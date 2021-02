TNS Murkowski (Cộng Hòa, Alaska): nếu bỏ phiếu lần nữa, tôi cũng sẽ kết tội Trump để bảo vệ Hiến Pháp. Bannon: Trump đã có dấu hiệu lãng trí từ năm 2017. DB Rochelle Nguyen ra dự luật đòi Nevada đổi vi phạm luật lái xe nhỏ từ hình sự sang vi cảnh. Missouri chi trợ cấp thất nghiệp 2020 lố 150 triệu đô, phải đòi lại. Thị trưởng Texas từ chức sau khi nổi giận bảo cư dân rằng mất điện thì ráng chịu. M

DB Rochelle Nguyen (Dân Chủ-Las Vegas) ra dự luật đòi Nevada đổi vi phạm nhỏ về luật lái xe từ hình sự sang vi cảnh.

.

TNS Murkowski (Cộng Hòa, Alaska): nếu bỏ phiếu lần nữa, tôi cũng sẽ kết tội Trump để bảo vệ Hiến Pháp, bất kể hậu quả từ Cộng Hòa. Steve Bannon: Trump đã có dấu hiệu lãng trí từ năm 2017. DB Rochelle Nguyen (Dân Chủ-Las Vegas) ra dự luật đòi Nevada đổi vi phạm nhỏ về luật lái xe từ hình sự sang vi cảnh. Missouri chi trợ cấp thất nghiệp năm 2020 quá lố 150 triệu đô, phải đòi lại, 46,000 dân la trời. Manhattan điều tra hình sự cơ sở Seven Springs Estate của Trump. Trump bị kiện vì phạm luật Ku Klux Klan Act có từ năm 1871. Texas: còn 2.5 triệu nhà mất điện, lý do chính vì thiếu khí đốt cho lò điện. GS Webber: Texas là tiểu bang khí đốt, và khí đốt đang làm hỏng dàn điện. Một Thị trưởng Texas từ chức sau khi nổi giận bảo cư dân rằng mất điện thì ráng chịu. Học vấn cao nhất là Massachusetts; thấp nhất là West Virginia. Học Khu L.A. cắt 133 cảnh sát, sẽ cấm sử dụng ống hơi cay nhắm vào học sinh. Pittsburgh: đụng xe đầu xuân, 3 người gốc Việt chết. HỎI 1: Có phải Phó Tổng Thống Kamala Harris đã nói với các cựu chiến binh là phải lo đi kiếm việc làm? ĐÁP 1: Không. HỎI 2: Có phải CDC nói rằng người đã chích ngừa đầy đủ có thể miễn cách ly sau khi tiếp cận người bị dương tính COVID-19? ĐÁP 2: Đúng vậy, với 3 điều kiện.

.

WASHINGTON (VB - 17/2/2021) --- Hội đồng Học khu Los Angeles Unified School District, học khu lớn nhất tiểu bang California, chấp thuận kế hoạch cắt giảm 133 cảnh sát và sẽ cấm sử dụng ống hơi cay nhắm vào học sinh nhằm giúp học sinh da màu cảm thấy thoải mái và an toàn hơn trong trường học.

.

Học khu cũng chuyển 25 triệu đôla vào kế hoạch Black Student Achievement (Thăng Tiến Học Sinh Da Đen) để giúp các học sinh thiểu số qua chương trình cố vấn, phát triển giáo viên, cập nhật học trình và các chương trình khác để tăng hội nhập.

.

--- Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa, Alaska) nói hôm Thứ Ba rằng bà bỏ phiếu kết tội Trump trong phiên tòa Thượng Viện luận tội có thể dẫn tới hậu quả chính trị, "nhưng tôi không có thể sợ hậu quả đó." Bà nói, nếu cử tri Alaska quyết định rằng "bởi vì tôi không hỗ trợ đảng của tôi nên tôi không còn có thể phục vụ họ trong Thượng Viện nữa, thì cứ đành vậy thôi."

.

Bà nói rằng nếu Đảng Cộng Hòa Alaska khiển trách bà vì lá phiếu kết tội Trump thì "họ có thể ra quyết định đó. Nhưng tôi sẽ kết tội Trump lần nữa vì tôi có nhiệm vụ bảo vệ Hiến Pháp mà tôi đã tuyên thệ bảo vệ, và tôi sẽ làm như thế, ngay cả nếu chống lại hướng đi của đảng trong tiểu bang." Hiện thời Đảng Cộng Hòa Alaska chưa có quyết định khiển trách bà hay không.

