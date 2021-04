Thời Sự Trong Tuần

Tổng Giám Đốc Học Khu Los Angeles Autin Beutner thăm một lớp mẫu giáo tại Trường Tiểu Học Beckford tại thành phố Northridge hôm Thứ Ba, 13 tháng 4 năm 2021. Trường đã tái mở cửa dạy trực tiếp trong lớp học. (Photo Getty Images)

Tình hình đại dịch ngày càng khả quan khi số người bị lây lan và tử vong đều sút giảm mạnh ở Mỹ giữa lúc cuộc chạy đua chích thuốc ngừa Covid-19 của chính phủ Biden đang tăng tốc. Tuy nhiên nhiều nơi trên toàn cầu vẫn còn chật vật để đối phó với sự lây lan của vi khuẩn trong lúc chưa có đủ thuốc thích ngừa. Trong khi đó cộng đồng tình báo Mỹ lên tiếng cảnh báo về mối họa lâu dài của Trung Quốc đối với vai trò và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới trong bản phúc trình được công bố hôm 13 tháng 3.

Moderna Nói Chích Ngừa Liều Thứ 2 Có Hiệu Quả Chống Vi Khuẩn 6 Tháng

Thuốc chích ngừa Covid-19 của Moderna hiệu quả hơn 90% trong việc bảo vệ chống lại Covid và hiệu quả hơn 95% chống lại bệnh trầm trọng lên tới 6 tháng sau khi chích liều thứ hai, theo công ty này cho biết hôm Thứ Ba, 13 tháng 4 năm 2021, trích thuật tài liệu cập nhật từ thử nghiệm lâm sàng ba giai đoạn của họ, theo CNBC tường thuật hôm Thứ Ba.





Cập nhật đưa Moderna tới bước gần hơn để họ lập hồ sơ yêu cầu sự chấp thuận hoàn toàn tại Hoa Kỳ cho thuốc chích ngừa của họ. Việc chấp thuận hoàn toàn đòi hỏi tiến trình xem xét cẩn thận hơn để cho thấy chích ngừa là an toàn và hiệu quả đối với việc sử dụng nó. Một khi có được chấp thuận hoàn toàn, Moderna có thể bắt đầu bán ra thị trường thuốc chích ngừa trực tiếp cho khách hàng và bán cho các cá nhân và công ty tư tại Hoa Kỳ.





Tài liệu mới gồm các trường hợp Covid-19 tính tới ngày 9 tháng 4 và đánh giá 900 trường hợp, gồm hơn 100 trường hợp nghiêm trọng, theo công ty này cho biết. Thuốc chích ngừa gần đây đã được trao thẩm quyền sử dụng khẩn cấp bởi Cơ Quan FDA sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, và cơ quan có thể thu hồi thẩm quyền sử dụng khẩn cấp, hay EUA, bất cứ lúc nào. Moderna đã nạp hồi sơ chỉ 2 tháng theo sau các tài liệu an toàn đối với EUA. FDA thường yêu cầu 6 tháng cho việc chấp thuận hoàn toàn.





Trong khi đó bản tin của CNN hôm Thứ Ba nói rằng nếu bạn đã chích ngừa Johnson & Johnson trong vòng một tháng mà bị nhức đầu nặng mà không hết, đau ở bụng dưới hay chân mà không bớt, hay gia tăng việc khó thở, thì các viên chức y tế muốn bạn gọi cho bác sĩ của bạn ngay tức khắc.





Những điều này có thể là các dấu hiệu của loại đông máu rất hiếm và nghiêm trọng mà có thể liên kết với thuốc chích ngừa Johnson & Johnson – rất hiếm, chỉ 6 trường được báo cáo tại Hoa Kỳ trong số 7 triệu liều thuốc chích ngừa của Johnson & Johnson đã được chích tính tới nay.





Tuy nhiên, nếu bạn đã chích ngừa Johnson & Johnson hơn một tháng, thì nguy cơ là “rất thấp,” theo Bác Sĩ Anne Sshuchat, phó giám đốc của Cơ Quan CDC, cho biết trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba.





- Trên toàn cầu hiện có 136,840,796 trường hợp, với 2,949,096 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 31,327,909 trường hợp, với 562,506 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 3,704,657 trường hợp, với 60,466 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 268,304 trường hợp, với 4,839 người thiệt mạng.

