California xổ số chích ngừa $116.5 triệu đô, độc đắc $1.5 triệu đô, tặng 2 triệu dân thẻ đi chợ $50 đô - VN thêm 254 ca COVID-19 mắc mới/ngày: Bắc Giang (176), Bắc Ninh (33), TP.SG (25) - SG chống dịch: Sở Giao thông vận tải SG ngưng vận tải hành khách đường bộ - ổ dịch Hội thánh TGPH: họp thánh lễ không khẩu trang, gần như toàn bộ tín đồ đều nhiễm virus, 60% người có triệu chứng.

California mời chích ngừa, tặng $116.5 triệu đô. Giải độc đắc: $1.5 triệu đôla. Sẽ có 10 người vào ngày 15/6/2021 trúng giải $1.5 triệu đôla. Sẽ tặng 2 triệu dân California thẻ đi chợ $50 đô.



.

- California xổ số chích ngừa $116.5 triệu đô, độc đắc $1.5 triệu đô, tặng 2 triệu dân thẻ đi chợ $50 đô

- VN thêm 254 ca COVID-19 mới/ngày: Bắc Giang (176), Bắc Ninh (33), TP.SG (25)

- SG chống dịch: Sở Giao thông vận tải SG ngưng vận tải hành khách đường bộ

- Ổ dịch Hội thánh TGPH: họp thánh lễ không khẩu trang, gần như toàn bộ tín đồ đều nhiễm virus, 60% người có triệu chứng.

- Biden: nhiều dân cử Cộng Hòa mặt dày, chống luật cứu trợ, về địa phương lại khoe

- Dân California chưa vội xài: 123,265 chi phiếu cứu trợ chưa đổi ra tiền mặt

- 4 cựu Bộ Trưởng Nội An kêu gọi Cộng Hòa cho lập ủy ban điều tra về bạo loạn 6/1/2021

- DBTB Bee Nguyen ứng cử Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia: Dân Chủ bầu sơ bộ 5/2021

- Con dâu cũ của Allen Weisselberg bị đuổi nhà vì sẽ làm nhân chứng chống Trump

- Cộng Hòa Arizona mất điểm: 40.8% cử tri ủng hộ kiểm toán, 55.2% chống lại

- Nhan Thanh Huynh bị truy tố hình sự vì biển thủ $59,327.61 từ 1 nhà hàng

- HỎI 1: DB Cộng Hòa Lauren Boebert nói hôm 19/5/2021: "Từ khi gỡ lệnh mang khẩu trang 2 tháng trước, Texas không có một ai chết vì COVID. Không một ai." ĐÁP 1: Nói sai.

- HỎI 2: Hàng chục ngàn chi phiếu cứu trợ từ những người chết đã gửi về Sở Thuế IRS? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-28/5/2021) --- Tổng Thống Biden hôm Thứ Năm bay tới Cleveland để quảng bá kế hoạch tạo ra việc làm của ông, và đã chọc quê các dân cử Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống dự luật cứu nguy đại dịch nhưng rồi khi về tiểu bang nhà lại khoe công đã giúp đem tiền cứu trợ về cho người dân.

.

Biden nói với một nụ cười rất mực từ bi: "Các bạn Cộng Hòa của tôi trong Quốc Hội -- không ai bỏ phiếu cho dự luật cứu nguy kinh tế này. Tôi sẽ không làm ai trong họ mắc cỡ, nhưng tôi có 1 danh sách trên tay những dân cử Cộng Hòa khi về địa hạt nhà đã khoe rằng họ đem tiền cứu nguy về cho dân qua kế hoạch này. Tôi muốn nói, vài người không biết mắc cỡ gì hết." Nhưng tôi vui vì họ biết rằng kế hoạch mà họ chống thực ra làm lợi cho cư dân của họ."

.