.

--- Chuyện xảy ra ở tiểu bang Missouri: lãnh tiền thất nghiệp quá mức, thế rồi bị đòi lại, nhiều người la trời vì không có tiền hoàn trả. Như trường hợp Mike Conners ở thị trấn St. Louis, bị tiểu bang Missouri đòi lại hơn $7,500 trả quá lố cho Conners trong năm 2020.

.

Không phải vài người bất ngờ như thế. Missouri thú nhận là đã trả tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 quá lố 150 triệu đôla và đang gửi thư đòi lại khoản tiền này. Hơn 46,000 người tại Missouri đã nhận được thư đòi hoàn trả khoản quá lố --- trong đó, 97% không phải vì gian lận.

.

Dân thất nghiệp thấy tiền thì xài, lấy đâu dư để hoàn trả. Do vậy, các dân cử tiểu bang đang soạn luật để xóa một phần tiền quá lố đó. Đài KCTV5 đã nói chuyện với Thống Đốc Missouri là Mike Parson, về tình trạng nhiều người không hoản trả nổi khoản tiền quá lố. Như trường hợp Mike Conners bây giờ vẫn chưa tìm ra việc làm mới.

.

--- Các công tố thị trấn Manhattan đang tiến hành điều tra hình sự cựu TT Trump và công ty của Trump nhắm vào gian lận về bảo hiểm, thuế và ngân hàng --- và đã gửi trát tòa tới một kỹ sư từng làm cho một dự án địa ốc mở rộng của gia đình Trump tại quận Westchester County, phía bắc New York City.

.

Kỹ sư này tên Ralph Mastromonaco, nói với CBS News rằng ông nhận trát triệu hồi và đã nhanh chóng cung cấp các bản đồ của khu vực rộng 200-acre của cơ sở Seven Springs Estate và các hồ sơ khác ông làm cho Trump Organization gần một thập niên trước. Không có dấu hiệu Mastromonaco bị điều tra về sai trái nào.

.

Mastromonaco nói công việc của ông là khảo sát Seven Springs để giúp công ty Trump Organization xin giấy phép cho cơ sở này năm 2013, và rằng ông nghi ngờ việc này có lẽ liên hệ điều tra về khai gian thuế. Công tố Cyrus Vance của Manhattan đã điều tar Trump từ 2018 về nhiều nghi ngờ tội hình sự như trốn thuế và gian lận tài chánh.

.

Cơ sở địa ốc Seven Springs cũng bị Bộ Trưởng Tư Pháp New York là Letitia James điều tra về hồ sơ hộ sự nhắm vào Trump Organization, nói rằng muốn điều tra về việc đánh giá năm 2015 đối với Seven Springs để dẫn tới kết quả Trump được khấu trừ thuế 21.1 triệu đôla. Theo Vance trong hồ sơ tháng 9/2020 đưa lên tòa, trong cả thập niên qua, Trump đánh giá các cơ sở địa ốc này từ $25 triệu đô và $50 triệud 9ô, phóng lên giữa $261 triệu và $291 triệu đô. Do vậy, Vance đang tìm hồ sơ thuế của Trump.

.

--- Donald Trump được tòa Thượng Viện tha bổng, nhưng hôm Thứ Ba 16/2/2021 là một hồ sơ hình sự nặng ký xuất hiện: Tổ chức thăng tiến cho người da màu NAACP thay mặt Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ - Mississippi) nộp đơn kiện nhiều tư cách pháp nhân: Trump, Rudy Giuliani, nhóm Proud Boys, và nhóm Oath Keepers đã nỗ lực bất hợp pháp ngăn cản xác nhận phiếu bầu.

.

Đơn kiện này nói như thế là vi phạm luật chống kỳ thị, có tên là luật Ku Klux Klan Act có từ năm 1871, một luật nhằm ngăn bạo lực KKK không can thiệp vào việc làm của Quốc Hội về xác minh bầu cử. Dự kiến 2 Dân biểu Hank Johnson của Georgia và Bonnie Watson Coleman của New Jersey, cũng sẽ chung tên trong đơn kiện này.

.

