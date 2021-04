Diễn văn Biden: ngày 6/1/2021 đã tấn công Mỹ tệ hại nhất; Cộng Hòa liền dựng chuyện phản đối. Trump nổi giận vu cáo: Biden sẽ trao tặng Mỹ cho TQ.

- Công Giáo nhắn Biden: thứ nhất, gỡ án tử; thứ nhì, chớ dự thánh lễ Hiệp thông

- Biden diễn văn: Hoa Kỳ đang trổi dậy, đưa ra nghị trình hồi phục, xây dựng

- TNS Scott thay mặt Cộng Hòa kêu gọi dân Mỹ bác bỏ "giấc mơ xã hội chủ nghĩa" của Biden

- CBS: 85% ủng hộ thông điệp Biden, 78% nghe xong lạc quan, 89% nói Biden có tác phong Tổng Thống

- Biden: ngày 6/1/2021 đã tấn công Mỹ tệ hại nhất; Cộng Hòa dựng chuyện phản đối

- Trump: đang xét ứng cử TT 2024, có thể mời Ron DeSantis làm ứng viên Phó TT

- Trump: Cộng Hòa hãy lột chức lãnh đạo của TNS McConnell

- Trump vu cáo: Biden sẽ trao tặng Mỹ cho TQ

- báo NCR: trong khi linh mục rủ nhau ủng hộ Trump, giáo dân áo ạt bỏ nhà thờ

- FBI bố ráp nhà, văn phòng Rudy Giuliani, LS Victoria Toensing, Zafonte (thư ký riêng của Giuliani), tịch thu máy móc

- Kinh tế Mỹ tăng 6.4% trong quý 1/2021

- Texas: vợ chồng 1 sếp Cộng Hòa ra tòa vì cùng tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Calif. lây dịch thấp nhất Mỹ, Hawaii thấp thứ 2

- Amazon: tăng lương 500,000 nhân viên

- Mỹ giúp Ấn vật liệu chống dịch 100 triệu đô

- da vàng coi chừng: John Huynh bị đâm chết

- Calif. dự luật cho con thành niên được ghi ba mẹ lệ thuộc trong bảo hiểm y tế

- New York: gõ bàn phím, đòi giết dân cử Mỹ, bị xử có tội, cơ nguy 10 năm tù

- HỎI 1: Có phải rất ít tiểu bang có lương tối thiểu $7.25/giờ? ĐÁP 1: Sai. Nhiều, chứ không ít.

- HỎI 2: Có phải Anh quốc cấm đài Fox News vì cho đài này là tuyên truyền? ĐÁP 2: Sai, không có chuyện đó.

QUẬN CAM (VB-29/4/2021) --- Vào gần 100 ngày nhậm chức Tổng Thống của Joe Biden, nhiều chức sắc Công Giáo La Mã có lời muốn nói với người quyền lực nhất địa cầu. Báo Ignatian Solidarity Network hôm 28/4/2021 loan tin rằng mạng lưới Catholic Mobilizing Network (CMN) trình thỉnh nguyện thư mang chữ ký nhiều ngàn viên chức, trí thức, nhà hoạt động Công Giáo xin xóa bỏ án tử hình liên bang. CMN nhắc rằng Biden đã công khai chỉ trích án tử hình, bây giờ là lúc cần gỡ bỏ án tử hình vĩnh viễn.

Bản tin AP nêu lên thông điệp khác từ cơ quan quyền lực cao nhất của Công Giáo Hoa Kỳ: Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) sẽ họp đại hội kế tiếp vào tháng 6/2021, sẽ quyết định xem có nên cứng rắn hơn đối với Biden và nhiều chính khách Công Giáo khác: Đừng nhận thánh lễ Hiệp Thông (Communion) nếu công khai bênh vực quyền phá thai.

Bản tin nói Tổng Giám Mục Joseph Naumann của Kansas City, Kansas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Phò sinh của USCCB nói rằng đã tới lúc cần công khai phê bình Biden về vấn đề này. Cần ghi nhận rằng luật pháp Mỹ hầu hết các tiểu bang cho phép phá thai có điều kiện: Tòa Tối Cao ra phán lệnh hồ sơ Roe v. Wade vào ngày 22/1/1973 cho người dân Mỹ phá thai hợp pháp. Nhiều chính khách Dân Chủ thường không có ý kiến, chỉ nói là Tòa Tối Cao nói thế thì cứ nghe như thế, làm sao chống lại được. Đây cũng là lý do nhiều mục sư ủng hộ Trump 2016 và 2020, chụp mũ Dân Chủ là ma quỷ trong mùa bầu cử nhằm đưa các thẩm phán bảo thủ vào Tòa Tối Cao rồi sẽ lật ngược phán lệnh 1973.

