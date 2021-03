Philippines: khoảng 220 tàu cá 'dân quân biển' Trung Quốc, với cờ TQ và tên tàu ghi chữ TQ, vào biển Philippines từ 2 tuần nay chưa đi, neo theo đội hình, đêm bật sáng đèn. (Photo: Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ)

Mỹ-Nhật: sẽ "hợp tác gần gũi" khi nổ ra chiến tranh giữa Đài Loan và TQ. Biden sẽ tăng quân sự Mỹ để đối phó quân sự từ TQ. Goldman Sachs: Kinh tế thời Biden sẽ tăng tuyệt vời. Quận Cam bớt dịch, hy vọng 7/4/2021 sẽ nới thêm. 2 DB Cộng Hòa gốc Hàn (Michelle Steele và Young Kim) lên TV lên án kỳ thị: Steele từng bị gọi là "Mao Chủ Tịch" và "ăn chó"; Kim: ngôn ngữ Trump kích động có hại. Hăm dọa bạo động tăng: Dân cử Mỹ rủ nhau mua áo giáp ngăn đạn, mặt nạ hơi cay. Tiểu bang Washington: TNS Joe Nguyen trình dự luật phạt người báo cáo hoảng về hiểm họa từ người khác. 1 DB Cộng Hòa: gài bẫy để sẽ kiện DB Pelosi ra tòa. SV tới quá đông, Miami Beach tuyên bố khẩn cấp. Trump ân xá 27 người từ hồ sơ Kushner đưa lên: toàn giới hình sự thượng lưu, giàu sụ. Bộ Trưởng Nội An: Mỹ đóng cửa biên giới, kêu gọi di dân đừng tìm tới. HỎI 1: Điểm Trump xấu tệ hại về các mặt như GDP, việc làm, xuất cảng nông nghiệp, nợ quốc gia, bảo hiểm y tế cho dân... đúng không? ĐÁP 1: Đúng thế. HỎI 2: Có phải công nương Meghan Markle dự định tranh cử Tổng Thống 2024? ĐÁP 2: Không có dấu hiệu gì.

QUẬN CAM (VB-21/3/2021) --- Theo báo The Hill hôm Chủ Nhật, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản đã đồng ý tuần trước là sẽ hợp tác với Đài Loan kể cả khi xảy ra xung đột quân sự khu vực, dẫn tin Kyodo News.

Các viên chức Mỹ-Nhật đồng ý 2 nước sẽ "hợp tác gần gũi" trong trường hợp cuộc chiến quân sự bùng nổ giữa Đài Loan và Trung Quốc, nơi xem Đài Loan chỉ là một tỉnh của TQ. Bản tin Kyodo dẫn nhiều nguồn tin nội bộ chính phủ Nhật Bản.

--- Hai dân biểu gốc Đại Hàn từ Quận Cam lên TV nói về kỳ thị gốc Á. DB Michelle Steele (Cộng Hòa-Calif.) cùng với Young Kim (Cộng Hòa-Calif) nói chuyện trên chương trình "State of the Union" của CNN chiếu hôm Chủ Nhật 21/3/2021. Cả hai bà Steele và Kim đều là gốc Hàn, và là bạn quen từ 30 năm.

DB Michelle Steele nói rằng bà từng bị tấn công kỳ thị, có lúc còn bị gọi là “Chairman Mao” (Chủ Tịch Mao). Mao Trạch Đông là người khai sáng CSTQ. Có lẽ quy chụp “Chairman Mao” là vì ngộ nhận bà là gốc TQ và nghĩa là hậu duệ CS. Bà Steele cũng kể bà từng bị gọi là ăn chó (hàm ý kỳ thị, quy chụp dân Đại Hàn ăn thịt chó). Bà Steele nói: "Tôi không thể nói những ngôn ngữ đó trên TV, nhưng quý vị biết là kỳ thị sắc tộc -- hàm ý tôi thờ phượng Chủ Tịch Mao."

Trong cuộc phỏng vấn, DB Kim nói ngôn ngữ chống gốc Á từ vài DB Cộng Hòa và từ cựu TT Trump ;à "hoàn toàn sai, thiếu nhạy cảm. Quý vị biết là, lời nói các lãnh tụ có ảnh hưởng. Họ cần dè dặt về những gì họ nói vì người nghe sẽ nhớ hoài trong lòng."

--- Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas hôm Chủ Nhật thúc giục di dân đừng tìm tới Hoa Kỳ: "Biên giới đóng cửa rồi.," khi trả lời phỏng vấn của ABC. Ông nói Hoa Kỳ có những cách nhân đạo, an toàn để giải quyết vấn đề trẻ em "dễ bị hại" -- tính vào hôm Thứ Bảy, chính phủ Mỹ đang giữ 15,500 thiếu niên di dân lậu không người đi kèm. Trước đó, TT Biden hôm Thứ ba cũng nói trên ABC: "Tôi kêu gọi rõ ràng rằng đừng tìm tới Mỹ. Đừng rời thị trấn của quý vị."

--- Trong những giờ cuối, trước khi rời Bạch Ốc, Trump đã ký lệnh ân xá liên bang, xóa tội cho 238 người, trong đó 27 người được ân xá là từ hồ sơ đưa lên do con rể Trump là Jared Kushner và luật sư Alan Dershowitz, theo tin của báo New York Times. Nhóm 27 người này liên hệ tới 2 tổ chức Do Thái Aleph Institute và Tzedek Association.

Nhóm 27 người được ân xá đó: có 1 người là tin tặc tấn công máy điện toán các công ty đối thủ; 1 người đã hối lộ các bác sĩ để xin giới thiệu bệnh nhân cho các nhà dưỡng lão mà người này làm chủ; 1 người trước đó trốn ra khỏi Mỹ trong khi chờ ra tòa vì tội gian lận để lấy 450 triệu đôla từ 1 công ty bảo hiểm làm hãng này dụp đổ; 1 người điều hành lưới đầu tư kiểu Ponzi (kim tự tháp) làm nhiều người phá sản trong đó một thánh đường Do Thái bị ngân hàng siết, tịch biên.

Có phải ân xá vì nhân đạo, vì công lý xã hội, vì ngờ vực oan ức? Báo New York Times ghi rằng các hồ sơ ân xá đó đều giúp cho các tội phạm hình sự thuộc giới thượng lưu, cực ky giàu, có vị trí cao ở xã hội và có quan hệ tài chánh với những luật sư, người vận động, giới lãnh đạo Do Thái Giáo thân cận với Trump, và đưa lên từ Jared Kushner.

--- Chính phủ Philippines nói đêm Thứ Bảy 20/3/2021 rằng có khoảng 220 tàu cá 'dân quân biển' Trung Quốc tập trung quanh một rạn san hô trong vùng Đảo Trường Sa ở Biển Đông từ đầu tháng 3/2021. Các đảo này đang tranh chấp chủ quyền giữa TQ và Philippines, cùng với các nước khác.

Các tàu cá 'dân quân biển' Trung Quốc đậu theo đội hình quanh rạn san hô khoảng 175 hải lý (324 kilômét) phía tây thị trấn Bataraza trên đảo Palawan Island ở phía Tây Philippines từ hôm 7/3/2021. Các tàu này không đánh cá, dù là thời tiết êm đẹp lúc đó, ban đêm mở đèn, có vẻ như để chứng tỏ chủ quyền, theo lời chính phủ Manila.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana hôm Chủ Nhật 21/3/2021 bày tỏ lo ngại, kêu gọi TQ ngưng vào lãnh thổ Philippines và hãy tức khắc triệu hồi các tàu cá 'dân quân' kia về. Ngoại Trưởng Teodoro Locsin viết trên Twitter rằng Philippines sẽ gửi kháng thư nếu Bộ Quốc Phòng yêu cầu.

Xem video Quốc Phòng Hoa Kỳ về 220 tàu 'dân quân' TQ xâm nhập Biển Philippines:

https://youtu.be/oXe9dn-7GFw

--- Thành phố Miami Beach, với các bờ biển ấm áp xinh đẹp tuyệt vời, hôm Thứ Bảy 20/3/2021 tuyên bố tình hình khẩn cấp vì các đám đông sinh viên nghỉ giữa học kỳ xuân đổ nhau về chật hết phố phường thị trấn biển phía nam Florida này. Thị Trưởng Dan Gelber tuyên bố sẽ giới nghiêm từ 8 giờ tối khu phố giải trí, và các xa lộ chínhd ẫn vào thành phố cũng sẽ đóng lại.

Hai biện pháp trên sẽ áp dụng ít nhất 72 giờ đồng hồ. Tổng Thư Ký Thành Phố Raul Aguila nói rằng người tới đông vô kể, vào đêm Thứ Sáu phố phường y hệt như một buổi hòa nhạc: "Bạn chen chân tới mức không thấy vệ đường, và bạn cũng không thể thấy cỏ nữa." Trong khi đó tiểu bang Florida đã vượt hơn 2 triệu trường hợp nhiễm COVID-19.

