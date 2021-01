DB Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) bị hăm dọa bạo lực, địa chỉ nhà bị lên nhiều mạng cực hữu. Chiến tranh thương mại Mỹ-TQ: Mỹ thua bi đát, dân Mỹ trả nặng hơn, hãng Mỹ tăng đầu tư vào TQ, TPP bị xóa xong là có RCEP liền. Hỏi Ngoại Trưởng Pompeo một câu, nữ phóng viên đài VOA liền bị "chuyển công tác." Fox News thảo luận: Trump có thể bị truy tố về tội sát nhân? Cô Ivanka Trump sẽ dự lễ đăng quang c

DB Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) bị hăm dọa bạo lực, địa chỉ nhà bị lên nhiều mạng cực hữu.

WASHINGTON (VB - 12/1/2021) --- Tổng Thống Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence lần đầu gặp nhau hôm Thứ Hai 11/1/2021 kể từ lúc bạo loạn bùng nổ hôm Thứ Tứ 6/1/2021. Quan hệ giữa 2 người trở nên căng thẳng kề từ khi Trump tố Pence thiếu "can đảm" lật ngược kết quả bầu cử.

Theo lời một viên chức cao cấp, "Hai người có buổi nói chuyện tốt, nói về tuần lễ sắp tới, kể lại những thành quả 4 năm qua. Họ lặp lại rằng những kẻ phạm luật và xông vào tòa nhà Quốc Hội tuần trước không đại diện cho phong trào MAGA được hỗ trợ bởi 75 triệu dân Mỹ và cam kết sẽ tiếp tục công việc đại diện cho đất nước cho những ngày còn lại trong nhiệm kỳ." Có vẻ như Trump lo sợ Pence ra đòn Tu Chánh Án 25 để lột chức Tổng Thống của Trump?

--- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Bill Barr và Luật sư Bạch Ốc Pat Cipollone cảnh cáo Trump là chớ có tự ân xá trước khi mãn nhiệm, theo tin CNN hôm Thứ Hai, dẫn nguồn tin nội bộ Bạch Ốc. Theo một bản ghi nhớ về pháp lý của Bộ Tư Pháp năm 1974, Tổng Thống không thể tự ân xá bởi vì "không ai có thể là một thẩm phán cho chính hồ sơ kiện của mình."

Barr tin rằng luật đó vẫn còn giá trị, và do vậy Cipollone đã không yêu cầu Phòng Cố Vấn Pháp Lý Bộ Tư Pháp cho ý kiến về vấn đề này. Gần đây, truyền thông nói rằng Trump có hỏi về vấn đề tự ân xá trước khi rời Bạch Ốc ngày 20/1/2021. Nếu Trump làm như thế, Trump là Tổng Thống đầu tiên tự ân xá.

Trên thực tế, ngay cả nếu tự ân xá, Trump sẽ thoát tội liên bang, nhưng còn các tội tiểu bang sẽ không thoát được. Thí dụ, hồ sơ đang bị New York điều tra và truy tố về gian lận tài chánh và trốn thuế. Trump cũng có thể bị kiện ở thủ đô Washington DC vì xúi giục bạo loạn. Và có thể bị kiện về tội dân sự, như các hồ sơ kiện Trump về tội tấn công tình dục ở New York. Và nhiều nữa.

--- Công Tố Trưởng thủ đô Karl Racine hôm Thứ Hai nói rằng ông dự định điều tra về các vụ bạo lực ở thủ đô Washington DC, cụ thể về vấn đề có nên truy tố hay không đối với các nhân vât này: Tổng Thống Trump, cậu thái tử đảng Donald Trump Jr., luật sư của Trump là Rudy Giuliani và Dân Biểu Mo Brooks về tội kích động nổi loạn dẫn tới việc tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Racine nói trên đài MSNBC chính những người đó đã kêu gọi, kích động, xúi giục tập trung phẫn nộ vào tòa nhà Quốc Hội, và ông đang "xem xét truy tố theo luật Thủ Đô về kích động bạo lực." Racine nói sẽ lam việc tận lưc để tìm ra đầy đủ các dữ kiện liên hệ, và trong khi Trump còn giữ chức Tổng Thống 9 ngày nữa, nhưng cuộc điều tra hiển nhiên là nhiều hơn thời gian đó.

