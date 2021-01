Sách mới: tình báo Nga đã bồi dưỡng Trump bằng tiền và sex từ 40 năm nay. Truy tố 3 dân quân vũ trang từ Ohio và Virginia về thủ đô bạo loạn. Thủ đô DC: ông cụ 71 tuổi mang súng đạn, đậu xe gần Hạ Viện, bị bắt. Các nhà chọc trời của Trump ở New York City đã sụt giá 51%

Dịch COVID bùng phát ở VN: Toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, với hơn 220.000 dân bị phong tỏa, dừng tất cả hoạt động công cộng trong 21 ngày, bắt đầu từ 12h hôm Thứ Năm.

WASHINGTON (VB - 28/1/2021) --- Cảnh sát thủ đô cảnh báo: Khu vực tòa nhà Quốc Hội cũng vẫn còn nguy hiểm. Bản tin NBC cho biết một người đàn ông 71 tuổi mang vũ khí đã bị bắt hôm Thứ Năm gần tòa nhà Rayburn House Office Building, khu vực của Hạ Viện Hoa Kỳ. NBC cho biết người này mang một khẩu súng và 20 viên đạn loại đạn nòng 9-mm, bị bắt khi đậu xe ở giao lộ gần tòa nhà Hạ Viện Hoa Kỳ Rayburn.

--- Một số cựu chiến binh Hoa Kỳ đã bắt đầu tuyển mộ chiến binh vài ngày sau chiến thắng bầu cử của Joe Biden trong nỗ lực dùng bạo lực chống lại Quốc Hội, theo hồ sơ tòa cho biết. Hồ sơ tòa truy tố 2 thành viên dân quân ở Ohio và một người ở Virginia cho thấy một số ủng hộ viên của Trump đã tuyển một, huấn luyện và vận chuyển các dân quân tới thủ đô Washington, D.C, để tấn công một phiên họp lưỡng viện Quốc Hội để lật ngược kết quả xác nhận thắng cử của Joe Biden.

Hồ sơ truy tố 4 tội nhắm vào 3 cựu chiến binh Hoa Kỳ --- Jessica Marie Watkins (38 tuổi), Donovan Ray Crowl (50 tuổi) cùng ở Woodstock, Ohio; và Thomas Caldwell (66 tuổi) ngụ ở Berryville, Virginia --- về âm mưu gây cản trở Quốc Hội và các tội khác, có thể lãnh 20 năm tù. Tuy rằng các dân quân nói rằng họ về thủ đô theo lời kêu gọi của Trump, nhưng Trump không ân xá bất kỳ ai trong hồ sơ bạo loạn.

--- Bạn đã từng nghe các thuyết âm mưu rằng ông chủ Bill Gates của đại công ty Microsoft muốn sử dụng thuốc chích ngừa siêu vi coronavirus đẫ đưa các bộ vi xử lý microchip vào thân người... Bây giờ thì Bill Gates nghe chuyện này, và gọi đó là "tiểu thuyết khoa học giả tưởng," theo báo USA Today.

Bill Gates nói với phóng viên Reuters rằng cả Gates và bác sĩ Anthony Fauci đã trở thành mục tiêu chính cho các "thuyết âm mưu điên khùng" về siêu vi coronavirus quậy sóng mạng xã hội. Bill Gates nói rằng cả ông và BS Fauci không bao giờ dính vào các tội ác kinh khủng như thuyết âm mưu mô tả, nhưng các bản tin giả đó sẽ làm nguy hại cho việc chích ngừa COVID-19. Bản thân Bill Gates tới giờ đã góp từ thiện ít nhất $1.75 tỷ đôla để chống đại dịch toàn cầu.

--- Các bác sĩ Trung Quốc lúc nào cũng có độc chiêu: hàm mô công, tức là ngồi chồm hổm khám bệnh. Trong khi bác sĩ khắp thế giới dùng miếng bông gòn đầu q-tip ngoái lỗ mũi để dò ra xem có dương tính COVID hay chưa, bản tin trên báo Global Times từ Bắc Kinh cho biết các bác sĩ TQ cho biết muốn chính xác hơn, là phải dùng miếng bông gòn q-tip ngoái vào hậu môn để xem còn siêu vi coronavirus hay không.

Bản tin nói rằng siêu vi sống dai hơn nơi hậu môn, do vậy nếu chỉ thử bằng chất nhờn lỗi mũi thì sẽ bị sơ sót. BS Li Tongzeng của bệnh viện You’an Hospital tại Bắc Kinh nói rằng những người nằm trong vùng tâm điểm đại dịch nên xét nghiệm qua hậu môn mới thực sự an toàn.