18 Cơ Quan Tình Báo Mỹ Cảnh Báo: TQ Là Mối Đe Dọa Lớn Nhất Đối Với Ảnh Hưởng Toàn Cầu Của Mỹ

WASHINGTON – Phúc trình 27 trang được công bố ngay trước cuộc điều trần bởi các viên chức tình báo hàng đầu của tổng thống xác nhận Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ, theo bản tin của Yahoo News tường thuật hôm Thứ Ba, 13 tháng 4 năm 2021.





Phúc trình đánh giá mối đe dọa thường niên, tóm tắt các đánh giá tốt nhất của những nhà phân tích tình báo từ khắp 18 cơ quan khác nhau trong cộng đồng tình báo, “tập trung vào các mối đe dọa trực tiếp, nghiêm trọng nhất đối với Hoa Kỳ trong vòng một năm tới,” xem xét mọi thứ từ đại dịch Covid-19 đang diễn ra và biến đổi khí hậu cho tới các cuộc tấn công mạng và khả năng cạnh tranh kỹ thuật.





Các viên chức tình báo cao cấp, gồm Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Avril Haines, được dự kiến sẽ trả lời các câu hỏi về bản phúc trình trong tuần này trước các ủy viên của ủy ban tình báo Hạ Viện và Thượng Viện. Những cuộc điều trần đó được tạm thời đình hoãn dưới thời Tổng Thống Donald Trump sau khi các viên chức tình báo điều trần về các sự kiện trái ngược với các tuyên bố công khai của Trump, làm ông giận dữ và khiến cho ông sa thải giám đốc tình báo quốc gia, Dan Coats.





Ngược lại, Tổng Thống Biden đã nói với các viên chức tình báo cao cấp rằng ông hy vọng họ nói sự thật, bất luận các đánh giá đó ảnh hưởng thế nào đến các mục tiêu chính trị của ông.





Theo đánh giá mới, được công bố vào sáng Thứ Ba, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy “cắt giảm” ảnh hưởng toàn cầu của Washington, dù tiên đoán của các viên chức tình báo cho rằng các lãnh đạo TQ có thể “tìm kiếm các cơ hội chiến thuật để giảm căng thẳng với Washington khi các cơ hội như thế phù hợp với quyền lợi của họ.”





Trong khi các viên chức cao cấp của Biden, gồm Ngoại Trưởng Tony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, đã gặp những đối tác TQ của họ tại Alaska, và phái đoàn khí hậu John Kerry có kế hoạch sẽ đi TQ để giải quyết biến đổi khí hậu, Bắc Kinh đã không ngần ngại tham gia vào việc tấn công công khai khi đối mặt với các thách thức của Hoa Kỳ.





Các viên chức tình báo cũng dự đoán Bắc Kinh sẽ tiếp tục gia tăng căng thẳng với lân bang của họ tại Ấn Độ, “đe dọa các tuyên bố chủ quyền của đối thủ” tại Biển Đông, gia tăng hoạt động quân sự quanh Đài Loan và hợp tác với Nga trong các lãnh vực như kinh tế và quốc phòng.





Trong lĩnh vực kỹ thuật, không gian và gián điệp kỹ thuật số và các cuộc tấn công, cộng đồng tình báo dự đoán Bắc Kinh vẫn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu, thậm chí có thể vượt qua Mỹ. Có lẽ, điều đáng lo ngại nhất là ngoài việc Bắc Kinh sử dụng kỹ thuật để giám sát và gián điệp, cộng đồng tình báo xác định rằng Bắc Kinh “có thể phát động các cuộc tấn công mạng, ít nhất có thể gây ra gián đoạn tạm thời cho cơ sở hạ tầng quan trọng ở Hoa Kỳ.”





Cộng đồng tình báo cũng nói rằng Nga, Iran và Bắc Hàn sẽ tiếp tục khiêu khích và đe dọa Washington.





Cộng đồng tình báo nói rằng những người cực đoan bạo động nội địa trong nước Mỹ, cũng như các nhóm tại Châu Âu, từ những người dân tộc chủ nghĩa da trắng tới tân phát xít, phô bày “mối đe dọa gia tăng đối với Hoa Kỳ” mà “đã lắng xuống và lan tràn qua nhiều thập niên nhưng đã gia tăng kể từ năm 2015.”

2 Thành Phố Tại Minnesota Ban Hành Lệnh Giới Nghiêm Tối Thứ Hai Đến Sáng Thứ Ba Sau Khi Daunte Wright Bị Cảnh Sát Bắn Chết





MINNEAPOLIS – Hai Thành Phố Song Sinh sẽ nằm dưới lệnh giới nghiêm 7 giờ tối vào tối Thứ Hai, 12 tháng 4 năm 2021, theo sau vụ cảnh sát bắn chết Daunte Wright tại Brooklyn Center hôm Chủ Nhật, theo bản tin của https://minnesota.cbslocal.com tường thuật hôm Thứ Hai.

