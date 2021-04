Dân Biểu Alan Lowenthal dẫn đầu nhiều thành viên lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ gửi thư kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ duy trì hiệp ước năm 2008, cấm trục xuất người Việt tỵ nạn đến Mỹ trước năm 1995

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 13 tháng 4, 2021) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã dẫn đầu một nhóm thành viên lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, gồm 31 Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ, gửi thư đến chính quyền Tổng Thống Joe Biden, kêu gọi ngưng trục xuất người Việt tỵ nạn.



Trong một lá thư gửi đến Bộ Trưởng Bộ Nội An Alejandro Mayorkas, các Dân Biểu và Nghị Sĩ đã yêu cầu Bộ Trưởng Mayorkas xác nhận hoặc phủ nhận các tin đồn về một Bản Ghi Nhớ Mỹ-Việt (MOU) mới đã được ký kết vào tháng 2 năm 2021, liên quan đến việc trục xuất một số người Việt tỵ nạn đã đến Mỹ định cư trước năm 1995.



Các thành viên Quốc Hội cũng đã yêu cầu Bộ Trưởng Mayorkas xác nhận hoặc phủ nhận tin tức về việc một chuyến bay đặc biệt của Omni Air với 33 người Việt bị Bộ Nội An Hoa Kỳ giam giữ đã rời Phi Trường Quốc Tế Dallas/Fort Worth đến Hà Nội, Việt Nam vào ngày 15 tháng 3, năm 2021 vừa qua.



“Tôi rất buồn và nản lòng khi nghe tin tức về một hiệp ước mới đã được đàm phán dưới thời chính quyền Tổng Thống Trump và đã được ký kết bởi chính quyền Tổng Thống Biden, cho phép trục xuất một số người tỵ nạn Việt Nam.” Dân Biểu Alan Lowenthal đã phát biểu. “Những người này đã sinh sống tại Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua và đáng lẽ phải được bảo vệ khỏi bị trục xuất, theo tin thần của Bản Ghi Nhớ năm 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi hãnh diện dẫn đầu các vị đồng viện tại Hạ Viện và Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ cùng lên tiếng phản đối việc đàm phán lại thỏa hiệp này với Việt Nam, có thể nguy hại đến những người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ.”



Lá thư từ lưỡng viện Quốc Hội nhắc lại hiệp ước năm 2008 đã được cả hai chính quyền Tổng Thống George W. Bush và Barrack Obama tôn trọng, theo đó loại trừ việc trục xuất bất kỳ người Việt nào đã đến Hoa Kỳ định cư trước khi hai nước thiết lập quan hệ bang giao vào ngày 12 tháng 7, năm 1995.

Các vị Dân Biểu và Nghị Sĩ đã nhấn mạnh rằng, “Nhiều người bị trục xuất là con em trong các gia đình đã sát cánh chiến đấu cùng với Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và rất nhiều trong số đó được sanh ra tại các trại tỵ nạn và chưa bao giờ sinh sống tại Việt Nam. Khi họ đến Hoa Kỳ, những người tỵ nạn này, phần lớn còn là trẻ em hoặc vị thành niên đã định cư trong các khu dân cư nghèo, thiếu thốn trợ giúp để đối diện với cuộc sống mới và những vết thương tinh thần từ chiến tranh. Hậu quả dẫn đến việc một số người trẻ này đã lầm đường lạc lối, phạm tội, và vướng vào hệ thống pháp lý. Tuy nhiên, những người này đã trả giá cho những sai lầm của họ sau một thời gian lao tù.”



Kết thúc lá thư, các Dân Biểu và Nghị Sĩ đã kết luận, “Trong lúc chờ đợi sự trả lời về chi tiết của sự việc, chúng tôi muốn bày tỏ rõ ràng sự phản đối của chúng tôi đối với bất kỳ thỏa thuận nào cho phép trục xuất hồi hương những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995, như chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng trước đây.”



Lá thư này đã nhận được sự lên tiếng ủng hộ từ nhiều tổ chức phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Á như: Southeast Asia Resource Action Center, Asian American Resource Workshop, VietLead, VietRISE, Mekong NYC, Southeast Asian Defense Project, Northwest Immigrant Rights Project, Providence Youth Student Movement, Tsuru for Solidarity, Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign, và Asian Pacific American Bar Association (APABA-PA) of Pennsylvania.



Ký tên trong lá thư gồm có hai Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Mazie K. Hirono, cùng với các Dân Biểu Hạ Viện Quốc Hội Alan Lowenthal, Juan Vargas, Nikema Williams, Barbara Lee, Ritchie Torres, Hank Johnson, Seth Moulton, Cindy Axne, Adam Smith, Jim McGovern, Ayanna Pressley, Ro Khanna, Grace Meng, Bonnie Watson Coleman, Jan Schakowsky, Lou Correa, Ilhan Omar, Eleanor Holmes Norton, Jake Auchincloss, Raul Grijalva, Zoe Lofgren, Pramila Jayapal, Scott H. Peters, Lori Trahan, Linda Sánchez, James Langevin, Judy Chu, Katie Porter, và Jerry Nadler.



Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện Địa hạt 47-CA trong Quốc Hội Hoa Kỳ, bao gồm các thành phố và khu vực như Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Cypress, Buena Park, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Lakewood, Signal Hill, Long Beach, và Avalon.