72 dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ xin Biden đòi VN gỡ bỏ thuế quan với thịt heo Mỹ - 2/3 dân Mỹ ủng hộ rút quân ra Afghanistan - Florida: giả cảnh sát, còng tay cô Uyen Nguyen, bị cảnh sát thiệt bắt - chủ tiệm gốc Á ở thủ đô bị đấm vào mặt

John Cox, một ứng cử viên Cộng Hòa đang muốn tranh ghế Thống Đốc California, khi vận động cử tri ở Sacramento, mang theo con gấu khổng lồ nặng 1,000 pounds (454 kilograms) để gây tiếng vang.

.

- 72 dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ xin Biden đòi VN gỡ bỏ thuế quan với thịt heo Mỹ

- cô gốc Hoa: không dính chuyện Bill Gates ly dị

- 2/3 dân Mỹ ủng hộ rút quân ra Afghanistan

- Trump thư xin vào lại Facebook, nói kiểu Fake News: 6/1/2021 không phải bạo loạn

- Florida: giả cảnh sát, còng tay cô Uyen Nguyen, bị cảnh sát thiệt bắt

- chủ tiệm gốc Á ở thủ đô bị đấm vào mặt

- Toronto: tiệm phở Việt cũng bị đập phá

- DB Kinzinger bênh DB Cheney: Trump muốn bưng bít, xóa trắng bạo loạn 6/1/2021

- chống Trump, DB Liz Cheney thành ngôi sao Cộng Hòa 2024 tranh ghế Tổng Thống

- tranh cử Thống Đốc California, dẫn gấu theo

- Mỹ OK miễn tác quyền thuốc chích ngừa để thế giới sản xuất thuốc chống dịch

- Pfizer: cao niên, bệnh nền, đã chích đủ, sẽ cần chích mũi thứ 3 trong 12 tháng

- DB Greene lên Fox News, nói giỡn: DB McCarthy ở trọ nhà Luntz vì đồng tính?

- Thượng Viện Texas OK dự luật: mang súng nơi công cộng, khỏi cần giấy phép

- Federal Way: nghị viên Hoang Tran bỏ phiếu OK +3$/giờ nguy hiểm nhân viên siêu thị

- HỎI 1: Có phải nhà văn Virginia Woolf nói: 'Bạn không thể tìm thấy bình an bằng cách trốn tránh cuộc đời'? ĐÁP 1: Chỉ thấy trong phim, không thấy trong sách.

- HỎI 2: Viên chức Mỹ ủng hộ Đài Loan khuyên chớ nói lộ ra cam kết gì với Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-6/5/2021) --- Hội Đồng Thành Phố Federal Way City tại tiểu bang Washington đã bỏ phiếu để buộc tăng lương 3$/giờ tiền phụ trội nguy hiểm đối với các nhân viên bán hàng ở chợ, siêu thị. Hiệu lực sẽ từ ngày 15/5/2021. Các nhân viên siêu thị ở Safeway, Walmart, Winco và Fred Meyer sẽ được tăng lương. Các chợ nhỏ hơn như Grocery Outlet có thể xin tiền chính phủ từ gói American Rescue Plan để bù vào.

.

Tiền nguy hiểm thời đại dịch này sẽ được Hội Đồng Thành Phố duyệt lại vào ngày 6/7/2021 để hoặc gỡ lệnh này, hoặc cho kéo dài thêm. Nghị viên Hoang V. Tran đã bỏ phiếu thuận tăng lương nguy hiểm. Cùng bỏ phiếu thuận với Tran là Martin Moore, Greg Baruso, Leandra Craft, và Lydia Assefa-Dawson. Hai nghị viên Susan Honda và Linda Kochmar bỏ phiếu chống.

.

--- Một dân cử Quốc Hội Mỹ, 72 vị từ cả Cộng Hòa và Dân Chủ, hôm Thứ Tư 5/5/2021 đã gửi thư tới Ủy viên Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai để xin Biden áp lực Việt Nam gỡ bỏ thuế quan đối với thịt heo Mỹ, trong khi đòi VN gỡ các hạn chế về thương mại và tiền tệ.

.