Lệnh giới nghiêm sẽ sang tới 6 giờ sáng Thứ Ba. Thị Trưởng Minneapolis Jacob Frey và Thị Trưởng St. Paul Melvin Carter III nói rằng hai thành phố nằm dưới tình trạng khẩn cấp.





Thống Đốc Tim Walz nói rằng ông cũng kêu gọi giới nghiêm cho toàn Quận Henepin, Ramsey và Anoka. Các viên chức của Quận Dakota tuyên bố họ cũng sẽ xem xét lệnh giới nghiêm vào đêm Thứ Hai. Trong 4 quận nói trên có hơn 2.5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lệnh giới nghiêm.





Tuyên bố lệnh giới nghiêm được đưa ra vào bản cập nhật hàng tuần về tình trạng của Mạng Lưới Operation Safety Net là ảnh hưởng khi vụ xử tiếp tục đối với Derek Chauvin, người bị truy tố trong cái chết của George Floyd.





Theo sau cái chết của Wright hôm Chủ Nhật, Vệ Binh Quốc Gia Minnesota đã được điều động. Vào sáng sớm, các lãnh đạo chấp pháp tiểu bang nói rằng họ điều động mọi người mà họ có thể để giữ an ninh chung quanh khu vực Hai Thành Phố Song Sinh.





Sự kiện bắt đầu vào trưa xế Chủ Nhật khi Cảnh Sát Brooklyn Center Police nói rằng Daunte Wright đã bị chận xe vì vi phạm luật giao thông. Họ nói ông ấy có giấy lưu hành xe chưa thanh toán.





Cảnh sát kể tiếp rằng Wright đã bắt đầu chạy xe khi một cảnh sát bắn ông ấy và ông đã tông xe vào một chiếc xe khác. Mẹ của ông này nói rằng con trai của bà vừa gọi cho bà, hỏi về bảo hiểm xe, khi cảnh sát đòi ông bỏ điện thoại xuống.





Các viên chức thẩm quyền nói rằng các cảnh sát đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu mạng, nhưng Wright đã chết tại hiện trường.

Biểu Tình ‘White Lives Matter’ Có Ít Người Dự, Cùng Lúc Biểu Tình Chống Biểu Tình Diễn Ra Khắp Nước Mỹ

Trong các cuộc trao đổi nửa riêng tư được mã hóa, những người theo chủ nghĩa tân phát xít và cực hữu đã tổ chức các cuộc biểu tình tại hàng chục thành phố hôm Chủ Nhật, 11 tháng 4 năm 2021 để cổ võ các phong trào kỳ thị của họ và lan truyền ý thức hệ của họ cho đám đông, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Chủ Nhật.





Được các nhà tổ chức thổi phòng như là các sự kiện sẽ làm “cho toàn thế giới run sợ,” các cuộc biểu tình đã gặp phải một vấn đề lớn: Hầu như không ai xuất hiện.





Các cuộc biểu tình “White Lives Matter,” những nỗ lực tổ chức trong thế giới thực đầu tiên bởi những người thượng đẳng da trắng kể từ năm 2018, được lên kế hoạch trên ứng dụng Telegram sau khi nhiều nhóm liên kết bị cáo buộc đã tham gia vào trận bão ngày 6 tháng 1 vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.





Có ít người biểu tình “White Lives Matter” xuất hiện hôm Chủ Nhật, nhưng các nhóm chống kỳ thị chủng tộc và chống phát xít cũng đã tụ tập như vậy.





Tại Raleigh, North Carolina, một đám nhỏ người biểu tình antifa và chống kỳ thị chủng tộc đã tụ tập tại công viên nơi cuộc tụ họp của “White Lives Matter” được dự trù có mặt. Họ đã biểu tình chung quanh trung tâm thành phố bên sau một bản màu trắng lớn có dòng chữ “Chúng Tôi Chấp Nhận Sự Đầu Hàng Của Các Bạn.”





Tại Philadelphia, các nhà hoạt động đưa hình ảnh của cuộc dã ngoại chống biểu tình với pizza và các thức ăn nhanh lên Twitter.





Tại Thành Phố New York, hơn một chục người chống biểu tình đứng khắp đường phố từ Trump Tower, nơi cuộc tụ họp của “White Lives Matter” được dự kiến diễn ra.





