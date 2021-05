Tỉnh Bắc Ninh giãn cách xã hội: tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, để lại 20 các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu bao gồm siêu thị, chợ dân sinh, dịch vụ bưu chính viễn thông… Sài Gòn phong tỏa 1 block chung cư Sunview Town.

.

- Bắc Ninh chống dịch: phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, phát phiếu đi chợ 3 ngày/lần

- Sài Gòn chống dịch: phong tỏa một block chung cư ở Thủ Đức

- Bắc Giang chống dịch: đóng 4 khu công nghiệp, 136.000 công nhân xét nghiệm, tạm nghỉ

- Geoff Duncan (Cộng Hòa), Phó Thống Đốc Georgia: không tái cử 2022, vì công nhận Biden thắng cử và bị hàng trăm Cộng Hòa dọa xử tử

- Nữ DB gốc Việt S. Murphy hứa trước CLB Dân Chủ ở Tallahassee: sẽ đẩy TNS Cộng Hòa Rubio về hưu

- công quỹ trả lương cho 17 phụ tá "chuyển tiếp" của Trump tới ngày 21/7/2021

- Cộng Hòa đưa tin giả vô Hạ Viện tiểu bang Louisiana: chích ngừa sẽ bệnh, dễ chết

- Hội Đồng quận Maricopa: hãy ngừng ngay "đếm phiếu" vì Arizona đã trở thành trò cười

- hơn 120 cựu tướng ký tên chụp mũ Biden là CS có chữ ký 1 Phó đô đốc Hải quân ma

- Làm nhiều giờ/ngày: 745,000 người chết vì đột qụy và trụy tim trong năm 2016

- DB Cộng Hòa Clyde nói 6/1/2021 là du lịch bình thường, liền lộ ra hình Clyde đẩy tủ chèn cửa

- bạn của DB Gaetz (Cộng Hòa) thú 6 tội: sex với cô vị thành niên, giới thiệu cô với nhóm bạn, hối lộ

- Thuế 2020: Biden nộp thuế 25.9%, tặng từ thiện $30,704; Harris nộp thuế 36.7%, tặng từ thiện $27,000. Trump vẫn giấu 20 năm hồ sơ thuế

- HỎI 1: Khi bạn thấy thiếu xăng, hãy nhớ người ký lệnh đóng đường ống dầu Keystone Pipeline? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Nhiều người Nam Hàn rủ nhau bay tới Mỹ chỉ để chích ngừa COVID? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-18/5/2021) --- Chuyện lạ chỉ xảy ra theo lệnh Trump: Cộng Hòa dọa xử bắn Cộng Hòa. Geoff Duncan, Phó Thống Đốc Georgia, nói rằng ông sẽ không ra tái ứng cử vào năm 2022. Duncan nói rằng ông rất buồn và lo sợ khi bị các bạn Cộng Hòa hăm dọa từ khi ông từ chối lời Trump yêu cầu lật ngược kết quả bầu cử 2020 tại tiểu bang Georgia.

.

Duncan nói với đài MSNBC rằng ông có 3 đứa con -- 3 trai ở tuổi 19, 15, 10 --- có mối hôn nhân tốt đẹp với bạn tình từ thời trung học, thế rồi bị hăm dọa ám sát từ hàng trăm người Cộng Hòa từ khắp Hoa Kỳ, chỉ vì công bố lên sự thực.

.

--- Trong danh sách 124 cựu tướng lãnh ký tên trong thư chung với đầy các sai trái, như chụp mũ Joe Biden là Cộng sản, đồng thời tố cáo FBI và Tòa Tối Cao làm ngơ cho Biden thắng cử, có 1 chữ ký và tên dỏm: "Rear Adm. Jack Meehoff" (Phó Đô Đốc Hải Quân Jack Meehoff).

.

Nhân vật đó không có thực ngoài đời. Tên và chữ ký đó do một sĩ quan tàu ngầm hồi hưu đưa cho nhóm đi tìm chữ ký chống Biden. Báo Task & Purpose này ghi rằng sĩ quan đó đưa tên dỏm vì thấy lá thư chung "mẹ kiếp đầy phi lý." Khi nhận ra tên dỏm, lá thư liền cho phổ biến lần thứ nhì và đã xóa tên không có thực đó.

.

--- Nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy (Dân Chủ, Florida), 42 tuổi, trong nỗ lực từ tháng 2/2021 tranh cử chức Thượng nghị sĩ nhằm bứng ghế TNS Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) đã tới thành phố Tallahassee đêm Thứ Hai 17/5/2021 tiếp xúc với hơn 50 thành viên của Câu Lạc Bộ Dân Chủ Bắc Florida (North Florida Democratic Club).

.

Murphy là cựu cố vấn an ninh quốc gia Bộ Quốc Phòng và là cựu giáo sư kinh doanh đại học Rollins College trình bày đêm Thứ Hai rằng: "Tôi thấy rõ rằng điều duy nhất Marco Rubio quan tâm chỉ là Marco Rubio, do vậy y phải về hưu hay là bị đẩy về hưu."

.

Murphy dẫn ra rằng Rubio ủng hộ hội súng NRA sau khi xảy ra vụ nổ súng chết người ở trung học Parkland và ủng hộ Trump cả sau trận bạo loạn ngày 6/1/2021. Báo Axios dẫn nguồn tin riêng nói Murphy sẽ chính thức công bố tranh cử Thượng nghị sĩ vào ghế của Rubio vào tháng 6/2021. Nếu thành công, bà Murphy sẽ là Thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.

.

Tuy nhiên, đối thủ trong Dân Chủ của bà Murphy cũng có nhiều ủng hộ: Dân Biểu Dân Chủ Val Demings cũng đang chuẩn bị tranh cử bứng ghế của TNS Rubio. Vấn đề khó khăn cho DB Murphy là, Dân biểu da đen Val Demings được ủng hộ từ khối da đen, đoàn kết hơn, trong khi nhiều cử tri gốc Việt có thể sẽ nghiêng về Cộng Hòa. Trong bầu cử 2020, Trump thắng Florida với hơn 3% phiếu, và Cộng Hòa cũng tăng số ghế ở Hạ Viện liên bang.

.

--- Hội Đồng Giám Sát quận Maricopa County (do Cộng Hòa lãnh đạo) đưa ra một lá thư yêu cầu cuộc "đếm phiếu" để kiểm toán bầu cử 2020 của quận phải ngưng lại, bởi vì chỉ làm cho tiểu bang Arizona trở thành trò cười, và rằng các lời cáo buộc do kiểm toán viên đầy những bịa đặt.

.

Lá thư dài 13 trang của Hội Đồng Giám Sát quận Maricopa có chữ ký của cả 5 Giám sát viên, đưa ra sau buổi họp chiều Thứ Hai, nói rằng quận đã bị vu khống đầy bịa đặt, như: quận không cung cấp các máy router wi-fi, rằng kho dữ kiện chính của quận đã bị xóa sạch. Những lời quy chụp này cũng được Trump phóng lại để tấn công rằng quận Maricopa có "gian lận" bầu cử.

.

Lá thư của quận nói rằng các quy chụp đó là bịa đặt, là "một xúc phạm" đối với các công chức quận. Quận yêu cầu phải dẹp kiểm toán ngay. Cuộc kiểm toán này là do lệnh Thượng Viện tiểu bang Arizona đưa ra, không phải theo ý quận.

.

--- Tình hình chống dịch COVID tại Việt Nam căng thẳng hơn, theo các bản tin từ Bộ Y Tế VN và các báo, đài. VN dự kiến sẽ có 31 triệu liều vaccine của Pfizer được cung cấp vào quý III và quý IV trong năm nay, theo lời Bộ trưởng Bộ Y tế.

.

Tính vào tối 18/5: Thêm 48 ca mắc mới, cả nước có hơn 4 triệu lượt người được xét nghiệm.

Trong 48 ca mắc ghi nhận trong nước vừa được công bố tối nay, có 8 ca phát hiện trong khu cách ly và 40 ca trong khu vực đã được phong toả. Các ca mới là ở 4 tỉnh: Bắc Giang (33), Bắc Ninh (13), Điện Biên (1), Thái Bình (1). Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong hôm Thứ Ba là 152 ca.

.

Sài Gòn phát hiện ca dương tính lần 1, khoanh vùng một block chung cư ở Thủ Đức: Toàn bộ block A1, khu chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.SG đang được khoanh vùng sau khi phát hiện một ca dương tính lần 1 với COVID-19.

.

Tỉnh Bắc Ninh cho biết: Từ 6 giờ ngày 18/5, tỉnh thực hiện phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ thành phố Bắc Ninh gồm 19 phường, 114 khu dân cư với tổng số 84.338 gia đình gồm 267.980 nhân khẩu. Trước đó, từ 6h00 sáng Thứ Ba 18/5, UBND tỉnh Băc Ninh quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội: tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, để lại 20 các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu bao gồm siêu thị, chợ dân sinh, dịch vụ bưu chính viễn thông…



.