Thư viết rằng các rào cản do VN dựng lên, cả thuế quan và không thuế quan, đang ngăn cản thịt heo Mỹ vào Việt Nam. Do vậy, các đối thủ Mỹ từ Liên Âu đưa thịt heo vào VN hưởng lợi nhờ hiệp ước thương mãi CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership) mà Liên Âu có với VN. Lẽ ra Mỹ đã ký thương ước TPP với 11 nước Châu Á và Thái Bình Dương (không có Liên Âu), trong đó có VN, do Obama thương lượng để gỡ bỏ 18,000 thuế quan đối với sản phẩm Mỹ, nhưng Trump khi vào Bạch Ốc đã rút Mỹ ra khỏi TPP.

.

--- Luật nhân quả: Trump ưa chỉ mặt phóng viên mắng là Fake News, bây giờ bị Facebook nói cũng tương tự, nhưng lịch sự hơn. Trump trong thư gửi Hội Đồng Giám Sát Facebook để xin mở lại tài khoản trên mạng xã hội này, đã thanh minh thanh nga rằng những người ủng hộ Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 ở tòa nhà Quốc Hội thực ra là những người "tôn trọng luật pháp" nhưng đã bị dư luận mô tả thành những kẻ gây nguy hại cho an toàn công cộng.

.

Thư của Trump đã trình lên Hội Đồng Giám Sát Facebook qua tổ chức American Center for Law and Justice, một tổ chức bảo thủ Thiên chúa giáo. Trong thư nói rằng bài diễn văn TRump đọc buổi sáng ngày 6/1/2021 trước đám đông trước khi họ trở thành bạo loạn có những chữ như "fight" (hãy chiến đấu) hay "fighting" (đang chiến đấu) hoàn toàn "không có ý định" và cũng "không phải kích động bạo loạn" hay sai trái luật pháp.

.

Có phải thư thanh minh thanh nga của Trump đầy những lời nói dối và bịa đặt? Eli Sugarman, Giám đốc về nội dung mạng của Hội Đồng Giám Sát Facebook, nói rằng thư của Trump "đầy ắp những bịa đặt" ("is replete with falsehoods"). Sugarman giữ vị trí điều hành trong Hội Đồng, nhưng không phải là người bỏ phiếu để quyết định xem có nên cho TRump vào lại hay không. Kết quả: Trump bị cấm cửa Facebook. Ít nhất 6 tháng nữa, khi duyệt lại hồ sơ. Thư sắp tới của Trump sẽ nói gì? Đành chờ xem.

.

--- Thượng Viện tiểu bang Texas chấp thuận dự luật cho phép mang súng công khai nơi công cộng, điều kiện súng phải trong bao súng, dù là súng lộ ra ngoài hay giấu trong áo. Mà không cần giấy phép mang súng do tiểu bang cấp. Dự luật HB 1927 sẽ đưa về Hạ Viện tiểu bang để điều chỉnh tu chính cho phù hợp, trước khi trình Thống Đốc. Thượng Viện lý luận rằng mang súng không cần giấy phép là quyền thực hiện Tu Chính Án thứ 2, và là quyền tự vệ.

.

--- Người Cộng Hòa dễ nghi ngờ nhau chuyện tầm bậy, vì lúc nào cũng liên tưởng chuyện "hủ hóa" riêng tư. Ngay dân biểu với nhau cũng thế. Hôm Thứ Tư, trả lời phỏng vấn của Tucker Carlson trên Fox News, Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) tới một lúc cao hứng, nói nhiều dân biểu khác có tư cách bất xứng.

.

Thế rồi DB Greene và phóng viên Carlson bằng ngôn ngữ nửa đùa, nửa thật, nêu giả thuyết rằng Lãnh tụ Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) có thể có dan díu đồng tính luyến ái với Frank Luntz, một nhà nghiên cứu và thăm dò Cộng Hòa lâu năm, nhưng người này từng có lúc chỉ trích Trump.

.

