Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen hôm Thứ Ba 4/5/2021 loan báo rằng cô ra ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia trong năm 2022 để đối phó các nỗ lực của Cộng Hòa Georgia siết quyền bầu phiếu của cử tri.

.

- DB/TB Bee Nguyen: ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia năm 2022

- cựu gián điệp M16 của Anh: Nga có băng video Trump vui sex năm 2013 ở Moscow

- California: tiệm ăn Việt bị đập bể kính, khách tặng tip 500$ giúp thay kính

- 80% tiền thượng đẳng da trắng Proud Boys từ người gốc Hoa: có phải tình báo TQ?

- Quận Cam: sinh viên gọi cảnh sát là anh hùng; bà GS cãi bướng, nói là hình sự

- Chicago: chửi mắng gốc Á, tông xe nhóm gốc Á, làm 1 phụ nữ bị thương

- New York: 2 phụ nữ gốc Á bị tấn công, 1 cô bị nện búa trúng đầu, nhập viện

- New York: HS trung học gốc Á điểm cao hơn các HS da trắng, nâu, đen

- Mục sư Rick Wiles: đừng chích ngừa, vì đó là âm mưu Satan diệt chủng nhân loại

- Pfizer sẽ chích ngừa cho trẻ em 12-15 tuổi

- Tỷ phú Bill Gates và vợ ly dị sau 27 năm kết hôn

- HỎI 1: Có phải vừa bắt được 1 cá tầm 100 tuổi, nặng 109 kilogram và dài 2.1 mét ở sông Detroit River? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 1 người ở North Carolina vừa trúng số 1 triệu đôla, trước đó hồi năm 2018 cũng đã trúng số đúng 1 triệu đôla? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-4/5/2021) --- Các bạn ở tiểu bang Georgia chú ý: Cộng Hòa đang rủ nhau tấn công một phụ nữ gốc Việt. Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen hôm Thứ Ba 4/5/2021 loan báo rằng cô ra ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia trong năm 2022 để đối phó các nỗ lực của Cộng Hòa Georgia siết quyền bầu phiếu của cử tri.

.

Bee Nguyen vào Hạ Viện Georgia từ khi thắng cuộc bầu cử đặc biệt 2017 để kế nhiệm Stacey Abrams trong một địa hạt bao gồm các phần của quận DeKalb County ở phía đông của quận Fulton County và một phần trong thành phố Atlanta. Nguyen, 39 tuổi, cũng là Phó chủ tịch Đảng Dân Chủ tiểu bang này.

.

Đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger (Cộng Hòa) đã bị cánh hữu bao vây, chỉ trích, nói rằng B.R. không làm đủ để phù phép phiếu bầu Biden cho thành phiếu bầu cho Trump, trong khi Biden thắng 16 phiếu cử tri đoàn của Georgia. Bee Nguyen có hướng hoạt động khác: sẽ bảo vệ chiến thắng bầu cử ở Georgia của Dân Chủ.



.

Trong bản văn công bố tranh cử, Bee Nguyen nêu bật việc làm của cô khi chỉ ra những bịa đặt của Cộng Hòa về cái gọi là "gian lận bầu cử" ở Georgia, nói rằng chính cô đã chất vấn Matt Braynard (ban vận động của Trump) trong buổi điều trần quốc hội Georgia tháng 12/2020, chỉ ra các sai trật trong tố giác của Braynard. Nguyen cũng nêu bật lập trường chống đối luật bầu cử mới của Georgia.

.

Đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Raffensperger nói ông sẽ ra tái tranh cử, bất kể bị Trump và đàn em tấn công và chuyển ủng hộ sang đối thủ của ông trong sơ bộ là Dân Biểu Jody Hice. Trong sơ bộ Cộng Hòa cũng có David Belle Isle (Thị trưởng Alpharetta) và T.J. Hudson (cựu chánh án quận Treutlen County).



Hình trên là DB/TB Bee Nguyen trong chiến dịch Get Out the Vote 2020 của PIVOT. Bối cảnh bức tường cho thấy DB Nguyen hoạt động cho dân nghèo, với tấm tranh nổi tiếng của Picasso nơi góc cho biết cô là vị dân cử biết lắng nghe lòng dân.

.