--- Cựu Tư lệnh Cảnh Sát Capitol nói rằng ông xin Vệ Binh Quốc Gia sang giúp cảnh sát, nhưng bị từ chối 6 lần --- và thế là cảnh sát không đỡ nổi, khi bạo loạn diễn ra. Steven Sund, người vừa từ chức Tư lệnh Cảnh Sát Capitol sau bạo loạn, nói rằng các viên chức an ninh tại Thượng Viện và Hạ Viện đã từ chối lời yêu cầu xin thêm Vệ Binh tới, trước khi xảy ra cuộc biểu tình ủng hộ Trump chuyển sang thành bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội.

Sund từ chức sau khi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi kêu gọi Sund từ chức sau bạo loạn. Sund nói với báo Washington Post rằng Trưởng Ban Trật Tự Hạ Viện là Paul Irving quan ngại về "biểu kiến" của việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước các cuộc biểu tình và đã bác bỏ lời xin Vệ Binh Quốc Gia vào giúp.

Sund cũng nói rằng Trưởng Ban Trật Tự Thượng Viện Michael Stenger khuyến cáo rằng Sund nên yêu cấu bán chính thức lính Vệ Binh Quốc Gia sẵn sàng trong trường hợp cần giữ an ninh. Cũng như Sund, cả Irving và Stenger cũng đã từ chức. Sund nói rằng Sund yêu cầu 6 lần trước khi và trong khi bạo loạn xảy ar ở tòa nhà Quốc Hội. Lần nào yêu cầu cũng đều bị từ chối hay trì hoãn, theo lời Sund.

Cựu Tư Lệnh Cảnh Sát Capitol kể rằng khi đám đông vào khuôn viên khu vực Quốc Hội lúc 12:40 p.m. giờ trưa giờ địa phương hôm Thứ Tư 6/1/2021, phải cần tới 15 phút để phía tây bị nhóm này tràn vào. Cảnh sát Capitol, lúc đó là 1,500 người, đã bị tràn ngập bởi 8,000 người ủng hộ Trump tràn tới. Sund nói, "Nếu chúng ta có Vệ Binh Quốc Gia lúc đó, thì có thể giữ chân họ lâu hơn, cho tới khi có thêm cảnh sát từ đơn vị khác tới giúp."

--- Bill Belichick, huấn luyện viên đội bóng bầu dục New England Patriots vùng Boston, đưa ra bản văn nói rằng ông sẽ không chấp nhận Huy chương Tổng thống "Presidential Medal of Freedom" tặng thưởng từ TT Donald Trump.

Ông nói ông vinh dự được đề nghị trao tặng huy chương dân sự cao quý nhất Hoa Kỳ, cũng như ông ngưỡng mộ những người trước ông từ lãnh huy chương này, nhưng sau biến cố bạo loạn bi thảm tuần qua xảy ra, ông không muốn nhận huy chương này.

--- Cổ phiếu công ty xã hội mạng Twitter hôm Thứ Hai sụt giá sau khi quyết định xóa sổ tài khoản của Trump, người có hơn 88 triệu người theo dõi trên mạng này. Cổ phiếu hãng này giảm 12% để còn $45.17 trong buổig iao dịch đầu tiên trong ngày, và sau buổi sáng là giảm 6.4% để kết thúc ở giá $48.18.

Tuy sụt giá như thế, Twitter quyết định đi xa hơn để bứng gốc rễ ngôn ngữ kích động nổi loạn của những người ủng hộ Trump: chỉ trong vài ngày, từ Thứ Sáu, Twitter đã xóa hơn 70,000 tài khoản chủ yếu những người chia sẻ thuyết âm mưu của QAnon vì cho rằng các lời kêu gọi này sẽ dẫn tới nguy hiểm bạo lực.

--- Trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu đột nhiên có một thông tin ghi rằng nhiệm kỳ Tổng Thống Trump kết thúc vào Thứ Hai 11/1/2021. Cùng trang đó cũng có thông tin cũng nói tương tự về Phó Tổng Thống Mike Pence. Bộ Ngoại Giao cho biết thông tin dỏm đó là do một nhân viên bất mãn làm ra tin vịt phóng lên.