Hiện thời, Dân biểu McCarthy đang thuê phòng trong nhà của Luntz, và nói rằng ông thuê có trả tiền hàng tháng, chứ không phải bị mua chuộc hay hối lộ gì. Carlson nói với dân biểu Greene kiểu phóng viên giễu cợt: "Bà có chấn động không, khi biết rằng họ (DB McCarthy, Lintz) xài chung 1 bàn chải đánh răng, hay ở chung phòng, hay đủ thứ gì đấy?" Nữ dân biểu Greene không phải dạng vừa, trả lời: "Tôi còn tò mò hơn nữa, kiểu như, ai nằm giường trên, ai nằm giường dưới..."

.

--- Cảnh sát Toronto cho biết đang truy lùng Wade Joshua Meyers, 41 tuổi, cư dân Toronto, vì tình nghi đập phá nhiều cửa tiệm trong khu vực nơi các phố Dundas Street West và Bloor Street West từ ngày 1/5/2021 tới ngày 3/5/2021, trong đó đã 4 tiệm bị nghi can đột nhập mở máy tính tiền, vô tiền và rồi bỏ chạy.

.

Trước đó, cảnh sát cũng báo cáo nhiều cửa tiệm ở các phố Brockton Village và Little Portugal đã bị đập bể kính, đột nhập và quậy phá, vơ tiền mặt, thuốc lá, thẻ xổ số... từ ngày 13/4/2021 tới ngày 1/5/2021.

.

Đài CTV hôm Thứ Hai 3/5/2021 đã phỏng vấn Linda Tran, đồng chủ tiệm Pho Phuong, tiệm ăn Việt ở khu vực 2 đường Dundas Street và Landsdowne avenue, mà cô nói rằng tiệm này cũng bị đập bể kính cửa để vào vơ vét tiền mặt. Tran nói: "Vụ này làm chúng tôi tốn từ $3,000 tới $5,000 cho 2 cửa, và mất khoảng $1,000 tiền mặt.

.

Dựa theo các băng video giám sát, cảnh sát nói đang truy nã Wade Joshua Meyers, 41 tuổi, về hàng chục tội đập phá, trộm, vi phạm luật quản chế.

.

--- Cảnh sát quận Pinellas County, Florida, hôm Thứ Hai 3/5/2021 đã bắt John Switzer, 67 tuổi, vì người này giả làm cảnh sát, còng tay người hàng xóm là cô Uyen Nguyen trong thời gian 15 phút, vì nổi giận, cho rằng cô Nguyen đã mở nhạc ồn ào quá. Hôm Thứ Tư, Switzer đã được ra theo thủ tục tại ngoại.

.

Cô Nguyen hôm Thứ Tư nói với đài WFLA rằng vết còng còn bầm tím trên 2 cổ tay của cô, dù là chỉ bị còng có 15 phút. Cảnh sát kẻ rằng, vào đêm Thứ Hai, Switzer nổi giận vì bên nhà cô Nguyen mở nhạc ồn ào, nên mang súng, đeo một huy hiệu, giả làm cảnh sát vào còng tay cô Nguyen.

.

Cô Nguyên nói công tố nói với cô rằng họ sẽ cho cô biết tình hình cập nhật trong vòng 15 ngày, vào ngày 20/5/2021.

.

--- Một chủ tiệm gốc Á ở thủ đô đã bị đấm vào mặt trong khi tiếp một vị khách hôm Thứ Ba 4/5/2021. Chong Hu Lu, chủ tiệm Max Trading, kể rằng anh bị đấm vào mặt sau khi 1 khách hàng nổi giận về chính sách của tiệm là không đưa kim hoàn ra khỏi hộp, và bắt đầu la hét chửi tục, theo một tweet Lu gửi về phóng viên Aimee Choo của đài WRC hôm Thứ Tư.

.

Băng hình giám sát cho thấy trận tấn công làm cho Lu nhập viện và khẩu giải phẫu 14 mũi. Chuyện xảy ra lúc 1:46 pm hôm Thứ Ba 4/5/2021, nghi can vào tiệm ở khu phố 1300 của đường 4th Street NE, hỏi xem các nữ trang kim hoàn dưới mặt kính. Chủ tiệm từ chối, hung thủ đấm đá rồi bỏ chạy. Cảnh sát tới, cho anh Lu nhập viện và cho biết xin công chúng giúp tìm nghi can, hãy báo về số: 202-727-9099 hay text 50411.

.

