Hôm Thứ Tư biểu tình ở Bangkok kiểu Miến Điện: cầm nồi niêu gõ vang trời để phản đối nhà cầm quyền đã bắt 4 lãnh tụ dân chủ Thái Lan về "tội phỉ báng Hoàng gia" đầu tuần này, và để liên minh cuộc chiến dân chủ ở Miến Điện.

.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khen ngợi TT Biden. CDC: mang 2 lớp khẩu trang sẽ ngừa dịch 90-95%. Mỹ kỷ lục ngừa dịch: liên tục 4 ngày lây nhiễm dưới 100,000 người. Quận Cam: 6,000 liều thuốc ngừa dịch hư, vì máy lạnh hỏng. Nhiều cựu quan chức Cộng Hòa bàn lập đảng mới. Georgia: DB Bee Nguyen bênh các SVHS dễ tổn thương nhất, phản đối 1 dự luật. Phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump ngày thứ nhì: các đoạn phim cho thấy PTT Pence, TNS Schumer, TNS Romney, DB Pelosi suýt chết. TT Biden đông lạnh 1 tỷ đôla tích sản đối với các tướng lãnh Miến Điện. Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin: xét lại toàn bộ chính sách về TQ. Biểu tình ở Bangkok kiểu Miến Điện: cầm nồi niêu gõ vang trời. Quận Cam: bào chế thuốc cường dương, thu lời bạc triệu, ông gốc Hàn bị truy tố. Cô Jennifer “Mimi” Pham kiện gia đình nhà đầu tư Tony Hsieh. HỎI 1: Có phải Trump là người kích động bạo loạn ngày 6/1/2021? ĐÁP 1: Đa số nói có, thiểu số nói không. HỎI 2: Về nợ SV vay liên bang, có đúng rằng sau 20 năm, chỉ còn 5% người da trắng còn nợ, nhưng 95% người Mỹ gốc Phi vẫn còn nợ? ĐÁP 2: Sai.

.

WASHINGTON (VB - 11/2/2021) --- Tổng Giám Mục Paul Coakley (Tổng Giáo phận Oklahoma City, kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Phát Triển Nhân Văn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ) đưa ra bản văn khen ngợi Tổng Thống Biden về các sắc lệnh hành pháp về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Bản văn khen ngợi ký ngày 3/2/2021, vừa do Hội Đồng Giám Mục phổ biến, nói rằng chính sách của Biden có lợi cho sức khỏe và sự phát triển nhân loại.

.

--- Bản phân tích của CDC (Trung Tâm Phòng Chống Dịch Hoa Kỳ) nói rằng mang 2 khẩu trang cùng một lúc sẽ tăng mức bảo vệ ngừa dịch COVID-19 thêm hơn 90% đối với các vi hạt truyền nhiễm. Nếu người đối diện cũng mang 2 lớp khẩu trang khi tiếp cận gần nhau, sẽ ngừa truyền nhiễm tới hơn 95%.

.

--- Thống kê hôm Thứ Năm 11/2/2021 của Johns Hopkins University cho thấy Hoa Kỳ trong ngày Thứ Tư 10/2/2021 đã đạt kỳ tích: chỉ có 94,700 trường hợp mới nhiễm dương tính COVID-19, tức là liên tục 4 ngày mức lây nhiễm dưới con số 100,000 người bệnh.

.

--- Chuyện Quận Cam nhức nhối: có 6,000 liều thuốc chích ngừa COVID-19 nhãn hiệu Pfizer có thể đã hỏng, mất hiệu lực vì một máy lạnh đặc biệt dùng để lưu trữ lô thuốc này tại đại học Soka University (tại Aliso Viejo, Quận Cam, California) bị hỏng, theo lời loan báo của Frank Kim, Tổng quản trị trung tâm y khoa Soka University Super Point of Dispensing.

.

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin nói hôm Thứ Năm rằng Ban Đặc Nhiệm Hoa Kỳ về Trung Quốc, thành lập theo lệnh TT Biden, sẽ khảo sát toàn triệu các "chin1h sách, chương trình và tiến trình liên hệ tới tình hình TQ đang có tính thách thức, để sẽ đưa ra các khuyến nghị về chiến lược, kỹ thuật và cấu trúc quân lực, tình báo. Và nói sẽ cho một phương pháp lớn hơn của chúng ta đối với khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương."

.

---

Bản tin Reuters ghi rằng hàng chục cựu viên chức Cộng Hòa, những người nhìn thấy Cộng Hòa bây giờ về hùa với Trump để làm suy yếu nền dân chủ, đang thảo luận về việc thành lập một đảng mới, theo lời 4 người liên hệ cuộc thảo luận đó nói với Reuters.

