Một bệnh viện Ohio thử nghiệm chương trình 8 tuần lễ cho các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện: Thiền tỉnh thức giúp giảm kiệt sức, xóa căng thẳng.

.

Chính DB Boebert (Cộng Hòa) là nội gián đã dẫn một "nhóm đông người" đi một vòng trong tòa nhà Quốc Hội trước ngày tổng tấn công 6/1/2021. Hillary Clinton nghi Putin là chủ mưu tổng tấn công tòa nhà Quốc Hội, và Trump có thể đã báo cáo liên tục về Putin. Biden ra lộ trình 8 năm để nhập tịch công dân Mỹ cho 11 triệu di dân bất hợp pháp. Người trộm máy laptop của DB Pelosi đã ra đầu thú. Chủ hãng gối My Pillow cố vấn Trump thiết quân luật, bị các siêu thi từ chối bán gối My Pillow. Hãng máy bầu phiếu Dominion kiện chủ hãng gối Pillow. Biden chưa gỡ rào hàng không vì còn đại dịch. Mỹ, Californai: thê thảm vì đại dịch. Một lô thuốc Moderna với 330,000 liều chích ngừa gây dị ứng quan ngại? Nga vẫn nổ: thuốc chích ngừa EpiVacCorona hiệu quả 100% trong thử nghiệm. Putin giúp Trump: Nga giúp Parler lên mạng trở lại. Bệnh viện Ohio: Thiền để giảm kiệt sức, xóa căng thẳng. Ước tính: kiều hối 2020 về VN sẽ giảm 7% còn 15,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. NBC News: 73% cử tri nói Mỹ đã lạc lối, chỉ 21% nói Mỹ đang đi đúng hướng.

.

WASHINGTON (VB - 19/1/2021) -- Dân biểu liên bang Steve Cohen (Dân Chủ-TN) hôm Thứ Hai nói rằng chính Dân biểu mới nhậm chức Lauren Boebert (Cộng Hòa-CO) là tay trong của Quốc Hội đã dẫn một "nhóm đông người" đi một vòng do thám địa hình trong vài ngày trước ngày tổng tấn công 6/1/2021 vào tòa nhà Quốc Hội.

.

DB Cohen nói với CNN hôm Thứ Hai, rằng: "Chúng tôi nhìn thấy Dân biểu Boebert dẫn một nhóm người vào đi tour trong khoảng sau ngày 3/1/2021 và trước ngày 6/1/2021. Một nhóm đông người đi với bà này. Bà này không ở cùng phe với Quốc Hội."

.

--- Bây giờ thì bắt được rồi: FBI đã đưa ra lệnh truy nã Riley June Williams, người bị tố giác trộm máy laptop của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trong khi tham gia cuộc tổng tấn công ngày 6/1/2021, và là người bị cho là dự định bán máy laptop này cho tình báo Nga.

.

CBS News nói rằng bà Riley June Williams đã trình diện FBI. Nhưng tin này ghi là chưa rõ máy laptop còn trong tay của nghi can hay không.

.

--- Mike Lindell, Tổng quản trị công ty gối My Pillow, hôm Thứ Bảy bước vào Bạch Ốc để họp với Trump trong khi tay cầm xấp giấy, bị nhiếp ảnh gia báo Washington Post chụp hình thấy trên giấy Lindell cầm vào có những chữ như "thiết quân luật" và "luật chống nổi loạn" trên các tài liệu. Lúc đó, có vẻ như Lindell muốn đưa ra kế hoạch thiết quân luật cho Trump áp dụng để lật ngược tình hình.

.

Bây giờ, Lindell gặp một cú phản ứng thị trường bất lợi: Hai hệ thống siêu thị hàng gia dụng Bed Bath & Beyond và Kohl’s tuyên bố dẹp bỏ tất cả các mặt hàng mang thương hiệu My Pillow ra khỏi cửa tiệm và trên mạng của họ. Như thế, túi tiền của Mike Lindell hẳn nhiên sẽ thủng lớn. Có vẻ như sau ngày Tổng Tấn Công 6/1/2021, các doanh nghiệp lo sợ giao du với chính khách thuyết âm mưu.

.

--- Chưa hết. Công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems đã gửi một lá thư trong hình thức "cease and desist letter" tới Mike Lindell, Tổngq uản trị MyPillow để nhắc ông này và công ty của ông không được xóa đi bất kỳ giao dịch điện tử nào trước một đơn kiện đang diễnt iến.

.

Báo New York Times ghi rằng đó là bước đầu theo thủ tục một đơn kiện nhắm vào những lời Lindell và những tay chân thân tín của Trump đã vu khống các máy bầu phiếu của Dominion đã "gian lận phiếu bầu" để giúp Biden thắng phiếu.

.