Cảnh sát tại trung tâm thành phố Albuquerque, New Mexico, lập thành vòng tròn bao quanh một người biểu tình để chia cắt ông này với đám đông những người chống biểu tình. 3 người biểu tình tập trung quanh tấm biểu ngữ “White Lives Matter” bên ngoài Tòa Thị Chính thành phố Fort Worth, Texas, nơi cảnh sát xếp hàng ngăn chận họ khỏi một chục người chống biểu tình.





Hàng trăm người chống biểu tình, những người đi xem và giới truyền thông tụ tập tại nơi một cuộc biểu tình lúc thời gian bắt đầu được lên lịch của cuộc biểu tình “White Lives Matter” tại Cầu Tàu Huntington Beach thuộc Quận Cam.





Trong khi đó, bản tin của Đài Truyền Hình KTLA5 hôm Chủ Nhật đưa tin 2 người bị bắt khi đám đông tụ tập trước cuộc biểu tình của “White Lives Matter” tại Huntington Beach.





Khoảng 50 người chống biểu tình xuất hiện để biểu tình chống cuộc biểu tình gọi là White Lives Matter bắt đầu vào 1 giờ trưa, với hàng chục người đi xem. Cảnh sát đứng chung quanh quảng trường khi các trực thăng và máy bay không người lái bay quần trên đầu.

Nam California: 1 Người Mẹ Đâm Chết 3 Đứa Con Dưới 5 Tuổi Đã Bị Bắt Chưa Rõ Động Cơ Giết Người

Người mẹ của 3 đứa con được phát hiện chết vào sáng Thứ Bảy, 10 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Reseda đã được mô tả bởi cảnh sát như là “nghi can đơn độc” nhiều giờ sau khi các thi thể được khám phá bên trong một căn chung cư, theo các viên chức thẩm quyền cho hay qua bản tin của Đài Truyền Hình KTLA5 hôm Thứ Bảy.





Liliana Carrillo, 30 tuổi, bị bắt tại khu vực Ponderosa của Quận Tulare khoảng 5 tiếng đồng hồ sau khi cảnh sát phát hiện các thi thể của trẻ em khi đến khúc đường có số nhà 8000 của Đại Lộ Reseda, theo cảnh sát cho hay. Cảnh sát đã tới nơi vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng.





Tất cả 3 nạn nhân có vẻ dưới 5 tuổi, theo Ty Cảnh Sát Los Angeles viết trên tweet.





Trung Úy Raul Jovel của Cảnh Sát Los Angeles với AP rằng Carrillo đã đi khi bà nội/ngoại của các đứa trẻ về nhà sau khi làm việc và phát hiện các thi thể trong căn chung cư.





Vào khoảng trưa, Cảnh SÁt Rosario Cervantes nói với Đài KTLA các đứa trẻ đã bị đâm chết. Tuy nhiên, Cảnh Sát Los Angeles sau đó đã đưa ra thông cáo báo chí nói rằng nguyên do của những cái chết và động lực giết người thì vẫn chưa xác định được.

Biden Tuyên Bố Rút Quân Đội Mỹ Ra Khỏi Afghanistan Trước Ngày 11 Tháng 9

Washington – Tổng Thống Joe Biden, đã kết luận không có giải pháp quân sự đối với các vấn đề an ninh và chính trị đang gây tai họa Afghanistan và đã quyết định tập trung vào các thách thức an ninh quốc gia cấp bách hơn, vào Thứ Tư sẽ tuyên bố chính thức rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan trước ngày tưởng niệm 20 năm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, theo một viên chức cao cấp của chính phủ cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Ba, 13 tháng 4 năm 2021.





Việc gia hạn rút quân đội Hoa kỳ sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 5 được đặt ra bởi chính phủ Trump trong một thỏa thuận với Taliban, nhưng chỉ là vấn đề bao nhiêu tháng.





Biden đã cân nhắc quyết định qua nhiều tháng với các cố vấn của ông và đã ra dấu hiệu ông không tin quân đội Hoa Kỳ nên ở lại Afghanistan qua khỏi hạn kỳ nói trên. Tin này đã được báo The Washington Post tường thuật trước tiên.





Viên chức chính phủ cao cấp nói rằng quân đội NATO cũng sẽ theo cùng thời biểu rút quân. Có thể quân đội Mỹ sẽ được rút “trước” ngày 11 tháng 9, theo viên chức này nói, thời hạn nêu trên là thời gian cuối cùng có thể là khi người lính sau cùng ra đi.

