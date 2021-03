Hạ Viện Georgia OK dự luật chèn ép quyền bầu cử, DB Bee Nguyen phát biểu phản đối.

2 DB Cộng Hòa đòi Biden bỏ chính sách "Một Trung Hoa" để công nhận Đài Loan. DB Bee Nguyen phản đối dự luật siết quyền bầu cử của Hạ Viện Georgia. Dự kiến tuần này, Thượng Viện OK dự luật kích thích kinh tế. Biện Lý quận Fulton: hồ sơ hình sự của Trump ra đại bồi thẩm đoàn. Trump và Melania đã lặng lẽ chích ngừa tại Bạch Ốc tháng 1/2021. New York: điều tra 3 cha con Weisselberg (Giám đốc Tài chánh Trump Organiztion). Tòa Tối Cao quăng bỏ đơn LS Powell xin lật ngược kết quả bầu cử ở Arizona và Wisconsin. GS Charles King: Tin Lành chân chính phải trục xuất người cực hữu cuồng Trump. TNS Warren trình dự luật "Ultra-Millionaire Tax Act" (Luật Thuế Các Đại Triệu Phú). Phụ nữ thứ 3 tố Thống Đốc Cuomo quậy sex. Tiểu bang tốt nhất cho phụ nữ là Minnesota, tệ nhất cho phụ nữ là Mississippi. HỎI 1: Có phải Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bay hàng tuần trên chiếc phi cơ Boeing 200 chỗ ngồi? ĐÁP 1: Sai, không như thế. HỎI 2: Có phải thuốc chủng ngừa COVID-19 bào chế để xóa sổ Châu Phi? ĐÁP 2: Sai, không phải.

QUẬN CAM (VB-2/3/2021) --- Lãnh tụ Đa số Hạ Viện Steny Hoyer hôm Thứ ba nói rằng ông tin rằng Thượng Viện sẽ thông qua dự luật kích thích kinh tế chống đại dịch --- trong đó có khoản tiền 1,400$/người cho hàng chục triệu dân Mỹ --- vào Thứ Sáu hay Thứ Bảy tuần này.

Hoyer thêm rằng Hạ Viện đang xem xét để ra dự luật trong tương lai gần nâng lương tối thiểu tới 15$/giờ trong vòng 5 năm. Tuyên bố của Hoyer đưa ra sau khi Lãnh tụ đa số Thượng Viện Chuck Schumer nói Thượng Viện bắt đầu thảo luận dự luật cứu nguy chống đại dịch tuần này.

Tha hồ nhức đầu cho Tổng Thống Joe Biden: Hai Dân Biểu Cộng Hòa -- Tom Tiffany (R-WI) và Scott Perry (R-PA) -- hôm Thứ hai 1/3/2021 đưa ra dự luật kêu gọi Hoa Kỳ quăng bỏ chính sách "Một Trung Hoa" (One China) để thừa nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập; đồng thời yêu cầu chính phủ Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế, khởi động qui trình đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do. (FTA – Free Trade Agreement).

Báo Taiwan News ghi thêm rằng vào ngày 2/3/2021 bà Joanne Ou (Âu Giang An), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ lời chân thành cám ơn nghị sĩ quốc hội Mỹ đã cùng đưa ra quyết nghị này, họ đã dùng hành động cụ thể để bày tỏ và thể hiện sự ủng hộ cùng mối quan hệ bạn hữu tốt đẹp với Đài Loan.

--- Giám Đốc FBI Christopher Wray hôm Thứ Ba ra điều trần trước Thượng Viện, trong đó đã trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Dick Durbin (D-IL) nêu ra nghi vấn về câu nói của cựu Tổng Thống Trump rằng có phải Antifa như Trump nói là kích động bạo loạn ngày 6/1/2021: nói Antifa bạo loạn ngày 6/1/2021 là vu khống Antifa.