Báo Washington Post ghi nhận một bản thăm dò ở Weibo nói rằng 80% người trả lời trong thăm dò ở TQ không chấp nhận cách xét nghiệm qua đường phía sau. Bất tiện nữa: xét nghiệm như thế sẽ chậm trễ trong thủ tục xét nghiệm, vì trở ngại y tá/bệnh nhân trogng giới tính nam/nữ.

--- Thủ đô Washington DC sẽ trở thành một tiểu bang mới tại Hoa Kỳ? Đó là ước mơ của nhiều người dân thủ đô. Dân biểu liên bang Eleanor Holmes Norton hôm Thứ Tư đã trình hồ sơ xin nâng cấp thủ đô DC lên thành một tiểu bang mới của Mỹ. Holmes là Dân Biểu liên bang duy nhất đại diện thủ đô trong Quốc Hội. Bà là Dân Chủ, nói rằng vì DC không phải là một tiểu bang, cho nên bà chỉ đại diện trong Hạ Viện nhưng không có quyền bầu phiếu.

Dự luật đã thông qua Hạ Viện năm ngoái, cũng sẽ trình lên Thượng Viện do Thượng nghị sĩ Tom Carper (Dân Chủ, Delaware). Dự luật muốn rằng thủ đô DC (hiện có 700,000 cư dân, đông hơn Vermont hay Wyoming) có đầy đủ quyền như các tiểu bang khác trong Quốc Hội.

Nhưng dự luật bảo đảm là sẽ bị Cộng Hòa Thượng Viện khai tử. Lý do, nếu DC trở thành một tiểu bang, DC sẽ có 2 ghế Thượng nghị sĩ liên bang. Nhưng thủ đô hầu hết theo Dân Chủ: Biden thắng tới 92% phiếu bầu trong bầu cử ngày 3/11/2020 vừa qua. Muốn bỏ phiếu thuận thì trên Thượng Viện, với 50 Thượng nghị sĩ Dân Chủ, sẽ cần thêm 10 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa mới thành luật được. Và Cộng Hòa không muốn Thượng Viện có thêm 2 ghế Thượng nghị sĩ, nghĩa là thêm 2 người Dân Chủ vào. Nghĩa là, Cộng Hòa sẽ chống phá tới cùng.

--- Một cảnh sát thứ nhì trong đơn vị Cảnh Sát Capitol đối phó người biểu tình trong ngày 6/1/2021 đã tự sát, theo tin của Quyền TRưởng Ty Cảnh Sát Capitol. Cảnh sát Jeffrey Smith, 35 tuổi, tự sát vào ngày 15/1/2021, theo lời Trưởng Ty hôm Thứ Ba 26/1/2021. Smith đã phục vụ trong ngành cảnh sát 12 năm.

Contee nói rằng, "Trả giá cho cuộc nổi loạn kia -- cả về con người và tiền bạc -- là nhiều vô cùng." Có 5 người chết trong cuộc bạo loạn, trong đó có cảnh sát Brian Sicknick, 42 tuổi, bị người biểu tình lấy ống chữa lửa đập vào đầu tới chết. Trong khi đó cảnh sát Howard Liebengood, 51 tuổi, vài ngày sau khi giải tán người biểu tình đã tự sát. Có ít nhất 65 cảnh sát bị thương.

--- Các tòa nhà cao tầng của Trump tại New York City đang mất giá thê thảm. Báo Business Insider hôm Thứ Tư loan tin rằng công ty chuyên về trị giá địa ốc UrbanDigs — sau khi khảo sát về 7 tòa nhà cao tầng sang trọng tại Manhattan vẫn còn mang tên TRump trên nhãn hiệu và 3 tòa nhà cao tầng trước kia là mang tên Trump và bây giờ đã đổi tên --- thấy rằng ngay cả những tòa cao ốc trong quá khứ mang tên TRump bây giờ cũng đã mất 17% trị giá thị trường kể từ năm 2016. Trong khi đó, giá tính chung trên mỗi square-foot đã giảm tại Manhattan trong cùng thời kỳ chỉ là 9%.

Báo này cũng nói là trong năm 2016, giá trung bình mỗi square-foot tại 7 tòa cao ốc điều hành bởi công ty Trump Organization là $3,346. Trong khi năm 2017, sau khi TRump thắng cử và đăng quang, con số đó sụt giảm còn $1,903; vào năm 2020, giá còn $1,619. Tức là sụt giá tới 51% so với giá của năm 2016.