--- Quận Cam hôm Thứ Bảy loan báo có 118 trường hợp mới lây nhiễm COVID-19 và 26 người chết liên hệ dịch này. Nhập viện Quận Cam trong ngày giảm xuống dưới mức 200 người, hôm Thứ Sáu là 206 người giảm về 197 người, trong khi bệnh nhận COVID nằm phòngc hăm sóc đặc biệt ICU giảm từ 44 về 43 người.

Quận Cam như thế có 33.2% trên tổng số giường ICU trống, và 69% máy thở trống. Tỷ lệ nhiễm chỉ còn 4 trên mỗi 100,000 cư dân. Quận Cam đang ở mức đỏ (mở cửa kinh tế với dung lượng hẹp) dự kiến sẽ được lên mức vàng để mở cửa kinh tế với dung lượng rộng hơn, và sớm nhất sẽ là ngày 7/4/2021 nếu đà này tiếp tục.

--- Hễ thấy người da đen là nghi dân hình sự, đó là tâm thức của một số người da trắng. Thượng nghị sĩ tiểu bang Mona Das (Dân Chủ, Washington) nói rằng bà không quên chuyện ngày 27/1/2021, khi Ed Troyer (Trưởng Ty Cảnh Sát Quận Pierce County) bấm số 911 kêu cứu khi thấy một người da đen giao báo vì Troyer nghĩ rằng người da đen này dự tính giết ông.

Sau cú điện thoại của Trưởng Ty, hơn 40 cảnh sát ập tới, hóa ra anh da đen kia chỉ là người giao báo bình thường, và rồi cảnh sát không bắt anh này làm chi. Đó là lý do Mona Das, Thượng nghị sĩ tiểu bang Joe Nguyen và nhiều dân cử đưa ra dự luật SB 5135, ghi rằng sẽ bất hợp pháp nếu gọi cảnh sát tới mà không bị hăm dọa gì cụ thể. Nếu xảy ra, người bị nghi oan là hung thủ sẽ có quyền kiện. (Thực tế, chẳng ai có tiền thuê luật sư mà kiện làm chi.)

TNS Joe Nguyen của địa hạt 34 tiểu bang Washington nói rằng tình hình Cảnh sát trưởng Troyer gọi như thế có thể xảy ra chết người oan ức, và điều đó đã xảy ra khắp nước Mỹ rồi. Nguyen nói dự luật soạn theo các sự kiện đã xảy ra ở New York và nhiều nơi vì nhiều người cứ bấm phone cấp cứu mà chẳng thực sự bị hăm dọa gì.

Nguyen nói các dân cử có thể bổ túc cho dự luật về điều khoản khi chính người báo cáo sai lại là cảnh sát: "Tôi không tin cảnh sát là xấu xa gì, nhưng có những trường hợp cần giải quyết. Và đây là một trong các trường hợp đó." Nguyen và Das nói cần điều tra độc lập về chuyện Cảnh Sát Trưởng Troyer bấm 911 xin cứu nguy hoảng, và nếu có lỗi thì Troyer nên từ chức Cảnh Sát Trưởng.

--- Thứ Trưởng Quốc Phòng Kathleen Hicks, trong bài diễn văn đầu tiên từ khi nhậm chức, nói rằng quân lực Trung Quốc ngày càng mạnh, và các hành động "hung hăng" đang gây hiểm họa cho hòa bình khu vực, làm mất ổn định Thái Bình Dương, xáo trộn "trật tự quốc tế pháp định."

Bà tuyên bố như thế trong diễn văn cho các sinh viên đại học chiến tranh National War College hôm Thứ Sáu, nói Bộ Quốc Phòng dưới chỉ thị của TT Biden sẽ tập trung vào sức mạnh quân lực Mỹ để đối phó các thách thức quân sự từ TQ, Mỹ sẽ cần "thể hiện ý chí và khả năng ngăn cản sự hiếu chiến của quân đội TQ," và Mỹ sẽ loại bỏ các chương trình vũ khí không còn liên hệ tới thực tiễn chiến lược mới.

--- Một dân biểu Cộng Hòa thú nhận là đang gài bẫy Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi để có thể kiện bà Pelosi ra tòa. Hôm Thứ Bảy, đài Fox News loan tin rằng Dân Biểu Andrew Clyde (Cộng Hòa-GA), nguyên là chủ tiệm bán súng được bầu vào Hạ Viện năm 2020, nói rằng ông muốn bị phạt khi từ chối bước vào khung dò kim loại gắn nơi cửa vào Hạ Viện -- và như thế sẽ có cớ kiện bà Pelosi để xin tòa lật ngược quyết định cấm súng của bà Pelosi.