Ngoại Trưởng Mike Pompeo đã ra lệnh điều tra nội bộ về vấn đề trang web bị hack này, theo lời các nguồn tin, người mô tả rằng hệ thống quản trị trang web là một "hệ thống khép" nghĩa là, "gần như không có thể bị tin tặc." Tuy nhiên, điều tra cho ra đúng thủ phạm cũng khó, vì nhiều người có được tiếp cận thay đổi nội dung trang web này.

--- Cơ quan FBI cảnh báo các giới chức địa phương rằng tất cả 50 tiểu bang có thể bị biểu tình bạo động trong những ngày tới, theo sau nỗ lực nhằm xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội. FBI có được tin rằng một "nhóm vũ trang" dự định tới thủ đô Washington DC và tổ chức môt cuộc biểu tình nếu Quốc Hội Mỹ "ìm cách lột chức Tổng Thống Trump xuyên qua Tu Chánh Án 25," theo tin ABC News dẫn theo một bản tin nội bộ FBI.

Tổ chức vũ trang này kêu gọi tấn công nhắm vào các tòa nhà liên bang, tòa án các cấp địa phương, trong khi biểu tình vũ trang sẽ thực hiện tại toàn bộ 50 thủ phủ của 50 tiểu bang từ ngày 16/1/2021 cho tới hết ngày 20/1/2021, và biểut ùnh tại tòa nhà Quốc Hội Mỹ từ ngày 17/1/2021 cho tới hết ngày 20/1/2021.

--- Có người nằm vùng đã tiếp tay bạo loạn... Dân Biểu Tim Ryan (Dân chủ, Ohio) tiết lộ rằng 2 cảnh sát khu vực Capitol đả bị ngưng việc vì liên hệ vụ bạo loạn tuầnq ua. Người ta tin rằng 2 cảnh sát này hôm Thứ Tư 6/1/2021 đã giúp một nhóm người ủng hộ Trump xông vào phòng họp lưỡng viện Quốc Hội trong khi các dân cử đang trong tiến trình xác định phiếu cử tri đoàn.

Một trong 2 cảnh sát trên đội nón MAGA và người cảnh sát kia thì đứng chụp hình chung với một trong những người bạo loạn, theo lời Ryan, người đang giữ chức Chủ Tịch Tiểu Ban Chuẩn Chi Hạ Viện và cũng là người giám sát Cảnh Sát Khu Vực Capitol. Thêm nữa, báo Washington Post được 2 viên chức Quốc hội tiết lộ rằng có hơn 10 cảnh sát khác đang bị điều tra.

--- Công ty mạng xã hội Facebook Inc. nói rằng công ty sẽ gỡ bỏ các nội dung có cụm từ "stop the steal" (trộm cắp cuộc bầu cử) liên hệ tới lời TT Trump vu khống rằng cuộc bầu cử 3/11/2020 đã bị trộm để đưa chiến thắng sang cho Joe Biden. Quyết định gỡ bỏ này là để chuẩn bị cho lễ đăng quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1/2021.

Lý do gỡ bỏ theo một thông cáo của Facebook là vì khẩu hiệu trên dẫn tới bạo động và cụm từ đó là khẩu hiệu xách động của những người bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội tuần trước. Facebook nói công ty vẫn tôn trọng các cuộc thảo luận, tranh luận kể cả về kết quả bầu cử, nhưng không chấp nhận các lời kêu gọi dẫn tới bạo động. Facebook nói là cũng sẽ livestream trực tiếp lễ đăng quang của Joe Biden cũng như các bản tin ngắn trên Facebook News như một nơi cho người cần đọc các tin khả tín về lễ đăng quang.

--- Lãnh đạo Thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy đề nghị lập ủy ban lưỡng đảng để tìm dữ kiện trước khi bỏ phiếu luậnt ội truất phế Tổng Thống Donald Trump, theo tin CNN. Dân biểu Cộng Hòa này bình luận như thế trong khi nói chuyện điện thoại tập thể với các dân cử Cộng Hòa và nhấn mạnh về nhu cầu cải tổ luật về phiếu cử tri đoàn "Electoral College Act of 1887" trongt ương lai.

