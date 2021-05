Nhân Loại Rồi Sẽ Tự Hủy Diệt?

Theo Business Insider ngày 2/5/2021, trong lúc bộ tham mưu của Ô. Joe Biden theo đuổi một chính sách cứng rắn với Hoa Lục, cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc là thế giới sẽ phải đối đầu với một thảm họa kinh khiếp nếu cuộc xung đột bùng nổ giữa hai siêu cường Hoa-Mỹ vì họ (hai bên) thủ đắc những vũ khí kinh khủng. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử, loài người có thể sẽ tự hủy diệt.





Trong cuộc hội thảo về những vấn đề toàn cầu của McCain Institute's Sedona Forum vào ngày 30/4/2021, cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger, năm nay 98 tuổi, đã đưa ra lời cảnh báo rằng “Sự căng thẳng về ngoại giao với Hoa Lục là vấn nạn lớn cho Hoa Kỳ và cho thế giới. (strained relations with China are "the biggest problem for America, the biggest problem for the world," reported the AFP. Henry Kissinger nói thêm, “Vũ khí nguyên tử thời Chiến Tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên-sô có khả năng tàn phá lớn lao và khả năng tàn phá đó đã vượt quá mức do kỹ thuật và trí thông minh nhân tạo mà Hoa Kỳ và Trung Hoa nay đã có trong tay. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, nhân loại có thể sẽ tự hủy diệt trong khoảng thời gian ngắn.” (He told the forum that while nuclear weapons during the Cold War between the US and the Soviet Union had had the capacity to inflict vast damage, that capacity for destruction was exceeded by nuclear technology and artificial intelligence capabilities the US and China now have at their disposal…For the first time in human history, humanity has the capacity to extinguish itself in a finite period of time," Kissinger said.) Kissinger đã so sánh sức mạnh giữa Nga và Trung Hoa như sau, “Nga không có sức mạnh kinh tế nhưng họ có khả năng về kỹ thuật. Họ không phát triển được khả năng kỹ thuật như Trung Hoa. Trung Hoa có sức mạnh kinh tế khổng lồ cộng thêm với sức mạnh quân sự đáng kể.” (China is a huge economic power in addition to being a significant military power.)





Tôi thật tình không ưa “ông nội” Kissinger này, nhưng trên trường đời, đôi khi chúng ta cũng phải lắng nghe kẻ thù hay kẻ mà chúng ta không ưa nói gì để chúng ta tính. Bịt kín lỗ tai lại hay nhắm mắt bước đi, không thèm biết kẻ địch ra sao, nói gì, chắc chắn sẽ thất bại.





Theo tôi nghĩ, một cuộc chiến nổ ra giữa hai siêu cường Hoa-Mỹ chắc chắn sẽ phải là cuộc chiến nguyên tử. Nếu Mỹ tấn công Hoa Lục thì cũng phải tấn công Nga cùng lúc bởi vì Mỹ không thể để mình và Hoa Lục hủy diệt mà Nga vẫn sống khơi khơi. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc, với 7000 đầu đạn nguyên tử và vũ khí tối tân của Mỹ thì có thể Trung Quốc sẽ chết 700 triệu dân, Nga với hệ thống phòng không tối tân, có thể sẽ chết khoảng 100 triệu dân và Mỹ có thể sẽ chết khoảng 200 triệu dân. Tàu chết 700 triệu dân nhưng vẫn còn 600 triệu, Mỹ chết 200 triệu dân còn lại 100 triệu và không biết tương lai ra sao. Chắc chắn Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Nữu Ước, Texas, California và những nơi tàng trữ vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa của Mỹ sẽ lãnh bom nguyên tử. Mới đây Nga trình làng một loại thủy lôi nguyên tử phóng ra từ tàu ngầm ngoài hải phận quốc tế có thể hủy diệt thành phố Nữu Ước.