Tỉnh Bắc Ninh phát thẻ vào chợ cho các hộ gia đình, đề xuất 3 ngày đi chợ 1 lần. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Ninh phải thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ cho người dân trên địa bàn, cụ thể: Mỗi hộ gia đình cứ 03 ngày thì đi chợ 01 lần để mua hàng hóa thiết yếu, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 05 thẻ vào chợ trong vòng 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 01 lần/lượt bất kỳ. Thẻ được UBND các phường, xã, thị trấn in sau đó gửi đến Tổ dân phố/Trưởng thôn để phát cho các hộ gia đình; học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn.

.



Bắc Giang: Bốn khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 18/5 cho đến khi có thông báo mới. Động thái UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra đêm qua nhằm chặn đà lây lan của dịch, trong bối cảnh toàn tỉnh ghi nhận 411 ca nhiễm, phần lớn là công nhân. Khoảng 136.000 công nhân lao động, hàng trăm doanh nghiệp trong bốn khu công nghiệp tạm dừng sản xuất.

.

--- Công quỹ liên bang vẫn chi trả lương cho nhiều cố vấn Bạch Ốc của Trump bất kể rằng họ không còn vào Bạch Ốc được, theo bản tin trên báo Business Insider: cố vấn Stephen Miller của Trump không vào Bạch Ốc của Biden được từ ngày 20/1/2021 nhưng vẫn lãnh lương cho tới hết tháng 7/2021.

.

Miller là 1 trong ít nhất 17 người vẫn lãnh lương liên bang trong khi làm trong văn phòng chuyển tiếp hậu Tổng Thống của Trump, theo hồ sơ báo B.I. lấy được theo luật tự do thông tin. Các viên chức trong nhóm chuyển tiếp do Trump lập ra sẽ lãnh lương và phúc lợi khoảng 1.3 triệu đôla từ ngày 20/1/2021 tới ngày 21/7/2021, khi thời kỳ chuyển tiếp chính thức kết thúc, theo hồ sơ GSA (Tổng nha Công quyền). Riêng Trump được xài hơn $200,000/tháng lương và phúc lợi.

.

Tiền lương liên bang sẽ chi trả cho 10 phụ tá chuyển tiếp của Trump tại Palm Beach, Florida — nơi Trump cư ngụ sau khi rời Bạch Ốc --- và 7 nhân viên khác của Trump tại văn phòng ở Arlington, Virginia. Hồ sơ GSA cho thấy Miller lãnh lương theo lương năm $160,000. Trong nhóm chuyển tiếp, Scavino có lương cao nhất, tính theo năm là $172,500, cũng là mức tối đa cho phép.

.

--- Các dân cử Cộng Hòa vẫn say mê với những thuyết âm mưu. Hôm Thứ Hai, rong buổi điều trần ở ủy ban hạ viện tiểu bang Louisiana House Committee on Civil Law and Procedure, Dân biểu tiểu bang Valarie Hodges (Cộng Hòa) nói rằng bà biết có những bác sĩ, trong đó có bạn bà là bác sĩ và bạn của bác sĩ này, cảnh cáo người dân là nhiều người chích ngừa COVID-19 đã trở nên "rất là bệnh" và rồi chết.

.

Báo The Advocate ghi lời DB/TB Valarie Hodges nói bà lo ngại liên bang sẽ đòi hỏi chích ngừa là điều kiện để du hành. Báo này ghi nhận rằng trong khi đó, Bộ Y Tế Louisiana nói rằng Louisiana chưa có 1 cái chết được xác minh là liên hệ tới thuốc chích ngừa, và hiệu ứng phụ từ 3 loại thuốc chích ngừa tại Mỹ là điều rất hiếm.

.

Trong mấy tuần gần đây, DB/TB Hodges cũng tìm cách đưa ra 1 dự luật đòi hỏi trường học trong tiểu bang phải dạy các môn học như chủ nghĩa ngoại hạng Hoa Kỳ và chủ quyền quốc gia, nhưng thực sự chỉ là ẩn danh để dạy khía cạnh "tốt đẹp" của thời kỳ nô lệ Hoa Kỳ khi xóa sổ văn hóa thổ dân và dùng sức nô lệ da đen để xâyd ựng kinh tế.

.

