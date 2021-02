Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Hiền Tâm: 'Tuồng Hát Bội Tam Quốc Chí"



Phan Tấn Hải giới thiệu



Bìa 6 tập của bộ sách 'Tuồng Hát Bội Tam Quốc Chí"



Giáo sư Nguyễn Văn Sâm vừa ấn hành "Tuồng Hát Bội Tam Quốc Chí" 6 tập. Đây là một kỳ thư, dịch từ bản Nôm, trong kho tàng Gia Tài Văn Hóa Việt Nam Thế Kỷ 19.



Tuồng này bản gốc chữ Nôm, do nhiều văn quan sáng tác để diễn trong triều đình nhà Nguyễn. Sách do Nguyễn Văn Sâm phiên âm và Nguyễn Hiền Tâm đính chánh, do nxb Gió Việt ấn hành.



Sách này hiếm không chỉ vì là tuồng, một bộ môn không được nhiều người hải ngoại tiếp cận vì không còn thấy trình diễn trên sân khấu công chúng, mà còn vì, bản in giấy, chỉ có 30 ấn bản để phục vụ cho người yêu sách và yêu văn chương chữ Nôm.



Nơi trang bìa sau là vài dòng giới thiệu sách:

“Tam Quốc Chí là một kỳ thư Trung Hoa, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhưng tất cả các bản dịch đều theo thể văn xuôi.

Đặc biệt đây là một chuyển thể thành tuồng hát bội nhưng vẫn theo đúng 120 hồi của nguyên tác. Xuất hiện gần hai thế kỷ trước, đến nay chúng ta chỉ còn tìm thấy được một số hồi. Tiếc là tuồng được viết bằng chữ Nôm nên chưa bao giờ được học giới biết tới, chúng tôi phiên âm và công bố lần đầu tiên gọi là cứu vãn chút nào gia tài văn hóa Việt Nam có dính dáng với triều đình nhà Nguyễn và liên quan tới bộ môn hát bội nay đã tuyệt chủng." (NVS-NHT)



Sau đây là trích tiểu sử GS Nguyễn Văn Sâm từ trang nhà Viện Việt Học: Sanh tại Sài gòn, 1940. Từng dạy ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Đại Học Văn Khoa (Sài gòn) và các trường Đại Học Vạn Hạnh, Cao Đài, Hoà Hảo, Cần Thơ.



Sang Mỹ từ năm 1979, vẫn sống bằng nghề dạy học. Viết cho Văn, Văn Học và các tạp chí Việt ngữ của người Việt.

Trước 1975 chuyên viết về biên khảo văn học. Đã in: Văn Học Nam Hà (1971, 1973), Văn Chương Tranh Đấu Miền Nam (1969), Văn Chương Nam Bộ và Cuộc Kháng Pháp (1972).



Qua Mỹ viết truyện ngắn vì những thôi thúc phải nói lên sự suy nghĩ của mình về quê hương và thân phận người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương.

Đã in ở Mỹ: Câu Hò Vân Tiên (1985), Ngày Tháng Bồng Bềnh (1987), Khói Sóng Trên Sông (2000).



Gần đây, trở về gia tài cổ của dân tộc bằng cách phiên âm các tuồng hát bội, truyện thơ viết bằng chữ Nôm chưa từng được phiên âm mà nguyên bản hiện còn đang nằm trong các thư viện lớn ở Âu Châu: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lôi Phong Tháp, Sơn Hậu Diễn Truyện, Trương Ngáo v.v...



Thành viên Ban Biên Tập Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn. Trưởng ban Văn chương, Viện Việt-Học. Hiện cư ngụ tại California, Hoa Kỳ.

Vì chỉ có 30 ấn bản, những người muốn tìm đọc có thể liên lạc tới

Nguyễn Văn Sâm: samnguyen20002002@yahoo.com



.