Cũng nên nhắc rằng, trong khi ứng cử Dân biểu tiểu bang 2017, cô Bee Nguyen tự giới thiệu khi tranh cử rằng ba cô làm lao động trong một bệnh viện tâm thần với lương tối thiểu 3.35 USD/giờ trong năm 1981. Mẹ cô chăm sóc 5 đứa con gái, dẫn các con đi nhà thờ mỗi Chủ nhật.

.

Gia đình cô gợi cảm hứng cho cô lập một hội bất vụ lợi để giáo dục và thăng tiến các nữ sinh nghèo tại trường học.

-- Cô giỏi cả tiếng Anh, tiếng Việt.

-- Lấy văn bằng Cao Học (Thạc sĩ) Văn Chương Anh khi cô mới 23 tuổi.

-- Năm 2012, cô tốt nghiệp Cao Học Tài Chánh và Quản Trị.

-- Năm 2014, cô quyết định lái xe ít đi, và chủ yếu đi xe đạp.

-- Cô Bee Nguyễn từng là Chánh Văn Phòng cho Dân biểu Sam Park, thời gian đó cô không lái xe, chủ yếu đi xe điện và xe buýt, và đi xe đạp.

-- Cô cam kết, nếu đắc cử Dân biểu (và đã đắc cử sau đó), cô sẽ đi xe đạp tới văn phòng trong Hạ Viện tiểu bang Georgia.

Độc giả có thể xem video vừa lên YouTube sáng nay, cô loan báo ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia:

https://youtu.be/oNHLdelu3dI

.

--- Có phải tình báo Trung Quốc bơm tiền cho các nhóm da trắng thượng tôn Hoa Kỳ để quậy phá nội bộ Mỹ? Theo một bản tin trên báo USA Today, tổ chức Proud Boys nhận được tiền hiến tặng ào ạt sau khi nhóm này tấn công bạo loạn ngày 6/1/2021 ở thủ đô Mỹ. Bản tin ghi rằng hơn 80% tiền vào quỹ Proud Boys' GoSendGo là từ những người mang họ Trung Hoa.

.

USA Today ghi rằng theo thông tin từ trang Distributed Denial of Secrets, $106,107 đôla quyên được cho y phí, phần lớn tới sau đêm 17/12/2020. Bản tin ghi rằng, 1 người tên Li Zhang tặng $100. Vài phút sau, người tên Jun Li tặng $100. Rồi Hao Xu tặng $20, rồi $25 từ Ying Pei. Tính chung, gần 1,000 mang họ Trung Hoa tặng $86,000. Rồi Rebecca Kwan tặng $500.

.

Hiển nhiên, những người bơm tiền cho bạo loạn Mỹ không phải gốc Đài Loan, cũng không phải gốc Hồng Kông, vì các nơi này không muốn Mỹ bất ổn chính trị. Tại sao những người gốc Hoa kia ủng hộ tổ chức da trắng thượng đẳng và hung hăng bạo loạn như Proud Boys?

.

Theo phân tích của Jennifer Ho, Chủ tịch hội Association for Asian American Studies, nhóm Proud Boys hấp dẫn với những người Trung Hoa truyền thống tin vào và tôn vinh vị trí gia trưởng của người đàn ông, do vậy dị ứng với lập trường nữ quyền của Đảng Dân Chủ.

.

Cũng nên ghi nhận, truyền thống Quân-Sư-Phụ (cao nhất là Vua, thứ nhì là Thầy, thứ ba là Cha) làm cho nhiều người gốc TRung Hoa nhìn thấy Trump có tác phong Hoàng Đế kiểu TRung Hoa thời cổ, vừa lên ngôi là phong chức liền cho con trai, con gái, dâu, rể vào làm tả tướng, hữu tướng trong triều đình. Vì quen thờ vua, họ đã gặp lại Trump, từ tiềm thức là hấp dẫn văn hóa.

.

--- Nhiều mục sư không tin vào chích ngừa, và còn kêu gọi chống lại chích ngừa. Mục sư Rick Wiles khuyến khích giáo dân hãy trốn vào núi ở trong 2 năm, nếu đó là điều cần thiết để khỏi phải chích ngừa chống dịch COVID-19 vì chích ngừa là mưu đồ làm giảm dân số.