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) hôm Thứ Tư đã chỉ trích các dân biểu Cộng Hòa khi sắp xếp để chuẩn bị truất phế Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) ra khỏi ghế lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện, gọi rằng hành vi thanh trừng DB Cheney là để bưng bít vụ Trump kích động bạo loạn 6/1/2021 ở thủ đô.

.

DB Kinzinger nói rằng tất cả các dân biểu Cộng Hòa trong buổi bầu phiếu xem có nên truất phế DB Cheney khỏi ghế lãnh đạo Cộng Hòa cần phải minh danh xem họ bầu thế nào về DB Cheney để cử tri biết lập trường của họ. Kinzinger nói bản thân ông sẽ bầu, giữ DB Cheney trong ghế lãnh đạo cao cấp hàng thứ 3 trong đảng Cộng Hòa Hạ Viện.

.

DB Cheney cơ nguy mất ghế lãnh đạo cao thứ 3 Cộng Hòa Hạ Viện, vì 2 Dân biểu cấp cao hơn trong Cộng Hòa Hạ Viện --- lãnh đạo Hạ Viện thiểu số Kevin McCarthy (CH-Calif.) và Lãnh đạo phó Cộng Hòa Hạ Viện Steve Scalise (CH-La.) đã công khai chỉ trích DB Cheney về tội nói lên sự thực rằng bầu cử 2020 không hề có "gian lận" như Trump vu cáo, rằng Cộng Hòa cần đẩy Trump vào quá khứ. DB Kinzinger cũng đồng ý với DB Cheney rằng Trump đang muốn tẩy xóa ký ức về ngày bạo loạn 6/1/2021.

.

--- Dự kiến Cộng Hòa Hạ Viện tuần sau sẽ họp để đấu tố dân biểu Liz Cheney, sẽ tước bỏ vị trí bà Cheney đang giữ là người lãnh đạo cao hàng thứ 3 trong Cộng Hòa Hạ Viện, nhưng thực tế, theo nhiều nhà phân tích, DB Cheney nhắm tới năm 2024 sẽ trở thành khuôn mặt mới cho Cộng Hòa: người Cộng Hòa chân chính, trung thực, đứng lên chỉ mặt Trump rằng những lời Trump nói về "bầu cử gian lận 2020" là bịa đặt.

.

Vị trí đó của Liz Cheney sẽ thu hút cả phiếu Cộng Hòa truyền thống, và cả những cử tri độc lập. Chỉ cần qua vòng sơ bộ 2024, được ủng hộ hiện nay của Cộng Hòa truyền thống, thì Cheney năm 2024 sẽ đè bẹp tất cả các dân cử Cộng Hòa đang bám vào Trump hiện nay. Cheney vẫn dư phiếu để giữ ghế Dân biểu 2022, và như thế với vị trí ngôi sao truyền thống Cộng Hòa, bà sẽ dễ dàng thắng sơ bộ 2024 Cộng Hòa để tranh ghế Tổng Thống 2024. Bởi vì Trump từ giờ tới 2024 có thể đã vào tù hay đang bị quản chế tại gia ở New York vì các gian lận tài chánh và trốn thuế.

.

--- Khoảng 2/3 người thành niên Mỹ ủng hộ rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan trước tháng 9/2021, theo cuộc thăm dò Charles Koch Institute.

. 38% ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Viden muốn rút quân đúng hạn, 28% nói ủng hộ tương đối như thế.

. Với câu hỏi riêng cho quân nhân và cựu chiến binh, cũng ủng hộ tương tự: 38% ủng hộ mạnh mẽ, 30% ủng hộ tương đối.

.

--- John Cox, một ứng cử viên Cộng Hòa đang muốn tranh ghế Thống Đốc California trong bầu cử đặc biệt trong năm nay khi trưng cầu dân ý xem dân California có muốn truất phế Thống Đốc Gavin Newsom hay không. Trong buổi vận động cử tri ở Sacramento, Cox mang theo con gấu khổng lồ nặng 1,000 pounds (454 kilograms) để gây tiếng vang.

.

