Thị trấn Nipton (California) rao bán với giá $2.75 triệu đôla, rộng 80-acre bao gồm nhiều tòa nhà cộng đồng trong thị trấn, bao gồm 1 tiệm tạp hóa, một tiệm ăn, một khách sạn 5 phòng, 5 nhà chòi, và nhiều nữa...

.

- Cộng Hòa năm 2024: 48% sẽ bầu Trump, 13% bầu Pence, 8% bầu Trump Jr., 7% bầu DeSantis

- Cohen: Trump sẽ khai vô tội, đổ tội trốn thuế do kế toán viên, đổ tội gian lận do các con

- Barbara Res (cựu GĐ Trump Organization) tin rằng CFO Weisselberg đã khai hết về Trump

- Thị trấn Nipton (Calif.) rao bán với giá $2.75 triệu đô, rộng 80-acre gồm nhiều tòa nhà

- Xin thẻ căn cước REAL ID cho cư dân California có thủ tục dễ dàng hơn

- Obama: Trump khùng, kỳ thị sắc tộc và coi thường phụ nữ, "tên bất lương mẹ rượt"

- Cohen: Trump sẽ bị truy tố cuối hè 2021: Bharara: Trump ra tòa trước khi hết 2021

- Hạ Viện OK lập ủy ban điều tra bạo loạn 6/1, bất kể lãnh đạo Cộng Hòa lưỡng viện chống

- Dân Chủ tự xét: mất nhiều ghế Dân Biểu mùa bầu cử 2020 vì bị Cộng Hòa vu khống là xã hội chủ nghĩa

- Cảnh sát Capitol gửi thư: thất vọng vì Cộng Hòa chống cuộc điều tra 6/1, bao che bạo loạn

- Hai Pham, 50 tuổi, bị sóng biển Santa Cruz cuốn trôi, được vớt, chết ở bệnh viện

- VN sẽ mua 150 triệu liều vaccine, để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người. Sài Gòn: phong tỏa 7 địa điểm (tại: Thủ Đức, quận 3, quận 7, quận Gò Vấp)

- kinh tế VN: hơn 1.000 HTX tê liệt nhiều năm chưa giải thể được do thủ tục làm khó

- HỎI 1: Có phải cô Chelsea Clinton phóng tweet rằng người ta không cần phải trắng? ĐÁP 1: Không hề tweet như thế.

- HỎI 2: Trong 59 nước được ngoại kiều chấm điểm cư ngụ tốt nhất, Đài Loan số 1, Việt Nam thứ 10? ĐÁP 2: Đúng, đó là theo InterNations.

.

QUẬN CAM (VB-20/5/2021) --- Một cuộc thăm dò thực hiện chung giữa công ty tình báo dữ kiện Morning Consult và báo Politico khảo sát trong các ngày từ 14/5/2021 tới 17/5/2021 cho thấy gần 1/2 cử tri Cộng Hòa (tức là 48%) muốn TRump ra tranh cử Tổng Thống lần nữa trong năm 2024, và họ sẽ bầu cho Trump trong vòng sơ bộ.

.

. Lãnh đạo Cộng Hòa được ưa chuộng kế tiếp là cựu PTT Mike Pence, được 13% cử tri nói họ sẽ ủng hộ trong bầu cử Tổng Thống 2024.

. 8% cử tri Cộng Hòa nói ủng hộ Donald Trump Jr.

. 7% cử tri Cộng Hòa nói ủng hộ Ron DeSantis (Thống Đốc Florida).

. 4% ủng hộ TNS Mitt Romney (R-Utah), Nikki Haley (cựu Thống Đốc South Carolina), TNS Ted Cruz (Texas) và TNS Marco Rubio (Florida).

. 1% ủng hộ cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo.

.