Mexico, Honduras, Guatemala Đồng Ý Bố Trí Cảnh Sát, Quân Đội Tại Các Biên Giới Của Họ Để Giảm Bớt Di Dân Đi Tới Biên Giới Mỹ

WASHINGTON -- Chính phủ Biden đã đạt được thỏa thuận với Mexico, Honduras và Guatamala để tạm thời gia tăng lực lượng an ninh tới các biên giới của họ trong nỗ lực làm giảm đợt thủy triều di dân tới biên giới Hoa Kỳ, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Hai, 12 tháng 4 năm 2021.





Thỏa thuận đến khi Hoa Kỳ chứng kiến con số kỷ lục trẻ em không có người thân đi theo đang cố gắng vượt biên trong tháng 3, và là con số lớn nhất của Kiểm Soát Biên Giới đối mặt với các di dân tại biên giới phía nam – chỉ dưới 170,000 – kể từ tháng 3 năm 2001.





Theo tham vụ báo chí Bạch Ốc Jen Psaki, Mexico sẽ duy trì việc bố trí khoảng 10,000 binh sĩ, trong khi Guatemala tăng 1,500 cảnh sát và binh sĩ tới biên giới phía nam của họ và Honduras bố trí 7,000 cảnh sát và binh lính tới biên giới của họ “để phân tán số di dân lớn” ở đó. Guatemala cũng sẽ dựng 12 trạm kiểm soát dọc theo con đường di dân đi xuyên qua đất nước này.





Một viên chức Bạch Ốc nói rằng Guatemala và Honduras đã bố trí quân đội tạm thời đối phó với đoàn người di dân đã được tổ chức vào cuối tháng 3.





Psaki nói thêm rằng thỏa thuận là kết quả của “hàng loạt các cuộc thảo luận song phương” giữa các viên chức Hoa Kỳ và các chính phủ của các quốc gia Trung Mỹ. Trong khi Phó Tổng Thống Kamala Harris đã được giao nhiệm vụ lãnh đạo các nỗ lực ngoại giao để làm giảm sự gia tăng di dân tại biên giới Hoa Kỳ, Psaki đã từ chối chia xẻ các chi tiết về sự liên quan của Harris với các cuộc thảo luận và chỉ nói rằng các thảo luận đã xảy ra ở “nhiều cấp bậc.”

Biển Đông Dậy Sóng Lớn: Mỹ, TQ Cùng Đưa Hàng Không Mẫu Hạm Vào Biển Đông Tập Trận Ren Đe Nhau



Các chỉ huy Hải Quân Hoa Kỳ Robert Briggs và Richard Slye theo dõi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của TQ từ đài quan sát của khu trục hạm phi đạn dẫn đường USS Mustin hôm 4 tháng 4. (nguồn: CNN)

Hong Kong – Hoạt động quân sự tại Biển Đông đã tăng cao qua cuối tuần khi hàng không mẫu hạm Trung Quốc đi vào khu vực và nhóm tấn công viễn chinh của Hải Quân Hoa Kỳ kết thúc các cuộc tập trận, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 12 tháng 4 năm 2021.





Trong khi đó, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đang chuẩn bị tập trận chung khi bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã đề xuất các phương cách để siết chặt hợp tác quân sự giữa Washington và Manila sau khi hàng loạt tàu TQ vào vùng biển tranh chấp.





Báo nhà nước TQ Global Times hôm Chủ Nhật nói rằng hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này là chiếc Liêu Ninh đã đi vào Biển Đông hôm Thứ Bảy sau khi hoàn tất một tuần tập trận hải quân chung quanh Đài Loan. Không có tuyên bố chính thức nào về vị trí của tàu Liêu Ninh, nhưng báo TQ dẫn các hình ảnh vệ tinh lần đầu được tường thuật bởi báo chí Hoa Kỳ The War Zone.





Tàu Liêu Ninh đến Biển Đông sau khi nhóm tấn công viễn chinh của Hải Quân Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt và tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island, thực hiện các cuộc tập trận tại Biển Đông một ngày trước đó. Hai tàu chiến cùng tham gia bởi một tuần dương hạm, các khu trục hạm và những tàu đổ bộ nhỏ hơn.





Các tàu chiến này cũng chở theo hàng trăm Thủy Quân Lục Chiến từ Đơn Vị Viễn Chinh Thủy Quân Lục Chiến 15 cũng như các trực thăng và chiến đấu cơ F-35 hậu thuẫn của họ.