Một hồ sơ luận tội hôm Thứ Hai đã đưa ra Hạ Viện, lên án Trump kích động nhóm người ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc hội trong khi lưỡng viện họp để đếm phiếu cử tri đoàn. Cũng trong buổi nói chuyện tập thể qua điện thoại giữa các dân cử Cộng Hòa, McCarthy nói rằng TT Trump đã thú nhận riêng với McCarthy rằng Trump có trách nhiệm trong vụ bạo loạn tấn công Quốc Hội. Trong khi Trump thú tội như thế, McCarthy có vẻ như muốn kéo dài thời gian bằng cách lập ủy ban điều tra... và có thể sau này sẽ đổ lỗi cho những thành phần khác để Trump thoát tội?

--- Rudy Giuliani gặp cơ nguy, có thể bị tước bằng hành nghề luật từ cơ quan có tên là New York State Bar Association (Hội Đồng Luật Khoa Tiểu Bang New York) vì những lời Giuliani kích động bạo lực trong những ngày hoạt động trong ban vận động của Trump và ra trước công chúng bênh vực cho Trump.

Tổ chức Hội Đồng Luật Khoa NY nói là đang điều tra xem có nên giữ Giuliani như một thành viên nữa không, vì nội quy ghi rằng "không ai kêu gọi lật đổ chính phủ Hoa Kỳ" mà được quyền làm một thành viên Hội Đồng. Hội Đồng nói rằng Giuliani đã khuyến khích cuộc bạo loạn vừa qua, và cũng sẽ cho Giuliani cơ hội tự biện hộ để giải thích về những gì Giuliani đã nói và làm.

--- Nhật báo Daily Mail từ Anh quốc có bản tin: cô Ivanka Trump có kế hoạch sẽ tham dự lễ đăng quang ngày 20/1/2021 của Tổng Thống đắc cử Joe Biden, một hình ảnh sẽ được nhìn như là "có tinh thần thể thao" và đồng thời sẽ cứu được tương lai chính trị của cô. Và quyết định của cô đã bị Donald Trump gọi là "quyết định tệ hại nhất mà cô đưa ra."

Một viên chức Bạch Ốc nói với báo này rằng cô Ivanka làm như thế là trái ý của thân phụ, nhưng uy tín của cô sẽ được cứu vãn và điều này cần cho tương lai chính trị của cô. Tin này nói rằng Trump nỏi giận và nói rằng cả gia đình phải đứng chung nhau, thành một mặt trận thống nhất. Trump nói cô Ivanka dự lễ của Biden sẽ tự làm mất đi nhiều ngàn người ủng hộ. Tuy nhiên, cũng báo này nói, một nguồn tin Bạch Ốc khác bác bỏ tin cô dự định tham dự lễ đăng quang của Biden.

--- Báo New York Times hôm Thứ Hai nói rằng nhiều người ủng hộ Trump nồng nhiệt tin rằng họ đang tham dự một cuộc thánh chiến trong đó "sự phẫn nộ và nhiệt tâm tôn giáo" đã thúc đẩy họ ủng hộ Trump vì tin rằng Trump là người của thiên ý. Bài viết là từ hai nhà bình luận Elizabeth Dias và Ruth Graham có nhan đề "How White Evangelical Christians Fused With Trump Extremism" (Cách Nào mà Người Ky tô Phúc Âm Da Trắng Hòa Lẫn với Cực Đoan Ủng Hộ Trump).

Bài báo cho biết trước khi nhóm thượng đẳng da trắng Proud Boys tuần hành tới tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư, họ đã ngừng lại, quỳ trên phố và cầu nguyệ nhân danh Chúa Jesus. Họ là những người có quan điểm kỳ thị sắc tộc, chống di dân và cầu nguyện Thượng Đế để "được đổi mới và sống lại." Họ xin Thượng Đế hồi phục "hệ thống giá trị" của họ và "triệu thỉnh sự bảo vệ linh thánh cho những gì sắp xảy ra."

Báo New York Times dẫn lời Lindsay French, 40 tuổi, người bay từ Texas để dự cuộc nổi dậy hôm Thứ Tư sau khi Mục sư của bà kêu gọi tất cả giáo dân hãy "ngăn cản vụ trộm cắp [bầu cử]." Bà nói với phóng viên rằng: "Chúng tôi chiến đấu để thiện sẽ thắng ác, để ánh sáng sẽ thắng bóng đêm."

--- Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-NY), người đồng minh của Trump nhiều năm, đã bị sa thải ra khỏi ủy ban cố vấn của viện nghiên cứu chính trị Institute of Politics tại đại học Harvard University vì hành vi và ngôn ngữ vu khống không bằng cớ về cái gọi là "gian lận bầu cử," theo thông báo của khoa trưởng của trường này hôm Thứ Ba.