--- Báo National Catholic Reporter (NCR) ngày 29/4/2021 có bài phân tích nói rằng các chức sắc và tín đồ Công Giáo ủng hộ TRump cuồng nhiệt đã đẩy một số tín đồ bỏ đạo, hay chuyển sang tôn giáo khác. Như trường hợp Mike Boyle sống với đức tin từ thơ ấu, từng 3 năm vào tu trong dòng Dominican, chuẩn bị thụ phong linh mục. Nhưng trước năm 2016, Boyle bất mãn khi thấy nhà thờ rủ nhau ủng hộ Trump. Một ngày sau khi Trump nhậm chức, Boyle quyết định đổi sang Anh giáo (Episcopalian).

Rời bỏ Công Giáo là một khuynh hướng từ nhiều năm, không phải thuần túy vì Trump. Giáo dân rời bỏ Công Giáo nhiều từ vài thập niên gần đây, đặc biệt là từ 10 năm qua, theo báo NCR. Nhiều người, như Boyle, nêu lý do chính đã làm họ rời bỏ Công Giáo là vì phong trào MAGA của Trump đã thu hút cuồng nhiệt các giới chức và tín đồ Công Giáo.

Tương tự là H.L. Vogl, một giáo dân bảo thủ, nhưng vào năm 2016 kinh ngạc khi nghe linh mục thuyết giảng chính trị, và khi Trump nhậm chức thị các bải giảng còn tệ hơn nữa, vì theo Vogl, linh mjục cứ dẫn ra Fox News và đủ thứ tin giả, tin bịa đặt. Vogl nói là bản thân không còn tin rằng hội thánh là tông truyền từ Thiên chúa nữa.

NCR dẫn ra bản thăm dò của Gallup gần đây, cho thấy Hoa Kỳ ngày càng kém sùng đạo. Số lượng dân Mỹ trong nhà thờ giảm dưới mức 50% lần đầu tiên kể từ 80 năm khi Gallup bắt đầu theo dõi các số liệu này. Nhiều người không chỉ ngưng đi nhà thờ, họ còn bỏ đạo nữa. Đặc biệt là 3 năm qua bỏ đạo ào ạt, theo NCR.

--- Kinh tế Mỹ tăng 6.4% trong quý 1 của năm 2021, theo dữ kiện Bộ Thương Mại hôm Thứ Năm. Như thế là tăng từ 4.3% trong quý trước đó và là dấu hiệu kinh tế trong năm nay có thể đạt mức tăng cao chưa từng thấy kể từ 1980s. Con số tăng 6.4% cũng là mức tăng trong quý đầu cao nhất kể từ 1984.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư trong bài diễn văn đã nói rằng bạo loạn ngày 6/1/2021 là "cuộc tấn công tệ hại nhất vào nền dân chủ kể từ Nội Chiến Hoa Kỳ," và nhiều người ủng hộ Trump không vui vì nhận xét đó. Qua báo Salon, nhiều nhà bình luận ủng hộ Trump nói rằng "tấn công nền dân chủ tệ hại nhất là bầu cử gian lận 2020" -- một lời bịa đặt của Trump trong 62 đơn kiện mà các tòa án đã bác bỏ.

Eric Metaxas, người phụ trách một đài phát thanh bảo thủ, đã phóng lên Twitter lời kêu gọi chử mắng các chính khách Dân Chủ. Tương tự, Steve Cortes, từng hoạt động trong ban vận động của Trump nói rằng Biden sai lầm khi nói những người xông vào tòa nhà Quốc Hội tệ hại hơn trận Trân Châu Cảng và trận 9-11. Tương tự, Dinesh D'Souza nói rằng bạo loạn MAGA thực ra chỉ là "rủ nhau đi bộ vào thăm" tòa nhà Quốc Hội.

