hình Trump trốn thuế và gian lận tài chánh, cũng như các đơn kiện dân sự nhắm vào Trump và gia đình, Trump nói với các cố vấn thân cận rằng hóa đơn pháp lý là "nỗi đau như mụt nhọt dưới mông."

Theo báo Business Insider, TRump nổi giận vì các chi phí tài chánh về pháp lý, trong khi lo ngại các điều tra viên có thể kéo dài các hồ sơ nhiều năm. Khi được phỏng vấn trên MSNBC chiều Thứ Bảy, Barbara Res (cựu Phó Tổng Quản Trị Trump Organization) nói với bình luận gia Alex Witt rằng Trump hẳn là nổi giận vì nhìn thấy mọit hứ Trump sắp xếp, mọi người Trump bổ nhiệm --- cả các chánh án và thẩm phán mà TRump tin là khi bổ nhiệm rồi sẽ giúp Trump vậy mà đều đưa ra các quyết định bất lợi cho Trump.

Báo Business Insider cũng nói rằng Trump chưa chi trả Rudy Giuliani tiền công khi Giuliani làm luật sư cho Trump đưa ra nhiều đơn kiện ở nhiều tiểu bang để lật ngược kết quả bầu cử 2020. Thậm chí Trump còn chỉ thị cho các phụ tá đừng tar3 lệ phí pháp lý cho Giuliani vì Trump giận với cớ rằng Trump chưa tận lực giúp Trump.

--- Cộng Hòa chính thức thành lập một biệt đội xử bắn chính trị. Theo tin của Axios, một ủy ban hành động chính trị (PAC) mới lập có liên hệ tới 1 cựu phụ tá của Trump: Jack Mantua, giữ nhiệm vụ Thủ quỹ của ủy ban này.

Trên trang web của PAC này ghi rõ lời cam kết "gỡ bỏ 10 tên giả danh" với các video quảng cáo dài 30 giây, tấn công những người đã bỏ phiếu luận tội Trump sau cuộc bạo loạn 6/1/2021. Các dân cử lên bảng tấn công này là các dân biểu: Liz Cheney (WY), Adam Kinzinger (IL), David Valadao (CA), Fred Upton and Peter Meijer (MI), John Katko (NY), Anthony Gonzalez (OH), Tom Rice (SC) và Dan Newhouse và Jaime Herrera Beutler ở (WA).

Khi Cộng Hòa thanh trừng nội bộ, Dân Chủ cũng suy tính. Trong khi đó, Ủy Ban Vận Động Hạ Viện Dân Chủ chưa cho biết họ sẽ tìm người Dân Chủ ra tranh ghế các DB Cộng Hòa trên, hay là sẽ mời các Dân biểu này đổi từ Cộng Hòa sang Dân Chủ.

--- HỎI 1: Bác sĩ Anthony Fauci và Peter Marks nói 40% tới 50% nhân viên CDC và FDA từ chối chích ngừa COVID-19?

ĐÁP 1: Sai, tin bịa đặt. Một tin giả phóng ra trên nhiều mạng xã hội, nói rằng 2 quan chức y tế cao cấp nhất ở CDC và ở FDA nói 40% tới 50% nhân viên CDC và FDA từ chối chích ngừa COVID-19. Đó là tin vịt. Tin vịt đó phóng đi từ ngày 14/5/2021 với ảnh chụp màn hình viết: "MỚI: 40% tới 50% nhân viên CDC và FDA từ chối chích ngừa COVID-19, theo lời Fauci, Marks." Những gì không có link thường là tin giả, vì màn hình không cho được tin gốc, nếu có. Thế rồi tweet gốc "Breaking 911" bị xóa đi. Tài khoản "Breaking 911" nổi tiếng toàn loan tin giả để đánh Dân Chủ, kể cả tin giả về "gian lận" bầu cử ở Arizona và "kém hiệu lực" của khẩu trang. Fauci và Marks không bao giờ nói có nhân viên nào "từ chối chích ngừa." Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/30/fact-check-fauci-didnt-say-cdc-fda-staff-refusing-covid-19-vaccine/7474372002/

--- HỎI 2: Dân tỵ nạn Haiti tưng bừng vui mừng vì Biden quyết định gỡ lệnh trục xuất họ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các gia đình dân tỵ nạn Haiti khắp Hoa Kỳ tưng bừng sau khi Biden quyết định cứu ít nhất 55,000 khỏi lệnh trục xuất họ về lại quê nhà đầy bạo lực và tham nhũng. Quyết định đưa ra đêm 22/5/2021 bởi Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas để bảo vệ các di dân Hati đang sống ạti Hoa Kỳ tính vào ngày 21/5/2021, cho họ Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (Temporary Protected Status) để được ở lại và làm việc hợp pháp tại Mỹ ít nhất là thêm 18 tháng nữa.

. Tại Florida, dân Haiti rủ nhau ra phố nhảy múa, khi Bộ Trưởng Mayorkas loan báo quyết định, theo lời Dân Biểu Frederica Wilson (Dân Chủ), đại diện khu vực ở phía bắc Miami.

. Các di dân tới Mỹ sau ngày 21/5/2021 sẽ không được bảo vệ, theo lời Bộ Nội An, kể cả những người tự trình diện ở biên giới Mỹ-Mexico.

. Quyết định của Biden là lật ngược quyết định của Trump thu hồi quyền TPS đối với di dân từ Haiti, mặc dù hầu hết việc trục xuất đã được tòa cho tạm ngưng một thời gian ngắn sau khi Trumpp tìm cách kết thúc lệnh bảo vệ di dân cuối năm 2018. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2021/05/30/biden-oks-temporary-protected-status-haitian-migrants-living-us/7469754002/

