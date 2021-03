Drone Có Thể Giúp Kiểm Tra các Đường Dây Điện Sau các Cơn Gió Mạnh

Khi ông Brandon Wright theo dõi kỹ video truyền trực tiếp từ drone (máy quay phim bay trên không) dọc theo các đường dây điện trong khu vực Victorville, ông biết công việc quan trọng này có thể cho phép Southern California Edison cấp điện trở lại nhanh chóng hơn sau mỗi lần Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng. Khi tình trạng cháy rừng đã qua, các nhóm làm việc của SCE sẽ kiểm tra các cột điện và dây điện trước khi cấp điện trở lại.



Ông Brandon Wright, nhân viên khắc phục sự cố và thẩm định của SCE cho biết: “Trong một số trường hợp, kiểm tra trên không như thế này hiệu quả hơn và cho phép chúng tôi xác minh rằng hệ thống điện không có các mảnh vụn và không bị hư hại sau các cơn gió mạnh. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra các đường dây điện trước khi cắt điện PSPS trước các cơn gió lớn bằng cách này.”



Ông Wright là thành viên của nhóm nghiên cứu UAS (hệ thống máy bay không người lái) tân tiến đầu tiên của SCE đã phân tích các cuộc kiểm tra công nghệ Vượt Tầm Nhìn (Beyond-Visual-Line-of-Sight) trong khi thử nghiệm công dụng và khả năng của các drone tân tiến. Một trong số các thử nghiệm là cho UAV (Máy Bay Không Người Lái) cánh cố định cất cánh và hạ cánh thẳng đứng có trọng lượng hơn 100 pound và có thể bay hơn 10 giờ trước khi hạ cánh và tiếp thêm nhiên liệu.



Ông Cameron McPherson, giám đốc cấp cao của SCE về Sáng Tạo Công Nghệ Lưới Điện nói: “Nhóm bay sẽ phải chuyển chỗ khoảng 12 lần và thực hiện 12 chuyến bay, có thể sẽ mất cả ngày để kiểm tra một mạch điện dài 12 dặm. Một chuyến bay của drone Vượt Tầm Nhìn có thể bay dọc theo mạch điện đó trong khoảng một giờ, và bao gồm cả những lúc dừng cần thiết để xem xét thiết bị điện và môi trường xung quanh kỹ lưỡng hơn.”





Trong quá trình nghiên cứu, các drone đã di chuyển từ 25 đến 50 dặm mỗi giờ bên trên đường dây điện và truyền video trực tiếp cho các thẩm định viên trên mặt đất để xem xét thiết bị xem đòn ngang hoặc cột điện có bị hư hỏng hay không, có các mảnh vỡ trong thiết bị, lá cây ở gần đường dây điện, tổ chim hoặc bóng tráng kim có thể cản trở không cho SCE cấp điện trở lại một cách an toàn cho các đường dây điện hay không.



Ông McPherson nói: “Một số cơ sở hạ tầng tiện ích nằm ở địa hình hiểm trở và cần sử dụng xe địa hình. Nghiên cứu cho thấy drone có thể kiểm tra trực quan các thiết bị điện trong khoảng một nửa thời gian so với việc sử dụng xe hai cầu 4x4”.



Ông nói thêm: “Drone có thể là một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí và các nhóm làm việc có thể định vị trước và sẵn sàng bay khi gió giảm đến mức an toàn. Sau các chuyến bay này, chúng tôi có thể sử dụng máy bay trực thăng để làm các công việc quan trọng khác, như đánh giá thiệt hại, dựng cột điện và cẩu người ra khỏi khu vực nguy hiểm”.





Công nghệ drone này là một phần đã được nghiên cứu trong Kế Hoạch Giảm Thiểu Cháy Rừng của SCE và hãng tiện ích hiện này đang xem xét các kết quả của nghiên cứu để xác định xem vào cuối năm nay có thể sử dụng các cuộc kiểm tra bằng drone Vượt Tầm Nhìn để cấp điện trở lại nhanh chóng hơn sau khi cắt điện PSPS hay không.



Ông McPherson nói: “Chúng tôi rất hào hứng với công nghệ này và đó là một công cụ khác trong bộ công cụ của SCE nhằm giúp giữ cho các cộng đồng của chúng ta được an toàn và giảm thời gian cắt điện PSPS”.