--- Cựu Tổng Thống Barack Obama là người lịch thiệp, nhã nhặn, ngôn ngữ từ ái... nhưng cũng từ có lúc nổi giận, dùng chữ nặng nề để mô tả Trump, theo một tác phẩm mới nhan đề "Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Donald Trump" (Giành lấy tâm hồn: Bên trong các cuộc vận động của người Dân Chủ để đánh bại Trump) của tác giả Edward-Isaac Dovere, một nhà văn trong ban biên tập The Atlantic.

.

Trong ấn bản trích dẫn trên báo The Guardian, có lúc Obama nói riêng tư rằng Trump là: một "tên khùng", một "con heo kỳ thị sắc tộc và coi thường phụ nữ", "thằng bệnh tâm thần tệ hại" (that f*cking lunatic) và là một "tên bất lương mẹ rượt" (corrupt motherf*cker).

.

--- Tình hình dịch COVID tại Việt Nam vẫn đang phức tạp. Các tin sau đây tổng hợp từ Bộ Y Tế VN và nhiều báo, nhiều đài trong nước.

. Bộ Y tế xin kinh phí khoảng 25,2 nghìn tỉ đồng để mua 150 triệu liều vaccine, để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người. Trong đó kinh phí mua vaccine khoảng 21 nghìn tỉ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4,2 nghìn tỉ đồng.

.

Tối 20.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (24), Bắc Ninh (10); TP. Sài Gòn (3), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Vĩnh Phúc (1).

.

Riêng tại Sài Gòn, có 7 điểm bị phong tỏa: Một chung cư ở TP Thủ Đức, ba điểm tại quận 3, tòa nhà cho thuê ở quận 7, hẻm ở quận Gò Vấp bị cơ quan chức năng phong tỏa để truy vết, phòng dịch.

.

Tại quận 3, có 3 người trong 1 gia đình đều bị nhiễm COVID. Hiện tại, TP Sài Gòn đã cách ly tạm thời 3 địa điểm trên địa bàn liên quan đến ca dương tính mới () này là Trung tâm y khoa Medic (Hòa Hảo, Quận 10), con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) và 36 Đoàn Phú Tứ, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

.

Ngày 20/5, lực lượng chức năng khẩn cấp lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho toàn bộ 18.000 công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi (khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, tỉnh Hải Dương) do liên quan đến 1 nhân viên của công ty mắc COVID-19.

.

--- Nhiều hợp tác xã rủ nhau phá sản, nhưng kẹt thủ tục. Báo Lao Động kể rằng với tình hình làm ăn khó khăn, thậm chí mất khả năng thanh toán và đứng bên bờ vực phá sản nhưng hàng nghìn hợp tác xã trên địa bàn cả nước đang gặp hàng loạt vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục xin giải thể, đặc biệt trong các quy định về xử lý tài sản đảm bảo.

.

Tại Hà Nội, con số gây nhiều chú ý là trên toàn TP.Hà Nội hiện có hơn 1.230 HTX nông nghiệp nhưng trong số này có đến 145 HTX ngừng hoạt động, đang chờ giải thể (chiếm đến 11,8%).

.

Báo Lao Động ghi rằng theo số liệu mới nhất từ Liên minh HTX Việt Nam (VCA), chỉ riêng trong giai đoạn 2015-2019, cả nước giải thể tới 4.856 HTX hoạt động yếu kém, ngừng hoạt động (tăng 39% so với giai đoạn 2010-2015). Cả nước vẫn còn hơn 1.000 HTX ngừng hoạt động nhiều năm chưa giải thể được do gặp những khó khăn, lúng túng trong thực hiện thủ tục phá sản.

.

--- Thẻ căn cước REAL ID cho cư dân California sẽ dễ thủ tục hơn. Các viên chức Nha Lộ Vạn DMV California trước giờ đòi xem thẻ An Sinh Xã Hội hay tờ lương W-2 của bạn để làm thẻ căn cước REAL ID. Bây giờ, chỉ cần bạn cung cấp số An Sinh Xã Hội, chứng minh căn cước và 2 cách để chứng minh là cư trú ở California (có thể là hóa đơn mua nhà, hay hợp đồng thuê nhà, và giấy tờ khác, hoặc là giấy tờ y tế hay việc làm). Thay đổi này sẽ tiết kiệm thì giờ cho bạn.