.

Mục sư Wiles từ lâu đã bị chỉ trích vì các thuyết âm mưu và tư tưởng chống Do Thái, hôm Thứ Sáu 30/4/2021 lại nói rằng chích ngừa là kế hoạch kiểm soát dân số. Ông chỉ trích các nhà khoa học đã bào chế ra thuốc chích ngừa, và nói nỗ lực chích ngừa đang làm tăng số người chết ở Ấn Độ. Wiles nói trên TruNews: "Bạn và tôi đang chứng kiến màn tàn sát tập thể toàn cầu, do băng nhóm quỷ Satan thực hiện. Bạn phải sống sót. Đừng chích ngừa... Mục tiêu của tôi là sống sót qua màn tuyệt chủng này." Bạn có thể xem thêm ở đây, lời mục sư Wlies bóp méo giáo lý Tin Lành:

https://www.newsweek.com/pastor-rick-wiles-believes-covid-vaccinations-are-global-mass-murder-perpetrated-satan-1588336

.

--- Cảnh sát Chicago hôm Thứ Hai nói đã bắt Timothy Nielsen, 57 tuổi, để truy tố về tội mưu sát vì lái xe bán tải, tông xe vào một phụ nữ trong khi hô những lời chửi mắng người gốc Á hôm Thứ Bảy 1/5/2021. Lúc đó, Nielsen tông xe vào một nhóm người đang dự tiệc picnic ở quảng trường Logan Square tại Chicago đêm Thứ Bảy.

.

Rob Lopez, một trong nhóm 10 người dự tiệc ngoài trời, nói với báo The Chicago Tribune rằng Nielsen hét lớn "f------ Asians" (- chữ tục tỉu - mắng đồ gốc Á) hay "goddamn Asians" (Chúa phạt bọn gốc Á tụi bay) nhắm vào Nick Lau, anh này gốc Á.

.

Một phụ nữ (được ẩn danh) 42 tuổi bị xe của Nielsen tông trúng. May mắn, xe được một thùng đồ lạnh "Yeti cooler" cản bớt, và thùng này bị cày dưới gầm xe. Phụ nữ này bị thương nghiêm trọng, đã chở vào bệnh viện Advocate Illinois Masonic Medical Center nhưng đã xuất viện sớm. Lopez nói "chính thùng đông lạnh Yeti đã cứu mạng bạn chúng tôi."

.

--- Trong thành phố New York, nơi người gốc Á liên tục bị kỳ thị và quấy nhiễu gần đây, trẻ em gia đình gốc Á lại nổi bật về mặt giáo dục: thi vào 8 trường trung học uy tín và nổi tiếng nhất thành phố cho thấy các em gốc Á điểm cao áp đảo các sắc dân khác.

.

Các con số vừa phổ biến tuần qua, cho thấy kết quả tuyển sinh vào 8 trung học ưu tú: các em gốc Á chiếm 54% ghế trong các lớp freshman (tức, lớp 9 của hệ 12 năm); học sinh da trắng, chiếm 28%; HS gốc Hispanics, 5%, và gốc Phi, 4%.

.

Nghĩa là, học sinh gốc Á thi tuyển có điểm cao hơn các em khác. Hiện thời, tuyển sinh ở các trường ưu tú là thi tuyển. Nhưng tương lai chưa biết sẽ ra sao, vì Trưởng Ty Giáo Dục Meisha Ross Porter đề nghị dẹp bỏ kỳ thi tuyển, vì muốn cho quân bình các sắc dân. Nhiều viên chức không đồng ý bỏ kỳ thi tuyển sinh.

.

--- Ty Cảnh Sát New York đang điều tra trường hợp 2 phụ nữ gốc Á bị tấn công ở Manhattan hôm Chủ Nhật, với 1 cô bị hung thủ nện búa trúng đầu. Hai phụ nữ gốc Á, tuổi 31 và 29, khi đi bộ bên hè phố thì 1 người mặc trang phục đen tới gần, yêu cầu gỡ bỏ khẩu trang. Rồi hung thủ tấn công 2 phụ nữ, dùng búa nện trúng chị 31 tuổi, làm chị này thương tích chảy máu.

.