Nghĩa là, những người ủng hộ Trump bóp méo sự thật, khi nói "rủ nhau đi bộ" mà đã đánh chết ít nhất là 1 cảnh sát. Thêm nữa, trận Trân Châu Cảng và trận 9-11 chết người nhiều hơn, nhưng không hề nhắm vào phá vỡ tiến trình chuyển giao quyền lực ôn hòa của cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Mỹ, theo chính các viên chức Bộ Tư Pháp và Bộ Nội An của Trump.

--- Biden đêm Thứ Tư diễn văn trước Quốc Hội lần đầu. Biden tuyên bố Hoa Kỳ đang khởi dậy mới mẻ, và kêu gọi mở rộng các chương trình liên bang để vượt qua đại dịch, tăng kinh tế và làm mạng lưới xã hội an toàn cho mọi người. Biden kêu gọi các doanh nghiệp và nhóm 1% người giàu nhất Hoa Kỳ chia sẻ phần thuế hợp lý để xây dựng xã hội. Biden đưa ra nghị trình về nhiều lĩnh vực: chính sách ngoại giao, di trú, chích ngừa, kinh tế, việc làm, vân vân.

Hình ảnh lịch sử: sau lưng Biden là 2 phụ nữ: Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, Phó Tổng Thống Kamala Harris. Toàn thể hội trường đứng dậy chào mừng khi Biden nói "Chào mừng bà Phó Tổng Thống," rồi thêm, "Chưa Tổng Thống nào từng nói những chữ đó từ nơi bục này, và tới lúc rồi."

Biden nói rằng chính phủ Mỹ phải giữ vị trí biểu tượng quyền lực cho thế giới để thấy một Hoa Kỳ sẵn lòng theo lý tưởng và ý dân. Biden nói rằng để cạnh tranh với các nước độc tài như TQ, Mỹ "cần phải cho thấy guồng máy dân chủ thực sự hoạt động" sau khi người tiền nhiệm (Trump) vu khống rằng có bầu cử gian lận và rồi tiếp trợ bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Biden đưa ra chính sách: lớp tiền-mẫu-giáo phổ quát và miễn phí, miễn phí SV hệ 2 năm cao đẳng, 225$ tài trợ chăm sóc trẻ và tài trợ hàng tháng ít nhất 250$ cho các bậc ba mẹ. Biden cũng nói về thành công chích ngừa, chống được đại dịch, và nói về kế hoạch xây hạ tầng 2.3 ngàn tỷ đôla bằng tiền thuế tăng vào những người giàu nhất. Biden đặc biệt cảm ơn và ca ngợi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, vị lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện. Hầu hết dân cử Cộng Hòa trong hội trường im lặng, cố ý lộ ra bộ mặt trầm tư. Ngay cả khi Biden nói về mục tiêu giảm nạn đói nơi trẻ em, các dân cử Cộng Hòa cũng không chịu vỗ tay. Bài diễn văn phần nội dung chính đã tóm lược nơi đây:

Thượng nghị sĩ da đen Cộng Hòa duy nhất là Tim Scott trả lời bài diễn văn rằng kế hoạch American Families Plan 1.8 ngàn tỷ đôla của Biden là phí tiền chính phủ. Scott cũng nói: "Hoa Kỳ không phải là quốc gia kỳ thị sắc tộc." Scott thúc giục dân Mỹ hãy bác bỏ "giấc mơ xã hội chủ nghĩa" mà Biden nêu ra trong miễn phí đại học và chăm sóc trẻ em. Scott cũng nói Biden đã quên nhắc tới công của chính phủ Trump trong việc hỗ trợ phát triển thuốc chích ngừa COVID-19. Nhưng Scott quên nói rằng chính Trum từng nhiều lần nói đại dịch là Tin Giả do Dân Chủ phóng ra và sẽ biến mất như phép lạ.

--- Bản thăm dò CBS News với những khán giả xem Biden đọc diễn văn qua đài này cho biết:

. 85% khán giả chấp thuận thông điệp Biden, chỉ 15% nói là không chấp nhận.

. 78% nói bài diễn văn Biden làm họ lạc quan về Hoa Kỳ. 13% nói làm họ bi quan.

. 89% nói Biden tác phong "rất tổng thống"; 89% nói Biden rất "chăm lo cho dân"; 84% nói Biden gợi cảm hứng.

