Bà Trần Thị Nga Ra Tòa 25-26/7/2017

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo họ xét xử nhà hoạt động Trần Thị Nga trong hai ngày 25 và 26/7 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.

Bản tin VOA ghi lời một trong ba luật sư bào chữa nói nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án “có sự chỉ đạo”.

Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động nữ 40 tuổi bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi cuối tháng 1 năm nay, đúng lúc bà “đang truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện.

Luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết ông cùng hai đồng nghiệp là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn sẽ bào chữa cho bà Nga. Ông nói khó “dự đoán” về việc tranh tụng tại tòa:

“Đối với tội tuyên truyền chống nhà nước, từ xưa đến nay, người ta vẫn theo một công thức chung. Tức là người ta đưa ra các kết luận giám định, các thông tin, bài viết. Từ đó, người ta kết án. Trong phiên tòa này, chúng tôi tập trung vào chuyện yêu cầu triệu tập các giám định viên để chúng tôi tranh tụng tại tòa. Trong quyết định đưa ra xét xử, cũng có triệu tập các giám định viên. Nhưng thực tế không biết các giám định viên sẽ có mặt hay không, nên phiên tòa như thế nào chúng tôi cũng chưa dự đoán được”.

Phiên xét xử bà Nga diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi một tòa án ở Khánh Hòa kết án một nhà hoạt động nữ khác, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tới 10 năm tù giam cũng vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Nhận định về những thách thức cho phía luật sư bào chữa trong những phiên tòa kiểu này, luật sư Sơn nói:

“Chắc là bản án này cũng có chỉ đạo giống như các bản án mang màu sắc chính trị. Cái khó khăn của chúng tôi là không được tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát người ta không tranh tụng với luật sư. Hoặc là các ý kiến của luật sư đưa ra không được tòa tiếp thu để ra bản án. Và cái chính là các phiên tòa này tuy là công khai nhưng báo chí rất bị hạn chế và người dân không được tự do tham dự, nên nó giảm đi tiếng nói của luật sư tại phiên tòa”.

Báo chí Việt Nam tường thuật lại rằng tại phiên tòa xử bà Như Quỳnh, còn gọi là blogger Mẹ Nấm, đại diện Viện kiểm sát Khánh Hòa và Hội đồng xét xử có cùng nhận định rằng bà Như Quỳnh “luôn giữ thái độ chống đối nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình”, do vậy “cần xử lý nghiêm minh”.

VOA ghi rằng bản án 10 năm dành cho bà Quỳnh bị giới quan sát cho là nặng một cách bất thường. Sau đó, một số người viết trên mạng xã hội rằng những bị cáo như bà Quỳnh hay bà Nga khó có thể được trắng án, vì vậy, bị cáo và luật sư nên cân nhắc thái độ và lời lẽ để được nhận bản án nhẹ nhất có thể.

Được biết, trong một bản tin đầu năm 2017, RFA ghi nhận tình hình Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Châu Á hôm 24/1 công khai trên mạng xã hội Facebook của cơ quan này quan ngại về việc chính quyền Hà Nội bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền và dân oan, bà Trần Thị Nga.

Lúc đó, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Châu Á, Điều 88 Việt Nam dùng để buộc tội vi phạm an ninh quốc gia và mức án tù có thể từ 3 đến 20 năm.

Điều khoản này còn cho phép công an biệt giam bà Trần Thị Nga trong suốt thời gian điều tra mà có thể dẫn đến nhục hình vi phạm Công ước Chống Tra tấn mà Việt Nam phê chuẩn vào tháng Hai năm 2015.

RFA cũng ghi nhận tình hình các tổ chức Xã hội Dân sự lên tiếng bênh vực bà Trần Thị Nga: 16 tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập và hơn 500 cá nhân trong và ngoài nước hôm 23/1/2017 đã cho công khai một bản tuyên bố khẩn cấp với nội dung khẳng định trong những năm qua bà Trần Thị Nga kiên định đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người cũng như cho xã hội Việt Nam tiến bộ, dân chủ, văn minh và cường thịnh.

Các tổ chức xã hội dân sự độc lập và những người ký tên xác định việc làm của bà Trần Thị Nga hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam; đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nga cũng như chấm dứt mọi hành vi đánh đập, xúc phạm trong thời gian giam giữ và sau khi trả tự do đối với bà Nga.

Một vài nhà hoạt động khác còn lên tiếng đòi đi tù thay cho bà Trần Thị Nga như facebooker Hoàng Dũng, Bạch Hồng Quyền.

Bà Trần Thị Nga, 40 tuổi, từng là công nhân xuất khẩu ở Đài Loan. Bà lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho những công nhân bị lừa khi đi lao động nước ngoài.

Bà Nga cũng đồng hành cùng những người dân bị mất đất đai, nhà cửa một cách bất công. Bà tham gia hoạt động của một số nhóm xã hội dân sự độc lập và có mặt trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông.

Bà Trần Thị Nga từng bị hành hung đến thương tích hồi giữa năm 2014 ở Hà Nội.