- Newsmax xin lỗi Giám đốc an ninh & chiến lược sản phẩm của Dominion, thú nhận không thấy chứng cớ gian lận bầu cử 2020

- Bush: cuồng Trump đang biến Cộng Hòa thành đảng da trắng Tin Lành Anglo-Saxon, 3-5 năm nữa sẽ tuyệt chủng

- Kansas: DB Cộng Hòa Samsel dạy học trò lớp 10 về "sex, thủ dâm, Thượng Đế và Kinh Thánh" rồi lên gối 1 HS, bị bắt ra tòa

- truy tố 1 dân biểu tiểu bang mở cửa nhà Quốc Hội Oregon cho cực hữu vô đập phá

- Biden 100 ngày: được cử tri ủng hộ 60%, điểm chống đại dịch được 67%

- North Carolina: ở tù oan 22 năm, nhờ DNA, ra tù

- CSU/SB: bạo lực chống gốc Á tại 16 nơi lớn nhất Hoa Kỳ tăng 164% quý 1/2021

- Oakland: bắt kẻ đấm đá chủ tịch hội gốc Á

- Oakland: cụ bà 68 tuổi bị giựt giỏ, xô té

- TSA: phải mang khẩu trang tới hết ngày 13/9/2021 ở sân bay, phi cơ, xe buýt, xe lửa

- Fort Worth bầu dân biểu: ứng viên đệ tử Trump bị chụp giết chồng, cơ nguy thua

- Quận Cam: cảnh sát đè 1 anh chết, đền 1.8 triệu

- HỎI 1: Có phải San Francisco có số người chết vì thuốc quá liều nhiều gấp đôi chết vì COVID hồi năm ngoái? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển vô ý công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập? ĐÁP 2: Báo Đài Loan tưng bừng nói đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/5/2021) --- Hôm Thứ Sáu 30/4/2021, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh bảo thủ Dispatch, cựu Tổng Thống George W Bush nói rằng những người ủng hộ Trump đang làm cho Đảng Cộng Hòa truyền thống cơ nguy tuyệt chủng.

Bush dẫn ra sự kiện gần đây một số dân biểu liên bang có lập trường ủng hộ Trump đã lập ra nhóm Hạ Viện đề cao "truyền thống Anglo-Saxon." (ghi chú: Anglo-Saxon = văn hóa Anh quốc cổ, hàm ý chủng tộc da trắng truyền thống, thuần chủng). Bush nói, "Đối với tôi, như thế một cách căn bản là nói rằng chúng ta muốn tuyệt chủng." Bush nói, nếu cứ như thế, từ 3 tới 5 năm nữa, "sẽ không còn là 1 đảng nữa."

Bush kể rằng khi Bush tranh cử Thống Đốc Texas, người ta nói sẽ không kiếm được phiếu người gốc Latino, nhưng "Tôi nói, quý vị chờ xem. Và tôi ra sức làm việc tận lực. Chìa khóa là tôi để họ biết tôi có thể nghe tiếng nói của họ." Khi được hỏi là Bush có đồng ý với "hơn 50%" người Cộng Hòa nghĩ rằng bầu cử 2020 đã bị trộm, Bush nói: "Không. Tôi là một trong nhóm 50% khác. Này nhé, tôi vẫn là Cộng Hòa, tự hào là Cộng Hòa... Bây giờ có chứng cớ Cộng Hòa trở thành một đảng da trắng Tin Lành Anglo-Saxon, thì sẽ không còn thắng được ghế nào nữa." (Bush: now evidently it’s white Anglo-Saxon Protestantism, then it’s not going to win anything.)

--- Một bản phân tích dữ kiện cảnh sát từ viện nghiên cứu Center for the Study of Hate & Extremism tại Đại học CSU San Bernardino cho thấy làn sóng chống người gốc Á trong năm 2021 vẫn tăng đều. Khắp 16 thành phố và quận lớn nhất Hoa Kỳ, có mức tăng 164% tội thù ghé người gốc Á được báo cáo cho cảnh sát trong quý 1/2021, so cùng quý trong 2020, với số vụ tăng từ 36 tới 95 vụ.

