Giới thiệu thi phẩm 'Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy' của Hoàng-Phong-Linh Võ-Đại-Tôn

Đó là những mảnh đời kết cuộc có hậu với lời văn súc tích, bình dị, nhưng vẫn được viết khá sâu sắc. Đã có vài chuyện chấm hết có đau thương, những lầm lỗi là do con người, do trời, do thượng đế bầy ra, nhưng vẫn đầy tính nhân bản, những tấm gương sáng xen lẫn với những u ám, bão táp.