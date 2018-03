Phục Sinh – Chúa Sống Lại

Mục sư Cao Mỹ PhượngĐầu Tháng Tư tới đây chúng ta sẽ nghe về Lễ Phục Sinh trên đất nước Hoa-kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới sẽ kỷ niệm về Ngày Lễ này.Lễ Giáng Sinh là quan trọng nhưng Lễ Phục Sinh cũng quan trọng không kém. Nếu Chúa không sống lại thì Tin Lành không có hi vọng còn tồn tại. Lịch sử đã chứng minh sự thật đã xảy ra và người ta phải để vào tờ lịch để mọi người biết.Chúng ta đang sống trong một thế giới loạn lạc, và tội lỗi càng ngày càng gia tăng. Những đau khổ, đói kém, bịnh tật, mất việc làm, gia đình con cái gặp trở ngại, vợ chồng phải đương đầu với những thách thức quá tự do làm cho lòng người lo lắng, và mất đi hi-vọng để sống.Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn nhân Ngày Lễ Chúa Phục Sinh để cho quý vị có một hi-vọng mới. Một hướng đi mới trong Chúa, Con Trời đã giáng thế làm người, Ngài mặc lấy con người như chúng ta hầu có thể cảm thông được những sự khổ đau mà chúng ta phải chịu.Chúa Giê Xu là một Người vô tội, nhưng vì tội lỗi của chúng ta Ngài chịu chết trên thập tự giá. Ngài phải đổ huyết ra hi-sinh cho quý vị và tôi.Chúa Giê-Xu phán: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.Vì Ngài là Con Trời nên Ngài có năng quyền để cứu vớt mọi người trong mọi hoàn cảnh đều sẽ có lối thoát. Chúa đã hi sinh chết đi nhưng sau ba ngày, Ngài đã sống lại từ trong cõi chết. Vâng Ngài đã sống lại, sự chết không có quyền gì trên thân thể của Ngài, bởi vì Ngài là Chúa trên các thần, Vua trên muôn vua thì không có việc gì khó quá cho Ngài đâu.Đó là ý nghĩa thật của Lễ Phục Sinh. Lễ Chúa Giê Xu sống lại từ trong kẻ chết. Nếu chúng ta tin, và muốn đặt niềm tin của minh nơi Ngài thì sẽ được cứu, được trở nên con của Ngài. Tất cả những nan đề đang gặp phải “Trong Danh của Chúa Giê Xu sống lại”, Ngài sẽ thay đổi hoàn cảnh của quý vị. Cho dù quý vị phải đương đầu với sự khó khăn lớn đến bao nhiêu thì sự đắc thắng của Chúa từ trong sự chết cũng sẽ quý vị sự giải đáp tốt đẹp.Thưa quý vị, lý do duy nhất Chúa phải hi-sinh là vì Ngài yêu thương thế gian và loài người mà Ngài đã dựng nên. Chúng ta biết tất cả cha mẹ đều yêu thương con của mình. Chúng ta cũng yêu thương con cái của chúng ta. Cho dù con cái có như thế nào thì lòng cha mẹ bao giờ cũng sẳn sàng hi-sinh, chăm lo, và làm điều tốt nhất cho con của mình. Chúng ta giống như Chúa, Ngài sẳn sàng hi-sinh chính thân Ngài cho chúng ta. Ngài đã dựng nên và Ngài biết rỏ tất cả những gì đang xảy ra cho cuộc đời chúng ta. Quý vị có đang cần giải đáp cho công ăn việc làm, học vấn, bệnh tật và gia đình. Tôi có tin mừng cho các bạn, Chúa Giê Xu sẽ là lời giải đáp cho nhưng ước mong mình đang mong muốn.”Nhưng Chúa đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”Không một bịnh tật nào mà Chúa Giê Xu không chữa được. Quý vị chỉ cần tin nơi Ngài mà thôi. Loài người sợ nhất là phải đối diện với sự chết. Cho dù người ta có đẹp đẽ, giàu có, học thức đến đâu nhưng khi Ông Trời đã kêu thì ai cũng phải “Dạ” Ai cũng trở về với bụi đất. Nếu quý vị có đức tin nơi Chúa sống lại thì Ngài sẽ nghe và chữa lành và cứu quý vị chẳng những quý vị được sống lại từ những tuyệt vọng đời này. Nhưng đời sau, quý vị cũng sẽ được hưởng mọi sự tốt đẹp ấy.Chúa phán: “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”Chúa đã sống lại, Ngài đi về trời để chuẩn bị một chổ cho quý vị. Một ngày gần đây Ngài sẽ trở lại đem quý vị đi ở đó với Ngài đời đời. Thiên đàng là nơi không có khóc lóc, không có đắng cay, không bệnh tật. Mọi người tin nơi Chúa sẽ sống ở đó đời đời với Ngài.Đây là những đặc ân mà khi người tin nơi Chúa sẽ được hưởng. Chúa ở đâu thì quý vị sẽ được ở đó với Ngài. Cám ơn quý vị đã đọc bài viết này. Tôi cầu xin Chúa sẽ cho quý vị nhận được sự sống thật từ nơi Chúa Giê Xu. Tôi cầu xin Chúa sẽ làm đổi mới lại tất cả những bi quan trở nên lạc quan cho cuộc đời của quý vị. Tôi cầu xin Chúa Phục Sinh sẽ phục hồi lại sức khỏe, gia đình, thương mại và việc làm mà quý vị đang lo lắng. Khi quý vị có Chúa là quý vị sẽ có tất cả. Không phải có những vật chất của thế gian nhưng quý vị sẽ có được sự thỏa lòng, bình an và phước hạnh mà chính Chúa sẽ ban cho quý vị.Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevin’s Auto Body tại 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683. Vâng đây là tiệm sửa xe của anh Kevin nhưng anh đã mở cửa ra mời Chúa vào cơ sở thương mại của anh và Chúa đã chúc phước rất nhiều cho anh. Quý vị có muốn được Chúa ban phước không? Hãy đến với Ngài quý vị. Đến với Chúa để nhận được những điều tốt nhất mà Chúa muốn ban cho quý vị.Chúng tôi họp lại mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 10 giờvà mỗi Tối Thứ Ba lúc 6:29 giờ tại địa chỉ trên.Chúng tôi có thì giờ Trà đàm, Cầu nguyện và Học Lời Chúa trong không khí thỏa mái, ấm cúng của gia đình. Chúng tôi xin mời quý vị dành thì giờ đến họp lại với chúng tôi. Mọi thắc mắc muốn tìm hiểu thêm về niềm tin sẽ được hướng dẫn một cách rỏ ràng. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi.Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà tôiMục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726 Trân Trọng Kính Mời.