.

Nhiều người trong đó là các cựu viên chức thời các Tổng Thống Cộng Hòa thời Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush và Trump, các cựu Đại sứ và chiến lược gia Cộng Hòa. Hơn 120 người nhóm này đã thảo luận qua Zoom hồi Thứ Sáu qua về lập đảng mới. Trong nhóm tổ chức thảo luận đó có Evan McMullin, từng là ứng cử viên Tổng Thống độc lập năm 2016.

.

Trong nhóm còn có John Mitnick, luật sư trưởng của Bộ Nội An thời Trump; cựu Dân biểu Cộng Hòa Charlie Dent; Elizabeth Neumann, Phó chánh văn phòng Bộ Nọi An thời Trump; và Miles Taylor, cựu viên chức Bộ Nội An thời Trump. Họ nói họ bất mãn vì hơn 1/2 Cộng Hòa ở Quốc Hội -- 8 Thượng nghị sĩ và 139 Dân biểu đã bỏ phiếu ngăn cản việc xác định chiến thắng bầu cử của Biden vài giờ sau bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

---

Tiểu bang Georgia lại bước vào một cuộc tranh luận nhức nhối: dự luật Hạ viện tiểu bang House Bill 276 do dân biểu Cộng Hòa Philip Singleton đưa ra sẽ cấm các vận động viên thuộc thành phần chuyển giới tính (trans, transgender) không được thi đấu các môn thể thao phụ nữ tại trung học và đại học khắp Georgia.

.

Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Atlanta) lên tiếng, nói rằng dự luật đưa ra chỉ nhằm chống "các sinh viên học sinh dễ tổn thương nhất của chúng ta." Phụ huynh của các học sinh thành phần giới tính thứ ba cũng phản đối. DB Nguyen đã chia sẻ các bình luận từ các học sinh chuyển giới bị bắt nạt ở trường, mặc trang phục thể dục trùm trên trang phục bình thường để tránh thay đồ trong các phòng thay đồ ở trường và chờ trọn ngày để họ có thể sử dụng phòng vệ sinh tại nhà.

.

DB Nguyen nói dự luật sẽ tăng mức truy bức các học sinh chuyển giới này: "Các bé gái chuyển giới này là trong nhóm các học sinh dể bị tổn thương nhất về mặt bị quấy nhiễu và bạo lực. Nếu chúng ta hỗ trợ các học sinh này tại trường, các em sẽ thăng tiến hơn. Không chỗ nào trong dự luật tôi thấy có sự bảo vệ các nữ sinh chuyển giới này." DB Nguyen là thành viên Ủy Ban Giáo Dục Gia Đình và Tiểu ban Hỗ Trợ Học Đường, các cơ quan này tổ chức điều trần hôm Thứ Ba. Một số bà mẹ có con chuyển giới đã ra nói chuyện trong điều trần này.

.

--- Tổng Thống Joe Biden loan báo hôm Thứ Tư rằng ông đã ký sắc lệnh hành chánh để cho chính phủ Mỹ quyền ngăn cản tiếp cận hơn 1 tỷ đôla tích sản đối với các tướng lãnh Miến Điện, những người vừa đảo chánh và đưa Miến Điện vào chế độ quân phiệt mới.

.

Biden nói rằng Mỹ đông lạnh nhóm tích sản Hoa Kỳ làm lợi cho chính phủ Miến Điện trong khi duy trì sự hỗ trợ cho các tổ chức xã hội dân sự, y tế, và các lĩnh vực làm lợi trực tiếp cho người dân Miến Điện trực tiếp. Biden thúc giục các tướng lãnh trả tự do và trao quyền tức khắc cho Cố Vấn Aung San Suu Kyi.

.

--- Madeleine Dean, một công tố trong phiên tòa Thượng Viện xử cựu Tổng Thống Trump về tội kích động bạo loạn, nói rằng bạo loạn ngày 6/1/2021 "không bao giờ có thể xảy ra, nhưng chỉ vì Trump mà xảy ra." Phiên tòa hôm Thứ Tư 10/2 là ngày thứ nhì Thượng Viện tranh luận.

.

Dean nói rằng người bạo loạn đã "tới, quấn trên người lá cờ của Trump, và sử dụng cán cờ Hoa Kỳ để làm vũ khí đánh đập." Bà cũng phân tích ngôn ngữ TRump nói trong buổi biểu tình trước bạo loạn, cho thấy Trump dùng chữ "chiến đấu" (fight, fighting) tới 20 lần, trong khi chữ "ôn hòa" (peaceful) chỉ xài có 1 lần.