--- Tổng Thống tân cử Joe Biden dự định trình dự luật di trú ngay trong ngày đầu nhậm chức, hy vọng cung cấp lộ trình 8 năm để nhập tịch công dân Mỹ cho 11 triệu người đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ lâu, một chính sách đảo ngược với chính phủ Trump bốn năm qua đã siết chặt, làm khó khăn thêm đối với di dân khi Trump tách rời các gia đình di dân và mở ra những cuộc bố ráp lớn để trục xuất di dân hàng loạt.

.

Tuy nhiên, này có thể bị Cộng Hòa chất vấn vì không đặt vấn đề tăng cường an ninh biên giới để ngănc hận di dân bất hợp pháp. Dự luật của Biden đưa ra sẽ dài vài trăm trang, ghi rằng những ai đã sống ở Mỹ vào ngày 1/1/2021, mà không có tình trạng pháp lý hợp pháp sẽ có một lộ trình 5 năm để hưởng tình trạng pháp lý tạm thời, tức là thẻ xanh, nếu họ qua được thủ tục kiểm soát lai lịch nhân thân, có trả thuế và làm đầ đủ các yêu cầu căn bản. Từ đó, họ sẽ có một lộ trình 3 năm để nhập tịch, nếu họ quyết định xin nhập tịch Hoa Kỳ.

.

Đối với một số di dân, tiến trình sẽ nhanh hơn. Những người được gọi là Dreamers, tức là người trẻ vào Mỹ bất hợp pháp khi còn niên thiếu, cũng như các công nhân nông trại và những người hưởng quy chế được bảo vệ ạtm thời thì có thể tức khắc được quyc hế thẻ xanh nếu họ đang làm việc, đang đi học hay có một số điều kiện khác. Độc giả thắc mắc, xin chờ sau dự luật phổ biến tuần này, hỏi các văn phòng di trú sẽ được giải thích rõ hơn.

.

--- Nên cho mở lại đường hàng không tự do để những người mang mầm dịch bệnh COVID-19 vào Hoa Kỳ? Jen Psaki, Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc của Tổng Thống tân cử Joe Biden, nói rằng chính phủ Biden sẽ không gỡ bỏ lệnh hạn chế du hành đang áp đặt đối với một số quốc gia đang gặp đại dịch.

.

Bà nói rằng đại dịch đang lây lan nhiều nước, do vậy không thể gỡ bỏ lệnh hạn chế du hành. Bà Psaki nói như thế sau khi Tổng Thống Trump loan báo gỡ bỏ hạn chế vào Mỹ đối với Liên Âu, Anh quốc, Ireland và Brazil, vì Trump cho rằng ácc quốc gia này sẽ thực hiện lệnh xét nghiệm siêu vi. Trump muốn gỡ rào hàng không ngày 26/1/2021, và bây giờ thì chính phủ Biden nói là sẽ vẫn siết lại, ngăn cản người từ các nước đại dịch vào lại Mỹ.

.

--- Có phải bàn tay Putin đang ám trợ Trump? Mạng xã hội Parler đã lên mạng trở lại một phần bằng cách chuyển 100% lưu lượng người dùng xuyên qua các máy chủ có tên "DDOS GUARD" từ nước Nga. Trang Parler đăng lại một thư của Tổng quản trị Parler là John Matze nói rằng ban kỹ thuật đang hồi phục mạng hy vọng sẽ 100% hoàn tất. Mạng Parler trước đó đã bị Amazon, Google và Apple ngăn cản, cắt tài khoản vì ngôn ngữ kích động bạo lực.

.

--- Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 95,668,817 người.

Toàn cầu chết dịch: 2,043,713 người.

.

Mỹ bị lây nhiễm: 24,079,744 người.

Dân Mỹ chết dịch: 399,008 người.

.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 3,019,758; Chết dịch: 33,746 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 2,138,190; Chết dịch: 32,711 người.

.

--- Tiểu bang California cho biết đang ngưng sử dụng một lô thuốc chích ngừa hiệu Moderna. Lô thuốc này có ký số Lot 41L20A với hơn 330,000 liều thuốc chích ngừa. Bác sĩ Erica Pan đã yêu cầu California tạm ngưng để CDC điều tra lô thuốc này, tới California khoảng từ ngày 5/1/2021 tới 12/1/2021 và phân phối tới 287 văn phòng/điểm chích ngừa.

.

Pan nói, vì có chưa tới 10 người, được chích tại cùng một trung tâm cộng đồng, cần chăm sóc y tế trong thời lượng 24 giờ. Nhưng các trung tấm khác không bị phản ứng như thế. Pan không nói rõ trung tâm nào bị như trên. Nhưng có tin là 6 nhân viên y tế San Diego đã gặp dị ứng sau khi chích ngừa ngày 14/1/2021; trung tâm này đã tạm đóng cửa, sau đó đã dùng thuốc chích ngừa khác, theo tin đài KTGV-TV. Hãng Moderna nói rằng không nghe gì dị ứng từ các trung tâm chích ngừa khác có thể sử dụng cùng lô thuốc đó.

.