Ông nói quyền mang súng được Hiến Pháp bảo vệ, và Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi vi phạm Hiến Pháp khi cấm mang súng vào sàn Hạ Viện, "Và nếu tôi bị phạt để cho tôi có một cớ pháp lý để kiện [nhằm bảo vệ Hiến Pháp] thì tôi chấp nhận bị phạt." Hiện thời, mỗi người mang súng vào sàn Hạ Viện sẽ bị phạt 5,000$/lần, theo nội quy do bà Pelosi đặt ra. Một số luật sư nói có kiện gì thì có lẽ nhiều phần sẽ thua, vì Chủ Tịch Hạ Viện có quyền đưa ra nội quy trong Hạ Viện.

--- Theo báo Politico, nhiều dân cử khắp Hoa Kỳ, cả cấp liên bang, tiểu bang, quận, thành phố đang rủ nhau dùng công quỹ mua thiết bị an toàn như áo giáp ngăn đạn, nút bấm báo động, mặt nạ hơi cay... vì các cơ quan an ninh thú nhận là không thể đáp ứng đầy đủ các hiểm họa bạo lực.

Politico nói rằng đối diện với các hăm dọa bạo lực, quấy nhiễu diễn ra ở các tòa nhà công quyền, các dân cử ở cả 2 đảng đều phải dùng công quỹ để trang bị các thiết bị an toàn tại nhà riêng của họ, vì các giới chức an ninh nói là không thể bảo đảm an toàn mọi trường hợp. Từ sau vụ FBI phá vỡ âm mưu bọn cực hữu muốn bắt cóc, ám sát Thống Đốc Michigan, cũng như sau bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, và mới đây là bắt 1 kẻ từng dự bạo loạn đó lái xe mang súng đạn tới đậu gần nhà Phó Tổng Thống Kamala Harris... thì các hiểm họa là có thật, và các giới chức an ninh thụ nhận là sẽ không bảo đảm an toàn hoàn toàn được.

--- Kinh tế thời Tổng Thống Biden sẽ tăng tốc tuyệt vời: bản tin CNN Business ghi rằng công ty tài chánh Goldman Sachs tiên đoán gói kích thích kinh tế của TT Biden sẽ làm cho kinh tế Mỹ tăng đều nhiều năm, dự kiến tăng tới 7% tổng sản lượng quốc dân GDP trong năm 2021, tốc độ nhanh nhất kể từ 1984 dưới thời TT Reagan.

Thêm nữa, Goldman Sachs tiên đoán có sức kinh tế tăng 5.1% trong năm 2022, tức là vượt cao hơn bản tiên đoán cũ là 4.5%. Như thê, thất nghiệp Hoa Kỳ sẽ giảm từ 6.5% xuống còn 4%. Và dự kiến cuối năm nay, sẽ giảm thất nghiệp thêm trong năm 2022 xuống còn 3.5%.

Tại sao Joe Biden có thể làm việc nhanh nhẹn và hiệu qủa như thế? Bởi vì Biden không hề dẫn phái đoàn Bạch Ốc cuối tuần đi đánh golf như Trump, thế là tiết kiệm thì giờ và tiền bạc để làm đủ thứ chuyện khác? Hay vì, Biden không đưa con, dâu, rể vào làm cố vấn Bạch Ốc như Trump, thế là tiết kiệm vô số tiền lương và tiền chi phí cho các đơn vị Mật Vụ Bảo Vệ Yếu Nhân giữ an toàn cho các cố vấn thái tử đảng đó? Hay vì, Biden cũng tiết kiệm công quỹ vì không tiệc tùng, rượu chè ở các khách sạn Trump International như "thằng cha hồi trước" (chữ của Biden gọi Trump: the former guy)? Hay vì, Biden không xúi đệ tử dựng tượng để TV quay phim gây tiếng vang?

--- HỎI 1: Điểm Trump xấu tệ hại về các mặt như GDP, việc làm, xuất cảng nông nghiệp, nợ quốc gia, bảo hiểm y tế cho dân... đúng không?

ĐÁP 1: Đúng thế. Nhiều lãnh tụ Cộng Hòa nịnh Trump, phóng đại đủ thứ. Nhưng các thống kê cho thấy Trump thất bại toàn tập, về các mặt như GDP, việc làm, xuất cảng nông nghiệp, nợ quốc gia, bảo hiểm y tế cho dân... Sau đây là các sự kiện.