“Lực lượng tấn công viễn chinh này cho thấy toàn diện rằng chúng tôi duy trì lực lượng chiến đấu đáng tin cậy, khả năng đối phó với bất cứ sự bất ngờ nào, ngăn chận xâm lăng, và cung cấp an ninh và ổn định khu vực hậu thuẫn tự do và mở cửa Ấn Độ-Thái Bình Dương” theo Hải Quân Đại Úy Hoa Kỳ Stewart Bateshansky, Hải Đội Đổ Bộ 3, cho biết trong một tuyên bố.





Báo Global Times trích lời chuyên gia quân sự TQ, Wei Dongxu, nói rằng các cuộc tập trận của Hải Quân Hoa Kỳ là khiêu khích.

Cơ Sở Nguyên Tử Ngầm Dưới Đất Bị Mất Điện, Iran Đổ Trách Nhiệm Cho Do Thái

DUBAI, United Arab Emirates – Hôm Chủ Nhật, 11 tháng 4 năm 2021, Iran mô tả việc cúp điện tại cơ sở nguyên tử Natanz ngầm dưới đất là một hành động “khủng bố nguyên tử,” làm gia tăng các căng thẳng trong khu vực trong khi các cường quốc trên thế giới và Tehran tiếp tục thương lượng về hiệp ước nguyên tử rách nát của họ, theo AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Trong khi không có tuyên bố tức thì nào về trách nhiệm, mối nghi tức khắc chỉ về Do Thái, nơi truyền thông của họ gần đây đồng loạt tường thuật một cuộc tấn công mạng tàn phá được dàn dựng bởi quốc gia này đã gây ra việc tắt điện.





Nếu Do Thái có trách nhiệm, thì các mối căng thẳng cao hơn nữa giữa hai quốc gia, đã bước vào cái bóng tối xung độc khắp Trung Đông. Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, người đã họp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin hôm Chủ Nhật, đã cam kết làm mọi việc trong quyền lực của ông để chận đứng hiệp ước nguyên tử.





Các chi tiết vẫn còn ít về những gì đã xảy ra vào sáng Chủ Nhật tại cơ sở nguyên tử Iran, mà lúc đầu được mô tả như là việc cúp điện gây ra bởi đường dây điện tiếp điện cho các nơi làm việc trên mặt đất và các hầm làm giàu chất chế tạo nguyên tử dưới mặt đất.

Giới Quân Sự Đảo Chánh Ở Miến Điện Đang Bắn Giết Mọi Người Dân Như Đang Diệt Chủng

Hơn 80 người bị giết chết bởi lực lượng an ninh Miến Điện trong cuộc đàn áp cuộc biểu tình tại thành phố Bago, theo các nhà hoạt động cho hay qua bản tin của BBC Tiếng Anh hôm Thứ Bảy, 10 tháng 4 năm 2021.





Quân đội được báo cáo đã lấy đi các thi thể của những người bị giết chết, và con số thật sự của tử vong có thể không bao giờ được biết chính xác.





Những người chứng kiến nói với truyền thông địa phương rằng quân lính đã dùng các vũ khí hạng nặng và đã bắt bất cứ thứ gì di động.





Hơn 600 người đã bị giết chết kể từ cuộc đảo chánh của quân đội vào tháng trước.





Quân đội đã sử dụng tới các mức độ bạo lực ngày càng tăng để duy trì quyền lực của họ.





Cơ quan thông tin The Myanmar Now trích thuật nhà tổ chức biểu tình Ye Htut nói rằng, “Điều này giống như là cuộc diệt chủng. Họ bắn vào mọi hình bóng.”

Khám Phá Chưa Từng Có Về Thành Phố Cổ Tại Ai Cập Có Niên Đại 3,000 Năm, Mọi Thứ Còn Nguyên Vẹn Như Mới Hôm Qua



“The Rise of Aten” là thành phố cổ lớn nhất đã từng khám phá từ trước tới nay tại Ai Cập. (nguồn: Dr. Zahi Hawass/Facebook - CNN)

Một nhóm các nhà khảo cổ đã phát hiện một thành phố cổ lớn nhất chưa từng được khám phá tại Ai Cập, có niên đại 3,000 năm, theo CNN tường thuật hôm Thứ Sáu, 9 tháng 4 năm 2021.





Thành phố có tên “The Rise of Aten” [Sự Trỗi Dậy Của Nhã Điển], được khám phá nằm dưới cát tại bờ tây của Luxor, theo người lãnh đạo nhóm các nhà khảo cổ là Zahi Hawass cho biết trong một tuyên bố.