--- Rất nhiều người biết rằng tổ chức Proud Boys là những người có lập trường cực hữu, da trắng thượng tôn, cũng là một trong các nhóm hưởng ứng lời Trump kêu gọi để gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Nhưng bây giờ mới lộ ra một sự thật: lãnh đạo nhóm Proud Boys là Henry “Enrique” Tarrio lại là một an ninh chìm.

Theo hồ sơ tòa, Tarrio bị bắt ở thủ đô thời gian ngắn trước khi bạo loạn bùng nổ ở tòa nhà Quốc Hội. Trước giờ Tarrio làm việc cảnh sát chìm và hợp tác với các công tố sau khi y bị bắt về tội gian lận trong năm 2012.

Tarrio đã giúp cảnh sát trong nhiều cuộc điều tra gần 1 thập niên, cung cấp tin về các hoạt động hình sự. Proud Boys đưa ra thuyết âm mưu rằng phải chống lại một "nhà nước ngầm" và phải phá vỡ hệ thống chính phủ hiện nay, và do vậy khi lộ ra hồ sơ Tarrio là mật báo viên thì giới cực hữu kinh hoàng, chới với.

Chi tiết về Tarrio hợp tác với cảnh sát được hãng tin Reuters khám phá ra trong một bản điều trần trước tòa liên bang ở Florida năm 2014 về bản án của Tarrio vì tham dự một âm mưu bán lại các tấm xét nghiẹm bệnh tiểu đường. Công tố và luật sư của Tarrio tiết lộ rằng Tarrio là mật báo viên trong nhiều cuộc điều tra nên xin xóa bỏ bản án 30 tháng tù. Thẩm phán đồng ý giảm còn 16 tháng tù.

Jeffrey Feiler, luật sư của Tarrio, nói trước tòa rằng trong hơn 30 năm hành nghề luật sư, chưa từng thấy có ai hợp tác tích cực như Tarrio.

Tuy nhiên, email gửi tới luật sư đại diện cho Tarrio đã không được trả lời. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tarrio chối rằng không hề có chuyện hợp tác gì với cảnh sát. Nhưng trong hồ sơ tòa, sau khi Tarrio bị kết tội, Tarrio giúp chính phủ truy tố hơn một tá nghi can, theo công tố nói với thẩm phán. Luật sư của Tarrio nói Tarrio đã giúp bằng cách vào nằm vùng trong các nhóm hình sự, liên hệ các loại ma túy.

Tarrio bị bắt tại thủ đô Washington DC ngày 4/1/2021, hai ngày trước khi Trump gây bạo lạon. Bây giờ, Tarrio bị truy tố tội đập phá các cột cờ của nhóm Black Lives Matter tại một nhà thờ của người da đen trong cuộc biểu tình trước đó ở thủ đô. Cờ đó bị giựt ra từ khuôn viên nhà thờ Asbury United Methodist Church, xé cờ và đốt rụi hồi tháng 12/2020.

Cảnh sát nhìn ra Tarrio với hiệu kỳ đó trong một băng video về sự kiện kia trên mạng YouTube, theo hồ sơ tòa. Khi cảnh sát bắt Tarrio, khám phá trong túi xách Tarrio có 2 băng đạn chưa gắn đạn và trên băng đạn có dán huy hiệu Proud Boys và mỗi băng đạn có thể nạp vào 30 viên đạn.

--- Cử tri Cộng Hòa rủ nhau bỏ đảng ào ạt... Hơn 30,000 cử tri Cộng Hòa đã rời bỏ đảng tịch tại một số tiểu bang chiến trường, chỉ trong vài tuần lễ sau trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, theo tin của báo The Hill. Nhưng báo này nói rằng đó chỉ là mỏm băng, chứ chưa lộ hết chiều sâu rạn nứt của Đảng Cộng Hòa.

Con số 30,000 cử tri Cộng Hòa trong vài tiểu bang chiến trường bỏ đảng cho thấy một viễn ảnh khó khăn cho Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử tương lai dù là bầu Tổng Thống hay để tranh quyền đa số ở Quốc Hội. Trong các tiểu bang được chú ý, hiện tượng bỏ Đảng Cộng Hòa từ đầu năm tới giờ là: Pennsylvania (10,000 cử tri Cộng Hòa đổi đảng), North Carolina (6,000) và Arizona (5,000). Báo The Hill cho biết cũng có rời bỏ Đảng Dân Chủ từ phía cử tri Dân Chủ, nhưng chỉ là chút ít, không nhiều như Cộng Hòa.