Xin vào đây xem: https://www.dmv.ca.gov/portal/

.

.

--- Một luật sư từng thân cận nhất với Trump là Michael Cohen, hôm Thứ Tư trả lời phỏng vấn của Joy Reid trên đài MSNBC, nói rằng khi ra tòa, Trump sẽ tự cứu bằng cách đổ tội hết cho mọi người khác, kể cả đổ tội cho các con.

.

Cohen nói rằng công ty Trump Org. có vẻ rộng lớn, thực ra chẳng có guồng máy kềnh càng nào, khi Cohen còn ở đó thì chỉ có 14 phó chủ tịch điều hành, trong đó có cả Cohen. LS Cohen nói rằng LS Cohen từng sống chết với Trump, làm đủ mọi chuyện, kể cả vi phạm luật pháp như chi tiền để bịt miệng các cô liên hệ tới Trump. Và biết rằng Trump không bao giờ nhận tội, luôn luôn đổ tội cho người khác, và đó là kinh nghiệm riêng của Cohen.

.

Cohen nói rằng trong một số dự án, các con của Trump có liên hệ, do vậy lời khuyên bây giờ khi New York chuyển sang điều tra hình sự là, các con của Trump nên thuê luật sư riêng. Trong khi đó, người Giám Đốc Tài Chánh CFO là Allen Weisselberg biết rõ tận tường từng đôla, từng xu và đều báo cáo lên TRump. Bây giờ công tố muốn Weisselberg khai hết về Trump. Không chỉ CFO mà muốn cả 2 đứa con trai là Barry và Jack Weisselberg đều làm việc cho Trump và muốn họ khai hết.

.

Allen Weisselberg không muốn đi tù thay cho Trump, không muốn 2 con đi tù. Cách duy nhất là Weisselberg sẽ khai hết về TRump. Tuy nhiên, Cohen nói, Trump sẽ đổ tội, cũng như đổ tội cho Cohen rằng chính Cohen đưa tiền bịt miệng cô Stormy Daniels chứ không phải Trump. Và rồi Trump ra tòa sẽ nói, "Tôi không làm hồ sơ thuế. Kế toán viên của tôi làm." Trump sẽ đổ tội như thế, kể cả đổ tội cho cậu con Don Jr. và cho cô Ivanka.

.

--- Barbara Res (cựu Giám đốc điều hành Trump Organization) hôm Thứ Tư trả lời phỏng vấn của Ari Melber trên MSNBC rằng theo bà nghĩ, Giám đốc Tài chánh CFO Allen Weisselberg đã khai với công tố các tội của Donald Trump. Res nói rằng bà nghĩ, Weisselberg sẽ khai để cứu các con khỏi vào tù. Bà nói, công tố có nghệ thuật ép phải khai, như đã từng buộc Trung Tướng hồi hưu Michael Flynn phải thú tội với Công Tố đặc biệt Mueller rằng Flynn đã khai gian với FBI về liên lạc với người Nga.

.

Res nói rằng Weisselberg là nhân viên của Trump, nhưng còn cả gia đình để bảo vệ, nếu im lặng thì cả Weisselberg và 2 con trai có thể vào tù. Bà nói bà không có tin riêng, nhưng chỉ suy luận với những gì bà biết về Weisselberg. Bà Res nói Trump bây giờ chỉ còn tiền, nhưng không rõ tiền có thể mua được thời gian ở tù hay không. Res nhận định như thế trước khi CNN loan tin Bộ Tư Pháp New York nói là đang điều tra Weisselberg về gian lận thuế.

.