Dân Biểu Bennie Thompson, 73 tuổi, nói với báo New York Times về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, rằng ông lúc đó lo sợ cho sinh mạng và không ngày nào không nghĩ tới trận bạo loạn. Theo NAACP, nỗ lực của Trump và Giuliani là muốn lật ngược đếm phiếu ở các địa hạt hầu hết là da đen, nhằm trấn áp tiếng nói dân da màu.

.

--- Trump đã có dấu hiệu lãng trí từ năm 2017. Đó là lời tiết lộ của Ira Rosen -- nhà sản xuất lâu năm của chương trình truyền hình "60 Minutes" -- trên làn sóng phát thanh của Skullduggery. Theo Rosen, khi Steve Bannon còn làm việc ở cương vị Chiến lược gia Bạch Ốc cho Trump trong 7 tháng đầu năm 2017, thì Trump đã có dấu hiệu lãng trí rồi.

.

Rosen nói rằng Bannon không muốn nói về chuyện đó trên chương trình "60 Minutes" lúc đó, nhưng đồng ý cho ghi vào hồ sơ chính thức rằng đó là lời Bannon kể với chương trình, lúc đó Bannon còn bực dọc với Trump.

.

--- Vào lúc 8:30 a.m. sáng Thứ Tư 17/2/2021, vẫn còn 2.5 triệu hộ dân cư Texas mất điện ngay cả sau khi cơ quan ERCOT hồi phục điện lực được cho 600,000 hộ dân cư trong đêm. Cơ quan phụ trách về lưới điện tiểu bang -- Electric Reliability Council of Texas -- sáng Thứ Tư đăng lên Twitter về tình hình và cam kết trong ngày Thứ Tư sẽ hy vọng hồi phục thêm điện lực.

.

Cùng lúc, Oncor Electric Delivery - công ty điện lớn nhất Texas - cho biết còn có hơn 668,000 khách hàng mất điện. Trong đó hơn 194,000 khách hàng bị mất điện tại Dallas và hơn 153,000 khách hàng mất điện ở quận Tarrant County, với các con số dao động. Dự kiến trận bão mùa đông sẽ còn bao phủ phía bắc Texas cho tới qua 8 giờ tối Thứ Tư. Tuyết mà mưa lạnh làm tê liệt nhiều nơi. Đã có ít nhất 10 người chết vì khí hậu quá lạnh tại Texas.

.

Các dàn điện gió tại Texas đóng băng làm một số chính khách nói rằng Texas mất điện vì điện gió. Thực tế, điện gió chỉ là một phần rất nhỏ trong lưới điện Texas. Gần phân nửa sản lượng khí đốt tự nhiên đã đóng băng, không bơm được và đã ngừng hoạt động vì quá lạnh, làm các công ty điện chạy bằng khí đốt không còn nhiên liệu để chạy. Daniel Cohan, giáo sư đại học Rice University, nói lý do chính vì lạnh làm nhu cầu sử dụng điện tăng, và quá mức lưới điện có thể cung cấp -- trong khi lưới điện Texas hầu hết là chạy bằng khí đốt tự nhiên, một số chạy than, một số chạy bằng điện nguyên tử. Trong khi đó, điện gió và điện mặt trời chưa tới 10% lưới điện Texas.

.

Báo The Texas Tribune dẫn báo cáo từ Electric Reliability Council (ERCOT) của Texas, nói rằng vào chiều Thứ Ba "khoảng 16 gigawatts năng lượng tái tạo, hầu hết là điện gió, bị ngưng hoạt động. Gần gấp đôi số đó, 30 gigawatts tê liệt vì nguồn điện từ nhiệt điện (thermal sources) trong đó là khí đốt, than và điện nguyên tử."

.

Michael Webber, giáo sư University of Texas at Austin, nói với Texas Tribune: "Texas là tiểu bang của khí đốt. Bây giờ thì khí đốt đang làm hỏng dàn điện Texas."

.

--- Một Thị trưởng Texas từ chức sau khi nổi giận bảo cư dân trong thị trấn rằng mất điện thì ráng chịu. Tim Boyd vừa từ chức Thị trưởng Colorado City --- không rõ chính xác khi nào, có lẽ là khuya hôm Thứ Ba, mặc dù ông nói là trước khi thị trấn mất điện. Boyd nổi giận vì dân chúng khiếu nại về mất điện và cả mất nước. Boyd hôm Thứ Ba phóng lên Facebook rằng "Thành phố và quận cùng với sở điện và các dịch vụ cung cấp khác KHÔNG NỢ quý vị gì cả."