. Điểm sức tăng kinh tế dựa vào tổng sản lượng GDP: Trump hàng thứ 14, FDR (Franklin D. Roosevelt, Dân Chủ) cao nhất, Bill Clinton (Dân Chủ) hạng thứ 4, Reagan (Cộng Hòa) thứ 5.

. Việc làm ngoài nông nghiệp tạo ra: Trump thứ 14, FDR thứ nhất, Carter (Dân Chủ) thứ 3, Reagan thứ 8.

. Xuất cảng nông nghiệp Mỹ sang TQ trong năm 2016 (thời Obama, Dân Chủ) là 21.1 tỷ đôla, và năm 2019 (thời Trump) là 4.5 tỷ đô.

. Nợ quốc gia năm 2016 (Obama) là 19.5 ngàn tỷ dollars. Năm 2020 (Trump) nợ 26.4 ngàn tỷ dollars.

. Thâm thủng mậu dịch vào ngày 31/12/2016 (Obama) là 502.3 tỷ dollars. Vào ngày 31/12/2020 (Trump) là 678.7 tỷ dollars.

. Số dân Mỹ không bảo hiểm y tế năm 2016 (Obama) là 26.7 triệu người. Năm 2019 (Trump) là 28.9 triệu người.

. Vào tháng 1/2017 (Obama), có 50,900 việc làm trong ngành mỏ than. Vào tháng 7/2020 (Trump), chỉ còn 45,400 việc làm trong ngành mỏ than. Riêng West Virginia cùng thời kỳ đó mất 800 việc ngành than.

Thế thì Cộng Hòa tự hào gì với Trump? Tự hào da trắng thượng đẳng, tự hào dựng lên ông vua đưa con/dâu/rể vào làm thái tử đảng, vẽ luật giảm thuế cho nhà giàu, rủ nhau thò tay vào váy phụ nữ để cấm phá thai, dòm vào phòng ngủ người khác để cấm đồng tính, và gọi đó là vinh danh Thiên Chúa? Chi tiết ở đây:

https://www.journal-news.net/journal-news/the-facts-on-trumps-economy/article_7e2b2228-88ef-5ca6-8952-473b04e0f5ce.html

--- HỎI 2: Có phải công nương Meghan Markle dự định tranh cử Tổng Thống 2024?

ĐÁP 2: Không có dấu hiệu gì. Mối tình của cặp tình nhân Meghan Markle và Hoàng Tử Harry đầy sóng gió. Sau khi hai người trả lời phỏng vấn của Oprah Winfrey đầu tháng 3/2021, thế là có tin đồn cô Meghan Markle sẽ ứng cử Tổng Thống 2024. Một phần cũng vì Trump nói rằng TRump muốn ứng cử Tổng Thống đối đầu với Meghan đại diện cho Dân Chủ. Nhưng bây giờ vẫn không có thông tin gì về chuyện cô Meghan muốn ứng cử Tổng Thống.

. Tại sao Trump gợi ý rằng cô Meghan muốn ứng cử Tổng Thống Mỹ? Không ai rõ. Nhưng hồi tháng 9/2020, tức là vài tuần trước bầu cử Tổng Thống (ngày 3/11/2020) thì hai vợ chồng Harry và Meghan bình luận về bầu cử Tổng Thống Mỹ, kêu gọi cử tri "bác bỏ các ngôn ngữ thù hận" và hãy đi bầu cho đông, một lời bình luận dị thường vì hoàng gia Anh truyền thống là trung tính, trong khi nói như thể hiển nhiên là kêu gọi phiếu cho Biden, vì thông điệp Biden lúc đó là bênh vực người da màu và di dân, trong khi Trump chửi mắng từ dân Mexico cho tới Hồi giáo và "bọn cúm Tàu"...

. Trên nguyên tắc, cô Meghan đủ điều kiện ứng cử Tổng Thống Mỹ: sinh tại Mỹ, trên 35 tuổi, cư dân trên nước Mỹ ít nhất 14 năm. Nhưng nếu ứng cử, cô Meghan phải xin bỏ tước hiệu Duchess (Công tước), và sẽ bị cấm không nhận bất kỳ quà tặng nào có giá trị từ nước ngoài hay từ lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, trong thời điểm này (ngày 20/3/2021) hoàn toàn không có tin gì, dù là tin không chính thức, về chuyện công nương dự tính tranh cử. Do vậy, câu trả lời là "Không có chứng cớ gì." Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/meghan-markle-president-2024/

.