Tuy nhiên, tiếng vang cũng có tai hại. Đài ABC 7 News loan tin rằng John Cox đã bị chỉ trích từ các hội bảo vệ quyền thú vật, cũng như từ Darren Minier, Phó Giám Đốc sở thú Oakland Zoo. Minier nói rằng không có cách nào Cox có thể chận con gấu lại, khi gấu đột nhiên phản ứng bạo lực khi thấy nhiều người chung quanh, nghĩa là rất nguy hiểm.





Theo Guy Marzorati, phóng viên đài KQED News, Cox than phiền rằng truyền thông không tập trung loan tin về Cox, lại tập trung về con gấu, mà Cox mang theo để lảng vảng nới các buổi họp báo nhằm nhấn mạnh rằng Thống Đốc đương nhiệm Newsom đã làm cho California thành nơi "nguy hiểm và sống hết nổi"...

.

--- Báo Page Six loan tin rằng trong khi có tin cặp vợ chồng Bill Gates và Melinda Gates chia tay, bỗng nhiên rộ lên tiếng đồn rằng một bóng hồng Trung Hoa xuất hiện, và thế là cô Zhe "Shelly" Wang, 36 tuổi, phải thanh minh thanh nga rằngc ô không dính gì tới chuyện vợ chồng nhà Gates tan rã.



Cô Zhe "Shelly" Wang thanh minh thanh nga: không phải người thứ 3.



Cô Wang là thông dịch viên cho hội từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation từ tháng 3/2015. Cô phải lên các mạng xã hội thanh minh thanh nga rằng cô làm việc chuyên nghiệp, hoàn toàn không dính chút gì riêng tư với Bill Gates hay Melinda Gates. Cô Wang viết trên mạng tiếng Hoa Weibo, “Tôi nghĩ lời đồn sẽ tự biến mất, nhưng không ngờ lời đồn chạy nhanh hơn, lan xa hơn. Xin làm ơn đính chánh lời đồn giùm, rằng không có chuyện gì dính tới tôi."

.

Wang là thông dịch/thông ngôn cho viện nghiên cứu Monterey Institute of International Studies tháng 9/2012, làm thông ngôn trong nhiều buổi hội nghị TED Conferences từ tháng 4/2013, chỉ huy một nhóm thông ngôn các sự kiện TED sang các thứ tiếng Trung Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Nga và Tây Ban Nha. Cô cũng là thông ngôn cho đại học Yale School of Management và Harvard Business School.

.

Người ta không biết chính xác tại sao cuộc hôn nhân 27 năm của Bill, 65 tuổi, và Melinda Gates, 56 tuổi, lại tan rã. Nhưng có 1 sự kiện do chính Bill Gates kể trên báo Time số đặc biệt về Bill Gates năm 1997, rằng Bill và Melinda cưới nhau năm 1994 với sự chúc lành của cô bạn gái cũ của Bill Gates là Ann Winblad, và Bill-Melinda có cam kết với nhau rằng mỗi năm Bill Gates được phép riêng tư tới thăm cô Ann Winblad.

.

Báo chí cho biết cô bạn gái cũ Ann Winblad đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với thám tử Alex Kline (người anh của tài tử Kevin Kline). Nghĩa là, nếu hai người tình cũ Bill Gates và Ann Winblad gặp nhau mỗi năm, thì vẫn là một tình bạn trong sáng.

.

--- Chính phủ Hoa Kỳ hôm Thứ Tư cho biết ủng hộ cho miễn bảo vệ tác quyền bào chế thuốc chích ngừa COVID-19 trong nỗ lực giúp thế giới có thuốc để chống dịch. Khi tuyên bố này đưa ra, chứng khoán các hãng dược Pfizer, BioNTech và Moderna đã sụt giảm.

.

Ủy viên Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai nói rằng đẩy là khủng hoảng y tế toàn cầu, rằng Mỹ tin vào việc cần thiết bảo vệ tác quyền trí tuệ trong việc bào chế thuốc chích ngừa, nhưng để kết thúc đại dịch này, Mỹ ủng hộ việc gỡ bỏ tác quyền các thuốc chích ngừa.

.