Báo The Hill ghi rằng trên tay Biden khi đưa cao tay lên, có danh sách thấy rõ tên 13 dân cử Cộng Hòa, nhưng Biden không đọc tên ai. Máy ảnh ghi có thấy tên: lãnh tụ Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.), DB Elise Stefanik (Cộng Hòa-N.Y.), DB Madison Cawthorn (Cộng Hòa.-N.C.), và DB Greg Pence (Cộng Hòa-Ind.), anh (hay em) của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence.

.

Kế hoạch cứu nguy $1.9 ngàn tỷ đôla thành luật hồi tháng 3/2021 sau khi thông qua mà không có phiếu Cộng Hòa nào. Thế rồi sau đó, nhiều dân cử Cộng Hòa khi về địa phương đã khoe công kiếm tiền về cho dân địa phương, kể cả chương trình trợ giúp các nhà hàng/kinh doanh thực phẩm. Nhiều dân cử Dân Chủ gọi Cộng Hòa là giả hình, chôm điểm của Dân Chủ sau khi chống phá kịch liệt.

.

--- Bạn là cư dân California, sẽ có thể trúng số bất ngờ mà không cần mua vé số. Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Ba loan báo chương trình tặng tiền mặt để khuyến khích dân đi chích ngừa (kể cả xổ số cho người đã chích ngừa): chương trình có tên là Vax for the Win sẽ chi ra $116.5 triệu đô.

.

. Trong đó, $100 triệu đô để trao tặng các thẻ đi chợ trị giá $50 đô/thẻ cho 2 triệu người kế tiếp sẽ đi chích ngừa (và lãnh thẻ);

. và $16.5 triệu đô tiền mặt tặng qua xổ số cho 40 người thắng giải. Tiền mặt này tặng cho cả những người chỉ mới chích ngừa chưa đầy đủ (1 mũi).

.

. Giải độc đắc: $1.5 triệu đôla. Sẽ có 10 người vào ngày 15/6/2021 sẽ khám phá rằng họ sẽ trúng giải $1.5 triệu đôla. Điều kiện ít nhất 12 tuổi, đã chích ít nhất 1 mũi. Tiền thưởng sẽ trao khi chích đầy đủ (2 mũi). Hiện có 63% cư dân California từ 12 tuổi trở lên đã chích ít nhất 1 mũi. Ước tính 12 triệu người đủ điều kiện vẫn chưa chích ngừa.

.

. Mưa đôla cho Thứ Sáu: Sẽ có 2 ngày Thứ Sáu (4/6/2021, và 15/6/2021), trong ngày sẽ có 15 người trúng giải tiền mặt $50,000 đôla. Điều kiện: sống tại California, ít nhất 12 tuổi, chích ít nhất 1 mũi. Tiền mặt này trao tặng khi chích xong mũi thứ 2.

.

. Xổ số chích ngừa sẽ không trao cho người trong tù và sống ngoài lãnh thổ California. Bộ Y Tế California sẽ thông báo những người trúng xổ số chích ngừa. Tên người trúng xổ số sẽ không loan báo trong khi xổ số: người trúng xổ số sẽ có cơ hội hoặc từ chối được loan tin (tức ẩn danh) hoặc từ chối cả giải thưởng và loan tên. (Suy đoán của người dịch tin: nhiều người Cộng Hòa và một số người giáo phái vẫn đang lớn tiếng chống chích ngừa, tiểu bang California đoán là họ không muốn nhận giải, hoặc là muốn nhận giải nhưng không muốn lộ tên ra.)

.

. Nếu người trúng thưởng chích ngừa, khi lãnh tiền mặt sẽ bị California trừ thuế còn nợ nếu có, tiền "child support" hay các tiền còn nợ tiểu bang.

. Không cần có quốc tịch, hoàn cảnh di trú nào cũng đủ điều kiện.

.

. Thẻ tiền mặt $50 kể từ ngày 27/5/2021, nhóm 2 triệu dân California đầu tiên lãnh thẻ giải thưởng này có quyền chọn 1 trong các thẻ sau:

- $50 thẻ virtual card (có thể mua bất cứ nơi nào qua mạng, hay trong bất cứ tiệm nào nhận thẻ debit).