Trump nói rằng những người ủng hộ Trump không bạo lực và biểu tình của Trump là "lễ hội tình yêu"... Nhưng Wary nói rằng chính những người ủng hộ Trump đã gây bạo loạn và FBI đã bắt nhiều người tự nhận trong các nhóm cực hữu như Proud Boys và Oath Keepers, thúc đẩy từ tinh thần "quý vị có thể gọi là da trắng thượng tôn." Wray cũng nói không có chứng cớ có Antifa hay ai "giả làm người ủng hộ Trump" chen vào gây bạo loạn. Video dài 1:56 phút ghi lời Giám Đốc FBI Christopher Wray ở đây:

https://youtu.be/NtOej-ta4IU

--- Andrew Cuomo, Thống Đốc New York, sau khi bị 2 phụ nữ tố cáo quậy sex, hôm Thứ Hai lại bị một phụ nữ thứ 3 lên tiếng, tố cáo Cuomo đặt tay vào phía dưới lưng của bà khi vừa được giới thiệu với ngau trong một tiệc cưới năm 2019. Cô thứ ba tên là Anna Ruch, làm việc trong ban vận động của Biden, nói với báo The New York Times rằng cô tức khắc dùng tay gỡ tay Cuomo ra khỏi lưng cô.

Cô kể sau đó Cuomo đặt 2 tay Cuomo lên hai má của cô. Và Cuomo nói: "Tôi có thể hôn cô?" Lời cô Ruch kể có kèm lời người bạn làm chứng và hình ảnh Cuomo đang để tay trên mặt cô.

--- Các biện lý Georgia và New York đang chạy đua xem nơi nào có thể mở cửa nhà tù sớm cho Trump. Biện Lý quận Fulton County tại Georgia cho biết sẽ đưa hồ sơ hình sự chống Trump ra đại bồi thẩm đoàn tuần này, theo tin của báo Atlanta Journal-Constitution.

Theo thủ tục đưa ra đại bồi thẩm như thế, là đã có chứng cớ hình sự minh bạch hơn các trường hợp hình sự khác. Nhưng nơi đây, cú điện thoại của Trump nói gần 1 tiếng đồng hồ đã bị ghi âm và Trump đã nói rõ ràng là cần bào chế cho Trump số phiếu cần để lật ngược kết quả thắng cử của Biden. Có vẻ như Biện Lý Manhattan chậm chân hơn Biện Lý quận Fulton trong nỗ lực đón người tù tóc vàng này.

Hạ Viện tiểu bang Georgia đã thông qua dự luật House Bill 531 với tỷ phiếu 97-72 sau cuộc thảo luận dài, trong khi nhiều người biểu tình bên ngoài tòa nhà nghị viện. Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen đã phát biểu rằng dự luật thực ra là chèn ép phiếu bầu, đi ngược quyền lợi cư dân.

Dự luật này siết chặt quyền bầu cử của dân Georgia: hạn chế các thùng nhận phiếu, các thùng nhận phiếu phải để trong building (và nếu building đóng cửa thì không bỏ phiếu vào được), hạn chế thời lượng cuối tuần bầu sớm, thêm điều kiện thẻ ID khi xin bầu khiếm diện... Cộng Hòa gọi dự luật là cải cách, nhưng Dân Chủ gọi là dìm phiếu cử tri.

Dự luật HB 531 dài 66 trang, hạn chế bầu sớm vào cuối tuần. DB Bee Nguyen nói: "Chúng ta biết rằng khi buộc các quận chọn lựa giữa bầu phiếu Thứ Bảy hay Chủ Nhật chủ yếu là nhắm vào cử tri da đen, vì cử tri da đen thường đi bầu phiếu sau khóa lễ Chủ Nhật ở nhà thờ." Dự luật cũng khép án khinh tội đối với những ai trao thực phẩm hay nước uống cho bất kỳ cử tri nào đang đứng chờ trong hàng với 150 feet (45.7 mét).

DB Bee Nguyen là một trong vài dân cử Dân Chủ bị hăm dọa bạo lực sau khi thực hiện các buổi điều trần phân tích rằng các cái gọi là "gian lận bầu cử" của Ngày Bầu Cử 3/11/2020 do luật sư của Trump là Rudy Giuliani và các viên chức Cộng Hòa khác đưa ra chỉ là vu khống vô căn cứ.

