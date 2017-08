3/4 Dân Thuê Nhà L.A., Quận Cam Muốn Bỏ Đi

Hơn 3/4 người thuê nhà ở tại Quận Los Angles và Quận Cam muốn dời tới một khu vực khác, so với gần 2/3 người thuê nhà trên toàn quốc, theo một phúc trình bởi Apartment List cho biết.Phân tích cho thấy rằng 77% những người thuê nhà tại Los Angeles và Quận Cam có kế hoạch dời sang một thành phố mới, so với 64% người thuê nhà trên toàn quốc.Khả năng chi trả là vấn đề lớn nhất đối với những người thuê nhà ở tại Los Angeles và Quận Cam. Gần một nửa những người đã đi ra khỏi khu vực này thì đây là lý do chính.Phoenix là nơi đến được nhiều người thuê nhà ngoài tiểu bang tại Los Angeles và Quận Cam nhắm tới nhất.Những người thuê nhà tại vòng đai mặt trời tại Arizona, Texas và Florida thì thường không muốn đi nơi khác. Và những vùng thành thị tại các tiểu bang miền Đông Nam, gồm Nevada, Arizona, New Mexico và Texa là những nơi nổi tiếng cho người thuê nhà tới ở. Nằm trong t0p-5 là các thành phố: San Antonio, Louisville, Houston, Raleigh and Charlotte.Cùng với Los Angeles và Quận Cam, những người thuê nhà tại các khu vực Bờ Biển Miền Tây gồm San Diego, Seattle và Portland thì thường viện lý do khả năng chi trả để dời đi nơi khác.