-- Ngành y tế Nga cũng thừa cơ chơi nổi: cơ quan quan sát y tế Nga Rospotrebnadzor nói hôm Thứ Ba rằng thuốc chích ngừa COVID-19 nhãn hiệu EpiVacCorona, loại thuốc thứ nhì chống siêu vi được Nga chuẩn thuận, có hiệu quả 100% trong thử nghiệm lâm sàng qua 2 đợt thử nghiệm. Thuốc này bào chế bởi Vector Institute, đăng bộ từ tháng 10/2020, và một tháng sau là thử nghiệm đợt 3.

.

--- Báo Health Leaders hôm 18/1/2021 cho biết một phương pháp Thiền Phật Giáo đang được áp dụng cho một nhân viên y tế tiểu bang Ohio để chống kiệt sức trong thời đại dịch. Chương trình Thiền tỉnh thức dài 8 tuần lễ thành lập bởi các nhà nghiên cứu từ bệnh viện Ohio State University Wexner Medical Center và đại học y khoa Ohio State University College of Medicine đã có nhiều hiệu quả để giảm kiệt sức và xóa bỏ căng thẳng đối với các y tá và nhân viên y tế.

.

Thử nghiệm Thiền này với 267 người tham dự, trong đó gần 70 người là y tá cao cấp và y tá có bằng hành nghề quốc gia cùng với các bác sĩ nội trú, các tuyên úy nhiều tôn giáo, viên chức quản trị hành chánh trong bệnh viện The Ohio State Wexner Medical Center. Cho thấy 27% người giảm kiệt sức sau khi hoàn tất chương trình có tên là Mindfulness in Motion, trong khi tỷ lệ lớn hơn đã hết căng thẳng. Thiền này không có yếu tố tôn giáo, tuy là xuất phát từ hơn 2,500 năm lịch sử Phật Giáo.

.

--- Báo Người Đồng Hành, dẫn bản tin từ Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi rằng Việt kiều vẫn đang giúp kinh tế quê nhà sống hùng, sống mạnh. Báo cáo Di cư và Kiều hối của Ngân hàng Thế giới công bố với dự báo lượng kiều hối năm 2020 của Việt Nam sẽ giảm hơn 7% còn 15,7 tỷ USD - chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Đây là lần đầu tiên kiều hối về Việt Nam giảm kể từ năm 2010. Trước đó, trong năm 2019, con số này đạt 17 tỷ USD, chiếm 6,5% GDP.

.

Bản tin nói, thống kê kiều hối năm 2020 chưa có con số chính thức. Nhưng thống kê chính thức vẫn bỏ quên lượng kiều hối gửi về qua các kênh phi chính thức. Riêng Sài Gòn một cách chính thức chiếm 1/3 tổng lượng kiều hối đổ về Việt Nam mỗi năm. Việt Nam hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 5 năm qua, Ngân hàng Thế giới ước tính tổng kiều hối họ gửi về Việt Nam đạt 71 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 6%/năm, trong đó năm 2018 và 2019 đạt lần lượt là 16 và 16,7 tỷ USD. Như vậy Việt Nam là quốc gia nhận kiều hối lớn thứ 9 thế giới năm 2020, xếp thứ ba khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc và Philippines.

.

--- Theo bản thăm dò NBC News có 73% cử tri nói rằng Hoa Kỳ đang đi lạc đường trong khi chỉ 21% nói rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng.

. Một con số tương đương 73% nói rằng Hoa Kỳ đã chia rẽ gay gắt trong 4 năm qua trong khi 24% nghĩ là Mỹ vẫn có thể hàn gắn, đoàn kết lại.

. 53% đối với 44% cử tri nghĩ rằng họ lo lắng và bi quan về tương lai thay vì lạc quan và hy vọng.

.

--- Fox News loan tin rằng Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã nói chuyện với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trên radio về trận tổng tấn công tòa nhà Quốc Hội do Trump xách động hôm 6/1/2021 nêu nghi vấn rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin có thể đã được thông báo chi tiết trực tiếp từ Tổng Thống Trump trước và trong khi bạo loạn.

.

Chương trình radio này có tên "You and Me Both," bà Clinton nói với Pelosi rằng bà muốn xem hồ sơ điện thoại của Trump để xem có phải Trump đã báo cáo liên tục cho Putin hay không. Nhiều nhà phân tích nghi ngờ rằng mỗi lần Trump bế tắc, là lại ra sân golf, nơi không bị nghe lén, vì tất cả khuôn viên trong Bạch Ốc đều có máy nghe lén và ghi hình, để nói chuyện xin Putin cố vấn.

.

Bà Clinton nói với Peloxi rằng bà muốn có một cuộc điều tra kiểu ủy ban 9/11 để xem tất cả những diễn biến nào đã dẫn tới trận tổng tấn công ngày 6/1/2021, trận bạo loạn mà Tướng Wesley K. Clark nói là có dấu ấn kỹ thuật du kích Việt Cộng từ một số người vào xách động. Bà Pelosi cũng nói bà muốn có 1 ủy ban như thế và bà đã nói rằng "mọi con đường [điều tra] đều dẫn tới Putin"...

.