. Tăng cao nhất là New York, mức tăng 223%, số vụ báo cảnh sát từ 13 tăng tới 42.

. Tăng cao thứ nhì là San Francisco, tăng 140%, từ 5 vụ tăng tới 12.

. Tăng thứ 3 là Los Angeles, tăng 80%

. Tăng thứ 4 là Boston, tăng 60%.

--- Người Cộng Hòa vẫn kỳ dị, bị ám ảnh về đủ thứ kỳ dị: dân biểu tiểu bang Mark Samsel của Kansas đã bị bắt và truy tố về khinh tội tấn công hôm Thứ Năm 29/4/2021 sau khi xô xát tay chân với một học sinh trong khi Samsel vào lớp dạy với tư cách giáo viên thay thế ở 1 trường trung học cơ sở tại học khu Wellsville. DB/TB Samsel, 36 tuổi, bị tạm giam ở nhà tù Franklin County Adult Detention Center vào lúc 3:30 p.m. Thứ Năm, rồi được trả tự do với tiền tại ngoại $1,000, theo báo Kansas City Star.

Báo này kể rằng hôm Thứ Tư 28/4/2021, DB/TB Samsel vào lớp dạy, thế rồi các học sinh đã thu hình, ghi lại video, bài giảng nhiều đề tài của Samsel "nói về tự sát, sex, thủ dâm, Thượng Đế và Kinh Thánh." Trong 1 video, Samsel nói rằng có 1 em lớp sophomore (lớp 10 trung học) tìm cách tự sát 3 lần vì "em này có cặp đồng tính là ba mẹ. Cậu học tró đó là con nuôi."

Samsel thúc giục các học sinh hãy "sản xuất các em bé. Ai thích sản xuất các em bé? Thiệt là tuyệt vời, có phải không? Sáng tạo... Các em chưa từng thủ dâm à? Đừng trả lời câu hỏi đó nhé... Thượng Đế biết cả đấy."

Trong video khác, trước khi xô đẩy 1 học sinh, Samsel nói: "Em này sắp chọc giận tôi à? thế là chọc giận Thượng Đế. Các em có tin tôi không, khi tôi nói với các em rằng Thượng Đế đã nói chuyện với tôi đấy."

Samsel cũng nói với lớp học rằng các em được phép co cẳng đá học sinh khác vào "chỗ kín." Báo này viết: "Các phụ huynh nói với báo The Star rằng Samsel đặt 2 tay vào 1 học sinh và "lên gối" vào cậu học sinh này ngay vào háng. Trong video cho thấy tức khắc, học sinh này té lăn ra mặt đất. Samsel đứng trên cậu bị lên gối, hỏi, 'có đau không?'"

Tổng giám đốc Học khu là Ryan Bradbury nói DB/TB Samsel đã bị xóa tên khỏi danh sách giáo viên thay thế.

--- Cộng Hòa kinh hoàng: điểm cử tri ủng hộ Biden vào ngày thứ 100 nhậm chức cao ở mức 60%, theo cuộc thăm dò Hill-HarrisX trong các ngày 26-28/4/2021, giảm 1% so với kết quả một tuần trước đó. Chỉ 40% nói là không hài lòng Biden.

Điểm của Biden cao nhất là về cách ngăn chận đại dịch, với 67% hài lòng. Điểm thấp nhất là về di trú, với 48% điểm. Biden vừa tròn 100 ngày tại Bạch Ốc vào hôm Thứ Năm.