--- Tổng Thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden có thu nhập $607,336 trong năm 2020, theo bản khai thuế mới phổ biến của 2 người, giảm nhiều từ thu nhập 2019. Hồ sơ thuế cho thấy ông bà Biden nộp $157,414 thuế liên bang, tức là tỷ suất 25.9%. Ông bà Biden hiến tặng từ thiện $30,704 năm 2020.

.

Trong hồ sơ tài chánh 2020, ông bà Biden có tích sản trong khoảng $1.2 triệu đô và $2.88 triệu. Trong năm 2019, ông bà Biden có thu nhập $944,737 và đã nộp $299,346 thuế liên bang, tức là tỷ suất thuế 31%. Như thế, thu nhập 2019 của ông bà Biden giảm so với 2 năm trước: năm 2017, hai người có thu nhập hơn 11 triệu đôla, năm 2018 có thu nhập $4.5 triệu; trong cả 2 năm phần lớn thu nhập là nhờ tiền viết sách.

.

Trong chức vụ Tổng Thống, Biden sẽ có lương $400,000 trong năm 2021, cộng thêm tiền bản quyền sách.

.

Bạch Ốc hôm Thứ Hai cũng phổ biến hồ sơ khai thuế của Phó Tổng Thống Kamala Harris: bà Harris và chồng, Doug Emhoff, báo cáo thu nhập $1,695,225, nộp thuế liên bang $621,893, với tỷ suất thuế 36.7%. Ông bà Harris và Emhoff hiến tặng từ thiện $27,000 trong năm 2020.

.

Biden phổ biến bản khai thuế nối tiếp truyền thống các Tổng Thống Mỹ, chỉ ngoại trừ 4 năm đứt đoạn khi Trump làm Tổng Thống, không tờ khai thuế nào của Trump lộ ra, chỉ duy vài thông tin nhỏ bị báo chí tìm được: Trump đóng thuế xero trong khoảng 10 năm, và trong 2 năm làm Tổng Thống thì mỗi năm chỉ đóng thuế 750 đôla. Khi các thông tin lộ ra, TRump giải thích rằng kẻ thông minh biết cách tránh né thuế.

.

--- Làm việc nhiều giờ/ngày làm chết hàng trăm ngàn người/năm, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Lao Động Quốc Tế ILO. Có khoảng 745,000 người chết vì đột qụy và trụy tim trong năm 2016, tăng 29% kể từ 2000.

.

Khoảng 398,000 người chết vì đột quỵ và 347,000 người chết vì trụy tim (nhồi máu cơ tim) trong năm 2016 vì làm việc ít nhất 55 giờ/tuần. Từ 2000 tới 2016, chết vì bệnh tim vì làm nhiều giờ tăng 42%, vì đột quỵ tăng 19%. Trong năm 2016, ước tính 488 triệu người toàn cầu làm nhiều hơn, hơn 55 giờ/tuần lễ.

.

Nghiên cứu dựa trên khảo sát 37 cuộc nghiên cứu về bệnh trụy tim và 22 cuộc nghiên cứu về đột quỵ từ hơn 2,300 bản thăm dò tại 154 quốc gia trong các năm 1970-2018.

.

--- Dân Biểu Cộng Hòa Andrew Clyde hôm Thứ Tư tuần trước nổi tiếng vì câu nói rằng không hề có bạo loạn ngày 6/1/2021, vì người dân chỉ lũ lượt rủ nhau tới y hệt du khách bình thường, vòa tòa nhả Quốc Hội để chụp hình lưu niệm. Phóng viên nhiếp ảnh Tom Williams của báo Roll Call xem lại hình ảnh trong ngày 6/1/2021, khám phá ra có một tấm hình cho thấy Dân biểu Clyde đứng chung nhóm 8 người đẩy một tủ khổng lồ tới chặn cửa vào một phòng Quốc Hội.

.

Nghĩa là, Dân Biểu Clyde cũng lạnh cẳng, không dám để cửa đón mừng các du khách muốn vào chụp hình ngày 6/1/2021. Kết quả "chuyến du lịch chụp hình" ngày 6/1/2021 là 5 người chết, trong đó có 1 cảnh sát, và 140 cảnh sát bị thương.

.



.

Cũng hôm Thứ Tư tuần trước, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi họp báo nói rằng ngày 6/1/2021 không phải chuyện "du lịch bình thường" tí nào, vì bản thân bà vả cựu Phó Tổng Thống Mike Pence bị người bạo loạn hăm dọa tử hình, cụ thể là khẩu hiệu hôm đó là "Hãy treo cổ Pence" và "Bắn vào trán bà Chủ Tịch Hạ Viện."