--- Nếu bạn có gần 3 triệu đôla, bạn sẽ có thể mua đứt 1 thị trấn California. Đó là thị trấn Nipton, nơi vùng sa mạc California. Thị trấn rộng 80-acre đang rao bán này nằm trong sa mạc Mojave có đường xa lộ băng ngang qua, có khoảng 25 cư dân, một số trong đó đang làm việc cho hãng xưởng gần đó, như làm hầm mỏ, gắn điện mặt trời, và nhân viên đường xe lửa.





Thị trấn đẹp kiểu phim cao bồi viễn tây Hoa Kỳ. Stephen Sherin, một trong các cư dân Nipton, nói thỉnh thoảng du khách tới thăm thị trấn, chụp hình lưu niệm. Sherin cũng đang đóng vai sử gia không chính thức để nói với du khách về lịch sử thị trấn, hướng dẫn du khách thăm các nơi một số diễn viên nổi tiếng từng tới thăm.

.

Sherin nói Thị trưởng tự phong của Nipton bây giờ là Jim Eslinger. Thị trưởng Eslinger và Sherin nói rằng giá $2.75 triệu đôla là bao gồm cả nhiều tòa nhà cộng đồng trong thị trấn, bao gồm 1 tiệm tạp hóa, một tiệm ăn, một khách sạn 5 phòng. Sherin nói giá đó bao gồm cả 5 nhà chòi bên ngoài, một thùng container được chế biến làm không gian cư ngụ, có nhiều điểm để cắm trại, và các chỗ đậu xe RV ở cả 2 bên xa lộ.





Mua thị trấn này, rồi có đưa cả làng từ VN sang làm phim cao bồi viễn tây được không? Đây là một trong rất ít nơi còn không gian của phim cao bồi. Nếu bạn lái xe từ Nipton về Santa Ana (Quận Cam), sẽ mất 3 giờ 28 phút, khoảng cách là 224.7 dặm (362 kilomét), đi theo xa lộ I-15 South. Nếu bạn muốn mua thị trấn Nipton, hãy gọi số: 909-322-4601.

.

--- Một người đàn ông San Jose đã chết chiều Chủ Nhật sau khi bị sóng cuốn xuống biển nơi cửa sông San Lorenzo River. Hai Pham, 50 tuổi, sau đó chết tại bệnh viện. Ty Cứu Hỏa Santa Cruz Fire Department, Ty Cảnh sát Santa Cruz, và tuần cảnh Cảng đã vớt được Hai Pham và hai trẻ em, tuổi 6 và tuổi 12, lúc đó bị sóng cuốn xa bờ khoảng 200 yards (khoảng 183 mét).

.

Một tàu tuần cảnh Harbor Patrol tới kịp 3 người lên, nhưng Pham lúc đó đã bất tỉnh và sau đó chết ở bệnh viện. Hai trẻ em bây giờ đã hồi phục, đang điều trị ở bệnh viện. Ty Cứu Hỏa Santa Cruz đưa ra lời cảnh giác cư dân rằng phải cẩn trọng, phải hỏi nhân viên cứu hộ đang canh phòng về điều kiện sóng biển trong mọi trường hợp.

.

--- Hạ Viện hôm Thứ Tư đã thông qua một dự luật thiết lập 1 ủy ban điều tra trận bạo loạn 6/1 tại tòa nhà Quốc Hội, với tỷ phiếu 252-175, trong đó có 35 dân biểu Cộng Hòa cùng đồng thuận với Dân Chủ. Nhưng cơ may thông qua ở Thượng Viện có vẻ khó khăn, sau khi Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) và Lãnh đạo Thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.) công khai chống dự luật này.

.

Trump cũng đã lên tiếng phản đối dự luật, mà nếu thành lập được sẽ điều tra về trận bạo loạn có phải cội nguồn là do Trump kích động hay không. Trong khi đó, DB McCarthy lo ngại rằng cuộc điều tra sẽ làm lộ ra nghi vấn có thể một vài dân biểu Cộng Hòa đã tiếp trợ cho bạo loạn, riêng bản thân McCarthy có thể bị chất vấn về nội dung cú điện thoại McCarthy nói với Trump trong khi bạo loạn, lúc McCarthy xin Trump kêu gọi người bạo loạn hãy rời tòa nhà Quốc Hội.