Michael McDonald, chuyên gia về bầu cử ở đại học University of Florida, nói với báo The Hill rằng những người rời bỏ đảng thường là người biết suy nghĩ, ý thức về lá phiếu và trách nhiệm của họ, nghĩa là họ muốn thay đổi.

--- Trong khi đó, báo Politico cho biết Trump vẫn là bóng tối bao phủ lên Đảng Cộng Hòa, gây rạn nứt giữa người bênh và chống Trump, và bây giờ những người Cộng Hòa muốn tranh cử Tổng Thống 2024 vẫn như bị tê liệt, chờ xem các diễn biến chung quanh Trump.

- 56% cử tri Cộng Hòa tin rằng Trump nên tranh cử Tổng Thống năm 2024.

- 36% cử tri Cộng Hòa nghĩ rằng Trump không nên tranh cử Tổng Thống năm 2024.

Về Đảng Patriot Party mà Trump từng nói có ý muốn thành lập, theo Politico:

- 33% nói vẫn muốn là cử tri Cộng Hòa.

- 30% nói muốn theo Đảng Patriot Party của Trump.

- 11% nói không muốn đảng nào cả.

--- Việt Nam báo động dịch bùng phát, phải cách ly toàn bộ môt thành phố phía Bắc. Bản tin VietnamNet ghi rằng tính đến chiều tối 28/1/2021, 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Chỉ trong ngày 28/1, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 105 ca mắc Covid-19, trong đó 98 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại 3 tỉnh. Trong bản tin 18h, Bộ Y tế mới công bố 84 ca mắc trong cộng đồng trong ngày Thứ Năm.

Trong khi đó, Báo Chính Phủ và nhiều báo khác cho biết đã ra lệnh phong tỏa thành phố Chí Linh 21 ngày: Toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, với hơn 220.000 dân bị phong tỏa, dừng tất cả hoạt động công cộng trong 21 ngày, bắt đầu từ 12h hôm Thứ Năm. Người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc dừng hoạt động; các trường hợp khẩn cấp khác.

Người dân toàn thành phố không tập trung quá 2 người nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc. Trường học, nơi công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu... dừng hoạt động. Cùng lúc đã cấp tốc lập 3 bệnh viện dã chiến ở Hải Dương, và đưa hơn 1.000 người trong ngành y tế về giúp Hải Dương chống dịch: VnExpress ghi rằng 39 chuyên gia thuộc 4 đơn vị Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, với hơn 1.000 giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội, Trường Y tế Công cộng đã có mặt tại Hải Dương từ sáng 28/1, bắt đầu lấy mẫu trên diện rộng.

--- Báo Người Lao Động ghi nhận chuyện công an hành hung 2 nhà báo VOV ở Hưng Yên: Tưởng nhà báo là... người dân. Bản tin ghi rằng vào chiều 26-7, đại tá Ngô Văn Phương, Trưởng Công an huyện Văn Giang - Hưng Yên, đã xác nhận ngoài 2 công an, 3 người còn lại tham gia đánh 2 nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang trong khi 2 nhà báo này đang tác nghiệp về vụ cưỡng chế thu hồi đất dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark) vào ngày 24-4 là người của Công ty TNHH V & T.

Theo ông Phương, 3 người này là Nguyễn Xuân Biên, Lê Văn Băng và Cao Như Mác, có nhiệm vụ bảo vệ máy xúc, máy ủi của doanh nghiệp tại hiện trường vụ cưỡng chế thu hồi đất. Đại tá Ngô Văn Phương cho rằng việc 3 người này tham gia vụ đánh 2 nhà báo VOV là do họ bức xúc, nóng nảy bởi nhiều chuyện và do nhầm tưởng nhà báo là người dân. Ông Phương cho biết Công an huyện Văn Giang đã xử phạt hành chính 3 người này do có hành vi gây rối trật tự công cộng, với mức phạt 1,5 triệu đồng/người.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm nay (Thứ Năm) sẽ ký 2 sắc lệnh hành chánh, hoàn tất lời ông hứa khi tranh cử --- mở rộng bảo heỉ6m y tế công lập cho thêm người dân, và bảo vệ quyền sức khỏe và sanh sản của phụ nữ. Sắc lệnh như thế sẽ cho ghi danh lại vào chương trình Health Insurance Marketplace và từng bước củng cố bảo hiểm dân nghèo qua Medicaid và Affordable Care Act (bảo hiểm y tế ACA còn gọi là ObamaCare).

