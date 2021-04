Nước Mỹ Không Ngừng Biến Động

Hôm 2-4-2021 vào khoảng 1 giờ trưa -ET- một kẻ tấn công cẩm tử lái xe đâm thẳng vào các cảnh sát viên bảo vệ an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc Hội ở Washington D.C. Hung thủ nhảy ra khỏi xe, tấn công bằng dao làm một cảnh sát thiệt mạng và một bị thương nặng. Hung thủ cũng bị cảnh sát bắn chết liền sau đó. Tất cả ba người được đưa vào binh viện để giảo nghiệm. Người cảnh sát bị thương vẫn tiếp tục nằm viện để điều trị vết thương.





Theo cảnh sát trưởng Yogamanda Pittman hung thủ là một người đần ông, chưa rõ danh tánh và việc tấn công này dường như không liên quan gì đến phong trào khủng bố-the attack doesn’t appear terror-related. Canh sát trưởng Pittman cho hay Chúng tôi, cảnh sát bảo vệ US Capitol, đối diện với vô vàn khó khăn kể từ sau biến cố ngày 6-Jan-2021 và bây giờ hôm nay biến cố ấy đang lập lại- It has been extremely difficult time for US Capitol Police after the events of Jan-6 and now the events that have occured today...





Không phải chỉ các cảnh sát bảo vệ an ninh bên ngoài điện US Capitol cảm thấy nguy hiểm cho sinh mạng của họ mà ngay cả các nhà lập pháp của Mỹ cũng rất quan ngại đến tương lai sinh mệnh của họ.





Phải chăng cuộc nội chiến lần thứ hai của Mỹ đã thật sự bắt đầu và được điều khiển bởi một siêu quyền lực ngầm?../.





Đào Như

Chicago Apr 2-2021 5:00 PM-ET