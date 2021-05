Chánh Pháp Số 114, Tháng 05.2021

Hình bìa của nguyendinhson067 (pixabay.com)







NỘI DUNG SỐ NÀY:

· THƯ TÒA SOẠN, trang 2

· TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

· NHỚ VỀ MÙA XUÂN NĂM ẤY (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

· ĐỨC PHẬT – NHÀ ĐẠI CÁCH MẠNG (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

· ĐIẾU LA THÀNH CA GIẢ (thơ Nguyễn Du – Chúc Hiền dịch), trang 12

· LỤC TỔ HUỆ NĂNG – BA CHẶNG ĐƯỜNG, MỘT ĐỜI SỐNG (Thích Nguyên Siêu), trang 13

· HƯƠNG LÒNG TRONG MÙA PHẬT ĐẢN (thơ Tánh Thiện), trang 15

· THA THỨ ĐỂ HÓA GIẢI OÁN THÙ (Quảng Tánh) trang 16

· CHƯ PHẬT ĐẢN SINH… LIÊN HỆ GIỮA KINH A-HÀM VÀ THIỀN TÔNG (Chân Hiền Tâm), trang 17

· CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ (thơ Trần Hoàng Vy) trang 19

· MÙA PHẬT ĐẢN GIỮA ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS (TN Giới Hương), trang 20

· 9 BÀI HÀI CÚ CỦA MASAOKA SHIKI (Pháp Hoan dịch), trang 23

· ĐỨC PHẬT LÀ AI? (Rick Fields – Thích Nguyên Tạng dịch), trang 24

· TỪNG BƯỚC ĐI HẠNH PHÚC (Thích Phước Mỹ), trang 27

· NGHĨ DƯỚI VÒI SEN (thơ Tôn Nữ Thanh Yên), trang 32

· CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT, t.t., VNPG Sử Luận, Chương 35 (Nguyễn Lang), trang 33

· THƠ MUÔN ĐỜI SỐNG VỚI CHÚNG TA (thơ Tiểu Lục Thần Phong), trang 37

· ƠN NGÀY BAO DUNG, ƠN TRẦN GIAN, ƠN NỤ CƯỜI (thơ Nguyễn Thị Khánh Minh), trang 38

· BA PHÁP ẤN – Câu Chuyện Cuối Tuần (Nhóm Áo Lam), trang 39

· THÔNG ĐIỆP ĐẦU TIÊN (Thị Giới), trang 40

· MỘT LẦN ĐÁP XUỐNG (Huệ Trân), trang 47

· NHỚ NHÀ, NHỚ BẠN (thơ Phù Du), trang 48

· HÔI MIỆNG (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 49

· CHIỀU NGHE TIẾNG CHIM CU (thơ Mặc Phương Tử), trang 51

· CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC, t.t. (Nguyễn Minh Tiến), trang 52

· TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI, GIỌT LỆ (thơ Xuyên Trà), trang 54

· THE STORY OF THE BHIKKHU WHO HAD BEEN A TRAINER OF ELEPHANTS (Daw Tin), trang 55

· CHIM CÚ MÈO (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 56

· NẤU CHAY: BÁNH TRÁNG TRỘN XOÀI CHAY (G. Phượng) trang 57

· ĐỨC PHẬT (thơ Diệu Viên), trang 58

· AIDA MITSUO VÀ NHỮNG VẦN THƠ THỨC TỈNH MỘNG ĐỜI (Hoàng Long), trang 59

· ĐỐI THOẠI VỚI “QUỶ VƯƠNG PHIỀN NÃO” (Đào Văn Bình), trang 62

· CHÙM TỨ CÚ LỤC BÁT VỀ “MỞ & KHÉP” (thơ TK Vĩnh Hữu), trang 64

· TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 65

· MÀU NẮNG VÔ ƯU (Lam Khê), trang 67

· CẦU KIẾN (Tiểu Lục Thần Phong), trang 70

· DỨT BỎ ẢO TÌNH (Truyện cổ Phật giáo), trang 73

· LÊN HANG THẤT DIỆP NGUYỆN CẦU (thơ Thục Uyên), trang 75

· NGÕ THOÁT – chương 6 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 81



http://chanhphap.us/CP%20published%20issues/2021/ChanhPhap%20114%20(05.2021).pdf