Cảnh sát đăng video giám sát lên Twitter, cho thấy lúc đó có vài người đứng gần chứng kiến. Chị bị đánh búa có tên là Theresa (không cho biết họ), nói với đài ABC7 rằng chị kinh hoàng, kể rằng hung thủ là một phụ nữ có vẻ như say rượu hay gì đó. Hung thủ vừa bảo gỡ bỏ khẩu trang là lấy búa tấn công liền. Chị 31 tuổi đã nhập viện với vết thương trên đầu.

.

--- Một tiệm ăn Việt tại thị trấn Sacramento, California, gần đây liên tục bị đập phá vì kỳ thị, thù ghét. Một người sử dụng Twitter dùng tên là Caro Wyn hôm Thứ Bảy lên mạng kể rằng tiệm đó là của người chú (hay cậu) cứ vài hôm là thấy cửa kính bị đâp bể, rồi lại thay kính mới. Thế rồi, một vị khách để lại 500 đôla tiền tip (tại VN gọi là tiền bo) khi trả tiền cho hóa đơn.

.

.

Đài Fox loan tin này kèm tấm hình hóa đơn, trên hóa đơn cho bữa ăn gần 35 đôla có chữ viết tay của người khách là thêm 500 đôla tiền tip, thêm dòng chữ, "To help with the broken window.” (Để giúp thay kính bể). Tiệm ăn này tên là Tây Giang Restaurant.

.

Wyn cho biết rằng vị khách mới vài hôm trước để lại tấm lòng tử tế như thế, và "Niềm tin vào con người đã hồi phục."

.

--- Nga có băng video trong đó Trump từng vui sex tại Moscow? Christopher Steele, một cựu gián điệp Anh quốc thuộc Sở M16, người đã từng viết một hồ sơ về Donald Trump, bây giờ lại viết về tập 2. Hồ sơ thứ nhì này viết cho FBI trong thời gian Trump còn trong Bạch Ốc, theo các nguồn tin của báo The Telegraph.

.

Trong hồ sơ dài 35 trang do Steele ghi nhận tin tình báo cho FBI, có thông tin quan ngại về rủi ro TRump bị bắt chẹt vì các video tình dục bị Nga quay lén. Hồ sơ thứ nhì này cho thấy người Nga nhúng tay vào bầu cử Hoa Kỳ và về các băng hình sex của Trump. Steele nguyên là Trưởng Phòng Gián Điệp M16 về Nga từ 2006 tới 2009. Trong hồ sơ thứ 2, ghi là có 1 băng hình Trump mua sex với 1 cô tại 1 khách sạn ở Moscow năm 2013.

.

--- Một giáo sư trường Cao Đẳng Cypress College ở Quận Cam, California, đã bị cho tạm nghỉ sau khi 1 video trên Zoom cho thấy một cuộc thảo luận gay gắt trong lớp với 1 sinh viên, khi sinh viên này gọi cảnh sát là "các anh hùng" và rồi video này phóng lên mạng được xem ào ạt.

.

Sinh viên Braden Ellis đã thuyết trình về "cancel culture" (văn hóa tẩy chay) và về cảnh sát cho 1 lớp học về ngôn ngữ truyền thông. Trong cuộc thảo luận sau thuyết trình, vị giáo sư ngắt sinh viên kia nhiều lần, không đồng ý chuyện SV này ủng hộ cảnh sát.

.

Trong băng hình dài gần 3 phút phóng lên mạng, vị GS ngắt lời Ellis nhiều lần, khi Ellis nói rằng cảnh sát là anh hùng, có công việc khó khăn... thế là nữ giáo sư nói rằng nhiều cảnh sát đã gây ra những tội hình sự và rồi không bị ai moi các tội đó ra. Nữ giáo sư này còn nói, bà

không tin vào cảnh sát và khi gặp nguy sẽ không gọi cảnh sát vì "sinh mạng của tôi sẽ nguy hiểm hơn, khi họ tới."

.

Nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất Hoa Kỳ, National Fraternal Order of Police, hôm Thứ Bảy đưa ra bản văn, nói rằng quá nhiều đại học Mỹ nhồi sọ nguy hiểm cho sinh viên, và nhiều giáo sư đầu óc đơn giản đã lấy ý kiến của họ làm sự kiện.

.