--- Các công tố tiểu bang địa hạt Manhattan đang điều tra về kinh doanh của Trump và gia đình Trump đang tập trung vào Allen H. Weisselberg, 73 tuổi, Giám đốc Tài chánh trong hơn 2 thập niên của các kinh doanh nhà Trump, theo tin của báo New York Times hôm Thứ Hai.

Điều tra có thể bao gồm cả gia đình Weisselberg. Bản tin nói trong mấy tuần gần đây, Biện lý Cyrus R. Vance Jr. đã phỏng vấn các nhân chứng biết về Weisselberg và đã hỏi ít nhất 1 nhân chứng về 2 con trai của ông này là Barry và Jack Weisselberg, theo lời 2 nguồn tin. Barry Weisselberg là người quản trị cơ sở kinh doanh Trump Wollman Rink ở Central Park, và Jack làm việc ở Ladder Capital, một trong những chủ nợ lớn nhất của Trump.

Nhóm 3 người trong nhà Weisselberg chưa bị truy tố nào, nhưng được tin là biết nhiều vận hành và có thể đưa ra chứng cớ chống lại Trump đối với các cáo buộc gian lận tài chánh và trốn thuế.

--- Theo một bản tin trên báo New York Times, khi thuốc chủng ngừa xuất hiện tại Hoa Kỳ đợt đầu, Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã lặng lẽ chích ngừa, nhưng không hề cho truyền thông biết, bất kể rằng trên khắp thế giới các lãnh tụ các nước khic hích ngừa đã cho TV quay phim để khuyến khích người dân yên tâm chích ngừa.

Làm thế nào báo chí biết được khi Trump và bà Melania giấu nhẹm tin này? Đơn giản vì khi Trump nói trong hội nghị CPAC hôm Chủ Nhật rằng mọi người nên chích ngừa coronavirus đã được bào chế khi TRump còn trong Bạch Ốc, phóng viên Haberman của NYT được một cố vấn của Trump giải thích rằng cả Trump và Melania đã chích ngừa tại Bạch Ốc trong tháng 1/2021. Và lặng lẽ, giấu biệt, không cho báo đài nào biết.

--- Hôm Thứ Hai, trang báo BuzzFeed News loan tin rằng Sidney Powell, một luật sư ủng hộ Trump cuồng nhiệt, đã bị Tòa Tối Cao quăng bỏ đơn thỉnh nguyện của bà xin lật ngược kết quả bầu cử ở hai tiểu bang Arizona và Wisconsin.

LS Powell ban đầu được Trump và đồng minh ủng hộ, lúc đó luật sư ban vận động của Trump là Jenna Ellis nói rằng Powell và Rudy Giuliani sẽ tung ra "đơn kiện tầm mức kinh khủng" ("release the kraken" -- Kraken là quái vật huyềnt hoại Na Uy), nhưng liên tục các đơn kiện của Powell đều bị các tòa bác bỏ vì không chứng cớ "gian lận" bầu cử nào. Thậm chí, Powell trong một đơn kiện còn ghi sai địa lý, khi viết Detroit nằm trong Wisconsin. Bây giờ là Powell thua hoàn toàn.

--- Trong một bài viết trên tạp chí Time, Charles King (một giáo sư đại học Georgetown có thời trưởng thành trong một gia đình Tin Lành Phúc Âm tại Arkansas) viết rằng cộng đồng Thiên Chúa Giáo cần tự nhìn kỹ lại và phải quyết định xem có muốn trở về lời dạy chính thống của Jesus Christ hay là cứ phiêu lưu với chủ trương da trắng cực hữu Ky Tô.

GS King viết rằng chia sẻ quan điểm của những giáo dân cực hữu trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 trong cuộc tấn công tòa nhà Quốc Hội là đã đi quá xa và chệch hướng, vậy mà "chúng ta cứ nghĩ rằng khi Đấng Christ tái lâm và dựng lên vương quốc của ngà, những người như chúng ta, da trắng và công chính, sẽ là đứng hàng đầu tại lâu đài cõi trời của ngài."