Nó là thời kỳ trị vì của Vua Amenhotep III, người cai trị Ai Cập từ năm 1391 tới 1353 trước Tây Lịch, theo tuyên bố nói trên cho biết.





“Nó là sự định cư về mặt hành chánh và kỹ nghệ lớn nhất trong thời đại của đế quốc Ai Cập,” theo Hawass cho biết.





Các nhà khảo cổ đã khám phá “những con đường của thành phố có nhà cửa hai bên,” với những bức tường còn nguyên vẹn cao 10 feet và “những phòng ốc chất đầy dụng cụ của cuộc sống hàng ngày … được để lại bởi các cư dân thời cổ như thể nó mới hôm qua,” chẳng hạn như nhẫn, bình gốm màu, khuôn đúc để làm bùa, nồi dùng để đựng thịt, và các dụng cụ quay, dệt và đồ làm bằng kim loại và thủy tinh.





Nhóm này cũng đã khám phát một tiệm bánh lớn, “đầy đủ với những lò nướng và nồi đựng,” kích thước của chúng cho thấy nó được dùng để phục vụ cho “số lượng rất lớn các công nhân và nhân viên.”





Những khám phá khác gồm một bộ xương của một người được chôn với những cánh tay duỗi sang một bên và dây cột chung quanh hai đầu gối.





“Vị trí và vị thế của bộ xương này là khá kỳ lạ, và có nhiều cuộc điều tra thêm đang tiến hành,” theo tuyên bố cho hay, mô tả nó như là “sự chôn cất đáng chú ý.”





“Việc khám phá ra thành phố bị mất này là khám phá khảo cổ quan trọng thứ hai kể từ ngôi mộ của Tutankhamun,” theo Beesy Bryan, giáo sư về cổ vật học Ai Cập tại Đại Học Johns Hopkins, cho biết trong một tuyên bố.

Thêm Một Người Tự Ứng Cử Quốc Hội Năm 2016 Là Bà Nguyễn Thúy Hạnh Đã Bị Bắt Giam



Bà Nguyễn Thuý Hạnh cầm biểu ngữ đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm ở Hà Nội năm 2016. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Chính quyền CSVN đã lạm dụng quá đáng Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 để đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, mà trường hợp mới nhất là việc bà Nguyễn Thúy Hạnh đã bị công an Hà Nội bắt giam vào tối ngày 7 tháng 4 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.





Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập quỹ 50K nhằm giúp đỡ các tù nhân chính trị ở Việt Nam và là người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội hồi năm 2016 đã bị cơ quan An ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội bắt giữ.





Vào tối ngày 7/4, cổng thông tin điện tử của Công an thành phố Hà Nội đăng thông tin cho biết bà Nguyễn Thuý Hạnh (sinh năm 1963) bị bắt giữ về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015.

Bà Đặng Bích Phượng, một người bạn của bà Hạnh được người nhà của bà này kể lại về vụ việc như sau:





"Cô hỏi chị gái của Hạnh, chị gái của Hạnh thì đang ở trong Phú Yên.





Cái việc này thì lại do người bà con của mấy chị em HạnhChỉ biết cái chuyện là bị bắt ở sảnh chung cư của người bà con, khi mà đưa Hạnh đi (công an - PV) có cấm là không đưa tin hay chụp ảnh gì hết."





Trong khi đó, nhà giáo Vũ Hùng - một cựu tù nhân lương tâm, chiều cùng ngày đã đến trực tiếp tòa nhà Royal City, nơi bà Hạnh sinh sống, thì được nhân viên lễ tân thông báo là bà Hạnh đã bị bắt sáng nay. Ông Hùng nói qua điện thoại:





"Sáng nay tôi không biết tới (tin bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt-PV) lúc bấy giờ khoảng hơn 3 giờ thì tôi đang ở xa không có mặt ở Hà Nội.





Tôi mới nghe thông tin như vậy, tôi mới về Hà Nội và tôi đến nhà chị Hạnh ở ở Royal City.





Tôi đến đấy tôi được biết là anh lễ tân nói với tôi,... do tôi đến với anh ấy tôi nói là 'Tôi muốn đến với nhà chị Hạnh', thì anh lễ tân nói là là 'Chị ấy đã bị công an bắt buổi sáng nay với số lượng người đông, khoảng độ 30 người và có đọc lệnh bắt và niêm phong nhà'."