. CBS nói trong khán giả CBS, thì 54% tự nhận là Dân Chủ, 18% tự nhận Cộng Hòa, 25% độc lập.

. 85% nói ủng hộ kế hoạch hạ tầng và việc làm của Biden, 15% không thích.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm nói rằng ông "100%" đang suy nghĩ tranh cử chống Joe Biden trong bầu cử 2024. Trump nói trên Fox Business rằng Trump sẽ xem xét mời Thống Đốc Florida là Ron DeSantis làm ứng viên Phó Tổng Thống nếu ông tranh cử 2024.

Trump hôm Thứ Năm kêu gọi Cộng Hòa lột chức Thượng nghị sĩ Mitch McConnell ra khỏi vị trí Lãnh đạo Thiểu số Thượng Viện. Nói trên Fox Business, Trump nói ông tin Cộng Hòa sẽ chiếm lại đa số Hạ Viện tong bầu giữa kỳ 2022 nhờ bản thân ông hỗ trợ các ứng cử viên.

Trump hôm Thứ Năm cũng nói là Biden đang phá hoại Hoa Kỳ với tình hình ở biên giới Mỹ-Mexico. Trump cũng nói chính phủ Biden sẽ trao tặng (nguyên văn: give) Hoa Kỳ cho Trung Quốc. Trump nói trên Fox Business rằng TQ sẽ chiếm trọn kinh tế Mỹ nếu Hoa Kỳ không đáp ứng thích nghi với chính sách TQ.

--- Hôm Thứ Tư 28/4/2021, đài CNN loan tin rằng Mark Middleton, 52 tuổi, trưởng địa hạt Cộng Hòa Precinct 14 tại quận Cooke County, Texas, đã bị bắt và truy tố nhiều tội vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Mark Middleton được bổ nhiệm vào chức phụ trách Cộng Hòa địa hạt 14 một tháng sau ngày bầu cử tháng 11/2020, có nhiệm vụ phát triển đảng và tăng số lượng phiếu Cộng Hòa trong khu vực. Cả Middleton và vợ đều bị chụp hình trong cuộc bạo loạn, bị truy tố nhiều tội, hiện nay đang khai là vô tội.

--- Công ty Amazon hôm Thứ Tư nói là dự định tăng lương cho hơn 500,000 công nhân trong khi thu hút thêm công nhân mới. Hiện thời Amazon đang trả lương cho người mới vào là ít nhất 15$/giờ, bây giờ nói sẽ tăng lương từ 50 cents/giờ tới 3$/giờ kể từ tháng tới. Amazon đã thuê 500,000 nhân viên riêng trong năm 2020, nâng tổng số nhân viên tới gần 1.3 triệu người toàn cầu.

Một số công ty bán lẻ khác cũng đang tăng lương nhân viên. Như Costco mới đây tăng lương tối thiểu tới 16$/giờ. Và Target gần đây tăng lương ban đầu tới mức 15$/giờ. Hiện thời Amazon (bản doanh ở Seattle) là công ty tư nhân lớn thứ nhì Hoa Kỳ, chỉ sau Walmart.

--- Bạch Ốc hôm Thứ Tư cho biết lô hàng đầu tiên Mỹ giúp vật liệu cho Ấn Độ chống dịch COVID-19 sẽ bắt đầu tới Ấn Độ ngày 29/4/2021 và sẽ tới liên tục trong 2 tuần lễ. Lô vật liệu y tế Mỹ giúp Ấn Độ gồm hệt hống tập trung dưỡng khí, các bình dưỡng khí, các thiết bị tạo ra dưỡng khí (hệ thống PSA), trang bị cá nhân bảo vệ, nguyên liệu sản xuất thuốc chích ngừa, các bộ xét nghiệm nhanh, tổng trị giá 100 triệu đôla, cùng với một số chuyên gia y tế. Ấn Độ đang báo nguy vì lây dịch và chết dịch tăng kỷ lục.

--- Tỷ lệ nhiễm siêu vi COVID-19 tại California bây giờ ở mức thấp nhất trong các tiểu bang Hoa Kỳ. Tỷ lệ lây nhiễm mới tại California trong vòng 7 ngày qua là 32.5 trường hợp trên mỗi 100,000 người, theo số liệu từ CDC. Trong cùng thời kỳ, tiểu bang Hawaii có tỷ lệ thấp thứ nhì Hoa Kỳ là 114.7 trường hợp trên mỗi 100,000 người.