- hay là thẻ $50 để đi chợ ở các siêu thị Kroger (bao gồm Ralphs, Food 4 Less và Foods Co.),

- hay là thẻ $50 để đi chợ ở các siêu thị Albertsons (bao gôm Safeway, Albertsons, Vons, Pavilions và Andronico’s Community Markets).

.

Chương trình xổ số chích ngừa Vax for the Win có thêm thông tin về các giải $15 triệu đô, các giải $50,000/Thứ Sáu, và thẻ tặng tiền mặt $50 đô ở đây:

https://covid19.ca.gov/vax-for-the-win/

.

--- Bản tin sau tổng hợp từ Bộ Y Tế VN và các báo, đài trong nước: Trong ngày 28/5, Việt Nam ghi nhận thêm 254 ca mắc bệnh mới, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long và 253 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (176), Bắc Ninh (33), TP.SG (25), Lạng Sơn (10), Hà Nội (4), Thái Bình (1), Long An (1), Hải Dương (1), Hưng Yên (1), Hà Nam (1).

.

Tính đến 18h ngày 28/5 Việt Nam có tổng cộng 5.077 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh, số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 (đợt dịch bùng phát lần thứ 4) đến nay là 3.507 ca. Cục trưởng Cục Quân y đánh giá, nguy cơ bùng phát dịch trong cả nước là rất lớn, khả năng lây lan cao.

.

Ngày 28-5, UBND TP.SG vừa có văn bản khẩn bổ sung một số biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, trong đó ra lệnh Sở Giao thông vận tải tạm ngưng hoạt động các tuyến vận tải hành khách đường bộ.

.

Bộc phát ổ dịch từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (Q. Gò Vấp, TP SG) từ các buổi cầu nguyện những ngày Chủ Nhật (trong tháng 5 Hội thánh sinh hoạt vào các ngày 2, 9, 16 và 23) không mang khẩu trang, vi rút lây nhiễm nghi chủng Ấn Độ, triệu chứng khởi phát sớm nhất được ghi nhận bắt đầu từ ngày 13.5, gần như toàn bộ người dự thánh lễ đều nhiễm virus, 60% người có triệu chứng.

.

Tính đến sáng 28.5, số trường hợp lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công Q.Gò Vấp đã lên con số 44. Trong đó có 32 hội viên, 12 người tiếp xúc với nhóm hội viên này. Lý do: “Không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.”

.

--- Một bản tuyên bố chung, ký tên 4 cựu Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ -- Michael Chertoff, Tom Ridge, Janet Napolitano và Jeh Johnson -- kêu gọi các dân cử Cộng Hòa "đưa chính trị sang một bên" và hãy hỗ trợ một ủy ban kiểu như ủy ban 9/11 để điều tra cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 do Trump kích động để lật ngược kết quả bầu cử 2020.

.

Bản tuyên bố nói rằng cần phải hiểu về cuộc bạo loạn hình thành như thế nào để bảo đảm những cuộc chuuyển giao quyền lực tương lai sẽ không bị hăm dọa lần nữa. Bản văn đưa ra trong khi Cộng Hòa tìm cách ngăn chận việc lập ủy ban điều tra, với Lãnh đạo Thượng Viện Cộng Hòa Mitch McConnell yêu cầu các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngăn chận ủy ban như "một biệt đãi cá nhân" cho McConnell. Dự kiến chiều hay đêm Thứ Năm, Thượng Viện sẽ bỏ phiếu.

.

--- Giám đốc Tài chánh Trump Organization có thể sẽ gặp nguy về pháp lý vì đã cản trở công lý còn tệ hại hơn là các tội gian lận tài chánh mà ông đã sai phạm và đang bị điều tra, theo lời Nick Akerman, cựu công tố vụ Watergate, nói trên MSNBC. Bà Jennifer Weisselberg bị trục xuất ra khỏi căn chung cư bởi ông bố chồng cũ, trong khi người bảo đảm trên giấy tờ căn chung cư cũng chính là Allen Weisselberg, bố chồng cũ của bà.