Khoa Trưởng Dean Elmendorf viết thông báo gửi ủy ban rằng trong nhiều ngày qua, ông và giám đốc Mark Gearan đã thảo luận về vai trò của dân biểu Elise Stefanik đối với viện nghiên cứu này và quyết định công khai việc này. Elmendorf đã yêu cầu Stefanik từ chức, nhưng ông nói bà này không từ chức. Do vậy, bà bị xóa tên ra khỏi ủy ban cố vấn của viện.

--- Lại câu chuyện về quyền tự do phát biểu: một phóng viên đài VOA bị đẩy sang việc khác sau khi cô hỏi Ngoại Trưởng Mike Pompeo hôm Thứ Hai rằng ông có ân hận khi nói TT Trump sẽ bắt đầu một nhiệm kỳ 2 trong tháng 1/2021.

Phóng viên đài VOA này là Patsy Widakuswara đã nêu câu hỏi sau khi Pompeo chỉ trích về cách tường trình tin tức của cơ quan quốc doanh về tình hình Hoa Kỳ. Cô Widakuswara đã hỏi Pompeo về những gì ông làm để hồi phục uy tín Hoa Kỳ và rằng ông có ân hận khi nói Trump sẽ có nhiệm kỳ thứ 2 sau khi kết quả từ tháng 11/2020 đã cho thấy Biden thắng 306 phiếu cử tri đoàn.

Cô Widakuswara sau đó bị chuyển công việc, không giữ nhiệm vụ tường trình hoạt động ở Bạch Ốc nữa, theo lệnh Giám đốc VOA là Robert Reilly, theo báo Washington Post ghi nhận. Zeke Miller, Chủ tịch hội phóng viên Bạch Ốc White House Correspondents’ Association, nói rằng đẩy cô Widakuswara sang công việc khác sau một câu hỏi trong nhiệm vụ của cô là một lời chửi mắng vào "các lý tưởng mà Ngoại Trưởng Pompeo nói trong diễn văn hôm Thứ Hai."

--- Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) bị hăm dọa bạo lực từ khi cô chỉ ra các sai trái trong lời của ban vận động của Trump vu cáo về "gian lận bầu cử" ở Georgia trong một buổi điều trần ở Hạ Viện Georgia hồi tháng trước. Địa chỉ nhà của DB Nguyen bị đăng lên nhiều mạng cực hữu và da trắng thượng đẳng.

Các lời hăm dọa đã dẫn tới quan ngại, và Ty Cảnh Sát Thành Phố Atlanta và Ty Cảnh Sát Quận DeKalb County đã thực hiện các chuyến xe tuần thường xuyên hơn trên khu phố nhà ở của DB Bee Nguyen, theo lời dân biểu này tiết lộ trong buổi họp khu phố Kirkwood Neighbors Organization hôm Chủ Nhật. DB Bee Nguyen cũng thấy có một cảnh sát thuộc Ty cảnh Sát Quốc Hội Georgia đang canh gác bên ngoài nhà của DB này mới đây, và cảnh sát này nói Ty Cảnh Sát Quốc Hội đưa ông tới để canh chừng.

DB Bee Nguyen hiện đang đại diện địa hạt 89, gồm Kirkwood, Cedar Grove, Druid Hills, East Atlanta, Edgewood và Gresham Park. DB Nguyen đã lên trang nhất nhiều nhật báo sau khi chỉ ra các sai trái trong hồ sơ "gian lận bầu cử Georgia" đưa ra bởi Matt Braynard, một chuyên gia dữ kiện nói rằng ông tìm ra nhiều ngàn địa chỉ của nhiều ngàn "cử tri ma" hay "cử tri đã dọn nhà" hay "cử tri bầu 2 lần" tại Georgia. DB Nguyen đã chỉ ra các sai lầm trong hồ sơ của Braynard sau khi đích thân điều tra.

--- Các dân cử Dân Chủ được cảnh báo về 3 âm mưu bạo lực nhắm vào họ trước Lễ Đăng Quang của Joe Biden. Cảnh sát đã trình bày vấn đề này đêm Thứ Hai về 3 hiểm họa chống lại các dân cử Dân Chủ và một số Cộng Hòa. Lời hăm dọa phát xuất từ những người ủng hộ Trump, theo tin báo Huffington Post.