.

Boyd viết thêm rằng các gia đình lười biếng không chịu nghĩ cách vượt khó, vì "Thượng Đế đã cho chúng ta công cụ để tự cung cấp cho chúng ta trong những lúc thế này. Chỉ kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu sẽ chết. Ngắn gọn, đừng than khó um sùm nữa." Tình hình lúc đó lạnh dưới không độ, đường dẫn nước thành phố cũng bị đóng băng, và điện cúp --- ngay cả toilet các hộ dân cư cũng ứ đọng. Dân chúng điện thoại cho Thị Trưởng than trời.

.

Trong một lời đăng sau đó trên Facebook khuya Thứ Ba, Boyd nói rằng những gì ông viết "đã bị lấy ra khỏi ngữ cảnh" để hiểu, rằng vợ ông bị mất việc tức khắc sau đó, gia đình ông bị quấy nhiễu, và rằng ông "sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương người già hay ai khác đang cần giúp đỡ." Báo Dallas Morning News ghi lời ông nói là ông đã từ chức Thị Trưởng trước phi phóng lời nóng giận lên Facebook. Nhưng không rõ ràng là ông từ chức khi nào.

.

--- Nếu bạn phạm luật lái xe ở Nevada, tương lai sẽ nhận ra một số khác biệt. Dân biểu tiểu bang Rochelle Nguyen, Dân Chủ-Las Vegas, đưa ra dự luật yêu cầu Nevada thay đổi các vi phạm luật lái xe nhỏ từ án hình sự sang án vi cảnh dân sự (from criminal to civil infractions). Và như thế, nếu tiền phạt không thể trả được, sẽ không có trát truy nã. Nevada hiện nay là một trong 13 tiểu bang vẫn ra lệnh truy nã, bắt giam người chưa trả nổi tiền phạt lái xe.

.

DB Nguyen nói rằng nhiều người không trả nổi tiền phạt chỉ vì vi phạm nhỏ, như chạy quá tốc độ hay lái xe với một chiếc đèn phía sau bị hỏng, thế là bị bắt và rồi có thể bị giam vài ngày, làm tốn ngân sách tiểu bang, và có thể làm người dân bị mất việc làm chỉ vì bị giam vì lỗi lái xe quá nhỏ.

.

Riêng tại quận Clark County, trung bình người vi phạm lỗi lái xe bị truy nã là ở tù 3 ngày. Như thế ảnh hưởng dây chuyện, người đó có thể mất việc làm, có thể thiếu tiền lo chi phí tiền nhà hay chăm sóc gia đình. Và ở tù như thế trung bình công quỹ tiểu bang tốn 400 đôla.

.

Dân biểu Nguyen nói rằng bà dự kiến sẽ có vài chỉnh sử dự luật trước khi lưỡng viện Nevada bỏ phiếu, kể cả cho lựa chọn biện pháp phạt làm dịch vụ công ích cộng đồng thay cho phạt tiền, hay là phạt tiền sẽ tùy theo mức lương người vi phạm. Cố tủy là, không còn án hình sự cho lỗi nhỏ khi lái xe.

.

--- Tiểu bang nào có dân số học thức cao nhất? Công ty WalletHub khảo sát 50 tiểu bang dựa vào điểm trên 18 lĩnh vực trong 2 phần chính: thành tựu học vấn, bao gồm tỷ lệ người thành niên tốt nghiệp đại học, trung học; và phầm chất giáo dục và thành đạt, bao gồm phẩm chất trung bình các đại học của tiểu bang, cho tới tỷ lệ tốt nghiệp trung học.

.

Nhóm 10 tiểu bang học vấn cao nhất là: 1. Massachusetts. 2. Maryland. 3. Connecticut. 4. Vermont. 5. Colorado. 6. Virginia. 7. New Jersey. 8. New Hampshire. 9. Minnesota. 10. Washington.

.

Nhóm 10 tiểu bang học vấn thấp nhất (số 50 là hạng bét): 41. New Mexico. 42. South Carolina. 43. Nevada. 44. Oklahoma. 45. Kentucky. 46. Alabama. 47. Arkansas. 48. Louisiana. 49. Mississippi. 50. West Virginia.