.

Hành vi trục xuất bà Jennifer Weisselberg có thể bị tòa xem như là trả thù hay áp lực nhân chứng, vì không có tòa nào cho phép trục xuất người ra khỏi căn chung cư trong vòng 7 ngày. Akerman nói trục xuất bà như thế có thể bị suy đoán là muốn bịt miệng nhân chứng, muốn ảnh hưởng lời khai nhân chứng, và các tội đó có thể là 20 năm tù. Hiện nay Allen Weisselberg, Giám đốc Tài chánh Trump Organization, đang bị công tố áp lực để khai hết về các hành vi trốn thuế và gian lận của Trump.

.

--- Cuộc kiểm toán phiếu bầu tại Arizona do Cộng Hòa thực hiện đang gây hại cho vị trí Cộng Hòa trong suy nghĩ của cử tri tiểu bang này, theo cuộc thăm dò mới của Highground Public Affairs Consultants: chỉ 40.8% cử tri ủng hộ kiểm toán, 55.2% chống lại. Đó là tính chung, còn tính riêng theo thành phần thì 67.7% cử tri độc lập chống lại kiểm toán.

.

Chuck Coughlin, Tổng quản trị Highground Public Affairs Consultants, giải thích rằng y hệt như những cuộc thăm dò trước đây về gian lận bầu cử 2020, Cộng Hòa đang đứng chơ vơ trên một hoang đảo khi thăm dò về kiểm toán phiếu bầu. Viễn ảnh 2022 như thế sẽ có hại cho Cộng Hòa khi đa số những người độc lập cũng chỉ trích Cộng Hòa.

.

--- Đối với các chi phiếu kích thích kinh tế do chính phủ gửi cho dân để cứu nguy sau đại dịch, tiểu bang California có hơn 100,000 chi phiếu chưa đổi sang tiền mặt, và là con số lớn nhất Hoa Kỳ. Thống kê này là theo Boston Herald, lấy từ dữ kiện Sở Thuế IRS xuyên qua yêu cầu của Luật Thông Tin Tự Do.

.

IRS nói rằng có tổng cộng 1,245,339 chi phiếu chưa đổi ra tiền mặt, hoặc là "những người không nhận tiền cứu trợ đại dịch, hoặc chưa muốn đổi ra tiền mặt các chi phiếu họ nhận từ IRS theo luật cứu trợ CARES Act được ký thành luật vào ngày 27/3/2020."

.

Chi phiếu cứu trợ đó là tối đa $1,200/người, tính chung số tiền chi phiếu chưa đổi ra tiền mặt là $1.7 tỷ đôla theo báo này. Trong đó, California với dân số đông nhất Hoa Kỳ có số lượng chi phiếu chưa đổi ra tiền mặt là 123,265 chi phiếu, kế tiếp là Florida với 92,018 chi phiếu. Nhiều kế tiếp là Texas, New York và Pennsylvania.

.

--- Nhan Thanh Huynh, 50 tuổi, cư dân thị trấn Minot (North Dakota), bị truy tố về tội hình sự bậc A vì đã biển thủ $59,327.61 trong khoảng từ 2017 tới 2020 từ một tiệm ăn ở Minot khi Huynh giữ chức Điều Hành.

.

Hồ sơ tòa ghi rằng Huynh có thể dùng 1 thẻ tín dụng và 1 chi phiếu nhà hàng để tar3 tiền thuê hàng tháng và mua hàng cho tiệm ăn này. Vào tháng 10/2020, sau khi chủ kinh doanh này nhận thư đòi trục xuất vì chưa trả tiền thuê $48,000, bà mới thấy Huynh chưa tả tiền thuê chỗ cho tiệm ăn. Bấy giờ mới khám phá Huynh đã biển thủ tiền từ tài khoản ngân hàng của tiệm trong vòng 3 năm.

.

--- Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen tiến hành vận động ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia trong năm 2022, nhưng đang gặp trở ngại nội bộ Dân Chủ: nơi vòng sơ bộ dự kiến vào tháng 5/2022, cử tri Dân Chủ Georgia sẽ lựa chọn bầu cho hoặc Nguyen, hoặc cho Manswell Peterson. Trong khi Bee Nguyen có phiếu của cử tri gốc Á, thì Peterson, một chính khách Dân Chủ da đen, dự kiến sẽ được ủng hộ từ giới cựu quân nhân, cảnh sát và da đen.

.

Manswell Peterson cũng ra tranh cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh, bản thân là cựu chiến binh Hải quân bị tàn phế, cũng là cựu cảnh sát và là giáo sư đại học từ Albany. Peterson tuy là Dân Chủ, nhưng nói rằng ông hy vọng là sẽ lập ra các liên minh giữa người Cộng Hòa, Dân Chủ và Libertarians.

.

Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen nói rằng kinh nghiệm nhiều năm của bà trong việc bênh vực quyền bầu phiếu trong và ngoài tổng tuyển cử đã là động cơ làm bà muốn ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, để đưa người dân từ nhiều khác biệttới chung nhau để xây dựng lại tiểu bang Georgia. Nguyen là người manh mẽ chống luật bầu cử mới của Georgia: luật SB 202 siết quyền bầu phiếu của cử tri Georgia.

.

Nguyen nói là cũng muốn văn phòng Bộ Hành Chánh Georgia phải dịch các văn bản của bộ để giúp những người chủ cơ sở kinh doanh gốc di dân, tăng quyền bảo vệ khách hàng, tăng thêm nguồn lực và thêm huấn luyện các viên chức bầu cử địa phương.

.

--- HỎI 1: Dân Biểu Cộng Hòa Lauren Boebert nói hôm 19/5/2021: "Từ khi gỡ lệnh mang khẩu trang 2 tháng trước, Texas không có một ai chết vì COVID. Không một ai."

.

ĐÁP 1: Nói sai. Dân Biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa-Colo.) nổi tiếng vì lan truyền đủ thứ thuyết âm mưu. Nhưng khi nói về số người chết dịch tại Texas, những con số khả lượng cho thấy DB Boebert đã nói đầy những sai trái. Thực tế, từ khi Texas gỡ lệnh cưỡng bách mang khẩu trang tới bây giờ, trong thời gian đó có nhiều ngàn người chết vì COVID. Thống Đốc Texas đã ký lệnh vào ngày 10/3/2021 trong nỗ lực "mở cửa Texas 100%" trong đó gỡ lệnh mang khẩu trang toàn tiểu bang Texas. Thống kê của Texas cho thấy số người chết dịch đã giảm, nhưng từ ngày gỡ lệnh mang khẩu trang tới giờ, đã có hơn 3,000 cư dân Texas chết vì coronavirus. Con số đó là 6% trong tổng số 50,000 người Texas chết vì đại dịch trong toàn bộ thời gian. Xem chi tiết:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/25/lauren-boebert/texas-has-recorded-covid-deaths-removing-mask-mand/

.

--- HỎI 2: Hàng chục ngàn chi phiếu cứu trợ từ những người chết đã gửi về Sở Thuế IRS?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, có gần 60,000 chi phiếu cứu trợ đại dịch đã gửi tới những người đã chết và các chi phiếu này đã hoàn trả về chính phủ, theo báo cáo của Bộ Ngân Khố hôm Thứ Năm 27/5/2021. Chi phiếu $1,200 là gửi cho dân Mỹ để kích thích kinh tế hậu đại dịch theo luật CARES Act. Tuy nhiên, có nhiều người đã từ trần trước khi họ nhận được chi phiếu. Tổng số tiền gửi ngược về IRS từ những người đã chết này là $72 triệu đôla. Chi tiết ở:

https://www.cnbc.com/2021/05/27/60000-stimulus-checks-sent-to-dead-people-are-returned-treasury-says.html

.

.