GS King nói rằng các lãnh đạo Tin Lành Phúc Âm và các cộng đồngc ủa họ phải có một tiến trình tự nhìn sâu thẳm hơn, "Đã vượt qua thời của một cuộc Cải Cách mới bên trong Ky Tô Tin Lành Phúc Âm, một khuynh hướng sẽ bác bỏ cuộc thánh chiến chống lại những người cấp tiến, nhà báo, khoa học gia, kẻ vô tín ngưỡng và các thành phần nhân loại khác." Đặc biệt, GS King kêu gọi trục xuất ra khỏi các nhà thờ "những kẻ ủng hộ Trump, những người có quan điểm thế giới Ky Tô cực đoan, một quan điểm về chính trị và văn hóa vẫn phần lớn chưa chịu biến đổi trong nhiều thập niên. Nó [quan điểm đó] cứ lưu chuyển trong thuyết âm mưu và khuyến khích người ta không tin vào những gì họ thấy và nghe."

--- Khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đề nghị tăng thuế những người rất giàu, các phân tích gia nói nhữ thế sẽ có thể thu được 2.75 ngàn tỷ đôla. Những người giàu nhất Hoa Kỳ trong thời đại dịch kiếm thêm khoảng hơn 3 ngàn tỷ đô. Warren và 2 Dân biểu Dân Chủ -- Pramila Jayapal (Washington) và Brendan Boyle (Pennsylvania) --- hôm Thứ Hai đã trình dự luật có tên là "Ultra-Millionaire Tax Act" (Luật Thuế Các Đại Triệu Phú), với bảo trợ là TNS Bernie Sanders.

Các dân cử nói luật này có thể giúp chính phủ có nhiều ngàn tỷ đô trong thập niên tới, "mà không cần tăng thuế đối với 99.95% gia đình Hoa Kỳ có tài sản dưới 50 triệu đôla."

Dự luật cũng áp thuế 2% thường niên trên tài sản các hộ gia đình và quỹ đầu tư trị giá nằm trong khoảng 50 triệu đô và 1 tỷ đôla, tăng tới 3% khi tài sản vượt quá 1 tỷ đôla.

TNS Warren nói luật thuế này sẽ đưa ra tiền để nước Mỹ đầu tư vào chăm sóc trẻ em, học đường, các lớp K-12, xây hạ tầng... Dự luật thuế này dự kiến ảnh hưởng 100,000 gia đình, nhưng những người chỉ trích nói là khó thực hiện và cũng có thể vi hiến. Thămd ò cho thấy 60% cử tri ủng hộ luật này, kể cả đa số Cộng Hòa.

--- Phụ nữ Hoa Kỳ vẫn còn gặp đủ thứ bất công. Lương thấp hơn nam giới, cơ hội việc làm và vị trí xã hội khó khăn hơn, trầm cảm và tỷ lệ tự tử lại nhiều hơn... Công ty WalletHub khảo sát 50 tiểu bang và thủ đô DC dựa theo hơn 2 tá thang điểm trên các lĩnh vực chính về phụ nữ, như mức lương, tỷ lệ thất nghiệp, y tế phụ nữ và an toàn, y tế phòng ngừa... đưa ra bản xếp hạng.

Tiểu bang tốt nhất cho phụ nữ là: 1. Minnesota. 2. Maine. 3. Vermont. 4. North Dakota. 5. Washington, DC. 6. Iowa. 7. Washington. 8. Massachusetts. 9. Wisconsin. 10. South Dakota.

Tiểu bang tệ nhất cho phụ nữ là Mississippi, theo thang điểm sau: 42. New Mexico. 43. West Virginia. 44. Nevada. 45. Texas. 46. South Carolina. 47. Oklahoma. 48. Louisiana. 49. Arkansas. 50. Alabama. 51. Mississippi.

--- HỎI 1: Có phải Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bay hàng tuần trên chiếc phi cơ Boeing 200 chỗ ngồi?

ĐÁP 1: Sai, không như thế. Từ trong hơn một thập niên, nhiều người dùng mạng xã hội nói rằng bà Pelosi bay từ thủ đô hàng tuần về nhà ở Bắc California trên chiếc phi cơ Boeing 200 chỗ ngồi làm tốn nhiều triệu đôla tiền xăng hàng năm. Tin này lại đăng ở FB hôm 21/2/2021 và được chia sẻ nhiền ngàn lần, viết: "Chủ tịch Hạ Viện Pelosi bay về nhà ở Calif. hàng tuần. Bà bay về Calif. hôm Thứ Sáu và bay tới thủ đô lại vào Thứ Hai." Tin này còn nói rằng chiếc phi cơ kiểu Gulfstream chính phủ giành cho bà đã phải ngừng và đổ xăng lại để bà có thể bây giờ sử dụng một chiếc Boeing 200 chỗ ngồi và tiền xăng mỗi chuyến khứ hồi này là $120,000, tính mỗi năm là tốn chính phủ $5,760,000, chưa kể trả tiền cho phi hành đoàn.

Báo USA TODAY đã tìm liên lạc người viết như thế, không được trả lời. Sự thật không như thế. Chiếc phi cơ bà Pelosi dùng thường nhất để bay cho công việc giữa thủ đô DC và San Francisco là kiểu C-20B, có 12 chỗ ngồi, dựa theo mô hình phi cơ Gulfstream III. Nhưng các chuyến bay khác, bà bay trên phi cơ thương mại bình thường. Eric Sharman, Phó giám đốc căn cứ không quân Andrews Air Force Base, và từng là phát ngôn nhân của Pelosi, xác nhận với FactCheck.org hồi năm 2008 rằng Pelosi dùng kiểu C-32, loại phi cơ quân sự biến thể từ Boeing 757, chỉ có MỘT lần, vì l1y do an ninh khi không có phi cơ nào lúc đó để dùng. Chiếc C-32 có thể bay xuyên Mỹ không ngừng, và có 45 ghế, không phải 200 ghế. Còn được gọi là Air Force Two, chiếc C-32 chủ yếu dùng cho Đệ nhất Phu nhân, các thành viên Nội các và Quốc Hội. Vào tháng 7/2019, phóng viên CNN Jeff Zeleny đăng một tấm hình lên Twitter cho thấy bà Pelosi ngồi trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta đông người, và Zeleny ghi thêm, "Bà Pelosi ngồi ghế hạng bình dân."

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/28/fact-check-false-claim-pelosi-travels-weekly-200-seat-plane/6860043002/

--- HỎI 2: Có phải thuốc chủng ngừa COVID-19 bào chế để xóa sổ Châu Phi?

ĐÁP 2: Sai, không phải. Chính phủ Ghana kinh hoàng khi dân chúng đồn nhau như thế. Đợt thuốc đầu tiên tới Ghana gồm 600,000 liều thuốc chích ngừa. Thế là vợ chồng Tổng Thống, vợ chồng Phó Tổng Thống và các quan cao cấp phải chích ngừa trước truyền thông và công chúng để chứng minh rằng thuốc chủng ngừa an toàn và là để chống dịch. Đợt thuốc 600,000 liều thuốc chích ngừa là trong chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc, và chính phủ Gahan chi trả hơn 200 triệu đôla để mua thuốc chủng.

Tổng Thống Nana Addo Dankwa Akufo-Addo và phu nhân chích ngừa ngày 28/2/2021 tại bệnh viện Police Hospital. Tổng Thống Akufo-Addo nói khi chích ngừa: "Tin đồn rất sai. Trong cương vị Tổng Thống, tôi muốn bảo đảm toàn dân rằng thuốc chủng ngừa rất an toàn." Hôm sau, ngày 1/3/2021, Phó Tổng Thống Mahamudu Bawumuia và phu nhân cũng chích ngừa nhưng tại bệnh viện 37 Military Hospital. Xem chi tiết ở:

https://yen.com.gh/183172-fact-check-claims-covid-19-vaccine-created-wipe-africa-true.html

.