--- Ricardo Lara, Ủy viên Bảo Hiểm California, nói trong buổi họp báo ở tòa nhà Quốc Hội tiểu bang California ở Sacramento, cho biết 1 dự luật sẽ cho những người thành niên được ghi thêm ba mẹ làm người lệ thuộc trong bảo hiểm y tế của họ. Lara nói rằng dự luật sẽ tiết kiệm cho cư dân California nhiều tiền, hạn chế tối đa tiền phải xài từ túi tiền riêng.

Nếu được như thế, California có thể trờ thành tiểu bang duy nhất cho người thành niên ghi thêm tên ba mẹ là người lệ thuộc trong chương trình bào hiểm y tế, một chính sách nhằm tăng bảo hiểm y tế trong giới người nghèo đang sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp mà những người này không đủ điều kiện xin bảo hiểm nhà nước. (Ghi chú: người già tại Mỹ hợp pháp có bảo hỉểm y tế Medicare của chính phủ, nhưng người già bất hợp pháp không có bảo hiểm chính phủ, do vậy theo dự luật California này có thể ghi là người lệ thuộc trong bảo hiểm y tế của các con đang đi làm và có mua bảo hiểm từ công ty hay bảo hiểm riêng.)

Một số nhóm doanh nghiệp nói rằng nếu ghi thêm tên ba mẹ già vào bảo hiểm người con thành niên, bảo phí sẽ tăng lên. Dự kiến tiền bảo phí các chủ doanh nghiệp sẽ tăng trong khoảng 200 tới 800 triệu đô/năm, tùy xem bao nhiêu người ghi danh. Họ nói, kết quả là y phí sẽ cao hơn cho mọi người.

Điều kiện "lệ thuộc" là phải dựa vào con ít nhất 50% hỗ trợ đời sống. Bản phân tích của chương trình California Health Benefits Review Program ước tính sẽ có khoảng từ 20,000 tới 80,000 vị ba mẹ sẽ làm như thế (dựa vào bảo hiểm y tế của con).

--- Một người gốc Việt đã bị một người lạ, chưa từng gặp mặt, đâm chết. John Huynh, 29 tuổi, cư dân Everett, tiểu bang Washington, hôm Chủ Nhật vào lúc 7:15pm khi đang rời khu chung cư cùng với một người bạn, thì gặp Ian Patrick Williams, 25 tuổi, đứng gần cửa. Nhân chứng kể với cảnh sát rằng lúc đó Ian Williams "chỉa ngón tay giữa" (=một cách chửi thề) vào Huỳnh.

Nhân chứng kể rằng lúc đó Huynh hỏi Williams (2 người chưa từng gặp trước đó) rằng có phải đang vẫy tay hay mắng chửi. Thì Williams đột ngột rút dao ra, đâm trúng tim Huỳnh. Một nhóm 4 người đứng gần đó tới giúp bịt vết thương chảy máu của Huynh trong khi gọi cấp cứu, nhưng rồi Huynh chết ngay trên xe cấp cứu. Ian Patrick Williams bị bắt, và đang bị giam ở nhà tù quận King County. Được biết, Huynh hiền lành, vừa mới kết hôn.

--- Hô hào bàn phím cũng cơ nguy vào tù. Trong một vụ xử ở tòa liên bang kéo dài cả tuần lễ ở Brooklyn, một bồi thẩm đoàn tuyên xử Brendan Hunt, 37 tuổi, có tội hăm dọa giết các dân cử Quốc Hội mặc dù Hunt nói rằng Hunt chỉ ngồi gõ bàn phím và các lời hô hào thực tế là vô hại vì Hunt không tham dự bạo loạn ở bất kỳ đâu.

Hunt khai trước tòa rằng Hunt chỉ gõ những lời hăm dọa trong khi ngồi hút cần sa với ống thuốc lào và uống bia, nên trí não lờ mờ, không thấy chuyện Hunt viết là nghiêm trọng. Hunt thú nhận Hunt viết nhiều thứ một cách vô trách nhiệm. Công tố nói Hunt không tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 nhưng Hunt là người cực đoan, nguy hiểm.