--- Sau khi một băng video giám sát được phổ biến, một dân biểu tiểu bang ở Oregon đã bị truy tố hôm Thứ Sáu 30/4/2021 về tội làm sai quy trình bậc 1 và tội xâm nhập hình sự bậc 2. Dân biểu tiểu bang Mike Nearman (Cộng Hòa) bị cho là đã mở cửa tòa nhà Quốc Hội Oregon trong buổi họp đặc biệt ngày 21/12/2020 để những người cực hữu xông vào biểu tình.

Nearman sẽ phải ra tòa ngày 11/5/2021. Băng video cho thấy lúc đó các dân biểut iểu bang họp buổi đặc biệt về COVID-19 ngày 21/12/2020 thì Nearman bước ra khỏi cửa tòa nah2 Quốc Hội đang khóa để bước vào một đám đông người biểu tình. Khi bước ra, thì cửa mở, thế là dòng người tràn vào xô xát với cảnh sát.

Một người bị cáo buộc là xịt hơi cay vào mặt một số cảnh sát, để đám đông tràn vào tòa nhà nhiều hơn. Nhiều người bị bắt, sau khi đám đông đập bể các cửa kính và tấn công các nhà báo bên ngoài tòa nhà. Trong khi đó, DB Nearman bước đi vòng quanh tòa nhà và vào bằng cửa phía đối nghịch. Có ít nhất 3 người tham dự bạo loạn ở Oreon sau đó tham dự bạo loạn ở thủ đô ngày 6/1/2021.

--- Roy Cooper, Thống Đốc North Carolina, hôm Thứ Sáu 30/4/2021 đã ký lệnh ân xá một người đàn ông da đen bị kết án oan về tội sát nhân bậc 2 và tội đốt nhà bậc 1 hồi năm 1995. Như thế Darryl Anthony Howard bâyg iờ có thể xin bồi thường về số năm ở tù oan. Tại North Carolina, những người ở tù oan có thể lãnh $50,000/năm tính cho thời khoảng ngồi tù oan, nhưng không thể hơn $750,000.

Amelia Green, luật sư của Howard, nói rằng hài lòng vì tiểu bang đã thú nhận sai lầm để ân xá, trong khi lẽ ra Darryl Howard không thể có 1 khoảnh khắc nào trong tù, vậy mà ở tù tới 22 năm oan ức. Howard được minh oan nhờ kỹ thuật nhận dạng DNA trên các chứng cớ, hóa ra là thủ phạm là người khác.

--- Bây giờ là chuyện Quận Cam, California: một gia đình ở Quận Cam được chính quyền bồi thường 1.8 triệu đôla sau khi con trai của họ là anh Christopher Eisinger bị cảnh sát Anaheim đè chết, và một bồit hẩm đoàn ở Anaheim ra phán lệnh rằng cảnh sát chịu trách nhiệm chính yếu đã làm anh da đen 35 tuổi này chết năm 2018.

Christopher Eisinger chết vào tháng 3/2018. Cảnh sát ban đầu được tin nghi ngờ có vụ trộm xe hơi, khi cảnh sát nói anh này tìm cách mở cửa hông ở một căn nhà gần đó, thế là cảnh sát rượt theo. Video trên người cảnh sát cho thấy nhiều cảnh sát rượt Eisinger, rồi đè xuống làm anh này giãy giũa. Khoảng 5 phút sau, Eisinger có vẻ bất tỉnh. Cứu thương tới 5 phút sau, hô hấp nhân tạo, rồi chở vào bệnh viện West Anaheim Medical Center, rồi chuyển sang Hoag Hospital vì nguy kịch, rồi chết ngày 10/3/2021, tức là 8 ngày sau khi bị bắt. Luật sư Annee Della Donna nói với CNN rằng Eisinger có tiền sử bệnh tâm thần, và từng được chữa trị bệnh nghiện.