Không biết trong cuộc chiến này, Nga có hủy diệt luôn Âu Châu không? Nếu không, các nước như Anh, Pháp, Đức, Ý sẽ trở thành các đế quốc như thế kỷ 18 và 19. Theo tôi, Nga cũng sẽ hủy diệt luôn Âu Châu vì Hoa Kỳ bố trí nhiều kho vũ khí nguyên tử tại đây. Có thể Hoa Lục cũng sẽ hủy diệt luôn Tân Tây Lan, Úc Châu và Nhật Bản, Nam Hàn vì các quốc gia này là đồng minh chí cốt của Mỹ. Nhân loại may ra còn một số vùng sống sót đó là Phi Châu, Nam Mỹ và một số hải đảo tại Nam Thái Bình Dương. Khi Mỹ hủy diệt Đảo Hải Nam thì Miền Bắc sẽ phải chịu ảnh hưởng cúa phóng xạ, không biết bao nhiêu người chết và di họa cả trăm năm sau.



Năm xưa Ban AVT có bài hát khôi hài dí dỏm, “ Như hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ” sau đổi thành “Như Nga với Mỹ có thương nhau bao giờ” sao mà đúng thế? Thực ra không phải chỉ có Nga-Hoa-Mỹ mới ghét nhau mà bất cứ một đại cường nào cũng chẳng bao giờ “thương” một đại cường khác. Con sư tử không thể “thương” con hổ, con gấu hay con báo. Nguyên do đại cường nào cũng muốn mình bá chủ. Mỹ đang là bá chủ thế giới và lúc nào cũng muốn duy trì ngôi vị ấy muôn đời. Nga thì muốn phục hồi uy thế và sức mạnh của thời Liên Bang Xô-viết. Còn Hoa Lục thì đang muốn vươn lên để giành ngôi bá chủ với Mỹ.





Từ thời khai thiên lập địa tới giờ đã có bao nhiêu cuộc chiến tàn khốc? Hết chiến tranh rồi lại chiến tranh. Tôi nghĩ rồi đây một cuộc chiến nguyên tử giữa ba siêu cường sẽ nổ ra. Tìm một giải pháp ổn thỏa cho nước Mỹ thật khó. Với bầu không khí căm thù và tẩy chay Hoa Lục gia tăng ở Mỹ như thế nảy, không một ông tổng thống nào dám có chính sách hòa dịu với Trung Quốc. Nếu làm thế sẽ bị kết tội phản quốc (traitor) và thất cử. Nếu cứ tạo căng thẳng và chèn ép nhau mãi thì có lúc sẽ phải giải quyết bằng vũ lực mà thôi. Còn nếu “hòa” thì phải “hòa” như thế nào? Tam phân thiên hạ chăng? Hoa Lục và Nga có thể nép mình chịu vị thế “thứ hai” nhưng Mỹ thì không bao giờ cho bất cứ ai ngang hàng với mình. Giả dụ, nếu mai đây Tây Âu và Nhật Bản có sức mạnh quân sự tương đương với Hoa Kỳ thì lập tức Tây Âu và Nhật Bản sẽ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Học thuyết sinh tồn của Hoa Kỳ là “ mình phải là võ lâm chí tôn”. Khi Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ thì giữa Đông Phương Bất Bại và Nhậm Ngã Hành phải có một người chết hoặc cả hai cùng chết. Nghĩ tới cuộc chiến sắp tới đây mà rùng mình.





Nhân loại ngày nay đang đối đầu với nạn nhân mãn, tài nguyên khô cạn, phải chăng cũng cần có chiến tranh chết cả tỷ người để con người có đất mà ở, thực phẩm mà ăn và nhất là bớt tàn phá môi trường? Quy luật thiên nhiên quá lạnh lùng và khốc liệt. Con người dùng hết, trí tuệ, sự thông minh của mình để phát triển khoa học, kỹ thuật và trao giải thưởng cao quý cho những người phát minh…tưởng là để sống hạnh phúc nhưng cuối cùng lại đưa đến hủy diệt. Ôi thân phận trớ trêu của kiếp người giống như câu nói ở cửa miệng của người Việt Nam, “Đời là bể khổ bến mê”. Phân tích cho kỹ, sở dĩ có “bể khổ” là do mê lầm - Phật Giáo gọi là vô minh - mà vô minh do cái Tôi đắm mình vào Tham-Sân-Si. Cuối cùng Tham-Sân-Si là cội nguồn của sự hủy diệt con người.





Đào Văn Bình

(California ngày 3/5/2021)