Hunt tự nhận là ủng hộ Trump cuồng nhiệt, và là chuyên viên máy tính hệ thống tòa án New York, từng viết lên mạng những lời như "hãy xử từ" váv dân biểu Dân Chủ Nancy Pelosi và Alexandria Ocasio-Cortez và Thượng nghị sĩ Charles Schumer. Công tố nói cao điểmc ủa Hunt là ngày 8/1/2021 khi Hunt phóng video nói là "Hãy giết các thượng nghị sĩ. Giết sạch họ đi." Luật sư nói Hunt chỉ dùng quyền tự do phát biểu. Bồi thẩm không đồng ý. Hunt có thể bị kêu án 10 năm tù.

--- Các điều tra viên liên bang sáng Thứ Tư 28/4/2021 đã bố ráp, lục soát căn chung cư ở Manhattan và văn phòng ở Park Avenue của Rudy Giuliani. Các nguồn tin cho báo New York Times biết rằng các thiết bị điện tử của Giuliani đã bị tịch thu vì liên hệ cuộc điều tra về hoạt động của Giuliani tại Ukraine.

Phòng Biện Lý Liên Bang ở Manhattan, nơi Giuliani từng chỉ huy từ 1983 tới 1989, từ năm 2020 đã xin trát tòa bố ráp, lục soát nơi ở và văn phòng của Giuliani, nhưng Bộ Tư Pháp của Trump lúc đó từ chối (lúc đó Giuliani là luật sư riêng của ban vận động của Trump). AP phân tích rằng như thế, FBI đã có chứng cớ Giuliani phạm tội liên bang, nghĩa là sẽ bị truy tố.

Giuliani vẫn chưa chính thức bị truy tố tội gì. Luật sư Roberto Costello của Giuliani gọi vụ lục soát là "không cần thiết" và là "côn đồ pháp lý." Giuliani nói đây chỉ là màn "truy bức chính trị thầun túy." Cuộc điều tra từ lâu tập trung vào chuyện có hay không, Giuliani đã vận động hành lang chính trị Mỹ vì quyền lợi các đại gia Ukraine. Giuliani từ lâu quen thân với Ukraine, từ thay mặt TRump bay sang tìm thông tin xấu từ chính phủ Ukraine về cha con Biden.

Hai người Nga phụ giúp Giuliani trong cuộc đi tìm "thông tin xấu về Biden" đã bị bắt tại Mỹ trong năm 2019 vì sai phạm luật tài chánh vận động. Báo Politico ghi rằng các điều tra viên nghi ngờ Giuliani lãnh tiền của Nga để thúc giục Trump sa thải Đại sứ Mỹ Marie Yovanovitch để buộc bà này về Mỹ. Yovanovitch là Đại sứ Mỹ tại Ukraine các năm 2016–2019.

Không đơn giản. Có vẻ như Trump sẽ lãnh "bom chùm" trong những ngày tới. Một luật sư khác của TRump là Victoria Toensing, người cùng với Giuliani sang Ukraine trong nhiệm vụ giúp ban vận động của TRump, cũng bị bố ráp, lục soát tại nhà. Trong trát tòa cho lục soát nhà Giuliani có ghi rõ là muốn tìm các liên lạc liên hệ tới John Solomon, bình luận gai Fox News và là người đã viết những bài chụp mũ Hunter Biden kinh doanh "sai luật" ở Ukraine, mà chính phủ Ukraine nói là không có gì sai phạm hết.

Giuliani hiện nay đã 76 tuổi, nếu vào tù kể như là không thọ bao lâu. Có vẻ như nhiều chứng cớ khó giấu, khi Giuliani đã bịa đặt các chuyện vu khống cho gia đình Biden ở Ukraine. ABC News loan tin rằng FBI đã tịch thu một máy điện toán của Joann Zafonte, người phụ tá lâu năm của Rudy Giuliani, và công tố ra trát tòa buộc bà Joann Zafonte ra khai trước một đại bồi thẩm đoàn vào tháng tới. Nghĩa là, cả Giuliani và Trump đều gặp nguy.