.

Hôm Thứ Tư, các thước phim an ninh chiếu lên trong phiên tòa cho thấy cảnh sát Eugene Goodman đã cứu mạng nhiều vị dân cử, trong đó chính Goodman chận Thưiợng nghị sĩ Mitt Romney và bảo là hãy chạy ngược chiều để thoát đám đông đang xông tới.

.

Hôm Thứ Tư cũng chiếu một đoạn phim cho thấy Phó Tổng Thống Mike Pence và gia đình được di tản ra khỏi phòng Thượng Viện sau khi đám đông đã tràn vào tòa nhà. Có một lúc người bạo loạn chỉ cách 100 feet (30.5 mét) là tới phòng mà Pence ẩn núp trước khi Goodman dụ người biểu tình chạy sang hướng khác.

.

Một đoạn phim cũng cho thấy người bạo loạn săn lùng Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, hô to khẩu hiệu với nhau đi tìm bà Nancy Pelosi khi chạy qua lại trong tòa nhà Quốc Hội, trong khi Pelosi và các nhân viên ngồi trong một căn phòng và lấy bàn ghế chèn cửa lại vài phút trước khi người bạo loạn chạy vào hành lang của căn phòng này. Người ngồi trên ghế trong phòng bà Pelosi có lộ ra một khẩu súng điện (stun gun) có thể dùng làm tê liệt người khác.

.

Công tố Eric Swalwell cũng chiếu một đoạn pim cho thấy một cảnh sát bị đè bẹp nơi cửa, cho thấy hình ảnh cô Ashli Babbitt bị bắn khi cô tìm cáchh trèo xuyên qua một cửa sổ đã bị đập thủng để vào hành lang Hạ Viện.

.

Swalwell cũng chiếu 1 đoạn phim cho thấy Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, bây giờ là lãnh tụ khối đa số, và cận vệ của ông đi lên một dốc hành lang và rồi chạy ngược xuống sau khi gặp những người bạo loạn, "Họ chỉ cách nhau có vài mét là đụng người bạo loạn."

.

--- Hàng ngàn người hôm Thứ Tư đã biểu tình ở Bangkok với phương pháp Miến Điện: cầm nồi niêu gõ vang trời để phản đối nhà cầm quyền đã bắt các lãnh tụ dân chủ đầu tuần này, và cũng bày tỏ liên minh cuộc chiến dân chủ ở Miến Điện. Người biểu tình tuần hành ở Bangkok với biểu ngữ “No 112” (Chống Đạo Luật 112, tức là luật hình sự gọi là bôi nhọ vương quyền).

.

Napasin Treelayapewat, 16 tuổi, nói gõ nồi niêu là đồng hành với dân chủ Miến Điện, nhưng cũng cho thấy dân Thái Lan chúng tôi đói rồi, vì nhiều ngườic húng tôi ngoài nồi niêu là không còn gì hết. Biểu tình quy mô lớn ở Bangkok hôm thứ Tư là lần đầu tiên trở lạisau khoảng 2 tháng. Họ xuống đường phố ở thủ đô của Thái Lan để phản đối việc bắt giữ 4 nhà lãnh đạo dân chủ vào hôm trước đó. Những người này bị buộc tội phỉ báng hoàng gia.

.

Năm ngoái, thanh niên ủng hộ dân chủ thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và thúc giục cải cách chế độ quân chủ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình lớn đã bị tạm dừng từ tháng 12 khi đại dịch vi-rút corona bùng phát trở lại ở Thái Lan.

.

Số lượng người biểu tình chiếm giữ đường phố ở trung tâm thành phố hôm thứ Tư lên tới hơn 1.000 người. Người biểu tình kêu gọi bãi bỏ luật xử phạt tội khi quân, kêu gọi cải cách hoàng gia, trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân chủ đang bị giam giữ và yêu cầu Thủ tướng Prayut từ chức.

.

--- Bộ Tư Pháp cho biết một tòa án Quận Cam đã tuyên xử 46 tháng tù đối với Nam Hyun Lee, 62 tuổi, còn có bí danh là “Daniel Lee,” người gốc Nam Hàn vì nhập cảng khối lượng lớn dược thảo được y quảng cáo là chữa "bệnh liệt dương" --- mà thực ra là cuối năm 2016 đã nhập từ Trung Quốc 21.4 kilograms thuốc Sildenafil, một thành phần để sản xuất Viagra.

.