.

--- Joel Greenberg, một người làm việc thân cận với Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.), hôm Thứ Hai đã thú nhận 6 tội hình sự liên bang, trong đó có tội đưa một vị thành niên xuyên bang để giao du sex, và tội hối lộ. Đây là thương lượng với công tố trong hợp tác với Bộ Tư Pháp, nhằm điều tra DB Gaetz.

.

Greenberg, cựu quan chức thuế ở quận Seminole County, Fla., là trung tâm cuộc điều tra nhắm vào Gaetz và các cáo buộc chống dân biểu này về tội tình dục. Greenberg thú nhận rằng y tuyển mộ các thiếu nữ để thực hiện hành vi tình dục thương mại, và đã trả cho các cô hơn $70,000 từ 2016 tới 2018, đôi khi gửi tiền qua các mạng như mạng Venmo. Trước khi thương lượng, Greenberg đã bị truy tố 33 tội hình sự liên bang.

.

Greenberg thú nhận bản thân có giao du sex với 1 cô vị thành niên, mà y quen qua mạng khi cô này giả làm như đã thành niên. Rồi y giới thiệu cô này với một số người khác. Hồ sơ trước tòa hôm Thứ Hai không ghi "những người khác" được y giới thiệu cô vị thành niên này là ai. Nhưng các tin trước đó của báo chí, cho biết Dân biểu Gaetz là một trong những người có giao du với cô bé này. Tuy nhiên, DB Gaetz liên tục nói rằng không từng giao du với vị thành niên nào.

.

--- HỎI 1: Khi bạn thấy thiếu xăng, hãy nhớ người ký lệnh đóng đường ống dầu Keystone Pipeline?

.

ĐÁP 1: Sai. Thiếu xăng phía Bờ Đông Hoa Kỳ mấy ngày qua không liên hệ chuyện đóng đường ống dẫn dầu Keystone Pipeline hay là chuyện Biden ký lệnh gì. Khi Biden ký lệnh ngưng xây đường mở rộng ống dầu Keystone Pipeline, nơi chở dầu thô Canada tới các công ty lọc dầu Hoa Kỳ, không phải là xăng chạy xe hơi. Biden cũng không hề đóng ốngd ầu, mà chỉ ngưng xây mở rộng thôi.

. Thiếu dầu một số tiểu bang Miền Đông mấy ngày qua là do tin tặc tấn công vào công ty Colonial Pipeline, một hệ thống đưa xăng từ các nhà máy lọc dầu tới thị trường, không hề có chuyện thiếu dầu thô.

. Các lời vu cáo sai trái đó cũng nói lên từ một số chính khách qua các tweet ở mạng Twitter, trong đó có Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.) và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Cộng Hòa-Tenn.). Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/17/facebook-posts/no-east-coast-gas-shortage-isnt-related-keystone-p/

.

--- HỎI 2: Nhiều người Nam Hàn rủ nhau bay tới Mỹ chỉ để chích ngừa COVID?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Báo Korea Herald nói rằng một số người Nam Hàn chờ thuốc chích ngừa, thấy lâu quá, liền bay tới Mỹ để được chích ngừa. Rocky Kim, điều hành một văn phòng du lịch ở Alaska, nói rằng rất nhiều người từ Nam Hàn đã điện thoại để xin đi tour sang Mỹ chích ngừa, trong đó sẽ có chích các loại thuốc Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson để lựa chọn.

. Mike Dunleavy, Thống Đốc Alaska, nói hôm 16/4/2021 rằng bấ kỳ du khách nào tới Alaska đều sẽ được chích ngừa miễn phí tại các phi trường lớn. Kim nói mấy tuần qua có hàng trăm người điện thoại hỏi về tour du lịch có chích ngừa này. Một số người nói với Kim rằng họ có thể sẽ ở lâu tới một tháng, để chích đủ 2 mũi cần thiết mới về Nam Hàn.

. Tuy nhiên, các viên chức y tế Nam Hàn nói rằng những người Nam Hàn chích ngừa ngoài nước sẽ không được bồi thường bất trắc vì chích ngừa theo chương trình Bộ Y Tế Nam Hàn. Thêm nữa, khi họ trở về Nam Hàn, dù đã chích ngừa ở hải ngoại, cũng phải bị cách ly 14 ngày ngay khi tới sân bay. Chi tiết ở:

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210517000758

.

.