Một âm mưu của người nổi loạn là sẽ dựng lên một vòng rào chu vi vây quanh tòa nhà Quốc Hội, Bạch Ốc và Tòa Tối Cao, ngăn cản không cho các dân cử Dân Chủ vào, và có thể sẽ giết chết các dân cử Dân Chủ để cho phép các dân cử Cộng hòa nắm quyền kiểm soát chính phủ.

Các nhóm vũ trang cực hữu cũng lên kế hoạch biểu tình lớn ở thủ đô Washington DC, cũng để phản đối cảnh sát đã giết chết Ashli Babbitt, lý thuyết gia nổi tiếng về thuyết âm mưu của Qanon. Babbitt bị cảnh sát bắn chết trong khi trèo vào hành lang Chủ Tịch Hạ Viện trong cuộc bão loạn hôm Thứ Tư 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.

--- Trump có thể sẽ bị truy tố về tội sát nhân? Trên Fox News sáng Thứ Ba, khi hai người dẫn chương trình Brian Kilmeade và Steve Doocy nói chuyện về cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, Doocy nêu dự kiến rằng Trump có thể bị truy tố về tội sát nhân sau khi rời Bạch Ốc, Kilmeade đã chận lại cách nói chuyện này.

Tuy nhiên, Kilmeade nói rằng Trump đã thú nhận một vài hành động của Trump đã "đóng một vai trò" ("played a role") trong âm mưu đảo chánh bất thành này. Doocy tiết lộ rằng các luật sư thân cận của Trump cảnh báo Trump chớ có tự ân xá bởi vì Trump có thể bị kiện dân sự từ các gia đình của những người đã chết trong bạo loạn.

Doocy kể rằng khi luật sư Bạch Ốc Pat Cipollone khuyên can đừng tự ân xá, đã nhắc Trump về vụ kiện O.J. Simpson tại Los Angeles, vì công tố truy tố thất bại về hình sự, nhưng gia đình người bị giết cũng thành công khi kiện dân sự đối với O.J. Simpson. Nghĩa là, nếu công tố không truy tố Trump thành công, gia đình các nạn nhân có thể thành công khi kiện Trump đòi bồi thường sinh mạng các nạn nhân.

Doocy nêu câu hỏi: Trump có thể bị truy tố về tội sát nhân không? Kilmeade cản lại: đó là một bước ngày hơi xa.

Băng video cuộc nói chuyện trên Fox News ở đây:

https://youtu.be/2_KYo4bcia4

--- Hàng chục dân cử đang bảo trợ một nghị quyết đưa ra hôm Thứ Hai bởi nữ Dân biểu Cori Bush nhằm mở cuộc điều tra để sa thải ra khỏi Hạ Viện những dân biểu Cộng Hòa tiếp tay với Trump thúc giục bạo loạn tuần trước. DB Bush (D-Mo.) viết trong bản văn rằng cuộc phản loạn đó phải có hậu quả.

DB Bush viện dẫn điều khoản 3 trong Tu Chánh Án 14 trong Hiến Pháp, viết rằng không một ai trong Hạ Viện được tham dự các hành vi bất trung hay phản loạn chống lại Hoa Kỳ ("Section 3 of the 14th Amendment to the Constitution posits that no individual can serve in the House of Representatives who has engaged in disloyalty or sedition against the United States.").

--- Bộ Quốc Phòng đã cho phép đưa 15,000 Vệ Binh Quốc Gia từ nhiều tiểu bang vào thủ đô Washington DC để giúp cảnh sát giữ an ninh trước và trong Lễ Đăng Quang của Joe Biden. Hiện nay đã có 6,200 lính Vệ Binh vào thủ đô sau cuộc bạo loạn của người ủng hộ Trump tấn công ngày 6/1/2021.

Tướng Tư lệnh Vệ Binh Quốc Gia Daniel Hokanson nói rằng theo truyền thống Vệ Binh giữ an ninh cho Lễ Đăng Quang. Lời xin Vệ Binh giúp cũng là từ Mật Vụ, Ty Cảnh Sát Capitol, và Ty Cảnh Sát Công Viên. Vệ Binh sẽ giữ nhiệm vụ hỗ trợ trị an, tổ chức, liên lạc và truyền thông.