Lee cũng nhập cảng Tadalafil, một phần tử để làm thuốc Cialis. Lee bào chế từ Sildenafil và Tadalafil để làm thuốc Rhino chữa bệnh liệt dương, đưa ra bán ở các tiệm tạp hóa, trạm xăng khắp Hoa Kỳ. Trong 2 năm rưỡi, Lee bán ra ít nhất $3.5 triệu đôla thuốc Rhino và các thuốc có tên tương tự. Thuốc này đã gây ra một trường hợp cấp cứu, theo hồ sơ cảnh sát.

.

Lee bị FBI bắt ngày 31/10/2018, đồng ý bồi thường bằng cách bán căn nhà 1,2 triệu đô của y ở Fullerton, tịch thu gần $458,000 từ 8 tài khoản ngân hàng. số tiền mặt trị giá $346,324 đôla, và chiếc xe 2018 Cadillac Escalade. Lee cũng quảng cáo thuốc này là giảm cân, giảm đau...

.

--- Nhà đầu tư Tony Hsieh tắt thở... và rồi cô Jennifer “Mimi” Pham --- là bạn thân, cánh tay mặt và là người phụ tá kinh doanh của Hsieh trong 17 năm --- đã kiện gia đình của Hsieh về vi phạm hợp đồng. Tony Hsieh là nhà đầu tư nổi tiếng ở Las Vegas, chết năm 46 tuổi, độc thân, để lại gia sản trị giá 840 triệu đôla. Hai người có cùng địa chỉ nhà trên bằng lái xe, theo hồ sơ tòa.

.

Cô Jennifer “Mimi” Pham nói rằng hợp đồng về một số kinh doanh của Hsieh không được gia đình người quá cố tôn trọng, theo tin từ báo Las Vegas Review-Journal. Hsieh chết hồi tháng 11/2020 vì ngợp khói trong tai nạn cháy nhà ở Connecticut. Hồ sơ tòa nói Hsieh chọn cô Pham làm dịch vụ quản trị một dự án kinh doanh về sản xuất phim tài liệu. Pham cũng nói cô có hợp đồng quản trị một trong các tài sản địa ốc của Hsieh tại Park City, Utah.

.

--- HỎI 1: Có đúng Trump là người kích động bạo loạn ngày 6/1/2021 như lời cáo buộc của Dân Biểu Jamie Raskin, Trưởng nhóm công tố trong phiên tòa Thượng Viện luận tội Trump?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy, Trump là kẻ kích động bạo loạn, theo nhận định của 2 Giáo sư Jason Stanley và David Beaver trên báo Newsweek ở trang: https://www.newsweek.com/did-trump-incite-violence-scholars-propaganda-theres-mountain-evidence-opinion-1567972

.

Tuy nhiên bạn có thể tự có nhận định riêng, khi xem đoạn phim dài 13 phút do Công tố Raskin đưa ra trong ngày đầu tiên của phiên tòa luận tội Trump. Đa số người xem, nói rằng Trump đúng là người kích động bạo loạn, nhưng một số người ủng hộ Trump cuồng nhiệt lại suy nghĩ khác. Xin mời bạn xem, có nút cc phụ đề tiếng Anh (cảnh báo: hình ảnh bạo lực, trẻ em không nên xem):

ttps://youtu.be/ivVOPWrFfW4

.

--- HỎI 2: Về nợ sinh viên vay liên bang, có đúng rằng sau 20 năm, chỉ còn 5% người da trắng còn nợ, nhưng 95% người Mỹ gốc Phi vẫn còn nợ?

.

ĐÁP 2: Sai. Không đúng. Đó là các con số nhầm lẫn. Trong buổi họp báo để kêu gọi TT Biden ký sắc lệnh xóa nợ thời sinh viên tới 50,000 đôla cho người vay, Lãnh đạo đa số Thượng Viện Chuck Schumer và TNS Dân Chủ Elizabeth Warren đưa ra nhầm thống kê. Schumer, tham khảo với Warren về các thống kê, nói nhầm rằng: "Sau 20 năm, chỉ còn 5% người da trắng còn nợ, nhưng 95% người Mỹ gốc Phi vẫn còn nợ." Cuộc nghiên cứu của Brandeis University năm 2019 mà 2 Thượng nghị sĩ dẫn ra nói rằng 51% người da trắng vay nợ thời đi học và 74% người da đen vay vẫn còn nợ 20 năm sau khi họ khởi đầu đi học đại học. Bài phân tích số liệu ở đây:

https://www.factcheck.org/2021/02/schumer-warren-misstate-student-loan-debt-disparity/

.

.

.