Như thế, nếu Zafonte im lặng, có thể bị kết tội cản trở công lý, nếu khai sai thì là có tội nói dối hữu thệ, nếu khai ra hết các chuyện làm ăn của ông sếp Giuliani thì Giuliani chỉ có cách khai là lãng trí, bệnh quên hết của người già thì may ra được Tổng Thống Joe Biden từ bi ký lệnh ân xá. Hiển nhiên Biden có dư hào hiệp để ân xá nguyên một chùm: từ Trump tới Giuliani, tới Zafonte và cả Toensing.

--- HỎI 1: Có phải rất ít tiểu bang có lương tối thiểu $7.25/giờ?

ĐÁP 1: Sai. Nhiều, chứ không ít. Thượng nghị sĩ Joe Manchin hôm 7/3/2021 nói trên đài ABC rằng "Rất ít, nếu có," các tiểu bang có lương tối thiểu $7.25/giờ. Có tổng cộng 21 tiểu bang đang có lương tối thiểu $7.25/giờ, tức là hơn 40% số lượng tiểu bang. Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dânn Chủ-W.Va.) giữ vị trí quan trọng trong việc đưa điều khoản lương tối thiểu 15$/giờ vào American Rescue Plan, dự luật mà Joe Biden đưa ra để cứu kinh tế Mỹ sau đại dịch. Manchin giải thích trên ABC rằng chỉ muốn lương tối thiểu là $11/giờ, thay vì $15/giờ.

. Theo thống kê Bộ Lao Động, 21 tiểu bang có lương tối thiểu $7.25 là: Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Tennessee, Utah, Virginia, Wisconsin và Wyoming. Như thế là hơn 40%. Không thể nói là "rất ít" được. Riêng tiểu bang West Virginia của Manchin, lương tối thiểu là $8.75/giờ. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/28/joe-manchin/joe-manchin-gets-it-wrong-about-states-low-minimum/

--- HỎI 2: Có phải Anh quốc cấm đài Fox News vì cho đài này là tuyên truyền?

ĐÁP 2: Sai, không có chuyện đó. Trên mạng luân chuyển 1 bản tin rằng Anh quốc đã cấm đài Fox News trong tháng 4/2021 vì cho đài này là tuyên truyền cánh hữu. Trái với Hoa Kỳ, Anh quốc có luật gắt gai về truyền hình, yêu cầu công bằng, chính xác, và không được thiên vị. Giám sát tình hình này là một hội đồng do Quốc Hội đưa ra và được chính phủ chấp thuận, trong văn phòng có tên là Office of Communications (viết tắt: Ofcom). Phòng này sẽ nhận đơn khiếu nại từ công chúng và sẽ xét xử xem các cơ quan truyền thông có vi phạm luật chính xác và công bằng hay không. Ofcom bao trùm vùng xét xử là: England, Wales, Scotland (3 nơi vừa nêu gọi tắt là Vương quốc Anh) và Northern Ireland.

. Tin vịt trên mạng sai, vì nói Fox News bị cấm ở England. Nhưng nếu cấm thì Ofcom sẽ cấm ở cả 4 vùng nêu trên.

. Trong nhiều năm, Ofcom đã xét nhiều đơn khiếu nại về Fox News đối với một số cuộc phỏng vấn đài này chiếu ở Vương quốc Anh, nhưng Snopes không thấy hồ sơ nào về Ofcom trừng phạt Fox News, và cũng không hề có chuyện đứt mạng hay cấm chiếu. Có một vài trường hợp bị xem là vi phạm, như chương trình “Justice With Jeanine Pirro” trên Fox News loan tin sai, thì sau đó Pirro đọc lời xin lỗi và đính chánh trên đài.

. Trong hơn 15 năm, Fox News chiếu ạti Anh qua sóng vệ tinh, rồi rút lui khỏi Anh từ tháng 8/2017 và trả giấy phép phát sóng cho chính phủ Anh từ tháng 11/2017. Lý do, chỉ có vài ngàn người xem Fox News mỗi ngày ở Anh, nên không có lợi về thương mại.

. Tháng 8/2020, Fox News nhận dịch vụ Fox News International, có thể xem từ Anh và nhiều nước khác qua phát sóng streaming, hoặc xem qua điện thoại, hoặc qua máy TV qua thiết bị Roku và Apple TV. Vì Fox News International là qua internet, nên ở ngoài thẩm quyền của Ofcom. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/england-banned-fox-news/