--- Carl Chan, Chủ tịch phòng thương mại Oakland Chinatown Chamber of Commerce, đang đi bộ ngoài phố vào chiều Thứ Năm 29/4/2021 thì bị một tên từ phía sau xông tới, đấm đá, chửi mắng bằng ngôn ngữ kỳ thị sắc tộc. Chan bị đánh té xuống đất, nhiều vết cắt và trầy nơi đầu gối, nhưng kịp chụp hình hung thủ khi y bước vội đi.

Theo tin KTVU, cảnh sát thị trấn Oakland, Calif., đã bắt James Lee Ramsey, 25 tuổi, về tội tấn công Chan. Cảnh sát nói đã truy tố Ramsey về tội tấn công đại hình. Y từng có tiền án hình sự, nhiều lần ra vào tù.

--- Cũng vẫn thành phố Oakland. NBC loan tin rằng Antonette Solis, 68 tuổi, nói hôm Thứ Sáu rằng trong khi đi mua sắm Phố Tàu ở Oakland thì đột nhiên từ phía sau lưng xông tới giựt túi xách của bà rồi bỏ chạy. Solis, người Mỹ gốc Philippines và là cư dân San Leandro, kể là hung thủ giựt túi xách rất mạnh, kép bà lê dọc một khúc phố 8th Street.

Bà Solis kể rằng bà té, đầu dập ngược phía sau, lúc đó không có cảnh sát. Bà nói trong túi xách có 300$ tiền mặt và có dây chuyền ngọc xanh mà bà rất quý. Lúc đó có 1 thiếu nữ trong cương vị thiện nguyện đi tuần nơi đó đã la hét báo động khi cô thấy bà Solis bị giựt giỏ, và cô đã ghi nhớ bảng số xe hơi của hung thủ.

--- Cơ quan truyền thông Newsmax đã chính thức xin lỗi một giám đốc của công ty Dominion Voting Systems sau khi bị kiện về tội bôi nhọ. Tiến sĩ Eric Coomer, Giám đốc về an ninh và chiến lược sản phẩm (Product Strategy and Security) tại công ty Dominion Voting Systems, đã kiện Newsmax ở tòa Colorado vì bị chụp mũ là tham dự hội nghị Antifa để dàn dựng gian lận bầu cử 2020 nhằm là Trump thất cử.

Newsmax đã xin lỗi và thương lượng với Coomer. Newsmax đã đăng lời xin lỗi, nói rằng "không có chứng cớ" gì về thuyết âm mưu, bản văn viết: "Newsmax muốn làm sáng tỏ về cách loan tin về Tiến sĩ Eric Coomer và ghi nhận rằng trong khi Newsmax ban đầu loan truyền các lời quy chụo từ các luật sư và người ủng hộ Tổng Thống Trump rằng Tiến sĩ Coomer đóng một vai trong việc dàn dựng về các máy bầu cử Dominion, về các nhu liệu bầu cử của Dominion, và về các phương pháp đếm phiếu chung kết trong bầu cử Tổng Thống 2020, Newsmax sau đó không thấy chứng cớ nào cho thấy các quy chụp đó là đúng. Thay mặt Newsmax, chúng tôi xin lỗi về bất kỳ thiệt hại nào mà các bản tin của chúng tôi chống lại Tiến sĩ Coomer có thể gây ra cho Tiến sĩ Coomer và gia đình của ông."

Bản văn Newsmax cũng viết: "Newsmax sau đó không thấy chứng cớ các quy chụp như thế là đúng. Nhiều tiểu bang có những kết quả bị ban vận động của Trump thưa kiện sau bầu cử tháng 11/2020 đã đếm lại kỹ càng và đã kiểm toán kỹ càng, và tất cả các tiểu bang đó đều xác nhận các kết quả là hợp pháp và chung cuộc," theo Newsmax trong bản văn đăng trên mạng và cũng sẽ được đọc trên đài này. (nguyên văn: "Newsmax subsequently found no evidence that such allegations were true. Many of the states whose results were contested by the Trump campaign after the November 2020 election have conducted extensive recounts and audits, and each of these states certified the results as legal and final," the company said in a statement published online that will also be broadcast.)