--- Mikael Dolsten, khoa học gia hàng đầu của hãng dược Pfizer, nói rằng những người cao niên có bệnh nền (tiềm ẩn, có sẵn) đã chích ngừa đầy đủ nhưng sẽ phải cần chích thêm mũi thứ 3 trong vòng 12 tháng sau mũi thứ nhất hay mũi thứ nhì. Và mũi thuốc nhiều phần sẽ cần chích mỗi năm. Pfizer nói dự kiến sẽ kiếm được năm nay 26 tỷ đôla nhờ thương vụ thuốc chủng ngừa COVID-19.

.

--- HỎI 1: Có phải nhà văn Virginia Woolf nói: 'You cannot find peace by avoiding life' (Bạn không thể tìm thấy bình an bằng cách trốn tránh cuộc đời)?

.

ĐÁP 1: Chỉ thấy trong phim, không thấy trong sách nào của Virginia Woolf. Trên mạng xã hội trích dẫn câu nói "Bạn không thể tìm thấy bình an bằng cách trốn tránh cuộc đời" và nói là của nhà văn Virginia Woolf và rồi câu nói đó đi khắp mọi nơi, kể cả được dùng trong ngành trang trí nội thất, và ngay cả trong một phim được đề cử giải Oscars, nhưng báo USA TODAY không thấy câu đó trong bất kỳ sách nào của Woolf, người tự sát năm 1941. Nhiều tiểu thuyết của nhà văn Virginia Woolf trở thành kinh điển cho người học văn chương tiếng Anh. Theo Paula Maggio, người điều hàng trang Blogging Woolf, thì các tác phẩm của Virginia Woolf, kể cả tiểu thuyết và tiểu luận, có rất ít liên hệ tới "“finding peace” (tìm bình an). Câu nói trên được suy luận rằng có lẽ ban đầu là trong phim "The Hours" được đề cử Giải Oscar 2002, dựa vào tiểu thuyết cùng nhan đề được giải Pulitzer Prize. Theo Ben Hagen, giáo sư văn chương Anh tại University of South Dakota và là chủ tịch hội International Virginia Woolf Society, cảnh tương ưng trong phim lại rất khác với cảnh mô tả trong sách. Trong phim, lúc đó Woolf đang chờ chuyến xe lửa kế tiếp để tới London nhằm chạy khỏi căn nhà ngoại ô của bà, thì người chồng, Leonard, tới, tìm gặp bà. Khi họ cùng rời trạm xe lửa, nhân vật đóng vai Woolf mới nói câu trên, “You cannot find peace by avoiding life, Leonard” (Anh không thể tìm bình an bằng cách trốn chạy cuộc đời, anh Leonard ơi). Trả lời: Sai. Virginia Woolf không viết như thế. xem:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/04/fact-check-quote-attributed-virginia-woolf-movie/4935521001/

.

--- HỎI 2: Viên chức Mỹ ủng hộ Đài Loan khuyên Biden chớ nói lộ ra cam kết gì với Đài Loan?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Báo Taiwan News nói rằng nhà ngoại giao nổi tiếng Kurt Campbell, từng là Thứ Trưởng Ngoại Giao về Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời Tổng Thống Obama, và bây giờ giữ chức "Asia co-ordinator" (Điều hợp về Châu Á) còn gọi là "Asia Tsar" (Tư lệnh đặc nhiệm về Châu Á) cho Tổng Thống Biden, đã cảnh báo rằng nếu nói rõ chính sách Hoa Kỳ về Đài Loan sẽ chỉ gây ra bất lợi. Nghĩa là, Mỹ không nên nói rõ là sẽ Đài Loan hay không trong trường hợp Trung Quốc tấn công xứ Đài. Campbell nói như thế hôm Thứ Ba 4/5/2021 trong cuộc thảo luậnv ới báo Financial Times về tình hình eo biển Đài Loan. Campbell có lập trường thân Đài Loan từ lâu. Campbell nói, Mỹ và TQ đều muốn giữ nguyên trạng, nhưng "tôi tin rằng sẽ bất lợi nếu làm sáng tỏ chiến lược..." Ông nói, nếu có chiến tranh Mỹ-TQ thì sẽ bao gồm nhiều vùng, và sẽ lan rộng nhanh chóng, làm thê thảm kinh tế thế giới trong "một cách không ai tiên đoán nổi." Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4195370

.

.