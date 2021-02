[Lời của cây Anh túc.]

Điều kỳ diệu

là không có

trí tuệ.

Tình cảm:

Ô, tôi có;

nó điều khiển tôi.

Tôi có chúa trên thiên đàng

là mặt trời,

tôi nở hoa vì chúa,

hiến dâng con tim đang bừng lửa,

lửa như chúa trời hiện thân.

Hạnh phúc có thể là gì

nếu không phải con tim?

Ô, các anh chị em,

thuở xa xưa, đã có lần,

phải chăng các người

đã từng giống tôi,

trước khi được làm nhân loại?

Phải chăng các người

đã tự nguyện

hiến thân ít nhất một lần,

rồi không bao giờ

dâng hiến lần nữa?

Nhân danh sự thật

tôi phê phán

cách sống của các người hiện nay.

Tôi nói vì tôi đang héo úa.

Louise Gluck / Ngu Yên chuyển dịch

The Red Poppy / Cây Anh Túc Đỏ

từ tập thơ The Wild Iris / Hoa Diễn Vĩ Hoang Dại