--- Sở An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ (TSA) cho biết kéo dài yêu cầu mang khẩu trang toàn quốc cho tới hết ngày 13/9/2021, chỉ trừ các hành khách dưới 2 tuổi và những người bị khuyết tật nào đó. Lệnh mang khẩu trang bắt buộc ở các sân bay, trên các phi cơ thương mại, trên các xe buýt, và trên xe lửa.

--- Độc chiêu khi gần bầu cử. Hôm nay, Thứ Bảy 1/5/2021, là ngày bầu cử đặc biệt để chọn dân biểu liên bang cho địa hạt TX-06 tại Fort Worth, một vùng cũng đông dân gốc Việt trong tiểu bang Texas. Báo Politico ghi rằng ứng cử viên Cộng Hòa Susan Wright báo động với liên bang hôm Thứ Sáu rằng nhiều người ủng hộ bà cho biết có nhận được cú điện thoại tự động (robotcall) trong đó chụp mũ bà Susan Wright có tội giết chồng: dân biểu Ron Wright chết vì nhiễm COVID-19 hồi tháng 2/2021.

Cú điện thoại dài 1 phút gọi từ 1 số bây giờ đã chận rồi. Cú điện thoại nói theo nguồn tin bí mật, bà Susan Wright có bảo hiểm nhân mạng chồng bà 6 tháng trước khi ông chồng chết, và rằng bà đã "ràn rụa nước mắt kể với 1 y tá rằng bà cố ý để lây nhiễm coronavirus [để chuyền sang chồng bà]." Donald Trump đang ủng hộ bà Wright. Tổng cộng có 23 ứng cử viên tranh ghế dân biểu TX-06, nơi truyền thống là Cộng Hòa thắng phiếu.

--- HỎI 1: Có phải San Francisco có số người chết vì thuốc quá liều nhiều gấp đôi chết vì COVID hồi năm ngoái?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Bản báo cáo của Phòng giảo nghiệm y khoa San Francisco cho thấy có 697 người vô ý dùng thuốc quá liều chết từ tháng 1 tới hết tháng 12/2020. Như thế là hơn gấp đôi số 257 người chết tại San Francisco vì COVID-19. Ghi nhận rằng San Francisco có tỷ lệ số người chết COVID-19 rất thấp so với các thành phố lớn khác của Mỹ. San Francisco, nơi có gần 875,000 cư dân, chỉ có 257 người chết vì đại dịch năm ngoái. Các viên chức y tế nói San Francisco có 2 yếu tố làm chết vì thuốc quá liều: vì thuốc gây nghiện opioid fentanyl xuất hiện khắp thành phố, và vì sự cô lập tuyệt vọng gây ra bởi đại dịch. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/29/kevin-kiley/true-san-francisco-had-far-more-drug-overdose-deat/

--- HỎI 2: Có phải Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển vô ý công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập?

ĐÁP 2: Đúng vậy, báo Đài Loan tưng bừng nói đúng vậy. Báo Đài Loan cũng đưa ra video phỏng vấn từ TV Thụy Điển ghi lời đại sứ TQ. Khi trả lời phỏng vấn trên đài TV Thụy Điển, Đại sứ Gui Congyou (Quế Tùng Hữu) đã vô ý nói Đài Loan là quốc gia độc lập. Buổi phòng vấn đó là ngày 28/4/2021, Đại sứ TQ Gui Congyou lên đài truyền hình Thụy Điển, chương trình "30 minuter" (30 phút), người dẫn chương trình là Anders Holmberg. Đại sứ này thanh minh thanh nga về nạn diệt chủng ở Tân Cương. Rồi trong khi đối đáp, vô ý công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Kế tiếp, mới thanh minh thanh nga rằng "dĩ nhiên, Đài Loan là một phần của Trung Quốc." Có thể xem băng video này ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4191521

.