--- Báo Bloomberg có bản tin phân tích rằng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn tới kết quả Mỹ thua thê thảm, và gánh nặng thất bại đè lên vai người tiêu thụ Hoa Kỳ. Thương chiến khởi sự từ năm 2018, khi TT Trump tuyên bố rằng "chiến tranh thương mại là điều tốt, và sẽ dễ dàng chiến thắng" khi Trump áp thuế quan 360 tỷ đô vào hàng nhập cảng từ TQ. Hóa ra cả 2 đều sai: thương chiến không tốt, và tưởng thắng hóa ra bại.

Ngay cả trước khi siêu vi coronavirus làm dịch bệnh quậy phá dân Mỹ và làm kinh tế Mỹ suy thoái, kinh tế TQ đã thoát hiểm trong nỗ lực chống đỡ chiến tranh thương mại. Sau khi TQ kềm chế được siêu vi, Mỹ lại phải sang TQ đặt mua thiết bị y tế và các thiết bị làm việc tại nhà (thay vì tới sở) và các mặt hàng này TQ xuất cảng sang Mỹ làm tăng vọt thặng dư thương mại đối với Mỹ.

Mary Lovely, Giáo sư kinh tế tại Syracuse University, nói rằng, "TQ quá lớn và quá quan trọng đối với kinh tế thế giới để Hoa Kỳ có thể nghĩ là có thể cắt TQ ra y hệt như một búp bê giấy. Chính phủ Trump đã có một cú tỉnh thức rồi."

Trump hứa trong năm bầu cử 2016 là sẽ giảm thặng dư thương mại TQ-Mỹ, nhưng bây giờ thặng dư tăng tới 287 tỷ đôla trong vòng 11 tháng tính tới tháng 11/2020. Thặng dư thương mại TQ-Mỹ có giảm trong năm 2019, khi các hãng Mỹ chuyển sang mua hàng nước khác, như mua từ VN, nhưng vẫn là cao hơn mức 254 tỷ đôla thâm thủng thương mại Mỹ-TQ năm 2016. Một phần cũng vì TQ trả đũa bằng áp thuế quan 110 tỷ đô vào hàng Mỹ.

Nguy hiểm mà Trump tạo ra lại là: chiến tranh thương mại đã giúp TQ tăng tốc xuất cảng ar toàn cầu. Sau khi bị co cụm 2 năm liền trong 2015 và 2016, tổng lượng hàng xuất cảng TQ tăng mỗi năm sau khi Trump vào Bạch Ốc, kể cả trong năm 2019, khi hàng xuống cảng sang Mỹ giảm.

Nhóm 10 quốc gia Đông Nam Á đã thay thế thị trường Mỹ, và ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn thứ nhì của TQ trong năm 2019. Và nguy hiểm cũng là, sau khi Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định TPP do TT Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton thực hiện cho amn5g lưới thương mại xuyên Thái Bình Dương, TQ đã thoát hiểm ngoạn mục bằng mạng lưới thương mại khổng lồ hơn, bằng Hiệp định RCEP trong đó không chỉ có ASEAN tham dự, mà có cả Nhật, Hàn, Úc...

Các công ty tư bản Mỹ cũng không nghe lời Trump. Bất kể Trump ra lệnhr út khỏi TQ, đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ vào TQ tăng từ 12.9 tỷ đô năm 2016 lên tới 13.3 tỷ đôla trong năm 2019, theo số liệu của Rhodium Group. Ker Gibbs, Chủ tịch Phòng Thượng Mai Hoa Kỳ tại Shanghai, nói dù Trump áp thuế quan cao cỡ nào, cũng khó thuyết phục hãng Mỹ rời thị trường TQ.

TQ đã chơi đòn "Tám lạng đỡ ngàn cân" và dân Mỹ phải trả giá. Trump liên tục nói áp thuế quan TQ, thì kinh tế TQ sẽ chi trả. Nhưng các kinh tế gia nhận ra rằng các công ty TQ không hạ giá để giữ sức cạnh tranh tại Mỹ, và rồi dân Mỹ gánh chịu đòn kinh tế của Trump. Thuế quán đánh vào TQ làm cho thu nhập người tiêu thụ Hoa Kỳ bị thiệt hại $16.8 tỷ đô/năm trong năm 2018, theo bản phúc trình của viện National Bureau of Economic Research.

.