Sắc lệnh sẽ nới hạn ghi danh bảo hiểm y tế theo chương trình Medicaid và thị trường Healthcare.gov từ ngày 15/2/2021 tới ngày 15/5/2021. Thời khoảng đó đượcg ọi là ghi danh đặc biệt Special Enrollment Period để giúp những người Mỹ cần bảo hiểm y tế chi trả trong thời đại dịch.

--- FBI đã truy tố Ian Benjamin Rogers, 43 tuổi, cư dân Napa County ở Bắc California sau khi khám phá kho bom ống và súng đạn trong nhà ông này: bom ống, vật liệu làm nhiều bom ống, ít nhất 49 khẩu súng và nhiều ngàn viên đạn. Và sách dạy chế tạo bom.

Roggers thú nhận có làm bom, nhưng chỉ là "cho vui thôi." Cảnh sát dò ra nghi can này vì các tin nhắn trên điện thoại của anh này hăm dọa sẽ làm nổ một tòa nhà liên bang. Tin nhắn cũng nói, anh tin là Trump đã thắng cử năm 2020. Luật sư nói anh này không tham dự bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. nếu có tội, anh này sẽ lãnh 10 năm tù.

--- Báo The Mail Daily từ Anh quốc cho biết theo một cuốn sách mới ấn hành, tình báo Nga đã bồi dưỡng Donald Trump từ 40 năm trước, bằng cách bơm tiền cứu các kinh doanh trên đà phá sản của Trump, gài Trump làm công cụ giúp Putin hoàn tất công việc phá hoại nền dân chủ Mỹ ngay ở căn bản: làm cho dân Mỹ không tin rằng có bầu cử trung thực tại Mỹ.

Sách này nhan đề "American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery" (Đồng chí Mỹ nằm vùng: Cách tình báo KGB bồi dưỡng Donald Trump, và các chuyện liên hệ về Sex, Tham Vọng, Quyền Lực và Phản Bội) của átc giả Craig Unger lưu hành từ ngày 26/1/2021.

Tác giả nói Trump bị rơi vào vòng tay êm ái của tình báo Nga từ 1976 khi Trump chuyển xây dựng kinh doanh địa ốc từ thị trấn Queens tới Manhattan (cả 2 đều trong New York City). Trump được cứu nhiều lần từ nhiều cuộc phá sản bằng tiền mặt của Nga được rửa xuyên qua các kinh doanh địa ốc của Trump trong các thập niên 1980s và 1990s.

Khi Trump trở thành Tổng Thống, đó là lúc Trump cho Putin mọi thứ Putin cần, theo tác giả Unger. Sách này nói TRump dính với tình báo Nga xuyên qua ông bạn Jeffrey Epstein, người này cung cấp gái vị thành niên cho các đại gia Nga và tư bản Silicon Valley.

Tác giả viết rằng sách soạn theo các cuộc phỏng vấn từ những nguồn cấp cao, từ các cán bộ Xô Viết đào tỵ, từ các cựu FBI, các viên chức phản gián FBI, các luật sư và nhiều nữa.

Sách này ghi lời Epstein nói rằng đã giới thiệu Melania với Donald Trump trong khi Donald Trump đang "vui vẻ" với các cô gái trong hang động của Epstein.

Epstein đã quay nhiều băng video tình dục và chụp nhiều hình ảnh Trump với các cô trên giường (Bản tin VB rất tiếc, không tiện dịch nhiều chỗ ướt át). Trong khi đó, tên của Trump nằm trong sổ đen của Epstein với ít nhất là 16 số điện thoại khác nhau.

Đặc biệt, sách này cũng kể rằng Mafia Nga đã cùng với Trump bơm tiền giúp Rudy Giuliani tranh cử Thị Trưởng New York trong các năm 1993 và 1997. Hiện thời chưa thấy Trump hay Giuliani lên tiếng gì về cuốn sách rất giựt gân này. Độc giả có thể đọc bản tin này ở đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9184687/How-Russia-began-grooming-Donald-Trump-40-years-ago-saving-financial-ruin-book-claims.html?fbclid=IwAR3DoD4roaLiSt92lxZmOIaVg8fI9dCr04r3UKqvX7BnayPINJ3RCiENjwg