.

--- Tai nạn xe làm chết 3 người gốc Việt trong những ngày đầu xuân ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Sau Thánh lễ Tân niên tại một nhà thờ St. Boniface ở Pittsburgh, trên đường lai xe về ngà ở quận Westmoreland County, 3 người trên xe đã chết khi xe đụng trực diện một xe khác trên đường Route 30.

.

Cảnh sát thị trấn North Huntingdon nói 4 người chết trong vụ 2 xe đụng nhau, lúc gần 6 giờ tối Chủ Nhật 14/2/2021. Bà Thu Thi Xuan Nguyen, 51 tuổi, cư dân Greensburg, chết tại chỗ, và 2 người ngồi trên xe, Lan Thi Trinh, 67 tuổi, và Phuongan Trinh Tran, 30 tuổi, cùng là cư dân North Huntingdon, chết tại bệnh viện Forbes Hospital. Một người ngồi trên xe kia là Jeffrey Tomay, 44 tuổi, cư dân McKeesport, chết tại chỗ. Người lái xe kia đã được vào bệnh viện Forbes Hospital chữa trị.

.

Người kể chuyện này cho truyền thông và cảnh sát là Heather Truong, nói rằng Nguyen, Tran và Trinh trước đó dự thánh lễ, đã ngồi chung một dãy ghế nhà thờ với Trương, tuy là giãn cách xã hội nhưng vẫn gíup nhau trong thánh lễ và các việc khác. Truong là bạn của 3 nạn nhân và là phát ngôn nhân giáo xứ.

.

--- HỎI 1: Có phải Phó Tổng Thống Kamala Harris đã nói với các cựu chiến binh là phải lo đi kiếm việc làm?

.

ĐÁP 1: Không. Không có chứng cớ gì về chuyện bà Harris nói như thế. Một số người phóng lên mạng xã hội tin đồn rằng chính phủ Biden sẽ cắt ngân sách Bộ Cựu Chiến Binh để chuyển tiền sang cho ngân sách giúp người tỵ nạn và di dân. Và một người trên Facebook phóng đi câu nói cho là lời bà Harris: "Đây là thông điệp cho các chiến binh nhé. Hãy lo đi kiếm việc làm đi." Câu nói cũng phóng lên Twitter gần đây. Báo USA TODAY tìm liên lạc những người phóng câu nói đó, thì không ai trả lời. Kiểm chứng thì không thấy chứng cớ nào bà Harris nói như thế. Và câu nói đó cũng trái với nghị trình từ lâu của bà Harris: giảm phi phí quốc phòng, nhưng tăng trợ cấp cho chiến binh và gia đình chiến binh. Trong khi vận động tranh cử Tổng Thống, Harris còn đưa ra kế hoạch mở rộng bảo hiểm y tế và trợ cấp gia cư cho cựu chiến binh giải ngũ vì lý do rối loạn hậu chấn và thương tích não bộ. Ngắn gọn, Harris không hề nói như tin đồn. Chi tiết ở đây:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/02/16/fact-check-kamala-harris-misquoted-viral-post-veterans-jobs/4482012001/

.

--- HỎI 2: Có phải CDC nói rằng người đã chích ngừa đầy đủ có thể miễn cách ly sau khi tiếp cận người bị dương tính COVID-19?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, với 3 điều kiện. Hiện nay ngày càng nhiều người đã chích ngừa. Do vậy, câu hỏi là những người đã chích ngừa đầy đủ có cần phải tự cách ly 14 ngày sau khi giao tiếp người dương tính hay không. CDC nói, bạn không cần tự cách ly, nếu đủ 3 điều kiện: đã qua ít nhất 2 tuần lễ kể từ mũi chích ngừa cung cuộc của bạn, trong vòng 3 tháng hay 90 ngày sau mũi chích chung cuộc của bạn, và bạn không có triệu chứng nào. CDC nói nếu ai không đủ 3 điều kiện trên, thì nên tự cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày. Chi tiết xem ở đây:

https://www.king5.com/article/news/verify/cdc-vaccine-quarantine-update-cdc-covid19-quarantine-guidelines-2021-updated-guidelines-if-i-am-vaccintated-do-i-have-to-quarantine/65-834af91a-de34-46d5-96c2-de31a7f07272

.

.