Trường đã đưa ra bản văn, nói rằng Cypress College tự hào là môi trường học cho sinh viên, nơi trao đổi ý tưởng và ý kiến... và trường sẽ không chèn ép ý kiến nào cả. Tên vị giáo sư đang được giữ kín, nhưng hiện thời đang nghỉ, và khóa mùa thu này sẽ không đứng lớp nữa.

.

--- Sở Dược Liệu & Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) dự kiến sẽ cho phép chích ngừa thuốc Pfizer/BioNTech đối với thiếu niên từ 12 tới 15 tuổi kể từ tuần tới. Pfizer đã nộp đơn xin thẩm quyền sử dụng khẩn cấp để thuốc của hãng chích cho trẻ em 12-15 tuổi. Pfizer nói hồi cuối tháng 3 là thử nghiệm với 2,260 em tuổi 12-15 cho thấy hiệu quả 100%. Hiện thời thuốc này chỉ dùng cho 16 tuổi trở lên.

.

--- Tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập công ty Microsoft Corp., và Melinda Gates, người vợ trong hôn nhân 27 năm qua, cho biết đang ly dị. Bản văn chung cặp này nói rằng họ chia tay đồng thuận sau nhiều suy nghĩ, rằng đồng ý là phải từ biệt nhau.

.

Bill và Melinda Gates đã thiết lập 1 hội từ thiện tư nhân mang tên của họ hồi năm 2000, tập trung tài trợ nghiên cứu về y tế, phần nhiều là trong các nước nghèo nhất thế giới. Bill Gates là người giàu thứ 4 trên thế giới, theo tạp chí Forbes Magazine, ước tính tài sản là $124 tỷ đôla, một phần nhờ cổ phiếu Microsoft. Theo ước tính khác, tài sản Bill Gates là 130.5 tỷ đôla.

.

Vào năm 2000, vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã thành lập Quỹ Bill & Melinda Gates, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, và quyên góp tiền để chống lại bệnh bại liệt, AIDS cũng như nhiều căn bệnh khác. Cả hai người nói là họ vẫn tin tưởng vào sứ mệnh của quỹ và sẽ tiếp tục làm việc từ thiện cùng nhau.

.

--- HỎI 1: Có phải vừa bắt được 1 cá tầm 100 tuổi, nặng 109 kilogram và dài 2.1 mét ở sông Detroit River?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các khoa học giả đã gặp 1 con cá tầm (sturgeon). Cá này nặng 240-pound (109 kilogram), dài 7 feet (2.1 mét) tại sông Detroit River hồi tháng 4/2021, có tuổi có thể là 100 tuổi trở lên. Vào ngày 30/4/2021, cơ quan có tên là Alpena Fish and Wildlife Conservation (một chi nhánh của Sở U.S. Fish and Wildlife) loan tin trên Facebook rằng chuyện này chỉ xảy ra 1 lần trong đời người. Sở này bắt được con cá tầm trên sông Detroit River khổng lồ như thế, có thể là hơn 100 tuổi. Các khoa học gia đã lấy các dữ kiện về cá này và rồi thả cá về lại sông. Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/big-old-fish/

.

--- HỎI 2: Có 1 người ở North Carolina vừa trúng số 1 triệu đôla, trước đó hồi năm 2018 cũng đã trúng số đúng 1 triệu đôla?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Anh này tên Max Bouldin, cư dân thị trấn Trinity, nói với các viên chức xổ số North Carolina Education Lottery hôm Thứ Năm 29/4/2021 rằng anh đã mua 10$ vé số cào kiểu Jumbo Bucks từ tiệm tạp hóa Trindale Mini Mart ở thị trấn Trinity. Cào ra, vé này trúng 1 triệu đôla. Kỳ lạ, cũng chính anh đã trúng số 1 triệu đôla hồi tháng 7/2018, lúc đó là vé số cào Extreme Millions. Max Bouldin hôm Thứ Năm chọn lấy trọn gói một lần là $600,000, cầm về nhà $424,503 sau khi nộp thuế liên bang và tiểu bang. Chi tiết ở:

https://www.upi.com/Odd_News/2021/05/03/lotto-North-Carolina-Education-Lottery-Max-Bouldin-second-million-win/3551620071886/

.

.