.

--- Các nhà chiến lược Dân Chủ nhận định về lý do các ghế Dân Biểu Dân Chủ bị mất trong bầu cử 2020, phần lớn là do 3 lý do: các cuộc thăm dò kém quá, bị Cộng Hòa chụp mũ là xã hội chủ nghĩa, phe cấp tiến cực tả lại đòi cắt giảm ngân sách cảnh sát. Đó là nhận định của DB Patrick Maloney, Chủ tịch Ủy ban Vận động Hạ Viện Dân Chủ.

.

Bầu cử ngày 3/11/2020 cho kết quả: Cộng Hòa kiếm thêm 15 ghế Dân Biểu ở Hạ Viện, Dân Chủ kiếm thêm 3 ghế. May mắn, với kết quả đó, Dân Chủ vẫn giữ được đa số Hạ Viện, nhờ hơn 4 ghế Dân Biểu. Dù vậy, Dân Chủ mất 13 ghế ở Hạ Viện, giảm khoảng cách từ 36 xuống còn 10 ghế. Như thế, Cộng Hòa trong bầu cử 2022 sẽ chỉ cần kiếm thêm 5 ghế là nắm đa số.

.

DB Maloney nói với báo Washington Post rằng Cộng Hòa sẽ không có ưu thế 2022 vì nội chiến, trong khi không có chính sách nào đưa ra, trong đó nhiều người chỉ lập lại các lời quy chụp của Trump đối với Biden và Dân Chủ, và nhiều sự thực đã thấy ngay trước mắt, chính Dân Chủ mới thực sự là đứng về những người dân bình thường, cần được bênh vực.

.

--- Cảnh sát Capitol đã gửi 1 lá thư chính thức, nói rằng họ "thất vọng lớn" đối với Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) và Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) vì đã chống lại việc thiết lập ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021. Thư nói rằng vì những đau đớn thể xác và tinh thần mà họ đã chịu đựng, Cảnh sát Capitol mới gửi thư thắc mắc có phải các dân cử Cộng Hòa chống điều tra vì muốn bao che tội cho các dân cử Cộng Hòa?

.

Nhiều dân biểu Cộng Hòa đã thanh minh thanh nga rằng ngày 6/1/2021 không phải bạo loạn, chỉ là như tour du lịch bình thường, tuần tự vào tòa nhà Quốc Hội để chụp hình lưu niệm. Thư Cảnh sát Capitol viết: "Chúng tôi hy vọng rằng các dân cử mà chúng tôi tuyên thệ bảo vệ, sẽ ở mức tối thiểu ủng hộ cuộc điều tra tận tường về MỌI NGƯỜI trách nhiệm và phải quy trách nhiệm 100% cho kẻ có lỗi, bất kể chức vụ hay vị trí nào họ đã giữ hay đang giữ."

.

--- Bao giờ Trump bị truy tố ra tòa? Cựu Luật sư của Trump là Michael Cohen nói với báo New York Daily News rằng, bản thân Cohen đã gặp Biện Lý Manhattan ít nhất 8 lần để được thẩm vấn về vi phạm hinh sự của Trump, và Cohen tin rằng hồ sơ truyt ố Trump sẽ đưa ra sớm, có thể là trước khi hết mùa hè này.

.

Tuy nhiên, 1 suy đoán khác xa hơn. Có thể là cuối năm nay. Preet Bharara (cựu công tố liên bang) trả lời phỏng vấn của CNN rằng tình hình bây giờ Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã cùng Biện Lý Cy Vance (của Manhattan) đã điều tra hình sự Trump, có thể tin là Trump sẽ bị tuy tố trước khi Cy Vanche rời chức vụ. Năm nay là năm cuối Cy Vance giữ chức Biện Lý, và tháng 1/2022 Vance sẽ bàn giao văn phòng Biện Lý cho người mới. Nghĩa là, Trump sẽ ra tòa trong năm nay, trễ lắm là tháng 12/2021.