Theo ông Hùng, nhân viên lễ tân không có thái độ cảnh giác với người lạ và cho biết thêm là cơ quan chức năng có lệnh bắt giữ và đưa cho ban quản lý tòa nhà xem cùng với yêu cầu dẫn đường lên căn hộ của bà Nguyễn Thúy Hạnh.





Đài Á Châu Tự Do ngay buổi tối ngày 7-4 gọi cho Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân để hỏi về vụ việc bắt giữ bà Hạnh, tuy nhiên khi giới thiệu là phóng viên thì người trực máy nói: "Chúng tôi không biết đâu nhé" rồi cúp máy.





Phóng viên cũng gọi cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội thì nữ công an trực ban cho hay, "không biết bắt ở địa bàn nào" và đề nghị phóng viên trực tiếp đến trực tiếp trụ sở để liên hệ công tác.





Đến chiều tối ngày 7-4-2021, báo đài nhà nước vẫn chưa có thông tin chính thức về việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh.





Bà Nguyễn Thúy Hạnh, sinh năm 1963, là một nhà hoạt động nhân quyền nổi bật tại Hà Nội.





Quỹ 50K của bà đã vận động quyên góp giúp đỡ cho các gia đình tù nhân lương tâm có điều kiện đi thăm nuôi người thân.





Tài khoản của bà bị ngân hàng Vietcombank phong tỏa hồi năm 2020 sau khi kêu gọi người dân quyên góp hơn 500 triệu đồng để phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm bị cảnh sát cơ động bắn chết trong cuộc đột kích lúc rạng sáng ngày 9/1/2020.





Đầu tháng 12/2020, bà Hạnh tuyên bố đóng Quỹ 50K để tập trung chữa bệnh nhưng cho biết vẫn sẽ đồng hành cùng các gia đình tù nhân lương tâm.

Ông Ngô Hào Bị Án 15 Năm Tù Từ Năm 2013 Được Tị Nạn Tại Phần Lan Sau Khi Được Hoãn Thi Hành Án Để Chữa Bệnh



Hình minh họa. TNLT Ngô Hào tại một phiên tòa ở tỉnh Phú Yên năm 2013. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Ông Ngô Hào thọ án 15 năm tù từ năm 2013 đến nay vì bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” đã được tị nạn tại Phần Lan hôm 4 tháng 4 năm 2021 sau khi được hoãn thi hành án tù để chữa bệnh, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 12 tháng 4 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Tù nhân lương tâm Ngô Hào, 73 tuổi, người bị tuyên án 15 năm tù giam hồi năm 2013 với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" vừa đến Phần Lan tị nạn sau một thời gian được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh.





Một người thân của ông Ngô Hào thông qua tin nhắn cho biết, lúc 1 giờ 30 sáng ngày 4-4-2021, ông đáp chuyến bay dài 17 tiếng đồng hồ từ Việt Nam đến Phần Lan tị nạn cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Kim Lan.





Hiện nay mắt của ông chỉ nhìn thấy được khoảng 30% và sẽ đến bệnh viện để thăm khám sau khi ổn định cuộc sống.





Báo chí nhà nước không đưa thông tin về việc này, tuy nhiên hai trang web thường viết bài ủng hộ chính phủ Việt Nam là Hội Cờ đỏ và Diễn đàn dân chủ đăng tin đả kích việc ông Ngô Hào đi tị nạn và cho rằng "cuộc đời của Ngô Hào là một tấm gương mà những nhà chống Cộng cả tin nên tham khảo để tự rút ra bài học".





Hồi tháng 9-2013, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với người cựu binh Việt Nam Cộng Hòa vì cáo buộc tội danh "âm mưu lật đổ chính quyền" theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999.





Hồi tháng 1 năm ngoái ông Ngô Hào được hoãn chấp hành bản án 15 năm tù giam trong thời hạn một năm với tình trạng hai mắt gần như mù lòa và căn bệnh cao huyết áp.





Ông Ngô Hào sinh năm 1948, từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa và bị bắt giam chỉ hai năm sau ngày thống nhất vì bị cáo buộc "chủ mưu, cầm đầu tổ chức 'Đảng Liên minh Việt Nam' tại Phú Yên.





Năm 1997, ông Ngô Hào được "tha về nhà chữa bệnh”.





Ngày 7 tháng 2 năm 2013, ông Ngô Hào lại bị bắt tại Phú Yên, cáo trạng sau đó quy kết ông Hào đã tham gia thực hiện "Cách mạng hoa nhài" theo hình thức bất bạo động "nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước can thiệp, đấu tranh đòi đa nguyên, đa đảng với mục đích lật đổ chính quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam".