4 Năm Làm Tổng Thống, Ông Trump Vẫn Kiếm Được 1.6 Tỉ MK Từ Doanh Thu Các Cơ Sở Kinh Doanh Của Ông

Donald Trump đã kiếm hơn 1.6 tỉ đô la trong thời gian 4 năm làm tổng thống của ông theo một phúc trình bởi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) cho biết qua bản tin của báo Independent tường thuật hôm Thứ Hai, 22 tháng 2 năm 2021.

Xem xét các tiết lộ tài chánh của cựu tổng thống, nhóm này nói rằng trong khi Ông Trump được điểm tốt về việc tặng tiền lương chính thức của ông, đã được tài trợ bởi người Mỹ đóng thuế, đó là một phần rất nhỏ của doanh thu qua các kinh doanh của ông trong thời gian ông làm tổng thống.

CREW tính rằng ngay sau khi chứng kiến sự tụt giốc trong doanh thu liên quan đến khách sạn vào năm 2020 vì đại dịch vi khuẩn corona, trong tổng số mà Ông Trump đã tiết lộ ít nhất $1,613,583,013 trong doanh thu từ Trump Organization và các nguồn thu nhập bên ngoài khác.

Ở mức cao, ông đã tiết lộ $1,790,614,202, nhưng các biểu mẫu tiết lộ thì mơ hồ với một số tài sản được liệt kê như là “hơn $5,000,000” trong thu nhập hàng năm.

Cấu trúc của cơ sở kinh doanh Trump Organization có nghĩa là doanh thu được báo cáo không nhất thiết phản ảnh đúng thu nhập cá nhân của ông từ chúng.

Bộ phận lớn của doanh thu đến từ nhiều tài sản nổi tiếng hơn được làm chủ bởi Trump Organization mà Ông Trump thường được thấy trong thời gian ông làm tổng thống -- Mar-a-Lago, The Trump International Hotel tại Washington, DC, và sân golf của ông tại Doral ở Florida, Bedminster ở New Jersey, và Trump National ở Virginia.

Tổng cộng, chúng được báo cáo đã mang về hơn 620 triệu đô la trong 4 năm, với doanh thu giảm đáng kể vì các hạn chế Covid-19 đã làm thiệt hại việc đi lại và du lịch.