.

--- HỎI 1: Có phải cô Chelsea Clinton phóng tweet rằng người ta không cần phải trắng?

.

ĐÁP 1: Không hề tweet như thế. Hội Clinton Foundation nói rằng cô Chelsea Clinton không hề phóng tweet rằng người ta không cần phải da trắng. Cặp vợ chồng Bill và Hillary Clinton trước giờ luôn bị nhiều tin bịa đặt vây phủ, bây giờ tới cô con gái là Chelsea Clinton lại bị gán cho những tweet nhảm nhí. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/19/fact-check-chelsea-clinton-tweet-being-white-fake/5134717001/

.

--- HỎI 2: Trong 59 nước được ngoại kiều chấm điểm cư ngụ tốt nhất, Đài Loan số 1, Việt Nam thứ 10?

.

ĐÁP 2: Đúng, đó là theo InterNations. Bản tin từ chính phủ Đài Loan viết như sau. Theo một khảo sát mới nhất được công bố vào ngày 18/5 cho thấy, trong top điểm đến định cư yêu thích nhất của người nước ngoài, năm 2021 Đài Loan đứng ở ngôi vị số 1 trong 3 năm liên tục, dựa theo các tiêu chuẩn đánh giá như chí phí sinh hoạt, mức độ thích ứng khi định cư, chất lượng cuộc sống v.v..., thì Đài Loan đứng đầu trong 59 quốc gia và khu vực thuộc bảng xếp hạng.

. Mạng xã hội InterNations có tổng trụ sở tại Munich nước Đức, sở hữu khoảng 4 triệu thành viên là người định cư ở nước ngoài, đã thực hiện cuộc khảo sát nêu trên đối với trên 12 nghìn người, kết quả cho thấy người định cư ở nước ngoài tỏ ra hài lòng về chương trình chăm sóc y tế và chất lượng cuộc sống của Đài Loan. 96% số người trả lời cảm thấy hài lòng về chất lượng chăm sóc y tế của Đài Loan, cao hơn so với tỷ lệ hài lòng trên trên toàn cầu có tỷ lệ 71%; về phương diện đảm bảo việc làm và tình hình kinh tế của Đài Loan,người định cư tại nước ngoài cũng tỏ ra hài lòng hơn nhiều so với những khu vực khác.

. Các quốc gia Mexico, Costa Rica lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 của bảng xếp hạng này, hai nước này đều đạt số điểm cao về phương diện mức độ thích nghi khi định cư; về tiêu chí đánh giá này, Kuwait, Nga và Nhật có số điểm đặc biệt thấp. Thứ bậc của bảng xếp hạng này như sau: Malaysia xếp thứ 4, New Zealand và Úc lần lượt đứng thứ 6 và 7, Việt Nam thứ 10, Singapore 13, Thái Lan 14, Trung Quốc 22, Mỹ 34, Hồng Kông 46, Hàn Quốc 47 và Nhật Bản 54.

. Năm nay người định cư tại nước ngoài đặc biệt coi trọng vấn đề về sức khỏe. Mạng InterNations cũng khảo sát về vai trò của dịch Covid-19 năm 2019 trong cuộc sống của người định cư tại nước ngoài, tuy nhiên, những khảo sát và đánh giá về dịch bệnh có liên quan không ảnh hưởng tới thứ bậc xếp hạng tổng thể. Có 45% người định cư tại nước ngoài trên toàn cầu trả lời khảo sát cho biết, dịch bệnh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tình hình cuộc sống tại nước ngoài hay kế hoạch đi nước ngoài của họ. Chi tiết ở:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2005382

.

.